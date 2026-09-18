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Absolute Batman #23 Tops The 400 Bestselling Comics For August 2026

Absolute Batman #23 leads The Top 400 Bestselling Comics Chart for August 2026

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Absolute Batman #23 was the best-selling comic book in direct market comic book stores in the month of August, and courtesy of Prana Direct Market Solutions, we have the 400 best-selling comic books in comic book stores for the month of August 2026 based on Point Of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems. You can find other Bestseller and Marketshare lists right here.

Top 400 Comic Book Bestseller Chart For August 2026

Publisher Average ratio
Absolute Batman #23 DC 97.1 100.0%
Batman #12 DC 61.4 63.2%
Absolute Green Arrow #4 DC 48.0 49.4%
Absolute Superman #22 DC 38.1 39.2%
Absolute Catwoman #3 DC 34.9 36.0%
Queen In Black #1 Marvel 37.3 38.4%
Amazing Spider-Man #34 Marvel 31.5 32.4%
Miles Morales Spider-Man #1 Marvel 31.1 32.0%
Absolute Wonder Woman #23 DC 29.9 30.8%
Batman Bad Seeds Sunset #1 DC 29.2 30.1%
Daredevil #5 Marvel 29.4 30.3%
Avengers Armageddon #3 Marvel 24.0 24.8%
Queen In Black #2 Marvel 22.4 23.1%
Uncanny X-Men #33 Marvel 21.7 22.4%
Batman & Robin Year One Dynamic Duos #1 DC 21.1 21.7%
Transformers #35 Image 21.5 22.2%
X-Men #35 Marvel 21.1 21.7%
Amazing Spider-Man #35 Marvel 21.3 22.0%
Absolute Green Lantern #17 DC 20.3 20.9%
Fantastic Four #15 Marvel 20.7 21.4%
Absolute Flash #18 DC 19.9 20.5%
Ben 10 #4 Dynamite 19.8 20.4%
Invincible Universe Battle Beast #12 Image 19.9 20.5%
Captain America #14 Marvel 18.2 18.8%
Hello Kitty And Friends Hello World #1 IDW 19.4 19.9%
Uncanny X-Men #34 Marvel 18.1 18.6%
Infernal Hulk #10 Marvel 18.2 18.7%
Deadman #3 DC 16.6 17.1%
Last Driver #1 Image 17.3 17.8%
Barbara Gordon Breakout #4 DC 16.2 16.7%
Marc Spector Moon Knight #7 Marvel 16.0 16.5%
Mary Jane Face It Tiger #1 Marvel 16.1 16.6%
Queen In Black #3 Marvel 16.1 16.6%
Clayface Celebrity Dirt #2 DC 15.3 15.8%
Terminal #1 Image 16.9 17.5%
Absolute Batman #22 DC 14.4 14.8%
GI Joe #25 Image 14.9 15.3%
Wolverine #25 Marvel 14.8 15.3%
Punisher Vs Spider-Man #2 Marvel 14.3 14.7%
Punisher #7 Marvel 15.0 15.4%
Iron Man #8 Marvel 14.2 14.6%
Fury Of Firestorm #5 DC 14.2 14.6%
Mask #3 Image 14.4 14.8%
Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #1 Marvel 14.7 15.1%
Zatanna (2026) #5 DC 13.9 14.3%
X-Men United #6 Marvel 14.2 14.6%
Absolute Wonder Woman #22 DC 13.8 14.2%
X-Men #36 Marvel 13.9 14.3%
Supergirl #16 DC 13.9 14.3%
Lobo #6 DC 14.1 14.5%
Action Comics #1101 DC 13.2 13.5%
Queen In Black Venom Unchained #1 Marvel 13.2 13.6%
Terminal #2 Image 13.6 14.0%
