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Absolute Batman #22 Came Third In Top 400 Bestselling Comics Last Week

Absolute Batman #22 only came third in The Top 400 Bestselling Comics Last Week... but here's why

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Article Summary

  • Absolute Batman #22 ranked No. 3 in last week’s Top 400 bestselling comics, trailing only two newer weekly releases.
  • Older Absolute Batman issues kept selling hard, with #21 at No. 38 and #20 at No. 86 on the weekly chart.
  • Absolute Batman dominated the backlist too, with issues #1, #15, #17, #18 and #19 all landing inside the Top 200.
  • In total, 18 issues of Absolute Batman made the Top 400, showing huge demand across the series in comic shops.

Absolute Green Arrow #3 may have smashed Avengers Armageddon #2 last week but for the week overall, Absolute Batman #22 from a previous week outsold everything else, including that week's Absolute Flash… but also Absolute Batman #21 also came 38th, #20 came 86th, #15 came 161st, #19 came 167th, #18 came #171st, #17 came 176th and #1 came 177th. All in all, there were eighteen issues of Absolute Batman in the Top 400.

Absolute Batman #22 Came Third In Top 400 Bestselling Comics Last Week
Top 400 Bestselling Comics Last Week

Courtesy of Prana Direct Market Solutions, here are the 400 best-selling comic books in comic book stores from the 14th to the 20th of July 2026, based on Point Of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems. You can find previous Bestseller Lists right here.

  1. Absolute Green Arrow #3 – DC Comics
  2. Avengers Armageddon #2 – Marvel
  3. Absolute Batman #22 – DC Comics
  4. Invincible Universe Battle Beast #11 – Image
  5. Absolute Flash #17 – DC Comics
  6. X-Men #33 – Marvel
  7. Captain America #13 – Marvel
  8. Dungeon Crawler Carl Special Edition #0 – Vault Comics
  9. Punisher Vs Spider-Man #1 – Marvel
  10. Lobo #5 – DC Comics
  11. Dark Knights Of Steel Ii #1 – DC Comics
  12. Fantastic Four #14 – Marvel
  13. Nightwing #140 – DC Comics
  14. Infernal Hulk #9 – Marvel
  15. Absolute Catwoman #2 – DC Comics
  16. Deathstroke The Terminator #5 – DC Comics
  17. Sonic The Hedgehog X Godzilla #1 – IDW
  18. Dorc #6 – Image
  19. Wonder Woman #35 – DC Comics
  20. Batwoman #5 – DC Comics
  21. Gi Joe #24 – Image
  22. If Destruction Be Our Lot #3 – Image
  23. Batman Superman Worlds Finest #53 – DC Comics
  24. What If Jessica Jones #1 – Marvel
  25. Assorted Crisis Events #9 – Image
  26. Inglorious X-Force #7 – Marvel
  27. Superman Unlimited #15 – DC Comics
  28. New Titans #37 – DC Comics
  29. Absolute Green Arrow #2 – DC Comics
  30. Absolute Catwoman #1 – DC Comics
  31. Amazing Spider-Man Spider-Versity #4 – Marvel
  32. Mark Spears Monsters #11 – Keenspot Entertainment
  33. Daredevil #4 – Marvel
  34. Catwoman #89 – DC Comics
  35. Batman #11 – DC Comics
  36. Banana Number One #1 – Bad Idea
  37. Exquisite Corpses Rascal Randy #1 – Image
  38. Absolute Batman #21 – DC Comics
  39. Fall Of The House Of Slaughter #3 – BOOM!Entertainment
