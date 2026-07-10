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Absolute Catwoman Beat Batman In Top 400 Bestselling Comics June 2026

Absolute Catwoman Beat Absolute Batman In The Top 400 Bestselling Comics of June 2026

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Article Summary

  • Absolute Catwoman #1 tops the June 2026 Top 400 bestselling comics chart, beating Absolute Batman #21 at comic shops.
  • Prana Direct Market Solutions data from 600-plus stores tracks the June 2026 comic sales rankings across publishers.
  • Absolute Catwoman leads a DC-heavy top tier, with Absolute Green Arrow, Batman, and Wonder Woman close behind.
  • Marvel stays in the hunt with Avengers Armageddon #1, Daredevil #3, and Amazing Spider-Man scoring strong June sales.

Absolute Catwoman #1 launch beat out Absolute Catwoman #21 in comic book sales in comic book stores for the month of June 2026, but as you can see from the ratios, only just. With Avengers Armageddon relatively close behind, a strong launch for M.A.S.K and Daredevil still outperforming expectations.

Absolute Catwoman Beat Batman In Top 400 Bestselling Comics June 2026

Courtesy of Prana Direct Market Solutions, and relatively new to Bleeding Cool, here are the 400 best-selling comic books in comic book stores for the month of June 2026 based on Point Of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems. You can find previous Bestseller Lists right here.

Top 400 Sales In Comic Book Stores

  1. Absolute Catwoman #1 – DC Comics – 100.00%
  2. Absolute Batman #21 – DC Comics – 95.73%
  3. Avengers Armageddon #1 – Marvel – 69.61%
  4. Absolute Green Arrow #2 – DC Comics – 62.84%
  5. Batman #10 – DC Comics – 62.00%
  6. M.A.S.K. #1 – Image – 53.64%
  7. Daredevil #3 – Marvel – 37.84%
  8. Absolute Wonder Woman #21 – DC Comics – 35.51%
  9. Absolute Batman #20 – DC Comics – 34.41%
  10. Amazing Spider-Man #30 – Marvel – 32.55%
  11. Absolute Superman #20 – DC Comics
  12. Deadman #1 – DC Comics
  13. Amazing Spider-Man #31 – Marvel
  14. Absolute Green Arrow #1 – DC Comics
  15. Transformers #33 – Image
  16. Ben 10 #2 – Dynamite
  17. Batman #163 – DC Comics
  18. Invincible Universe Battle Beast #10 – Image
  19. Jay And Silent Bob Jays Of Future Past #1 – Marvel
  20. Spider-Man Long Way Home #1 – Marvel
  21. Uncanny X-Men #29 – Marvel
  22. Lobo #4 – DC Comics
  23. Absolute Green Lantern #15 – DC Comics
  24. Absolute Flash #16 – DC Comics
  25. Ultimate Universe Finale #1 – Marvel
  26. Fantastic Four #12 – Marvel
  27. Ultimate Endgame #5 – Marvel
  28. Barbara Gordon Breakout #2 – DC Comics
  29. X-Men #31 – Marvel
  30. Black Cat #11 – Marvel
  31. Absolute Wonder Woman #20 – DC Comics
  32. Uncanny X-Men #30 – Marvel
  33. Iron Man #6 – Marvel
  34. Superman #39 – DC Comics
  35. Marc Spector Moon Knight #5 – Marvel
  36. Fury Of Firestorm #3 – DC Comics
  37. Captain America #12 – Marvel
  38. Punisher #5 – Marvel
  39. X-Men United #4 – Marvel
