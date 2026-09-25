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Absolute Cassandra Cain And The 400 Bestselling Comics Last Week

Absolute Cassandra Cain, DNX and the 400 Bestselling Comics last week in comic book stores

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Article Summary

  • Absolute Cassandra Cain #1 tops last week’s comic shop charts, leading the direct market sales list for Sept. 15–21, 2026.
  • DNX #1 ranks second in copies sold but beats Absolute Cassandra Cain on revenue thanks to its higher cover price.
  • The Top 400 bestselling comics reveal a strong DC showing, with Marvel, Image, IDW, Boom, and others in the mix.
  • Prana POS data from 600+ comic stores powers the rankings, offering a broad snapshot of direct market demand.

Absolute Cassandra Cain #1 was the best-selling comic book in comic book stores for the week of the 15th of September to the 21st of September, 2026, in the direct market of comic book stores, but DNX #1 brought in more moolah with a higher cover price. You can find previous Bestseller Lists and Marketshare reports at these links. We ran the top ten and the marketshare before; here are the Top 400.

The 400 Bestselling Comics For Last Week
Absolute Cassandra Cain #1

This is based on Point-of-Sale data from 600+ stores across the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems, provided by Prana Direct Market Solutions. The Prana DM data set provides access to a week's sales data from comic book stores, Monday to Sunday, and is published on Bleeding Cool the following Friday. It draws from over 600 comic book stores, out of the estimated 1800-2000 that currently order through the direct market. Bleeding Cool neither receives nor hands out payment for this data; it's about bringing the information together in one place and then sharing it out. If you have any ideas or suggestions, or would like to contribute additional data, especially from Rob Liefeld, please let me know at richjohnston@gmail.com.

No Issue Publisher Ratio
1 Absolute Cassandra Cain The Shadows Hand #1 DC 100%
2 DNX #1 Marvel 103.66%
3 Absolute Green Arrow #5 DC 89.16%
4 Avengers Armageddon #4 Marvel 52.72%
5 Daredevil #7 Marvel 46.52%
6 Detective Comics #1113 DC 45.24%
7 Exquisite Corpses Fox Mask Killer #1 Image 34.83%
8 X-Men #37 Marvel 33.59%
9 Nightwing #142 DC 30.71%
10 Batwoman #7 DC 30.21%
11 Uncanny X-Men #35 Marvel
12 Marc Spector Moon Knight #8 Marvel
13 Queen In Black #4 Marvel
14 Lobo #7 DC
15 GI Joe #26 Image
16 Deathstroke The Terminator #7 DC
17 Spider-Man Long Way Home #3 Marvel
18 Batman Superman Worlds Finest #55 DC
19 Superman Unlimited #17 DC
20 Wonder Woman #37 DC
21 Dark Knights Of Steel II #3 DC
22 Catwoman #91 DC
23 Batman #13 DC
24 New Titans #39 DC
25 Teenage Mutant Ninja Turtles #22 IDW
26 Jeff The Land Shark Superstar #3 Marvel
27 DC X Sonic The Hedgehog Metal Legion #5 DC
28 Hellraiser Resurrections – The Deep Gospel #1 Boom
29 Ofiusa #1 Image
30 RedCoat #20 Image
31 X-Men Outback #4 Marvel