  40. Transformers #34 – Image
  41. Uncanny X-Men #31 – Marvel
  42. Savage Sword Of Conan #15 – Titan Comics
  43. Of The Earth #3 – Image
  44. Space Ghost Annual #1 – Dynamite
  45. Tigress Island #5 – Image
  46. M1 Monster Racing League #2 – Image
  47. Alien King Killer #4 – Marvel
  48. Star Wars Galaxys Edge – Echoes Of The Empire #4 – Marvel
  49. End Of Life #6 – DC Comics
  50. Mighty Morphin Power Rangers 2026 #2 – BOOM!Entertainment
  51. Ben 10 #3 – Dynamite
  52. Department Of Truth #38 – Image
  53. Wolverine #23 – Marvel
  54. Super Creepshow #5 – Image
  55. Clayface Celebrity Dirt #1 – DC Comics
  56. Absolute Martian Manhunter #12 – DC Comics
  57. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #10 – IDW
  58. Showcase #4 – DC Comics
  59. Minotaur #1 – Ignition Press
  60. Amazing Spider-Man #32 – Marvel
  61. Jeff The Land Shark Superstar #1 – Marvel
  62. Barbara Gordon Breakout #3 – DC Comics
  63. Absolute Wonder Woman #21 – DC Comics
  64. Mask #2 – Image
  65. Bizarro Year None #2 – DC Comics
  66. A Mischief Of Magpies #1 – DSTLRY
  67. Rocketfellers #13 – Image
  68. Super Mondo Mega Mutts #1 – Oni Press
  69. Absolute Green Arrow #1 – DC Comics
  70. Lady Mechanika The Mechanical Menagerie #3 – Image
  71. Darkness #6 – Image
  72. Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #16 – Image
  73. Absolute Superman #20 – DC Comics
  74. Badrock #1 – Image
  75. Mumm-Ra The Ever Living #4 – Dynamite
  76. Black Cat #12 – Marvel
  77. Disney Tim Burtons The Nightmare Before Christmas All Hail The Pum1pkin KTinogk yIsospuoep
  78. Star Trek The Last Starship #9 – IDW
  79. Walking Dead Deluxe #141 – Image
  80. Supergirl #15 – DC Comics
  81. Fury Of Firestorm #4 – DC Comics
  82. Silver Surfer #5 – Marvel
  83. Kingdom Of Earth #1 – Dark Horse
  84. Ec Catacomb Of Torment #13 – Oni Press
  85. Murder PoDCast #8 – Ignition Press
  86. Absolute Batman #20 – DC Comics
  87. Grendel Devils Crucible–Sedition #1 – Dark Horse
  88. X-Men 97 Season Two #2 – Marvel
  89. Marvel Swimsuit Special Brand New Beach Day #1 – Marvel
  90. Absolute Green Lantern #16 – DC Comics
  91. Smile For The Camera #5 – IDW
  92. Punisher #6 – Marvel
  93. X-Men United #5 – Marvel
  94. Olympus Saga Megalith #0 – Bad Idea
  95. Sorcerer Supreme #8 – Marvel
  96. Fantastic Four #13 – Marvel
  97. Star Wars Hyperspace Stories The Bad Batch–Rogue Agents #4 – Dark Horse
  98. Star Wars Shadow Of Maul #5 – Marvel
  99. Gi Joe A Real American Hero #330 – Image
  100. Bleeding Hearts #6 – DC Comics
  101. Amazing Spider-Man #129 – Marvel
  102. Wade Wilson Deadpool #6 – Marvel
  103. Deadman #2 – DC Comics
  104. Sleepy Hollow The Witches Of The Western Wood #3 – IDW
  105. Its Symbie #1 – Marvel
  106. Iron Man #7 – Marvel
  107. Avatar The Last Airbender–The Kyoshi Warriors #3 – Dark Horse
  108. Amazing Spider-Man #31 – Marvel
  109. Avengers Armageddon #1 – Marvel
  110. Batman Green Arrow The Question Arcadia #4 – DC Comics
  111. Mask #1 – Image
  112. Ultimate Endgame #5 – Marvel
