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Absolute Green Arrow Tops Last Week's Top 400 Bestselling Comics Chart
Absolute Green Arrow #4 And Daredevil #5 Top Last Week's Top 400 Bestselling Comics Chart
Absolute Green Arrow #4 was the best-selling comic book in comic book stores for the week of the 18th to the 25th of August 2026, with Marvel's Daredevil right behind it, beating Avengers Armageddon. Absolute Flash, while last week's Absolute Batman #23 still outperforms most of this week's comics.
Courtesy of Prana Direct Market Solutions, and here are the 400 best-selling comic books in comic book stores for the month of June 2026 based on Point Of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems. You can find previous Bestseller Lists right here and Marketshare columns here
Top 400 Sales In Comic Book Stores
- Absolute Green Arrow #4 – DC Comics
- Daredevil #5 – Marvel
- Avengers Armageddon #3 – Marvel
- Absolute Batman #23 – DC Comics
- Absolute Flash #18 – DC Comics
- Invincible Universe Battle Beast #12 – Image
- Uncanny X-Men #34 – Marvel
- Last Driver #1 – Image
- Queen In Black #3 – Marvel
- Punisher Vs Spider-Man #2 – Marvel
- GI Joe #25 – Image
- Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #1 – Marvel
- Lobo #6 – DC Comics
- Thor #800 – Marvel
- Deathstroke The Terminator #6 – DC Comics
- Nightwing #141 – DC Comics
- Batwoman #6 – DC Comics
- New Titans #38 – DC Comics
- Dark Knights Of Steel II #2 – DC Comics
- Wonder Woman #36 – DC Comics
- Batman Superman Worlds Finest #54 – DC Comics
- Spectacular Spider-Man Brand New Day #4 – Marvel
- Superman Unlimited #16 – DC Comics
- Ultimate Impact Reborn #4 – Marvel
- If Destruction Be Our Lot #4 – Image
- Teenage Mutant Ninja Turtles #21 – IDW
- Bug Wars The Coming Of The Wardoom #1 – Image
- Queen In Black Defenders Of Light And Dark #2 – Marvel
- Bishop #3 – Marvel
- Inglorious X-Force #8 – Marvel
- Batman #12 – DC Comics
- ReDCoat #19 – Image
- What If Runaways #1 – Marvel
- Catwoman #90 – DC Comics
- Transformers #35 – Image
- Miles Morales Spider-Man #1 – Marvel
- Queen In Black #1 – Marvel
- X-Men #35 – Marvel
- Absolute Superman #22 – DC Comics
- Star Wars Galaxys Edge – Echoes Of The Empire #5 – Marvel
- End Of Life #7 – DC Comics
- Alien King Killer #5 – Marvel
- M1 Monster Racing League #3 – Image
- Only The Savage Are Left #3 – Dark Horse
- Hello Kitty And Friends Hello World #1 – IDW
- Batman & Robin Year One Dynamic Duos #1 – DC Comics
- Captain Marvel Dark Past #5 – Marvel
- Ec Shellshock #1 – Oni Press
- Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #11 – IDW
- Amazing Spider-Man #34 – Marvel
- Infernal Hulk #10 – Marvel
- Lucky Devils #9 – Image
- Dispatched #2 – Ignition Press
- Lady Mechanika The Mechanical Menagerie #4 – Image
- Darkness #7 – Image
- Barbara Gordon Breakout #4 – DC Comics
- Wolverine #25 – Marvel
- Gunslinger Spawn #57 – Image
- Clayface Celebrity Dirt #2 – DC Comics
- Last Starfighter #2 – Mad Cave Studios
- X-Men United #6 – Marvel
- Mumm Ra The Ever Living #5 – Dynamite
- Vampyrates #2 – BOOM! Entertainment
- Absolute Batman #22 – DC Comics
- Punisher #7 – Marvel
- Uncanny X-Men #33 – Marvel
- Queen In Black #2 – Marvel
- Terminal #1 – Image
- Exquisite Corpses Rascal Randy #2 – Image
- Absolute Green Arrow #3 – DC Comics
- Dorc #7 – Image
- Action Comics #1101 – DC Comics
