Posted in: Avengers, Batman, Black Mask Studios, Boom, Comics, Dark Horse Comics, DC Comics, Dynamite, IDW, Image, Mad Cave Studios, Marvel Comics, Oni Press, Spider-Man, Superman, Venom, X-Men | Tagged: , , ,

Absolute Catwoman & Wonder Woman Top Last Week's Top 400 Bestsellers

Absolute Catwoman and Absolute Wonder Woman Top Last Week's Top 400 Bestselling Comics in Comic Shops

Published
by
|
Comments

Article Summary

  • Absolute Catwoman #3 leads the weekly Top 400 bestselling comics in comic shops for August 26 to September 2, 2026.
  • Absolute Wonder Woman #23 follows at No. 2, giving DC Comics the top two spots in the latest sales chart.
  • The full Top 400 bestseller list tracks comic shop sales using point-of-sale data from more than 600 stores.
  • Absolute Catwoman headlines a DC-heavy week, with Batman, Superman, Zatanna, and Justice League titles ranking high.

Absolute Catwoman #3 was the best-selling comic book in comic book stores for the week of the 26th of August to the 2nd of September 2026,

400

Courtesy of Prana Direct Market Solutions, and here are the 400 best-selling comic books in comic book stores for the month of June 2026 based on Point Of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems. You can find previous Bestseller Lists right here and Marketshare columns here

