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Absolute Batman #23 Tops The 400 Bestselling Comics For August 2026
Absolute Batman #23 leads The Top 400 Bestselling Comics Chart for August 2026
Absolute Batman #23 was the best-selling comic book in direct market comic book stores in the month of August, and courtesy of Prana Direct Market Solutions, we have the 400 best-selling comic books in comic book stores for the month of August 2026 based on Point Of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems. You can find other Bestseller and Marketshare lists right here.
|Publisher
|Average
|ratio
|Absolute Batman #23
|DC
|97.1
|100.0%
|Batman #12
|DC
|61.4
|63.2%
|Absolute Green Arrow #4
|DC
|48.0
|49.4%
|Absolute Superman #22
|DC
|38.1
|39.2%
|Absolute Catwoman #3
|DC
|34.9
|36.0%
|Queen In Black #1
|Marvel
|37.3
|38.4%
|Amazing Spider-Man #34
|Marvel
|31.5
|32.4%
|Miles Morales Spider-Man #1
|Marvel
|31.1
|32.0%
|Absolute Wonder Woman #23
|DC
|29.9
|30.8%
|Batman Bad Seeds Sunset #1
|DC
|29.2
|30.1%
|Daredevil #5
|Marvel
|29.4
|30.3%
|Avengers Armageddon #3
|Marvel
|24.0
|24.8%
|Queen In Black #2
|Marvel
|22.4
|23.1%
|Uncanny X-Men #33
|Marvel
|21.7
|22.4%
|Batman & Robin Year One Dynamic Duos #1
|DC
|21.1
|21.7%
|Transformers #35
|Image
|21.5
|22.2%
|X-Men #35
|Marvel
|21.1
|21.7%
|Amazing Spider-Man #35
|Marvel
|21.3
|22.0%
|Absolute Green Lantern #17
|DC
|20.3
|20.9%
|Fantastic Four #15
|Marvel
|20.7
|21.4%
|Absolute Flash #18
|DC
|19.9
|20.5%
|Ben 10 #4
|Dynamite
|19.8
|20.4%
|Invincible Universe Battle Beast #12
|Image
|19.9
|20.5%
|Captain America #14
|Marvel
|18.2
|18.8%
|Hello Kitty And Friends Hello World #1
|IDW
|19.4
|19.9%
|Uncanny X-Men #34
|Marvel
|18.1
|18.6%
|Infernal Hulk #10
|Marvel
|18.2
|18.7%
|Deadman #3
|DC
|16.6
|17.1%
|Last Driver #1
|Image
|17.3
|17.8%
|Barbara Gordon Breakout #4
|DC
|16.2
|16.7%
|Marc Spector Moon Knight #7
|Marvel
|16.0
|16.5%
|Mary Jane Face It Tiger #1
|Marvel
|16.1
|16.6%
|Queen In Black #3
|Marvel
|16.1
|16.6%
|Clayface Celebrity Dirt #2
|DC
|15.3
|15.8%
|Terminal #1
|Image
|16.9
|17.5%
|Absolute Batman #22
|DC
|14.4
|14.8%
|GI Joe #25
|Image
|14.9
|15.3%
|Wolverine #25
|Marvel
|14.8
|15.3%
|Punisher Vs Spider-Man #2
|Marvel
|14.3
|14.7%
|Punisher #7
|Marvel
|15.0
|15.4%
|Iron Man #8
|Marvel
|14.2
|14.6%
|Fury Of Firestorm #5
|DC
|14.2
|14.6%
|Mask #3
|Image
|14.4
|14.8%
|Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #1
|Marvel
|14.7
|15.1%
|Zatanna (2026) #5
|DC
|13.9
|14.3%
|X-Men United #6
|Marvel
