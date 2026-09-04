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Absolute Catwoman & Wonder Woman Top Last Week's Top 400 Bestsellers
Absolute Catwoman and Absolute Wonder Woman Top Last Week's Top 400 Bestselling Comics in Comic Shops
Article Summary
- Absolute Catwoman #3 leads the weekly Top 400 bestselling comics in comic shops for August 26 to September 2, 2026.
- Absolute Wonder Woman #23 follows at No. 2, giving DC Comics the top two spots in the latest sales chart.
- The full Top 400 bestseller list tracks comic shop sales using point-of-sale data from more than 600 stores.
- Absolute Catwoman headlines a DC-heavy week, with Batman, Superman, Zatanna, and Justice League titles ranking high.
Absolute Catwoman #3 was the best-selling comic book in comic book stores for the week of the 26th of August to the 2nd of September 2026,
Courtesy of Prana Direct Market Solutions, and here are the 400 best-selling comic books in comic book stores for the month of June 2026 based on Point Of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems. You can find previous Bestseller Lists right here and Marketshare columns here
Top 400 Sales In Comic Book Stores
- Absolute Catwoman #3 – DC Comics
- Absolute Wonder Woman #23 – DC Comics
- Batman Bad Seeds Sunset #1 – DC Comics
- Amazing Spider-Man #35 – Marvel
- Zatanna (2026) #5 – DC Comics
- X-Men #36 – Marvel
- Terminal #2 – Image
- Superman #41 – DC Comics
- Next Level One Shot #1 – DC Comics
- Justice League Unlimited #22 – DC Comics
- Absolute Batman #23 – DC Comics
- Detective Comics #1112 – DC Comics
- Gambit Wanted #2 – Marvel
- Hammerfist #1 – Image
- Rom Special #1 – Image
- Absolute Green Arrow #4 – DC Comics
- Black Cat #13 – Marvel
- Wolverine #26 – Marvel
- Poison Ivy #47 – DC Comics
- Avengers JLA #4 – DC Comics
- Tomb Of Apocalypse #1 – Marvel
- What If X-Men #1 – Marvel
- Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #3 – Image
- Void Rivals #33 – Image
- Flash #36 – DC Comics
- Black Tower The Raven Conspiracy #1 – DC Comics
- Corpse Knight #5 – Image
- Queen In Black Venom Unchained #2 – Marvel
- Mask Origins #1 – Image
- Green Lantern #38 – DC Comics
- Sorcerer Supreme #9 – Marvel
- Teenage Mutant Ninja Turtles Mirage Facsimile #1 – IDW
- X-Men Outback #3 – Marvel
- Godzilla Conquers The Multiverse #2 – Marvel
- Daredevil #5 – Marvel
- Gun Honey Doubles Down #3 – Titan Comics
- Do A Powerbomb Black And White #2 – Image
- Predator Vs The Planet Of The Apes #2 – Marvel
- Spawn #378 – Image
- Harley Quinn #65 – DC Comics
- Superman Father Of Tomorrow #4 – DC Comics
- Conan The Barbarian #34 – Titan Comics
- Fall Of The House Of Slaughter #4 – BOOM! Entertainment
- Avengers Armageddon #3 – Marvel
- Absolute Flash #18 – DC Comics
- Batman #12 – DC Comics
- Denver #1 – Mad Cave Studios
- Uncanny X-Men #34 – Marvel
- Invincible Universe Capes #10 – Image
- Invincible Universe Battle Beast #12 – Image
- Witchblade Vampirella #1 – Image
- Hellraiser Facsimile Edition #1 – BOOM! Entertainment
- GI Joe #25 – Image
- Last Driver #1 – Image
- Queen In Black #3 – Marvel
