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Absolute Batman #24 And The Top 400 Bestselling Comics Last Week

Absolute Batman #24 And The Top 400 Bestselling Comics Last Week... including what titles are still bubbling under

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Article Summary

  • Absolute Batman #24 tops the Top 400 bestselling comics last week, with Absolute Wonder Woman #24 close behind.
  • Marvel lands major new entries as Muppets Take the Marvel Universe #1 and Infernal Hulk Vs Wolverine #1 surge.
  • The weekly comic sales chart highlights strong backlist momentum from DNX #1 and Absolute Green Arrow #5.
  • Browse the full Top 400 bestselling comics last week, plus notable bubbling under titles across DC, Marvel and Image.

Absolute Batman #24 returned to top comic book sales in comic book stores last weel, followed by Absolute Wonder Woman #24 and Muppets Take The Marvel Universe. But what is more and more notable when you look at the charts is that previous week's comics are often doing better than this week, with strong performances from Absolute Cassandra Cain, DNX #1 and Absolute Green Arrow #5. Check out the Top 400 best-selling comic books in comic book stores below, courtesy of Prana Direct Market Solutions, from the 22nd of September to the 29th of September 2026, based on Point Of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems. You can find previous Bestseller Lists right here.

Absolute Batman #24
Absolute Batman #24

Top 400 Sales In Comic Book Stores

  1. Absolute Batman #24 – DC – 100.0%
  2. Absolute Wonder Woman #24 – DC – 41.43%
  3. Muppets Take The Marvel Universe #1 – Marvel – 31.02%
  4. Infernal Hulk Vs Wolverine #1 – Marvel – 26.31%
  5. Absolute Flash #19 – DC – 23.0%
  6. Miles Morales Spider-Man #2 -Marvel – 18.69%
  7. Justice League Unlimited #23 – DC – 17.32%
  8. Terminal #3 – Image – 16.93%
  9. Superman #42 – DC – 15.63%
  10. Gambit Gone #1 – Marvel – 15.40%
  11. Thor #801 – Marvel
  12. Last Driver #2 – Image
  13. D'orc #8 – Image
  14. DNX #1 – Marvel
  15. Punisher Vs Spider-Man #3 – Marvel
  16. Wolverine #28 – Marvel
  17. Absolute Green Arrow #5 – DC
  18. Absolute Cassandra Cain The Shadows Hand #1 – DC
  19. Exquisite Corpses Rascal Randy #3 – Image
  20. Spectacular Spider-Man Brand New Day #5 – Marvel
  21. Harley Quinn #66 – DC
  22. Marvel Mangaverse Ghostlocke #1 – Marvel
  23. Green Lantern #39 – DC
  24. Flash #37 – DC
  25. Void Rivals #34 – Image
  26. Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #2 – Marvel
  27. Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #4 – Image
  28. Corpse Knight #6 – Image
  29. Do A Powerbomb Black And White #3 – Image
  30. Daredevil #7 – Marvel
  31. Avengers Armageddon #4 – Marvel
  32. Hellraiser Resurrections – Hells Council #1 – Boom
  33. Gun Honey Doubles Down #4 – Titan
  34. Generation X-23 #8 – Marvel
  35. Star Trek 2026 #1 – IDW
  36. Black Tower The Raven Conspiracy #2 – DC
  37. Bishop #4 – Marvel
  38. Bug Wars The Coming Of The Wardoom #2 – Image
  39. Escape From New York Escape From Chicago #1 – Mad Cave
  40. Conan The Barbarian Tides Of The Tyrant King #1 – Titan
  41. Superman Father Of Tomorrow #5 – DC
  42. Invincible Universe Capes #11 – Image
  43. Feral #26 – Image
  44. Batman #13 – DC
  45. Ghost Pepper #15 – Image
  46. Detective Comics #1113 – DC
  47. Mega Man Gear Masters #1 – Udon
  48. Watchmen #1 – DC
