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Absolute Batman #25 Smashed The Top 400 Bestselling Comics Last Week
Absolute Batman #25 Smashed The Top 400 Bestselling Comics Last Week
Article Summary
- Absolute Batman #25 tops the Top 400 bestselling comics chart, scoring 100% and leading the week by a huge margin.
- DC Comics dominates the rankings, taking the top four spots with Absolute Wonder Woman #25 and key Batman titles.
- Marvel follows with Amazing Spider-Man #1002, Daredevil #8, X-Men #40 and Captain America #16 in the Top 10.
- Point-of-sale data from 600-plus comic shops tracks the bestselling comics from October 27 through November 3.
Absolute Batman #25 smashed the Top 400 Bestselling Comics last week, with DC Comics taking the top four. These results from the 27th of October to the 3rd of November are courtesy of Prana Direct Market Solutions. Here are the 400 best-selling comic books in comic book stores based on Point of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems. You can find previous Bestseller Lists right here.
- Absolute Batman #25 – DC – 100.00%
- Absolute Wonder Woman #25 – DC – 39.39%
- DC All In Saga Darkseid Vs The World #1 – DC – 23.57%
- Batman Bad Seeds Sunrise #1 – DC – 19.36%
- Amazing Spider-Man #1002 – Marvel – 16.79%
- Daredevil #8 – Marvel – 16.52%
- Justice League The Dark Realm Special #1 – DC – 13.78%
- X-Men #40 – Marvel – 11.25%
- Captain America #16 – Marvel – 11.22%
- Fantastic Four #18 – Marvel – 10.30%
- Justice League Unlimited #24 – DC
- Alien Vs X-Men #2 – Marvel
- Superman #43 – DC
- Batman Bad Seeds Gotham General #1 – DC
- Zatanna (2026) #7 – DC
- Poison Ivy #49 – DC
- Punisher #9 – Marvel
- Absolute Green Arrow #6 – DC
- Terminal #4 – Image
- Universal Monsters The Bride Of Frankenstein Lives #1 – Image
- Star Wars Rogue One – Darth Vader #1 – Marvel
- Midnight Spider-Man #1 – Marvel
- The Amazing Venom #2 – Marvel
- Midnight X-Men #1 – Marvel
- Thor #802 – Marvel
- Gambit Gone #2 – Marvel
- Harley Quinn #67 – DC
- Punisher Vs Spider-Man #4 – Marvel
- Green Lantern #40 – DC
- Flash #38 – DC
- Void Rivals #35 – Image
- Universal Monsters Bride Of Frankenstein Lives #1 – Image
- Superman The Wedding Album 30Th Anniversary Special #1 – DC
- Midnight Fantastic Four #1 – Marvel
- Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #3 – Marvel
- Tomb Of Apocalypse #3 – Marvel
- Spawn #380 – Image
- Godzilla Conquers The Multiverse #4 – Marvel
- Batman #14 – DC
- Avengers Armageddon #5 – Marvel
- Absolute Flash #20 – DC
- Conan The Barbarian #36 – Titan
- Bishop #5 – Marvel
- Black Tower The Raven Conspiracy #3 – DC
- Superman Father Of Tomorrow #6 – DC
- Amazing Spider-Man #1000 – Marvel
- Predator Vs The Planet Of The Apes #4 – Marvel
- Detective Comics #1114 – DC
- Hello Kitty And Friends Hello World #3 – IDW
- Amazing Spider-Man Halloween Special #1 – Marvel
- Absolute Batman #24 – DC
- Black Panther Namor Doomed #2 – Marvel
- Invincible Universe Capes #12 – Image