Top 400 Sales In Comic Book Stores

  1. Absolute Catwoman #3 – DC Comics
  2. Absolute Wonder Woman #23 – DC Comics
  3. Batman Bad Seeds Sunset #1 – DC Comics
  4. Amazing Spider-Man #35 – Marvel
  5. Zatanna (2026) #5 – DC Comics
  6. X-Men #36 – Marvel
  7. Terminal #2 – Image
  8. Superman #41 – DC Comics
  9. Next Level One Shot #1 – DC Comics
  10. Justice League Unlimited #22 – DC Comics
  11. Absolute Batman #23 – DC Comics
  12. Detective Comics #1112 – DC Comics
  13. Gambit Wanted #2 – Marvel
  14. Hammerfist #1 – Image
  15. Rom Special #1 – Image
  16. Absolute Green Arrow #4 – DC Comics
  17. Black Cat #13 – Marvel
  18. Wolverine #26 – Marvel
  19. Poison Ivy #47 – DC Comics
  20. Avengers JLA #4 – DC Comics
  21. Tomb Of Apocalypse #1 – Marvel
  22. What If X-Men #1 – Marvel
  23. Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #3 – Image
  24. Void Rivals #33 – Image
  25. Flash #36 – DC Comics
  26. Black Tower The Raven Conspiracy #1 – DC Comics
  27. Corpse Knight #5 – Image
  28. Queen In Black Venom Unchained #2 – Marvel
  29. Mask Origins #1 – Image
  30. Green Lantern #38 – DC Comics
  31. Sorcerer Supreme #9 – Marvel
  32. Teenage Mutant Ninja Turtles Mirage Facsimile #1 – IDW
  33. X-Men Outback #3 – Marvel
  34. Godzilla Conquers The Multiverse #2 – Marvel
  35. Daredevil #5 – Marvel
  36. Gun Honey Doubles Down #3 – Titan Comics
  37. Do A Powerbomb Black And White #2 – Image
  38. Predator Vs The Planet Of The Apes #2 – Marvel
  39. Spawn #378 – Image
  40. Harley Quinn #65 – DC Comics
  41. Superman Father Of Tomorrow #4 – DC Comics
  42. Conan The Barbarian #34 – Titan Comics
  43. Fall Of The House Of Slaughter #4 – BOOM! Entertainment
  44. Avengers Armageddon #3 – Marvel
  45. Absolute Flash #18 – DC Comics
  46. Batman #12 – DC Comics
  47. Denver #1 – Mad Cave Studios
  48. Uncanny X-Men #34 – Marvel
  49. Invincible Universe Capes #10 – Image
  50. Invincible Universe Battle Beast #12 – Image
  51. Witchblade Vampirella #1 – Image
  52. Hellraiser Facsimile Edition #1 – BOOM! Entertainment
  53. GI Joe #25 – Image
  54. Last Driver #1 – Image
  55. Queen In Black #3 – Marvel
  56. Ghost Pepper #14 – Image
  57. Mighty Morphin Power Rangers 2026 #3 – BOOM! Entertainment
  58. Punisher Vs Spider-Man #2 – Marvel
  59. Supernatural #10 – Dynamite
  60. Fireborn #4 – Image
  61. Hello Darkness #24 – BOOM! Entertainment
  62. Concrete Stars Over Sand #3 – Dark Horse
  63. Nightwing #141 – DC Comics
  64. Thor #800 – Marvel
  65. Queen In Black #1 – Marvel
  66. Stuff Of Nightmares The Cat In The Coffin #1 – BOOM! Entertainment
  67. Lobo #6 – DC Comics
  68. King Spawn #58 – Image
  69. Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #1 – Marvel
  70. New Titans #38 – DC Comics
  71. Absolute Superman #22 – DC Comics
  72. Transformers #35 – Image
  73. The Rocketeer Infiltrator #2 – IDW
  74. Batwoman #6 – DC Comics
  75. Teenage Mutant Ninja Turtles #21 – IDW
  76. Dark Knights Of Steel II #2 – DC Comics
  77. Wonder Woman #36 – DC Comics
  78. Greatest American Hero #2 – AMP Comics LLC
  79. Spectacular Spider-Man Brand New Day #4 – Marvel
  80. Superman Unlimited #16 – DC Comics
  81. Deathstroke The Terminator #6 – DC Comics
  82. Spawn The Curse Of Sherlee Johnson #7 – Image
  83. X-Men #35 – Marvel
  84. Batman Superman Worlds Finest #54 – DC Comics
  85. Amazing Spider-Man #34 – Marvel
  86. Absolute Batman #22 – DC Comics