|14.2
|14.6%
|Absolute Wonder Woman #22
|DC
|13.8
|14.2%
|X-Men #36
|Marvel
|13.9
|14.3%
|Supergirl #16
|DC
|13.9
|14.3%
|Lobo #6
|DC
|14.1
|14.5%
|Action Comics #1101
|DC
|13.2
|13.5%
|Queen In Black Venom Unchained #1
|Marvel
|13.2
|13.6%
|Terminal #2
|Image
|13.6
|14.0%
|Superman #41
|DC
|12.8
|13.2%
|Thor #800
|Marvel
|13.1
|13.5%
|Nightwing #141
|DC
|12.6
|13.0%
|Dorc #7
|Image
|12.7
|13.1%
|X-Men Of Apocalypse Omega #1
|Marvel
|12.3
|12.7%
|Absolute Green Arrow #3
|DC
|12.9
|13.3%
|Deathstroke The Terminator #6
|DC
|12.5
|12.9%
|Justice League Unlimited #22
|DC
|12.5
|12.8%
|Next Level One Shot #1
|DC
|12.4
|12.8%
|Batwoman #6
|DC
|12.3
|12.7%
|New Titans #38
|DC
|12.0
|12.3%
|Exquisite Corpses Rascal Randy #2
|Image
|12.1
|12.5%
|Wade Wilson Deadpool #7
|Marvel
|12.0
|12.4%
|Dark Knights Of Steel II #2
|DC
|11.5
|11.9%
|DC X Sonic The Hedgehog Metal Legion #4
|DC
|11.1
|11.5%
|Wonder Woman #36
|DC
|11.6
|11.9%
|Venom #260
|Marvel
|12.0
|12.3%
|Detective Comics #1112
|DC
|11.2
|11.6%
|Gambit Wanted #2
|Marvel
|11.0
|11.3%
|Teenage Mutant Ninja Turtles #20
|IDW
|11.9
|12.2%
|X-Men #34
|Marvel
|11.5
|11.8%
|Batman Superman Worlds Finest #54
|DC
|11.0
|11.3%
|Absolute Superman #21
|DC
|10.8
|11.1%
|Queen In Black Thor #1
|Marvel
|12.0
|12.4%
|Hammerfist #1
|Image
|11.4
|11.7%
|Spectacular Spider-Man Brand New Day #4
|Marvel
|11.2
|11.6%
|Jeff The Land Shark Superstar #2
|Marvel
|11.1
|11.4%
|Rom Special #1
|Image
|11.2
|11.5%
|Superman Unlimited #16
|DC
|10.5
|10.8%
|What If Captain America #1
|Marvel
|10.5
|10.8%
|Amazing Spider-Man #33
|Marvel
|10.2
|10.5%
|Black Cat #13
|Marvel
|10.7
|11.1%
|Poison Ivy #47
|DC
|10.0
|10.3%
|Avengers JLA #4
|DC
|10.5
|10.8%
|Wolverine #26
|Marvel
|10.7
|11.0%
|Batgirl #22
|DC
|10.2
|10.5%
|Ultimate Impact Reborn #4
|Marvel
|10.0
|10.3%
|Superman Annual Year One Thousand #1
|DC
|9.8
|10.1%
|Teenage Mutant Ninja Turtles #21
|IDW
|9.9
|10.2%
|Absolute Catwoman #2
|DC
|9.2
|9.5%
|JSA #22
|DC
|9.2
|9.5%
|Amazing Spider-Man #100
|Marvel
|9.5
|9.8%
|X-Men 97 Season Two #3
|Marvel
|8.8
|9.1%
|If Destruction Be Our Lot #4
|Image
|9.6
|9.9%
|Bleeding Hearts #7
|DC
|8.8
|9.1%
|Tomb Of Apocalypse #1
|Marvel
|9.0
|9.3%
|Detective Comics 2026 Annual #1
|DC
|8.8
|9.1%
|What If X-Men #1
|Marvel
|8.7
|9.0%
|Chachu #1
|Image
|8.5
|8.8%
|Star Wars The Fall Of Kylo Ren #1
|Marvel
|8.5
|8.8%
|Bug Wars The Coming Of The Wardoom #1
|Image
|8.7
|9.0%
|Doomquest #3
|Marvel
|8.7
|8.9%
|Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #3
|Image
|8.4
|8.6%
