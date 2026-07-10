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Absolute Catwoman Beat Batman In Top 400 Bestselling Comics June 2026
Absolute Catwoman Beat Absolute Batman In The Top 400 Bestselling Comics of June 2026
Article Summary
- Absolute Catwoman #1 tops the June 2026 Top 400 bestselling comics chart, beating Absolute Batman #21 at comic shops.
- Prana Direct Market Solutions data from 600-plus stores tracks the June 2026 comic sales rankings across publishers.
- Absolute Catwoman leads a DC-heavy top tier, with Absolute Green Arrow, Batman, and Wonder Woman close behind.
- Marvel stays in the hunt with Avengers Armageddon #1, Daredevil #3, and Amazing Spider-Man scoring strong June sales.
Absolute Catwoman #1 launch beat out Absolute Catwoman #21 in comic book sales in comic book stores for the month of June 2026, but as you can see from the ratios, only just. With Avengers Armageddon relatively close behind, a strong launch for M.A.S.K and Daredevil still outperforming expectations.
Courtesy of Prana Direct Market Solutions, and relatively new to Bleeding Cool, here are the 400 best-selling comic books in comic book stores for the month of June 2026 based on Point Of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems. You can find previous Bestseller Lists right here.
Top 400 Sales In Comic Book Stores
- Absolute Catwoman #1 – DC Comics – 100.00%
- Absolute Batman #21 – DC Comics – 95.73%
- Avengers Armageddon #1 – Marvel – 69.61%
- Absolute Green Arrow #2 – DC Comics – 62.84%
- Batman #10 – DC Comics – 62.00%
- M.A.S.K. #1 – Image – 53.64%
- Daredevil #3 – Marvel – 37.84%
- Absolute Wonder Woman #21 – DC Comics – 35.51%
- Absolute Batman #20 – DC Comics – 34.41%
- Amazing Spider-Man #30 – Marvel – 32.55%
- Absolute Superman #20 – DC Comics
- Deadman #1 – DC Comics
- Amazing Spider-Man #31 – Marvel
- Absolute Green Arrow #1 – DC Comics
- Transformers #33 – Image
- Ben 10 #2 – Dynamite
- Batman #163 – DC Comics
- Invincible Universe Battle Beast #10 – Image
- Jay And Silent Bob Jays Of Future Past #1 – Marvel
- Spider-Man Long Way Home #1 – Marvel
- Uncanny X-Men #29 – Marvel
- Lobo #4 – DC Comics
- Absolute Green Lantern #15 – DC Comics
- Absolute Flash #16 – DC Comics
- Ultimate Universe Finale #1 – Marvel
- Fantastic Four #12 – Marvel
- Ultimate Endgame #5 – Marvel
- Barbara Gordon Breakout #2 – DC Comics
- X-Men #31 – Marvel
- Black Cat #11 – Marvel
- Absolute Wonder Woman #20 – DC Comics
- Uncanny X-Men #30 – Marvel
- Iron Man #6 – Marvel
- Superman #39 – DC Comics
- Marc Spector Moon Knight #5 – Marvel
- Fury Of Firestorm #3 – DC Comics
- Captain America #12 – Marvel
- Punisher #5 – Marvel
- X-Men United #4 – Marvel
- What If Uncanny X-Men #1 – Marvel
- Deathstroke The Terminator #4 – DC Comics
- Mortal Thor #11 – Marvel
- Batman Gargoyle Of Gotham #4 – DC Comics
- X-Men 97 Season Two #1 – Marvel
- Batwoman #4 – DC Comics
- Gi Joe #23 – Image
- Bishop #1 – Marvel
- Transformers The Movie 40Th Anniversary Edition #1 – Image
- Doomquest #2 – Marvel
- Justice League Unlimited #20 – DC Comics
