Posted in: Batman, Comics, DC Comics, Image, Marvel Comics, Spider-Man, Superman, X-Men | Tagged: absolute, Absolute Catwoman, Absolute Wonder Woman, bestseller, comichub, terminal, zatanna
Absolute Catwoman #3 Leads The Top 10 Wednesday-To-Weekend Bestsellers
Absolute Catwoman #3 Leads The Top 10 Wednesday-To-Weekend Bestsellers Chart
Article Summary
- Absolute Catwoman #3 tops the Wednesday-to-Weekend bestseller chart, giving DC a commanding 1-2-3 finish.
- Absolute Wonder Woman #23 and Batman: Bad Seeds: Sunset #1 chase Absolute Catwoman in a strong DC showing.
- Amazing Spider-Man #35 leads Marvel, while Terminal #2 and Zatanna #5 post standout sales in the weekly top 10.
- The chart tracks Wednesday-to-Friday in-store sales from 120 to 150 ComicHub shops, using real direct market data.
Absolute Catwoman #3 smashed sales to the top of the chart, beating Absolute Wonder Woman and the Batman Bad Seeds launch, but giving DC the top three. Zatanna continues to perform very well, as does Terminal, ahead of the DC Next Level One Shot, and Gambit level pegs with X-Men. DC gets six comics, Marvel gets three, Image Comics had one.
The Top 10 Wednesday-To-Weekend Bestsellers is compiled by over a hundred named direct market comic stores from their sales from Wednesday to Friday, the "Wednesday Warriors". The chart is compiled from actual sales data from 120 to 150 comic book stores provided by ComicHub, out of around 1800-2000 direct market comic book shops, which provide POS services for comic book retailers worldwide, mostly in North America and the UK. These are typically from what might be called mid-range stores, and we list a bunch below. Bleeding Cool Bestseller List gives the best-selling reported comic of the week, the 100.0 number, and you can see how each title performed as a percentage of that sale. These numbers are based on in-store sales, rather than publisher orders.
Top Ten Bleeding Cool Wednesday-To-Weekend Bestseller List
|No
|Title
|Publisher
|Writer
|Artist
|Price
|Ratio
|1
|Absolute Catwoman #3
|DC
|Che Grayson, Scott Snyder
|Bengal
|4.99
|100
|2
|Absolute Wonder Woman #23
|DC
|Kelly Thompson
|Hayden Sherman
|4.99
|85.3
|3
|Batman: Bad Seeds: Sunset #1
|DC
|G. Willow Wilson, Matt Fraction
|Cliff Rathburn, Giuseppe Camuncoli
|5.99
|82.8
|4
|Amazing Spider-Man #35
|Marvel
|Joe Kelly
|Ed McGuinness
|4.99
|56.5
|5
|Terminal #2
|Image
|Joe Casey, Robert Kirkman
|Andy Kubert, Dave McCaig
|3.99
|38.7
|6
|Zatanna #5
|DC
|Jamal Campbell
|Jamal Campbell
|3.99
|37.6
|7
|X-Men #36
|Marvel
|Jed Mackay
|Netho Diaz
|4.99
|34.0
|8
|Superman #4
|DC
|Joshua Williamson
|Eddy Barrows
|4.99
|33.8
|9
|Gambit Wanted #2
|Marvel
|Chris Claremont
|Robert Gill
|4.99
|32.7
|10
|Next Level One Shot #1
|DC
|Gerry Duggan
|Fernando Blanco
|4.99
|32.1
Participating Bestseller List comic book stores include:
- 4 COLOR FANTASIES
- A COMIC SHOP
- ALTER EGO COMICS
- ANYONE COMICS
- ARKHAM COMICS & GAMES
- ARSENAL COMICS AND GAMES
- ARSENAL COMICS AND GAMES VENTURA
- ASH AVENUE COMICS
- ATOMIC CITY COMICS
- AUSTIN BOOKS & COMICS
- AW YEAH COMICS – MUNCIE
- BEYOND COMICS – FREDERICK
- BEYOND COMICS – GAITHERSBURG
- BIG BANG COMICS
- BIG BANG TOYS COMICS GAMES
- BIG PLANET COMICS
- BIG PLANET COMICS OF BETHESDA
- BLERDS UNDERGROUND
- BLUE ASH UP UP & AWAY!
- BRAVE NEW WORLDS – OLD CITY PHILADELPHIA
- BRAVE NEW WORLDS – WILLOW GROVE
- BRONZE AGE BAT CAVE
- BSI COMICS
- CAB COMICS
- CAPE AND COWL COMICS
- CAPTAIN BLUE HEN COMICS
- CARLS CACTUS COMICS
- CHAMPION COMICS AND COFFEE
- CHEVIOT UP UP & AWAY!
