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Absolute Comic Shop Marketshare And Top 400 Sellers In September 2026
DC Comics Dominates The Absolute Comic Shop Marketshare And The Top 400 Sellers In September 2026
Article Summary
- September 2026 comic shop marketshare saw DC dominate at 44.35%, ahead of Marvel at 28.70% and Image at 15.06%.
- Absolute Batman #24 led the Top 400 Sellers, with Batman #13 and Absolute Cassandra Cain #1 close behind.
- DC claimed nine of September 2026’s top ten sellers, while Marvel’s DNX #1 was the only non-DC breakout hit.
- The Top 400 Sellers chart draws on POS data from 600-plus comic shops, offering a sharp snapshot of direct market demand.
September 2026 saw DC Comics dominate comic store marketshare, with Absolute Batman, Batman and Absolute Cassandra Cain topping the charts and beating out Marvel Comics' blind-bag-led X-Men event DNX, Marvel's only title in September 2026's top ten. But October 2026? Well, with the launch of the Midnight Universe books, that was a different story we will get to… as even Image Comics got over half of Marvel's marketshare for the month.
Comic Book Store Marketshare For September 2026
– DC — 44.35%
– Marvel — 28.70%
– Image — 15.06%
– IDW — 2.82%
– BOOM! Entertainment — 1.99%
– Dynamite — 1.79%
– Dark Horse — 1.16%
– Titan Comics — 1.05%
– Oni Press — 0.76%
– Ignition Press — 0.68%
Comic Book Store Top 400 Sellers For September 2026
- Absolute Batman #24 – DC Comics – 100.00%
- Batman #13 – DC Comics – 78.43%
- Absolute Cassandra Cain The Shadows Hand #1 – DC Comics – 70.17%
- DNX #1 – Marvel – 71.69%
- Absolute Green Arrow #5 – DC Comics – 66.32%
- Absolute Superman #23 – DC Comics – 53.28%
- Teen Titans #1 – DC Comics – 43.38%
- Legion Of Super-Heroes #1 – DC Comics – 41.90%
- Doom Patrol #1 – DC Comics – 41.61%
- Absolute Wonder Woman #24 – DC Comics – 41.15%
- Daredevil #6 – Marvel
- Avengers Armageddon #4 – Marvel
- Spawn 77 #1 – Image
- Daredevil #7 – Marvel
- Detective Comics #1113 – DC Comics
- Muppets Take The Marvel Universe #1 – Marvel
- Transformers #36 – Image
- Absolute Green Lantern #18 – DC Comics
- Absolute Catwoman #3 – DC Comics
- Infernal Hulk Vs Wolverine #1 – Marvel
- Batman Bad Seeds Gotham Central #1 – DC Comics
- Batman Superman Weird Al Worlds Weirdest #1 – DC Comics
- Captain America #15 – Marvel
- Punisher #8 – Marvel
- Wade Wilson Deadpool #8 – Marvel
- Batman & Robin Year One Dynamic Duos #2 – DC Comics
- Absolute Batman #23 – DC Comics
- Absolute Wonder Woman #23 – DC Comics
- X-Men #37 – Marvel
- Batman Bad Seeds Sunset #1 – DC Comics
- Fantastic Four #16 – Marvel
- Absolute Flash #19 – DC Comics
- Exquisite Corpses Fox Mask Killer #1 – Image
- Ben 10 #5 – Dynamite
- Uncanny X-Men #35 – Marvel
- Doomquest #4 – Marvel
- Nightwing #142 – DC Comics
- Batgirl #23 – DC Comics
- Superman The Stranger #1 – DC Comics
- Batwoman #7 – DC Comics
- Deadman #4 – DC Comics
- Absolute Green Arrow #4 – DC Comics
- Barbara Gordon Breakout #5 – DC Comics
- Marc Spector Moon Knight #8 – Marvel
- Crowbound #1 – Image
- Challenges Of Doom Spider-Man #1 – Marvel
- Fury Of Firestorm #6 – DC Comics
- Miles Morales Spider-Man #2 – Marvel
- Queen In Black #4 – Marvel
- Clayface Celebrity Dirt #3 – DC Comics
- Mask #4 – Image
- Iron Man #9 – Marvel
- Lobo #7 – DC Comics
- G.I. Joe #26 – Image
- Amazing Spider-Man #35 – Marvel
- Justice League Unlimited #23 – DC Comics
- Action Comics #1102 – DC Comics
- Terminal #3 – Image
