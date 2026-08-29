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Absolute Green Arrow Tops Last Week's Top 400 Bestselling Comics Chart

Absolute Green Arrow #4 And Daredevil #5 Top Last Week's Top 400 Bestselling Comics Chart

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Absolute Green Arrow #4 was the best-selling comic book in comic book stores for the week of the 18th to the 25th of August 2026, with Marvel's Daredevil right behind it, beating Avengers Armageddon. Absolute Flash, while last week's Absolute Batman #23 still outperforms most of this week's comics.

Tops Last Week's Top 400 Bestselling Comics Chart

Courtesy of Prana Direct Market Solutions, and here are the 400 best-selling comic books in comic book stores for the month of June 2026 based on Point Of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems. You can find previous Bestseller Lists right here and Marketshare columns here

Top 400 Sales In Comic Book Stores

  1. Absolute Green Arrow #4 – DC Comics
  2. Daredevil #5 – Marvel
  3. Avengers Armageddon #3 – Marvel
  4. Absolute Batman #23 – DC Comics
  5. Absolute Flash #18 – DC Comics
  6. Invincible Universe Battle Beast #12 – Image
  7. Uncanny X-Men #34 – Marvel
  8. Last Driver #1 – Image
  9. Queen In Black #3 – Marvel
  10. Punisher Vs Spider-Man #2 – Marvel
  11. GI Joe #25 – Image
  12. Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #1 – Marvel
  13. Lobo #6 – DC Comics
  14. Thor #800 – Marvel
  15. Deathstroke The Terminator #6 – DC Comics
  16. Nightwing #141 – DC Comics
  17. Batwoman #6 – DC Comics
  18. New Titans #38 – DC Comics
  19. Dark Knights Of Steel II #2 – DC Comics
  20. Wonder Woman #36 – DC Comics
  21. Batman Superman Worlds Finest #54 – DC Comics
  22. Spectacular Spider-Man Brand New Day #4 – Marvel
  23. Superman Unlimited #16 – DC Comics
  24. Ultimate Impact Reborn #4 – Marvel
  25. If Destruction Be Our Lot #4 – Image
  26. Teenage Mutant Ninja Turtles #21 – IDW
  27. Bug Wars The Coming Of The Wardoom #1 – Image
  28. Queen In Black Defenders Of Light And Dark #2 – Marvel
  29. Bishop #3 – Marvel
  30. Inglorious X-Force #8 – Marvel
  31. Batman #12 – DC Comics
  32. ReDCoat #19 – Image
  33. What If Runaways #1 – Marvel
  34. Catwoman #90 – DC Comics
  35. Transformers #35 – Image
  36. Miles Morales Spider-Man #1 – Marvel
  37. Queen In Black #1 – Marvel
  38. X-Men #35 – Marvel
  39. Absolute Superman #22 – DC Comics
  40. Star Wars Galaxys Edge – Echoes Of The Empire #5 – Marvel
  41. End Of Life #7 – DC Comics
  42. Alien King Killer #5 – Marvel
  43. M1 Monster Racing League #3 – Image
  44. Only The Savage Are Left #3 – Dark Horse
  45. Hello Kitty And Friends Hello World #1 – IDW
  46. Batman & Robin Year One Dynamic Duos #1 – DC Comics
  47. Captain Marvel Dark Past #5 – Marvel
  48. Ec Shellshock #1 – Oni Press
  49. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #11 – IDW
  50. Amazing Spider-Man #34 – Marvel
  51. Infernal Hulk #10 – Marvel
  52. Lucky Devils #9 – Image
  53. Dispatched #2 – Ignition Press
  54. Lady Mechanika The Mechanical Menagerie #4 – Image
  55. Darkness #7 – Image
  56. Barbara Gordon Breakout #4 – DC Comics
  57. Wolverine #25 – Marvel
  58. Gunslinger Spawn #57 – Image
  59. Clayface Celebrity Dirt #2 – DC Comics
  60. Last Starfighter #2 – Mad Cave Studios
  61. X-Men United #6 – Marvel
  62. Mumm Ra The Ever Living #5 – Dynamite
  63. Vampyrates #2 – BOOM! Entertainment
  64. Absolute Batman #22 – DC Comics
  65. Punisher #7 – Marvel
