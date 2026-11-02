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Absolute Green Arrow Leads The Top 400 Bestselling Comics Last Week
Absolute Green Arrow Leads The Top 400 Bestselling Comics Last Week
Article Summary
- Top 400 Bestselling Comics Last Week saw Absolute Green Arrow #6 take No. 1, leading a DC-heavy field in stores.
- Marvel stayed strong with Avengers Armageddon #5 at No. 2, plus Amazing Spider-Man, X-Men and Midnight hits.
- Bad Idea scored a standout launch as It Demands Sacrifice #1 debuted at No. 15, one of the week's biggest surprises.
- The Top 400 Bestselling Comics Last Week draws on POS data from 600+ comic shops via Manage Comics and CSA.
Absolute Green Arrow #6 led the Top 400 Bestselling Comics last week, even as Marvel had a strong Wednesday with Armageddon, Amazing Spider-Man, X-Men and still strong Midnight sales three weeks on. And Bad Idea Comics launches higher than ever before with It Demands Sacrifice at no. 15. These results from the 13th to the 19th of October are courtesy of Prana Direct Market Solutions. Here are the 400 best-selling comic books in comic book stores based on Point Of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems. You can find previous Bestseller Lists right here.
- Absolute Green Arrow #6 – DC Comics
- Avengers Armageddon #5 – Marvel
- Absolute Flash #20 – DC Comics
- Amazing Spider-Man Halloween Special #1 – Marvel
- Detective Comics #1114 – DC Comics
- Nightwing #143 – DC Comics
- Uncanny X-Men #37 – Marvel
- Batwoman #8 – DC Comics
- Doomquest #5 – Marvel
- Midnight Spider-Man #1 – Marvel
- Miles Morales Spider-Man #3 – Marvel
- Marc Spector Moon Knight #9 – Marvel
- Fury Of Firestorm #7 – DC Comics
- Midnight X-Men #1 – Marvel
- It Demands Sacrifice #1 – Bad Idea
- Dorc #9 – Image
- Lobo #8 – DC Comics
- Gi Joe #27 – Image
- Wonder Woman #38 – DC Comics
- Last Driver #3 – Image
- Action Comics #1103 – DC Comics
- Deathstroke The Terminator #8 – DC Comics
- Batman #14 – DC Comics
- Catwoman #92 – DC Comics
- X-Men United #8 – Marvel
- Batman Superman Worlds Finest #56 – DC Comics
- Midnight Fantastic Four #1 – Marvel
- Dark Knights Of Steel II #4 – DC Comics
- Exquisite Corpses Rascal Randy #4 – Image
- If Destruction Be Our Lot #5 – Image
- New Titans #40 – DC Comics
- Superman Unlimited #18 – DC Comics
- Punisher Showdowns Black Widow #1 – Marvel
- Amazing Spider-Man #1001 – Marvel
- Marvel Zombies War Zone #2 – Marvel
- Inglorious X-Force #10 – Marvel
- Emperor Aquaman #22 – DC Comics
- ReDCoat #21 – Image
- X-Men Outback #5 – Marvel
- Bug Wars The Coming Of The Wardoom #3 – Image
- Jeff The Land Shark Superstar #4 – Marvel
- Amazing Spider-Man #1000 – Marvel
- Six Of Us #2 – Dark Horse
- Transformers #37 – Image
- Star Wars The Fall Of Kylo Ren #3 – Marvel
- Ofiusa #2 – Image
- Hello Halloween #2 – BOOM! Entertainment
- Absolute Batman #24 – DC Comics
- Venom #1 – Marvel
- Clayface #1 – DC Comics
- Teen Titans #2 – DC Comics
- Street Fighter Masters Cammy Vs Chun Li #1 – Udon Entertainment Inc
- The Twilight Zone #11 – IDW
- Conan The Barbarian Tides Of The Tyrant King #2 – Titan Comics
- Batman & Robin Year One Dynamic Duos #3 – DC Comics
- Doom Patrol #2 – DC Comics
- Doom All-On-One #1 – Marvel