  87. Hello Kitty And Friends Hello World #1 – IDW
  88. Terminal #1 – Image
  89. EC Catacomb Of Torment #14 – Oni Press
  90. Batman & Robin Year One Dynamic Duos #1 – DC Comics
  91. Thundercats X Silverhawks Thunderhawks #5 – Dynamite
  92. Eye Collector #3 – Image
  93. Minotaur #2 – Ignition Press
  94. Excommunicated #4 – Vault Comics
  95. Mind Mgmt New And Improved #3 – Oni Press
  96. Final Boss #9 – Image
  97. Bad Thoughts #3 – Ignition Press
  98. Action Comics #1 – DC Comics
  99. Ultimate Impact Reborn #4 – Marvel
  100. Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures #40 – IDW
  101. Miles Morales Spider-Man #1 – Marvel
  102. Operation Iron Coffin #2 – IDW
  103. ReDCoat #19 – Image
  104. Absolute Catwoman #2 – DC Comics
  105. Bug Wars The Coming Of The Wardoom #1 – Image
  106. Grendel Devils Crucible–Sedition #2 – Dark Horse
  107. Queen In Black #2 – Marvel
  108. Supergirl #16 – DC Comics
  109. If Destruction Be Our Lot #4 – Image
  110. Absolute Green Arrow #3 – DC Comics
  111. Devils Due Presents Hack Slash Mercy Sparx #1 – Devils Due
  112. Uncanny X-Men #33 – Marvel
  113. Absolute Wonder Woman #22 – DC Comics
  114. Barbara Gordon Breakout #4 – DC Comics
  115. Fantastic Four #15 – Marvel
  116. X-Men United #6 – Marvel
  117. Catwoman #90 – DC Comics
  118. Action Comics #1101 – DC Comics
  119. Absolute Batman #21 – DC Comics
  120. Absolute Green Lantern #17 – DC Comics
  121. Queen In Black Defenders Of Light And Dark #2 – Marvel
  122. Badrock #2 – Image
  123. Infernal Hulk #10 – Marvel
  124. Star-Crossed #2 – Dark Horse
  125. Wolverine #25 – Marvel
  126. Dog Tag #4 – Mad Cave Studios
  127. Street Fighter Masters Ken #1 – Udon Entertainment Inc
  128. Jeff The Land Shark Superstar #2 – Marvel
  129. Inglorious X-Force #8 – Marvel
  130. Alien King Killer #5 – Marvel
  131. Kingdom Of Earth #2 – Dark Horse
  132. Bishop #3 – Marvel
  133. Star Trek Starfleet Academy–Lost Contact #5 – IDW
  134. GI Joe A Real American Hero #109 – Image
  135. Punisher #7 – Marvel
  136. What If Runaways #1 – Marvel
  137. Daredevil #1 – Marvel
  138. Maid Cafe #4 – Keenspot Entertainment
  139. Fury Of Firestorm #5 – DC Comics
  140. Exquisite Corpses Rascal Randy #2 – Image
  141. Vampirella (2026) #5 – Dynamite
  142. The Beauty 2025 #8 – Ignition Press
  143. Absolute Superman #21 – DC Comics
  144. Teenage Mutant Ninja Turtles #20 – IDW
  145. Black Star #2 – Titan Comics
  146. Daredevil #3 – Marvel
  147. Vampirella 2026 #5 – Dynamite
  148. Dorc #7 – Image
  149. Batman #11 – DC Comics
  150. Marc Spector Moon Knight #7 – Marvel
  151. Ben 10 #4 – Dynamite
  152. Captain America #14 – Marvel
  153. Absolute Catwoman #1 – DC Comics
  154. Avengers Armageddon #1 – Marvel
  155. Star Wars Galaxys Edge – Echoes Of The Empire #5 – Marvel
  156. DC X Sonic The Hedgehog Metal Legion #4 – DC Comics
  157. Venom #260 – Marvel
  158. Queen In Black Thor #1 – Marvel
  159. Absolute Green Arrow #1 – DC Comics
  160. Clayface Celebrity Dirt #2 – DC Comics
  161. Bloodland #6 – Ignition Press
  162. Lion King #5 – Dynamite
  163. Daredevil #2 – Marvel
  164. Avengers Armageddon #2 – Marvel
  165. Amazing Spider-Man #33 – Marvel
  166. Gunslinger Spawn #57 – Image
  167. Mask #3 – Image
  168. Absolute Batman #20 – DC Comics
  169. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #11 – IDW
  170. X-Men #34 – Marvel