- Ghost Pepper #14 – Image
- Mighty Morphin Power Rangers 2026 #3 – BOOM! Entertainment
- Punisher Vs Spider-Man #2 – Marvel
- Supernatural #10 – Dynamite
- Fireborn #4 – Image
- Hello Darkness #24 – BOOM! Entertainment
- Concrete Stars Over Sand #3 – Dark Horse
- Nightwing #141 – DC Comics
- Thor #800 – Marvel
- Queen In Black #1 – Marvel
- Stuff Of Nightmares The Cat In The Coffin #1 – BOOM! Entertainment
- Lobo #6 – DC Comics
- King Spawn #58 – Image
- Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #1 – Marvel
- New Titans #38 – DC Comics
- Absolute Superman #22 – DC Comics
- Transformers #35 – Image
- The Rocketeer Infiltrator #2 – IDW
- Batwoman #6 – DC Comics
- Teenage Mutant Ninja Turtles #21 – IDW
- Dark Knights Of Steel II #2 – DC Comics
- Wonder Woman #36 – DC Comics
- Greatest American Hero #2 – AMP Comics LLC
- Spectacular Spider-Man Brand New Day #4 – Marvel
- Superman Unlimited #16 – DC Comics
- Deathstroke The Terminator #6 – DC Comics
- Spawn The Curse Of Sherlee Johnson #7 – Image
- X-Men #35 – Marvel
- Batman Superman Worlds Finest #54 – DC Comics
- Amazing Spider-Man #34 – Marvel
- Absolute Batman #22 – DC Comics
- Hello Kitty And Friends Hello World #1 – IDW
- Terminal #1 – Image
- EC Catacomb Of Torment #14 – Oni Press
- Batman & Robin Year One Dynamic Duos #1 – DC Comics
- Thundercats X Silverhawks Thunderhawks #5 – Dynamite
- Eye Collector #3 – Image
- Minotaur #2 – Ignition Press
- Excommunicated #4 – Vault Comics
- Mind Mgmt New And Improved #3 – Oni Press
- Final Boss #9 – Image
- Bad Thoughts #3 – Ignition Press
- Action Comics #1 – DC Comics
- Ultimate Impact Reborn #4 – Marvel
- Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures #40 – IDW
- Miles Morales Spider-Man #1 – Marvel
- Operation Iron Coffin #2 – IDW
- ReDCoat #19 – Image
- Absolute Catwoman #2 – DC Comics
- Bug Wars The Coming Of The Wardoom #1 – Image
- Grendel Devils Crucible–Sedition #2 – Dark Horse
- Queen In Black #2 – Marvel
- Supergirl #16 – DC Comics
- If Destruction Be Our Lot #4 – Image
- Absolute Green Arrow #3 – DC Comics
- Devils Due Presents Hack Slash Mercy Sparx #1 – Devils Due
- Uncanny X-Men #33 – Marvel
- Absolute Wonder Woman #22 – DC Comics
- Barbara Gordon Breakout #4 – DC Comics
- Fantastic Four #15 – Marvel
- X-Men United #6 – Marvel
- Catwoman #90 – DC Comics
- Action Comics #1101 – DC Comics
- Absolute Batman #21 – DC Comics
- Absolute Green Lantern #17 – DC Comics
- Queen In Black Defenders Of Light And Dark #2 – Marvel
- Badrock #2 – Image
- Infernal Hulk #10 – Marvel
- Star-Crossed #2 – Dark Horse
- Wolverine #25 – Marvel
- Dog Tag #4 – Mad Cave Studios
- Street Fighter Masters Ken #1 – Udon Entertainment Inc
- Jeff The Land Shark Superstar #2 – Marvel
- Inglorious X-Force #8 – Marvel
- Alien King Killer #5 – Marvel
- Kingdom Of Earth #2 – Dark Horse
- Bishop #3 – Marvel
- Star Trek Starfleet Academy–Lost Contact #5 – IDW
- GI Joe A Real American Hero #109 – Image
- Punisher #7 – Marvel
- What If Runaways #1 – Marvel
- Daredevil #1 – Marvel
- Maid Cafe #4 – Keenspot Entertainment
- Fury Of Firestorm #5 – DC Comics
- Exquisite Corpses Rascal Randy #2 – Image
- Vampirella (2026) #5 – Dynamite
