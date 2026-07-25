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Absolute Batman #22 Came Third In Top 400 Bestselling Comics Last Week
Absolute Batman #22 only came third in The Top 400 Bestselling Comics Last Week... but here's why
Article Summary
- Absolute Batman #22 ranked No. 3 in last week’s Top 400 bestselling comics, trailing only two newer weekly releases.
- Older Absolute Batman issues kept selling hard, with #21 at No. 38 and #20 at No. 86 on the weekly chart.
- Absolute Batman dominated the backlist too, with issues #1, #15, #17, #18 and #19 all landing inside the Top 200.
- In total, 18 issues of Absolute Batman made the Top 400, showing huge demand across the series in comic shops.
Absolute Green Arrow #3 may have smashed Avengers Armageddon #2 last week but for the week overall, Absolute Batman #22 from a previous week outsold everything else, including that week's Absolute Flash… but also Absolute Batman #21 also came 38th, #20 came 86th, #15 came 161st, #19 came 167th, #18 came #171st, #17 came 176th and #1 came 177th. All in all, there were eighteen issues of Absolute Batman in the Top 400.
Courtesy of Prana Direct Market Solutions, here are the 400 best-selling comic books in comic book stores from the 14th to the 20th of July 2026, based on Point Of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems. You can find previous Bestseller Lists right here.
- Absolute Green Arrow #3 – DC Comics
- Avengers Armageddon #2 – Marvel
- Absolute Batman #22 – DC Comics
- Invincible Universe Battle Beast #11 – Image
- Absolute Flash #17 – DC Comics
- X-Men #33 – Marvel
- Captain America #13 – Marvel
- Dungeon Crawler Carl Special Edition #0 – Vault Comics
- Punisher Vs Spider-Man #1 – Marvel
- Lobo #5 – DC Comics
- Dark Knights Of Steel Ii #1 – DC Comics
- Fantastic Four #14 – Marvel
- Nightwing #140 – DC Comics
- Infernal Hulk #9 – Marvel
- Absolute Catwoman #2 – DC Comics
- Deathstroke The Terminator #5 – DC Comics
- Sonic The Hedgehog X Godzilla #1 – IDW
- Dorc #6 – Image
- Wonder Woman #35 – DC Comics
- Batwoman #5 – DC Comics
- Gi Joe #24 – Image
- If Destruction Be Our Lot #3 – Image
- Batman Superman Worlds Finest #53 – DC Comics
- What If Jessica Jones #1 – Marvel
- Assorted Crisis Events #9 – Image
- Inglorious X-Force #7 – Marvel
- Superman Unlimited #15 – DC Comics
- New Titans #37 – DC Comics
- Absolute Green Arrow #2 – DC Comics
- Absolute Catwoman #1 – DC Comics
- Amazing Spider-Man Spider-Versity #4 – Marvel
- Mark Spears Monsters #11 – Keenspot Entertainment
- Daredevil #4 – Marvel
- Catwoman #89 – DC Comics
- Batman #11 – DC Comics
- Banana Number One #1 – Bad Idea
- Exquisite Corpses Rascal Randy #1 – Image
- Absolute Batman #21 – DC Comics
- Fall Of The House Of Slaughter #3 – BOOM!Entertainment
- Transformers #34 – Image
- Uncanny X-Men #31 – Marvel
- Savage Sword Of Conan #15 – Titan Comics
- Of The Earth #3 – Image
- Space Ghost Annual #1 – Dynamite
- Tigress Island #5 – Image
- M1 Monster Racing League #2 – Image
- Alien King Killer #4 – Marvel
- Star Wars Galaxys Edge – Echoes Of The Empire #4 – Marvel
- End Of Life #6 – DC Comics