- Department Of Truth #39 – Image
- Uncanny X-Men #37 – Marvel
- Amazing Spider-Man #1001 – Marvel
- Feral #27 – Image
- Sonic The Hedgehog #91 – IDW
- Godzilla Revenge Of The Deadzone Kai-Sei Era #1 – IDW
- Nightwing #143 – DC
- Denver #3 – Mad Cave
- Absolute Superman #24 – DC
- Star Wars The Book Of Boba Fett #4 – Marvel
- Batwoman #8 – DC
- The Umbrella Academy Plan B #5 – Dark Horse
- Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #13 – IDW
- Miles Morales Spider-Man #3 – Marvel
- Spawn Scorched #56 – Image
- Hello Darkness #26 – Boom
- Fireborn #5 – Image
- Ghost Pepper #16 – Image
- Escape From New York Escape From Chicago #2 – Mad Cave
- Doomquest #5 – Marvel
- Transformers #37 – Image
- Gi Joe #27 – Image
- Wonder Woman #38 – DC
- The Rocketeer Infiltrator #4 – IDW
- Fort Psycho #3 – Oni
- Lobo #8 – DC
- Lost Fantasy #13 – Image
- Harley Quinn #1 – DC
- Masters Of The Universe Genesis #3 – Dark Horse
- Satanic Panic #1 – Mad Cave
- X-Men United #8 – Marvel
- Marc Spector Moon Knight #9 – Marvel
- Batman Superman Worlds Finest #56 – DC
- Watchmen #2 – DC
- Dorc #9 – Image
- Darkness (2025) #8 – Image
- Archie #2 – Oni
- Mighty Morphin Power Rangers 2026 #5 – Boom
- Clayface #1 – DC
- That Texas Blood Hell Comes To Allison Ranch #2 – Image
- DNX #3 – Marvel
- Teen Titans #2 – DC
- Venom #1 – Marvel
- X-Men #39 – Marvel
- Dispatched #4 – Ignition
- Dark Knights Of Steel II #4 – DC
- Action Comics #1103 – DC
- Deathstroke The Terminator #8 – DC
- Crimes Against Nature #2 – Image
- Doom All-On-One #1 – Marvel
- Last Driver #2 – Image
- It Demands Sacrifice #1 – Bad Idea
- Fury Of Firestorm #7 – DC
- Solomon Kane The Lion Errant #4 – Titan
- Catwoman #92 – DC
- Exquisite Corpses Rascal Randy #4 – Image
- Demon #1 – DC
- Legion Of Super-Heroes #2 – DC
- Last Driver #3 – Image
- Infernal Hulk Vs Fantastic Four #1 – Marvel
- Dungeons And Dragons Ravenloft #2 – Dark Horse
- Doom Patrol #2 – DC
- Wade Wilson Deadpool #9 – Marvel
- Star Trek Holo-Ween II #4 – IDW
- Final Boss #11 – Image
- New Titans #40 – DC
- Absolute Wonder Woman #24 – DC
- Groo The Prophecy #3 – Dark Horse
- Batman & Robin Year One Dynamic Duos #3 – DC
- If Destruction Be Our Lot #5 – Image
- Monstress #65 – Image
- Thundercats Cheetara #2 – Dynamite
- Punisher Showdowns Black Widow #1 – Marvel
- Superman Unlimited #18 – DC
- Batman Bad Seeds Streets Of Gotham #1 – DC
- Wolverine Paradise #1 – Marvel
- Jeff The Land Shark Superstar #4 – Marvel
- Marvel Zombies War Zone #2 – Marvel
- Innards #5 – Ignition
- Inglorious X-Force #10 – Marvel
- Pathfinder Vampirella Blade Of Darkness #1 – Dynamite
- Spawn 77 #2 – Image
- Clayface Celebrity Dirt #4 – DC
- Sonic The Hedgehog X Godzilla #3 – IDW
- Alien Vs X-Men #1 – Marvel
- Absolute Green Lantern #19 – DC
- Barbara Gordon Breakout #6 – DC
- Something Is Killing The Children #50 – Boom
- Gunslinger Spawn #59 – Image
- Absolute Batman #23 – DC
- X-Men Outback #5 – Marvel
- King Spawn #60 – Image
- Batman Bad Seeds Gotham Central #2 – DC