- Dorc #5 – Image
- Infernal Hulk #8 – Marvel
- Ben 10 #1 – Dynamite
- Wade Wilson Deadpool #5 – Marvel
- Cyclops #5 – Marvel
- Odin #2 – Image
- X-Men #32 – Marvel
- DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #2 – DC Comics
- Supergirl #14 – DC Comics
- Rook Exodus #10 – Image
- Summer Of Supergirl Special #1 – DC Comics
- Wolverine #21 – Marvel
- Spectacular Spider-Man Brand New Day #2 – Marvel
- Batman Superman Worlds Finest #52 – DC Comics
- Its Jeff Brand New Week #1 – Marvel
- Supergirl Survive #1 – DC Comics
- Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #1 – Image
- Zatanna 2026 #3 – DC Comics
- X-Men Of Apocalypse #4 – Marvel
- Wolverine #22 – Marvel
- Only The Savage Are Left #1 – Dark Horse
- Detective Comics #1110 – DC Comics
- Nightwing #139 – DC Comics
- If Destruction Be Our Lot #2 – Image
- Poison Ivy #45 – DC Comics
- Teenage Mutant Ninja Turtles #19 – IDW
- Magik And Colossus #5 – Marvel
- Action Comics #1099 – DC Comics
- Bleeding Hearts #5 – DC Comics
- X-Men Outback #1 – Marvel
- Gun Honey Doubles Down #1 – Titan Comics
- Star Wars Shadow Of Maul #4 – Marvel
- Absolute Martian Manhunter #11 – DC Comics
- Storm Earths Mightiest Mutant #5 – Marvel
- Ultimate Impact Reborn #2 – Marvel
- Doomquest #1 – Marvel
- DC Marvel Superman Spider-Man #1 – DC Comics
- Doctor Strange #7 – Marvel
- Marvel DC Spider-Man Superman #1 – Marvel
- Wonder Woman #34 – DC Comics
- Jsa #20 – DC Comics
- What If Thor #1 – Marvel
- Alias Red Band #4 – Marvel
- New Titans #36 – DC Comics
- Justice League Dream Girls A DC Pride Event #1 – DC Comics
- Godzilla Infinity Roar #5 – Marvel
- Superman Unlimited #14 – DC Comics
- M1 Monster Racing League #1 – Image
- Venom #259 – Marvel
- Star Wars Rogue One – Jyn Erso #1 – Marvel
- Void Rivals #31 – Image
- Swamp Thing 1989 #3 – DC Comics
- Batgirl #20 – DC Comics
- Comics The Magazine #4 – Prana Publishers
- Something Is Killing The Children #48 – BOOM! Entertainment
- Bizarro Year None #2 – DC Comics
- Spawn #376 – Image
- X-Men #30 – Marvel
- Inglorious X-Force #6 – Marvel
- Mighty Morphin Power Rangers 2026 #1 – BOOM! Entertainment
- Sorcerer Supreme #7 – Marvel
- Amazing Spider-Man #29 – Marvel
- Zatanna 2026 #2 – DC Comics
- Flash #34 – DC Comics
- Ultimates #24 – Marvel
- Superman #38 – DC Comics
- Nice House By The Sea #10 – DC Comics
- Batman #9 – DC Comics
- Youngblood #100 – Image
- Corpse Knight #3 – Image
- Civil War Unmasked #2 – Marvel
- Emperor Aquaman #18 – DC Comics
- Barbara Gordon Breakout #1 – DC Comics
- Green Lantern Corps #17 – DC Comics
- Harley And Ivy Life And Crimes #6 – DC Comics
- Trillion Dollar Kid #1 – Image
- Fall Of The House Of Slaughter #2 – BOOM! Entertainment
- She-Spawn #2 – Image
- ReDCoat #18 – Image
- Sentry #4 – Marvel
- Justice League Unlimited #19 – DC Comics
- Gi Joe A Real American Hero #329 – Image
- Lobo #1 – DC Comics
- Mark Spears Monsters #0 – Keenspot Entertainment
- Green Lantern #36 – DC Comics
- Alien King Killer #3 – Marvel
- Justice League Dream Girls A DC Pride Event #2 – DC Comics
- Captain Marvel Dark Past #3 – Marvel
- Infernal Hulk #7 – Marvel
- Detective Comics #1109 – DC Comics