32 Queen In Black Defenders Of Light And Dark #3 Marvel
33 Spawn 77 #1 Image
34 Transformers #36 Image
35 Star Wars The Fall Of Kylo Ren #2 Marvel
36 Batman Bad Seeds Gotham Central #1 DC
37 Marvel Mangaverse Arcane Avengers #1 Marvel
38 Absolute Superman #23 DC
39 Creepshow Vol 05 #1 Image
40 Absolute Catwoman #3 DC
41 Space Ghost Vs The Herculoids #1 Dynamite
42 Punisher #8 Marvel
43 Batman & Robin Year One Dynamic Duos #2 DC
44 DC Start Here Batman Dark Patterns #1 DC
45 Absolute Batman #23 DC
46 Savage Sword Of Conan #16 Titan
47 Regicide #2 Image
48 End Of Life #8 DC
49 Civil War Unmasked #5 Marvel
50 Batman Bad Seeds Sunset #1 DC
51 Red Roots #5 Image
52 DC Start Here Batman (2011) #1 DC
53 Teen Titans #1 DC
54 Doomquest #4 Marvel
55 Daredevil #6 Marvel
56 Die Loaded #9 Image
57 Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #12 IDW
58 Dungeons And Dragons Ravenloft #1 Dark Horse
59 Challenges Of Doom Spider-Man #1 Marvel
60 Absolute Wonder Woman #23 DC
61 Absolute Green Arrow #4 DC
62 DC Start Here Batman (2016) #1 DC
63 Barbara Gordon Breakout #5 DC
64 DC Start Here Batman White Knight #1 DC
65 Hab #4 Bad Idea
66 Masters Of The Universe Genesis #2 Dark Horse
67 Legion Of Super-Heroes #1 DC
68 Power Rangers Unlimited #3 Boom
69 Joe Kubert 100 Years A Life In Covers #1 DC
70 Witchblade #25 Image
71 Iron Man #9 Marvel
72 Clayface Celebrity Dirt #3 DC
73 Wolverine #27 Marvel
74 Viking Moon #4 Image
75 Action Comics #1102 DC
76 Fury Of Firestorm #6 DC
77 DC Special #5 DC
78 Absolute Batman #1 DC
79 Sonic The Hedgehog X Godzilla #2 IDW
80 Mark Spears Monsters #1 Keenspot
81 Odin #4 Image
82 Supergirl #17 DC
83 Doom Patrol #1 DC
84 Amazing Spider-Man #35 Marvel
85 Walking Dead Deluxe #145 Image
86 Absolute Batman 2025 Annual #1 DC
87 Star Trek The Last Starship #11 IDW
88 Wade Wilson Deadpool #8 Marvel
89 The Patron #2 Ignition
90 Silver Surfer #7 Marvel
91 Black Cat #14 Marvel
92 Absolute Green Lantern #18 DC
93 Ben 10 #5 Dynamite
94 Hellraiser Resurrections – The Onanistic Ritual #1 Boom
95 Batman #251 DC
96 Last Driver #1 Image
97 Batman Superman Weird Al Worlds Weirdest #1 DC
98 Absolute Batman #22 DC
99 Gargoyles (2026) #2 Dynamite
100 Hornsby & Halo #16 Image
101 Vampyrates #3 Boom
102 The Horror Of Godzilla Kai-Sei Era #1 IDW
103 Fantastic Four #16 Marvel
104 Monstress #64 Image
105 Six Of Us #1 Dark Horse
106 Batgirl #23 DC
107 The Big Shakedown #1 Dark Horse
108 Captain America #15 Marvel
109 Karman Blade #1 Image
110 Hellraiser Resurrections – New Wounds #1 Boom
111 Batman #12 DC
112 Absolute Batman #20 DC
113 Superman The Stranger #1 DC
114 Absolute Batman #21 DC
115 Deadman #4 DC
116 Mask #4 Image
117 X-Men #36 Marvel
118 Sleepy Hollow The Witches Of The Western Wood #5 IDW
119 Dog Tag #5 Mad Cave
120 Inglorious X-Force #9 Marvel
121 Green Lantern Corps #20 DC
122 Emperor Aquaman #21 DC
123 Hello Kitty And Friends Hello World #1 IDW
124 Avengers Armageddon #3 Marvel
125 Star Wars The Book Of Boba Fett #1 Marvel
126 Queen In Black #1 Marvel
127 Absolute Catwoman #1 DC
128 GI Joe A Real American Hero #332 Image
129 Comics The Magazine #7 Prana