- Teenage Mutant Ninja Turtles #23 – IDW
- ReDCoat #21 – Image
- Minor Threats Welcome To Twilight Villains And Vignettes #1 – Dark Horse
- The Beast Of Boriken #3 – Dark Horse
- Arcadia #9 – Ignition
- Iron Man #10 – Marvel
- Jonah Hex And The Shadow Of Death #1 – DC
- Gatchaman #22 – Mad Cave
- Star Wars The Fall Of Kylo Ren #3 – Marvel
- Supergirl #18 – DC
- Absolute Cassandra Cain The Shadow's Hand #1 – DC
- The Dogsitter #4 – Ignition
- Emperor Aquaman #22 – DC
- Black Cat #15 – Marvel
- Conan The Barbarian Tides Of The Tyrant King #2 – Titan
- Nice House By The Sea #12 – DC
- Mark Spears Graveyard Shift #1 – Keenspot
- Cyberpunk 2077 Jayks Case #1 – Dark Horse
- Absolute Green Arrow #5 – DC
- Creepshow Vol 05 #2 – Image
- Tankers Vs Ancient Aliens #5 – Bad Idea
- Thundercats (2026) #1 – Dynamite
- Die Loaded #10 – Image
- The Twilight Zone #11 – IDW
- Sabrina The Teenage Witch #1 – Oni
- Arrivals #1 – Dark Horse
- Avengers Armageddon #4 – Marvel
- Bug Wars The Coming Of The Wardoom #3 – Image
- The Amazing Venom #1 – Marvel
- Marvel Fanfare #2 – Marvel
- X-Men 97 Season Two #5 – Marvel
- Green Lantern Corps #21 – DC
- Absolute Batman #22 – DC
- DNX #1 – Marvel
- Space Ghost Vs The Herculoids #2 – Dynamite
- Ofiusa #2 – Image
- GI Joe A Real American Hero #333 – Image
- Hello Halloween #2 – Boom
- The Big Shakedown #2 – Dark Horse
- Six Of Us #2 – Dark Horse
- Gi Joe A Real American Hero Tomb Raider #1 – Image
- Dead Acre #4 – Vault
- Batman #13 – DC
- Uncanny X-Men #36 – Marvel
- X-Men #38 – Marvel
- Super Mondo Mega Mutts #4 – Oni
- Detective Comics #298 – DC
- Showdown #5 – Ignition
- Spawn #379 – Image
- Batgirl #24 – DC
- Poison Ivy #48 – DC
- Fantastic Four #17 – Marvel
- DNX #2 – Marvel
- Absolute Catwoman #3 – DC
- Hello Kitty And Friends Hello World #1 – IDW
- Amazing Spider-Man Amazing Visions #1 – Marvel
- Disney Tim Burton's The Nightmare Before Christmas All Hail The Pumpkin King #3 – Tokyopop
- Street Fighter Masters Cammy Vs Chun Li #1 – Udon
- Absolute Batman #20 – DC
- Dungeon Crawler Carl Special Edition #0 – Vault
- Absolute Flash #19 – DC
- Deadman #5 – DC
- M.A.S.K. #5 – Image
- Star Wars Rogue One – Chirrut And Baze #1 – Marvel
- Generation X-23 #9 – Marvel
- Batman #423 – DC
- Archie Vs The Terminator #1 – Dynamite
- Fixation #2 – IDW
- Gambit Gone #1 – Marvel
- Power Rangers Green #3 – Boom
- Absolute Batman 2025 Annual #1 – DC
- Detective Comics #880 – DC
- Walking Dead Deluxe #147 – Image
- Iron Man Racing Towards Doom #1 – Marvel
- Absolute Batman #21 – DC
- Absolute Batman #1 – DC
- End Of Life #9 – DC
- He-Man And The Masters Of The Universe The Wings Of Fate #4 – Dark Horse
- Zatanna (2026) #6 – DC
- Absolute Catwoman #1 – DC
- Daredevil #7 – Marvel
- Lilith Blood And Burlesque #1 – Vault
- Superman Kingdom Of Zod Special #1 – DC
- Gargoyles (2026) #3 – Dynamite
- Absolute Batman #15 – DC
- Superman The Stranger #2 – DC
- Teen Titans #1 – DC
- Wonder Woman 2026 Annual Wonder War The Matriarch Special #1 – DC
