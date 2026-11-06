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Absolute Batman #25 Smashed The Top 400 Bestselling Comics Last Week

Absolute Batman #25 Smashed The Top 400 Bestselling Comics Last Week

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Article Summary

  • Absolute Batman #25 tops the Top 400 bestselling comics chart, scoring 100% and leading the week by a huge margin.
  • DC Comics dominates the rankings, taking the top four spots with Absolute Wonder Woman #25 and key Batman titles.
  • Marvel follows with Amazing Spider-Man #1002, Daredevil #8, X-Men #40 and Captain America #16 in the Top 10.
  • Point-of-sale data from 600-plus comic shops tracks the bestselling comics from October 27 through November 3.

Absolute Batman #25 smashed the Top 400 Bestselling Comics last week, with DC Comics taking the top four. These results from the 27th of October to the 3rd of November are courtesy of Prana Direct Market Solutions. Here are the 400 best-selling comic books in comic book stores based on Point of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems. You can find previous Bestseller Lists right here.

Absolute Week
Absolute Batman #25
  1. Absolute Batman #25 – DC – 100.00%
  2. Absolute Wonder Woman #25 – DC – 39.39%
  3. DC All In Saga Darkseid Vs The World #1 – DC – 23.57%
  4. Batman Bad Seeds Sunrise #1 – DC – 19.36%
  5. Amazing Spider-Man #1002 – Marvel – 16.79%
  6. Daredevil #8 – Marvel – 16.52%
  7. Justice League The Dark Realm Special #1 – DC – 13.78%
  8. X-Men #40 – Marvel – 11.25%
  9. Captain America #16 – Marvel – 11.22%
  10. Fantastic Four #18 – Marvel – 10.30%
  11. Justice League Unlimited #24 – DC
  12. Alien Vs X-Men #2 – Marvel
  13. Superman #43 – DC
  14. Batman Bad Seeds Gotham General #1 – DC
  15. Zatanna (2026) #7 – DC
  16. Poison Ivy #49 – DC
  17. Punisher #9 – Marvel
  18. Absolute Green Arrow #6 – DC
  19. Terminal #4 – Image
  20. Universal Monsters The Bride Of Frankenstein Lives #1 – Image
  21. Star Wars Rogue One – Darth Vader #1 – Marvel
  22. Midnight Spider-Man #1 – Marvel
  23. The Amazing Venom #2 – Marvel
  24. Midnight X-Men #1 – Marvel
  25. Thor #802 – Marvel
  26. Gambit Gone #2 – Marvel
  27. Harley Quinn #67 – DC
  28. Punisher Vs Spider-Man #4 – Marvel
  29. Green Lantern #40 – DC
  30. Flash #38 – DC
  31. Void Rivals #35 – Image
  32. Universal Monsters Bride Of Frankenstein Lives #1 – Image
  33. Superman The Wedding Album 30Th Anniversary Special #1 – DC
  34. Midnight Fantastic Four #1 – Marvel
  35. Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #3 – Marvel
  36. Tomb Of Apocalypse #3 – Marvel
  37. Spawn #380 – Image
  38. Godzilla Conquers The Multiverse #4 – Marvel
  39. Batman #14 – DC
  40. Avengers Armageddon #5 – Marvel
  41. Absolute Flash #20 – DC
  42. Conan The Barbarian #36 – Titan
  43. Bishop #5 – Marvel
  44. Black Tower The Raven Conspiracy #3 – DC
  45. Superman Father Of Tomorrow #6 – DC
  46. Amazing Spider-Man #1000 – Marvel
  47. Predator Vs The Planet Of The Apes #4 – Marvel
  48. Detective Comics #1114 – DC
  49. Hello Kitty And Friends Hello World #3 – IDW
  50. Amazing Spider-Man Halloween Special #1 – Marvel
  51. Absolute Batman #24 – DC
  52. Black Panther Namor Doomed #2 – Marvel
  53. Invincible Universe Capes #12 – Image
  54. Department Of Truth #39 – Image
  55. Uncanny X-Men #37 – Marvel
  56. Amazing Spider-Man #1001 – Marvel
