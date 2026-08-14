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Absolute Batman #22 No.1 In The Top 400 Bestselling Comics July 2026
Absolute Batman was by far the bestselling comic book in the Top 400 Bestselling Comics July 2026 chart, with 94 copies per store
Article Summary
- Top 400 Bestselling Comics July 2026 puts Absolute Batman #22 at No. 1, averaging a massive 94 copies sold per store.
- DC dominates the July 2026 comics chart, with Absolute Green Arrow, Batman and Absolute Wonder Woman in the top 10.
- Marvel and indie launches also break out in the Top 400 Bestselling Comics July 2026, led by Daredevil, Terminal and TMNT.
- Point-of-sale data from 600+ comic shops reveals average copies per store across all 400 bestselling comics for July 2026.
Absolute Batman #22 was the best-selling comic book in comic book stores in July 2026. In addition to the ratio of copies sold for the top 10, compared to each other, we now have the average number of copies sold per store across the entire 400. And for Absolute Batman #22, that was 94 copies. In comparison, Absolute Green Arrow #3, which came second, sold around 60 copies, as did Absolute Catwoman #3, about the same as the ongoing Batman series. Terminal #1 sold 45, helped by blind bags, but Queen In Black #1 also got those and dropped down to 29 per store. Daredevil, however, sold 33 per store, continuing what I have described as an Absolute Batman trajectory for the comic. Dungeon Crawler Carl Special Edition #0 also sold 20 per store from Vault Comics, while Teenage Mutant Ninja Turtles #20 from IDW sold 30. Ben 10 sold around 20, and Absolute Batman #21 from the previous month still sold another 25…
Courtesy of Prana Direct Market Solutions, and relatively new to Bleeding Cool, here are the 400 best-selling comic books in comic book stores for the month of June 2026 based on Point Of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems. You can find previous Bestseller Lists right here.
Top 400 Sales In Comic Book Stores
- Absolute Batman #22 – DC Comics – 94.1 – 100.00%
- Absolute Green Arrow #3 – DC Comics – 59.5 – 95.73%
- Absolute Catwoman #2 – DC Comics – 60.3 – 69.61%
- Batman #11 – DC Comics – 57.1 – 62.84%
- Terminal #1 – Image – 45.9 – 62.00%
- Queen In Black #1 – Marvel – 29.2 – 53.64%
- Absolute Martian Manhunter #12 – DC Comics – 39.0 – 37.84%
- Dungeon Crawler Carl Special Edition #0 – Vault Comics – 20.5 – 35.51%
- Teenage Mutant Ninja Turtles #20 – IDW – 30.4 – 34.41%
- Absolute Wonder Woman #22 – DC Comics – 35.6 – 32.55%
- Daredevil #4 – Marvel – 33.3
- Absolute Superman #21 – DC Comics – 30.0
- Amazing Spider-Man #33 – Marvel – 21.8
- Amazing Spider-Man #32 – Marvel – 29.3
- Avengers Armageddon #2 – Marvel – 29.8
- Invincible Universe Battle Beast #11 – Image – 22.0
- Marvel Swimsuit Special Brand New Beach Day #1 – Marvel – 23.4
- Transformers #34 – Image – 22.1
- Absolute Batman #21 – DC Comics – 25.0
- Ben 10 #3 – Dynamite – 21.5
- X-Men The Hellfire Murder #1 – Marvel – 15.5
- Gambit Wanted #1 – Marvel – 22.6
- Absolute Green Lantern #16 – DC Comics – 21.6
