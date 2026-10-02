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Absolute Batman #24 And The Top 400 Bestselling Comics Last Week
Absolute Batman #24 And The Top 400 Bestselling Comics Last Week... including what titles are still bubbling under
Article Summary
- Absolute Batman #24 tops the Top 400 bestselling comics last week, with Absolute Wonder Woman #24 close behind.
- Marvel lands major new entries as Muppets Take the Marvel Universe #1 and Infernal Hulk Vs Wolverine #1 surge.
- The weekly comic sales chart highlights strong backlist momentum from DNX #1 and Absolute Green Arrow #5.
- Browse the full Top 400 bestselling comics last week, plus notable bubbling under titles across DC, Marvel and Image.
Absolute Batman #24 returned to top comic book sales in comic book stores last weel, followed by Absolute Wonder Woman #24 and Muppets Take The Marvel Universe. But what is more and more notable when you look at the charts is that previous week's comics are often doing better than this week, with strong performances from Absolute Cassandra Cain, DNX #1 and Absolute Green Arrow #5. Check out the Top 400 best-selling comic books in comic book stores below, courtesy of Prana Direct Market Solutions, from the 22nd of September to the 29th of September 2026, based on Point Of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems. You can find previous Bestseller Lists right here.
Top 400 Sales In Comic Book Stores
- Absolute Batman #24 – DC – 100.0%
- Absolute Wonder Woman #24 – DC – 41.43%
- Muppets Take The Marvel Universe #1 – Marvel – 31.02%
- Infernal Hulk Vs Wolverine #1 – Marvel – 26.31%
- Absolute Flash #19 – DC – 23.0%
- Miles Morales Spider-Man #2 -Marvel – 18.69%
- Justice League Unlimited #23 – DC – 17.32%
- Terminal #3 – Image – 16.93%
- Superman #42 – DC – 15.63%
- Gambit Gone #1 – Marvel – 15.40%
- Thor #801 – Marvel
- Last Driver #2 – Image
- D'orc #8 – Image
- DNX #1 – Marvel
- Punisher Vs Spider-Man #3 – Marvel
- Wolverine #28 – Marvel
- Absolute Green Arrow #5 – DC
- Absolute Cassandra Cain The Shadows Hand #1 – DC
- Exquisite Corpses Rascal Randy #3 – Image
- Spectacular Spider-Man Brand New Day #5 – Marvel
- Harley Quinn #66 – DC
- Marvel Mangaverse Ghostlocke #1 – Marvel
- Green Lantern #39 – DC
- Flash #37 – DC
- Void Rivals #34 – Image
- Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #2 – Marvel
- Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #4 – Image
- Corpse Knight #6 – Image
- Do A Powerbomb Black And White #3 – Image
- Daredevil #7 – Marvel
- Avengers Armageddon #4 – Marvel
- Hellraiser Resurrections – Hells Council #1 – Boom
- Gun Honey Doubles Down #4 – Titan
- Generation X-23 #8 – Marvel
- Star Trek 2026 #1 – IDW
- Black Tower The Raven Conspiracy #2 – DC
- Bishop #4 – Marvel
- Bug Wars The Coming Of The Wardoom #2 – Image
- Escape From New York Escape From Chicago #1 – Mad Cave
