Posted in: Avengers, Batman, Comics, DC Comics, Dynamite, IDW, Image, Marvel Comics, Oni Press, Spider-Man, Superman, Venom, X-Men | Tagged: Absolute Cassandra Cain, bestseller, DNX
Absolute Cassandra Cain And The 400 Bestselling Comics Last Week
Absolute Cassandra Cain, DNX and the 400 Bestselling Comics last week in comic book stores
Article Summary
- Absolute Cassandra Cain #1 tops last week’s comic shop charts, leading the direct market sales list for Sept. 15–21, 2026.
- DNX #1 ranks second in copies sold but beats Absolute Cassandra Cain on revenue thanks to its higher cover price.
- The Top 400 bestselling comics reveal a strong DC showing, with Marvel, Image, IDW, Boom, and others in the mix.
- Prana POS data from 600+ comic stores powers the rankings, offering a broad snapshot of direct market demand.
Absolute Cassandra Cain #1 was the best-selling comic book in comic book stores for the week of the 15th of September to the 21st of September, 2026, in the direct market of comic book stores, but DNX #1 brought in more moolah with a higher cover price. You can find previous Bestseller Lists and Marketshare reports at these links. We ran the top ten and the marketshare before; here are the Top 400.
This is based on Point-of-Sale data from 600+ stores across the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems, provided by Prana Direct Market Solutions. The Prana DM data set provides access to a week's sales data from comic book stores, Monday to Sunday, and is published on Bleeding Cool the following Friday. It draws from over 600 comic book stores, out of the estimated 1800-2000 that currently order through the direct market. Bleeding Cool neither receives nor hands out payment for this data; it's about bringing the information together in one place and then sharing it out. If you have any ideas or suggestions, or would like to contribute additional data, especially from Rob Liefeld, please let me know at richjohnston@gmail.com.
|No
|Issue
|Publisher
|Ratio
|1
|Absolute Cassandra Cain The Shadows Hand #1
|DC
|100%
|2
|DNX #1
|Marvel
|103.66%
|3
|Absolute Green Arrow #5
|DC
|89.16%
|4
|Avengers Armageddon #4
|Marvel
|52.72%
|5
|Daredevil #7
|Marvel
|46.52%
|6
|Detective Comics #1113
|DC
|45.24%
|7
|Exquisite Corpses Fox Mask Killer #1
|Image
|34.83%
|8
|X-Men #37
|Marvel
|33.59%
|9
|Nightwing #142
|DC
|30.71%
|10
|Batwoman #7
|DC
|30.21%
|11
|Uncanny X-Men #35
|Marvel
|12
|Marc Spector Moon Knight #8
|Marvel
|13
|Queen In Black #4
|Marvel
|14
|Lobo #7
|DC
|15
|GI Joe #26
|Image
|16
|Deathstroke The Terminator #7
|DC
|17
|Spider-Man Long Way Home #3
|Marvel
|18
|Batman Superman Worlds Finest #55
|DC
|19
|Superman Unlimited #17
|DC
|20