Superman #41 DC 12.8 13.2%
Thor #800 Marvel 13.1 13.5%
Nightwing #141 DC 12.6 13.0%
Dorc #7 Image 12.7 13.1%
X-Men Of Apocalypse Omega #1 Marvel 12.3 12.7%
Absolute Green Arrow #3 DC 12.9 13.3%
Deathstroke The Terminator #6 DC 12.5 12.9%
Justice League Unlimited #22 DC 12.5 12.8%
Next Level One Shot #1 DC 12.4 12.8%
Batwoman #6 DC 12.3 12.7%
New Titans #38 DC 12.0 12.3%
Exquisite Corpses Rascal Randy #2 Image 12.1 12.5%
Wade Wilson Deadpool #7 Marvel 12.0 12.4%
Dark Knights Of Steel II #2 DC 11.5 11.9%
DC X Sonic The Hedgehog Metal Legion #4 DC 11.1 11.5%
Wonder Woman #36 DC 11.6 11.9%
Venom #260 Marvel 12.0 12.3%
Detective Comics #1112 DC 11.2 11.6%
Gambit Wanted #2 Marvel 11.0 11.3%
Teenage Mutant Ninja Turtles #20 IDW 11.9 12.2%
X-Men #34 Marvel 11.5 11.8%
Batman Superman Worlds Finest #54 DC 11.0 11.3%
Absolute Superman #21 DC 10.8 11.1%
Queen In Black Thor #1 Marvel 12.0 12.4%
Hammerfist #1 Image 11.4 11.7%
Spectacular Spider-Man Brand New Day #4 Marvel 11.2 11.6%
Jeff The Land Shark Superstar #2 Marvel 11.1 11.4%
Rom Special #1 Image 11.2 11.5%
Superman Unlimited #16 DC 10.5 10.8%
What If Captain America #1 Marvel 10.5 10.8%
Amazing Spider-Man #33 Marvel 10.2 10.5%
Black Cat #13 Marvel 10.7 11.1%
Poison Ivy #47 DC 10.0 10.3%
Avengers JLA #4 DC 10.5 10.8%
Wolverine #26 Marvel 10.7 11.0%
Batgirl #22 DC 10.2 10.5%
Ultimate Impact Reborn #4 Marvel 10.0 10.3%
Superman Annual Year One Thousand #1 DC 9.8 10.1%
Teenage Mutant Ninja Turtles #21 IDW 9.9 10.2%
Absolute Catwoman #2 DC 9.2 9.5%
JSA #22 DC 9.2 9.5%
Amazing Spider-Man #100 Marvel 9.5 9.8%
X-Men 97 Season Two #3 Marvel 8.8 9.1%
If Destruction Be Our Lot #4 Image 9.6 9.9%
Bleeding Hearts #7 DC 8.8 9.1%
Tomb Of Apocalypse #1 Marvel 9.0 9.3%
Detective Comics 2026 Annual #1 DC 8.8 9.1%
What If X-Men #1 Marvel 8.7 9.0%
Chachu #1 Image 8.5 8.8%
Star Wars The Fall Of Kylo Ren #1 Marvel 8.5 8.8%
Bug Wars The Coming Of The Wardoom #1 Image 8.7 9.0%
Doomquest #3 Marvel 8.7 8.9%
Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #3 Image 8.4 8.6%
Queen In Black Defenders Of Light And Dark #2 Marvel 8.1 8.4%
Void Rivals #33 Image 7.9 8.1%
Supergirl Survive #3 DC 8.0 8.3%
Absolute Batman #21 DC 8.0 8.2%
The Horror Of Godzilla Kai-Sei Era #1 IDW 8.4 8.7%
Marvel Tokon First Strike #1 Marvel 8.8 9.1%
Transformers The Movie 40Th Anniversary #3 Image 8.4 8.7%
Amazing Spider-Man Spider-Versity #5 Marvel 7.5 7.8%
Gambit Wanted #1 Marvel 8.8 9.0%
Black Tower The Raven Conspiracy #1 DC 7.4 7.6%
Regicide #1 Image 8.4 8.7%
Flash #36 DC 7.2 7.5%
Nice House By The Sea #11 DC 7.8 8.1%
Uncanny X-Men #32 Marvel 7.4 7.6%
Generation X-23 #7 Marvel 7.6 7.8%
Masters Of The Universe Genesis #1 Dark Horse 7.5 7.7%
RedCoat #19 Image 7.3 7.6%
Bishop #3 Marvel 7.5 7.8%