- Star Trek The Last Starship #10 – IDW
- Supergirl #16 – DC Comics
- Walking Dead Deluxe #143 – Image
- Ben 10 #4 – Dynamite
- Silver Surfer #6 – Marvel
- Talespin #1 – Dynamite
- Hornsby & Halo #15 – Image
- Solomon Kane The Lion Errant #2 – Titan Comics
- Venom #260 – Marvel
- Olympus Saga Megalith #3 – Bad Idea
- Absolute Wonder Woman #22 – DC Comics
- Fantastic Four #15 – Marvel
- Jeff The Land Shark Superstar #2 – Marvel
- Mortal Thor #14 – Marvel
- Fury Of Firestorm #5 – DC Comics
- Absolute Green Lantern #17 – DC Comics
- Avengers Armageddon #2 – Marvel
- Queen In Black Thor #1 – Marvel
- Daredevil #4 – Marvel
- Bleeding Hearts #7 – DC Comics
- X-Men 97 Season Two #3 – Marvel
- Mask #3 – Image
- Amazing Spider-Man #33 – Marvel
- Star Wars The Fall Of Kylo Ren #1 – Marvel
- Captain America #14 – Marvel
- Amazing Spider-Man #100 – Marvel
- X-Men #34 – Marvel
- Absolute Superman #21 – DC Comics
- Deadman #3 – DC Comics
- Lazarus Order #1 – Mad Cave Studios
- Altered States Warlords #3 – Dynamite
- Queen In Black Venom Unchained #1 – Marvel
- Nice House By The Sea #11 – DC Comics
- Absolute Catwoman #2 – DC Comics
- Absolute Batman #21 – DC Comics
- Avengers Armageddon #1 – Marvel
- Marc Spector Moon Knight #7 – Marvel
- Teenage Mutant Ninja Turtles #20 – IDW
- Adventure Time 2025 #16 – Oni Press
- Powers 25 #12 – Dark Horse
- GI Joe A Real American Hero #331 – Image
- Punisher Vs Spider-Man #1 – Marvel
- Limited Collectors Edition #25 – DC Comics
- Everyone Loves A Jewel Thief #4 – Ignition Press
- Witness Point #2 – Dark Horse
- Zorros Legacy #2 – Alien Books
- Sleepy Hollow The Witches Of The Western Wood #4 – IDW
- Regicide #1 – Image
- Emperor Aquaman #20 – DC Comics
- Iron Man #8 – Marvel
- Green Lantern Corps #19 – DC Comics
- Absolute Green Arrow #1 – DC Comics
- Amazing Spider-Man Spider-Versity #5 – Marvel
- Dead Acre #2 – Vault Comics
- Doctor Strange #9 – Marvel
- Absolute Green Arrow #2 – DC Comics
- DC X Sonic The Hedgehog Metal Legion #4 – DC Comics
- Absolute Catwoman #1 – DC Comics
- Wade Wilson Deadpool #7 – Marvel
- Predator Vs The Planet Of The Apes #1 – Marvel
- Killer Influences #2 – IDW
- American Caper #10 – Dark Horse
- Gambit Wanted #1 – Marvel
- X-Men Of Apocalypse Omega #1 – Marvel
- Generation X-23 #7 – Marvel
- Absolute Batman #20 – DC Comics
- Aladdin #2 – Dynamite
- Star Wars The High Republic Adventures–Pathfinders #4 – Dark Horse
- Detective Comics 2026 Annual #1 – DC Comics
- Kaya #36 – Image
- Mary Jane Face It Tiger #1 – Marvel
- Uncanny X-Men #32 – Marvel
- Doomquest #3 – Marvel
- Skate Ali #3 – Dark Horse
- Dark Knights Of Steel II #1 – DC Comics
- Sonic The Hedgehog X Godzilla #1 – IDW
- Tankers Vs Ancient Aliens – Bad Idea
- Queen In Black Defenders Of Light And Dark #1 – Marvel
- Heavy Metal Magazine #6 – Heavy Metal
- Gastronomique #1 – BOOM! Entertainment
- Superman Annual Year One Thousand #1 – DC Comics
- Arcadia #7 – Ignition Press
- Junk Punch #3 – Mad Cave Studios
- Disney Tim Burton's The Nightmare Before Christmas All Hail The Pumpkin King #2 – Tokyopop
- What If Captain America #1 – Marvel
- Mortal Thor #13 – Marvel
- Mad Magazine #601 – DC Comics
- Batman #11 – DC Comics
- The Twilight Zone #10 – IDW
- Die Loaded #8 – Image
- Power Rangers Unlimited #2 – BOOM! Entertainment
- Batgirl #22 – DC Comics
- Gargoyles #1 – Dynamite