  40. What If Uncanny X-Men #1 – Marvel
  41. Deathstroke The Terminator #4 – DC Comics
  42. Mortal Thor #11 – Marvel
  43. Batman Gargoyle Of Gotham #4 – DC Comics
  44. X-Men 97 Season Two #1 – Marvel
  45. Batwoman #4 – DC Comics
  46. Gi Joe #23 – Image
  47. Bishop #1 – Marvel
  48. Transformers The Movie 40Th Anniversary Edition #1 – Image
  49. Doomquest #2 – Marvel
  50. Justice League Unlimited #20 – DC Comics
  51. Dorc #5 – Image
  52. Infernal Hulk #8 – Marvel
  53. Ben 10 #1 – Dynamite
  54. Wade Wilson Deadpool #5 – Marvel
  55. Cyclops #5 – Marvel
  56. Odin #2 – Image
  57. X-Men #32 – Marvel
  58. DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #2 – DC Comics
  59. Supergirl #14 – DC Comics
  60. Rook Exodus #10 – Image
  61. Summer Of Supergirl Special #1 – DC Comics
  62. Wolverine #21 – Marvel
  63. Spectacular Spider-Man Brand New Day #2 – Marvel
  64. Batman Superman Worlds Finest #52 – DC Comics
  65. Its Jeff Brand New Week #1 – Marvel
  66. Supergirl Survive #1 – DC Comics
  67. Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #1 – Image
  68. Zatanna 2026 #3 – DC Comics
  69. X-Men Of Apocalypse #4 – Marvel
  70. Wolverine #22 – Marvel
  71. Only The Savage Are Left #1 – Dark Horse
  72. Detective Comics #1110 – DC Comics
  73. Nightwing #139 – DC Comics
  74. If Destruction Be Our Lot #2 – Image
  75. Poison Ivy #45 – DC Comics
  76. Teenage Mutant Ninja Turtles #19 – IDW
  77. Magik And Colossus #5 – Marvel
  78. Action Comics #1099 – DC Comics
  79. Bleeding Hearts #5 – DC Comics
  80. X-Men Outback #1 – Marvel
  81. Gun Honey Doubles Down #1 – Titan Comics
  82. Star Wars Shadow Of Maul #4 – Marvel
  83. Absolute Martian Manhunter #11 – DC Comics
  84. Storm Earths Mightiest Mutant #5 – Marvel
  85. Ultimate Impact Reborn #2 – Marvel
  86. Doomquest #1 – Marvel
  87. DC Marvel Superman Spider-Man #1 – DC Comics
  88. Doctor Strange #7 – Marvel
  89. Marvel DC Spider-Man Superman #1 – Marvel
  90. Wonder Woman #34 – DC Comics
  91. Jsa #20 – DC Comics
  92. What If Thor #1 – Marvel
  93. Alias Red Band #4 – Marvel
  94. New Titans #36 – DC Comics
  95. Justice League Dream Girls A DC Pride Event #1 – DC Comics
  96. Godzilla Infinity Roar #5 – Marvel
  97. Superman Unlimited #14 – DC Comics
  98. M1 Monster Racing League #1 – Image
  99. Venom #259 – Marvel
  100. Star Wars Rogue One – Jyn Erso #1 – Marvel
  101. Void Rivals #31 – Image
  102. Swamp Thing 1989 #3 – DC Comics
  103. Batgirl #20 – DC Comics
  104. Comics The Magazine #4 – Prana Publishers
  105. Something Is Killing The Children #48 – BOOM! Entertainment
  106. Bizarro Year None #2 – DC Comics
  107. Spawn #376 – Image
  108. X-Men #30 – Marvel
  109. Inglorious X-Force #6 – Marvel
  110. Mighty Morphin Power Rangers 2026 #1 – BOOM! Entertainment
  111. Sorcerer Supreme #7 – Marvel
  112. Amazing Spider-Man #29 – Marvel
  113. Zatanna 2026 #2 – DC Comics
  114. Flash #34 – DC Comics
  115. Ultimates #24 – Marvel
  116. Superman #38 – DC Comics
  117. Nice House By The Sea #10 – DC Comics