Emperor Aquaman #20 DC 7.5 7.7%
Avengers Armageddon #2 Marvel 7.2 7.4%
Punisher Vs Spider-Man #1 Marvel 7.8 8.1%
Green Lantern Corps #19 DC 7.3 7.5%
Inglorious X-Force #8 Marvel 7.2 7.4%
Batman #11 DC 7.3 7.5%
Power Rangers Green #1 Boom 7.6 7.9%
Predator Vs The Planet Of The Apes #1 Marvel 8.0 8.2%
Avengers Armageddon #1 Marvel 9.0 9.3%
Justice League Knight Vision Special #1 DC 7.2 7.5%
Corpse Knight #5 Image 6.9 7.1%
GI Joe A Real American Hero #331 Image 7.4 7.7%
Doctor Strange #9 Marvel 6.7 6.9%
Spectacular Spider-Man Brand New Day #3 Marvel 6.8 7.0%
What If Spider-Man #1 Marvel 7.2 7.5%
What If Runaways #1 Marvel 6.8 7.0%
Mask Origins #1 Image 7.2 7.4%
Comics The Magazine #6 Prana 7.2 7.4%
Queen In Black Venom Unchained #2 Marvel 6.8 7.0%
Green Lantern #38 DC 6.6 6.8%
Catwoman #90 DC 7.4 7.6%
Mortal Thor #13 Marvel 6.6 6.8%
Batman Superman Worlds Finest 2026 Annual #1 DC 6.8 7.0%
Teenage Mutant Ninja Turtles Mirage Facsimile #1 IDW 6.4 6.6%
Gastronomique #1 Boom 7.5 7.7%
Sorcerer Supreme #9 Marvel 6.5 6.7%
Absolute Catwoman #1 DC 7.5 7.7%
White Sky #5 Image 6.4 6.6%
Queen In Black Hela #1 Marvel 7.0 7.2%
X-Men Outback #3 Marvel 6.3 6.4%
She-Spawn #4 Image 6.7 6.9%
Fort Psycho #1 Oni 7.0 7.2%
Godzilla Conquers The Multiverse #2 Marvel 6.3 6.4%
Sonic The Hedgehog X Godzilla #1 IDW 6.8 7.0%
Daredevil #4 Marvel 6.9 7.1%
Absolute Batman #20 DC 7.9 8.1%
Sonic The Hedgehog #88 IDW 5.7 5.9%
Queen In Black Defenders Of Light And Dark #1 Marvel 6.3 6.5%
Ultimate Impact Reborn #3 Marvel 6.2 6.4%
Mega Man X #5 Udon 6.0 6.1%
Do A Powerbomb Black And White #2 Image 7.3 7.5%
Adventures Of Superman Book Of El #11 DC 5.6 5.8%
Predator Vs The Planet Of The Apes #2 Marvel 6.0 6.2%
X-Men The Hellfire Murder #1 Marvel 6.4 6.6%
Gun Honey Doubles Down #3 Titan 7.6 7.8%
Absolute Green Arrow #2 DC 6.0 6.2%
Spider-Man Long Way Home #2 Marvel 5.5 5.7%
Superman #40 DC 5.6 5.7%
Civil War Unmasked #4 Marvel 5.5 5.7%
Detective Comics #27 DC 6.1 6.3%
The Smart Division #1 Dark Horse 6.9 7.1%
Absolute Green Arrow #1 DC 10.1 10.4%
Alien King Killer #5 Marvel 5.3 5.4%
Spawn #378 Image 5.6 5.8%
Justice League Unlimited #21 DC 5.4 5.5%
Invincible Universe Battle Beast #11 Image 5.5 5.7%
Event Horizon Inferno #4 IDW 5.6 5.8%
The Twilight Zone #10 IDW 5.3 5.4%
Star Wars Galaxys Edge – Echoes Of The Empire #5 Marvel 5.6 5.8%
Harley Quinn #65 DC 6.6 6.8%
Ben 10 #3 Dynamite 6.3 6.5%
X-Men Outback #2 Marvel 5.6 5.8%
Cult-De-Sac #1 Ignition 5.8 6.0%
Conan The Barbarian #33 Titan 5.0 5.2%
Dungeon Crawler Carl Special Edition #0 Vault 13.2 13.6%
Conan The Barbarian #34 Titan 5.3 5.4%
Fall Of The House Of Slaughter #4 Boom 5.3 5.4%
Detective Comics #1111 DC 5.0 5.1%
Action Comics #1100 DC 5.0 5.2%
Superman Father Of Tomorrow #4 DC 5.1 5.3%
Conan And Dragonero #4 Titan 5.4 5.5%