130 Doctor Strange #10 Marvel
131 Detective Comics #1112 DC
132 Just Brutal #6 Ignition
133 Flash Gordon #20 Mad Cave
134 Adventure Time Quadruple Feature #3 Oni
135 Marvel Gold 76 #1 Marvel
136 Superman #41 DC
137 Daredevil #5 Marvel
138 Absolute Batman #15 DC
139 Absolute Catwoman #2 DC
140 Absolute Batman #2 DC
141 Chachu #2 Image
142 Mark Spears Monsters #1 7Th Ptg Black White And Dead Edition Keenspot
143 Batman #11 DC
144 Absolute Batman #19 DC
145 Invincible Universe Battle Beast #12 Image
146 Sonic The Hedgehog #89 IDW
147 Doctor Strange And Doctor Doom Triumph And Torment #1 Marvel
148 Marvel Mangaverse Iron Knight #1 Marvel
149 Absolute Flash #18 DC
150 Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #18 Image
151 Babs The Black Road South #5 Ahoy
152 Zatanna (2026) #5 DC
153 Crowbound #1 Image
154 Marvel Zombies War Zone #1 Marvel
155 Talespin #2 Dynamite
156 Next Level One Shot #1 DC
157 Justice League Unlimited #22 DC
158 Poison Ivy #47 DC
159 Aladdin #3 Dynamite
160 Something Epic #15 Image
161 Absolute Green Arrow #3 DC
162 Arcadia #8 Ignition
163 Venom #261 Marvel
164 Absolute Batman #3 DC
165 Avengers Jla #4 DC
166 Batman & Robin Year One Dynamic Duos #1 DC
167 Absolute Batman #4 DC
168 Absolute Superman #22 DC
169 Rom Special #1 Image
170 Absolute Green Arrow #1 DC
171 Killer Influences #3 IDW
172 Supernatural Wayward Special #1 Dynamite
173 Marvel Mangaverse Web Of Blood #1 Marvel
174 Terminal #2 Image
175 GI Joe #25 Image
176 Wolverine #26 Marvel
177 Showdown #4 Ignition
178 Rook Exodus #11 Image
179 Void Rivals #33 Image
180 Absolute Batman #16 DC
181 Event Horizon Inferno #5 IDW
182 X-Men 97 Season Two #4 Marvel
183 Uncanny X-Men #34 Marvel
184 Gambit Wanted #2 Marvel
185 Pancho Villa Monster Hunter #1 AMP
186 X-Men Omega Red Dawn #1 Marvel
187 Batman And Robin Year One Dynamic Duos #2 DC
188 Batman #1 DC
189 Teenage Mutant Ninja Turtles Mirage Facsimile #1 IDW
190 Terminal #1 Image
191 Lobo #6 DC
192 Avengers Armageddon #2 Marvel
193 Absolute Batman #13 DC
194 Absolute Batman #5 DC
195 DC Marvel Batman Deadpool #1 DC
196 Avengers Armageddon #1 Marvel
197 Dark Knights Of Steel Ii #2 DC
198 Of The Earth #5 Image
199 Transformers #35 Image
200 Amazing Spider-Man #34 Marvel
201 Absolute Batman #17 DC
202 Absolute Green Arrow #2 DC
203 Absolute Batman #6 DC
204 Batman Superman Worlds Finest #54 DC
205 Absolute Batman #7 DC
206 Teenage Mutant Ninja Turtles #21 IDW
207 Tomb Of Apocalypse #1 Marvel
208 Teenage Mutant Ninja Turtles #20 IDW
209 Punisher Vs Spider-Man #2 Marvel
210 Black Panther Namor Doomed #1 Marvel
211 Archie #1 Oni
212 He-Man And The Masters Of The Universe The Wings Of Fate #3 Dark Horse
213 Absolute Batman #9 DC
214 Hammerfist #1 Image
215 Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #1 Marvel
216 Absolute Wonder Woman #22 DC
217 Absolute Batman #10 DC
218 New Titans #38 DC
219 Ben 10 #4 Dynamite
220 Godzilla Conquers The Multiverse #2 Marvel
221 Black Cat #13 Marvel
222 Supergirl Survive #4 DC
223 Absolute Batman #18 DC
224 Nightwing #141 DC
225 Tyler Rake An Extraction Story #5 Ignition