- The Beauty 2025 #8 – Ignition Press
- Absolute Superman #21 – DC Comics
- Teenage Mutant Ninja Turtles #20 – IDW
- Black Star #2 – Titan Comics
- Daredevil #3 – Marvel
- Vampirella 2026 #5 – Dynamite
- Dorc #7 – Image
- Batman #11 – DC Comics
- Marc Spector Moon Knight #7 – Marvel
- Ben 10 #4 – Dynamite
- Captain America #14 – Marvel
- Absolute Catwoman #1 – DC Comics
- Avengers Armageddon #1 – Marvel
- Star Wars Galaxys Edge – Echoes Of The Empire #5 – Marvel
- DC X Sonic The Hedgehog Metal Legion #4 – DC Comics
- Venom #260 – Marvel
- Queen In Black Thor #1 – Marvel
- Absolute Green Arrow #1 – DC Comics
- Clayface Celebrity Dirt #2 – DC Comics
- Bloodland #6 – Ignition Press
- Lion King #5 – Dynamite
- Daredevil #2 – Marvel
- Avengers Armageddon #2 – Marvel
- Amazing Spider-Man #33 – Marvel
- Gunslinger Spawn #57 – Image
- Mask #3 – Image
- Absolute Batman #20 – DC Comics
- Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #11 – IDW
- X-Men #34 – Marvel
- JLA Avengers #3 – Marvel
- Queen In Black Venom Unchained #1 – Marvel
- Captain Marvel Dark Past #5 – Marvel
- Super Mondo Mega Mutts #2 – Oni Press
- Detective Comics 2026 Annual #1 – DC Comics
- This Land Is Old And Dark #1 – Other
- Nice House By The Sea #11 – DC Comics
- Sonic The Hedgehog X Godzilla #1 – IDW
- GI Joe A Real American Hero #331 – Image
- Punisher Vs Spider-Man #1 – Marvel
- Deadman #3 – DC Comics
- Absolute Green Arrow #2 – DC Comics
- Green Lantern Corps #19 – DC Comics
- Superman Annual Year One Thousand #1 – DC Comics
- Daredevil #4 – Marvel
- Uncanny X-Men #32 – Marvel
- Hello Kitty And Friends: Hello World! #1 – IDW
- Iron Man #8 – Marvel
- Star Trek The Last Starship #10 – IDW
- Gambit Wanted #1 – Marvel
- X-Men Of Apocalypse Omega #1 – Marvel
- Mary Jane Face It Tiger #1 – Marvel
- Walking Dead Deluxe #143 – Image
- Marvel DC Spider-Man Superman #1 – Marvel
- Jsa #22 – DC Comics
- Lucky Devils #9 – Image
- Pretty Hate Machine #5 – Mad Cave Studios
- Ec Shellshock #1 – Oni Press
- Superman #40 – DC Comics
- Predator Vs The Planet Of The Apes #1 – Marvel
- Hidden Springs #4 – Dark Horse
- Bleeding Hearts #7 – DC Comics
- Darkness #7 – Image
- Wade Wilson Deadpool #7 – Marvel
- Dungeon Crawler Carl Special Edition #0 – Vault Comics
- Zatanna (2026) #4 – DC Comics
- Jeff The Land Shark Superstar #1 – Marvel
- X-Men 97 Season Two #3 – Marvel
- The Ring The Man Who Beat The Man #3 – Dark Horse
- Emperor Aquaman #20 – DC Comics
- M1 Monster Racing League #3 – Image
- Amazing Spider-Man Spider-Versity #5 – Marvel
- Greatest American Hero #1 – AMP Comics LLC
- Lady Mechanika The Mechanical Menagerie #4 – Image
- Generation X-23 #7 – Marvel
- Heavy Metal Magazine #6 – Massive Publishing
- Conan The Barbarian #33 – Titan Comics
- Only The Savage Are Left #3 – Dark Horse
- Absolute Wonder Woman #21 – DC Comics
- Batgirl #22 – DC Comics
- End Of Life #7 – DC Comics
- Mumm Ra The Ever Living #5 – Dynamite
- Amazing Spider-Man #100 – Marvel
- What If Captain America #1 – Marvel
- Star Wars The Fall Of Kylo Ren #1 – Marvel
- Doomquest #3 – Marvel
- X-Men The Hellfire Murder #1 – Marvel
- Action Comics #1100 – DC Comics
- Talespin #1 – Dynamite