  66. Uncanny X-Men #33 – Marvel
  67. Queen In Black #2 – Marvel
  68. Terminal #1 – Image
  69. Exquisite Corpses Rascal Randy #2 – Image
  70. Absolute Green Arrow #3 – DC Comics
  71. Dorc #7 – Image
  72. Action Comics #1101 – DC Comics
  73. Star Trek The Last Starship #10 – IDW
  74. Supergirl #16 – DC Comics
  75. Walking Dead Deluxe #143 – Image
  76. Ben 10 #4 – Dynamite
  77. Silver Surfer #6 – Marvel
  78. Talespin #1 – Dynamite
  79. Hornsby & Halo #15 – Image
  80. Solomon Kane The Lion Errant #2 – Titan Comics
  81. Venom #260 – Marvel
  82. Olympus Saga Megalith #3 – Bad Idea
  83. Absolute Wonder Woman #22 – DC Comics
  84. Fantastic Four #15 – Marvel
  85. Jeff The Land Shark Superstar #2 – Marvel
  86. Mortal Thor #14 – Marvel
  87. Fury Of Firestorm #5 – DC Comics
  88. Absolute Green Lantern #17 – DC Comics
  89. Avengers Armageddon #2 – Marvel
  90. Queen In Black Thor #1 – Marvel
  91. Daredevil #4 – Marvel
  92. Bleeding Hearts #7 – DC Comics
  93. X-Men 97 Season Two #3 – Marvel
  94. Mask #3 – Image
  95. Amazing Spider-Man #33 – Marvel
  96. Star Wars The Fall Of Kylo Ren #1 – Marvel
  97. Captain America #14 – Marvel
  98. Amazing Spider-Man #100 – Marvel
  99. X-Men #34 – Marvel
  100. Absolute Superman #21 – DC Comics
  101. Deadman #3 – DC Comics
  102. Lazarus Order #1 – Mad Cave Studios
  103. Altered States Warlords #3 – Dynamite
  104. Queen In Black Venom Unchained #1 – Marvel
  105. Nice House By The Sea #11 – DC Comics
  106. Absolute Catwoman #2 – DC Comics
  107. Absolute Batman #21 – DC Comics
  108. Avengers Armageddon #1 – Marvel
  109. Marc Spector Moon Knight #7 – Marvel
  110. Teenage Mutant Ninja Turtles #20 – IDW
  111. Adventure Time 2025 #16 – Oni Press
  112. Powers 25 #12 – Dark Horse
  113. GI Joe A Real American Hero #331 – Image
  114. Punisher Vs Spider-Man #1 – Marvel
  115. Limited Collectors Edition #25 – DC Comics
  116. Everyone Loves A Jewel Thief #4 – Ignition Press
  117. Witness Point #2 – Dark Horse
  118. Zorros Legacy #2 – Alien Books
  119. Sleepy Hollow The Witches Of The Western Wood #4 – IDW
  120. Regicide #1 – Image
  121. Emperor Aquaman #20 – DC Comics
  122. Iron Man #8 – Marvel
  123. Green Lantern Corps #19 – DC Comics
  124. Absolute Green Arrow #1 – DC Comics
  125. Amazing Spider-Man Spider-Versity #5 – Marvel
  126. Dead Acre #2 – Vault Comics
  127. Doctor Strange #9 – Marvel
  128. Absolute Green Arrow #2 – DC Comics
  129. DC X Sonic The Hedgehog Metal Legion #4 – DC Comics
  130. Absolute Catwoman #1 – DC Comics
  131. Wade Wilson Deadpool #7 – Marvel
  132. Predator Vs The Planet Of The Apes #1 – Marvel
  133. Killer Influences #2 – IDW
  134. American Caper #10 – Dark Horse
  135. Gambit Wanted #1 – Marvel
  136. X-Men Of Apocalypse Omega #1 – Marvel
  137. Generation X-23 #7 – Marvel
  138. Absolute Batman #20 – DC Comics
  139. Aladdin #2 – Dynamite
  140. Star Wars The High Republic Adventures–Pathfinders #4 – Dark Horse
  141. Detective Comics 2026 Annual #1 – DC Comics
  142. Kaya #36 – Image
  143. Mary Jane Face It Tiger #1 – Marvel
  144. Uncanny X-Men #32 – Marvel
  145. Doomquest #3 – Marvel
  146. Skate Ali #3 – Dark Horse
  147. Dark Knights Of Steel II #1 – DC Comics
  148. Sonic The Hedgehog X Godzilla #1 – IDW
  149. Tankers Vs Ancient Aliens – Bad Idea
  150. Queen In Black Defenders Of Light And Dark #1 – Marvel
  151. Heavy Metal Magazine #6 – Heavy Metal
  152. Gastronomique #1 – BOOM! Entertainment
  153. Superman Annual Year One Thousand #1 – DC Comics
  154. Arcadia #7 – Ignition Press
  155. Junk Punch #3 – Mad Cave Studios