|Queen In Black Defenders Of Light And Dark #2
|Marvel
|8.1
|8.4%
|Void Rivals #33
|Image
|7.9
|8.1%
|Supergirl Survive #3
|DC
|8.0
|8.3%
|Absolute Batman #21
|DC
|8.0
|8.2%
|The Horror Of Godzilla Kai-Sei Era #1
|IDW
|8.4
|8.7%
|Marvel Tokon First Strike #1
|Marvel
|8.8
|9.1%
|Transformers The Movie 40Th Anniversary #3
|Image
|8.4
|8.7%
|Amazing Spider-Man Spider-Versity #5
|Marvel
|7.5
|7.8%
|Gambit Wanted #1
|Marvel
|8.8
|9.0%
|Black Tower The Raven Conspiracy #1
|DC
|7.4
|7.6%
|Regicide #1
|Image
|8.4
|8.7%
|Flash #36
|DC
|7.2
|7.5%
|Nice House By The Sea #11
|DC
|7.8
|8.1%
|Uncanny X-Men #32
|Marvel
|7.4
|7.6%
|Generation X-23 #7
|Marvel
|7.6
|7.8%
|Masters Of The Universe Genesis #1
|Dark Horse
|7.5
|7.7%
|RedCoat #19
|Image
|7.3
|7.6%
|Bishop #3
|Marvel
|7.5
|7.8%
|Emperor Aquaman #20
|DC
|7.5
|7.7%
|Avengers Armageddon #2
|Marvel
|7.2
|7.4%
|Punisher Vs Spider-Man #1
|Marvel
|7.8
|8.1%
|Green Lantern Corps #19
|DC
|7.3
|7.5%
|Inglorious X-Force #8
|Marvel
|7.2
|7.4%
|Batman #11
|DC
|7.3
|7.5%
|Power Rangers Green #1
|Boom
|7.6
|7.9%
|Predator Vs The Planet Of The Apes #1
|Marvel
|8.0
|8.2%
|Avengers Armageddon #1
|Marvel
|9.0
|9.3%
|Justice League Knight Vision Special #1
|DC
|7.2
|7.5%
|Corpse Knight #5
|Image
|6.9
|7.1%
|GI Joe A Real American Hero #331
|Image
|7.4
|7.7%
|Doctor Strange #9
|Marvel
|6.7
|6.9%
|Spectacular Spider-Man Brand New Day #3
|Marvel
|6.8
|7.0%
|What If Spider-Man #1
|Marvel
|7.2
|7.5%
|What If Runaways #1
|Marvel
|6.8
|7.0%
|Mask Origins #1
|Image
|7.2
|7.4%
|Comics The Magazine #6
|Prana
|7.2
|7.4%
|Queen In Black Venom Unchained #2
|Marvel
|6.8
|7.0%
|Green Lantern #38
|DC
|6.6
|6.8%
|Catwoman #90
|DC
|7.4
|7.6%
|Mortal Thor #13
|Marvel
|6.6
|6.8%
|Batman Superman Worlds Finest 2026 Annual #1
|DC
|6.8
|7.0%
|Teenage Mutant Ninja Turtles Mirage Facsimile #1
|IDW
|6.4
|6.6%
|Gastronomique #1
|Boom
|7.5
|7.7%
|Sorcerer Supreme #9
|Marvel
|6.5
|6.7%
|Absolute Catwoman #1
|DC
|7.5
|7.7%
|White Sky #5
|Image
|6.4
|6.6%
|Queen In Black Hela #1
|Marvel
|7.0
|7.2%
|X-Men Outback #3
|Marvel
|6.3
|6.4%
|She-Spawn #4
|Image
|6.7
|6.9%
|Fort Psycho #1
|Oni
|7.0
|7.2%
|Godzilla Conquers The Multiverse #2
|Marvel
|6.3
|6.4%
|Sonic The Hedgehog X Godzilla #1
|IDW
|6.8
|7.0%
|Daredevil #4
|Marvel
|6.9
|7.1%
|Absolute Batman #20
|DC
|7.9
|8.1%
|Sonic The Hedgehog #88
|IDW
|5.7
|5.9%
|Queen In Black Defenders Of Light And Dark #1
|Marvel
|6.3
|6.5%
|Ultimate Impact Reborn #3
|Marvel
|6.2
|6.4%
|Mega Man X #5
|Udon
|6.0
|6.1%
|Do A Powerbomb Black And White #2