- Transformers #34 – Image
- Invincible Universe Battle Beast #11 – Image
- Spider-Man Long Way Home #2 – Marvel
- Queen In Black Hela #1 – Marvel
- Last Starfighter #2 – Mad Cave Studios
- Mortal Thor #13 – Marvel
- Avengers JLA #2 – DC Comics
- Detective Comics #1111 – DC Comics
- Doctor Strange #9 – Marvel
- Queen In Black Defenders Of Light And Dark #1 – Marvel
- Godzilla Conquers The Multiverse #1 – Marvel
- Justice League Unlimited #21 – DC Comics
- Absolute Superman #20 – DC Comics
- Amazing Spider-Man #32 – Marvel
- Absolute Martian Manhunter #12 – DC Comics
- Savage Dragon #281 – Image
- Amazing Spider-Man #31 – Marvel
- X-Men #33 – Marvel
- X-Men Outback #2 – Marvel
- Batman #10 – DC Comics
- Sleepy Hollow The Witches Of The Western Wood #4 – IDW
- Absolute Batman Ark-M Special #1 – DC Comics
- Sonic The Hedgehog #88 – IDW
- The Twilight Zone #10 – IDW
- She-Spawn #4 – Image
- Adventure Time 2025 #16 – Oni Press
- Vampyrates #2 – BOOM! Entertainment
- Detective Comics #27 – DC Comics
- Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #17 – Image
- Spectacular Spider-Man Brand New Day #3 – Marvel
- Solomon Kane The Lion Errant #2 – Titan Comics
- Powers 25 #12 – Dark Horse
- Gargoyles #1 – Dynamite
- Transformers The Movie 40Th Anniversary Edition #3 – Image
- Hornsby & Halo #15 – Image
- Absolute Batman #18 – DC Comics
- Absolute Batman #15 – DC Comics
- Regicide #1 – Image
- What If Spider-Man #1 – Marvel
- Silver Surfer #6 – Marvel
- Gastronomique #1 – BOOM! Entertainment
- Dark Knights Of Steel II #1 – DC Comics
- Justice League Knight Vision Special #1 – DC Comics
- Absolute Flash #17 – DC Comics
- Geiger #24 – Image
- Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #2 – Image
- DC Marvel Superman Spider-Man #1 – DC Comics
- Dispatched #2 – Ignition Press
- Marvel Tokon First Strike #1 – Marvel
- Wolverine #24 – Marvel
- Uncanny X-Men #31 – Marvel
- Conan And Dragonero #4 – Titan Comics
- Valiant Beyond Tales Of The Shadowman #8–Legacy Of Leroi #2 – Alient Vooks
- Power Rangers Green #1 – BOOM! Entertainment
- Limited Collectors Edition #25 – DC Comics
- Poison Ivy #46 – DC Comics
- White Sky #5 – Image
- Die Loaded #8 – Image
- Gun Honey Doubles Down #2 – Titan Comics
- Absolute Batman #19 – DC Comics
- Savage Sword Of Conan Reforged #6 – Titan Comics
- DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #3 – DC Comics
- JLA Avengers #1 – Marvel
- Pinhead Facsimile Edition #1 – BOOM! Entertainment
- Absolute Batman #1 – DC Comics
- Aladdin #2 – Dynamite
- Transformers #33 – Image
- Doomquest #1 – Marvel
- Marc Spector Moon Knight #6 – Marvel
- Something Is Killing The Children #49 – BOOM! Entertainment
- Batman #9 – DC Comics
- Mad Magazine #601 – DC Comics
- Ben 10 #3 – Dynamite
- Lobo #5 – DC Comics
- Nightwing #140 – DC Comics
- Ben 10 #1 – Dynamite
- Cul-De-Sac Anniversary Edition #1 – Bad Idea
- He-Man And The Masters Of The Universe #6 – Dark Horse
- Flash #35 – DC Comics
- Clayface Celebrity Dirt #1 – DC Comics
- Batman Superman Worlds Finest 2026 Annual #1 – DC Comics
- Event Horizon Inferno #4 – IDW
- The Horror Of Godzilla Kai-Sei Era #1 – IDW
- Void Rivals #32 – Image