- Arrivals #1 – Dark Horse
- Creepshow Vol 05 #2 – Image
- Wolverine Paradise #1 – Marvel
- Absolute Superman #24 – DC Comics
- DNX #3 – Marvel
- End Of Life #9 – DC Comics
- King Spawn #60 – Image
- X-Men #39 – Marvel
- Legion Of Super-Heroes #2 – DC Comics
- Infernal Hulk Vs Fantastic Four #1 – Marvel
- Detective Comics #298 – DC Comics
- Cyberpunk 2077 Jayks Case #1 – Dark Horse
- Space Ghost Vs The Herculoids #2 – Dynamite
- Batman Bad Seeds Streets Of Gotham #1 – DC Comics
- Gunslinger Spawn #59 – Image
- Iron Man Racing Towards Doom #1 – Marvel
- Thundercats (2026) #1 – Dynamite
- Wade Wilson Deadpool #9 – Marvel
- M1 Monster Racing League #5 – Image
- Bizarro Year None #3 – DC Comics
- Die Loaded #10 – Image
- Demon #1 – DC Comics
- Star Trek The Last Starship #12 – IDW
- Batman Bad Seeds Gotham Central #2 – DC Comics
- Witchblade #26 – Image
- Barbara Gordon Breakout #6 – DC Comics
- Power Rangers Green #3 – BOOM! Entertainment
- Mark Spears Graveyard Shift #1 – Keenspot Entertainment
- Teenage Mutant Ninja Turtles #23 – IDW
- Walking Dead Deluxe #147 – Image
- Spawn 77 #2 – Image
- He-Man And The Masters Of The Universe The Wings Of Fate #4 – Dark Horse
- Eye Collector #5 – Image
- Star Trek Holo-Ween II #3 – IDW
- Savage Sword Of Conan Reforged #7 – Titan Comics
- Clayface Celebrity Dirt #4 – DC Comics
- Forever Home #2 – Oni Press
- Jonah Hex And The Shadow Of Death #1 – DC Comics
- Sonic The Hedgehog X Godzilla #3 – IDW
- Mirka Andolfos Sweet Paprika Black White And Pink Halloween #1 – Image
- Iron Man #10 – Marvel
- Absolute Wonder Woman #24 – DC Comics
- Something Is Killing The Children #50 – BOOM! Entertainment
- The Patron #3 – Ignition Press
- Savage Dragon #282 – Image
- Black Cat #15 – Marvel
- Supergirl #18 – DC Comics
- Gargoyles (2026) #3 – Dynamite
- The Folk Of Dooney Hollow #2 – Ignition Press
- Young Hellboy Thrilling Sky Adventures #4 – Dark Horse
- Nice House By The Sea #12 – DC Comics
- Filthy Lambs #1 – Mad Cave Studios
- Absolute Green Arrow #5 – DC Comics
- Absolute Cassandra Cain The Shadows Hand #1 – DC Comics
- Alien Vs X-Men #1 – Marvel
- Dog Tag #6 – Mad Cave Studios
- Absolute Green Lantern #19 – DC Comics
- X-Men 97 Season Two #5 – Marvel
- Gi Joe A Real American Hero #333 – Image
- Karman Blade #2 – Image
- Green Lantern Corps #21 – DC Comics
- DNX #1 – Marvel
- Last Starfighter Beta #1 – Mad Cave Studios
- Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #2 – Marvel
- Did You Hear About Mimi Green #3 – Dark Horse
- Mirka Andolfos Sweet Paprika Black White & Pink Halloween Sp #1 – Image
- Vampirella (2026) #7 – Dynamite
- Mask #5 – Image
- Batman #227 – DC Comics
- Gi Joe A Real American Hero Tomb Raider #1 – Image
- Vampirella 2026 #7 – Dynamite
- Uncanny X-Men #36 – Marvel
- Forged #14 – Image
- Yumi 00Ex #3 – Image
- Nova Return Of The Rings #1 – Marvel
- Absolute Batman #23 – DC Comics
- Absolute Flash #19 – DC Comics
- Generation X-23 #9 – Marvel
- The Amazing Venom #1 – Marvel
- Deadman #5 – DC Comics
- Amazing Spider-Man Amazing Visions #1 – Marvel
- Captain America #15 – Marvel
- DNX #2 – Marvel
- Black Star #4 – Titan Comics
- Miles Morales Spider-Man #2 – Marvel
- Detective Comics #880 – DC Comics
- Fantastic Four #17 – Marvel
- Dungeon Crawler Carl Special Edition #0 – Vault Comics