|Image
|7.3
|7.5%
|Adventures Of Superman Book Of El #11
|DC
|5.6
|5.8%
|Predator Vs The Planet Of The Apes #2
|Marvel
|6.0
|6.2%
|X-Men The Hellfire Murder #1
|Marvel
|6.4
|6.6%
|Gun Honey Doubles Down #3
|Titan
|7.6
|7.8%
|Absolute Green Arrow #2
|DC
|6.0
|6.2%
|Spider-Man Long Way Home #2
|Marvel
|5.5
|5.7%
|Superman #40
|DC
|5.6
|5.7%
|Civil War Unmasked #4
|Marvel
|5.5
|5.7%
|Detective Comics #27
|DC
|6.1
|6.3%
|The Smart Division #1
|Dark Horse
|6.9
|7.1%
|Absolute Green Arrow #1
|DC
|10.1
|10.4%
|Alien King Killer #5
|Marvel
|5.3
|5.4%
|Spawn #378
|Image
|5.6
|5.8%
|Justice League Unlimited #21
|DC
|5.4
|5.5%
|Invincible Universe Battle Beast #11
|Image
|5.5
|5.7%
|Event Horizon Inferno #4
|IDW
|5.6
|5.8%
|The Twilight Zone #10
|IDW
|5.3
|5.4%
|Star Wars Galaxys Edge – Echoes Of The Empire #5
|Marvel
|5.6
|5.8%
|Harley Quinn #65
|DC
|6.6
|6.8%
|Ben 10 #3
|Dynamite
|6.3
|6.5%
|X-Men Outback #2
|Marvel
|5.6
|5.8%
|Cult-De-Sac #1
|Ignition
|5.8
|6.0%
|Conan The Barbarian #33
|Titan
|5.0
|5.2%
|Dungeon Crawler Carl Special Edition #0
|Vault
|13.2
|13.6%
|Conan The Barbarian #34
|Titan
|5.3
|5.4%
|Fall Of The House Of Slaughter #4
|Boom
|5.3
|5.4%
|Detective Comics #1111
|DC
|5.0
|5.1%
|Action Comics #1100
|DC
|5.0
|5.2%
|Superman Father Of Tomorrow #4
|DC
|5.1
|5.3%
|Conan And Dragonero #4
|Titan
|5.4
|5.5%
|X-Men #33
|Marvel
|5.1
|5.2%
|Heavy Metal Magazine #6
|Heavy Metal
|5.6
|5.8%
|Of The Earth #4
|Image
|5.1
|5.2%
|100 Bullets The Us Of Anger #2
|DC
|5.0
|5.1%
|Zatanna (2026) #4
|DC
|5.0
|5.2%
|Absolute Flash #17
|DC
|4.7
|4.9%
|Godzilla Conquers The Multiverse #1
|Marvel
|5.0
|5.1%
|Geiger #24
|Image
|5.6
|5.8%
|Pinhead Facsimile Edition #1
|Boom
|4.9
|5.1%
|Bishop #2
|Marvel
|5.2
|5.3%
|Minor Arcana #17
|Boom
|5.2
|5.3%
|Daredevil #1
|Marvel
|8.0
|8.3%
|Marc Spector Moon Knight #6
|Marvel
|4.7
|4.8%
|Wolverine #24
|Marvel
|4.9
|5.1%
|Ghost Machine The Official Guidebook #5
|Image
|5.3
|5.5%
|Power Rangers Unlimited #2
|Boom
|5.0
|5.1%
|End Of Life #7
|DC
|4.5
|4.7%
|Die Loaded #8
|Image
|5.1
|5.2%
|Origins Of The Hood Marvel Rivals #1
|Marvel
|5.4
|5.6%
|Shaolin Cowboy Staying Alive #2
|Dark Horse
|4.9
|5.0%
|Trillion Dollar Kid #2
|Image
|5.3
|5.4%
|Jeff The Land Shark Superstar #1
|Marvel
|5.3
|5.4%
|Daredevil #3
|Marvel
|7.2
|7.4%
|Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #11
|IDW
|4.8
|4.9%
|Captain Marvel Dark Past #5
|Marvel
|4.8
|4.9%
|Amazing Spider-Man #32
|Marvel
|4.8
|4.9%
|Denver #1
|Mad Cave
|5.6
|5.8%
|Yumi 00Ex #1
|Image
|5.0
|5.2%