  171. JLA Avengers #3 – Marvel
  172. Queen In Black Venom Unchained #1 – Marvel
  173. Captain Marvel Dark Past #5 – Marvel
  174. Super Mondo Mega Mutts #2 – Oni Press
  175. Detective Comics 2026 Annual #1 – DC Comics
  176. This Land Is Old And Dark #1 – Other
  177. Nice House By The Sea #11 – DC Comics
  178. Sonic The Hedgehog X Godzilla #1 – IDW
  179. GI Joe A Real American Hero #331 – Image
  180. Punisher Vs Spider-Man #1 – Marvel
  181. Deadman #3 – DC Comics
  182. Absolute Green Arrow #2 – DC Comics
  183. Green Lantern Corps #19 – DC Comics
  184. Superman Annual Year One Thousand #1 – DC Comics
  185. Daredevil #4 – Marvel
  186. Uncanny X-Men #32 – Marvel
  187. Hello Kitty And Friends: Hello World! #1 – IDW
  188. Iron Man #8 – Marvel
  189. Star Trek The Last Starship #10 – IDW
  190. Gambit Wanted #1 – Marvel
  191. X-Men Of Apocalypse Omega #1 – Marvel
  192. Mary Jane Face It Tiger #1 – Marvel
  193. Walking Dead Deluxe #143 – Image
  194. Marvel DC Spider-Man Superman #1 – Marvel
  195. Jsa #22 – DC Comics
  196. Lucky Devils #9 – Image
  197. Pretty Hate Machine #5 – Mad Cave Studios
  198. Ec Shellshock #1 – Oni Press
  199. Superman #40 – DC Comics
  200. Predator Vs The Planet Of The Apes #1 – Marvel
  201. Hidden Springs #4 – Dark Horse
  202. Bleeding Hearts #7 – DC Comics
  203. Darkness #7 – Image
  204. Wade Wilson Deadpool #7 – Marvel
  205. Dungeon Crawler Carl Special Edition #0 – Vault Comics
  206. Zatanna (2026) #4 – DC Comics
  207. Jeff The Land Shark Superstar #1 – Marvel
  208. X-Men 97 Season Two #3 – Marvel
  209. The Ring The Man Who Beat The Man #3 – Dark Horse
  210. Emperor Aquaman #20 – DC Comics
  211. M1 Monster Racing League #3 – Image
  212. Amazing Spider-Man Spider-Versity #5 – Marvel
  213. Greatest American Hero #1 – AMP Comics LLC
  214. Lady Mechanika The Mechanical Menagerie #4 – Image
  215. Generation X-23 #7 – Marvel
  216. Heavy Metal Magazine #6 – Massive Publishing
  217. Conan The Barbarian #33 – Titan Comics
  218. Only The Savage Are Left #3 – Dark Horse
  219. Absolute Wonder Woman #21 – DC Comics
  220. Batgirl #22 – DC Comics
  221. End Of Life #7 – DC Comics
  222. Mumm Ra The Ever Living #5 – Dynamite
  223. Amazing Spider-Man #100 – Marvel
  224. What If Captain America #1 – Marvel
  225. Star Wars The Fall Of Kylo Ren #1 – Marvel
  226. Doomquest #3 – Marvel
  227. X-Men The Hellfire Murder #1 – Marvel
  228. Action Comics #1100 – DC Comics
  229. Talespin #1 – Dynamite
  230. Transformers #34 – Image
  231. Invincible Universe Battle Beast #11 – Image
  232. Spider-Man Long Way Home #2 – Marvel
  233. Queen In Black Hela #1 – Marvel
  234. Last Starfighter #2 – Mad Cave Studios
  235. Mortal Thor #13 – Marvel
  236. Avengers JLA #2 – DC Comics
  237. Detective Comics #1111 – DC Comics
  238. Doctor Strange #9 – Marvel
  239. Queen In Black Defenders Of Light And Dark #1 – Marvel
  240. Godzilla Conquers The Multiverse #1 – Marvel
  241. Justice League Unlimited #21 – DC Comics
  242. Absolute Superman #20 – DC Comics
  243. Amazing Spider-Man #32 – Marvel
  244. Absolute Martian Manhunter #12 – DC Comics
  245. Savage Dragon #281 – Image
  246. Amazing Spider-Man #31 – Marvel
  247. X-Men #33 – Marvel
  248. X-Men Outback #2 – Marvel
  249. Batman #10 – DC Comics
  250. Sleepy Hollow The Witches Of The Western Wood #4 – IDW
  251. Absolute Batman Ark-M Special #1 – DC Comics
  252. Sonic The Hedgehog #88 – IDW