- Conan The Barbarian Tides Of The Tyrant King #1 – Titan
- Superman Father Of Tomorrow #5 – DC
- Invincible Universe Capes #11 – Image
- Feral #26 – Image
- Batman #13 – DC
- Ghost Pepper #15 – Image
- Detective Comics #1113 – DC
- Mega Man Gear Masters #1 – Udon
- Watchmen #1 – DC
- Uncanny X-Men #35 – Marvel
- Crimes Against Nature #1 – Image
- Star Wars The Book Of Boba Fett #2 – Marvel
- X-Men #37 – Marvel
- Fort Psycho #2 – Oni
- Marc Spector Moon Knight #8 – Marvel
- Absolute Batman #23 – DC
- Exquisite Corpses Fox Mask Killer #1 – Image
- M1 Monster Racing League #4 – Image
- Wonder Woman #72 – DC
- That Texas Blood Hell Comes To Allison Ranch #1 – Image
- King Spawn #59 – Image
- Shaolin Cowboy Staying Alive #3 – Dark Horse
- Gunslinger Spawn #58 – Image
- GI Joe #26 – Image
- V For Vendetta #1 – DC
- Absolute Superman #23 – DC
- The Rocketeer Infiltrator #3 – IDW
- Smile Any Given Smile #1 – IDW
- Power Rangers Green #2 – Boom
- Transformers #36 – Image
- Queen In Black #4 – Marvel
- Lobo #7 – DC
- Wonder Woman #37 – DC
- Batwoman #7 – DC
- Nightwing #142 – DC
- Dispatched #3 – Ignition
- Cult-De-Sac #2 – Ignition
- Last Starfighter #3 – Mad Cave
- Rocketfellers #14 – Image
- Absolute Catwoman #3 – DC
- Spider-Man Long Way Home #3 – Marvel
- Spawn Scorched #55 – Image
- A Mischief Of Magpies #2 – DSTLRY
- Greatest American Hero #3 – AMP
- Solomon Kane The Lion Errant #3 – Titan
- Ec Catacomb Of Torment #15 – Oni
- Teenage Mutant Ninja Turtles #22 – IDW
- Absolute Wonder Woman #23 – DC
- Lost Fantasy #12 – Image
- Batman Superman Worlds Finest #55 – DC
- Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures #41 – IDW
- Eye Collector #4 – Image
- Punisher #8 – Marvel
- DC X Sonic The Hedgehog Metal Legion #5 – DC
- Superman #141 – DC
- Street Fighter Masters Juri #1 – Udon
- Spawn 77 #1 – Image
- Jeff The Land Shark Superstar #3 – Marvel
- Superman Unlimited #17 – DC
- Vampirella #6 – Dynamite
- Amazing Spider-Man #35 – Marvel
- Dark Knights Of Steel II #3 – DC
- Amazing Spider-Man #1000 – Marvel
- Daredevil #6 – Marvel
- Hellraiser Resurrections – The Deep Gospel #1 – Boom
- Legion Of Super-Heroes #1 – DC
- The Foundry #2 – Dark Horse
- Yumi 00Ex #2 – Image
- Batman Bad Seeds Sunset #1 – DC
- Deathstroke The Terminator #7 – DC
- New Titans #39 – DC
- Absolute Green Arrow #4 – DC
- Absolute Batman #22 – DC
- Teen Titans #1 – DC
- Ghost Of A Ghost #1 – Dark Horse
- Doomquest #4 – Marvel
- Catwoman #91 – DC
- Star Wars The Fall Of Kylo Ren #2 – Marvel
- Wolverine #27 – Marvel
- Absolute Batman #1 – DC
- Fury Of Firestorm #6 – DC
- Everyone Loves A Jewel Thief #5 – Ignition
- Batman Bad Seeds Gotham Central #1 – DC
- Last Driver #1 – Image
- Ben 10 #5 – Dynamite
- Doom Patrol #1 – DC
- Savage Sword Of Conan #16 – Titan
- Forged #13 – Image
- Iron Man #9 – Marvel
- Sonic The Hedgehog X Godzilla #2 – IDW
- Supergirl #17 – DC
- X-Men Outback #4 – Marvel
- Masters Of The Universe Legends Of Eternia Issue #2 – Tokyopop