- CLOBBERIN' COMICS
- CLOBBERIN' COMICS – SHEPHERDSVILLE
- COLLECTED COMICS & GAMES: FORT WORTH
- COLLECTED COMICS & GAMES: HALTOM CITY
- COLLECTED COMICS & GAMES: IRVING
- COMIC BOOK WORLD FLORENCE
- COMIC BOOK WORLD LOUISVILLE
- COMIC EMPORIUM
- COMIC QUEST
- COMIC REALMS
- COMICKAZE COMICS
- COMICS ADVENTURE
- COMICS CONSPIRACY
- COMICS HEAVEN AB
- COMIX CAFE
- COMIX CONNECTION – MECHANICSBURG
- COMIX CONNECTION – YORK
- COSMIC COMICS
- COSMIC MONKEY COMICS
- COY'S COMICS
- CRUSH COMICS
- CURRENT COMICS MONTEREY
- CURRENT COMICS SALINAS
- DICE & COMICS CAFE
- DNA COMICS & GAMES
- DOUBLE MIDNIGHT COMICS CONCORD
- DOUBLE MIDNIGHT COMICS MANCHESTER
- DOWNTOWN COMICS ANNEX
- DOWNTOWN COMICS IN AVON
- DOWNTOWN COMICS IN CASTLETON
- DOWNTOWN COMICS ON MARKET STREET
- DR. VOLT'S COMICS
- DRAGON'S LAIR COMICS & FANTASY – COLUMBUS
- DREAMDAZE COMICS FUN & GAMES
- ENDGAME COMICS AND COLLECTABLES
- EPIC COMICS
- E-TOWN COMICS
- EVERYONE COMICS X COLLECTIBLES
- FANTOM COMICS
- FOURCORNERS COMICS & GAMES
- FUNNY BUSINESS
- FUNNYBOOKS COMICS & STUFF
- GALACTIC GREG'S
- GEEK GEEK NERD NERD
- GREEN BRAIN COMICS
- GRYPHON GAMES AND COMICS
- GULF COAST COSMOS COMICS
- GUTTER POP COMICS
- HELLO COMICS
- HELLO COMICS DOWNTOWN
- HEROES & VILLAINS
- HEROES' BEACON COMICS & GAMES
- HEROES FOR SALE
- HORIZON COMICS AND COLLECTIBLES
- HOUSE OF HEROES COMICS
- INVISIBLE JET COMICS
- ISOTOPE
- JPM COMICS & GAMES
- K & J COMICS AND GAMES
- KEY ELEMENTS COMICS
- KINGPIN BOOKS – COMICS EXCLUSIVE WEBSITE
- KINGSTON NEXUS
- LEGACY COMICS AND CARDS INC
- LEMONJUICE MCGEE'S COMIC CAVALCADE
- MANSFIELD COMICS AND MANGA
- MAXIMUM COMICS (CENTENNIAL HILLS)
- MAXIMUM COMICS (SOUTHWEST)
- MEMORY LANE COMICS
- MIDGARD COMICS, GAMES, AND MORE
- MISSION: COMICS AND ART
- NEW DIMENSION COMICS – BUTLER
- NEW DIMENSION COMICS – CRANBERRY TWP
- NEW DIMENSION COMICS – ELLWOOD CITY
- NEW DIMENSION COMICS – OHIO VALLEY
- NEW DIMENSION COMICS – PITTSBURGH MILLS
- NEW DIMENSION COMICS – WATERFRONT
- NOSTALGIA, INK
- OILTOWN COMICS
- PAPER ASYLUM
- PERFECT STORM COMICS AND GAMES
- PERFECT STORM WEST
- PHANTOM OF THE ATTIC
- PITTSBURGH COMICS
- POP COMICS & CULTURE EMPORIUM
- PULP COMICS AND GAMES
- RAD RAPTOR COMICS
- ROBOT ZERO COMICS
- SADDLE CITY COMICS
- SAMURAI COMICS CHANDLER
- SAMURAI COMICS GLENDALE
- SAMURAI COMICS MESA
- SAMURAI COMICS PHOENIX
- SOCAL GAMES AND COMICS
- SSALEFISH COMICS – CONCORD
- SSALEFISH COMICS – GREENSBORO
- SSALEFISH COMICS – WINSTON-SALEM
- STARGAZER COMICS
- STRANGE ADVENTURES – ARIZONA
- SUPER-FLY COMICS & GAMES
- SUPERSCRIPT COMICS AND GAMES
- SURPRISE COMICS
- THE COLLECTIVE
- THE COMIC BOOK CLUBHOUSE
- THE COMIC BOOK SHOP! OF WILMINGTON, DE
- THE COMIC DUDE SHOP
- THE DANGER ROOM
- THE DRAGONS LAIR
- THE NERD STORE – UTAH
- THE NERD STORE OREM
- THE SECRET LAIR COMICS
- ULTIMATE COMICS RALEIGH
- WADE'S COMIC MADNESS
- WONDERLAND COMICS
- ZEPPELIN COMICS
- ZEPPELIN COMICS – NAPA