|Wonder Woman #37
|DC
|21
|Dark Knights Of Steel II #3
|DC
|22
|Catwoman #91
|DC
|23
|Batman #13
|DC
|24
|New Titans #39
|DC
|25
|Teenage Mutant Ninja Turtles #22
|IDW
|26
|Jeff The Land Shark Superstar #3
|Marvel
|27
|DC X Sonic The Hedgehog Metal Legion #5
|DC
|28
|Hellraiser Resurrections – The Deep Gospel #1
|Boom
|29
|Ofiusa #1
|Image
|30
|RedCoat #20
|Image
|31
|X-Men Outback #4
|Marvel
|32
|Queen In Black Defenders Of Light And Dark #3
|Marvel
|33
|Spawn 77 #1
|Image
|34
|Transformers #36
|Image
|35
|Star Wars The Fall Of Kylo Ren #2
|Marvel
|36
|Batman Bad Seeds Gotham Central #1
|DC
|37
|Marvel Mangaverse Arcane Avengers #1
|Marvel
|38
|Absolute Superman #23
|DC
|39
|Creepshow Vol 05 #1
|Image
|40
|Absolute Catwoman #3
|DC
|41
|Space Ghost Vs The Herculoids #1
|Dynamite
|42
|Punisher #8
|Marvel
|43
|Batman & Robin Year One Dynamic Duos #2
|DC
|44
|DC Start Here Batman Dark Patterns #1
|DC
|45
|Absolute Batman #23
|DC
|46
|Savage Sword Of Conan #16
|Titan
|47
|Regicide #2
|Image
|48
|End Of Life #8
|DC
|49
|Civil War Unmasked #5
|Marvel
|50
|Batman Bad Seeds Sunset #1
|DC
|51
|Red Roots #5
|Image
|52
|DC Start Here Batman (2011) #1
|DC
|53
|Teen Titans #1
|DC
|54
|Doomquest #4
|Marvel
|55
|Daredevil #6
|Marvel
|56
|Die Loaded #9
|Image
|57
|Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #12
|IDW
|58
|Dungeons And Dragons Ravenloft #1
|Dark Horse
|59
|Challenges Of Doom Spider-Man #1
|Marvel
|60
|Absolute Wonder Woman #23
|DC
|61
|Absolute Green Arrow #4
|DC
|62
|DC Start Here Batman (2016) #1
|DC
|63
|Barbara Gordon Breakout #5
|DC
|64
|DC Start Here Batman White Knight #1
|DC
|65
|Hab #4
|Bad Idea
|66
|Masters Of The Universe Genesis #2
|Dark Horse
|67
|Legion Of Super-Heroes #1
|DC
|68
|Power Rangers Unlimited #3
|Boom
|69
|Joe Kubert 100 Years A Life In Covers #1
|DC
|70
|Witchblade #25
|Image
|71
|Iron Man #9
|Marvel
|72
|Clayface Celebrity Dirt #3
|DC
|73
|Wolverine #27
|Marvel
|74
|Viking Moon #4
|Image
|75
|Action Comics #1102
|DC
|76
|Fury Of Firestorm #6
|DC
|77
|DC Special #5
|DC
|78
|Absolute Batman #1
|DC
|79
|Sonic The Hedgehog X Godzilla #2
|IDW
|80
|Mark Spears Monsters #1
|Keenspot
|81
|Odin #4
|Image
|82
|Supergirl #17
|DC
|83
|Doom Patrol #1
|DC
|84
|Amazing Spider-Man #35
|Marvel
|85
|Walking Dead Deluxe #145
|Image
|86
|Absolute Batman 2025 Annual #1
|DC
|87
|Star Trek The Last Starship #11
|IDW
|88
|Wade Wilson Deadpool #8
|Marvel
|89
|The Patron #2
|Ignition
|90
|Silver Surfer #7
|Marvel
|91
|Black Cat #14
|Marvel
|92
|Absolute Green Lantern #18
|DC
|93
|Ben 10 #5
|Dynamite
|94
|Hellraiser Resurrections – The Onanistic Ritual #1
|Boom
|95
|Batman #251
|DC
|96
|Last Driver #1
|Image
|97
|Batman Superman Weird Al Worlds Weirdest #1
