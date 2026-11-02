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Absolute Green Arrow Leads The Top 400 Bestselling Comics Last Week

Absolute Green Arrow Leads The Top 400 Bestselling Comics Last Week

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Article Summary

  • Top 400 Bestselling Comics Last Week saw Absolute Green Arrow #6 take No. 1, leading a DC-heavy field in stores.
  • Marvel stayed strong with Avengers Armageddon #5 at No. 2, plus Amazing Spider-Man, X-Men and Midnight hits.
  • Bad Idea scored a standout launch as It Demands Sacrifice #1 debuted at No. 15, one of the week's biggest surprises.
  • The Top 400 Bestselling Comics Last Week draws on POS data from 600+ comic shops via Manage Comics and CSA.

Absolute Green Arrow #6 led the Top 400 Bestselling Comics last week, even as Marvel had a strong Wednesday with Armageddon, Amazing Spider-Man, X-Men and still strong Midnight sales three weeks on. And Bad Idea Comics launches higher than ever before with It Demands Sacrifice at no. 15. These results from the 13th to the 19th of October are courtesy of Prana Direct Market Solutions. Here are the 400 best-selling comic books in comic book stores based on Point Of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems. You can find previous Bestseller Lists right here.

Absolute Green Arrow Leads The Top 400 Bestselling Comics Last Week

  1. Absolute Green Arrow #6 – DC Comics
  2. Avengers Armageddon #5 – Marvel
  3. Absolute Flash #20 – DC Comics
  4. Amazing Spider-Man Halloween Special #1 – Marvel
  5. Detective Comics #1114 – DC Comics
  6. Nightwing #143 – DC Comics
  7. Uncanny X-Men #37 – Marvel
  8. Batwoman #8 – DC Comics
  9. Doomquest #5 – Marvel
  10. Midnight Spider-Man #1 – Marvel
  11. Miles Morales Spider-Man #3 – Marvel
  12. Marc Spector Moon Knight #9 – Marvel
  13. Fury Of Firestorm #7 – DC Comics
  14. Midnight X-Men #1 – Marvel
  15. It Demands Sacrifice #1 – Bad Idea
  16. Dorc #9 – Image
  17. Lobo #8 – DC Comics
  18. Gi Joe #27 – Image
  19. Wonder Woman #38 – DC Comics
  20. Last Driver #3 – Image
  21. Action Comics #1103 – DC Comics
  22. Deathstroke The Terminator #8 – DC Comics
  23. Batman #14 – DC Comics
  24. Catwoman #92 – DC Comics
  25. X-Men United #8 – Marvel
  26. Batman Superman Worlds Finest #56 – DC Comics
  27. Midnight Fantastic Four #1 – Marvel
  28. Dark Knights Of Steel II #4 – DC Comics
  29. Exquisite Corpses Rascal Randy #4 – Image
  30. If Destruction Be Our Lot #5 – Image
  31. New Titans #40 – DC Comics
  32. Superman Unlimited #18 – DC Comics
  33. Punisher Showdowns Black Widow #1 – Marvel
  34. Amazing Spider-Man #1001 – Marvel
  35. Marvel Zombies War Zone #2 – Marvel
  36. Inglorious X-Force #10 – Marvel
  37. Emperor Aquaman #22 – DC Comics
  38. ReDCoat #21 – Image
  39. X-Men Outback #5 – Marvel
  40. Bug Wars The Coming Of The Wardoom #3 – Image
  41. Jeff The Land Shark Superstar #4 – Marvel
  42. Amazing Spider-Man #1000 – Marvel
  43. Six Of Us #2 – Dark Horse
  44. Transformers #37 – Image
  45. Star Wars The Fall Of Kylo Ren #3 – Marvel