- Absolute Flash #17 – DC Comics – 20.8
- Uncanny X-Men #32 – Marvel – 17.7
- Exquisite Corpses Rascal Randy #1 – Image – 17.2
- Uncanny X-Men #31 – Marvel – 20.4
- Absolute Catwoman #1 – DC Comics – 18.5
- X-Men #33 – Marvel – 19.8
- Fantastic Four #13 – Marvel – 19.4
- Captain America #13 – Marvel – 19.3
- Absolute Green Arrow #2 – DC Comics – 18.0
- Deadman #2 – DC Comics – 20.4
- Punisher Vs Spider-Man #1 – Marvel – 18.2
- Punisher #6 – Marvel – 18.6
- Clayface Celebrity Dirt #1 – DC Comics – 20.9
- Absolute Wonder Woman #21 – DC Comics – 17.6
- Dark Knights Of Steel II #1 – DC Comics – 16.7
- Spider-Man Long Way Home #2 – Marvel – 12.5
- X-Men United #5 – Marvel – 17.5
- Avengers JLA #2 – DC Comics – 14.5
- Action Comics #1100 – DC Comics – 13.6
- Superman #40 – DC Comics – 16.5
- Nightwing #140 – DC Comics – 15.3
- Iron Man #7 – Marvel – 16.7
- M.A.S.K. #2 – Image – 16.1
- Fantastic Four #14 – Marvel – 16.0
- Wolverine #23 – Marvel – 16.1
- Sonic The Hedgehog X Godzilla #1 – IDW – 15.3
- Infernal Hulk #9 – Marvel – 15.9
- Absolute Superman #20 – DC Comics – 14.9
- Barbara Gordon Breakout #3 – DC Comics – 17.6
- Wolverine #24 – Marvel – 11.7
- Zatanna (2026) #4 – DC Comics – 16.8
- If Destruction Be Our Lot #3 – Image – 10.6
- Lobo #5 – DC Comics – 17.5
- Marc Spector Moon Knight #6 – Marvel – 12.1
- Superman Annual Year One Thousand #1 – DC Comics – 11.7
- Jeff The Land Shark Superstar #1 – Marvel – 14.7
- Wonder Woman #35 – DC Comics – 13.9
- Batman Green Arrow The Question Arcadia #4 – DC Comics – 12.3
- Wade Wilson Deadpool #6 – Marvel – 14.5
- Ultimate Universe Finale #1 – Marvel – 8.9
- Black Cat #12 – Marvel – 13.5
- Mortal Thor #12 – Marvel – 13.7
- Fury Of Firestorm #4 – DC Comics – 15.5
- Justice League Unlimited #21 – DC Comics – 15.7
- Challenges Of Doom Mr Fantastic #1 – Marvel – 13.3
- What If Secret Wars #1 – Marvel – 12.6
- Detective Comics #1111 – DC Comics – 12.1
- Detective Comics 2026 Annual #1 – DC Comics – 10.1
- Do A Powerbomb Black And White #1 – Image – 12.7
- Deathstroke The Terminator #5 – DC Comics – 14.0
- JLA Avengers #3 – Marvel – 10.4
- Its Symbie #1 – Marvel – 10.8
- Mark Spears Monsters #11 – Keenspot Entertainment – 9.4
- X-Men 97 Season Two #2 – Marvel – 11.5
- Ben 10 #2 – Dynamite – 9.3
- Marvel DC Spider-Man Superman #1 – Marvel – 11.5
- Absolute Green Arrow #1 – DC Comics – 13.4
- Dorc #6 – Image – 13.2
- Absolute Batman #20 – DC Comics – 11.9
- Batwoman #5 – DC Comics – 12.6
- Supergirl #15 – DC Comics – 12.1
- Justice League Knight Vision Special #1 – DC Comics – 8.7
- GI Joe #24 – Image – 13.3
- Doomquest #3 – Marvel – 8.9
- X-Men #34 – Marvel – 10.8
- Godzilla Conquers The Multiverse #1 – Marvel – 10.0
- Swamp Thing 1989 #4 – DC Comics – 9.7
- What If Jessica Jones #1 – Marvel – 10.1
- DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #3 – DC Comics – 11.0
- Amazing Spider-Man #129 – Marvel – 10.3
- Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #2 – Image – 9.9
- Assorted Crisis Events #9 – Image – 10.4
- Sorcerer Supreme #8 – Marvel – 9.9
- Poison Ivy #46 – DC Comics – 10.7
- Banana Number One #1 – Bad Idea – 6.9
- Star Wars Shadow Of Maul #5 – Marvel – 9.7
- Gun Honey Doubles Down #2 – Titan Comics – 9.4