  113. Batman #163 – DC Comics
  114. Something Epic #13 – Image
  115. Fantastic Four First Foes – Shalla Bal #1 – Marvel
  116. Watson V Holmes #1 – Iron Age Comics
  117. Ultimate Universe Finale #1 – Marvel
  118. N.S.F.West #1 – Iron Age Comics
  119. Do A Powerbomb Black And White #1 – Image
  120. Did You Hear About Mimi Green #2 – Dark Horse
  121. Fear Of Death A Rachel Rising Story #1 – Abstract Studios
  122. Tankers Vs Ancient Aliens #2 – Bad Idea
  123. Avengers Jla #2 – DC Comics
  124. Marvel DC Spider-Man Superman #1 – Marvel
  125. Ben 10 #2 – Dynamite
  126. Green Lantern Corps #18 – DC Comics
  127. Wolverine #22 – Marvel
  128. Amazing Spider-Man #14 – Marvel
  129. X-Men #32 – Marvel
  130. Deathstroke The Terminator #4 – DC Comics
  131. Adventure Time (2025) #15 – Oni Press
  132. Cyberpunk 2077 Chrome #4 – Dark Horse
  133. Superman #39 – DC Comics
  134. Batman #10 – DC Comics
  135. DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #3 – DC Comics
  136. Ben 10 #1 – Dynamite
  137. Detective Comics #1110 – DC Comics
  138. Emperor Aquaman #19 – DC Comics
  139. Lobo #4 – DC Comics
  140. Vampyrates #1 – BOOM!Entertainment
  141. The Rocketeer Infiltrator #1 – IDW
  142. Doomquest #2 – Marvel
  143. Conan And Dragonero #3 – Titan Comics
  144. Mortal Thor #12 – Marvel
  145. Captain America #12 – Marvel
  146. Challenges Of Doom Mr Fantastic #1 – Marvel
  147. Arcadia #6 – Ignition Press
  148. Poison Ivy #46 – DC Comics
  149. What If Secret Wars #1 – Marvel
  150. W0Rldtr33 #21 – Image
  151. Fireborn #3 – Image
  152. Spider-Man Long Way Home #1 – Marvel
  153. Zatanna 2026 #3 – DC Comics
  154. The Twilight Zone #9 – IDW
  155. Spawn #377 – Image
  156. Justice League Unlimited #20 – DC Comics
  157. Absolute Flash #16 – DC Comics
  158. Invincible Universe Battle Beast #10 – Image
  159. Summer Of Supergirl Special #1 – DC Comics
  160. Daredevil #3 – Marvel
  161. Absolute Batman #15 – DC Comics
  162. Void Rivals #31 – Image
  163. Venom #259 – Marvel
  164. Junk Punch #2 – Mad Cave Studios
  165. Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #1 – Image
  166. Infernal Hulk #8 – Marvel
  167. Absolute Batman #19 – DC Comics
  168. Die Loaded #7 – Image
  169. Ultimate Impact Reborn #2 – Marvel
  170. Uncanny X-Men #30 – Marvel
  171. Absolute Batman #18 – DC Comics
  172. Magic The Gathering Untold Stories–Jace #3 – Dark Horse
  173. Fireborn #2 – Image
  174. Civil War Unmasked #3 – Marvel
  175. The Ring The Man Who Beat The Man #2 – Dark Horse
  176. Absolute Batman #17 – DC Comics
  177. Absolute Batman #1 – DC Comics
  178. Gi Joe #23 – Image
  179. Feral #24 – Image
  180. The Transformers The Movie 40Th Anniversary Edition #2 – Image
  181. Conan The Barbarian #32 – Titan Comics
  182. Lobo #1 – DC Comics
  183. Batgirl #21 – DC Comics
  184. Spectacular Spider-Man Brand New Day #2 – Marvel
  185. Swamp Thing 1989 #3 – DC Comics
  186. Batman #156 – DC Comics
  187. Disney Villains Ursula #5 – Dynamite
  188. Comics The Magazine #5 – Prana Publishers
  189. Fire And Ice Darkwolf #1 – Dynamite