- Star Trek The Last Starship #12 – IDW
- Greatest American Hero #3 – AMP
- Absolute Green Arrow #4 – DC
- Vampirella X Witchblade Special #1 – Dynamite
- Witchblade #26 – Image
- JSA #24 – DC
- Spawn 77 #1 – Image
- Star Wars The Book Of Boba Fett #3 – Marvel
- Savage Sword Of Conan Reforged #7 – Titan
- Hellraiser Resurrections – The Return Of The Priest #1 – Boom
- Hello Kitty And Friends Hello World #2 – IDW
- Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #19 – Image
- This Land Is Old And Dark #2 – Invader
- Star Trek Holo-Ween II #3 – IDW
- Karman Blade #2 – Image
- Gambit Wanted #3 – Marvel
- Queen In Black #5 – Marvel
- Palestine #1 – Fantagraphics
- Ofiusa #1 – Image
- Miles Morales Spider-Man #2 – Marvel
- DCs Quoth The Raven Whatever #1 – DC
- Star Trek Zero Point #1 – IDW
- Transformers #36 – Image
- Nova Return Of The Rings #1 – Marvel
- Absolute Superman #23 – DC
- Supernatural Sam Winchester #1 – Dynamite
- Supernatural Dean Winchester #1 – Dynamite
- Spawn The Curse Of Sherlee Johnson #8 – Image
- Miles Morales Spider-Man #1 – Marvel
- Absolute Wonder Woman #23 – DC
- Batman #227 – DC
- Justice League Unlimited #23 – DC
- Biker Mice From Mars Scorch #3 – Oni
- Comics The Magazine #8 – Prana
- Absolute Batman #19 – DC
- Vampirella (2026) #7 – Dynamite
- Starship Godzilla Invasion X Kai-Sei Era #1 – IDW
- Mirka Andolfos Sweet Paprika Black White And Pink Halloween Special #1 – Image
- Conan The Barbarian #35 – Titan
- Legion Of Super-Heroes #1 – DC
- Sonic The Hedgehog #90 – IDW
- Detective Comics #1113 – DC
- Ice Cream Man #1 – Image
- Lazarus Order #3 – Mad Cave
- Power Rangers Unlimited #4 – Boom
- DC X Sonic The Hedgehog Metal Legion #5 – DC
- Superman #42 – DC
- M1 Monster Racing League #5 – Image
- Universal Monsters Frankenstein Bw Special #1 – Image
- Hellboy In Hell Nothing But Blood #1 – Dark Horse
- Magic The Gathering Untold Stories–Liliana #1 – Dark Horse
- Godzilla Kai-Sei Era #13 – IDW
- Invincible Universe Battle Beast #1 – Image
- Captain America #15 – Marvel
- Doom Patrol #1 – DC
- Absolute Green Arrow #1 – DC
- Darkness 2025 #8 – Image
- Punisher Vs Spider-Man #3 – Marvel
- Archie #1 – Oni
- Batman Bad Seeds Sunset #1 – DC
- Infernal Hulk Vs Wolverine #1 – Marvel
- Grimm Fairy Tales Vol 3 #5 – Zenescope
- Absolute Batman #18 – DC
- Crowbound #2 – Image
- X-Men United #7 – Marvel
- Captain Britain 50Th Anniversary Special #1 – Marvel
- Absolute Batman #17 – DC
- Absolute Batman #16 – DC
- Absolute Catwoman #2 – DC
- Tales Of The Teenage Mutant Ninja Turtles Coastal Chaos #2 – IDW
- Eye Collector #5 – Image
- Chachu #3 – Image
- Escape From New York Escape From Chicago #1 – Mad Cave
- Last Starfighter Beta #1 – Mad Cave
- Godzilla Conquers The Multiverse #3 – Marvel
- Hellraiser Resurrections – The Deep Gospel #1 – Boom
- 100 Bullets The Us Of Anger #4 – DC
- Terminal #3 – Image
- X-Men #37 – Marvel
- Adventure Time Halloween Special #1 – Oni
- Absolute Green Arrow #3 – DC
- Bizarro Year None #3 – DC