  156. Disney Tim Burton's The Nightmare Before Christmas All Hail The Pumpkin King #2 – Tokyopop
  157. What If Captain America #1 – Marvel
  158. Mortal Thor #13 – Marvel
  159. Mad Magazine #601 – DC Comics
  160. Batman #11 – DC Comics
  161. The Twilight Zone #10 – IDW
  162. Die Loaded #8 – Image
  163. Power Rangers Unlimited #2 – BOOM! Entertainment
  164. Batgirl #22 – DC Comics
  165. Gargoyles #1 – Dynamite
  166. Queen In Black Hela #1 – Marvel
  167. Shaolin Cowboy Staying Alive #2 – Dark Horse
  168. Marvel DC Spider-Man Superman #1 – Marvel
  169. Sonic The Hedgehog #88 – IDW
  170. Something Epic #14 – Image
  171. GI Joe A Real American Hero #330 – Image
  172. Destination Kill #4 – Oni Press
  173. Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #17 – Image
  174. Absolute Flash #17 – DC Comics
  175. Ben 10 #3 – Dynamite
  176. Invincible Universe Battle Beast #11 – Image
  177. Something Is Killing The Children #49 – BOOM! Entertainment
  178. Daredevil #1 – Marvel
  179. Conan The Barbarian #33 – Titan Comics
  180. Jeff The Land Shark Superstar #1 – Marvel
  181. Godzilla Conquers The Multiverse #1 – Marvel
  182. Spectacular Spider-Man Brand New Day #3 – Marvel
  183. X-Men #33 – Marvel
  184. Power Rangers Green #1 – BOOM! Entertainment
  185. Detective Comics #27 – DC Comics
  186. Transformers The Movie 40Th Anniversary Edition #3 – Image
  187. Of The Earth #4 – Image
  188. Marvel Tokon First Strike #1 – Marvel
  189. Bishop #2 – Marvel
  190. What If Spider-Man #1 – Marvel
  191. DC Marvel Superman Spider-Man #1 – DC Comics
  192. Detective Comics #1111 – DC Comics
  193. Ultimate Impact Reborn #3 – Marvel
  194. X-Men The Hellfire Murder #1 – Marvel
  195. Batman Superman Worlds Finest 2026 Annual #1 – DC Comics
  196. Superman #40 – DC Comics
  197. Trillion Dollar Kid #2 – Image
  198. Savage Sword Of Conan Reforged #6 – Titan Comics
  199. Justice League Knight Vision Special #1 – DC Comics
  200. Ben 10 #1 – Dynamite
  201. The Horror Of Godzilla Kai-Sei Era #1 – IDW
  202. Yumi 00Ex #1 – Image
  203. The Foundry #1 – Dark Horse
  204. Fire And Ice Darkwolf #2 – Dynamite
  205. Amazing Spider-Man #32 – Marvel
  206. Cult-De-Sac #1 – Ignition Press
  207. Chachu #1 – Image
  208. Absolute Batman #15 – DC Comics
  209. Absolute Wonder Woman #21 – DC Comics
  210. Transformers #34 – Image
  211. Spider-Man Long Way Home #2 – Marvel
  212. Dungeon Crawler Carl Special Edition #0 – Vault Comics
  213. Absolute Batman #18 – DC Comics
  214. Witchblade #24 – Image
  215. Void Rivals #32 – Image
  216. Jsa #22 – DC Comics
  217. Daredevil #2 – Marvel
  218. Absolute Martian Manhunter #12 – DC Comics
  219. Justice League Unlimited #21 – DC Comics
  220. Absolute Batman #19 – DC Comics
  221. Thundercats X Silverhawks #5 – Dynamite
  222. X-Men Outback #2 – Marvel
  223. Absolute Batman #1 – DC Comics
  224. Geiger #24 – Image
  225. Daredevil #3 – Marvel
  226. Captain America #13 – Marvel
  227. Marc Spector Moon Knight #6 – Marvel
  228. The Harrowers Facsimile Edition #1 – BOOM! Entertainment
  229. Action Comics #1100 – DC Comics
  230. Batman And Robin Year One Dynamic Duos #1 – DC Comics
  231. Nights #20 – Image
  232. Comics The Magazine #6 – Prana Publishers
  233. Masters Of The Universe Genesis #1 – Dark Horse
  234. Absolute Batman #17 – DC Comics
  235. Lobo #5 – DC Comics
  236. Zatanna 2026 #4 – DC Comics
  237. Infernal Hulk #9 – Marvel
  238. Doomquest #1 – Marvel
  239. He-Man And The Masters Of The Universe #6 – Dark Horse
  240. Ben 10 #2 – Dynamite