  49. Uncanny X-Men #35 – Marvel
  50. Crimes Against Nature #1 – Image
  51. Star Wars The Book Of Boba Fett #2 – Marvel
  52. X-Men #37 – Marvel
  53. Fort Psycho #2 – Oni
  54. Marc Spector Moon Knight #8 – Marvel
  55. Absolute Batman #23 – DC
  56. Exquisite Corpses Fox Mask Killer #1 – Image
  57. M1 Monster Racing League #4 – Image
  58. Wonder Woman #72 – DC
  59. That Texas Blood Hell Comes To Allison Ranch #1 – Image
  60. King Spawn #59 – Image
  61. Shaolin Cowboy Staying Alive #3 – Dark Horse
  62. Gunslinger Spawn #58 – Image
  63. GI Joe #26 – Image
  64. V For Vendetta #1 – DC
  65. Absolute Superman #23 – DC
  66. The Rocketeer Infiltrator #3 – IDW
  67. Smile Any Given Smile #1 – IDW
  68. Power Rangers Green #2 – Boom
  69. Transformers #36 – Image
  70. Queen In Black #4 – Marvel
  71. Lobo #7 – DC
  72. Wonder Woman #37 – DC
  73. Batwoman #7 – DC
  74. Nightwing #142 – DC
  75. Dispatched #3 – Ignition
  76. Cult-De-Sac #2 – Ignition
  77. Last Starfighter #3 – Mad Cave
  78. Rocketfellers #14 – Image
  79. Absolute Catwoman #3 – DC
  80. Spider-Man Long Way Home #3 – Marvel
  81. Spawn Scorched #55 – Image
  82. A Mischief Of Magpies #2 – DSTLRY
  83. Greatest American Hero #3 – AMP
  84. Solomon Kane The Lion Errant #3 – Titan
  85. Ec Catacomb Of Torment #15 – Oni
  86. Teenage Mutant Ninja Turtles #22 – IDW
  87. Absolute Wonder Woman #23 – DC
  88. Lost Fantasy #12 – Image
  89. Batman Superman Worlds Finest #55 – DC
  90. Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures #41 – IDW
  91. Eye Collector #4 – Image
  92. Punisher #8 – Marvel
  93. DC X Sonic The Hedgehog Metal Legion #5 – DC
  94. Superman #141 – DC
  95. Street Fighter Masters Juri #1 – Udon
  96. Spawn 77 #1 – Image
  97. Jeff The Land Shark Superstar #3 – Marvel
  98. Superman Unlimited #17 – DC
  99. Vampirella #6 – Dynamite
  100. Amazing Spider-Man #35 – Marvel
  101. Dark Knights Of Steel II #3 – DC
  102. Amazing Spider-Man #1000 – Marvel
  103. Daredevil #6 – Marvel
  104. Hellraiser Resurrections – The Deep Gospel #1 – Boom
  105. Legion Of Super-Heroes #1 – DC
  106. The Foundry #2 – Dark Horse
  107. Yumi 00Ex #2 – Image
  108. Batman Bad Seeds Sunset #1 – DC
  109. Deathstroke The Terminator #7 – DC
  110. New Titans #39 – DC
  111. Absolute Green Arrow #4 – DC
  112. Absolute Batman #22 – DC
  113. Teen Titans #1 – DC
  114. Ghost Of A Ghost #1 – Dark Horse
  115. Doomquest #4 – Marvel
  116. Catwoman #91 – DC
  117. Star Wars The Fall Of Kylo Ren #2 – Marvel
  118. Wolverine #27 – Marvel
  119. Absolute Batman #1 – DC
  120. Fury Of Firestorm #6 – DC
  121. Everyone Loves A Jewel Thief #5 – Ignition
  122. Batman Bad Seeds Gotham Central #1 – DC
  123. Last Driver #1 – Image
  124. Ben 10 #5 – Dynamite
  125. Doom Patrol #1 – DC
  126. Savage Sword Of Conan #16 – Titan
  127. Forged #13 – Image
  128. Iron Man #9 – Marvel
  129. Sonic The Hedgehog X Godzilla #2 – IDW
  130. Supergirl #17 – DC
  131. X-Men Outback #4 – Marvel
  132. Masters Of The Universe Legends Of Eternia Issue #2 – Tokyopop
  133. Action Comics #1102 – DC
  134. Absolute Batman #20 – DC
  135. Absolute Batman 2025 Annual #1 – DC
  136. RedCoat #20 – Image
  137. Challenges Of Doom Spider-Man #1 – Marvel
  138. Hellraiser Resurrections – The Onanistic Ritual #1 – Boom
  139. Ofiusa #1 – Image
  140. Dead Acre #3 – Vault
  141. GI Joe A Real American Hero #110 – Image
  142. Creepshow Vol 05 #1 – Image