- Supergirl #17 – DC Comics
- Wolverine #27 – Marvel
- Black Cat #14 – Marvel
- Gambit Gone #1 – Marvel
- Spider-Man Long Way Home #3 – Marvel
- Venom #261 – Marvel
- Superman #42 – DC Comics
- Marvel Zombies War Zone #1 – Marvel
- Rook Exodus #11 – Image
- Batman Superman Worlds Finest #55 – DC Comics
- Deathstroke The Terminator #7 – DC Comics
- Superman Unlimited #17 – DC Comics
- Thor #801 – Marvel
- Wonder Woman #37 – DC Comics
- Absolute Batman 2025 Annual #1 – DC Comics
- Hellraiser Resurrections – New Wounds #1 – BOOM! Entertainment
- Spider-Woman 50Th Anniversary Special #1 – Marvel
- Last Driver #2 – Image
- Odin #4 – Image
- Doctor Strange And Doctor Doom Triumph And Torment #1 – Marvel
- Dark Knights Of Steel Ii #3 – DC Comics
- Dorc #8 – Image
- Sonic The Hedgehog X Godzilla #2 – IDW
- Catwoman #91 – DC Comics
- Punisher Vs Spider-Man #3 – Marvel
- Karman Blade #1 – Image
- Teenage Mutant Ninja Turtles #22 – IDW
- Marvel Mangaverse Web Of Blood #1 – Marvel
- Six Of Us #1 – Dark Horse
- Absolute Batman #1 – DC Comics
- Wolverine #28 – Marvel
- DC X Sonic The Hedgehog Metal Legion #5 – DC Comics
- Hellraiser Resurrections – The Onanistic Ritual #1 – BOOM! Entertainment
- Jeff The Land Shark Superstar #3 – Marvel
- X-Men Omega Red Dawn #1 – Marvel
- New Titans #39 – DC Comics
- JSA #23 – DC Comics
- X-Men 97 Season Two #4 – Marvel
- Exquisite Corpses Rascal Randy #3 – Image
- Spectacular Spider-Man Brand New Day #5 – Marvel
- Hellraiser Resurrections – The Deep Gospel #1 – BOOM! Entertainment
- Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #4 – Image
- Harley Quinn #66 – DC Comics
- X-Men #36 – Marvel
- Black Panther Namor Doomed #1 – Marvel
- Marvel Mangaverse Ghostlocke #1 – Marvel
- Inglorious X-Force #9 – Marvel
- Green Lantern #39 – DC Comics
- Void Rivals #34 – Image
- Batman #251 – DC Comics
- Ofiusa #1 – Image
- Flash #37 – DC Comics
- Star Wars The Book Of Boba Fett #1 – Marvel
- Supergirl Survive #4 – DC Comics
- Green Lantern Corps #20 – DC Comics
- Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #2 – Marvel
- Archie #1 – Oni Press
- Batman #12 – DC Comics
- Absolute Batman #22 – DC Comics
- Marvel Gold 76 #1 – Marvel
- Emperor Aquaman #21 – DC Comics
- Warbird #1 – Bad Idea
- Daredevil #5 – Marvel
- Corpse Knight #6 – Image
- Batman #11 – DC Comics
- ReDCoat #20 – Image
- Detective Comics #1112 – DC Comics
- X-Men Outback #4 – Marvel
- Marvel Knights The World To Come #6 – Marvel
- Escape #9 – Image
- Queen In Black Defenders Of Light And Dark #3 – Marvel
- DC Start Here Batman Dark Patterns #1 – DC Comics
- G.I. Joe A Real American Hero #332 – Image
- Doctor Strange #10 – Marvel
- Star Wars The Fall Of Kylo Ren #2 – Marvel
- Poison Ivy #47 – DC Comics
- Do A Powerbomb Black And White #3 – Image
- Superman #41 – DC Comics
- Justice League Unlimited #22 – DC Comics
- Terminal #2 – Image
- Supernatural Wayward Special #1 – Dynamite
- Queen In Black #1 – Marvel
- She-Spawn #5 – Image
- Hello Kitty And Friends Hello World #1 – IDW
- Absolute Flash #18 – DC Comics
- Invincible Universe Battle Beast #12 – Image
- Zatanna (2026) #5 – DC Comics
- Hellraiser Resurrections – Hells Council #1 – BOOM! Entertainment
- Avengers Armageddon #3 – Marvel
- DC Start Here Batman (2011) #1 – DC Comics
- Star Trek 2026 #1 – IDW
- Comics The Magazine #7 – Prana Publishers
- Wolverine #26 – Marvel
- Gun Honey Doubles Down #4 – Titan Comics
- Savage Sword Of Conan #16 – Titan Comics