X-Men #33 Marvel 5.1 5.2%
Heavy Metal Magazine #6 Heavy Metal 5.6 5.8%
Of The Earth #4 Image 5.1 5.2%
100 Bullets The Us Of Anger #2 DC 5.0 5.1%
Zatanna (2026) #4 DC 5.0 5.2%
Absolute Flash #17 DC 4.7 4.9%
Godzilla Conquers The Multiverse #1 Marvel 5.0 5.1%
Geiger #24 Image 5.6 5.8%
Pinhead Facsimile Edition #1 Boom 4.9 5.1%
Bishop #2 Marvel 5.2 5.3%
Minor Arcana #17 Boom 5.2 5.3%
Daredevil #1 Marvel 8.0 8.3%
Marc Spector Moon Knight #6 Marvel 4.7 4.8%
Wolverine #24 Marvel 4.9 5.1%
Ghost Machine The Official Guidebook #5 Image 5.3 5.5%
Power Rangers Unlimited #2 Boom 5.0 5.1%
End Of Life #7 DC 4.5 4.7%
Die Loaded #8 Image 5.1 5.2%
Origins Of The Hood Marvel Rivals #1 Marvel 5.4 5.6%
Shaolin Cowboy Staying Alive #2 Dark Horse 4.9 5.0%
Trillion Dollar Kid #2 Image 5.3 5.4%
Jeff The Land Shark Superstar #1 Marvel 5.3 5.4%
Daredevil #3 Marvel 7.2 7.4%
Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #11 IDW 4.8 4.9%
Captain Marvel Dark Past #5 Marvel 4.8 4.9%
Amazing Spider-Man #32 Marvel 4.8 4.9%
Denver #1 Mad Cave 5.6 5.8%
Yumi 00Ex #1 Image 5.0 5.2%
Feral #25 Image 5.4 5.5%
Invincible Universe Capes #10 Image 4.5 4.6%
Transformers #34 Image 4.7 4.8%
Fantastic Four 65 Years 0.- Comic Covers #1 Marvel 5.4 5.5%
Something Is Killing The Children #49 Boom 4.7 4.9%
M1 Monster Racing League #3 Image 4.8 5.0%
Void Rivals #32 Image 4.5 4.6%
Marvel DC Spider-Man Superman #1 Marvel 10.6 10.9%
Captain America #13 Marvel 4.3 4.4%
Absolute Wonder Woman #21 DC 4.3 4.5%
Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #17 Image 4.5 4.6%
JLA Avengers #3 Marvel 5.0 5.2%
Alias Red Band #5 Marvel 4.0 4.2%
EC Shellshock #1 Oni Press 4.5 4.6%
GI Joe A Real American Hero #330 Image 6.2 6.4%
Absolute Martian Manhunter #12 DC 4.2 4.3%
Only The Savage Are Left #3 Dark Horse 5.1 5.2%
Dark Knights Of Steel II #1 DC 4.5 4.6%
Dr Wily #1 Udon 5.3 5.4%
Rocket Raccoon Rocket Rewind #1 Marvel 4.6 4.8%
Ben 10 #1 Dynamite 6.2 6.4%
Gunslinger Spawn #57 Image 4.1 4.2%
Witchblade Vampirella #1 Image 4.6 4.8%
Hellraiser Facsimile Edition #1 Boom 4.1 4.2%
Lucky Devils #9 Image 4.5 4.6%
GI Joe #24 Image 4.1 4.2%
Fantastic Four #14 Marvel 3.8 3.9%
Lost Fantasy #11 Image 4.7 4.8%
Daredevil #2 Marvel 5.5 5.7%
Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #2 Image 4.1 4.2%
Lady Mechanika The Mechanical Menagerie #4 Image 4.2 4.3%
Death Vigil (2026) #1 Image 5.1 5.3%
Darkness #7 Image 4.3 4.4%
Gargoyles (2026) #1 Dynamite 3.8 4.0%
Thundercats X Silverhawks #5 Dynamite 4.5 4.6%
Generation X-23 #6 Marvel 4.2 4.4%
Clayface Celebrity Dirt #1 DC 4.4 4.5%
Infernal Hulk #9 Marvel 3.9 4.0%
The Foundry #1 Dark Horse 4.0 4.1%
Walking Dead Deluxe #142 Image 4.1 4.2%
Lobo #5 DC 4.3 4.4%
Jay And Silent Bob Jays Of Future Past #1 Marvel 5.8 5.9%