  143. DC W.I.P. Batman The Dark Knight Returns #1 – DC
  144. Batman Superman Weird Al Worlds Weirdest #1 – DC
  145. Wade Wilson Deadpool #8 – Marvel
  146. Queen In Black Defenders Of Light And Dark #3 – Marvel
  147. Absolute Catwoman #1 – DC
  148. The Dogsitter #3 – Ignition
  149. Absolute Green Lantern #18 – DC
  150. Barbara Gordon Breakout #5 – DC
  151. Hammerfist #1 – Image
  152. Disney Tim Burtons The Nightmare Before Christmas All Hail Th #3 – Tokyopop
  153. Junk Punch #4 – Mad Cave
  154. Marvel Mangaverse Arcane Avengers #1 – Marvel
  155. Star Wars The Book Of Boba Fett #1 – Marvel
  156. Fantastic Four #16 – Marvel
  157. Hello Kitty And Friends Hello World #1 – IDW
  158. Hellraiser Resurrections – New Wounds #1 – Boom
  159. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #12 – IDW
  160. Black Star #3 – Titan
  161. Batman And Robin Year One Dynamic Duos #2 – DC
  162. Absolute Batman #21 – DC
  163. Dungeons And Dragons Ravenloft #1 – Dark Horse
  164. Queen In Black #1 – Marvel
  165. Captain America #15 – Marvel
  166. Absolute Catwoman #2 – DC
  167. Batgirl #23 – DC
  168. Odin #4 – Image
  169. X-Men #36 – Marvel
  170. Clayface Celebrity Dirt #3 – DC
  171. Space Ghost Vs The Herculoids #1 – Dynamite
  172. Mask #4 – Image
  173. Daredevil #5 – Marvel
  174. Six Of Us #1 – Dark Horse
  175. Absolute Batman #11 – DC
  176. Black Cat #14 – Marvel
  177. DC Start Here Batman (2011) #1 – DC
  178. DC Start Here Batman Dark Patterns #1 – DC
  179. Sonic The Hedgehog #89 – IDW
  180. Detective Comics #1112 – DC
  181. Batman #12 – DC
  182. Green Lantern Corps #20 – DC
  183. Absolute Flash #18 – DC
  184. Marvel Mangaverse Web Of Blood #1 – Marvel
  185. Power Rangers Unlimited #3 – Boom
  186. Absolute Superman #22 – DC
  187. Absolute Batman #19 – DC
  188. Invincible Universe Battle Beast #12 – Image
  189. Inglorious X-Force #9 – Marvel
  190. Avengers Armageddon #3 – Marvel
  191. DC Start Here Batman (2016) #1 – DC
  192. Absolute Batman #2 – DC
  193. Terminal #2 – Image
  194. Gambit Wanted #2 – Marvel
  195. Witchblade #25 – Image
  196. GI Joe A Real American Hero #332 – Image
  197. Civil War Unmasked #5 – Marvel
  198. Uncanny X-Men #34 – Marvel
  199. Batman #251 – DC
  200. Masters Of The Universe Genesis #2 – Dark Horse
  201. DC Start Here – Batman White Knight #1 – DC
  202. Regicide #2 – Image
  203. Die Loaded #9 – Image
  204. Poison Ivy #47 – DC
  205. Absolute Batman #3 – DC
  206. Red Roots #5 – Image
  207. Comics The Magazine #7 – Prana
  208. Batman #11 – DC
  209. The Horror Of Godzilla Kai-Sei Era #1 – IDW
  210. Superman The Stranger #1 – DC
  211. Gargoyles #2026 – Dynamite
  212. Crowbound #1 – Image
  213. Amazing Spider-Man #34 – Marvel
  214. Absolute Batman #18 – DC
  215. End Of Life #8 – DC
  216. Sonic The Hedgehog X Godzilla #1 – IDW
  217. Chachu #2 – Image
  218. Silver Surfer #7 – Marvel
  219. Zatanna (2026) #5 – DC
  220. Star Trek The Last Starship #11 – IDW
  221. Karman Blade #1 – Image
  222. Walking Dead Deluxe #145 – Image
  223. Venom #261 – Marvel
  224. Wolverine #26 – Marvel
  225. X-Men 97 Season Two #4 – Marvel
  226. Superman #41 – DC
  227. Black Tower The Raven Conspiracy #1 – DC
  228. Absolute Green Arrow #3 – DC
  229. Void Rivals #33 – Image
  230. Lazarus Order #2 – Mad Cave
  231. Marvel Gold 76 #1 – Marvel
  232. Thor #800 – Marvel
  233. Joe Kubert 100 Years A Life In Covers #1 – DC