- Minor Arcana #17 – BOOM! Entertainment
- Power Rangers Unlimited #2 – BOOM! Entertainment
- Supergirl Survive #3 – DC Comics
- Wonder Woman #35 – DC Comics
- Green Lantern #37 – DC Comics
- Deadman #2 – DC Comics
- Witchblade #24 – Image
- Captain America #13 – Marvel
- Accessories #1 – Panick Entertainment Llc
- Dr Wily #1 – Udon Entertainment Inc
- Shaolin Cowboy Staying Ailive #2 – Dark Horse
- Swamp Thing 1989 #4 – DC Comics
- 100 Bullets The Us Of Anger #2 – DC Comics
- Feral #25 – Image
- Do A Powerbomb Black And White #1 – Image
- GI Joe #24 – Image
- Fantastic Four #14 – Marvel
- Amazing Spider-Man #30 – Marvel
- Comics The Magazine #6 – Prana Publishers
- Laugh #166 – Archie Comics Publications
- American Caper #10 – Dark Horse
- Ben 10 #2 – Dynamite
- Everyone Loves A Jewel Thief #4 – Ignition Press
- Land Of Never #3 – Mad Cave Studios
- Jay And Silent Bob Jays Of Future Past #1 – Marvel
- Spider-Man Long Way Home #1 – Marvel
- Absolute Batman 2025 Annual #1 – DC Comics
- Cult-De-Sac #1 – Ignition Press
- GI Joe A Real American Hero #330 – Image
- Uncanny X-Men #30 – Marvel
- Challenges Of Doom Mr Fantastic #1 – Marvel
- Mega Man X #5 – Udon Entertainment Inc
- Exquisite Corpses Rascal Randy #1 – Image
- Trillion Dollar Kid #2 – Image
- Mask #2 – Image
- Ultimate Impact Reborn #3 – Marvel
- Rocket Raccoon Rocket Rewind #1 – Marvel
- We Dont Kill Spiders Season Of The Witch #4 – Midnight Factory
- The Foundry #1 – Dark Horse
- Masters Of The Universe Genesis #1 – Dark Horse
- Absolute Wonder Woman #20 – DC Comics
- Deathstroke The Terminator #5 – DC Comics
- Zatanna (2026) #3 – DC Comics
- Batman #163 – DC Comics
- DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #1 – DC Comics
- Thundercats X Silverhawks #5 – Dynamite
- Supernatural #9 – Dynamite
- Invincible Universe Battle Beast #10 – Image
- Walking Dead Deluxe #142 – Image
- Chachu #1 – Image
- X-Men Outback #1 – Marvel
- Infernal Hulk #9 – Marvel
- Its Symbie #1 – Marvel
- Olympus Saga Megalith #3 – Bad Idea
- Witness Point #2 – Dark Horse
- Batwoman #5 – DC Comics
- Arcadia #7 – Ignition Press
- Yumi 00Ex #1 – Image
- Marvel Swimsuit Special Brand New Beach Day #1 – Marvel
- Doomquest #2 – Marvel
- DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #2 – DC Comics
- Absolute Batman #17 – DC Comics
- Dorc #6 – Image
- Mask #1 – Image
- Bishop #2 – Marvel
- Fort Psycho #1 – Oni Press
- Star Wars The High Republic Adventures–Pathfinders #4 – Dark Horse
- Adventures Of Superman Book Of El #11 – DC Comics
- Altered States Warlords #3 – Dynamite
- Corpse Knight #4 – Image
- Ultimate Universe Finale #1 – Marvel
- Sorcerer Supreme #8 – Marvel
- Infernal Hulk #8 – Marvel
- X-Men United #5 – Marvel
- Captain America #12 – Marvel
- Fury Of Firestorm #4 – DC Comics
- Absolute Martian Manhunter #11 – DC Comics
- Absolute Batman #14 – DC Comics
- Dark Knights Of Steel Heir To The Sea #1 – DC Comics
- Aladdin #1 – Dynamite
- Killer Influences #2 – IDW
- Gunslinger Spawn #56 – Image
- Marvel Graphic Comic Box Amazing Spider-Man #100 – Marvel
- Spectacular Spider-Man Brand New Day #1 – Marvel
- Batman #8 – DC Comics
- Absolute Green Lantern #16 – DC Comics
- Venom #259 – Marvel