  118. Batman #9 – DC Comics
  119. Youngblood #100 – Image
  120. Corpse Knight #3 – Image
  121. Civil War Unmasked #2 – Marvel
  122. Emperor Aquaman #18 – DC Comics
  123. Barbara Gordon Breakout #1 – DC Comics
  124. Green Lantern Corps #17 – DC Comics
  125. Harley And Ivy Life And Crimes #6 – DC Comics
  126. Trillion Dollar Kid #1 – Image
  127. Fall Of The House Of Slaughter #2 – BOOM! Entertainment
  128. She-Spawn #2 – Image
  129. ReDCoat #18 – Image
  130. Sentry #4 – Marvel
  131. Justice League Unlimited #19 – DC Comics
  132. Gi Joe A Real American Hero #329 – Image
  133. Lobo #1 – DC Comics
  134. Mark Spears Monsters #0 – Keenspot Entertainment
  135. Green Lantern #36 – DC Comics
  136. Alien King Killer #3 – Marvel
  137. Justice League Dream Girls A DC Pride Event #2 – DC Comics
  138. Captain Marvel Dark Past #3 – Marvel
  139. Infernal Hulk #7 – Marvel
  140. Detective Comics #1109 – DC Comics
  141. Tigress Island #4 – Image
  142. Daredevil #2 – Marvel
  143. The Twilight Zone #7 – IDW
  144. Amazing Spider-Man Spider-Versity #3 – Marvel
  145. Just Spectacular Collection #1 – Marvel
  146. Justice League Dream Girls A DC Pride Event #3 – DC Comics
  147. Supernatural Special Castiel #1 – Dynamite
  148. He-Man And The Masters Of The Universe The Wings Of Fate #1 – Dark Horse
  149. Absolute Batman #15 – DC Comics
  150. Exquisite Corpses #13 – Image
  151. Absolute Batman #19 – DC Comics
  152. Invincible Universe Battle Beast #9 – Image
  153. Odin #1 – Image
  154. Adventure Time Pride Special 2026 #1 – Oni Press
  155. Adventures Of Superman Book Of El #9 – DC Comics
  156. Absolute Flash #15 – DC Comics
  157. Absolute Batman Ark-M Special #1 – DC Comics
  158. Muppets Noir #4 – Dynamite
  159. Void Rivals #30 – Image
  160. Superman Father Of Tomorrow #2 – DC Comics
  161. Of The Earth #2 – Image
  162. Catwoman #88 – DC Comics
  163. Jla Avengers #1 – Marvel
  164. Generation X-23 #5 – Marvel
  165. Event Horizon Inferno #2 – IDW
  166. Thundarr The Barbarian #5 – Dynamite
  167. Daredevil #1 – Marvel
  168. White Sky #4 – Image
  169. Imperial Guardians #4 – Marvel
  170. Transformers #32 – Image
  171. Ultimate Impact Reborn #1 – Marvel
  172. Swamp Thing 1989 #2 – DC Comics
  173. Mega Man X #4 – Udon Entertainment Inc
  174. Predator Bloodshed #5 – Marvel
  175. Bad Thoughts #1 – Ignition Press
  176. Silver Surfer #4 – Marvel
  177. Concrete Stars Over Sand #1 – Dark Horse
  178. Lobo #3 – DC Comics
  179. Absolute Superman #19 – DC Comics
  180. Fantastic Four #11 – Marvel
  181. Ghost Machine The Official Guidebook #3 – Image
  182. Nectar #4 – Vault Comics
  183. End Of Life #5 – DC Comics
  184. Moonstar #4 – Marvel
  185. Conan And Dragonero #2 – Titan Comics
  186. Escape #8 – Image
  187. Conan The Barbarian #32 – Titan Comics
  188. Space Ghost 2025 #12 – Dynamite
  189. Supergirl And The Legion Of Super Heroes #23 – DC Comics
  190. The Peril Of The Brutal Dark An Ezra Cain Mystery #5 – DC Comics
  191. Spectacular Spider-Man Brand New Day #1 – Marvel