- Queen In Black Hela #1 – Marvel
- Shaolin Cowboy Staying Alive #2 – Dark Horse
- Marvel DC Spider-Man Superman #1 – Marvel
- Sonic The Hedgehog #88 – IDW
- Something Epic #14 – Image
- GI Joe A Real American Hero #330 – Image
- Destination Kill #4 – Oni Press
- Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #17 – Image
- Absolute Flash #17 – DC Comics
- Ben 10 #3 – Dynamite
- Invincible Universe Battle Beast #11 – Image
- Something Is Killing The Children #49 – BOOM! Entertainment
- Daredevil #1 – Marvel
- Conan The Barbarian #33 – Titan Comics
- Jeff The Land Shark Superstar #1 – Marvel
- Godzilla Conquers The Multiverse #1 – Marvel
- Spectacular Spider-Man Brand New Day #3 – Marvel
- X-Men #33 – Marvel
- Power Rangers Green #1 – BOOM! Entertainment
- Detective Comics #27 – DC Comics
- Transformers The Movie 40Th Anniversary Edition #3 – Image
- Of The Earth #4 – Image
- Marvel Tokon First Strike #1 – Marvel
- Bishop #2 – Marvel
- What If Spider-Man #1 – Marvel
- DC Marvel Superman Spider-Man #1 – DC Comics
- Detective Comics #1111 – DC Comics
- Ultimate Impact Reborn #3 – Marvel
- X-Men The Hellfire Murder #1 – Marvel
- Batman Superman Worlds Finest 2026 Annual #1 – DC Comics
- Superman #40 – DC Comics
- Trillion Dollar Kid #2 – Image
- Savage Sword Of Conan Reforged #6 – Titan Comics
- Justice League Knight Vision Special #1 – DC Comics
- Ben 10 #1 – Dynamite
- The Horror Of Godzilla Kai-Sei Era #1 – IDW
- Yumi 00Ex #1 – Image
- The Foundry #1 – Dark Horse
- Fire And Ice Darkwolf #2 – Dynamite
- Amazing Spider-Man #32 – Marvel
- Cult-De-Sac #1 – Ignition Press
- Chachu #1 – Image
- Absolute Batman #15 – DC Comics
- Absolute Wonder Woman #21 – DC Comics
- Transformers #34 – Image
- Spider-Man Long Way Home #2 – Marvel
- Dungeon Crawler Carl Special Edition #0 – Vault Comics
- Absolute Batman #18 – DC Comics
- Witchblade #24 – Image
- Void Rivals #32 – Image
- Jsa #22 – DC Comics
- Daredevil #2 – Marvel
- Absolute Martian Manhunter #12 – DC Comics
- Justice League Unlimited #21 – DC Comics
- Absolute Batman #19 – DC Comics
- Thundercats X Silverhawks #5 – Dynamite
- X-Men Outback #2 – Marvel
- Absolute Batman #1 – DC Comics
- Geiger #24 – Image
- Daredevil #3 – Marvel
- Captain America #13 – Marvel
- Marc Spector Moon Knight #6 – Marvel
- The Harrowers Facsimile Edition #1 – BOOM! Entertainment
- Action Comics #1100 – DC Comics
- Batman And Robin Year One Dynamic Duos #1 – DC Comics
- Nights #20 – Image
- Comics The Magazine #6 – Prana Publishers
- Masters Of The Universe Genesis #1 – Dark Horse
- Absolute Batman #17 – DC Comics
- Lobo #5 – DC Comics
- Zatanna 2026 #4 – DC Comics
- Infernal Hulk #9 – Marvel
- Doomquest #1 – Marvel
- He-Man And The Masters Of The Universe #6 – Dark Horse
- Ben 10 #2 – Dynamite
- Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #2 – Image
- Wolverine #24 – Marvel
- Clayface Celebrity Dirt #1 – DC Comics
- Supergirl Survive #3 – DC Comics
- Spider-Man Long Way Home #1 – Marvel
- Fantastic Four #14 – Marvel
- JLA Avengers #3 – Marvel
- Conan And Dragonero #4 – Titan Comics
- Jay And Silent Bob Jays Of Future Past #1 – Marvel
- Uncanny X-Men #31 – Marvel
- Amazing Spider-Man #129 – Marvel
- Minor Arcana #17 – BOOM! Entertainment
- Dark Knights Of Steel Heir To The Sea #1 – DC Comics
- She Spawn #4 – Image
- Amazing Spider-Man #31 – Marvel
- Mega Man X #5 – Udon Entertainment Inc