- Tigress Island #4 – Image
- Daredevil #2 – Marvel
- The Twilight Zone #7 – IDW
- Amazing Spider-Man Spider-Versity #3 – Marvel
- Just Spectacular Collection #1 – Marvel
- Justice League Dream Girls A DC Pride Event #3 – DC Comics
- Supernatural Special Castiel #1 – Dynamite
- He-Man And The Masters Of The Universe The Wings Of Fate #1 – Dark Horse
- Absolute Batman #15 – DC Comics
- Exquisite Corpses #13 – Image
- Absolute Batman #19 – DC Comics
- Invincible Universe Battle Beast #9 – Image
- Odin #1 – Image
- Adventure Time Pride Special 2026 #1 – Oni Press
- Adventures Of Superman Book Of El #9 – DC Comics
- Absolute Flash #15 – DC Comics
- Absolute Batman Ark-M Special #1 – DC Comics
- Muppets Noir #4 – Dynamite
- Void Rivals #30 – Image
- Superman Father Of Tomorrow #2 – DC Comics
- Of The Earth #2 – Image
- Catwoman #88 – DC Comics
- Jla Avengers #1 – Marvel
- Generation X-23 #5 – Marvel
- Event Horizon Inferno #2 – IDW
- Thundarr The Barbarian #5 – Dynamite
- Daredevil #1 – Marvel
- White Sky #4 – Image
- Imperial Guardians #4 – Marvel
- Transformers #32 – Image
- Ultimate Impact Reborn #1 – Marvel
- Swamp Thing 1989 #2 – DC Comics
- Mega Man X #4 – Udon Entertainment Inc
- Predator Bloodshed #5 – Marvel
- Bad Thoughts #1 – Ignition Press
- Silver Surfer #4 – Marvel
- Concrete Stars Over Sand #1 – Dark Horse
- Lobo #3 – DC Comics
- Absolute Superman #19 – DC Comics
- Fantastic Four #11 – Marvel
- Ghost Machine The Official Guidebook #3 – Image
- Nectar #4 – Vault Comics
- End Of Life #5 – DC Comics
- Moonstar #4 – Marvel
- Conan And Dragonero #2 – Titan Comics
- Escape #8 – Image
- Conan The Barbarian #32 – Titan Comics
- Space Ghost 2025 #12 – Dynamite
- Supergirl And The Legion Of Super Heroes #23 – DC Comics
- The Peril Of The Brutal Dark An Ezra Cain Mystery #5 – DC Comics
- Spectacular Spider-Man Brand New Day #1 – Marvel
- Invincible Universe Capes #8 – Image
- Eye Collector #1 – Image
- Wonder Man #4 – Marvel
- Gi Joe #22 – Image
- Punisher #4 – Marvel
- Godzilla Kai-Sei Era #11 – IDW
- Star Wars Galaxys Edge – Echoes Of The Empire #3 – Marvel
- Ghost Pepper #12 – Image
- Fireborn #3 – Image
- Superman Father Of Tomorrow #1 – DC Comics
- Lucky Devils #8 – Image
- Absolute Batman #18 – DC Comics
- Harley Quinn #63 – DC Comics
- Supernatural #8 – Dynamite
- Detective Comics #359 – DC Comics
- Justice League Dream Girls A DC Pride Event #4 – DC Comics
- Red Roots #3 – Image
- Corpse Knight #2 – Image
- Amazing Spider-Man #546 – Marvel
- Flash #33 – DC Comics
- Sonic The Hedgehog #87 – IDW
- Junk Punch #1 – Mad Cave Studios
- Super Creepshow #4 – Image
- The Twilight Zone #8 – IDW
- Amazing Spider-Man Venom Death Spiral – Body Count #1 – Marvel
- Ultimate Endgame #4 – Marvel
- Uncanny X-Men #28 – Marvel
- Thundercats X Silverhawks #3 – Dynamite
- Punisher #3 – Marvel
- Lady Mechanika The Mechanical Menagerie #2 – Image
- Amazing Spider-Man Spider-Versity #2 – Marvel
- Hello Darkness #22 – BOOM! Entertainment
- DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #1 – DC Comics
- Amazing Spider-Man #28 – Marvel
- Green Lantern #35 – DC Comics
- Zatanna (2026) #3 – DC Comics