- Superman Unlimited #15 – DC Comics – 9.2
- Inglorious X-Force #7 – Marvel – 9.2
- Avengers Armageddon #1 – Marvel – 8.9
- Ultimate Endgame #5 – Marvel – 9.1
- Batman Superman Worlds Finest #53 – DC Comics – 10.6
- Ben 10 #1 – Dynamite – 8.0
- Star Wars Rogue One – Saw Gerrera #1 – Marvel – 8.9
- Savage Sword Of Conan #15 – Titan Comics – 6.5
- Supergirl Survive #2 – DC Comics – 8.2
- Fantastic Four First Foes – Shalla Bal #1 – Marvel – 8.8
- Batman Superman Worlds Finest 2026 Annual #1 – DC Comics – 7.0
- Amazing Spider-Man #31 – Marvel – 8.7
- Sicko #1 – Ignition Press – 6.0
- Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #1 – Image – 9.0
- Queen In Black Hela #1 – Marvel – 6.6
- Superman #39 – DC Comics – 8.1
- Odin #3 – Image – 10.3
- M.A.S.K. #1 – Image – 10.4
- Batgirl #21 – DC Comics – 9.4
- Bleeding Hearts #6 – DC Comics – 9.6
- W0Rldtr33 #21 – Image – 6.3
- The Horror Of Godzilla Kai-Sei Era #1 – IDW – 7.9
- Ordained #3 – Bad Idea – 7.2
- Vampyrates #1 – BOOM! Entertainment – 7.8
- Doctor Strange #8 – Marvel – 7.6
- X-Men #32 – Marvel – 7.6
- Captain America #12 – Marvel – 7.8
- Something Is Killing The Children #49 – BOOM! Entertainment – 7.9
- Predator Vs The Planet Of The Apes #1 – Marvel – 7.0
- Queen In Black Defenders Of Light And Dark #1 – Marvel – 6.0
- Dark Knights Of Steel Heir To The Sea #1 – DC Comics – 6.3
- Amazing Spider-Man Spider-Versity #4 – Marvel – 7.5
- Spider-Man Long Way Home #1 – Marvel – 6.7
- Jsa #21 – DC Comics – 9.5
- Summer Of Supergirl Special #1 – DC Comics – 5.8
- New Titans #37 – DC Comics – 8.8
- Green Lantern #37 – DC Comics – 7.3
- Batman #10 – DC Comics – 6.7
- A Mischief Of Magpies #1 – Dstlry – 5.0
- Shaolin Cowboy Staying Ailive #1 – Dark Horse – 8.1
- Spawn #377 – Image – 9.0
- Void Rivals #32 – Image – 8.9
- What If Spider-Man #1 – Marvel – 7.1
- Doomquest #2 – Marvel – 7.0
- DC Marvel Superman Spider-Man #1 – DC Comics – 15.6
- X-Men Outback #2 – Marvel – 6.5
- The Transformers The Movie 40Th Anniversary Edition #2 – Image – 8.7
- Power Rangers Unlimited #1 – BOOM! Entertainment – 6.9
- Last Starfighter #1 – Mad Cave Studios – 7.7
- Wolverine #22 – Marvel – 6.8
- Detective Comics #1110 – DC Comics – 6.4
- Mortal Thor #13 – Marvel – 7.0
- Catwoman #89 – DC Comics – 8.2
- Amazing Spider-Man #14 – Marvel – 7.1
- Batman #163 – DC Comics – 6.0
- Civil War Unmasked #3 – Marvel – 7.0
- Flash #35 – DC Comics – 8.0
- Infernal Hulk #8 – Marvel – 7.1
- GI Joe A Real American Hero #330 – Image – 8.3
- Absolute Batman #15 – DC Comics – 8.6
- Green Lantern Corps #18 – DC Comics – 8.0
- Space Ghost Annual #1 – Dynamite – 5.9
- Fall Of The House Of Slaughter #3 – BOOM! Entertainment – 6.4
- Comics The Magazine #5 – Prana Publishers – 8.6
- DCs Hawk-Girl Summer #1 – DC Comics – 3.9
- Zatanna 2026 #3 – DC Comics – 7.5
- 100 Bullets The Us Of Anger #1 – DC Comics – 7.4
- The Rocketeer Infiltrator #1 – IDW – 6.5
- Marvel Zero 2026 #1 – Marvel – 5.0
- Corpse Knight #4 – Image – 7.5
- Superman Father Of Tomorrow #3 – DC Comics – 6.2
- Bizarro Year None #2 – DC Comics – 6.2
- Alien King Killer #4 – Marvel – 6.1
- Spectacular Spider-Man Brand New Day #3 – Marvel – 6.4
- Ultimate Impact Reborn #3 – Marvel – 6.0