- Action Comics #1102 – DC
- Absolute Batman #20 – DC
- Absolute Batman 2025 Annual #1 – DC
- RedCoat #20 – Image
- Challenges Of Doom Spider-Man #1 – Marvel
- Hellraiser Resurrections – The Onanistic Ritual #1 – Boom
- Ofiusa #1 – Image
- Dead Acre #3 – Vault
- GI Joe A Real American Hero #110 – Image
- Creepshow Vol 05 #1 – Image
- DC W.I.P. Batman The Dark Knight Returns #1 – DC
- Batman Superman Weird Al Worlds Weirdest #1 – DC
- Wade Wilson Deadpool #8 – Marvel
- Queen In Black Defenders Of Light And Dark #3 – Marvel
- Absolute Catwoman #1 – DC
- The Dogsitter #3 – Ignition
- Absolute Green Lantern #18 – DC
- Barbara Gordon Breakout #5 – DC
- Hammerfist #1 – Image
- Disney Tim Burtons The Nightmare Before Christmas All Hail Th #3 – Tokyopop
- Junk Punch #4 – Mad Cave
- Marvel Mangaverse Arcane Avengers #1 – Marvel
- Star Wars The Book Of Boba Fett #1 – Marvel
- Fantastic Four #16 – Marvel
- Hello Kitty And Friends Hello World #1 – IDW
- Hellraiser Resurrections – New Wounds #1 – Boom
- Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #12 – IDW
- Black Star #3 – Titan
- Batman And Robin Year One Dynamic Duos #2 – DC
- Absolute Batman #21 – DC
- Dungeons And Dragons Ravenloft #1 – Dark Horse
- Queen In Black #1 – Marvel
- Captain America #15 – Marvel
- Absolute Catwoman #2 – DC
- Batgirl #23 – DC
- Odin #4 – Image
- X-Men #36 – Marvel
- Clayface Celebrity Dirt #3 – DC
- Space Ghost Vs The Herculoids #1 – Dynamite
- Mask #4 – Image
- Daredevil #5 – Marvel
- Six Of Us #1 – Dark Horse
- Absolute Batman #11 – DC
- Black Cat #14 – Marvel
- DC Start Here Batman (2011) #1 – DC
- DC Start Here Batman Dark Patterns #1 – DC
- Sonic The Hedgehog #89 – IDW
- Detective Comics #1112 – DC
- Batman #12 – DC
- Green Lantern Corps #20 – DC
- Absolute Flash #18 – DC
- Marvel Mangaverse Web Of Blood #1 – Marvel
- Power Rangers Unlimited #3 – Boom
- Absolute Superman #22 – DC
- Absolute Batman #19 – DC
- Invincible Universe Battle Beast #12 – Image
- Inglorious X-Force #9 – Marvel
- Avengers Armageddon #3 – Marvel
- DC Start Here Batman (2016) #1 – DC
- Absolute Batman #2 – DC
- Terminal #2 – Image
- Gambit Wanted #2 – Marvel
- Witchblade #25 – Image
- GI Joe A Real American Hero #332 – Image
- Civil War Unmasked #5 – Marvel
- Uncanny X-Men #34 – Marvel
- Batman #251 – DC
- Masters Of The Universe Genesis #2 – Dark Horse
- DC Start Here – Batman White Knight #1 – DC
- Regicide #2 – Image
- Die Loaded #9 – Image
- Poison Ivy #47 – DC
- Absolute Batman #3 – DC
- Red Roots #5 – Image
- Comics The Magazine #7 – Prana
- Batman #11 – DC
- The Horror Of Godzilla Kai-Sei Era #1 – IDW
- Superman The Stranger #1 – DC
- Gargoyles #2026 – Dynamite
- Crowbound #1 – Image
- Amazing Spider-Man #34 – Marvel
- Absolute Batman #18 – DC
- End Of Life #8 – DC
- Sonic The Hedgehog X Godzilla #1 – IDW
- Chachu #2 – Image
- Silver Surfer #7 – Marvel
- Zatanna (2026) #5 – DC
- Star Trek The Last Starship #11 – IDW
- Karman Blade #1 – Image
- Walking Dead Deluxe #145 – Image