|DC
|98
|Absolute Batman #22
|DC
|99
|Gargoyles (2026) #2
|Dynamite
|100
|Hornsby & Halo #16
|Image
|101
|Vampyrates #3
|Boom
|102
|The Horror Of Godzilla Kai-Sei Era #1
|IDW
|103
|Fantastic Four #16
|Marvel
|104
|Monstress #64
|Image
|105
|Six Of Us #1
|Dark Horse
|106
|Batgirl #23
|DC
|107
|The Big Shakedown #1
|Dark Horse
|108
|Captain America #15
|Marvel
|109
|Karman Blade #1
|Image
|110
|Hellraiser Resurrections – New Wounds #1
|Boom
|111
|Batman #12
|DC
|112
|Absolute Batman #20
|DC
|113
|Superman The Stranger #1
|DC
|114
|Absolute Batman #21
|DC
|115
|Deadman #4
|DC
|116
|Mask #4
|Image
|117
|X-Men #36
|Marvel
|118
|Sleepy Hollow The Witches Of The Western Wood #5
|IDW
|119
|Dog Tag #5
|Mad Cave
|120
|Inglorious X-Force #9
|Marvel
|121
|Green Lantern Corps #20
|DC
|122
|Emperor Aquaman #21
|DC
|123
|Hello Kitty And Friends Hello World #1
|IDW
|124
|Avengers Armageddon #3
|Marvel
|125
|Star Wars The Book Of Boba Fett #1
|Marvel
|126
|Queen In Black #1
|Marvel
|127
|Absolute Catwoman #1
|DC
|128
|GI Joe A Real American Hero #332
|Image
|129
|Comics The Magazine #7
|Prana
|130
|Doctor Strange #10
|Marvel
|131
|Detective Comics #1112
|DC
|132
|Just Brutal #6
|Ignition
|133
|Flash Gordon #20
|Mad Cave
|134
|Adventure Time Quadruple Feature #3
|Oni
|135
|Marvel Gold 76 #1
|Marvel
|136
|Superman #41
|DC
|137
|Daredevil #5
|Marvel
|138
|Absolute Batman #15
|DC
|139
|Absolute Catwoman #2
|DC
|140
|Absolute Batman #2
|DC
|141
|Chachu #2
|Image
|142
|Mark Spears Monsters #1 7Th Ptg Black White And Dead Edition
|Keenspot
|143
|Batman #11
|DC
|144
|Absolute Batman #19
|DC
|145
|Invincible Universe Battle Beast #12
|Image
|146
|Sonic The Hedgehog #89
|IDW
|147
|Doctor Strange And Doctor Doom Triumph And Torment #1
|Marvel
|148
|Marvel Mangaverse Iron Knight #1
|Marvel
|149
|Absolute Flash #18
|DC
|150
|Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #18
|Image
|151
|Babs The Black Road South #5
|Ahoy
|152
|Zatanna (2026) #5
|DC
|153
|Crowbound #1
|Image
|154
|Marvel Zombies War Zone #1
|Marvel
|155
|Talespin #2
|Dynamite
|156
|Next Level One Shot #1
|DC
|157
|Justice League Unlimited #22
|DC
|158
|Poison Ivy #47
|DC
|159
|Aladdin #3
|Dynamite
|160
|Something Epic #15
|Image
|161
|Absolute Green Arrow #3
|DC
|162
|Arcadia #8
|Ignition
|163
|Venom #261
|Marvel
|164
|Absolute Batman #3
|DC
|165
|Avengers Jla #4
|DC
|166
|Batman & Robin Year One Dynamic Duos #1
|DC
|167
|Absolute Batman #4
|DC
|168
|Absolute Superman #22
|DC
|169
|Rom Special #1
|Image
|170
|Absolute Green Arrow #1
|DC
|171
|Killer Influences #3
|IDW
|172
|Supernatural Wayward Special #1
|Dynamite
|173
|Marvel Mangaverse Web Of Blood #1
|Marvel
|174
|Terminal #2
|Image