  57. Feral #27 – Image
  58. Sonic The Hedgehog #91 – IDW
  59. Godzilla Revenge Of The Deadzone Kai-Sei Era #1 – IDW
  60. Nightwing #143 – DC
  61. Denver #3 – Mad Cave
  62. Absolute Superman #24 – DC
  63. Star Wars The Book Of Boba Fett #4 – Marvel
  64. Batwoman #8 – DC
  65. The Umbrella Academy Plan B #5 – Dark Horse
  66. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #13 – IDW
  67. Miles Morales Spider-Man #3 – Marvel
  68. Spawn Scorched #56 – Image
  69. Hello Darkness #26 – Boom
  70. Fireborn #5 – Image
  71. Ghost Pepper #16 – Image
  72. Escape From New York Escape From Chicago #2 – Mad Cave
  73. Doomquest #5 – Marvel
  74. Transformers #37 – Image
  75. Gi Joe #27 – Image
  76. Wonder Woman #38 – DC
  77. The Rocketeer Infiltrator #4 – IDW
  78. Fort Psycho #3 – Oni
  79. Lobo #8 – DC
  80. Lost Fantasy #13 – Image
  81. Harley Quinn #1 – DC
  82. Masters Of The Universe Genesis #3 – Dark Horse
  83. Satanic Panic #1 – Mad Cave
  84. X-Men United #8 – Marvel
  85. Marc Spector Moon Knight #9 – Marvel
  86. Batman Superman Worlds Finest #56 – DC
  87. Watchmen #2 – DC
  88. Dorc #9 – Image
  89. Darkness (2025) #8 – Image
  90. Archie #2 – Oni
  91. Mighty Morphin Power Rangers 2026 #5 – Boom
  92. Clayface #1 – DC
  93. That Texas Blood Hell Comes To Allison Ranch #2 – Image
  94. DNX #3 – Marvel
  95. Teen Titans #2 – DC
  96. Venom #1 – Marvel
  97. X-Men #39 – Marvel
  98. Dispatched #4 – Ignition
  99. Dark Knights Of Steel II #4 – DC
  100. Action Comics #1103 – DC
  101. Deathstroke The Terminator #8 – DC
  102. Crimes Against Nature #2 – Image
  103. Doom All-On-One #1 – Marvel
  104. Last Driver #2 – Image
  105. It Demands Sacrifice #1 – Bad Idea
  106. Fury Of Firestorm #7 – DC
  107. Solomon Kane The Lion Errant #4 – Titan
  108. Catwoman #92 – DC
  109. Exquisite Corpses Rascal Randy #4 – Image
  110. Demon #1 – DC
  111. Legion Of Super-Heroes #2 – DC
  112. Last Driver #3 – Image
  113. Infernal Hulk Vs Fantastic Four #1 – Marvel
  114. Dungeons And Dragons Ravenloft #2 – Dark Horse
  115. Doom Patrol #2 – DC
  116. Wade Wilson Deadpool #9 – Marvel
  117. Star Trek Holo-Ween II #4 – IDW
  118. Final Boss #11 – Image
  119. New Titans #40 – DC
  120. Absolute Wonder Woman #24 – DC
  121. Groo The Prophecy #3 – Dark Horse
  122. Batman & Robin Year One Dynamic Duos #3 – DC
  123. If Destruction Be Our Lot #5 – Image
  124. Monstress #65 – Image
  125. Thundercats Cheetara #2 – Dynamite
  126. Punisher Showdowns Black Widow #1 – Marvel
  127. Superman Unlimited #18 – DC
  128. Batman Bad Seeds Streets Of Gotham #1 – DC
  129. Wolverine Paradise #1 – Marvel
  130. Jeff The Land Shark Superstar #4 – Marvel
  131. Marvel Zombies War Zone #2 – Marvel
  132. Innards #5 – Ignition
  133. Inglorious X-Force #10 – Marvel
  134. Pathfinder Vampirella Blade Of Darkness #1 – Dynamite
  135. Spawn 77 #2 – Image
  136. Clayface Celebrity Dirt #4 – DC
  137. Sonic The Hedgehog X Godzilla #3 – IDW
  138. Alien Vs X-Men #1 – Marvel
  139. Absolute Green Lantern #19 – DC
  140. Barbara Gordon Breakout #6 – DC
  141. Something Is Killing The Children #50 – Boom
  142. Gunslinger Spawn #59 – Image
  143. Absolute Batman #23 – DC
  144. X-Men Outback #5 – Marvel
  145. King Spawn #60 – Image
  146. Batman Bad Seeds Gotham Central #2 – DC
  147. Teenage Mutant Ninja Turtles #23 – IDW
  148. ReDCoat #21 – Image
  149. Minor Threats Welcome To Twilight Villains And Vignettes #1 – Dark Horse