Fire And Ice Darkwolf #2 Dynamite 4.2 4.4%
Witchblade #24 Image 4.3 4.4%
Mighty Morphin Power Rangers 2026 #3 Boom 4.2 4.3%
Uncanny X-Men #31 Marvel 3.6 3.7%
Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #1 Image 6.9 7.1%
Ben 10 #2 Dynamite 6.5 6.7%
Nightwing #140 DC 4.0 4.1%
Dispatched #2 Ignition 4.1 4.2%
Supernatural #9 Dynamite 4.5 4.7%
Vampirella Vs Red Sonja Red City #1 Dynamite 4.7 4.9%
Absolute Batman #15 DC 11.5 11.8%
Savage Sword Of Conan Reforged #6 Titan 3.7 3.8%
Ghost Pepper #14 Image 4.0 4.1%
Flash #35 DC 3.7 3.8%
Last Starfighter #2 Mad Cave 4.0 4.1%
Fireborn #4 Image 4.1 4.2%
Absolute Superman #20 DC 3.5 3.6%
Supernatural #10 Dynamite 4.1 4.2%
Wonder Woman #35 DC 4.0 4.1%
Mumm Ra The Ever Living #5 Dynamite 3.6 3.7%
He-Man And The Masters Of The Universe #6 Dark Horse 4.1 4.2%
Red Sonja She Devil With A Sword #4 Dynamite 4.6 4.7%
Hello Darkness #24 Boom 3.6 3.7%
Swamp Thing 1989 #4 DC 3.4 3.5%
Spider-Man Long Way Home #1 Marvel 4.7 4.8%
Odin #3 Image 3.4 3.5%
Exquisite Corpses Rascal Randy #1 Image 4.7 4.9%
Vampyrates #2 Boom 3.7 3.9%
Adventure Comics #247 DC 3.4 3.5%
Absolute Batman #1 DC 7.9 8.1%
Walking Dead Deluxe #143 Image 3.8 3.9%
Star Trek The Last Starship #10 IDW 3.6 3.8%
Concrete Stars Over Sand #3 Dark Horse 3.6 3.7%
Stuff Of Nightmares The Cat In The Coffin #1 Boom 4.0 4.1%
Thundarr The Barbarian #6 Dynamite 3.5 3.6%
Realligator #1 Bad Idea 3.9 4.0%
King Spawn #58 Image 3.3 3.4%
Greatest American Hero #1 AMP 4.0 4.1%
DC Marvel Superman Spider-Man #1 DC 20.0 20.6%
Deadman #2 DC 4.0 4.1%
Amazing Spider-Man #129 Marvel 5.6 5.7%
Amazing Spider-Man #31 Marvel 4.0 4.1%
Money Shot The F* Offs #1 Vault 3.7 3.8%
Dorc #6 Image 3.8 3.9%
Batman #10 DC 3.3 3.4%
DCs Hawk-Girl Summer #1 DC 3.4 3.6%
Talespin #1 Dynamite 3.5 3.6%
Mortal Thor #14 Marvel 5.6 5.8%
The Rocketeer Infiltrator #2 IDW 3.3 3.3%
Silver Surfer #6 Marvel 3.5 3.6%
Mask #2 Image 3.7 3.8%
Absolute Batman #18 DC 3.9 4.0%
Dark Knights Of Steel Heir To The Sea #1 DC 3.1 3.2%
Solomon Kane The Lion Errant #2 Titan 3.8 3.9%
Batman And Robin Year One Dynamic Duos #1 DC 3.0 3.1%
Batwoman #5 DC 3.4 3.5%
Ghost Pepper #13 Image 3.7 3.8%
Deathstroke The Terminator #5 DC 3.5 3.6%
Greatest American Hero #2 AMP 3.4 3.5%
Absolute Batman #19 DC 3.6 3.7%
Mask #1 Image 6.4 6.6%
Invincible Universe Battle Beast #10 Image 4.2 4.3%
Hornsby & Halo #15 Image 3.2 3.3%
Ufo Robot Grendizer #1 Titan 3.7 3.8%
Green Lantern #37 DC 3.1 3.2%
Mark Spears Midknight Man #2 Keenspot 4.0 4.1%
Innards #3 Ignition 3.1 3.2%
Gun Honey Doubles Down #2 Titan 5.4 5.6%
Tmnt Journeys #12 IDW 3.5 3.6%
Absolute Batman Ark-M Special #1 DC 10.1 10.4%
Spawn The Curse Of Sherlee Johnson #7 Image 3.2 3.3%
Neighborhood Watch #4 Boom 3.1 3.2%
Money Shot The F Offs #1 Vault 7.5 7.7%
Royals #5 Image 3.4 3.6%