- Generation X-23 #8 – Marvel
- Marvel Mangaverse Arcane Avengers #1 – Marvel
- Black Tower The Raven Conspiracy #2 – DC Comics
- Gambit Wanted #2 – Marvel
- Absolute Batman #20 – DC Comics
- Creepshow Vol 05 #1 – Image
- Void Rivals #33 – Image
- Chachu #2 – Image
- Last Driver #1 – Image
- Bishop #4 – Marvel
- Rom Special #1 – Image
- Bug Wars The Coming Of The Wardoom #2 – Image
- Escape From New York Escape From Chicago #1 – Mad Cave Studios
- Space Ghost Vs The Herculoids #1 – Dynamite
- Sonic The Hedgehog #89 – IDW
- Marvel Mangaverse Iron Knight #1 – Marvel
- Avengers ILA #4 – DC Comics
- Uncanny X-Men #34 – Marvel
- Black Cat #13 – Marvel
- Conan The Barbarian Tides Of The Tyrant King #1 – Titan Comics
- Hammerfist #1 – Image
- Next Level One Shot #1 – DC Comics
- Absolute Batman #21 – DC Comics
- Absolute Superman #22 – DC Comics
- Regicide #2 – Image
- DC Start Here Batman (2016) #1 – DC Comics
- Conan And Dragonero #5 – Titan Comics
- Prima Apparata #1 – Ignition Press
- DC Start Here Batman White Knight #1 – DC Comics
- Of The Earth #5 – Image
- Event Horizon Inferno #5 – IDW
- Absolute Batman #2 – DC Comics
- Spawn Scorched #54 – Image
- Superman Father Of Tomorrow #5 – DC Comics
- Absolute Catwoman #1 – DC Comics
- Forever Home #1 – Oni Press
- G.I. Joe #25 – Image
- Absolute Batman #19 – DC Comics
- Civil War Unmasked #5 – Marvel
- Minor Arcana #18 – BOOM! Entertainment
- Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #12 – IDW
- Transformers #35 – Image
- Teenage Mutant Ninja Turtles Mirage Facsimile #1 – IDW
- End Of Life #8 – DC Comics
- Amazing Spider-Man #1000 – Marvel
- Tomb Of Apocalypse #1 – Marvel
- 100 Bullets The Us Of Anger #3 – DC Comics
- Dungeons And Dragons Ravenloft #1 – Dark Horse
- Thor #800 – Marvel
- Red Roots #5 – Image
- Invincible Universe Capes #11 – Image
- Godzilla Conquers The Multiverse #2 – Marvel
- Mega Man Gear Masters #1 – Udon Entertainment Inc
- Batman & Robin Year One Dynamic Duos #1 – DC Comics
- Giant Robot Hellboy Returns #2 – Dark Horse
- Tales Of Wonder #1 – Image
- Absolute Batman #16 – DC Comics
- Mark Spears Monsters #1 – Keenspot Entertainment
- Absolute Batman #15 – DC Comics
- Feral #26 – Image
- Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #18 – Image
- Die Loaded #9 – Image
- Absolute Green Arrow #3 – DC Comics
- Ghost Pepper #15 – Image
- Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #1 – Marvel
- Amazing Spider-Man #34 – Marvel
- Spawn #378 – Image
- Punisher Vs Spider-Man #2 – Marvel
- Absolute Catwoman #2 – DC Comics
- What If X-Men #1 – Marvel
- Absolute Batman #3 – DC Comics
- Watchmen #1 – DC Comics
- Flash #36 – DC Comics
- Lobo #6 – DC Comics
- Queen In Black #3 – Marvel
- Thundercats Cheetara #1 – Dynamite
- Spawn Scorched #53 – Image
- Walking Dead Deluxe #144 – Image
- Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #3 – Image
- Ec Cruel Kingdom 2 #1 – Oni Press
- Power Rangers Unlimited #3 – BOOM! Entertainment
- Harley Quinn #65 – DC Comics
- Teenage Mutant Ninja Turtles #21 – IDW
- Masters Of The Universe Genesis #2 – Dark Horse
- Witchblade #25 – Image
- Crimes Against Nature #1 – Image
- Nightwing #141 – DC Comics
- Absolute Batman #17 – DC Comics
- Sicko #2 – Ignition Press
- Absolute Batman #4 – DC Comics
- Star Wars The Book Of Boba Fett #2 – Marvel
- The Horror Of Godzilla Kai-Sei Era #1 – IDW
- Ben 10 #4 – Dynamite
- Mask Origins #1 – Image
- Star Trek Red Shirts–Ghost Of The 21St Century #2 – IDW