  150. The Beast Of Boriken #3 – Dark Horse
  151. Arcadia #9 – Ignition
  152. Iron Man #10 – Marvel
  153. Jonah Hex And The Shadow Of Death #1 – DC
  154. Gatchaman #22 – Mad Cave
  155. Star Wars The Fall Of Kylo Ren #3 – Marvel
  156. Supergirl #18 – DC
  157. Absolute Cassandra Cain The Shadow's Hand #1 – DC
  158. The Dogsitter #4 – Ignition
  159. Emperor Aquaman #22 – DC
  160. Black Cat #15 – Marvel
  161. Conan The Barbarian Tides Of The Tyrant King #2 – Titan
  162. Nice House By The Sea #12 – DC
  163. Mark Spears Graveyard Shift #1 – Keenspot
  164. Cyberpunk 2077 Jayks Case #1 – Dark Horse
  165. Absolute Green Arrow #5 – DC
  166. Creepshow Vol 05 #2 – Image
  167. Tankers Vs Ancient Aliens #5 – Bad Idea
  168. Thundercats (2026) #1 – Dynamite
  169. Die Loaded #10 – Image
  170. The Twilight Zone #11 – IDW
  171. Sabrina The Teenage Witch #1 – Oni
  172. Arrivals #1 – Dark Horse
  173. Avengers Armageddon #4 – Marvel
  174. Bug Wars The Coming Of The Wardoom #3 – Image
  175. The Amazing Venom #1 – Marvel
  176. Marvel Fanfare #2 – Marvel
  177. X-Men 97 Season Two #5 – Marvel
  178. Green Lantern Corps #21 – DC
  179. Absolute Batman #22 – DC
  180. DNX #1 – Marvel
  181. Space Ghost Vs The Herculoids #2 – Dynamite
  182. Ofiusa #2 – Image
  183. GI Joe A Real American Hero #333 – Image
  184. Hello Halloween #2 – Boom
  185. The Big Shakedown #2 – Dark Horse
  186. Six Of Us #2 – Dark Horse
  187. Gi Joe A Real American Hero Tomb Raider #1 – Image
  188. Dead Acre #4 – Vault
  189. Batman #13 – DC
  190. Uncanny X-Men #36 – Marvel
  191. X-Men #38 – Marvel
  192. Super Mondo Mega Mutts #4 – Oni
  193. Detective Comics #298 – DC
  194. Showdown #5 – Ignition
  195. Spawn #379 – Image
  196. Batgirl #24 – DC
  197. Poison Ivy #48 – DC
  198. Fantastic Four #17 – Marvel
  199. DNX #2 – Marvel
  200. Absolute Catwoman #3 – DC
  201. Hello Kitty And Friends Hello World #1 – IDW
  202. Amazing Spider-Man Amazing Visions #1 – Marvel
  203. Disney Tim Burton's The Nightmare Before Christmas All Hail The Pumpkin King #3 – Tokyopop
  204. Street Fighter Masters Cammy Vs Chun Li #1 – Udon
  205. Absolute Batman #20 – DC
  206. Dungeon Crawler Carl Special Edition #0 – Vault
  207. Absolute Flash #19 – DC
  208. Deadman #5 – DC
  209. M.A.S.K. #5 – Image
  210. Star Wars Rogue One – Chirrut And Baze #1 – Marvel
  211. Generation X-23 #9 – Marvel
  212. Batman #423 – DC
  213. Archie Vs The Terminator #1 – Dynamite
  214. Fixation #2 – IDW
  215. Gambit Gone #1 – Marvel
  216. Power Rangers Green #3 – Boom
  217. Absolute Batman 2025 Annual #1 – DC
  218. Detective Comics #880 – DC
  219. Walking Dead Deluxe #147 – Image
  220. Iron Man Racing Towards Doom #1 – Marvel
  221. Absolute Batman #21 – DC
  222. Absolute Batman #1 – DC
  223. End Of Life #9 – DC
  224. He-Man And The Masters Of The Universe The Wings Of Fate #4 – Dark Horse
  225. Zatanna (2026) #6 – DC
  226. Absolute Catwoman #1 – DC
  227. Daredevil #7 – Marvel
  228. Lilith Blood And Burlesque #1 – Vault
  229. Superman Kingdom Of Zod Special #1 – DC
  230. Gargoyles (2026) #3 – Dynamite
  231. Absolute Batman #15 – DC
  232. Superman The Stranger #2 – DC
  233. Teen Titans #1 – DC
  234. Wonder Woman 2026 Annual Wonder War The Matriarch Special #1 – DC
  235. Star Trek The Last Starship #12 – IDW
  236. Greatest American Hero #3 – AMP
  237. Absolute Green Arrow #4 – DC
  238. Vampirella X Witchblade Special #1 – Dynamite
  239. Witchblade #26 – Image
  240. JSA #24 – DC