- Mighty Morphin Power Rangers 2026 #2 – BOOM!Entertainment
- Ben 10 #3 – Dynamite
- Department Of Truth #38 – Image
- Wolverine #23 – Marvel
- Super Creepshow #5 – Image
- Clayface Celebrity Dirt #1 – DC Comics
- Absolute Martian Manhunter #12 – DC Comics
- Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #10 – IDW
- Showcase #4 – DC Comics
- Minotaur #1 – Ignition Press
- Amazing Spider-Man #32 – Marvel
- Jeff The Land Shark Superstar #1 – Marvel
- Barbara Gordon Breakout #3 – DC Comics
- Absolute Wonder Woman #21 – DC Comics
- Mask #2 – Image
- Bizarro Year None #2 – DC Comics
- A Mischief Of Magpies #1 – DSTLRY
- Rocketfellers #13 – Image
- Super Mondo Mega Mutts #1 – Oni Press
- Absolute Green Arrow #1 – DC Comics
- Lady Mechanika The Mechanical Menagerie #3 – Image
- Darkness #6 – Image
- Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #16 – Image
- Absolute Superman #20 – DC Comics
- Badrock #1 – Image
- Mumm-Ra The Ever Living #4 – Dynamite
- Black Cat #12 – Marvel
- Disney Tim Burtons The Nightmare Before Christmas All Hail The Pum1pkin KTinogk yIsospuoep
- Star Trek The Last Starship #9 – IDW
- Walking Dead Deluxe #141 – Image
- Supergirl #15 – DC Comics
- Fury Of Firestorm #4 – DC Comics
- Silver Surfer #5 – Marvel
- Kingdom Of Earth #1 – Dark Horse
- Ec Catacomb Of Torment #13 – Oni Press
- Murder PoDCast #8 – Ignition Press
- Absolute Batman #20 – DC Comics
- Grendel Devils Crucible–Sedition #1 – Dark Horse
- X-Men 97 Season Two #2 – Marvel
- Marvel Swimsuit Special Brand New Beach Day #1 – Marvel
- Absolute Green Lantern #16 – DC Comics
- Smile For The Camera #5 – IDW
- Punisher #6 – Marvel
- X-Men United #5 – Marvel
- Olympus Saga Megalith #0 – Bad Idea
- Sorcerer Supreme #8 – Marvel
- Fantastic Four #13 – Marvel
- Star Wars Hyperspace Stories The Bad Batch–Rogue Agents #4 – Dark Horse
- Star Wars Shadow Of Maul #5 – Marvel
- Gi Joe A Real American Hero #330 – Image
- Bleeding Hearts #6 – DC Comics
- Amazing Spider-Man #129 – Marvel
- Wade Wilson Deadpool #6 – Marvel
- Deadman #2 – DC Comics
- Sleepy Hollow The Witches Of The Western Wood #3 – IDW
- Its Symbie #1 – Marvel
- Iron Man #7 – Marvel
- Avatar The Last Airbender–The Kyoshi Warriors #3 – Dark Horse
- Amazing Spider-Man #31 – Marvel
- Avengers Armageddon #1 – Marvel
- Batman Green Arrow The Question Arcadia #4 – DC Comics
- Mask #1 – Image
- Ultimate Endgame #5 – Marvel
- Batman #163 – DC Comics
- Something Epic #13 – Image
- Fantastic Four First Foes – Shalla Bal #1 – Marvel
- Watson V Holmes #1 – Iron Age Comics
- Ultimate Universe Finale #1 – Marvel
- N.S.F.West #1 – Iron Age Comics
- Do A Powerbomb Black And White #1 – Image
- Did You Hear About Mimi Green #2 – Dark Horse
- Fear Of Death A Rachel Rising Story #1 – Abstract Studios
- Tankers Vs Ancient Aliens #2 – Bad Idea
- Avengers Jla #2 – DC Comics
- Marvel DC Spider-Man Superman #1 – Marvel
- Ben 10 #2 – Dynamite
- Green Lantern Corps #18 – DC Comics
- Wolverine #22 – Marvel
- Amazing Spider-Man #14 – Marvel
- X-Men #32 – Marvel
- Deathstroke The Terminator #4 – DC Comics
- Adventure Time (2025) #15 – Oni Press
- Cyberpunk 2077 Chrome #4 – Dark Horse
- Superman #39 – DC Comics
- Batman #10 – DC Comics
- DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #3 – DC Comics
- Ben 10 #1 – Dynamite
- Detective Comics #1110 – DC Comics
- Emperor Aquaman #19 – DC Comics
- Lobo #4 – DC Comics
- Vampyrates #1 – BOOM!Entertainment
- The Rocketeer Infiltrator #1 – IDW
- Doomquest #2 – Marvel
- Conan And Dragonero #3 – Titan Comics
- Mortal Thor #12 – Marvel
- Captain America #12 – Marvel
- Challenges Of Doom Mr Fantastic #1 – Marvel
- Arcadia #6 – Ignition Press
- Poison Ivy #46 – DC Comics
- What If Secret Wars #1 – Marvel
- W0Rldtr33 #21 – Image
- Fireborn #3 – Image
- Spider-Man Long Way Home #1 – Marvel
- Zatanna 2026 #3 – DC Comics
- The Twilight Zone #9 – IDW
- Spawn #377 – Image
- Justice League Unlimited #20 – DC Comics
- Absolute Flash #16 – DC Comics
- Invincible Universe Battle Beast #10 – Image
- Summer Of Supergirl Special #1 – DC Comics
- Daredevil #3 – Marvel
- Absolute Batman #15 – DC Comics
- Void Rivals #31 – Image
- Venom #259 – Marvel
- Junk Punch #2 – Mad Cave Studios
- Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #1 – Image
- Infernal Hulk #8 – Marvel
- Absolute Batman #19 – DC Comics
- Die Loaded #7 – Image
- Ultimate Impact Reborn #2 – Marvel
- Uncanny X-Men #30 – Marvel
- Absolute Batman #18 – DC Comics
- Magic The Gathering Untold Stories–Jace #3 – Dark Horse
- Fireborn #2 – Image
- Civil War Unmasked #3 – Marvel
- The Ring The Man Who Beat The Man #2 – Dark Horse
- Absolute Batman #17 – DC Comics
- Absolute Batman #1 – DC Comics
- Gi Joe #23 – Image
- Feral #24 – Image
- The Transformers The Movie 40Th Anniversary Edition #2 – Image
- Conan The Barbarian #32 – Titan Comics
- Lobo #1 – DC Comics
- Batgirl #21 – DC Comics
- Spectacular Spider-Man Brand New Day #2 – Marvel
- Swamp Thing 1989 #3 – DC Comics
- Batman #156 – DC Comics
- Disney Villains Ursula #5 – Dynamite
- Comics The Magazine #5 – Prana Publishers
- Fire And Ice Darkwolf #1 – Dynamite
- Punisher #5 – Marvel
- DC Marvel Superman Spider-Man #1 – DC Comics
- Mister Nemo #1 – Mad Cave Studios
- X-Men United #4 – Marvel
- Star Wars Rogue One – Saw Gerrera #1 – Marvel
- X-Men Outback #1 – Marvel
- Thundercats X Silverhawks #4 – Dynamite
- Transformers #33 – Image
- JSA #21 – DC Comics
- Dispatched ##1 – Ignition Press
- Barbara Gordon Breakout #2 – DC Comics
- Nightwing #139 – DC Comics
- Batman #9 – DC Comics
- Aladdin #1 – Dynamite
- Invincible Universe Battle Beast #9 – Image
- Supergirl Survive #2 – DC Comics
- If Destruction Be Our Lot #2 – Image
- Seasons #11 – Image
- Witchblade #23 – Image
- Wonder Woman #34 – DC Comics
- Smile For The Camera #4 – IDW
- Invincible Universe Battle Beast #8 – Image
- Absolute Batman Ark-M Special #1 – DC Comics
- Dorc #5 – Image
- Jla Avengers #1 – Marvel
- Batman Superman Worlds Finest #52 – DC Comics
- Absolute Wonder Woman #20 – DC Comics
- X-Men #31 – Marvel
- DC Marvel Batman Deadpool #1 – DC Comics
- Daredevil #1 – Marvel
- X-Men 97 Season Two #1 – Marvel
- Batman Gargoyle Of Gotham #4 – DC Comics
- Invincible Universe Battle Beast #7 – Image
- Amazing Spider-Man #30 – Marvel
- Power Rangers Unlimited #1 – BOOM!Entertainment
- Absolute Martian Manhunter #11 – DC Comics
- Flash #34 – DC Comics