- Fire And Ice Darkwolf #3 – Dynamite
- Joe Kubert 100 Years A Life In Covers #1 – DC Comics
- Terminal #1 – Image
- Absolute Wonder Woman #22 – DC Comics
- Dark Knights Of Steel Ii #2 – DC Comics
- Conan The Barbarian #34 – Titan Comics
- Queen In Black Venom Unchained #2 – Marvel
- Hab #4 – Bad Idea
- X-Men #35 – Marvel
- Absolute Batman #18 – DC Comics
- Folk Of Dooney Hollow #1 – Ignition Press
- Fort Psycho #2 – Oni Press
- Red Sonja She Devil With A Sword #5 – Dynamite
- Absolute Green Arrow #1 – DC Comics
- Green Lantern #38 – DC Comics
- Batman Superman Worlds Finest #54 – DC Comics
- Viking Moon #4 – Image
- Wonder Woman #72 – DC Comics
- He-Man And The Masters Of The Universe The Wings Of Fate #3 – Dark Horse
- Black Tower The Raven Conspiracy #1 – DC Comics
- New Titans #38 – DC Comics
- No Gods No Masters #1 – BOOM! Entertainment
- King Spawn #59 – Image
- Deathstroke The Terminator #6 – DC Comics
- Miles Morales Spider-Man #1 – Marvel
- M1 Monster Racing League #4 – Image
- Tank Girl Blue Helmet Summer Special #1 – Titan Comics
- Dungeons And Dragons Total Party Killers #2 – Dark Horse
- Predator Vs The Planet Of The Apes #2 – Marvel
- Sorcerer Supreme #9 – Marvel
- Absolute Batman #13 – DC Comics
- That Texas Blood Hell Comes To Allison Ranch #1 – Image
- Absolute Batman #5 – DC Comics
- Shaolin Cowboy Staying Alive #3 – Dark Horse
- Gunslinger Spawn #58 – Image
- Walking Dead Deluxe #145 – Image
- DC Special #5 – DC Comics
- Star Trek The Last Starship #11 – IDW
- Zorro #3 – Alien Books
- V For Vendetta #1 – DC Comics
- Batman #1 – DC Comics
- Superman Unlimited #16 – DC Comics
- Power Rangers Green #2 – BOOM! Entertainment
- Wolverine #25 – Marvel
- X-Men Outback #3 – Marvel
- Sonic The Hedgehog X Godzilla #1 – IDW
- Smile Any Given Smile #1 – IDW
- Wonder Woman #36 – DC Comics
- The Rocketeer Infiltrator #3 – IDW
- Teenage Mutant Ninja Turtles #20 – IDW
- G.I. Joe A Real American Hero #330 – Image
- Absolute Batman #11 – DC Comics
- Silver Surfer #7 – Marvel
- Avengers Armageddon #1 – Marvel
- Infernal Hulk #10 – Marvel
- Jeff The Land Shark Superstar #12 – Marvel
- Spectacular Spider-Man Brand New Day #4 – Marvel
- Absolute Batman #9 – DC Comics
- Queen In Black #2 – Marvel
- Absolute Batman #6 – DC Comics
- Absolute Superman #21 – DC Comics
- Absolute Green Arrow #2 – DC Comics
- Gargoyles (2026) #2 – Dynamite
- Batwoman #6 – DC Comics
- Punisher #7 – Marvel
- Mask #3 – Image
- Corpse Knight #5 – Image
- Marvel DC Spider-Man Superman #1 – Marvel
- Clayface Celebrity Dirt #2 – DC Comics
- King Spawn #58 – Image
- Uncanny X-Men #33 – Marvel
- Avengers Armageddon #2 – Marvel
- Do A Powerbomb Black And White #2 – Image
- Monstress #64 – Image
- Absolute Green Lantern #17 – DC Comics
- Death Vigil (2026) #2 – Image
- Absolute Batman #7 – DC Comics
- The Patron #2 – Ignition Press
- Hornsby & Halo #16 – Image
- Absolute Batman #10 – DC Comics
- Young Hellboy Thrilling Sky Adventures #3 – Dark Horse
- Ultimate Impact Reborn #4 – Marvel
- Tmnt Journeys #13 – IDW
- Dispatched #3 – Ignition Press
- Absolute Batman #8 – DC Comics
- Cult-De-Sac #2 – Ignition Press
- Fixation #1 – IDW
- Save Now #4 – Bad Idea
- Spawn Scorched #55 – Image
- Royals #6 – Image
- Fall Of The House Of Slaughter #4 – BOOM! Entertainment
- Rocketfellers #14 – Image
- Last Starfighter #3 – Mad Cave Studios
- Ec Catacomb Of Torment #15 – Oni Press
- X-Men United #6 – Marvel
- Action Comics #1101 – DC Comics