- Venom #261 – Marvel
- Wolverine #26 – Marvel
- X-Men 97 Season Two #4 – Marvel
- Superman #41 – DC
- Black Tower The Raven Conspiracy #1 – DC
- Absolute Green Arrow #3 – DC
- Void Rivals #33 – Image
- Lazarus Order #2 – Mad Cave
- Marvel Gold 76 #1 – Marvel
- Thor #800 – Marvel
- Joe Kubert 100 Years A Life In Covers #1 – DC
- Justice League Unlimited #22 – DC
- Accessories #2 – Panick
- Spirit World #1 – DC
- Absolute Batman #15 – DC
- Rom Special #1 – Image
- Monstress #64 – Image
- Rook Exodus #11 – Image
- Marvel Zombies War Zone #1 – Marvel
- Deadman #4 – DC
- Adventure Time Quadruple Feature #3 – Oni
- Transformers #35 – Image
- Marvel Mangaverse Iron Knight #1 – Marvel
- Absolute Batman #5 – DC
- Absolute Batman #4 – DC
- Teenage Mutant Ninja Turtles Mirage Facsimile #1 – IDW
- Avengers Armageddon #1 – Marvel
- Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #1 – Marvel
- Absolute Batman #16 – DC
- Absolute Batman #17 – DC
- Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #3 – Image
- Terminal #1 – Image
- Punisher Vs Spider-Man #2 – Marvel
- Absolute Wonder Woman #22 – DC
- Next Level One Shot #1 – DC
- GI Joe #25 – Image
- Biker Mice From Mars Scorch #2 – Oni
- Hab #4 – Bad Idea
- Emperor Aquaman #21 – DC
- Viking Moon #4 – Image
- Black Cat #13 – Marvel
- Queen In Black #3 – Marvel
- Flash #36 – DC
- Archie #1 – Oni
- Batman #1 – DC
- Absolute Green Arrow #1 – DC
- DC Special #5 – DC
- Absolute Batman Ark-M Special #1 – DC
- Absolute Green Arrow #2 – DC
- Do A Powerbomb Black And White #2 – Image
- Spawn #378 – Image
- X-Men Omega Red Dawn #1 – Marvel
- Punisher Vs Spider-Man #1 – Marvel
- Conan The Barbarian And Dragonero #5 – Titan
- Supergirl Survive #4 – DC
- Dark Knights Of Steel II #2 – DC
- Avengers JLA #4 – DC
- Godzilla Conquers The Multiverse #2 – Marvel
- Absolute Batman #13 – DC
- Absolute Batman #6 – DC
- Lobo #6 – DC
- Teenage Mutant Ninja Turtles #20 – IDW
- Spawn Scorched #54 – Image
- Doctor Strange And Doctor Doom Triumph And Torment #1 – Marvel
- Thundercats Cheetara #1 – Dynamite
- Ben 10 #4 – Dynamite
- Doctor Strange #10 – Marvel
- Tomb Of Apocalypse #1 – Marvel
- Conan The Barbarian #34 – Titan
- Dungeon Crawler Carl Special Edition #0 – Vault
- Event Horizon Inferno #5 – IDW
- Absolute Superman #21 – DC
- Teenage Mutant Ninja Turtles #21 – IDW
- Exquisite Corpses Rascal Randy #2 – Image
- Savage Dragon #281 – Image
- Uncanny X-Men #33 – Marvel
- X-Men #34 – Marvel
- Queen In Black Venom Unchained #2 – Marvel
- Power Rangers Green #1 – Boom
- Absolute Batman #8 – DC
- Absolute Batman #9 – DC
- Wonder Woman #36 – DC
- Roy #2 – Fantagraphics
- Wolverine #25 – Marvel
- Avengers Armageddon #2 – Marvel
- Punisher #7 – Marvel
- Miles Morales Spider-Man #1 – Marvel
- Mike Hoffman's Tigress Magazine #1 – Antimatter
- Mighty Morphin Power Rangers 2026 #3 – Boom
- Absolute Batman #10 – DC
- Absolute Batman #7 – DC
- What If X-Men #1 – Marvel
- Jsa #23 – DC
- Marvel Knights The World To Come #6 – Marvel