|Feral #25
|Image
|5.4
|5.5%
|Invincible Universe Capes #10
|Image
|4.5
|4.6%
|Transformers #34
|Image
|4.7
|4.8%
|Fantastic Four 65 Years 0.- Comic Covers #1
|Marvel
|5.4
|5.5%
|Something Is Killing The Children #49
|Boom
|4.7
|4.9%
|M1 Monster Racing League #3
|Image
|4.8
|5.0%
|Void Rivals #32
|Image
|4.5
|4.6%
|Marvel DC Spider-Man Superman #1
|Marvel
|10.6
|10.9%
|Captain America #13
|Marvel
|4.3
|4.4%
|Absolute Wonder Woman #21
|DC
|4.3
|4.5%
|Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #17
|Image
|4.5
|4.6%
|JLA Avengers #3
|Marvel
|5.0
|5.2%
|Alias Red Band #5
|Marvel
|4.0
|4.2%
|EC Shellshock #1
|Oni Press
|4.5
|4.6%
|GI Joe A Real American Hero #330
|Image
|6.2
|6.4%
|Absolute Martian Manhunter #12
|DC
|4.2
|4.3%
|Only The Savage Are Left #3
|Dark Horse
|5.1
|5.2%
|Dark Knights Of Steel II #1
|DC
|4.5
|4.6%
|Dr Wily #1
|Udon
|5.3
|5.4%
|Rocket Raccoon Rocket Rewind #1
|Marvel
|4.6
|4.8%
|Ben 10 #1
|Dynamite
|6.2
|6.4%
|Gunslinger Spawn #57
|Image
|4.1
|4.2%
|Witchblade Vampirella #1
|Image
|4.6
|4.8%
|Hellraiser Facsimile Edition #1
|Boom
|4.1
|4.2%
|Lucky Devils #9
|Image
|4.5
|4.6%
|GI Joe #24
|Image
|4.1
|4.2%
|Fantastic Four #14
|Marvel
|3.8
|3.9%
|Lost Fantasy #11
|Image
|4.7
|4.8%
|Daredevil #2
|Marvel
|5.5
|5.7%
|Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #2
|Image
|4.1
|4.2%
|Lady Mechanika The Mechanical Menagerie #4
|Image
|4.2
|4.3%
|Death Vigil (2026) #1
|Image
|5.1
|5.3%
|Darkness #7
|Image
|4.3
|4.4%
|Gargoyles (2026) #1
|Dynamite
|3.8
|4.0%
|Thundercats X Silverhawks #5
|Dynamite
|4.5
|4.6%
|Generation X-23 #6
|Marvel
|4.2
|4.4%
|Clayface Celebrity Dirt #1
|DC
|4.4
|4.5%
|Infernal Hulk #9
|Marvel
|3.9
|4.0%
|The Foundry #1
|Dark Horse
|4.0
|4.1%
|Walking Dead Deluxe #142
|Image
|4.1
|4.2%
|Lobo #5
|DC
|4.3
|4.4%
|Jay And Silent Bob Jays Of Future Past #1
|Marvel
|5.8
|5.9%
|Fire And Ice Darkwolf #2
|Dynamite
|4.2
|4.4%
|Witchblade #24
|Image
|4.3
|4.4%
|Mighty Morphin Power Rangers 2026 #3
|Boom
|4.2
|4.3%
|Uncanny X-Men #31
|Marvel
|3.6
|3.7%
|Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #1
|Image
|6.9
|7.1%
|Ben 10 #2
|Dynamite
|6.5
|6.7%
|Nightwing #140
|DC
|4.0
|4.1%
|Dispatched #2
|Ignition
|4.1
|4.2%
|Supernatural #9
|Dynamite
|4.5
|4.7%
|Vampirella Vs Red Sonja Red City #1
|Dynamite
|4.7
|4.9%
|Absolute Batman #15
|DC
|11.5
|11.8%
|Savage Sword Of Conan Reforged #6
|Titan
|3.7
|3.8%
|Ghost Pepper #14
|Image
|4.0
|4.1%
|Flash #35
|DC
|3.7
|3.8%
|Last Starfighter #2
|Mad Cave
|4.0
|4.1%
|Fireborn #4
|Image
|4.1