|175
|GI Joe #25
|Image
|176
|Wolverine #26
|Marvel
|177
|Showdown #4
|Ignition
|178
|Rook Exodus #11
|Image
|179
|Void Rivals #33
|Image
|180
|Absolute Batman #16
|DC
|181
|Event Horizon Inferno #5
|IDW
|182
|X-Men 97 Season Two #4
|Marvel
|183
|Uncanny X-Men #34
|Marvel
|184
|Gambit Wanted #2
|Marvel
|185
|Pancho Villa Monster Hunter #1
|AMP
|186
|X-Men Omega Red Dawn #1
|Marvel
|187
|Batman And Robin Year One Dynamic Duos #2
|DC
|188
|Batman #1
|DC
|189
|Teenage Mutant Ninja Turtles Mirage Facsimile #1
|IDW
|190
|Terminal #1
|Image
|191
|Lobo #6
|DC
|192
|Avengers Armageddon #2
|Marvel
|193
|Absolute Batman #13
|DC
|194
|Absolute Batman #5
|DC
|195
|DC Marvel Batman Deadpool #1
|DC
|196
|Avengers Armageddon #1
|Marvel
|197
|Dark Knights Of Steel Ii #2
|DC
|198
|Of The Earth #5
|Image
|199
|Transformers #35
|Image
|200
|Amazing Spider-Man #34
|Marvel
|201
|Absolute Batman #17
|DC
|202
|Absolute Green Arrow #2
|DC
|203
|Absolute Batman #6
|DC
|204
|Batman Superman Worlds Finest #54
|DC
|205
|Absolute Batman #7
|DC
|206
|Teenage Mutant Ninja Turtles #21
|IDW
|207
|Tomb Of Apocalypse #1
|Marvel
|208
|Teenage Mutant Ninja Turtles #20
|IDW
|209
|Punisher Vs Spider-Man #2
|Marvel
|210
|Black Panther Namor Doomed #1
|Marvel
|211
|Archie #1
|Oni
|212
|He-Man And The Masters Of The Universe The Wings Of Fate #3
|Dark Horse
|213
|Absolute Batman #9
|DC
|214
|Hammerfist #1
|Image
|215
|Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #1
|Marvel
|216
|Absolute Wonder Woman #22
|DC
|217
|Absolute Batman #10
|DC
|218
|New Titans #38
|DC
|219
|Ben 10 #4
|Dynamite
|220
|Godzilla Conquers The Multiverse #2
|Marvel
|221
|Black Cat #13
|Marvel
|222
|Supergirl Survive #4
|DC
|223
|Absolute Batman #18
|DC
|224
|Nightwing #141
|DC
|225
|Tyler Rake An Extraction Story #5
|Ignition
|226
|Spawn #378
|Image
|227
|Jsa #23
|DC
|228
|51 #5
|Mad Cave
|229
|Absolute Batman #14
|DC
|230
|Flash #36
|DC
|231
|Absolute Batman #11
|DC
|232
|Marvel DC Spider-Man Superman #1
|Marvel
|233
|Forever Home #1
|Oni
|234
|Absolute Batman #8
|DC
|235
|Thundercats Cheetara #1
|Dynamite
|236
|Conan The Barbarian #34
|Titan
|237
|Zorro #3
|Alien
|238
|Star Trek Red Shirts–Ghost Of The 21St Century #2
|IDW
|239
|What If X-Men #1
|Marvel
|240
|Jeff The Land Shark Superstar #2
|Marvel
|241
|Jeff The Land Shark Superstar #1
|Marvel
|242
|Absolute Batman #12
|DC
|243
|Superman Unlimited #16
|DC
|244
|Transformers #1
|Image
|245
|Mask Origins #1
|Image
|246
|Spider-Woman 50Th Anniversary Special #1
|Marvel
|247
|Daredevil #1
|Marvel
|248
|X-Men #35
|Marvel
|249
|Tank Girl Blue Helmet Summer Special #1
|Titan
|250
|Wonder Woman #36
|DC
|251
|Fire And Ice Darkwolf #3
|Dynamite
|252