  234. Justice League Unlimited #22 – DC
  235. Accessories #2 – Panick
  236. Spirit World #1 – DC
  237. Absolute Batman #15 – DC
  238. Rom Special #1 – Image
  239. Monstress #64 – Image
  240. Rook Exodus #11 – Image
  241. Marvel Zombies War Zone #1 – Marvel
  242. Deadman #4 – DC
  243. Adventure Time Quadruple Feature #3 – Oni
  244. Transformers #35 – Image
  245. Marvel Mangaverse Iron Knight #1 – Marvel
  246. Absolute Batman #5 – DC
  247. Absolute Batman #4 – DC
  248. Teenage Mutant Ninja Turtles Mirage Facsimile #1 – IDW
  249. Avengers Armageddon #1 – Marvel
  250. Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #1 – Marvel
  251. Absolute Batman #16 – DC
  252. Absolute Batman #17 – DC
  253. Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #3 – Image
  254. Terminal #1 – Image
  255. Punisher Vs Spider-Man #2 – Marvel
  256. Absolute Wonder Woman #22 – DC
  257. Next Level One Shot #1 – DC
  258. GI Joe #25 – Image
  259. Biker Mice From Mars Scorch #2 – Oni
  260. Hab #4 – Bad Idea
  261. Emperor Aquaman #21 – DC
  262. Viking Moon #4 – Image
  263. Black Cat #13 – Marvel
  264. Queen In Black #3 – Marvel
  265. Flash #36 – DC
  266. Archie #1 – Oni
  267. Batman #1 – DC
  268. Absolute Green Arrow #1 – DC
  269. DC Special #5 – DC
  270. Absolute Batman Ark-M Special #1 – DC
  271. Absolute Green Arrow #2 – DC
  272. Do A Powerbomb Black And White #2 – Image
  273. Spawn #378 – Image
  274. X-Men Omega Red Dawn #1 – Marvel
  275. Punisher Vs Spider-Man #1 – Marvel
  276. Conan The Barbarian And Dragonero #5 – Titan
  277. Supergirl Survive #4 – DC
  278. Dark Knights Of Steel II #2 – DC
  279. Avengers JLA #4 – DC
  280. Godzilla Conquers The Multiverse #2 – Marvel
  281. Absolute Batman #13 – DC
  282. Absolute Batman #6 – DC
  283. Lobo #6 – DC
  284. Teenage Mutant Ninja Turtles #20 – IDW
  285. Spawn Scorched #54 – Image
  286. Doctor Strange And Doctor Doom Triumph And Torment #1 – Marvel
  287. Thundercats Cheetara #1 – Dynamite
  288. Ben 10 #4 – Dynamite
  289. Doctor Strange #10 – Marvel
  290. Tomb Of Apocalypse #1 – Marvel
  291. Conan The Barbarian #34 – Titan
  292. Dungeon Crawler Carl Special Edition #0 – Vault
  293. Event Horizon Inferno #5 – IDW
  294. Absolute Superman #21 – DC
  295. Teenage Mutant Ninja Turtles #21 – IDW
  296. Exquisite Corpses Rascal Randy #2 – Image
  297. Savage Dragon #281 – Image
  298. Uncanny X-Men #33 – Marvel
  299. X-Men #34 – Marvel
  300. Queen In Black Venom Unchained #2 – Marvel
  301. Power Rangers Green #1 – Boom
  302. Absolute Batman #8 – DC
  303. Absolute Batman #9 – DC
  304. Wonder Woman #36 – DC
  305. Roy #2 – Fantagraphics
  306. Wolverine #25 – Marvel
  307. Avengers Armageddon #2 – Marvel
  308. Punisher #7 – Marvel
  309. Miles Morales Spider-Man #1 – Marvel
  310. Mike Hoffman's Tigress Magazine #1 – Antimatter
  311. Mighty Morphin Power Rangers 2026 #3 – Boom
  312. Absolute Batman #10 – DC
  313. Absolute Batman #7 – DC
  314. What If X-Men #1 – Marvel
  315. Jsa #23 – DC
  316. Marvel Knights The World To Come #6 – Marvel
  317. Black Panther Namor Doomed #1 – Marvel
  318. Sorcerer Supreme #9 – Marvel
  319. Absolute Green Lantern #17 – DC
  320. Sleepy Hollow The Witches Of The Western Wood #5 – IDW
  321. That Texas Blood #1 – Image
  322. Marvel DC Spider-Man Superman #1 – Marvel
  323. Forever Home #1 – Oni
  324. Vampyrates #3 – Boom
  325. Stuff Of Nightmares The Cat In The Coffin #1 – Boom