|4.2%
|Absolute Superman #20
|DC
|3.5
|3.6%
|Supernatural #10
|Dynamite
|4.1
|4.2%
|Wonder Woman #35
|DC
|4.0
|4.1%
|Mumm Ra The Ever Living #5
|Dynamite
|3.6
|3.7%
|He-Man And The Masters Of The Universe #6
|Dark Horse
|4.1
|4.2%
|Red Sonja She Devil With A Sword #4
|Dynamite
|4.6
|4.7%
|Hello Darkness #24
|Boom
|3.6
|3.7%
|Swamp Thing 1989 #4
|DC
|3.4
|3.5%
|Spider-Man Long Way Home #1
|Marvel
|4.7
|4.8%
|Odin #3
|Image
|3.4
|3.5%
|Exquisite Corpses Rascal Randy #1
|Image
|4.7
|4.9%
|Vampyrates #2
|Boom
|3.7
|3.9%
|Adventure Comics #247
|DC
|3.4
|3.5%
|Absolute Batman #1
|DC
|7.9
|8.1%
|Walking Dead Deluxe #143
|Image
|3.8
|3.9%
|Star Trek The Last Starship #10
|IDW
|3.6
|3.8%
|Concrete Stars Over Sand #3
|Dark Horse
|3.6
|3.7%
|Stuff Of Nightmares The Cat In The Coffin #1
|Boom
|4.0
|4.1%
|Thundarr The Barbarian #6
|Dynamite
|3.5
|3.6%
|Realligator #1
|Bad Idea
|3.9
|4.0%
|King Spawn #58
|Image
|3.3
|3.4%
|Greatest American Hero #1
|AMP
|4.0
|4.1%
|DC Marvel Superman Spider-Man #1
|DC
|20.0
|20.6%
|Deadman #2
|DC
|4.0
|4.1%
|Amazing Spider-Man #129
|Marvel
|5.6
|5.7%
|Amazing Spider-Man #31
|Marvel
|4.0
|4.1%
|Money Shot The F* Offs #1
|Vault
|3.7
|3.8%
|Dorc #6
|Image
|3.8
|3.9%
|Batman #10
|DC
|3.3
|3.4%
|DCs Hawk-Girl Summer #1
|DC
|3.4
|3.6%
|Talespin #1
|Dynamite
|3.5
|3.6%
|Mortal Thor #14
|Marvel
|5.6
|5.8%
|The Rocketeer Infiltrator #2
|IDW
|3.3
|3.3%
|Silver Surfer #6
|Marvel
|3.5
|3.6%
|Mask #2
|Image
|3.7
|3.8%
|Absolute Batman #18
|DC
|3.9
|4.0%
|Dark Knights Of Steel Heir To The Sea #1
|DC
|3.1
|3.2%
|Solomon Kane The Lion Errant #2
|Titan
|3.8
|3.9%
|Batman And Robin Year One Dynamic Duos #1
|DC
|3.0
|3.1%
|Batwoman #5
|DC
|3.4
|3.5%
|Ghost Pepper #13
|Image
|3.7
|3.8%
|Deathstroke The Terminator #5
|DC
|3.5
|3.6%
|Greatest American Hero #2
|AMP
|3.4
|3.5%
|Absolute Batman #19
|DC
|3.6
|3.7%
|Mask #1
|Image
|6.4
|6.6%
|Invincible Universe Battle Beast #10
|Image
|4.2
|4.3%
|Hornsby & Halo #15
|Image
|3.2
|3.3%
|Ufo Robot Grendizer #1
|Titan
|3.7
|3.8%
|Green Lantern #37
|DC
|3.1
|3.2%
|Mark Spears Midknight Man #2
|Keenspot
|4.0
|4.1%
|Innards #3
|Ignition
|3.1
|3.2%
|Gun Honey Doubles Down #2
|Titan
|5.4
|5.6%
|Tmnt Journeys #12
|IDW
|3.5
|3.6%
|Absolute Batman Ark-M Special #1
|DC
|10.1
|10.4%
|Spawn The Curse Of Sherlee Johnson #7
|Image
|3.2
|3.3%
|Neighborhood Watch #4
|Boom
|3.1
|3.2%
|Money Shot The F Offs #1
|Vault
|7.5
|7.7%
|Royals #5
|Image
|3.4
|3.6%
|Gotham Academy First Year #6
|DC
|2.7
|2.8%
|Red Roots #4
|Image
|3.2
|3.3%
|Olympus Saga Megalith #3