  190. Punisher #5 – Marvel
  191. DC Marvel Superman Spider-Man #1 – DC Comics
  192. Mister Nemo #1 – Mad Cave Studios
  193. X-Men United #4 – Marvel
  194. Star Wars Rogue One – Saw Gerrera #1 – Marvel
  195. X-Men Outback #1 – Marvel
  196. Thundercats X Silverhawks #4 – Dynamite
  197. Transformers #33 – Image
  198. JSA #21 – DC Comics
  199. Dispatched ##1 – Ignition Press
  200. Barbara Gordon Breakout #2 – DC Comics
  201. Nightwing #139 – DC Comics
  202. Batman #9 – DC Comics
  203. Aladdin #1 – Dynamite
  204. Invincible Universe Battle Beast #9 – Image
  205. Supergirl Survive #2 – DC Comics
  206. If Destruction Be Our Lot #2 – Image
  207. Seasons #11 – Image
  208. Witchblade #23 – Image
  209. Wonder Woman #34 – DC Comics
  210. Smile For The Camera #4 – IDW
  211. Invincible Universe Battle Beast #8 – Image
  212. Absolute Batman Ark-M Special #1 – DC Comics
  213. Dorc #5 – Image
  214. Jla Avengers #1 – Marvel
  215. Batman Superman Worlds Finest #52 – DC Comics
  216. Absolute Wonder Woman #20 – DC Comics
  217. X-Men #31 – Marvel
  218. DC Marvel Batman Deadpool #1 – DC Comics
  219. Daredevil #1 – Marvel
  220. X-Men 97 Season Two #1 – Marvel
  221. Batman Gargoyle Of Gotham #4 – DC Comics
  222. Invincible Universe Battle Beast #7 – Image
  223. Amazing Spider-Man #30 – Marvel
  224. Power Rangers Unlimited #1 – BOOM!Entertainment
  225. Absolute Martian Manhunter #11 – DC Comics
  226. Flash #34 – DC Comics
  227. Green Lantern #49 – DC Comics
  228. M1 Monster Racing League #1 – Image
  229. Shaolin Cowboy Staying Ailive #1 – Dark Horse
  230. Batwoman #4 – DC Comics
  231. White Boat #3 – DSTLRY
  232. Invincible Universe Battle Beast #1 – Image
  233. Spectacular Spider-Man Brand New Day #1 – Marvel
  234. Witness Point #1 – Dark Horse
  235. Barbara Gordon Breakout #1 – DC Comics
  236. Odin #2 – Image
  237. Doctor Strange #8 – Marvel
  238. Comics The Magazine #1 – Prana Publishers
  239. 100 Bullets The Us Of Anger #1 – DC Comics
  240. She Spawn #3 – Image
  241. Star Wars Galaxys Edge – Echoes Of The Empire #3 – Marvel
  242. Something Is Killing The Children #48 – BOOM!Entertainment
  243. Deadman #1 – DC Comics
  244. Innards #2 – Ignition Press
  245. Black Cat #11 – Marvel
  246. Amazing Spider-Man Spider-Versity #3 – Marvel
  247. Generation X-23 #5 – Marvel
  248. Absolute Batman #16 – DC Comics
  249. Teenage Mutant Ninja Turtles #19 – IDW
  250. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #9 – IDW
  251. Corpse Knight #3 – Image
  252. Jay And Silent Bob Jays Of Future Past #1 – Marvel
  253. Minor Arcana #16 – BOOM!Entertainment
  254. Absolute Batman #14 – DC Comics
  255. Green Lantern #36 – DC Comics
  256. Godzilla Kai-Sei Era #12 – IDW
  257. Invincible Universe Battle Beast #2 – Image
  258. Feral #23 – Image
  259. Last Starfighter #1 – Mad Cave Studios
  260. What If Thor #1 – Marvel
  261. DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #1 – DC Comics
  262. Swamp Thing 1989 #1 – DC Comics
  263. Invincible Universe Capes #8 – Image