  241. Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #2 – Image
  242. Wolverine #24 – Marvel
  243. Clayface Celebrity Dirt #1 – DC Comics
  244. Supergirl Survive #3 – DC Comics
  245. Spider-Man Long Way Home #1 – Marvel
  246. Fantastic Four #14 – Marvel
  247. JLA Avengers #3 – Marvel
  248. Conan And Dragonero #4 – Titan Comics
  249. Jay And Silent Bob Jays Of Future Past #1 – Marvel
  250. Uncanny X-Men #31 – Marvel
  251. Amazing Spider-Man #129 – Marvel
  252. Minor Arcana #17 – BOOM! Entertainment
  253. Dark Knights Of Steel Heir To The Sea #1 – DC Comics
  254. She Spawn #4 – Image
  255. Amazing Spider-Man #31 – Marvel
  256. Mega Man X #5 – Udon Entertainment Inc
  257. Mask #1 – Image
  258. Walking Dead Deluxe #142 – Image
  259. Marvel Graphic Comic Box Amazing Spider-Man #100 – Marvel
  260. Adventure Comics #247 – DC Comics
  261. Flash #35 – DC Comics
  262. GI Joe #24 – Image
  263. Ghost Machine The Official Guidebook #5 – Image
  264. Adventure Time Quadruple Feature #2 – Oni Press
  265. Wonder Woman #35 – DC Comics
  266. Exquisite Corpses Rascal Randy #1 – Image
  267. Deathstroke The Terminator #5 – DC Comics
  268. Event Horizon Inferno #4 – IDW
  269. Amazing Spider-Man #29 – Marvel
  270. Fort Psycho #1 – Oni Press
  271. Gun Honey Doubles Down #1 – Titan Comics
  272. Batman #10 – DC Comics
  273. Thundarr The Barbarian #6 – Dynamite
  274. Dick Tracy #19 – Mad Cave Studios
  275. Power Rangers Unlimited #1 – BOOM! Entertainment
  276. Pinhead Facsimile Edition #1 – BOOM! Entertainment
  277. Absolute Superman #20 – DC Comics
  278. Black Cat #12 – Marvel
  279. Calexit Say Goodbye To Hollywood #2 – Black Mask Studios
  280. Swamp Thing 1989 #4 – DC Comics
  281. DC Marvel Batman Deadpool #1 – DC Comics
  282. Feral #25 – Image
  283. Mask #2 – Image
  284. Invincible Universe Battle Beast #10 – Image
  285. Transformers #33 – Image
  286. Nightwing #140 – DC Comics
  287. Innards #3 – Ignition Press
  288. Rocket Raccoon Rocket Rewind #1 – Marvel
  289. Absolute Wonder Woman #20 – DC Comics
  290. Fall Of The House Of Slaughter #3 – BOOM! Entertainment
  291. Absolute Batman #12 – DC Comics
  292. Absolute Batman 2025 Annual #1 – DC Comics
  293. Batman #163 – DC Comics
  294. Absolute Flash #16 – DC Comics
  295. Deadman #2 – DC Comics
  296. 100 Bullets The Us Of Anger #2 – DC Comics
  297. Aladdin #1 – Dynamite
  298. Odin #3 – Image
  299. Dorc #6 – Image
  300. Origins Of The Hood Marvel Rivals #1 – Marvel
  301. Money Shot The F* Offs #1 – Vault Comics
  302. Greatest American Hero #1 – AMP Comics LLC
  303. Absolute Batman #14 – DC Comics
  304. Lost Fantasy #11 – Image
  305. Fantastic Four 65 Years Of The Worlds Greatest Comic Covers #1 – Marvel
  306. Green Lantern #37 – DC Comics
  307. Batman #9 – DC Comics
  308. Supernatural #9 – Dynamite
  309. White Sky #5 – Image
  310. Mister Nemo #2 – Mad Cave Studios
  311. Doomquest #2 – Marvel
  312. Civil War Unmasked #4 – Marvel
  313. Amazing Spider-Man #30 – Marvel
  314. Generation X-23 #6 – Marvel
  315. Batwoman #5 – DC Comics
  316. Zatanna (2026) #3 – DC Comics
  317. New Titans #37 – DC Comics
  318. Absolute Batman #8 – DC Comics
  319. The Dogsitter #2 – Ignition Press
  320. Blood & Thunder #16 – Image
  321. Punisher #1 – Marvel
  322. Punisher #6 – Marvel
  323. Spectacular Spider-Man Brand New Day #1 – Marvel
  324. Absolute Batman #10 – DC Comics
  325. Absolute Batman #7 – DC Comics
  326. DCs Hawk-Girl Summer #1 – DC Comics
  327. Avengers JLA #2 – DC Comics
  328. Just Brutal #5 – Ignition Press
  329. M1 Monster Racing League #1 – Image