  253. The Twilight Zone #10 – IDW
  254. She-Spawn #4 – Image
  255. Adventure Time 2025 #16 – Oni Press
  256. Vampyrates #2 – BOOM! Entertainment
  257. Detective Comics #27 – DC Comics
  258. Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #17 – Image
  259. Spectacular Spider-Man Brand New Day #3 – Marvel
  260. Solomon Kane The Lion Errant #2 – Titan Comics
  261. Powers 25 #12 – Dark Horse
  262. Gargoyles #1 – Dynamite
  263. Transformers The Movie 40Th Anniversary Edition #3 – Image
  264. Hornsby & Halo #15 – Image
  265. Absolute Batman #18 – DC Comics
  266. Absolute Batman #15 – DC Comics
  267. Regicide #1 – Image
  268. What If Spider-Man #1 – Marvel
  269. Silver Surfer #6 – Marvel
  270. Gastronomique #1 – BOOM! Entertainment
  271. Dark Knights Of Steel II #1 – DC Comics
  272. Justice League Knight Vision Special #1 – DC Comics
  273. Absolute Flash #17 – DC Comics
  274. Geiger #24 – Image
  275. Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #2 – Image
  276. DC Marvel Superman Spider-Man #1 – DC Comics
  277. Dispatched #2 – Ignition Press
  278. Marvel Tokon First Strike #1 – Marvel
  279. Wolverine #24 – Marvel
  280. Uncanny X-Men #31 – Marvel
  281. Conan And Dragonero #4 – Titan Comics
  282. Valiant Beyond Tales Of The Shadowman #8–Legacy Of Leroi #2 – Alient Vooks
  283. Power Rangers Green #1 – BOOM! Entertainment
  284. Limited Collectors Edition #25 – DC Comics
  285. Poison Ivy #46 – DC Comics
  286. White Sky #5 – Image
  287. Die Loaded #8 – Image
  288. Gun Honey Doubles Down #2 – Titan Comics
  289. Absolute Batman #19 – DC Comics
  290. Savage Sword Of Conan Reforged #6 – Titan Comics
  291. DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #3 – DC Comics
  292. JLA Avengers #1 – Marvel
  293. Pinhead Facsimile Edition #1 – BOOM! Entertainment
  294. Absolute Batman #1 – DC Comics
  295. Aladdin #2 – Dynamite
  296. Transformers #33 – Image
  297. Doomquest #1 – Marvel
  298. Marc Spector Moon Knight #6 – Marvel
  299. Something Is Killing The Children #49 – BOOM! Entertainment
  300. Batman #9 – DC Comics
  301. Mad Magazine #601 – DC Comics
  302. Ben 10 #3 – Dynamite
  303. Lobo #5 – DC Comics
  304. Nightwing #140 – DC Comics
  305. Ben 10 #1 – Dynamite
  306. Cul-De-Sac Anniversary Edition #1 – Bad Idea
  307. He-Man And The Masters Of The Universe #6 – Dark Horse
  308. Flash #35 – DC Comics
  309. Clayface Celebrity Dirt #1 – DC Comics
  310. Batman Superman Worlds Finest 2026 Annual #1 – DC Comics
  311. Event Horizon Inferno #4 – IDW
  312. The Horror Of Godzilla Kai-Sei Era #1 – IDW
  313. Void Rivals #32 – Image
  314. Minor Arcana #17 – BOOM! Entertainment
  315. Power Rangers Unlimited #2 – BOOM! Entertainment
  316. Supergirl Survive #3 – DC Comics
  317. Wonder Woman #35 – DC Comics
  318. Green Lantern #37 – DC Comics
  319. Deadman #2 – DC Comics
  320. Witchblade #24 – Image
  321. Captain America #13 – Marvel
  322. Accessories #1 – Panick Entertainment Llc
  323. Dr Wily #1 – Udon Entertainment Inc
  324. Shaolin Cowboy Staying Ailive #2 – Dark Horse
  325. Swamp Thing 1989 #4 – DC Comics
  326. 100 Bullets The Us Of Anger #2 – DC Comics
  327. Feral #25 – Image
  328. Do A Powerbomb Black And White #1 – Image
  329. GI Joe #24 – Image
  330. Fantastic Four #14 – Marvel
  331. Amazing Spider-Man #30 – Marvel
  332. Comics The Magazine #6 – Prana Publishers