  264. King Spawn #56 – Image
  265. Its Jeff Brand New Week #1 – Marvel
  266. Bishop #1 – Marvel
  267. Ec Cruel Universe 2 #12 – Oni Press
  268. Star-Crossed #1 – Dark Horse
  269. Lobo #3 – DC Comics
  270. Walking Dead Deluxe #140 – Image
  271. Baby Garfield #4 – BOOM!Entertainment
  272. Justice League Dream Girls A DC Pride Event #4 – DC Comics
  273. Batman Wonder Woman Truth #1 – DC Comics
  274. Absolute Superman #19 – DC Comics
  275. Wolverine #21 – Marvel
  276. Ordained #3 – Bad Idea
  277. John Le Carres The Circus–Losing Control #3 – Dark Horse
  278. New Titans #36 – DC Comics
  279. Event Horizon Inferno #3 – IDW
  280. Fantastic Four #12 – Marvel
  281. Magik And Colossus #5 – Marvel
  282. Amazing Spider-Man #29 – Marvel
  283. Absolute Green Lantern #15 – DC Comics
  284. Zatanna 2026 #2 – DC Comics
  285. Invincible Universe Battle Beast #3 – Image
  286. Doomquest #1 – Marvel
  287. Amazing Spider-Man Venom Death Spiral – Body Count #1 – Marvel
  288. Operation Iron Coffin #1 – IDW
  289. Fall Of The House Of Slaughter #2 – BOOM!Entertainment
  290. Lobo #2 – DC Comics
  291. Invincible Universe Battle Beast #4 – Image
  292. Darkness 2025 #6 – Image
  293. Absolute Wonder Woman #19 – DC Comics
  294. Spawn Sam And Twitch Case Files #25 – Image
  295. Speed Racer #10 – Mad Cave Studios
  296. Valiant Beyond The X-O Manowar #8–The God Hunt #4 – Alien Books
  297. Superman Unlimited #14 – DC Comics
  298. Odin #1 – Image
  299. Gunslinger Spawn #55 – Image
  300. Forged #12 – Image
  301. Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #15 – Image
  302. What If Uncanny X-Men #1 – Marvel
  303. Iron Man #6 – Marvel
  304. Superman Father Of Tomorrow #2 – DC Comics
  305. Adventures Of Superman Book Of El #10 – DC Comics
  306. Sonic The Hedgehog #87 – IDW
  307. Escape #8 – Image
  308. Spawn Scorched #52 – Image
  309. Ultimate Impact Reborn #1 – Marvel
  310. Prophets Of Doom #1 – Midnight Factory
  311. Star Wars The High Republic Adventures–Pathfinders #3 – Dark Horse
  312. Fury Of Firestorm #3 – DC Comics
  313. Harley Quinn #63 – DC Comics
  314. She-Spawn #1 – Image
  315. Mortal Thor #11 – Marvel
  316. Daredevil #2 – Marvel
  317. Adventure Time Quadruple Feature #1 – Oni Press
  318. Hab #3 – Bad Idea
  319. Invincible Universe Battle Beast #6 – Image
  320. Sorcerer Supreme #7 – Marvel
  321. Inglorious X-Force #6 – Marvel
  322. Moonstar #4 – Marvel
  323. Supergirl #14 – DC Comics
  324. Absolute Wonder Woman Annual 2026 #1 – DC Comics
  325. Poison Ivy #45 – DC Comics
  326. Thundarr The Barbarian #5 – Dynamite
  327. Other Half #3 – Ignition Press
  328. Ghost Machine The Official Guidebook #4 – Image
  329. Trillion Dollar Kid #1 – Image
  330. Marc Spector Moon Knight #5 – Marvel
  331. Dead Acre #1 – Vault Comics
  332. Zorros Legacy #1 – Alien Books
  333. Dingoliath #1 – Bad Idea
  334. Mighty Morphin Power Rangers 2026 #1 – BOOM!Entertainment
  335. The Beast Of Boriken #1 – Dark Horse
  336. Action Comics #1099 – DC Comics
  337. Nice House By The Sea #10 – DC Comics