- Black Panther Namor Doomed #1 – Marvel
- Sorcerer Supreme #9 – Marvel
- Absolute Green Lantern #17 – DC
- Sleepy Hollow The Witches Of The Western Wood #5 – IDW
- That Texas Blood #1 – Image
- Marvel DC Spider-Man Superman #1 – Marvel
- Forever Home #1 – Oni
- Vampyrates #3 – Boom
- Stuff Of Nightmares The Cat In The Coffin #1 – Boom
- Nightwing #141 – DC
- Green Lantern #38 – DC
- New Titans #38 – DC
- The Patron #2 – Ignition
- Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #18 – Image
- X-Men #35 – Marvel
- Spectacular Spider-Man Brand New Day #4 – Marvel
- Amazing Spider-Man #33 – Marvel
- Absolute Wonder Woman #21 – DC
- Batman #10 – DC
- Batman Superman Worlds Finest #54 – DC
- Superman Unlimited #16 – DC
- DC Marvel Batman Deadpool #1 – DC
- Dark Knights Of Steel II #1 – DC
- DC X Sonic The Hedgehog Metal Legion #4 – DC
- Supernatural Wayward Special #1 – Dynamite
- Of The Earth #5 – Image
- Escape #9 – Image
- Jeff The Land Shark Superstar #1 – Marvel
- Razor Gray #1 – Panick
- He-Man And The Masters Of The Universe The Wings Of Fate #3 – Dark Horse
- Absolute Batman #14 – DC
- Absolute Batman #12 – DC
- Hornsby & Halo #16 – Image
- She-Spawn #5 – Image
- Uncanny X-Men #32 – Marvel
- Action Comics #1101 – DC
- Barbara Gordon Breakout #4 – DC
- Batwoman #6 – DC
- Supernatural #10 – Dynamite
- Savage Dragon #280 – Image
- GI Joe A Real American Hero #330 – Image
- Mask Origins #1 – Image
- Tank Girl Blue Helmet Summer Special #1 – Titan
- Fall Of The House Of Slaughter #4 – Boom
- Star Trek Red Shirts–Ghost Of The 21St Century #2 – IDW
- Bug Wars The Coming Of The Wardoom #1 – Image
- Jeff The Land Shark Superstar #2 – Marvel
- Spider-Woman 50Th Anniversary Special #1 – Marvel
- Arcadia #8 – Ignition
- Spawn Scorched #53 – Image
- Mark Spears Monsters #1 – Keenspot
- Marc Spector Moon Knight #7 – Marvel
- Ultimate Impact Reborn #4 – Marvel
- Bishop #3 – Marvel
- Supergirl #16 – DC
- DC Marvel Superman Spider-Man #1 – DC
- Tmnt Journeys #13 – IDW
- Corpse Knight #5 – Image
- Infernal Hulk #10 – Marvel
- Queen In Black #2 – Marvel
- Uncanny X-Men #31 – Marvel
- Amazing Spider-Man #32 – Marvel
- Absolute Superman #20 – DC
- Aladdin #3 – Dynamite
- Tales Of The Teenage Mutant Ninja Turtles Coastal Chaos #1 – IDW
- Folk Of Dooney Hollow #1 – Ignition
- Witchblade Vampirella #1 – Image
- Dog Tag #5 – Mad Cave
- Terrorbytes #10 – Mad Cave
- Predator Vs The Planet Of The Apes #2 – Marvel
- JLA Avengers #3 – Marvel
- Godzilla Conquers The Multiverse #1 – Marvel
- Punisher #6 – Marvel
- Street Fighter Masters Ken #1 – Udon
- Detective Comics #27 – DC
- Batman & Robin Year One Dynamic Duos #2 – DC
- Clayface Celebrity Dirt #2 – DC
- Batman #8 – DC
- Talespin #2 – Dynamite
- Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #2 – Image
- Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #1 – Image
- Predator Vs The Planet Of The Apes #1 – Marvel
- Fort Psycho #1 – Oni
- Absolute Martian Manhunter #12 – DC