- Emperor Aquaman #19 – DC Comics – 7.5
- Hello Darkness #23 – BOOM! Entertainment – 4.1
- Tigress Island #5 – Image – 5.9
- Justice League Unlimited #20 – DC Comics – 6.6
- Uncanny X-Men #30 – Marvel – 5.6
- The Twilight Zone #9 – IDW – 5.6
- Absolute Flash #16 – DC Comics – 5.6
- White Boat #3 – Dstlry – 4.1
- Fire And Ice Darkwolf #1 – Dynamite – 6.1
- Daredevil #3 – Marvel – 6.4
- Mighty Morphin Power Rangers 2026 #2 – BOOM! Entertainment – 5.8
- Daredevil #1 – Marvel – 7.9
- Star Wars Galaxys Edge – Echoes Of The Empire #4 – Marvel – 5.9
- Super Mondo Mega Mutts #1 – Oni Press – 6.7
- Rocket Raccoon Rocket Rewind #1 – Marvel – 4.2
- Event Horizon Inferno #3 – IDW – 5.4
- Alias Red Band #5 – Marvel – 5.5
- Dispatched #1 – Ignition Press – 5.6
- X-Men Outback #1 – Marvel – 5.5
- Swamp Thing 1989 #3 – DC Comics – 4.8
- Venom #259 – Marvel – 6.0
- Lady Mechanika The Mechanical Menagerie #3 – Image – 4.5
- Conan And Dragonero #3 – Titan Comics – 5.2
- Minor Arcana #16 – BOOM! Entertainment – 5.6
- Department Of Truth #38 – Image – 5.3
- Bishop #2 – Marvel – 5.6
- Adventures Of Superman Book Of El #10 – DC Comics – 6.0
- Moonstar #5 – Marvel – 5.3
- Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #10 – IDW – 5.2
- Ultimate Impact Reborn #2 – Marvel – 5.3
- Wonder Woman #34 – DC Comics – 4.8
- M1 Monster Racing League #2 – Image – 5.8
- Lobo #4 – DC Comics – 5.9
- Black Star #1 – Titan Comics – 8.3
- Imperial Guardians #5 – Marvel – 4.9
- Jay And Silent Bob Jays Of Future Past #1 – Marvel – 6.0
- Aladdin #1 – Dynamite – 4.4
- Harley Quinn #64 – DC Comics – 6.3
- Void Rivals #31 – Image – 6.0
- Ec Catacomb Of Torment #13 – Oni Press – 3.5
- Absolute Wonder Woman #20 – DC Comics – 4.5
- Swamp Thing 1989 #1 – DC Comics – 5.7
- The City Beneath Her Feet #3 – Dstlry – 3.7
- Conan The Barbarian #32 – Titan Comics – 4.3
- Godzilla Kai-Sei Era #12 – IDW – 4.5
- DC Marvel Batman Deadpool #1 – DC Comics – 11.4
- Invincible Universe Battle Beast #10 – Image – 5.6
- She-Spawn #3 – Image – 5.5
- The Patron #1 – Ignition Press – 3.1
- X-Men United #4 – Marvel – 4.9
- Of The Earth #3 – Image – 5.7
- Captain Marvel Dark Past #4 – Marvel – 4.7
- Dungeons And Dragons Total Party Killers #1 – Dark Horse – 4.8
- Spectacular Spider-Man Brand New Day #2 – Marvel – 4.6
- The Peril Of The Brutal Dark An Ezra Cain Mystery #6 – DC Comics – 5.3
- JLA Avengers #1 – Marvel – 5.3
- Silver Surfer #5 – Marvel – 3.7
- Gun Honey Doubles Down #1 – Titan Comics – 6.4
- Transformers #33 – Image – 4.6
- Absolute Batman #18 – DC Comics – 4.9
- Invincible Universe Capes #9 – Image – 5.3
- Ghost Machine The Official Guidebook #4 – Image – 5.8
- Green Lantern #49 – DC Comics – 5.1
- Minotaur #1 – Ignition Press – 4.6
- Geiger #24 – Image – 6.1
- Absolute Batman #19 – DC Comics – 4.7
- Wonder Man #5 – Marvel – 4.2
- End Of Life #6 – DC Comics – 5.0
- Thundercats X Silverhawks #4 – Dynamite – 4.6
- Die Loaded #7 – Image – 5.5
- Operation Iron Coffin #1 – IDW – 4.2
- Vampirella Summer Special 2026 #1 – Dynamite – 4.3
- Ec Cruel Universe 2 #12 – Oni Press – 4.3
- Batman #156 – DC Comics – 4.6
- Showcase #4 – DC Comics – 4.4
- Dingoliath #1 – Bad Idea – 3.9