  241. Spawn 77 #1 – Image
  242. Star Wars The Book Of Boba Fett #3 – Marvel
  243. Savage Sword Of Conan Reforged #7 – Titan
  244. Hellraiser Resurrections – The Return Of The Priest #1 – Boom
  245. Hello Kitty And Friends Hello World #2 – IDW
  246. Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #19 – Image
  247. This Land Is Old And Dark #2 – Invader
  248. Star Trek Holo-Ween II #3 – IDW
  249. Karman Blade #2 – Image
  250. Gambit Wanted #3 – Marvel
  251. Queen In Black #5 – Marvel
  252. Palestine #1 – Fantagraphics
  253. Ofiusa #1 – Image
  254. Miles Morales Spider-Man #2 – Marvel
  255. DCs Quoth The Raven Whatever #1 – DC
  256. Star Trek Zero Point #1 – IDW
  257. Transformers #36 – Image
  258. Nova Return Of The Rings #1 – Marvel
  259. Absolute Superman #23 – DC
  260. Supernatural Sam Winchester #1 – Dynamite
  261. Supernatural Dean Winchester #1 – Dynamite
  262. Spawn The Curse Of Sherlee Johnson #8 – Image
  263. Miles Morales Spider-Man #1 – Marvel
  264. Absolute Wonder Woman #23 – DC
  265. Batman #227 – DC
  266. Justice League Unlimited #23 – DC
  267. Biker Mice From Mars Scorch #3 – Oni
  268. Comics The Magazine #8 – Prana
  269. Absolute Batman #19 – DC
  270. Vampirella (2026) #7 – Dynamite
  271. Starship Godzilla Invasion X Kai-Sei Era #1 – IDW
  272. Mirka Andolfos Sweet Paprika Black White And Pink Halloween Special #1 – Image
  273. Conan The Barbarian #35 – Titan
  274. Legion Of Super-Heroes #1 – DC
  275. Sonic The Hedgehog #90 – IDW
  276. Detective Comics #1113 – DC
  277. Ice Cream Man #1 – Image
  278. Lazarus Order #3 – Mad Cave
  279. Power Rangers Unlimited #4 – Boom
  280. DC X Sonic The Hedgehog Metal Legion #5 – DC
  281. Superman #42 – DC
  282. M1 Monster Racing League #5 – Image
  283. Universal Monsters Frankenstein Bw Special #1 – Image
  284. Hellboy In Hell Nothing But Blood #1 – Dark Horse
  285. Magic The Gathering Untold Stories–Liliana #1 – Dark Horse
  286. Godzilla Kai-Sei Era #13 – IDW
  287. Invincible Universe Battle Beast #1 – Image
  288. Captain America #15 – Marvel
  289. Doom Patrol #1 – DC
  290. Absolute Green Arrow #1 – DC
  291. Darkness 2025 #8 – Image
  292. Punisher Vs Spider-Man #3 – Marvel
  293. Archie #1 – Oni
  294. Batman Bad Seeds Sunset #1 – DC
  295. Infernal Hulk Vs Wolverine #1 – Marvel
  296. Grimm Fairy Tales Vol 3 #5 – Zenescope
  297. Absolute Batman #18 – DC
  298. Crowbound #2 – Image
  299. X-Men United #7 – Marvel
  300. Captain Britain 50Th Anniversary Special #1 – Marvel
  301. Absolute Batman #17 – DC
  302. Absolute Batman #16 – DC
  303. Absolute Catwoman #2 – DC
  304. Tales Of The Teenage Mutant Ninja Turtles Coastal Chaos #2 – IDW
  305. Eye Collector #5 – Image
  306. Chachu #3 – Image
  307. Escape From New York Escape From Chicago #1 – Mad Cave
  308. Last Starfighter Beta #1 – Mad Cave
  309. Godzilla Conquers The Multiverse #3 – Marvel
  310. Hellraiser Resurrections – The Deep Gospel #1 – Boom
  311. 100 Bullets The Us Of Anger #4 – DC
  312. Terminal #3 – Image
  313. X-Men #37 – Marvel
  314. Adventure Time Halloween Special #1 – Oni
  315. Absolute Green Arrow #3 – DC
  316. Bizarro Year None #3 – DC
  317. Ben 10 #1 – Dynamite
  318. Sonic The Hedgehog X Godzilla #1 – IDW
  319. 12-Foot Skeleton #1 – Ignition
  320. Dorc #8 – Image
  321. Geiger #25 – Image
  322. Mister Nemo #4 – Mad Cave
  323. Daredevil #6 – Marvel
  324. Avengers Armageddon #2 – Marvel
  325. Queen In Black #1 – Marvel
  326. Thor #801 – Marvel