  46. Ofiusa #2 – Image
  47. Hello Halloween #2 – BOOM! Entertainment
  48. Absolute Batman #24 – DC Comics
  49. Venom #1 – Marvel
  50. Clayface #1 – DC Comics
  51. Teen Titans #2 – DC Comics
  52. Street Fighter Masters Cammy Vs Chun Li #1 – Udon Entertainment Inc
  53. The Twilight Zone #11 – IDW
  54. Conan The Barbarian Tides Of The Tyrant King #2 – Titan Comics
  55. Batman & Robin Year One Dynamic Duos #3 – DC Comics
  56. Doom Patrol #2 – DC Comics
  57. Doom All-On-One #1 – Marvel
  58. Arrivals #1 – Dark Horse
  59. Creepshow Vol 05 #2 – Image
  60. Wolverine Paradise #1 – Marvel
  61. Absolute Superman #24 – DC Comics
  62. DNX #3 – Marvel
  63. End Of Life #9 – DC Comics
  64. King Spawn #60 – Image
  65. X-Men #39 – Marvel
  66. Legion Of Super-Heroes #2 – DC Comics
  67. Infernal Hulk Vs Fantastic Four #1 – Marvel
  68. Detective Comics #298 – DC Comics
  69. Cyberpunk 2077 Jayks Case #1 – Dark Horse
  70. Space Ghost Vs The Herculoids #2 – Dynamite
  71. Batman Bad Seeds Streets Of Gotham #1 – DC Comics
  72. Gunslinger Spawn #59 – Image
  73. Iron Man Racing Towards Doom #1 – Marvel
  74. Thundercats (2026) #1 – Dynamite
  75. Wade Wilson Deadpool #9 – Marvel
  76. M1 Monster Racing League #5 – Image
  77. Bizarro Year None #3 – DC Comics
  78. Die Loaded #10 – Image
  79. Demon #1 – DC Comics
  80. Star Trek The Last Starship #12 – IDW
  81. Batman Bad Seeds Gotham Central #2 – DC Comics
  82. Witchblade #26 – Image
  83. Barbara Gordon Breakout #6 – DC Comics
  84. Power Rangers Green #3 – BOOM! Entertainment
  85. Mark Spears Graveyard Shift #1 – Keenspot Entertainment
  86. Teenage Mutant Ninja Turtles #23 – IDW
  87. Walking Dead Deluxe #147 – Image
  88. Spawn 77 #2 – Image
  89. He-Man And The Masters Of The Universe The Wings Of Fate #4 – Dark Horse
  90. Eye Collector #5 – Image
  91. Star Trek Holo-Ween II #3 – IDW
  92. Savage Sword Of Conan Reforged #7 – Titan Comics
  93. Clayface Celebrity Dirt #4 – DC Comics
  94. Forever Home #2 – Oni Press
  95. Jonah Hex And The Shadow Of Death #1 – DC Comics
  96. Sonic The Hedgehog X Godzilla #3 – IDW
  97. Mirka Andolfos Sweet Paprika Black White And Pink Halloween #1 – Image
  98. Iron Man #10 – Marvel
  99. Absolute Wonder Woman #24 – DC Comics
  100. Something Is Killing The Children #50 – BOOM! Entertainment
  101. The Patron #3 – Ignition Press
  102. Savage Dragon #282 – Image
  103. Black Cat #15 – Marvel
  104. Supergirl #18 – DC Comics
  105. Gargoyles (2026) #3 – Dynamite
  106. The Folk Of Dooney Hollow #2 – Ignition Press
  107. Young Hellboy Thrilling Sky Adventures #4 – Dark Horse
  108. Nice House By The Sea #12 – DC Comics
  109. Filthy Lambs #1 – Mad Cave Studios
  110. Absolute Green Arrow #5 – DC Comics
  111. Absolute Cassandra Cain The Shadows Hand #1 – DC Comics
  112. Alien Vs X-Men #1 – Marvel
  113. Dog Tag #6 – Mad Cave Studios
  114. Absolute Green Lantern #19 – DC Comics
  115. X-Men 97 Season Two #5 – Marvel
  116. Gi Joe A Real American Hero #333 – Image
  117. Karman Blade #2 – Image
  118. Green Lantern Corps #21 – DC Comics
  119. DNX #1 – Marvel
  120. Last Starfighter Beta #1 – Mad Cave Studios