- The Beast Of Boriken #1 – Dark Horse – 5.2
- Amazing Spider-Man Spider-Versity #3 – Marvel – 4.3
- Dead Acre #1 – Vault Comics – 5.2
- Adventure Time Quadruple Feature #1 – Oni Press – 4.1
- X-Men #31 – Marvel – 4.4
- Feral #25 – Image – 4.6
- Green Lantern #36 – DC Comics – 4.1
- Super Creepshow #5 – Image – 4.7
- Conan The Barbarian #33 – Titan Comics – 3.9
- Generation X-23 #6 – Marvel – 4.7
- Supernatural #9 – Dynamite – 3.2
- Absolute Batman #17 – DC Comics – 4.7
- Absolute Batman #1 – DC Comics – 7.5
- Amazing Spider-Man #30 – Marvel – 4.0
- Punisher #5 – Marvel – 3.9
- Zorro #2 – Alien Books – 3.7
- Batman #9 – DC Comics – 3.6
- GI Joe #23 – Image – 4.6
- Absolute Martian Manhunter #11 – DC Comics – 4.6
- Absolute Batman Ark-M Special #1 – DC Comics – 8.6
- Witness Point #1 – Dark Horse – 3.8
- X-Men 97 Season Two #1 – Marvel – 4.2
- Red Sonja She Devil With A Sword #3 – Dynamite – 5.1
- Mind Mgmt New And Improved #1 – Oni Press – 4.1
- Spawn Scorched #52 – Image – 4.8
- Mumm-Ra The Ever Living #4 – Dynamite – 4.0
- Flash #34 – DC Comics – 4.3
- Doomquest #1 – Marvel – 4.9
- Star Trek The Last Starship #9 – IDW – 3.9
- Red Sonja Noir The Plunder And The Princess #1 – Dynamite – 3.7
- Usagi Yojimbo Kaito 84 #5 – Dark Horse – 3.9
- Batman Gargoyle Of Gotham #4 – DC Comics – 2.8
- Only The Savage Are Left #2 – Dark Horse – 4.4
- Olympus Saga Megalith #0 – Bad Idea – 3.5
- Star Wars Galaxys Edge – Echoes Of The Empire #3 – Marvel – 4.1
- Star-Crossed #1 – Dark Horse – 3.7
- Hellboy Seed Of Destruction #1 – Dark Horse – 3.7
- The Dogsitter #1 – Ignition Press – 4.0
- Batman #127 – DC Comics – 4.3
- Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #16 – Image – 4.3
- 2026 Street Fighter Swimsuit Special #1 – Udon Entertainment Inc – 5.5
- Its Jeff Brand New Week #1 – Marvel – 3.7
- Star Trek Red Shirts–Ghost Of The 21St Century #1 – IDW – 3.4
- Zorros Legacy #1 – Alien Books – 3.0
- Solomon Kane The Lion Errant #1 – Titan Comics – 4.2
- Disney Tim Burtons The Nightmare Before Christmas All Hail The Pumpkin King #1 – Tokyopop – 4.4
- Smile For The Camera #5 – IDW – 3.7
- Seasons #11 – Image – 4.5
- Did You Hear About Mimi Green #2 – Dark Horse – 3.9
- Nightwing #139 – DC Comics – 3.4
- Deathstroke The Terminator #4 – DC Comics – 4.4
- Murder PoDCast #8 – Ignition Press – 3.8
- Walking Dead Deluxe #140 – Image – 4.3
- Badrock #1 – Image – 5.1
- Something Is Killing The Children #48 – BOOM! Entertainment – 3.6
- Giant Robot Hellboy Returns #1 – Dark Horse – 4.0
- Rocketfellers #13 – Image – 4.2
- Grendel Devils Crucible–Sedition #1 – Dark Horse – 3.3
- Lobo #1 – DC Comics – 5.4
- Thundarr The Barbarian #6 – Dynamite – 3.5
- Mark Spears Midknight Man #2 – Keenspot Entertainment – 3.3
- Batwoman #4 – DC Comics – 4.0
- Darkness #6 – Image – 4.0
- Vampirella 2026 #4 – Dynamite – 4.5
- Gunslinger Spawn #56 – Image – 3.8
- Deadman #1 – DC Comics – 4.1
- Innards #2 – Ignition Press – 3.4
- Witchblade #23 – Image – 4.3
- Spectacular Spider-Man Brand New Day #1 – Marvel – 4.5
- Excommunicated #3 – Vault Comics – 3.2
- Kingdom Of Earth #1 – Dark Horse – 3.6
- Young Hellboy Thrilling Sky Adventures #2 – Dark Horse – 3.4
- Tmnt Journeys #11 – IDW – 3.5
- Daredevil #2 – Marvel – 5.1