  327. Hellraiser Resurrections – The Onanistic Ritual #1 – Boom
  328. Lobo #7 – DC
  329. Batman #11 – DC
  330. Wonder Woman #37 – DC
  331. Savage Dragon #282 – Image
  332. Uncanny X-Men #35 – Marvel
  333. Wolverine #28 – Marvel
  334. Young Hellboy Thrilling Sky Adventures #4 – Dark Horse
  335. Absolute Batman #4 – DC
  336. Nightwing #142 – DC
  337. Batman And Robin Year One Dynamic Duos #2 – DC
  338. Star Trek Red Shirts–Ghost Of The 21St Century #3 – IDW
  339. Walking Dead Deluxe #146 – Image
  340. Exquisite Corpses Fox Mask Killer #1 – Image
  341. Void Rivals #34 – Image
  342. Tomb Of Apocalypse #2 – Marvel
  343. Minor Arcana #19 – Boom
  344. Absolute Wonder Woman #21 – DC
  345. Avengers Armageddon #1 – Marvel
  346. Muppets Take The Marvel Universe #1 – Marvel
  347. Ultimate Impact Reborn #5 – Marvel
  348. Marc Spector Moon Knight #8 – Marvel
  349. Conan And Dragonero #6 – Titan
  350. Absolute Batman #14 – DC
  351. Watchmen #1 – DC
  352. Star Trek Holo-Ween II #2 – IDW
  353. Dinner Date #1 – Ignition
  354. The Patron #3 – Ignition
  355. Avengelyne #1 – Image
  356. White Sky #6 – Image
  357. Seasons #12 – Image
  358. Gi Joe #26 – Image
  359. Hammer Head #1 – Mad Cave
  360. Venom #262 – Marvel
  361. Sorcerer Supreme #10 – Marvel
  362. Queen In Black #4 – Marvel
  363. Giant Sized Hatchet Halloween #1 – American Mythology
  364. Adventure Time Quadruple Feature #4 – Oni
  365. Hellraiser Resurrections – Hells Council #1 – Boom
  366. Absolute Batman #2 – DC
  367. Mirka Andolfos Sweet Paprika Black White & Pink Halloween Special #1 – Image
  368. Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #2 – Marvel
  369. Swamp Thing #1 – DC
  370. DC Start Here – Bundles Of 25 – Dark Nights Metal #1 – DC
  371. DC Start Here – Bundles Of 25 – DCeased #1 – DC
  372. The Folk Of Dooney Hollow #2 – Ignition
  373. Last Driver #1 – Image
  374. Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #4 – Image
  375. Spectacular Spider-Man Brand New Day #5 – Marvel
  376. Meals To Astonish Avengers #1 – Marvel
  377. Heavy Metal Magazine Special Extreme Futurism #1 – Heavy Metal
  378. Absolute Batman #3 – DC
  379. Youll Never Leave This Place Alive #1 – IDW
  380. Crimes Against Nature #1 – Image
  381. Hammerfist #2 – Image
  382. Regicide #3 – Image
  383. Forged #14 – Image
  384. Uncanny X-Men #159 – Marvel
  385. Conan The Barbarian Tides Of The Tyrant King #1 – Titan
  386. Disney Tim Burtons The Nightmare Before Christmas All Hail The Pumpkin King #4 – Tokyopop
  387. Did You Hear About Mimi Green #4 – Dark Horse
  388. Absolute Batman #10 – DC
  389. New Titans #38 – DC
  390. Absolute Green Lantern #18 – DC
  391. Absolute Batman #13 – DC
  392. Harley Quinn #66 – DC
  393. Black Tower The Raven Conspiracy #1 – DC
  394. Gunslinger Spawn #58 – Image
  395. Itasha Idols #1 – Keenspot
  396. Predator Vs The Planet Of The Apes #3 – Marvel
  397. Punisher #8 – Marvel
  398. Absolute Batman #5 – DC
  399. Absolute Wonder Woman #22 – DC
  400. Star Trek 2026 #1 – IDW

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Rich JohnstonAbout Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of comic books The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne and Chase Variant. Lives in South-West London, works from The Union Club on Greek Street, shops at Gosh, Piranha and Forbidden Planet. Father of two daughters, Amazon associate, political cartoonist.
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