|Conan The Barbarian And Dragonero #5
|Titan
|253
|Folk Of Dooney Hollow #1
|Ignition
|254
|Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #3
|Image
|255
|Queen In Black #3
|Marvel
|256
|Marvel Knights The World To Come #6
|Marvel
|257
|Batman #2
|DC
|258
|Exquisite Corpses Rascal Randy #2
|Image
|259
|Regicide #1
|Image
|260
|Star Wars The Fall Of Kylo Ren #1
|Marvel
|261
|Thor #800
|Marvel
|262
|Young Hellboy Thrilling Sky Adventures #3
|Dark Horse
|263
|Batwoman #6
|DC
|264
|Absolute Superman #21
|DC
|265
|Walking Dead Deluxe #144
|Image
|266
|Harley Quinn #65
|DC
|267
|Clayface Celebrity Dirt #2
|DC
|268
|Sonic The Hedgehog X Godzilla #1
|IDW
|269
|Spawn Scorched #54
|Image
|270
|Fantastic Four #15
|Marvel
|271
|Queen In Black #2
|Marvel
|272
|Miles Morales Spider-Man #1
|Marvel
|273
|Action Comics #1101
|DC
|274
|Absolute Batman Ark-M Special #1
|DC
|275
|Fixation #1
|IDW
|276
|Mask #2
|Image
|277
|Jla Avengers #3
|Marvel
|278
|DC Marvel Superman Spider-Man #1
|DC
|279
|Tmnt Journeys #13
|IDW
|280
|GI Joe A Real American Hero #330
|Image
|281
|Queen In Black Venom Unchained #2
|Marvel
|282
|Amazing Spider-Man #33
|Marvel
|283
|Escape #9
|Image
|284
|She-Spawn #5
|Image
|285
|Wolverine #25
|Marvel
|286
|Black Tower The Raven Conspiracy #1
|DC
|287
|Absolute Wonder Woman #21
|DC
|288
|Batman #8
|DC
|289
|King Spawn #58
|Image
|290
|Punisher #7
|Marvel
|291
|Absolute Batman #24
|DC
|292
|Deathstroke The Terminator #6
|DC
|293
|Chachu #1
|Image
|294
|Absolute Green Lantern #17
|DC
|295
|Green Lantern #38
|DC
|296
|Death Vigil 2026 #2
|Image
|297
|Uncanny X-Men #33
|Marvel
|298
|X-Men Outback #3
|Marvel
|299
|X-Men United #6
|Marvel
|300
|Avengers Jla #2
|DC
|301
|Tales Of The Teenage Mutant Ninja Turtles Coastal Chaos #1
|IDW
|302
|Sorcerer Supreme #9
|Marvel
|303
|Spectacular Spider-Man Brand New Day #4
|Marvel
|304
|Infernal Hulk #10
|Marvel
|305
|Godzilla Conquers The Multiverse #1
|Marvel
|306
|Mighty Morphin Power Rangers 2026 #3
|Boom
|307
|Mask #3
|Image
|308
|Predator Vs The Planet Of The Apes #2
|Marvel
|309
|Tisena #3
|Rae Media
|310
|Neighborhood Watch #5
|Boom
|311
|Gunslinger Spawn #57
|Image
|312
|Denver #1
|Mad Cave
|313
|Daredevil #3
|Marvel
|314
|Fall Of The House Of Slaughter #4
|Boom
|315
|Minor Arcana #18
|Boom
|316
|Detective Comics #27
|DC
|317
|Dark Knights Of Steel Ii #1
|DC
|318
|Deadman #3
|DC
|319
|Supernatural #10
|Dynamite
|320
|Do A Powerbomb Black And White #2
|Image
|321
|Spawn Scorched #53
|Image
|322
|Captain America #14
|Marvel
|323
|Spider-Man Long Way Home #2
|Marvel
|324
|Daredevil #2
|Marvel
|325
|Challenges Of Doom Mr Fantastic #1
|Marvel
|326
|Summoner Wars #1
|Battle Quest
|327
|Absolute Flash #17
|DC
|328