  121. Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #2 – Marvel
  122. Did You Hear About Mimi Green #3 – Dark Horse
  123. Mirka Andolfos Sweet Paprika Black White & Pink Halloween Sp #1 – Image
  124. Vampirella (2026) #7 – Dynamite
  125. Mask #5 – Image
  126. Batman #227 – DC Comics
  127. Gi Joe A Real American Hero Tomb Raider #1 – Image
  128. Vampirella 2026 #7 – Dynamite
  129. Uncanny X-Men #36 – Marvel
  130. Forged #14 – Image
  131. Yumi 00Ex #3 – Image
  132. Nova Return Of The Rings #1 – Marvel
  133. Absolute Batman #23 – DC Comics
  134. Absolute Flash #19 – DC Comics
  135. Generation X-23 #9 – Marvel
  136. The Amazing Venom #1 – Marvel
  137. Deadman #5 – DC Comics
  138. Amazing Spider-Man Amazing Visions #1 – Marvel
  139. Captain America #15 – Marvel
  140. DNX #2 – Marvel
  141. Black Star #4 – Titan Comics
  142. Miles Morales Spider-Man #2 – Marvel
  143. Detective Comics #880 – DC Comics
  144. Fantastic Four #17 – Marvel
  145. Dungeon Crawler Carl Special Edition #0 – Vault Comics
  146. Lilith Blood And Burlesque #1 – Vault Comics
  147. Star Wars The High Republic Adventures–Pathfinders #6 – Dark Horse
  148. X-Men #38 – Marvel
  149. Star Wars Rogue One – Chirrut And Baze #1 – Marvel
  150. Batman #13 – DC Comics
  151. Archie Vs The Terminator #1 – Dynamite
  152. Superman Kingdom Of Zod Special #1 – DC Comics
  153. Invincible Universe Battle Beast #1 – Image
  154. Tales Of The Teenage Mutant Ninja Turtles Coastal Chaos #2 – IDW
  155. Infernal Hulk Vs Wolverine #1 – Marvel
  156. Star Trek Zero Point #1 – IDW
  157. Sabrina The Teenage Witch #1 – Oni Press
  158. Captain Britain 50Th Anniversary Special #1 – Marvel
  159. Poison Ivy #48 – DC Comics
  160. Starship Godzilla Invasion X Kai-Sei Era #1 – IDW
  161. Chachu #3 – Image
  162. Did You Hear About Mimi Green #4 – Dark Horse
  163. 12-Foot Skeleton #1 – Ignition Press
  164. Something Epic #16 – Image
  165. Teen Titans #1 – DC Comics
  166. Ice Cream Man #1 – Image
  167. Meals To Astonish Avengers #1 – Marvel
  168. Superman The Stranger #2 – DC Comics
  169. Batgirl #24 – DC Comics
  170. Avengers Armageddon #4 – Marvel
  171. Supernatural Sam Winchester #1 – Dynamite
  172. Star Wars The Book Of Boba Fett #3 – Marvel
  173. Crowbound #2 – Image
  174. Absolute Catwoman #3 – DC Comics
  175. Supernatural Dean Winchester #1 – Dynamite
  176. DCs Quoth The Raven Whatever #1 – DC Comics
  177. Sicko #3 – Ignition Press
  178. X-Men United #7 – Marvel
  179. Thundercats 2026 #1 – Dynamite
  180. Last Driver #1 – Image
  181. Magic The Gathering Untold Stories–Liliana #1 – Dark Horse
  182. Batman #423 – DC Comics
  183. Gambit Wanted #3 – Marvel
  184. Zatanna (2026) #6 – DC Comics
  185. Absolute Green Arrow #4 – DC Comics
  186. Miles Morales Spider-Man #1 – Marvel
  187. X-O Manowar Black White And Gold #1 – Alien Books
  188. Gambit Gone #1 – Marvel
  189. Star Trek Holo-Ween II #2 – IDW
  190. Hello Kitty And Friends Hello World #2 – IDW
  191. Dorc #8 – Image
  192. Universal Monsters Frankenstein Bw Special #1 – Image
  193. Flash Gordon Quarterly #9 – Mad Cave Studios
  194. Ultimate Fantastic Four #21 – Marvel