  330. Wolverine #23 – Marvel
  331. Spectacular Spider-Man Brand New Day #2 – Marvel
  332. Mighty Morphin Power Rangers 2026 #2 – BOOM! Entertainment
  333. Absolute Batman #9 – DC Comics
  334. Barbara Gordon Breakout #3 – DC Comics
  335. Adventures Of Superman Book Of El #11 – DC Comics
  336. Invincible Universe Battle Beast #9 – Image
  337. Red Roots #4 – Image
  338. Marvel Swimsuit Special Brand New Beach Day #1 – Marvel
  339. Black Cat #11 – Marvel
  340. Alias Red Band #5 – Marvel
  341. Savage Sword Of Conan #15 – Titan Comics
  342. Dr Wily #1 – Udon Entertainment Inc
  343. Did You Hear About Mimi Green #3 – Dark Horse
  344. Batman Day 2025 – Absolute Batman #1 – DC Comics
  345. Ghost Pepper #13 – Image
  346. M1 Monster Racing League #2 – Image
  347. Ultimate Universe Finale #1 – Marvel
  348. Murder Drones #6 – Oni Press
  349. Batman #8 – DC Comics
  350. Absolute Martian Manhunter #11 – DC Comics
  351. Starhenge Book Two A Kiss For Atticus #2 – Image
  352. Badrock #1 – Image
  353. Flash Gordon #19 – Mad Cave Studios
  354. What If Secret Wars #1 – Marvel
  355. Gun Honey Doubles Down #2 – Titan Comics
  356. Laugh #166 – Archie Comics Publications
  357. Hello Darkness #23 – BOOM! Entertainment
  358. Vampyrates #1 – BOOM! Entertainment
  359. Only The Savage Are Left #2 – Dark Horse
  360. Summer Of Supergirl Special #1 – DC Comics
  361. Batman Superman Worlds Finest #53 – DC Comics
  362. Absolute Batman Ark-M Special #1 – DC Comics
  363. Green Lantern #49 – DC Comics
  364. The Patron #1 – Ignition Press
  365. Death Vigil (2026) #1 – Image
  366. Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #1 – Image
  367. Fantastic Four #13 – Marvel
  368. Infernal Hulk #8 – Marvel
  369. X-Men #32 – Marvel
  370. Star Wars Galaxys Edge – Echoes Of The Empire #4 – Marvel
  371. Banana Number One #1 – Bad Idea
  372. Mighty Morphin Power Rangers 2026 #1 – BOOM! Entertainment
  373. Something Is Killing The Children #48 – BOOM! Entertainment
  374. Absolute Batman #16 – DC Comics
  375. Catwoman #89 – DC Comics
  376. Absolute Catwoman #3 – DC Comics
  377. If Destruction Be Our Lot #3 – Image
  378. Transformers The Movie 40Th Anniversary Edition #2 – Image
  379. Star Wars Shadow Of Maul #5 – Marvel
  380. Fantastic Four First Foes – Shalla Bal #1 – Marvel
  381. X-Men 97 Season Two #2 – Marvel
  382. Its Symbie #1 – Marvel
  383. X-Men United #5 – Marvel
  384. He-Man And The Masters Of The Universe The Wings Of Fate #2 – Dark Horse
  385. Dungeons And Dragons Total Party Killers #1 – Dark Horse
  386. Absolute Green Lantern #16 – DC Comics
  387. DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #1 – DC Comics
  388. Sicko #1 – Ignition Press
  389. Corpse Knight #4 – Image
  390. X-Men Outback #1 – Marvel
  391. X-Men 97 Season Two #1 – Marvel
  392. Challenges Of Doom Mr Fantastic #1 – Marvel
  393. It's Jeff Brand New Week #1 – Marvel
  394. Venom #259 – Marvel
  395. Deathstroke The Terminator #4 – DC Comics
  396. Monstress #63 – Image
  397. Royals #5 – Image
  398. Mortal Thor #12 – Marvel
  399. Ultimate Endgame #5 – Marvel
  400. Silver Surfer #4 – Marvel

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Rich JohnstonAbout Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of comic books The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne and Chase Variant. Lives in South-West London, works from The Union Club on Greek Street, shops at Gosh, Piranha and Forbidden Planet. Father of two daughters, Amazon associate, political cartoonist.
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