- Lilith Blood And Burlesque #1 – Vault Comics
- Star Wars The High Republic Adventures–Pathfinders #6 – Dark Horse
- X-Men #38 – Marvel
- Star Wars Rogue One – Chirrut And Baze #1 – Marvel
- Batman #13 – DC Comics
- Archie Vs The Terminator #1 – Dynamite
- Superman Kingdom Of Zod Special #1 – DC Comics
- Invincible Universe Battle Beast #1 – Image
- Tales Of The Teenage Mutant Ninja Turtles Coastal Chaos #2 – IDW
- Infernal Hulk Vs Wolverine #1 – Marvel
- Star Trek Zero Point #1 – IDW
- Sabrina The Teenage Witch #1 – Oni Press
- Captain Britain 50Th Anniversary Special #1 – Marvel
- Poison Ivy #48 – DC Comics
- Starship Godzilla Invasion X Kai-Sei Era #1 – IDW
- Chachu #3 – Image
- Did You Hear About Mimi Green #4 – Dark Horse
- 12-Foot Skeleton #1 – Ignition Press
- Something Epic #16 – Image
- Teen Titans #1 – DC Comics
- Ice Cream Man #1 – Image
- Meals To Astonish Avengers #1 – Marvel
- Superman The Stranger #2 – DC Comics
- Batgirl #24 – DC Comics
- Avengers Armageddon #4 – Marvel
- Supernatural Sam Winchester #1 – Dynamite
- Star Wars The Book Of Boba Fett #3 – Marvel
- Crowbound #2 – Image
- Absolute Catwoman #3 – DC Comics
- Supernatural Dean Winchester #1 – Dynamite
- DCs Quoth The Raven Whatever #1 – DC Comics
- Sicko #3 – Ignition Press
- X-Men United #7 – Marvel
- Thundercats 2026 #1 – Dynamite
- Last Driver #1 – Image
- Magic The Gathering Untold Stories–Liliana #1 – Dark Horse
- Batman #423 – DC Comics
- Gambit Wanted #3 – Marvel
- Zatanna (2026) #6 – DC Comics
- Absolute Green Arrow #4 – DC Comics
- Miles Morales Spider-Man #1 – Marvel
- X-O Manowar Black White And Gold #1 – Alien Books
- Gambit Gone #1 – Marvel
- Star Trek Holo-Ween II #2 – IDW
- Hello Kitty And Friends Hello World #2 – IDW
- Dorc #8 – Image
- Universal Monsters Frankenstein Bw Special #1 – Image
- Flash Gordon Quarterly #9 – Mad Cave Studios
- Ultimate Fantastic Four #21 – Marvel
- Power Rangers Unlimited #4 – BOOM! Entertainment
- You'll Never Leave This Place Alive #1 – IDW
- Pop Kill #1 – Mad Cave Studios
- Wonder Woman 2026 Annual Wonder War The Matriarch Spec #1 – DC Comics
- Star Trek Red Shirts–Ghost Of The 21St Century #3 – IDW
- Absolute Batman 2025 Annual #1 – DC Comics
- Absolute Batman #1 – DC Comics
- New Titans #38 – DC Comics
- Godzilla Kai-Sei Era #13 – IDW
- Exquisite Corpses Fox Mask Killer #1 – Image
- New History Of The DC Universe The Dakota Incident #1 – DC Comics
- Hello Kitty And Friends Hello World #1 – IDW
- Regicide #3 – Image
- Absolute Green Arrow #1 – DC Comics
- Spawn 77 #1 – Image
- Absolute Superman #23 – DC Comics
- Daredevil #7 – Marvel
- Doom Patrol #1 – DC Comics
- Seasons #12 – Image
- Hammer Head #1 – Mad Cave Studios
- Punisher Vs Spider-Man #3 – Marvel
- Absolute Wonder Woman #23 – DC Comics
- Muppets Take The Marvel Universe #1 – Marvel
- Avengers Armageddon #3 – Marvel
- Comics The Magazine #8 – Prana Publishers
- Queen In Black #5 – Marvel
- Dungeons And Dragons Total Party Killers #3 – Dark Horse
- Superman #42 – DC Comics
- JLA #24 – DC Comics
- Legion Of Super-Heroes #1 – DC Comics
- Feral #26 – Image
- Batman Bad Seeds Sunset #1 – DC Comics
- #51 #6 – Mad Cave Studios
- Heavy Metal Magazine Special Extreme Futurism #1 – Massive Publishing
- Crow Flesh And Blood #1 – Sumerian Comics
- Hellboy In Hell Nothing But Blood #1 – Dark Horse