Gotham Academy First Year #6 DC 2.7 2.8%
Red Roots #4 Image 3.2 3.3%
Olympus Saga Megalith #3 Bad Idea 3.3 3.4%
Batman #163 DC 3.5 3.6%
Punisher #6 Marvel 3.2 3.3%
Marvel Swimsuit Special Brand New Beach Day #1 Marvel 6.8 7.0%
The Patron #1 Ignition 3.1 3.2%
Doomquest #1 Marvel 4.2 4.4%
Murder Drones #6 Oni 3.2 3.3%
Black Cat #12 Marvel 3.3 3.4%
Doomquest #2 Marvel 3.5 3.6%
Adventure Time Quadruple Feature #2 Oni 2.9 3.0%
DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #3 DC 3.0 3.1%
Eye Collector #3 Image 3.1 3.1%
Corpse Knight #4 Image 2.8 2.9%
Thundercats X Silverhawks Thunderhawks #5 Dynamite 2.8 2.8%
Ec Catacomb Of Torment #14 Oni Press 2.8 2.9%
Spectacular Spider-Man Brand New Day #1 Marvel 4.2 4.4%
Avengers JLA #2 DC 3.8 3.9%
New Titans #37 DC 2.9 3.0%
He-Man: The Wings Of Fate #2 Dark Horse 2.7 2.8%
King Spawn #57 Image 2.9 3.0%
Wolverine #23 Marvel 2.7 2.8%
Batman Superman Worlds Finest #53 DC 2.7 2.8%
Excommunicated #4 Vault 2.8 2.9%
Ripcord #5 Ignition 2.9 2.9%
Harley Quinn #64 DC 3.1 3.2%
Absolute Green Lantern #16 DC 2.6 2.7%
Barbara Gordon Breakout #3 DC 2.8 2.9%
Concrete Stars Over Sand #2 Dark Horse 2.6 2.7%
Its Symbie #1 Marvel 3.3 3.4%
Gunslinger Spawn #56 Image 3.0 3.1%
Dick Tracy #19 Mad Cave 2.8 2.8%
Do A Powerbomb Black And White #1 Image 4.6 4.8%
Adventure Time 2025 #16 Oni 2.8 2.9%
Frankenstein New World–The Speed Of Darkness #4 Dark Horse 2.8 2.9%
Spectacular Spider-Man Brand New Day #2 Marvel 3.2 3.3%
Ultimate Universe Finale #1 Marvel 3.2 3.3%
DC Marvel Batman Deadpool #1 DC 9.2 9.5%
Minotaur #2 Ignition 2.9 3.0%
Absolute Batman #17 DC 4.2 4.3%
Mind Mgmt New And Improved #3 Oni 2.7 2.8%
Batman #9 DC 2.8 2.9%
Superman Unlimited #15 DC 2.5 2.6%
Action Comics #1 DC 3.5 3.6%
Powers 25 #12 Dark Horse 2.8 2.9%
Fantastic Four #13 Marvel 2.6 2.7%
Deadman #1 DC 3.7 3.8%
Final Boss #9 Image 2.6 2.6%
Dirt Beneath The Devil #1 Mad Cave 3.1 3.2%
TMNT Saturday Morning Adventures #40 IDW 2.5 2.6%
Eye Collector #2 Image 2.7 2.8%
Monstress #63 Image 2.4 2.5%
Bad Thoughts #3 Ignition 2.8 2.9%
Laugh #166 Archie 4.0 4.2%
Amazing Spider-Man #30 Marvel 2.9 3.0%
Challenges Of Doom Mr Fantastic #1 Marvel 2.9 3.0%
Fury Of Firestorm #4 DC 2.9 3.0%
The Beast Of Boriken #2 Dark Horse 3.2 3.3%
Limited Collectors Edition #25 DC 2.7 2.7%
Transformers #33 Image 2.7 2.8%

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Rich JohnstonAbout Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of comic books The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne and Chase Variant. Lives in South-West London, works from The Union Club on Greek Street, shops at Gosh, Piranha and Forbidden Planet. Father of two daughters, Amazon associate, political cartoonist.
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