- Green Lantern #49 – DC Comics
- M1 Monster Racing League #1 – Image
- Shaolin Cowboy Staying Ailive #1 – Dark Horse
- Batwoman #4 – DC Comics
- White Boat #3 – DSTLRY
- Invincible Universe Battle Beast #1 – Image
- Spectacular Spider-Man Brand New Day #1 – Marvel
- Witness Point #1 – Dark Horse
- Barbara Gordon Breakout #1 – DC Comics
- Odin #2 – Image
- Doctor Strange #8 – Marvel
- Comics The Magazine #1 – Prana Publishers
- 100 Bullets The Us Of Anger #1 – DC Comics
- She Spawn #3 – Image
- Star Wars Galaxys Edge – Echoes Of The Empire #3 – Marvel
- Something Is Killing The Children #48 – BOOM!Entertainment
- Deadman #1 – DC Comics
- Innards #2 – Ignition Press
- Black Cat #11 – Marvel
- Amazing Spider-Man Spider-Versity #3 – Marvel
- Generation X-23 #5 – Marvel
- Absolute Batman #16 – DC Comics
- Teenage Mutant Ninja Turtles #19 – IDW
- Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #9 – IDW
- Corpse Knight #3 – Image
- Jay And Silent Bob Jays Of Future Past #1 – Marvel
- Minor Arcana #16 – BOOM!Entertainment
- Absolute Batman #14 – DC Comics
- Green Lantern #36 – DC Comics
- Godzilla Kai-Sei Era #12 – IDW
- Invincible Universe Battle Beast #2 – Image
- Feral #23 – Image
- Last Starfighter #1 – Mad Cave Studios
- What If Thor #1 – Marvel
- DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #1 – DC Comics
- Swamp Thing 1989 #1 – DC Comics
- Invincible Universe Capes #8 – Image
- King Spawn #56 – Image
- Its Jeff Brand New Week #1 – Marvel
- Bishop #1 – Marvel
- Ec Cruel Universe 2 #12 – Oni Press
- Star-Crossed #1 – Dark Horse
- Lobo #3 – DC Comics
- Walking Dead Deluxe #140 – Image
- Baby Garfield #4 – BOOM!Entertainment
- Justice League Dream Girls A DC Pride Event #4 – DC Comics
- Batman Wonder Woman Truth #1 – DC Comics
- Absolute Superman #19 – DC Comics
- Wolverine #21 – Marvel
- Ordained #3 – Bad Idea
- John Le Carres The Circus–Losing Control #3 – Dark Horse
- New Titans #36 – DC Comics
- Event Horizon Inferno #3 – IDW
- Fantastic Four #12 – Marvel
- Magik And Colossus #5 – Marvel
- Amazing Spider-Man #29 – Marvel
- Absolute Green Lantern #15 – DC Comics
- Zatanna 2026 #2 – DC Comics
- Invincible Universe Battle Beast #3 – Image
- Doomquest #1 – Marvel
- Amazing Spider-Man Venom Death Spiral – Body Count #1 – Marvel
- Operation Iron Coffin #1 – IDW
- Fall Of The House Of Slaughter #2 – BOOM!Entertainment
- Lobo #2 – DC Comics
- Invincible Universe Battle Beast #4 – Image
- Darkness 2025 #6 – Image
- Absolute Wonder Woman #19 – DC Comics
- Spawn Sam And Twitch Case Files #25 – Image
- Speed Racer #10 – Mad Cave Studios
- Valiant Beyond The X-O Manowar #8–The God Hunt #4 – Alien Books
- Superman Unlimited #14 – DC Comics
- Odin #1 – Image
- Gunslinger Spawn #55 – Image
- Forged #12 – Image
- Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #15 – Image
- What If Uncanny X-Men #1 – Marvel
- Iron Man #6 – Marvel
- Superman Father Of Tomorrow #2 – DC Comics
- Adventures Of Superman Book Of El #10 – DC Comics
- Sonic The Hedgehog #87 – IDW
- Escape #8 – Image
- Spawn Scorched #52 – Image
- Ultimate Impact Reborn #1 – Marvel
- Prophets Of Doom #1 – Midnight Factory
- Star Wars The High Republic Adventures–Pathfinders #3 – Dark Horse