  192. Invincible Universe Capes #8 – Image
  193. Eye Collector #1 – Image
  194. Wonder Man #4 – Marvel
  195. Gi Joe #22 – Image
  196. Punisher #4 – Marvel
  197. Godzilla Kai-Sei Era #11 – IDW
  198. Star Wars Galaxys Edge – Echoes Of The Empire #3 – Marvel
  199. Ghost Pepper #12 – Image
  200. Fireborn #3 – Image
  201. Superman Father Of Tomorrow #1 – DC Comics
  202. Lucky Devils #8 – Image
  203. Absolute Batman #18 – DC Comics
  204. Harley Quinn #63 – DC Comics
  205. Supernatural #8 – Dynamite
  206. Detective Comics #359 – DC Comics
  207. Justice League Dream Girls A DC Pride Event #4 – DC Comics
  208. Red Roots #3 – Image
  209. Corpse Knight #2 – Image
  210. Amazing Spider-Man #546 – Marvel
  211. Flash #33 – DC Comics
  212. Sonic The Hedgehog #87 – IDW
  213. Junk Punch #1 – Mad Cave Studios
  214. Super Creepshow #4 – Image
  215. The Twilight Zone #8 – IDW
  216. Amazing Spider-Man Venom Death Spiral – Body Count #1 – Marvel
  217. Ultimate Endgame #4 – Marvel
  218. Uncanny X-Men #28 – Marvel
  219. Thundercats X Silverhawks #3 – Dynamite
  220. Punisher #3 – Marvel
  221. Lady Mechanika The Mechanical Menagerie #2 – Image
  222. Amazing Spider-Man Spider-Versity #2 – Marvel
  223. Hello Darkness #22 – BOOM! Entertainment
  224. DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #1 – DC Comics
  225. Amazing Spider-Man #28 – Marvel
  226. Green Lantern #35 – DC Comics
  227. Zatanna (2026) #3 – DC Comics
  228. Ec Cruel Universe 2 #11 – Oni Press
  229. Wolverine Weapons Of Armageddon #4 – Marvel
  230. Archie X Army Of Darkness #5 – Dynamite
  231. X-Men United #3 – Marvel
  232. Conan The Barbarian #31 – Titan Comics
  233. Absolute Batman #17 – DC Comics
  234. Dorc #4 – Image
  235. Feral #24 – Image
  236. Mad About DC #1 – DC Comics
  237. Brzrkr Light Draws Breath #1 – BOOM! Entertainment
  238. Walking Dead Deluxe #138 – Image
  239. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #9 – IDW
  240. If Destruction Be Our Lot #1 – Image
  241. Vampirella 2026 #3 – Dynamite
  242. Universal Monsters Phantom Of The Opera #4 – Image
  243. Psylocke Ninja #5 – Marvel
  244. Mumm Ra The Ever Living #3 – Dynamite
  245. Star Wars Galaxys Edge – Echoes Of The Empire #2 – Marvel
  246. Deathstroke The Terminator #3 – DC Comics
  247. Red Sonja She Devil With A Sword #2 – Dynamite
  248. Batwoman #3 – DC Comics
  249. Wonder Woman #33 – DC Comics
  250. Absolute Wonder Woman #19 – DC Comics
  251. Witchblade #22 – Image
  252. Mark Spears Monsters #10 – Keenspot Entertainment
  253. Captain America #11 – Marvel
  254. Wiccan And Hulkling Raid Of Ultron #1 – Marvel
  255. Spawn Sam And Twitch Case Files #24 – Image
  256. DC Marvel Batman Deadpool #1 – DC Comics
  257. Superman #36 – DC Comics
  258. Nightwing #138 – DC Comics
  259. Excommunicated #2 – Vault Comics
  260. King Spawn #56 – Image
  261. Sirens Love Hurts #4 – DC Comics
  262. Groo The Prophecy #2 – Dark Horse
  263. Skate Ali #1 – Dark Horse
  264. Spawn #375 – Image
  265. Hab #3 – Bad Idea