- Ec Cruel Universe 2 #11 – Oni Press
- Wolverine Weapons Of Armageddon #4 – Marvel
- Archie X Army Of Darkness #5 – Dynamite
- X-Men United #3 – Marvel
- Conan The Barbarian #31 – Titan Comics
- Absolute Batman #17 – DC Comics
- Dorc #4 – Image
- Feral #24 – Image
- Mad About DC #1 – DC Comics
- Brzrkr Light Draws Breath #1 – BOOM! Entertainment
- Walking Dead Deluxe #138 – Image
- Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #9 – IDW
- If Destruction Be Our Lot #1 – Image
- Vampirella 2026 #3 – Dynamite
- Universal Monsters Phantom Of The Opera #4 – Image
- Psylocke Ninja #5 – Marvel
- Mumm Ra The Ever Living #3 – Dynamite
- Star Wars Galaxys Edge – Echoes Of The Empire #2 – Marvel
- Deathstroke The Terminator #3 – DC Comics
- Red Sonja She Devil With A Sword #2 – Dynamite
- Batwoman #3 – DC Comics
- Wonder Woman #33 – DC Comics
- Absolute Wonder Woman #19 – DC Comics
- Witchblade #22 – Image
- Mark Spears Monsters #10 – Keenspot Entertainment
- Captain America #11 – Marvel
- Wiccan And Hulkling Raid Of Ultron #1 – Marvel
- Spawn Sam And Twitch Case Files #24 – Image
- DC Marvel Batman Deadpool #1 – DC Comics
- Superman #36 – DC Comics
- Nightwing #138 – DC Comics
- Excommunicated #2 – Vault Comics
- King Spawn #56 – Image
- Sirens Love Hurts #4 – DC Comics
- Groo The Prophecy #2 – Dark Horse
- Skate Ali #1 – Dark Horse
- Spawn #375 – Image
- Hab #3 – Bad Idea
- Batman #8 – DC Comics
- Savage Sword Of Conan Reforged #5 – Titan Comics
- Tankers Vs Ancient Aliens #1 – Bad Idea
- Invincible Universe Capes #7 – Image
- Gunslinger Spawn #55 – Image
- Star Trek The Last Starship #8 – IDW
- Absolute Batman #16 – DC Comics
- Invincible Universe Battle Beast #8 – Image
- Wolverine #20 – Marvel
- Radiant Black #42 – Image
- Altered States Warlords #1 – Dynamite
- Absolute Batman #1 – DC Comics
- Fml #8 – Dark Horse
- Narco #4 – Image
- Corpse Knight #5 – Image
- Deadly Hands Of Kun-Lun #2 – Marvel
- Olympus Saga Megalith #12 – Bad Idea
- Ec Catacomb Of Torment #4 – Oni Press
- Generation X-23 #4 – Marvel
- Venom #258 – Marvel
- Harley Quinn #62 – DC Comics
- Tarzan Beyond #1 – Alien Books
- King Spawn #55 – Image
- Hellboy In Love Obsidian #1 – Dark Horse
- Batman Superman Worlds Finest #51 – DC Comics
- X-Men #29 – Marvel
- Absolute Batman 2025 Annual #1 – DC Comics
- Spawn Rat City #25 – Image
- Walking Dead Deluxe #139 – Image
- Royals #3 – Image
- The Rocketeer The Island #4 – IDW
- Hyde Street #12 – Image
- Tmnt Journeys #10 – IDW
- Sentry #3 – Marvel
- Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #15 – Image
- Teenage Mutant Ninja Turtles #18 – IDW
- Fury Of Firestorm #2 – DC Comics
- Usagi Yojimbo Kaito 84 #4 – Dark Horse
- Avatar The Last Airbender–The Kyoshi Warriors #2 – Dark Horse
- Batman The Dark Knight Returns #4 – DC Comics
- The Ring The Man Who Beat The Man #1 – Dark Horse
- Bizarro Year None #1 – DC Comics
- Smile For The Camera #4 – IDW
- Absolute Green Lantern #14 – DC Comics
- Spawn The Curse Of Sherlee Johnson #6 – Image
- Mortal Thor #10 – Marvel
- Thundercats X Silverhawks Thunderhawks #3 – Dynamite
- Sorcerer Supreme #6 – Marvel
- Batman Wonder Woman Truth #1 – DC Comics