  195. Power Rangers Unlimited #4 – BOOM! Entertainment
  196. You'll Never Leave This Place Alive #1 – IDW
  197. Pop Kill #1 – Mad Cave Studios
  198. Wonder Woman 2026 Annual Wonder War The Matriarch Spec #1 – DC Comics
  199. Star Trek Red Shirts–Ghost Of The 21St Century #3 – IDW
  200. Absolute Batman 2025 Annual #1 – DC Comics
  201. Absolute Batman #1 – DC Comics
  202. New Titans #38 – DC Comics
  203. Godzilla Kai-Sei Era #13 – IDW
  204. Exquisite Corpses Fox Mask Killer #1 – Image
  205. New History Of The DC Universe The Dakota Incident #1 – DC Comics
  206. Hello Kitty And Friends Hello World #1 – IDW
  207. Regicide #3 – Image
  208. Absolute Green Arrow #1 – DC Comics
  209. Spawn 77 #1 – Image
  210. Absolute Superman #23 – DC Comics
  211. Daredevil #7 – Marvel
  212. Doom Patrol #1 – DC Comics
  213. Seasons #12 – Image
  214. Hammer Head #1 – Mad Cave Studios
  215. Punisher Vs Spider-Man #3 – Marvel
  216. Absolute Wonder Woman #23 – DC Comics
  217. Muppets Take The Marvel Universe #1 – Marvel
  218. Avengers Armageddon #3 – Marvel
  219. Comics The Magazine #8 – Prana Publishers
  220. Queen In Black #5 – Marvel
  221. Dungeons And Dragons Total Party Killers #3 – Dark Horse
  222. Superman #42 – DC Comics
  223. JLA #24 – DC Comics
  224. Legion Of Super-Heroes #1 – DC Comics
  225. Feral #26 – Image
  226. Batman Bad Seeds Sunset #1 – DC Comics
  227. #51 #6 – Mad Cave Studios
  228. Heavy Metal Magazine Special Extreme Futurism #1 – Massive Publishing
  229. Crow Flesh And Blood #1 – Sumerian Comics
  230. Hellboy In Hell Nothing But Blood #1 – Dark Horse
  231. 100 Bullets The Us Of Anger #4 – DC Comics
  232. Star Trek Holo-Ween II #1 – IDW
  233. Last Driver #2 – Image
  234. Uncanny X-Men #35 – Marvel
  235. Justice League Unlimited #23 – DC Comics
  236. Absolute Batman #20 – DC Comics
  237. Absolute Batman #22 – DC Comics
  238. Batman And Robin Year One Dynamic Duos #3 – DC Comics
  239. Fire And Ice Darkwolf #4 – Dynamite
  240. Star Trek 2026 #1 – IDW
  241. Karman Blade #1 – Image
  242. Marc Spector Moon Knight #8 – Marvel
  243. Detective Comics #1113 – DC Comics
  244. Batman & Robin Year One Dynamic Duos #2 – DC Comics
  245. ReDCoat #21 Cvr B Bryan Hitch And Brad Anderson Geiger #21 – Image
  246. Avengelyne #1 – Image
  247. Lobo #7 – DC Comics
  248. Kingdom Of Earth #3 – Dark Horse
  249. Absolute Batman #15 – DC Comics
  250. Prima Apparata #2 – Ignition Press
  251. Spawn #379 – Image
  252. Void Rivals #34 – Image
  253. Ec Cruel Kingdom #2 #2 – Oni Press
  254. Wolverine #28 – Marvel
  255. Marvel Zombies War Zone #1 – Marvel
  256. Godzilla Conquers The Multiverse #3 – Marvel
  257. Bleeding Hearts #8 – DC Comics
  258. Spawn Curse Of Sherlee Johnson #8 – Image
  259. Radiant Black #44 – Image
  260. Thor #801 – Marvel
  261. Batman And Robin Year One Dynamic Duos #1 – DC Comics
  262. Geiger #25 – Image
  263. Venom #262 – Marvel
  264. Faceless And The Family Maze Of The Mechanical Aliens #4 – Oni Press
  265. Harley Quinn #66 – DC Comics
  266. Gargoyles 2026 #3 – Dynamite
  267. Hellraiser Resurrections – The Return Of The Priest #1 – BOOM! Entertainment