- Spawn Sam And Twitch Case Files #25 – Image – 3.6
- Thundercats X Silverhawks Thunderhawks #4 – Dynamite – 3.2
- Corpse Knight #3 – Image – 3.7
- King Spawn #57 – Image – 3.7
- Neighborhood Watch #3 – BOOM! Entertainment – 3.2
- Wolverine #21 – Marvel – 3.2
- Star Wars Hyperspace Stories The Bad Batch–Rogue Agents #4 – Dark Horse – 3.2
- Odin #2 – Image – 4.0
- Greatest American Hero #1 – Amp Comics Llc – 3.9
- What If Thor #1 – Marvel – 3.4
- Narco #5 – Image – 3.8
- Avatar The Last Airbender–The Kyoshi Warriors #3 – Dark Horse – 3.1
- Bishop #1 – Marvel – 3.5
- Walking Dead Deluxe #141 – Image – 3.9
- Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #9 – IDW – 3.0
- Sonic The Hedgehog #87 – IDW – 2.9
- Black Cat #11 – Marvel – 4.1
- Speed Racer #10 – Mad Cave Studios – 3.2
- Absolute Green Lantern #15 – DC Comics – 2.9
- Barbara Gordon Breakout #2 – DC Comics – 3.8
- Uncanny X-Men #29 – Marvel – 3.0
- Fantastic Four #12 – Marvel – 3.1
- Killer Influences #1 – IDW – 3.4
- Red Roots #4 – Image – 3.5
- Mortal Thor #11 – Marvel – 3.0
- Absolute Batman #16 – DC Comics – 6.8
- Mind Mgmt New & Improved #2 – Oni Press – 3.1
- Batman Superman Worlds Finest #52 – DC Comics – 3.4
- Dorc #5 – Image – 4.3
- Superman Father Of Tomorrow #2 – DC Comics – 3.0
- Odin #1 – Image – 5.4
- Harley Quinn #63 – DC Comics – 4.1
- Justice League Dream Girls A DC Pride Event #4 – DC Comics – 2.9
- Teenage Mutant Ninja Turtles #19 – IDW – 2.9
- Return Living Dead Untold Tales Of Tarman #1 – American Mythology Productions – 4.0
- Fireborn #3 – Image – 3.7
- Radiant Black #43 – Image – 3.6
- Savage Dragon #280 – Image – 3.6
- Feral #24 – Image – 3.9
- Absolute Superman #19 – DC Comics – 2.8
- Sleepy Hollow The Witches Of The Western Wood #3 – IDW – 3.0
- What If Uncanny X-Men #1 – Marvel – 3.8
- Generation X-23 #5 – Marvel – 3.2
- Concrete Stars Over Sand #2 – Dark Horse – 2.9
- Absolute Batman #14 – DC Comics – 5.9
- Dick Tracy #18 – Mad Cave Studios – 2.8
- Bad Thoughts #2 – Ignition Press – 2.9
- Amazing Spider-Man #29 – Marvel – 3.0
- Adventure Time (2025) #15 – Oni Press – 2.6
- Lilo And Stitch 626 #2 – Dynamite – 2.5
- Moonstar #4 – Marvel – 2.7
- Invincible Universe Capes #8 – Image – 3.5
- Baby Garfield #4 – BOOM! Entertainment – 2.9
- New Titans #36 – DC Comics – 3.1
- Dirt Beneath The Devil #1 – Mad Cave Studios – 3.3
- Magik And Colossus #5 – Marvel – 3.3
- Frankenstein New World–The Speed Of Darkness #3 – Dark Horse – 2.7
- The Twilight Zone #8 – IDW – 2.6
- DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #2 – DC Comics – 3.0
- Ghost Pepper #13 – Image – 3.4
- Star Wars Shadow Of Maul #4 – Marvel – 3.2
- Marc Spector Moon Knight #5 – Marvel – 2.6
- If Destruction Be Our Lot #2 – Image – 3.5
- DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #1 – DC Comics – 3.3
- King Spawn #56 – Image – 3.1
- Eye Collector #1 – Image – 3.2
- Zatanna 2026 #2 – DC Comics – 3.0
- Nectar #4 – Vault Comics – 2.8
- Gunslinger Spawn #55 – Image – 3.2
- Royals #4 – Image – 3.2
- Invincible Universe Battle Beast #9 – Image – 3.9
- Eye Collector #2 – Image – 2.8
- Escape #8 – Image – 2.8
- M1 Monster Racing League #1 – Image – 3.3
- Final Boss #8 – Image – 2.9