  338. Tmnt Journeys #11 – IDW
  339. Of The Earth #2 – Image
  340. Blood & Thunder #15 – Image
  341. Absolute Batman #8 – DC Comics
  342. Supernatural #8 – Dynamite
  343. Showdown #2 – Ignition Press
  344. White Sky #4 – Image
  345. If Destruction Be Our Lot #1 – Image
  346. Uncanny X-Men #29 – Marvel
  347. Amazing Spider-Man #546 – Marvel
  348. Conan And Dragonero #2 – Titan Comics
  349. Deathstroke The Terminator #3 – DC Comics
  350. Absolute Batman #3 – DC Comics
  351. Red Sonja She Devil With A Sword #3 – Dynamite
  352. Thundercats X Silverhawks Thunderhawks #3 – Dynamite
  353. Seven Wives #2 – IDW
  354. The Exorcism At Buckingham Palace #3 – IDW
  355. Youngblood #100 – Image
  356. Dorc #1 – Image
  357. Silver Surfer #4 – Marvel
  358. X-Men #30 – Marvel
  359. Gun Honey Doubles Down #1 – Titan Comics
  360. Usagi Yojimbo Kaito 84 #4 – Dark Horse
  361. Absolute Batman #12 – DC Comics
  362. Absolute Batman #7 – DC Comics
  363. Altered States Warlords #2 – Dynamite
  364. Dorc #4 – Image
  365. Flash Gordon #18 – Mad Cave Studios
  366. Young Hellboy Thrilling Sky Adventures #2 – Dark Horse
  367. Zatanna (2026) #3 – DC Comics
  368. Lilo And Stitch 626 #2 – Dynamite
  369. Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures #38 – IDW
  370. Spawn The Curse Of Sherlee Johnson #6 – Image
  371. Invincible Universe Battle Beast #5 – Image
  372. Gi Joe A Real American Hero #329 – Image
  373. Superman #38 – DC Comics
  374. Absolute Flash #15 – DC Comics
  375. Batman #8 – DC Comics
  376. Justice League Dream Girls A DC Pride Event #3 – DC Comics
  377. Spawn #375 – Image
  378. Eye Collector #1 – Image
  379. Mind Mgmt New & Improved #1 – Oni Press
  380. Hellboy Seed Of Destruction #1 – Dark Horse
  381. Avatar The Last Airbender–The Kyoshi Warriors #2 – Dark Horse
  382. Absolute Wonder Woman #15 – DC Comics
  383. Supergirl Survive #1 – DC Comics
  384. Absolute Batman #9 – DC Comics
  385. Radiant Black #43 – Image
  386. Planet Of The Apes Vs Fantastic Four #4 – Marvel
  387. Alias Red Band #4 – Marvel
  388. Predator Bloodshed #5 – Marvel
  389. JSA #20 – DC Comics
  390. DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #2 – DC Comics
  391. Fury Of Firestorm #1 – DC Comics
  392. Mad About DC #1 – DC Comics
  393. Green Lantern Corps #17 – DC Comics
  394. The City Beneath Her Feet #3 – DSTLRY
  395. Archie X Army Of Darkness #5 – Dynamite
  396. Red Sonja Noir The Plunder And The Princess #1 – Dynamite
  397. Savage Dragon #280 – Image
  398. Spawn #376 – Image
  399. Civil War Unmasked #2 – Marvel
  400. The Twilight Zone #8 – IDW

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Rich JohnstonAbout Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of comic books The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne and Chase Variant. Lives in South-West London, works from The Union Club on Greek Street, shops at Gosh, Piranha and Forbidden Planet. Father of two daughters, Amazon associate, political cartoonist.
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