- 100 Bullets The Us Of Anger #4 – DC Comics
- Star Trek Holo-Ween II #1 – IDW
- Last Driver #2 – Image
- Uncanny X-Men #35 – Marvel
- Justice League Unlimited #23 – DC Comics
- Absolute Batman #20 – DC Comics
- Absolute Batman #22 – DC Comics
- Batman And Robin Year One Dynamic Duos #3 – DC Comics
- Fire And Ice Darkwolf #4 – Dynamite
- Star Trek 2026 #1 – IDW
- Karman Blade #1 – Image
- Marc Spector Moon Knight #8 – Marvel
- Detective Comics #1113 – DC Comics
- Batman & Robin Year One Dynamic Duos #2 – DC Comics
- ReDCoat #21 Cvr B Bryan Hitch And Brad Anderson Geiger #21 – Image
- Avengelyne #1 – Image
- Lobo #7 – DC Comics
- Kingdom Of Earth #3 – Dark Horse
- Absolute Batman #15 – DC Comics
- Prima Apparata #2 – Ignition Press
- Spawn #379 – Image
- Void Rivals #34 – Image
- Ec Cruel Kingdom #2 #2 – Oni Press
- Wolverine #28 – Marvel
- Marvel Zombies War Zone #1 – Marvel
- Godzilla Conquers The Multiverse #3 – Marvel
- Bleeding Hearts #8 – DC Comics
- Spawn Curse Of Sherlee Johnson #8 – Image
- Radiant Black #44 – Image
- Thor #801 – Marvel
- Batman And Robin Year One Dynamic Duos #1 – DC Comics
- Geiger #25 – Image
- Venom #262 – Marvel
- Faceless And The Family Maze Of The Mechanical Aliens #4 – Oni Press
- Harley Quinn #66 – DC Comics
- Gargoyles 2026 #3 – Dynamite
- Hellraiser Resurrections – The Return Of The Priest #1 – BOOM! Entertainment
- Kingdom Of Earth #2 – Dark Horse
- Dark Knights Of Steel II #3 – DC Comics
- DC Start Here DCeased #1 – DC Comics
- Ben 10 #1 – Dynamite
- Sonic The Hedgehog #90 – IDW
- Daredevil #6 – Marvel
- Sorcerer Supreme #10 – Marvel
- Conan And Dragonero #6 – Titan Comics
- Nightwing #142 – DC Comics
- Absolute Green Arrow #2 – DC Comics
- Absolute Catwoman #1 – DC Comics
- Spider-Man Long Way Home #3 – Marvel
- DC Start Here – Bundle Of 25 – Batman Dark Patterns #1 – DC Comics
- Transformers #36 – Image
- X-Men #37 – Marvel
- Absolute Batman #21 – DC Comics
- Exquisite Corpses Rascal Randy #3 – Image
- Doomquest #4 – Marvel
- Punisher #8 – Marvel
- Avengers Armageddon #1 – Marvel
- Absolute Green Arrow #3 – DC Comics
- Terminal #3 – Image
- Avengers Armageddon #2 – Marvel
- Spectacular Spider-Man Brand New Day #5 – Marvel
- Tomb Of Apocalypse #2 – Marvel
- Conan The Barbarian #35 – Titan Comics
- Absolute Batman #5 – DC Comics
- DC Start Here Dark Knights Of Steel #1 – DC Comics
- Teenage Mutant Ninja Turtles #22 – IDW
- Sonic The Hedgehog X Godzilla #2 – IDW
- Of The Earth #6 – Image
- Queen In Black Venom Unchained #3 – Marvel
- Amazing Spider-Man #35 – Marvel
- Minor Arcana #19 – BOOM! Entertainment
- Lion King #6 – Dynamite
- Vampirella X Witchblade Special #1 – Dynamite
- Invincible Universe Battle Beast #12 – Image
- Hammerfist #2 – Image
- Ultimate Impact Reborn #5 – Marvel
- Disney Tim Burtons The Nightmare Before Christmas All Hail Th #4 – Tokyopop
- Flash #37 – DC Comics
- Swamp Thing #1 – DC Comics
- DC Start Here – Bundles Of 25 – Dark Nights Metal #1 – DC Comics
- Absolute Catwoman #2 – DC Comics
- DC Start Here – Bundles Of 25 – DC Vs Vampires #1 – DC Comics
- Ofusa #1 – Image
- Blood & Thunder #18 – Image
- Queen In Black #1 – Marvel
- Accessories #3 – Panick Entertainment Llc
- Concrete Stars Over Sand #4 – Dark Horse
- Dinner Date #1 – Ignition Press
- Terrorbytes Halloween Annual #1 – Mad Cave Studios