- Ben 10 #1 – Dynamite
- Sonic The Hedgehog X Godzilla #1 – IDW
- 12-Foot Skeleton #1 – Ignition
- Dorc #8 – Image
- Geiger #25 – Image
- Mister Nemo #4 – Mad Cave
- Daredevil #6 – Marvel
- Avengers Armageddon #2 – Marvel
- Queen In Black #1 – Marvel
- Thor #801 – Marvel
- Hellraiser Resurrections – The Onanistic Ritual #1 – Boom
- Lobo #7 – DC
- Batman #11 – DC
- Wonder Woman #37 – DC
- Savage Dragon #282 – Image
- Uncanny X-Men #35 – Marvel
- Wolverine #28 – Marvel
- Young Hellboy Thrilling Sky Adventures #4 – Dark Horse
- Absolute Batman #4 – DC
- Nightwing #142 – DC
- Batman And Robin Year One Dynamic Duos #2 – DC
- Star Trek Red Shirts–Ghost Of The 21St Century #3 – IDW
- Walking Dead Deluxe #146 – Image
- Exquisite Corpses Fox Mask Killer #1 – Image
- Void Rivals #34 – Image
- Tomb Of Apocalypse #2 – Marvel
- Minor Arcana #19 – Boom
- Absolute Wonder Woman #21 – DC
- Avengers Armageddon #1 – Marvel
- Muppets Take The Marvel Universe #1 – Marvel
- Ultimate Impact Reborn #5 – Marvel
- Marc Spector Moon Knight #8 – Marvel
- Conan And Dragonero #6 – Titan
- Absolute Batman #14 – DC
- Watchmen #1 – DC
- Star Trek Holo-Ween II #2 – IDW
- Dinner Date #1 – Ignition
- The Patron #3 – Ignition
- Avengelyne #1 – Image
- White Sky #6 – Image
- Seasons #12 – Image
- Gi Joe #26 – Image
- Hammer Head #1 – Mad Cave
- Venom #262 – Marvel
- Sorcerer Supreme #10 – Marvel
- Queen In Black #4 – Marvel
- Giant Sized Hatchet Halloween #1 – American Mythology
- Adventure Time Quadruple Feature #4 – Oni
- Hellraiser Resurrections – Hells Council #1 – Boom
- Absolute Batman #2 – DC
- Mirka Andolfos Sweet Paprika Black White & Pink Halloween Special #1 – Image
- Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #2 – Marvel
- Swamp Thing #1 – DC
- DC Start Here – Bundles Of 25 – Dark Nights Metal #1 – DC
- DC Start Here – Bundles Of 25 – DCeased #1 – DC
- The Folk Of Dooney Hollow #2 – Ignition
- Last Driver #1 – Image
- Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #4 – Image
- Spectacular Spider-Man Brand New Day #5 – Marvel
- Meals To Astonish Avengers #1 – Marvel
- Heavy Metal Magazine Special Extreme Futurism #1 – Heavy Metal
- Absolute Batman #3 – DC
- Youll Never Leave This Place Alive #1 – IDW
- Crimes Against Nature #1 – Image
- Hammerfist #2 – Image
- Regicide #3 – Image
- Forged #14 – Image
- Uncanny X-Men #159 – Marvel
- Conan The Barbarian Tides Of The Tyrant King #1 – Titan
- Disney Tim Burtons The Nightmare Before Christmas All Hail The Pumpkin King #4 – Tokyopop
- Did You Hear About Mimi Green #4 – Dark Horse
- Absolute Batman #10 – DC
- New Titans #38 – DC
- Absolute Green Lantern #18 – DC
- Absolute Batman #13 – DC
- Harley Quinn #66 – DC
- Black Tower The Raven Conspiracy #1 – DC
- Gunslinger Spawn #58 – Image
- Itasha Idols #1 – Keenspot
- Predator Vs The Planet Of The Apes #3 – Marvel
- Punisher #8 – Marvel
- Absolute Batman #5 – DC
- Absolute Wonder Woman #22 – DC
- Star Trek 2026 #1 – IDW
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