|Prima Apparata #1
|Ignition
|329
|X-Men The Hellfire Murder #1
|Marvel
|330
|Jla Avengers #1
|Marvel
|331
|Ultimate Impact Reborn #4
|Marvel
|332
|Giant Robot Hellboy Returns #2
|Dark Horse
|333
|Star Wars The High Republic Adventures–Pathfinders #5
|Dark Horse
|334
|Batman #7
|DC
|335
|Transformers #2
|Image
|336
|Marc Spector Moon Knight #7
|Marvel
|337
|Punisher Vs Spider-Man #1
|Marvel
|338
|Faceless And The Family Maze Of The Mechanical Aliens #3
|Oni
|339
|Barbara Gordon Breakout #4
|DC
|340
|Gargoyles (2026) #1
|Dynamite
|341
|Invincible Universe Capes #10
|Image
|342
|Heavy Metal Magazine #6
|Heavy Metal
|343
|Ec Cruel Kingdom 2 #1
|Oni
|344
|Superman Father Of Tomorrow #4
|DC
|345
|DC X Sonic The Hedgehog Metal Legion #4
|DC
|346
|Spider-Man Long Way Home #1
|Marvel
|347
|Warbird #1
|Bad Idea
|348
|Magic The Gathering Untold Stories–Jace #4
|Dark Horse
|349
|Clayface Celebrity Dirt #1
|DC
|350
|Batman #3
|DC
|351
|Batman #163
|DC
|352
|Innards #4
|Ignition
|353
|X-Men #34
|Marvel
|354
|Wade Wilson Deadpool #7
|Marvel
|355
|Daredevil #4
|Marvel
|356
|Dungeon Crawler Carl Special Edition #0
|Vault
|357
|Dungeons And Dragons Total Party Killers #2
|Dark Horse
|358
|Batman #9
|DC
|359
|Justice League Knight Vision Special #1
|DC
|360
|Detective Comics 2026 Annual #1
|DC
|361
|Hello Darkness #24
|Boom
|362
|Batman #6
|DC
|363
|Batman #10
|DC
|364
|Catwoman #90
|DC
|365
|Supergirl #16
|DC
|366
|Superman Annual Year One Thousand #1
|DC
|367
|GI Joe #1
|Image
|368
|Dorc #7
|Image
|369
|Wolverine #24
|Marvel
|370
|What If Spider-Man #1
|Marvel
|371
|Nightwing #140
|DC
|372
|Stitch #8
|Dynamite
|373
|Gargoyles #2026
|Dynamite
|374
|Witchblade Vampirella #1
|Image
|375
|Invincible Universe Battle Beast #11
|Image
|376
|Mask #1
|Image
|377
|If Destruction Be Our Lot #4
|Image
|378
|Uncanny X-Men #32
|Marvel
|379
|Queen In Black Thor #1
|Marvel
|380
|100 Bullets The Us Of Anger #3
|DC
|381
|Nice House By The Sea #11
|DC
|382
|Wonder Woman #35
|DC
|383
|Ben 10 #2
|Dynamite
|384
|Sonic The Hedgehog #88
|IDW
|385
|Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures #40
|IDW
|386
|Tales Of Wonder #1
|Image
|387
|Bug Wars The Coming Of The Wardoom #1
|Image
|388
|Corpse Knight #5
|Image
|389
|Star Wars Galaxys Edge – Echoes Of The Empire #5
|Marvel
|390
|Queen In Black Venom Unchained #1
|Marvel
|391
|Street Fighter Masters Ken #1
|Udon
|392
|Hellraiser Facsimile Edition #1
|Boom
|393
|No Gods No Masters #1
|Boom
|394
|Lobo #5
|DC
|395
|Absolute Martian Manhunter #12
|DC
|396
|Absolute Superman #20
|DC
|397
|Transformers #34
|Image
|398
|Ultimate Universe Finale #1
|Marvel
|399
|Mary Jane Face It Tiger #1
|Marvel
|400
|X-Men Of Apocalypse Omega #1
|Marvel