- Superman Father Of Tomorrow #4 – DC Comics
- A Mischief Of Magpies #2 – DST! RY
- Vampyrates #3 – BOOM! Entertainment
- Mighty Morphin Power Rangers 2026 #3 – BOOM! Entertainment
- Dirt Beneath The Devil #2 – Mad Cave Studios
- Solomon Kane The Lion Errant #3 – Titan Comics
- Supergirl #16 – DC Comics
- Gun Honey Doubles Down #3 – Titan Comics
- Denver #1 – Mad Cave Studios
- Lost Fantasy #12 – Image
- Supernatural #10 – Dynamite
- Stuff Of Nightmares The Cat In The Coffin #1 – BOOM! Entertainment
- Absolute Batman #14 – DC Comics
- Greatest American Hero #3 – AMP Comics LLC
- Exquisite Corpses Rascal Randy #2 – Image
- Stitch #8 – Dynamite
- Batman And Robin Year One Dynamic Duos #2 – DC Comics
- Amazing Spider-Man #33 – Marvel
- Star Wars The Fall Of Kylo Ren #1 – Marvel
- Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures #41 – IDW
- Barbara Gordon Breakout #4 – DC Comics
- Eye Collector #4 – Image
- Neighborhood Watch #5 – BOOM! Entertainment
- DC Marvel Batman Deadpool #1 – DC Comics
- Chachu #1 – Image
- Superman #141 – DC Comics
- Tales Of The Teenage Mutant Ninja Turtles Coastal Chaos #1 – IDW
- Innards #4 – Ignition Press
- Street Fighter Masters Juri #1 – Udon Entertainment Inc
- The Big Shakedown #1 – Dark Horse
- Bug Wars The Coming Of The Wardoom #1 – Image
- Daredevil #1 – Marvel
- Fireborn #4 – Image
- Fantastic Four #15 – Marvel
- Captain America #14 – Marvel
- Absolute Batman #12 – DC Comics
- Gunslinger Spawn #57 – Image
- Fury Of Firestorm #5 – DC Comics
- Punisher Vs Spider-Man #1 – Marvel
- If Destruction Be Our Lot #4 – Image
- Invincible Universe Capes #10 – Image
- Adventure Time Quadruple Feature #3 – Oni Press
- X-Men #34 – Marvel
- Gargoyles (2026) #1 – Dynamite
- JLA Avengers #3 – Marvel
- Absolute Wonder Woman #21 – DC Comics
- Ghost Pepper #14 – Image
- Daredevil #3 – Marvel
- Dorc #7 – Image
- Dungeon Crawler Carl Special Edition #0 – Vault Comics
- Jeff The Land Shark Superstar #1 – Marvel
- Sleepy Hollow The Witches Of The Western Wood #5 – IDW
- Vampirella #6 – Dynamite
- Yumi 00Ex #2 – Image
- Queen In Black Thor #1 – Marvel
- Star Wars Galaxys Edge – Echoes Of The Empire #5 – Marvel
This is all based on Point Of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems, thanks to Prana Direct Market Solutions. The Prana DM data set provides access to a week's sales data from comic book stores from Monday to Sunday and is published on Bleeding Cool the following Friday. It draws from over 600 comic book stores, out of the estimated 1800-2000 that currently order through the direct market. Bleeding Cool neither receives our hands-out payment for this data; it's about bringing the information together in one place and then sharing it out. And if Lunar, PRH, Universal, Philbo or Diamond UK, or even Marvel, DC, Image, Dynamite, Dark Horse, would be interested in sharing their data, in a way that I guarantee never to declare it to competitors, but combine it to create a Direct Market Orders chart that reflects the whole market like Diamond used to, I would be down with that as well. We have made a start with Image Comics and their Monthly Top Ten charts, too. But for now, for right now, this is where we are. I will always strive to do better to serve Bleeding Cool readers, whether comic store owners or comic shop customers. And if you have any ideas or suggestions, or would like to contribute additional data, please let me know at richjohnston@gmail.com.