- Fury Of Firestorm #3 – DC Comics
- Harley Quinn #63 – DC Comics
- She-Spawn #1 – Image
- Mortal Thor #11 – Marvel
- Daredevil #2 – Marvel
- Adventure Time Quadruple Feature #1 – Oni Press
- Hab #3 – Bad Idea
- Invincible Universe Battle Beast #6 – Image
- Sorcerer Supreme #7 – Marvel
- Inglorious X-Force #6 – Marvel
- Moonstar #4 – Marvel
- Supergirl #14 – DC Comics
- Absolute Wonder Woman Annual 2026 #1 – DC Comics
- Poison Ivy #45 – DC Comics
- Thundarr The Barbarian #5 – Dynamite
- Other Half #3 – Ignition Press
- Ghost Machine The Official Guidebook #4 – Image
- Trillion Dollar Kid #1 – Image
- Marc Spector Moon Knight #5 – Marvel
- Dead Acre #1 – Vault Comics
- Zorros Legacy #1 – Alien Books
- Dingoliath #1 – Bad Idea
- Mighty Morphin Power Rangers 2026 #1 – BOOM!Entertainment
- The Beast Of Boriken #1 – Dark Horse
- Action Comics #1099 – DC Comics
- Nice House By The Sea #10 – DC Comics
- Tmnt Journeys #11 – IDW
- Of The Earth #2 – Image
- Blood & Thunder #15 – Image
- Absolute Batman #8 – DC Comics
- Supernatural #8 – Dynamite
- Showdown #2 – Ignition Press
- White Sky #4 – Image
- If Destruction Be Our Lot #1 – Image
- Uncanny X-Men #29 – Marvel
- Amazing Spider-Man #546 – Marvel
- Conan And Dragonero #2 – Titan Comics
- Deathstroke The Terminator #3 – DC Comics
- Absolute Batman #3 – DC Comics
- Red Sonja She Devil With A Sword #3 – Dynamite
- Thundercats X Silverhawks Thunderhawks #3 – Dynamite
- Seven Wives #2 – IDW
- The Exorcism At Buckingham Palace #3 – IDW
- Youngblood #100 – Image
- Dorc #1 – Image
- Silver Surfer #4 – Marvel
- X-Men #30 – Marvel
- Gun Honey Doubles Down #1 – Titan Comics
- Usagi Yojimbo Kaito 84 #4 – Dark Horse
- Absolute Batman #12 – DC Comics
- Absolute Batman #7 – DC Comics
- Altered States Warlords #2 – Dynamite
- Dorc #4 – Image
- Flash Gordon #18 – Mad Cave Studios
- Young Hellboy Thrilling Sky Adventures #2 – Dark Horse
- Zatanna (2026) #3 – DC Comics
- Lilo And Stitch 626 #2 – Dynamite
- Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures #38 – IDW
- Spawn The Curse Of Sherlee Johnson #6 – Image
- Invincible Universe Battle Beast #5 – Image
- Gi Joe A Real American Hero #329 – Image
- Superman #38 – DC Comics
- Absolute Flash #15 – DC Comics
- Batman #8 – DC Comics
- Justice League Dream Girls A DC Pride Event #3 – DC Comics
- Spawn #375 – Image
- Eye Collector #1 – Image
- Mind Mgmt New & Improved #1 – Oni Press
- Hellboy Seed Of Destruction #1 – Dark Horse
- Avatar The Last Airbender–The Kyoshi Warriors #2 – Dark Horse
- Absolute Wonder Woman #15 – DC Comics
- Supergirl Survive #1 – DC Comics
- Absolute Batman #9 – DC Comics
- Radiant Black #43 – Image
- Planet Of The Apes Vs Fantastic Four #4 – Marvel
- Alias Red Band #4 – Marvel
- Predator Bloodshed #5 – Marvel
- JSA #20 – DC Comics
- DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #2 – DC Comics
- Fury Of Firestorm #1 – DC Comics
- Mad About DC #1 – DC Comics
- Green Lantern Corps #17 – DC Comics
- The City Beneath Her Feet #3 – DSTLRY
- Archie X Army Of Darkness #5 – Dynamite
- Red Sonja Noir The Plunder And The Princess #1 – Dynamite
- Savage Dragon #280 – Image
- Spawn #376 – Image
- Civil War Unmasked #2 – Marvel
- The Twilight Zone #8 – IDW