|Bad Idea
|3.3
|3.4%
|Batman #163
|DC
|3.5
|3.6%
|Punisher #6
|Marvel
|3.2
|3.3%
|Marvel Swimsuit Special Brand New Beach Day #1
|Marvel
|6.8
|7.0%
|The Patron #1
|Ignition
|3.1
|3.2%
|Doomquest #1
|Marvel
|4.2
|4.4%
|Murder Drones #6
|Oni
|3.2
|3.3%
|Black Cat #12
|Marvel
|3.3
|3.4%
|Doomquest #2
|Marvel
|3.5
|3.6%
|Adventure Time Quadruple Feature #2
|Oni
|2.9
|3.0%
|DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #3
|DC
|3.0
|3.1%
|Eye Collector #3
|Image
|3.1
|3.1%
|Corpse Knight #4
|Image
|2.8
|2.9%
|Thundercats X Silverhawks Thunderhawks #5
|Dynamite
|2.8
|2.8%
|Ec Catacomb Of Torment #14
|Oni Press
|2.8
|2.9%
|Spectacular Spider-Man Brand New Day #1
|Marvel
|4.2
|4.4%
|Avengers JLA #2
|DC
|3.8
|3.9%
|New Titans #37
|DC
|2.9
|3.0%
|He-Man: The Wings Of Fate #2
|Dark Horse
|2.7
|2.8%
|King Spawn #57
|Image
|2.9
|3.0%
|Wolverine #23
|Marvel
|2.7
|2.8%
|Batman Superman Worlds Finest #53
|DC
|2.7
|2.8%
|Excommunicated #4
|Vault
|2.8
|2.9%
|Ripcord #5
|Ignition
|2.9
|2.9%
|Harley Quinn #64
|DC
|3.1
|3.2%
|Absolute Green Lantern #16
|DC
|2.6
|2.7%
|Barbara Gordon Breakout #3
|DC
|2.8
|2.9%
|Concrete Stars Over Sand #2
|Dark Horse
|2.6
|2.7%
|Its Symbie #1
|Marvel
|3.3
|3.4%
|Gunslinger Spawn #56
|Image
|3.0
|3.1%
|Dick Tracy #19
|Mad Cave
|2.8
|2.8%
|Do A Powerbomb Black And White #1
|Image
|4.6
|4.8%
|Adventure Time 2025 #16
|Oni
|2.8
|2.9%
|Frankenstein New World–The Speed Of Darkness #4
|Dark Horse
|2.8
|2.9%
|Spectacular Spider-Man Brand New Day #2
|Marvel
|3.2
|3.3%
|Ultimate Universe Finale #1
|Marvel
|3.2
|3.3%
|DC Marvel Batman Deadpool #1
|DC
|9.2
|9.5%
|Minotaur #2
|Ignition
|2.9
|3.0%
|Absolute Batman #17
|DC
|4.2
|4.3%
|Mind Mgmt New And Improved #3
|Oni
|2.7
|2.8%
|Batman #9
|DC
|2.8
|2.9%
|Superman Unlimited #15
|DC
|2.5
|2.6%
|Action Comics #1
|DC
|3.5
|3.6%
|Powers 25 #12
|Dark Horse
|2.8
|2.9%
|Fantastic Four #13
|Marvel
|2.6
|2.7%
|Deadman #1
|DC
|3.7
|3.8%
|Final Boss #9
|Image
|2.6
|2.6%
|Dirt Beneath The Devil #1
|Mad Cave
|3.1
|3.2%
|TMNT Saturday Morning Adventures #40
|IDW
|2.5
|2.6%
|Eye Collector #2
|Image
|2.7
|2.8%
|Monstress #63
|Image
|2.4
|2.5%
|Bad Thoughts #3
|Ignition
|2.8
|2.9%
|Laugh #166
|Archie
|4.0
|4.2%
|Amazing Spider-Man #30
|Marvel
|2.9
|3.0%
|Challenges Of Doom Mr Fantastic #1
|Marvel
|2.9
|3.0%
|Fury Of Firestorm #4
|DC
|2.9
|3.0%
|The Beast Of Boriken #2
|Dark Horse
|3.2
|3.3%
|Limited Collectors Edition #25
|DC
|2.7
|2.7%
|Transformers #33
|Image
|2.7
|2.8%
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