  268. Kingdom Of Earth #2 – Dark Horse
  269. Dark Knights Of Steel II #3 – DC Comics
  270. DC Start Here DCeased #1 – DC Comics
  271. Ben 10 #1 – Dynamite
  272. Sonic The Hedgehog #90 – IDW
  273. Daredevil #6 – Marvel
  274. Sorcerer Supreme #10 – Marvel
  275. Conan And Dragonero #6 – Titan Comics
  276. Nightwing #142 – DC Comics
  277. Absolute Green Arrow #2 – DC Comics
  278. Absolute Catwoman #1 – DC Comics
  279. Spider-Man Long Way Home #3 – Marvel
  280. DC Start Here – Bundle Of 25 – Batman Dark Patterns #1 – DC Comics
  281. Transformers #36 – Image
  282. X-Men #37 – Marvel
  283. Absolute Batman #21 – DC Comics
  284. Exquisite Corpses Rascal Randy #3 – Image
  285. Doomquest #4 – Marvel
  286. Punisher #8 – Marvel
  287. Avengers Armageddon #1 – Marvel
  288. Absolute Green Arrow #3 – DC Comics
  289. Terminal #3 – Image
  290. Avengers Armageddon #2 – Marvel
  291. Spectacular Spider-Man Brand New Day #5 – Marvel
  292. Tomb Of Apocalypse #2 – Marvel
  293. Conan The Barbarian #35 – Titan Comics
  294. Absolute Batman #5 – DC Comics
  295. DC Start Here Dark Knights Of Steel #1 – DC Comics
  296. Teenage Mutant Ninja Turtles #22 – IDW
  297. Sonic The Hedgehog X Godzilla #2 – IDW
  298. Of The Earth #6 – Image
  299. Queen In Black Venom Unchained #3 – Marvel
  300. Amazing Spider-Man #35 – Marvel
  301. Minor Arcana #19 – BOOM! Entertainment
  302. Lion King #6 – Dynamite
  303. Vampirella X Witchblade Special #1 – Dynamite
  304. Invincible Universe Battle Beast #12 – Image
  305. Hammerfist #2 – Image
  306. Ultimate Impact Reborn #5 – Marvel
  307. Disney Tim Burtons The Nightmare Before Christmas All Hail Th #4 – Tokyopop
  308. Flash #37 – DC Comics
  309. Swamp Thing #1 – DC Comics
  310. DC Start Here – Bundles Of 25 – Dark Nights Metal #1 – DC Comics
  311. Absolute Catwoman #2 – DC Comics
  312. DC Start Here – Bundles Of 25 – DC Vs Vampires #1 – DC Comics
  313. Ofusa #1 – Image
  314. Blood & Thunder #18 – Image
  315. Queen In Black #1 – Marvel
  316. Accessories #3 – Panick Entertainment Llc
  317. Concrete Stars Over Sand #4 – Dark Horse
  318. Dinner Date #1 – Ignition Press
  319. Terrorbytes Halloween Annual #1 – Mad Cave Studios
  320. Jeff The Land Shark Superstar #1 – Marvel
  321. Hellraiser Resurrections – Hells Council #1 – BOOM! Entertainment
  322. Cassie #1 – BOOM! Entertainment
  323. Absolute Batman #14 – DC Comics
  324. Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #19 – Image
  325. Walking Dead Deluxe #146 – Image
  326. Queen In Black #4 – Marvel
  327. Adventure Time Quadruple Feature #4 – Oni Press
  328. Hellraiser Resurrections – New Wounds #1 – BOOM! Entertainment
  329. Hello Darkness #25 – BOOM! Entertainment
  330. Six Of Us #1 – Dark Horse
  331. Star-Crossed #3 – Dark Horse
  332. Absolute Batman #3 – DC Comics
  333. DC Start Here – Bundle Of 25 – Batman 2016 #1 – DC Comics
  334. Absolute Batman #19 – DC Comics
  335. Catwoman #91 – DC Comics
  336. DC X Sonic The Hedgehog Metal Legion #5 – DC Comics
  337. Batman #12 – DC Comics
  338. Gi Joe #26 – Image
  339. Uncanny X-Men #159 – Marvel
  340. Predator Vs The Planet Of The Apes #3 – Marvel