  266. Batman #8 – DC Comics
  267. Savage Sword Of Conan Reforged #5 – Titan Comics
  268. Tankers Vs Ancient Aliens #1 – Bad Idea
  269. Invincible Universe Capes #7 – Image
  270. Gunslinger Spawn #55 – Image
  271. Star Trek The Last Starship #8 – IDW
  272. Absolute Batman #16 – DC Comics
  273. Invincible Universe Battle Beast #8 – Image
  274. Wolverine #20 – Marvel
  275. Radiant Black #42 – Image
  276. Altered States Warlords #1 – Dynamite
  277. Absolute Batman #1 – DC Comics
  278. Fml #8 – Dark Horse
  279. Narco #4 – Image
  280. Corpse Knight #5 – Image
  281. Deadly Hands Of Kun-Lun #2 – Marvel
  282. Olympus Saga Megalith #12 – Bad Idea
  283. Ec Catacomb Of Torment #4 – Oni Press
  284. Generation X-23 #4 – Marvel
  285. Venom #258 – Marvel
  286. Harley Quinn #62 – DC Comics
  287. Tarzan Beyond #1 – Alien Books
  288. King Spawn #55 – Image
  289. Hellboy In Love Obsidian #1 – Dark Horse
  290. Batman Superman Worlds Finest #51 – DC Comics
  291. X-Men #29 – Marvel
  292. Absolute Batman 2025 Annual #1 – DC Comics
  293. Spawn Rat City #25 – Image
  294. Walking Dead Deluxe #139 – Image
  295. Royals #3 – Image
  296. The Rocketeer The Island #4 – IDW
  297. Hyde Street #12 – Image
  298. Tmnt Journeys #10 – IDW
  299. Sentry #3 – Marvel
  300. Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #15 – Image
  301. Teenage Mutant Ninja Turtles #18 – IDW
  302. Fury Of Firestorm #2 – DC Comics
  303. Usagi Yojimbo Kaito 84 #4 – Dark Horse
  304. Avatar The Last Airbender–The Kyoshi Warriors #2 – Dark Horse
  305. Batman The Dark Knight Returns #4 – DC Comics
  306. The Ring The Man Who Beat The Man #1 – Dark Horse
  307. Bizarro Year None #1 – DC Comics
  308. Smile For The Camera #4 – IDW
  309. Absolute Green Lantern #14 – DC Comics
  310. Spawn The Curse Of Sherlee Johnson #6 – Image
  311. Mortal Thor #10 – Marvel
  312. Thundercats X Silverhawks Thunderhawks #3 – Dynamite
  313. Sorcerer Supreme #6 – Marvel
  314. Batman Wonder Woman Truth #1 – DC Comics
  315. Feral #23 – Image
  316. Mind Mgmt New And Improved #1 – Oni Press
  317. Frankenstein New World–The Speed Of Darkness #2 – Dark Horse
  318. Speed Racer #9 – Mad Cave Studios
  319. She-Spawn #1 – Image
  320. Batman Gargoyle Of Gotham Noir Edition #4 – DC Comics
  321. Rogue #5 – Marvel
  322. The Thing On The Doorstep #5 – Image
  323. Amazing Spider-Man #27 – Marvel
  324. Planet Of The Apes Vs Fantastic Four #4 – Marvel
  325. Star Wars Shadow Of Maul #3 – Marvel
  326. Magik And Colossus #4 – Marvel
  327. Uncanny X-Men #27 – Marvel
  328. Absolute Wonder Woman #18 – DC Comics
  329. Hornsby And Halo #14 – Image
  330. Of The Earth #1 – Image
  331. Absolute Batman #14 – DC Comics
  332. The Exorcism At Buckingham Palace #3 – IDW
  333. Sleepy Hollow The Witches Of The Western Wood #2 – IDW
  334. Escape #7 – Image
  335. New Titans #35 – DC Comics
  336. Adventure Time 2025 #14 – Oni Press
  337. Red Roots #2 – Image
  338. Fantastic Four #10 – Marvel
  339. Final Boss #7 – Image
  340. Dog Tag #2 – Mad Cave Studios