- Feral #23 – Image
- Mind Mgmt New And Improved #1 – Oni Press
- Frankenstein New World–The Speed Of Darkness #2 – Dark Horse
- Speed Racer #9 – Mad Cave Studios
- She-Spawn #1 – Image
- Batman Gargoyle Of Gotham Noir Edition #4 – DC Comics
- Rogue #5 – Marvel
- The Thing On The Doorstep #5 – Image
- Amazing Spider-Man #27 – Marvel
- Planet Of The Apes Vs Fantastic Four #4 – Marvel
- Star Wars Shadow Of Maul #3 – Marvel
- Magik And Colossus #4 – Marvel
- Uncanny X-Men #27 – Marvel
- Absolute Wonder Woman #18 – DC Comics
- Hornsby And Halo #14 – Image
- Of The Earth #1 – Image
- Absolute Batman #14 – DC Comics
- The Exorcism At Buckingham Palace #3 – IDW
- Sleepy Hollow The Witches Of The Western Wood #2 – IDW
- Escape #7 – Image
- New Titans #35 – DC Comics
- Adventure Time 2025 #14 – Oni Press
- Red Roots #2 – Image
- Fantastic Four #10 – Marvel
- Final Boss #7 – Image
- Dog Tag #2 – Mad Cave Studios
- Lobo #2 – DC Comics
- Iron Man #5 – Marvel
- Superman Unlimited #13 – DC Comics
- Something Is Killing The Children #47 – BOOM! Entertainment
- Dead By Daylight The Hillbilly #3 – Titan Comics
- Mad Magazine #600 – DC Comics
- Fury Of Firestorm #1 – DC Comics
- The Peril Of The Brutal Dark An Ezra Cain Mystery #4 – DC Comics
- Mind Mgmt New & Improved #1 – Oni Press
- Murder Drones #4 – Oni Press
- Absolute Batman #9 – DC Comics
- Zatanna 2026 #1 – DC Comics
- Fireborn #2 – Image
- Estuary A Ghost Story #3 – Oni Press
- Spawn Scorched #51 – Image
- In Your Skin #3 – Image
- Lilo And Stitch 626 #1 – Dynamite
- Civil War Unmasked #1 – Marvel
- Batman #7 – DC Comics
- Wonder Man #3 – Marvel
- Baby Garfield #3 – BOOM! Entertainment
- Dorc #1 – Image
- Absolute Wonder Woman #16 – DC Comics
- Fall Of The House Of Slaughter #1 – BOOM! Entertainment
- Marc Spector Moon Knight #4 – Marvel
- Blood And Thunder #14 – Image
- Inglorious X-Force #5 – Marvel
- Alice Forever After #4 – BOOM! Entertainment
- Star Wars Rogue One – Cassian Andor #1 – Marvel
- Alias Red Band #3 – Marvel
- Dead Teenagers #4 – Oni Press
- Flash Gordon #17 – Mad Cave Studios
- Absolute Superman #18 – DC Comics
- Gunslinger Spawn #54 – Image
- Absolute Batman #8 – DC Comics
- Hab #2 – Bad Idea
- Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures #37 – IDW
- Destination Kill #2 – Oni Press
- Predator Bloodshed #4 – Marvel
- The Beauty 2025 #6 – Ignition Press
- Absolute Batman #10 – DC Comics
- Knull #5 – Marvel
- Thundercats X Silverhawks Thunderhawks #2 – Dynamite
- The Rocketeer The Island #3 – IDW
- Moonstar #3 – Marvel
- Forged #11 – Image
- Absolute Batman #7 – DC Comics
- Action Comics #1098 – DC Comics
- Absolute Wonder Woman #15 – DC Comics
- Supernatural #7 – Dynamite
- Wolverine Weapons Of Armageddon #3 – Marvel
- Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures #38 – IDW
- Gotham Academy First Year #5 – DC Comics
- Jubilee Deadly Reunion #1 – Marvel
- Powers 25 #10 – Dark Horse
- Is Ted Ok #5 – Mad Cave Studios
- Absolute Flash #14 – DC Comics
- Magic The Gathering Untold Stories–Elspeth #4 – Dark Horse
- Black Cat #10 – Marvel
- Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #8 – IDW