  341. Coffin Girls #1 – Midnight Factory
  342. Mega Man Gear Masters #1 – Udon Entertainment Inc
  343. Hab #4 – Bad Idea
  344. No Gods No Masters #2 – BOOM! Entertainment
  345. Absolute Batman #6 – DC Comics
  346. Batman Bad Seeds Gotham Central #1 – DC Comics
  347. Absolute Batman #2 – DC Comics
  348. Ben 10 #5 – Dynamite
  349. Teenage Mutant Ninja Turtles #20 – IDW
  350. Crowbound #1 – Image
  351. Bug Wars The Coming Of The Wardoom #2 – Image
  352. Hyde Street #13 – Image
  353. Challenges Of Doom Spider-Man #1 – Marvel
  354. Jeff The Land Shark Superstar #3 – Marvel
  355. Conan The Barbarian Tides Of The Tyrant King #1 – Titan Comics
  356. DC Start Here – Bundle Of 25 – Batman White Knight #1 – DC Comics
  357. Rom Special #1 – Image
  358. Star Wars The Fall Of Kylo Ren #2 – Marvel
  359. Only The Savage Are Left #4 – Dark Horse
  360. Deathstroke The Terminator #7 – DC Comics
  361. Gunslinger Spawn #58 – Image
  362. Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #1 – Marvel
  363. Daredevil #5 – Marvel
  364. Accessories #2 – Panick Entertainment Llc
  365. DC Start Here – Bundle Of 25 – Batman 2011 #1 – DC Comics
  366. Absolute Green Lantern #18 – DC Comics
  367. Batwoman #7 – DC Comics
  368. Superman The Stranger #1 – DC Comics
  369. Absolute Batman #4 – DC Comics
  370. Space Ghost Vs The Herculoids #1 – Dynamite
  371. Fire And Ice #5 – Dynamite
  372. Creepshow Vol 05 #1 – Image
  373. Disney The Haunted Mansion Issue #1 – Tokyopop
  374. Talespin #3 – Dynamite
  375. Sonic The Hedgehog X Godzilla #1 – IDW
  376. Wade Wilson Deadpool #8 – Marvel
  377. Fantastic Four First Foes – Dragon Man #1 – Marvel
  378. Star Wars The Book Of Boba Fett #2 – Marvel
  379. Cimmerian Xuthal Of The Dusk #1 – Ablaze Publishing
  380. Green Lantern #39 – DC Comics
  381. Absolute Batman #8 – DC Comics
  382. Absolute Superman #22 – DC Comics
  383. Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #4 – Image
  384. Jeff The Land Shark Superstar #2 – Marvel
  385. Masters Of The Universe Legends Of Eternia Issue #3 – Tokyopop
  386. New Titans #39 – DC Comics
  387. Absolute Flash #18 – DC Comics
  388. Pop Kill Big Candy #1 – Mad Cave Studios
  389. Adventure Time Halloween Special #1 – Oni Press
  390. Hellraiser Resurrections – The Onanistic Ritual #1 – BOOM! Entertainment
  391. Absolute Batman #13 – DC Comics
  392. Mad Magazine #602 – DC Comics
  393. Absolute Batman #10 – DC Comics
  394. DC Marvel Batman Deadpool #1 – DC Comics
  395. Red Sonja She Devil With A Sword #6 – Dynamite
  396. Minotaur #3 – Ignition Press
  397. Terminal #2 – Image
  398. Death Vigil (2026) #3 – Image
  399. Marvel Mangaverse Ghostlocke #1 – Marvel
  400. Fantastic Four #16 – Marvel

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Rich JohnstonAbout Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of comic books The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne and Chase Variant. Lives in South-West London, works from The Union Club on Greek Street, shops at Gosh, Piranha and Forbidden Planet. Father of two daughters, Amazon associate, political cartoonist.
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