  341. Lobo #2 – DC Comics
  342. Iron Man #5 – Marvel
  343. Superman Unlimited #13 – DC Comics
  344. Something Is Killing The Children #47 – BOOM! Entertainment
  345. Dead By Daylight The Hillbilly #3 – Titan Comics
  346. Mad Magazine #600 – DC Comics
  347. Fury Of Firestorm #1 – DC Comics
  348. The Peril Of The Brutal Dark An Ezra Cain Mystery #4 – DC Comics
  349. Mind Mgmt New & Improved #1 – Oni Press
  350. Murder Drones #4 – Oni Press
  351. Absolute Batman #9 – DC Comics
  352. Zatanna 2026 #1 – DC Comics
  353. Fireborn #2 – Image
  354. Estuary A Ghost Story #3 – Oni Press
  355. Spawn Scorched #51 – Image
  356. In Your Skin #3 – Image
  357. Lilo And Stitch 626 #1 – Dynamite
  358. Civil War Unmasked #1 – Marvel
  359. Batman #7 – DC Comics
  360. Wonder Man #3 – Marvel
  361. Baby Garfield #3 – BOOM! Entertainment
  362. Dorc #1 – Image
  363. Absolute Wonder Woman #16 – DC Comics
  364. Fall Of The House Of Slaughter #1 – BOOM! Entertainment
  365. Marc Spector Moon Knight #4 – Marvel
  366. Blood And Thunder #14 – Image
  367. Inglorious X-Force #5 – Marvel
  368. Alice Forever After #4 – BOOM! Entertainment
  369. Star Wars Rogue One – Cassian Andor #1 – Marvel
  370. Alias Red Band #3 – Marvel
  371. Dead Teenagers #4 – Oni Press
  372. Flash Gordon #17 – Mad Cave Studios
  373. Absolute Superman #18 – DC Comics
  374. Gunslinger Spawn #54 – Image
  375. Absolute Batman #8 – DC Comics
  376. Hab #2 – Bad Idea
  377. Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures #37 – IDW
  378. Destination Kill #2 – Oni Press
  379. Predator Bloodshed #4 – Marvel
  380. The Beauty 2025 #6 – Ignition Press
  381. Absolute Batman #10 – DC Comics
  382. Knull #5 – Marvel
  383. Thundercats X Silverhawks Thunderhawks #2 – Dynamite
  384. The Rocketeer The Island #3 – IDW
  385. Moonstar #3 – Marvel
  386. Forged #11 – Image
  387. Absolute Batman #7 – DC Comics
  388. Action Comics #1098 – DC Comics
  389. Absolute Wonder Woman #15 – DC Comics
  390. Supernatural #7 – Dynamite
  391. Wolverine Weapons Of Armageddon #3 – Marvel
  392. Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures #38 – IDW
  393. Gotham Academy First Year #5 – DC Comics
  394. Jubilee Deadly Reunion #1 – Marvel
  395. Powers 25 #10 – Dark Horse
  396. Is Ted Ok #5 – Mad Cave Studios
  397. Absolute Flash #14 – DC Comics
  398. Magic The Gathering Untold Stories–Elspeth #4 – Dark Horse
  399. Black Cat #10 – Marvel
  400. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #8 – IDW

The Top 400 Weekly Bestseller List From Comic Book Stores Last Week

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Rich JohnstonAbout Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of comic books The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne and Chase Variant. Lives in South-West London, works from The Union Club on Greek Street, shops at Gosh, Piranha and Forbidden Planet. Father of two daughters, Amazon associate, political cartoonist.
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