226 Spawn #378 Image
227 Jsa #23 DC
228 51 #5 Mad Cave
229 Absolute Batman #14 DC
230 Flash #36 DC
231 Absolute Batman #11 DC
232 Marvel DC Spider-Man Superman #1 Marvel
233 Forever Home #1 Oni
234 Absolute Batman #8 DC
235 Thundercats Cheetara #1 Dynamite
236 Conan The Barbarian #34 Titan
237 Zorro #3 Alien
238 Star Trek Red Shirts–Ghost Of The 21St Century #2 IDW
239 What If X-Men #1 Marvel
240 Jeff The Land Shark Superstar #2 Marvel
241 Jeff The Land Shark Superstar #1 Marvel
242 Absolute Batman #12 DC
243 Superman Unlimited #16 DC
244 Transformers #1 Image
245 Mask Origins #1 Image
246 Spider-Woman 50Th Anniversary Special #1 Marvel
247 Daredevil #1 Marvel
248 X-Men #35 Marvel
249 Tank Girl Blue Helmet Summer Special #1 Titan
250 Wonder Woman #36 DC
251 Fire And Ice Darkwolf #3 Dynamite
252 Conan The Barbarian And Dragonero #5 Titan
253 Folk Of Dooney Hollow #1 Ignition
254 Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #3 Image
255 Queen In Black #3 Marvel
256 Marvel Knights The World To Come #6 Marvel
257 Batman #2 DC
258 Exquisite Corpses Rascal Randy #2 Image
259 Regicide #1 Image
260 Star Wars The Fall Of Kylo Ren #1 Marvel
261 Thor #800 Marvel
262 Young Hellboy Thrilling Sky Adventures #3 Dark Horse
263 Batwoman #6 DC
264 Absolute Superman #21 DC
265 Walking Dead Deluxe #144 Image
266 Harley Quinn #65 DC
267 Clayface Celebrity Dirt #2 DC
268 Sonic The Hedgehog X Godzilla #1 IDW
269 Spawn Scorched #54 Image
270 Fantastic Four #15 Marvel
271 Queen In Black #2 Marvel
272 Miles Morales Spider-Man #1 Marvel
273 Action Comics #1101 DC
274 Absolute Batman Ark-M Special #1 DC
275 Fixation #1 IDW
276 Mask #2 Image
277 Jla Avengers #3 Marvel
278 DC Marvel Superman Spider-Man #1 DC
279 Tmnt Journeys #13 IDW
280 GI Joe A Real American Hero #330 Image
281 Queen In Black Venom Unchained #2 Marvel
282 Amazing Spider-Man #33 Marvel
283 Escape #9 Image
284 She-Spawn #5 Image
285 Wolverine #25 Marvel
286 Black Tower The Raven Conspiracy #1 DC
287 Absolute Wonder Woman #21 DC
288 Batman #8 DC
289 King Spawn #58 Image
290 Punisher #7 Marvel
291 Absolute Batman #24 DC
292 Deathstroke The Terminator #6 DC
293 Chachu #1 Image
294 Absolute Green Lantern #17 DC
295 Green Lantern #38 DC
296 Death Vigil 2026 #2 Image
297 Uncanny X-Men #33 Marvel
298 X-Men Outback #3 Marvel
299 X-Men United #6 Marvel
300 Avengers Jla #2 DC
301 Tales Of The Teenage Mutant Ninja Turtles Coastal Chaos #1 IDW
302 Sorcerer Supreme #9 Marvel
303 Spectacular Spider-Man Brand New Day #4 Marvel
304 Infernal Hulk #10 Marvel
305 Godzilla Conquers The Multiverse #1 Marvel
306 Mighty Morphin Power Rangers 2026 #3 Boom
307 Mask #3 Image
308 Predator Vs The Planet Of The Apes #2 Marvel
309 Tisena #3 Rae Media
310 Neighborhood Watch #5 Boom
311 Gunslinger Spawn #57 Image
312 Denver #1 Mad Cave
313 Daredevil #3 Marvel
314 Fall Of The House Of Slaughter #4 Boom
315 Minor Arcana #18 Boom
316 Detective Comics #27 DC
317 Dark Knights Of Steel Ii #1 DC
318 Deadman #3 DC
319 Supernatural #10 Dynamite
320 Do A Powerbomb Black And White #2 Image
321 Spawn Scorched #53 Image
322 Captain America #14 Marvel