  326. Nightwing #141 – DC
  327. Green Lantern #38 – DC
  328. New Titans #38 – DC
  329. The Patron #2 – Ignition
  330. Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #18 – Image
  331. X-Men #35 – Marvel
  332. Spectacular Spider-Man Brand New Day #4 – Marvel
  333. Amazing Spider-Man #33 – Marvel
  334. Absolute Wonder Woman #21 – DC
  335. Batman #10 – DC
  336. Batman Superman Worlds Finest #54 – DC
  337. Superman Unlimited #16 – DC
  338. DC Marvel Batman Deadpool #1 – DC
  339. Dark Knights Of Steel II #1 – DC
  340. DC X Sonic The Hedgehog Metal Legion #4 – DC
  341. Supernatural Wayward Special #1 – Dynamite
  342. Of The Earth #5 – Image
  343. Escape #9 – Image
  344. Jeff The Land Shark Superstar #1 – Marvel
  345. Razor Gray #1 – Panick
  346. He-Man And The Masters Of The Universe The Wings Of Fate #3 – Dark Horse
  347. Absolute Batman #14 – DC
  348. Absolute Batman #12 – DC
  349. Hornsby & Halo #16 – Image
  350. She-Spawn #5 – Image
  351. Uncanny X-Men #32 – Marvel
  352. Action Comics #1101 – DC
  353. Barbara Gordon Breakout #4 – DC
  354. Batwoman #6 – DC
  355. Supernatural #10 – Dynamite
  356. Savage Dragon #280 – Image
  357. GI Joe A Real American Hero #330 – Image
  358. Mask Origins #1 – Image
  359. Tank Girl Blue Helmet Summer Special #1 – Titan
  360. Fall Of The House Of Slaughter #4 – Boom
  361. Star Trek Red Shirts–Ghost Of The 21St Century #2 – IDW
  362. Bug Wars The Coming Of The Wardoom #1 – Image
  363. Jeff The Land Shark Superstar #2 – Marvel
  364. Spider-Woman 50Th Anniversary Special #1 – Marvel
  365. Arcadia #8 – Ignition
  366. Spawn Scorched #53 – Image
  367. Mark Spears Monsters #1 – Keenspot
  368. Marc Spector Moon Knight #7 – Marvel
  369. Ultimate Impact Reborn #4 – Marvel
  370. Bishop #3 – Marvel
  371. Supergirl #16 – DC
  372. DC Marvel Superman Spider-Man #1 – DC
  373. Tmnt Journeys #13 – IDW
  374. Corpse Knight #5 – Image
  375. Infernal Hulk #10 – Marvel
  376. Queen In Black #2 – Marvel
  377. Uncanny X-Men #31 – Marvel
  378. Amazing Spider-Man #32 – Marvel
  379. Absolute Superman #20 – DC
  380. Aladdin #3 – Dynamite
  381. Tales Of The Teenage Mutant Ninja Turtles Coastal Chaos #1 – IDW
  382. Folk Of Dooney Hollow #1 – Ignition
  383. Witchblade Vampirella #1 – Image
  384. Dog Tag #5 – Mad Cave
  385. Terrorbytes #10 – Mad Cave
  386. Predator Vs The Planet Of The Apes #2 – Marvel
  387. JLA Avengers #3 – Marvel
  388. Godzilla Conquers The Multiverse #1 – Marvel
  389. Punisher #6 – Marvel
  390. Street Fighter Masters Ken #1 – Udon
  391. Detective Comics #27 – DC
  392. Batman & Robin Year One Dynamic Duos #2 – DC
  393. Clayface Celebrity Dirt #2 – DC
  394. Batman #8 – DC
  395. Talespin #2 – Dynamite
  396. Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #2 – Image
  397. Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #1 – Image
  398. Predator Vs The Planet Of The Apes #1 – Marvel
  399. Fort Psycho #1 – Oni
  400. Absolute Martian Manhunter #12 – DC

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Rich JohnstonAbout Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of comic books The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne and Chase Variant. Lives in South-West London, works from The Union Club on Greek Street, shops at Gosh, Piranha and Forbidden Planet. Father of two daughters, Amazon associate, political cartoonist.
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