  333. Laugh #166 – Archie Comics Publications
  334. American Caper #10 – Dark Horse
  335. Ben 10 #2 – Dynamite
  336. Everyone Loves A Jewel Thief #4 – Ignition Press
  337. Land Of Never #3 – Mad Cave Studios
  338. Jay And Silent Bob Jays Of Future Past #1 – Marvel
  339. Spider-Man Long Way Home #1 – Marvel
  340. Absolute Batman 2025 Annual #1 – DC Comics
  341. Cult-De-Sac #1 – Ignition Press
  342. GI Joe A Real American Hero #330 – Image
  343. Uncanny X-Men #30 – Marvel
  344. Challenges Of Doom Mr Fantastic #1 – Marvel
  345. Mega Man X #5 – Udon Entertainment Inc
  346. Exquisite Corpses Rascal Randy #1 – Image
  347. Trillion Dollar Kid #2 – Image
  348. Mask #2 – Image
  349. Ultimate Impact Reborn #3 – Marvel
  350. Rocket Raccoon Rocket Rewind #1 – Marvel
  351. We Dont Kill Spiders Season Of The Witch #4 – Midnight Factory
  352. The Foundry #1 – Dark Horse
  353. Masters Of The Universe Genesis #1 – Dark Horse
  354. Absolute Wonder Woman #20 – DC Comics
  355. Deathstroke The Terminator #5 – DC Comics
  356. Zatanna (2026) #3 – DC Comics
  357. Batman #163 – DC Comics
  358. DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #1 – DC Comics
  359. Thundercats X Silverhawks #5 – Dynamite
  360. Supernatural #9 – Dynamite
  361. Invincible Universe Battle Beast #10 – Image
  362. Walking Dead Deluxe #142 – Image
  363. Chachu #1 – Image
  364. X-Men Outback #1 – Marvel
  365. Infernal Hulk #9 – Marvel
  366. Its Symbie #1 – Marvel
  367. Olympus Saga Megalith #3 – Bad Idea
  368. Witness Point #2 – Dark Horse
  369. Batwoman #5 – DC Comics
  370. Arcadia #7 – Ignition Press
  371. Yumi 00Ex #1 – Image
  372. Marvel Swimsuit Special Brand New Beach Day #1 – Marvel
  373. Doomquest #2 – Marvel
  374. DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #2 – DC Comics
  375. Absolute Batman #17 – DC Comics
  376. Dorc #6 – Image
  377. Mask #1 – Image
  378. Bishop #2 – Marvel
  379. Fort Psycho #1 – Oni Press
  380. Star Wars The High Republic Adventures–Pathfinders #4 – Dark Horse
  381. Adventures Of Superman Book Of El #11 – DC Comics
  382. Altered States Warlords #3 – Dynamite
  383. Corpse Knight #4 – Image
  384. Ultimate Universe Finale #1 – Marvel
  385. Sorcerer Supreme #8 – Marvel
  386. Infernal Hulk #8 – Marvel
  387. X-Men United #5 – Marvel
  388. Captain America #12 – Marvel
  389. Fury Of Firestorm #4 – DC Comics
  390. Absolute Martian Manhunter #11 – DC Comics
  391. Absolute Batman #14 – DC Comics
  392. Dark Knights Of Steel Heir To The Sea #1 – DC Comics
  393. Aladdin #1 – Dynamite
  394. Killer Influences #2 – IDW
  395. Gunslinger Spawn #56 – Image
  396. Marvel Graphic Comic Box Amazing Spider-Man #100 – Marvel
  397. Spectacular Spider-Man Brand New Day #1 – Marvel
  398. Batman #8 – DC Comics
  399. Absolute Green Lantern #16 – DC Comics
  400. Venom #259 – Marvel

Enjoyed this? Please share on social media!

Stay up-to-date and support the site by following Bleeding Cool on Google News today!

Rich JohnstonAbout Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of comic books The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne and Chase Variant. Lives in South-West London, works from The Union Club on Greek Street, shops at Gosh, Piranha and Forbidden Planet. Father of two daughters, Amazon associate, political cartoonist.
twitterfacebookinstagramwebsite
Comments will load 20 seconds after page. Click here to load them now.