- Jeff The Land Shark Superstar #1 – Marvel
- Hellraiser Resurrections – Hells Council #1 – BOOM! Entertainment
- Cassie #1 – BOOM! Entertainment
- Absolute Batman #14 – DC Comics
- Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #19 – Image
- Walking Dead Deluxe #146 – Image
- Queen In Black #4 – Marvel
- Adventure Time Quadruple Feature #4 – Oni Press
- Hellraiser Resurrections – New Wounds #1 – BOOM! Entertainment
- Hello Darkness #25 – BOOM! Entertainment
- Six Of Us #1 – Dark Horse
- Star-Crossed #3 – Dark Horse
- Absolute Batman #3 – DC Comics
- DC Start Here – Bundle Of 25 – Batman 2016 #1 – DC Comics
- Absolute Batman #19 – DC Comics
- Catwoman #91 – DC Comics
- DC X Sonic The Hedgehog Metal Legion #5 – DC Comics
- Batman #12 – DC Comics
- Gi Joe #26 – Image
- Uncanny X-Men #159 – Marvel
- Predator Vs The Planet Of The Apes #3 – Marvel
- Coffin Girls #1 – Midnight Factory
- Mega Man Gear Masters #1 – Udon Entertainment Inc
- Hab #4 – Bad Idea
- No Gods No Masters #2 – BOOM! Entertainment
- Absolute Batman #6 – DC Comics
- Batman Bad Seeds Gotham Central #1 – DC Comics
- Absolute Batman #2 – DC Comics
- Ben 10 #5 – Dynamite
- Teenage Mutant Ninja Turtles #20 – IDW
- Crowbound #1 – Image
- Bug Wars The Coming Of The Wardoom #2 – Image
- Hyde Street #13 – Image
- Challenges Of Doom Spider-Man #1 – Marvel
- Jeff The Land Shark Superstar #3 – Marvel
- Conan The Barbarian Tides Of The Tyrant King #1 – Titan Comics
- DC Start Here – Bundle Of 25 – Batman White Knight #1 – DC Comics
- Rom Special #1 – Image
- Star Wars The Fall Of Kylo Ren #2 – Marvel
- Only The Savage Are Left #4 – Dark Horse
- Deathstroke The Terminator #7 – DC Comics
- Gunslinger Spawn #58 – Image
- Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #1 – Marvel
- Daredevil #5 – Marvel
- Accessories #2 – Panick Entertainment Llc
- DC Start Here – Bundle Of 25 – Batman 2011 #1 – DC Comics
- Absolute Green Lantern #18 – DC Comics
- Batwoman #7 – DC Comics
- Superman The Stranger #1 – DC Comics
- Absolute Batman #4 – DC Comics
- Space Ghost Vs The Herculoids #1 – Dynamite
- Fire And Ice #5 – Dynamite
- Creepshow Vol 05 #1 – Image
- Disney The Haunted Mansion Issue #1 – Tokyopop
- Talespin #3 – Dynamite
- Sonic The Hedgehog X Godzilla #1 – IDW
- Wade Wilson Deadpool #8 – Marvel
- Fantastic Four First Foes – Dragon Man #1 – Marvel
- Star Wars The Book Of Boba Fett #2 – Marvel
- Cimmerian Xuthal Of The Dusk #1 – Ablaze Publishing
- Green Lantern #39 – DC Comics
- Absolute Batman #8 – DC Comics
- Absolute Superman #22 – DC Comics
- Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #4 – Image
- Jeff The Land Shark Superstar #2 – Marvel
- Masters Of The Universe Legends Of Eternia Issue #3 – Tokyopop
- New Titans #39 – DC Comics
- Absolute Flash #18 – DC Comics
- Pop Kill Big Candy #1 – Mad Cave Studios
- Adventure Time Halloween Special #1 – Oni Press
- Hellraiser Resurrections – The Onanistic Ritual #1 – BOOM! Entertainment
- Absolute Batman #13 – DC Comics
- Mad Magazine #602 – DC Comics
- Absolute Batman #10 – DC Comics
- DC Marvel Batman Deadpool #1 – DC Comics
- Red Sonja She Devil With A Sword #6 – Dynamite
- Minotaur #3 – Ignition Press
- Terminal #2 – Image
- Death Vigil (2026) #3 – Image
- Marvel Mangaverse Ghostlocke #1 – Marvel
- Fantastic Four #16 – Marvel