323 Spider-Man Long Way Home #2 Marvel
324 Daredevil #2 Marvel
325 Challenges Of Doom Mr Fantastic #1 Marvel
326 Summoner Wars #1 Battle Quest
327 Absolute Flash #17 DC
328 Prima Apparata #1 Ignition
329 X-Men The Hellfire Murder #1 Marvel
330 Jla Avengers #1 Marvel
331 Ultimate Impact Reborn #4 Marvel
332 Giant Robot Hellboy Returns #2 Dark Horse
333 Star Wars The High Republic Adventures–Pathfinders #5 Dark Horse
334 Batman #7 DC
335 Transformers #2 Image
336 Marc Spector Moon Knight #7 Marvel
337 Punisher Vs Spider-Man #1 Marvel
338 Faceless And The Family Maze Of The Mechanical Aliens #3 Oni
339 Barbara Gordon Breakout #4 DC
340 Gargoyles (2026) #1 Dynamite
341 Invincible Universe Capes #10 Image
342 Heavy Metal Magazine #6 Heavy Metal
343 Ec Cruel Kingdom 2 #1 Oni
344 Superman Father Of Tomorrow #4 DC
345 DC X Sonic The Hedgehog Metal Legion #4 DC
346 Spider-Man Long Way Home #1 Marvel
347 Warbird #1 Bad Idea
348 Magic The Gathering Untold Stories–Jace #4 Dark Horse
349 Clayface Celebrity Dirt #1 DC
350 Batman #3 DC
351 Batman #163 DC
352 Innards #4 Ignition
353 X-Men #34 Marvel
354 Wade Wilson Deadpool #7 Marvel
355 Daredevil #4 Marvel
356 Dungeon Crawler Carl Special Edition #0 Vault
357 Dungeons And Dragons Total Party Killers #2 Dark Horse
358 Batman #9 DC
359 Justice League Knight Vision Special #1 DC
360 Detective Comics 2026 Annual #1 DC
361 Hello Darkness #24 Boom
362 Batman #6 DC
363 Batman #10 DC
364 Catwoman #90 DC
365 Supergirl #16 DC
366 Superman Annual Year One Thousand #1 DC
367 GI Joe #1 Image
368 Dorc #7 Image
369 Wolverine #24 Marvel
370 What If Spider-Man #1 Marvel
371 Nightwing #140 DC
372 Stitch #8 Dynamite
373 Gargoyles #2026 Dynamite
374 Witchblade Vampirella #1 Image
375 Invincible Universe Battle Beast #11 Image
376 Mask #1 Image
377 If Destruction Be Our Lot #4 Image
378 Uncanny X-Men #32 Marvel
379 Queen In Black Thor #1 Marvel
380 100 Bullets The Us Of Anger #3 DC
381 Nice House By The Sea #11 DC
382 Wonder Woman #35 DC
383 Ben 10 #2 Dynamite
384 Sonic The Hedgehog #88 IDW
385 Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures #40 IDW
386 Tales Of Wonder #1 Image
387 Bug Wars The Coming Of The Wardoom #1 Image
388 Corpse Knight #5 Image
389 Star Wars Galaxys Edge – Echoes Of The Empire #5 Marvel
390 Queen In Black Venom Unchained #1 Marvel
391 Street Fighter Masters Ken #1 Udon
392 Hellraiser Facsimile Edition #1 Boom
393 No Gods No Masters #1 Boom
394 Lobo #5 DC
395 Absolute Martian Manhunter #12 DC
396 Absolute Superman #20 DC
397 Transformers #34 Image
398 Ultimate Universe Finale #1 Marvel
399 Mary Jane Face It Tiger #1 Marvel
400 X-Men Of Apocalypse Omega #1 Marvel

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Rich JohnstonAbout Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of comic books The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne and Chase Variant. Lives in South-West London, works from The Union Club on Greek Street, shops at Gosh, Piranha and Forbidden Planet. Father of two daughters, Amazon associate, political cartoonist.
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