- Mask #1 – Image
- Walking Dead Deluxe #142 – Image
- Marvel Graphic Comic Box Amazing Spider-Man #100 – Marvel
- Adventure Comics #247 – DC Comics
- Flash #35 – DC Comics
- GI Joe #24 – Image
- Ghost Machine The Official Guidebook #5 – Image
- Adventure Time Quadruple Feature #2 – Oni Press
- Wonder Woman #35 – DC Comics
- Exquisite Corpses Rascal Randy #1 – Image
- Deathstroke The Terminator #5 – DC Comics
- Event Horizon Inferno #4 – IDW
- Amazing Spider-Man #29 – Marvel
- Fort Psycho #1 – Oni Press
- Gun Honey Doubles Down #1 – Titan Comics
- Batman #10 – DC Comics
- Thundarr The Barbarian #6 – Dynamite
- Dick Tracy #19 – Mad Cave Studios
- Power Rangers Unlimited #1 – BOOM! Entertainment
- Pinhead Facsimile Edition #1 – BOOM! Entertainment
- Absolute Superman #20 – DC Comics
- Black Cat #12 – Marvel
- Calexit Say Goodbye To Hollywood #2 – Black Mask Studios
- Swamp Thing 1989 #4 – DC Comics
- DC Marvel Batman Deadpool #1 – DC Comics
- Feral #25 – Image
- Mask #2 – Image
- Invincible Universe Battle Beast #10 – Image
- Transformers #33 – Image
- Nightwing #140 – DC Comics
- Innards #3 – Ignition Press
- Rocket Raccoon Rocket Rewind #1 – Marvel
- Absolute Wonder Woman #20 – DC Comics
- Fall Of The House Of Slaughter #3 – BOOM! Entertainment
- Absolute Batman #12 – DC Comics
- Absolute Batman 2025 Annual #1 – DC Comics
- Batman #163 – DC Comics
- Absolute Flash #16 – DC Comics
- Deadman #2 – DC Comics
- 100 Bullets The Us Of Anger #2 – DC Comics
- Aladdin #1 – Dynamite
- Odin #3 – Image
- Dorc #6 – Image
- Origins Of The Hood Marvel Rivals #1 – Marvel
- Money Shot The F* Offs #1 – Vault Comics
- Greatest American Hero #1 – AMP Comics LLC
- Absolute Batman #14 – DC Comics
- Lost Fantasy #11 – Image
- Fantastic Four 65 Years Of The Worlds Greatest Comic Covers #1 – Marvel
- Green Lantern #37 – DC Comics
- Batman #9 – DC Comics
- Supernatural #9 – Dynamite
- White Sky #5 – Image
- Mister Nemo #2 – Mad Cave Studios
- Doomquest #2 – Marvel
- Civil War Unmasked #4 – Marvel
- Amazing Spider-Man #30 – Marvel
- Generation X-23 #6 – Marvel
- Batwoman #5 – DC Comics
- Zatanna (2026) #3 – DC Comics
- New Titans #37 – DC Comics
- Absolute Batman #8 – DC Comics
- The Dogsitter #2 – Ignition Press
- Blood & Thunder #16 – Image
- Punisher #1 – Marvel
- Punisher #6 – Marvel
- Spectacular Spider-Man Brand New Day #1 – Marvel
- Absolute Batman #10 – DC Comics
- Absolute Batman #7 – DC Comics
- DCs Hawk-Girl Summer #1 – DC Comics
- Avengers JLA #2 – DC Comics
- Just Brutal #5 – Ignition Press
- M1 Monster Racing League #1 – Image
- Wolverine #23 – Marvel
- Spectacular Spider-Man Brand New Day #2 – Marvel
- Mighty Morphin Power Rangers 2026 #2 – BOOM! Entertainment
- Absolute Batman #9 – DC Comics
- Barbara Gordon Breakout #3 – DC Comics
- Adventures Of Superman Book Of El #11 – DC Comics
- Invincible Universe Battle Beast #9 – Image
- Red Roots #4 – Image
- Marvel Swimsuit Special Brand New Beach Day #1 – Marvel
- Black Cat #11 – Marvel
- Alias Red Band #5 – Marvel
- Savage Sword Of Conan #15 – Titan Comics
- Dr Wily #1 – Udon Entertainment Inc
- Did You Hear About Mimi Green #3 – Dark Horse
- Batman Day 2025 – Absolute Batman #1 – DC Comics
- Ghost Pepper #13 – Image
- M1 Monster Racing League #2 – Image
- Ultimate Universe Finale #1 – Marvel
- Murder Drones #6 – Oni Press
- Batman #8 – DC Comics
- Absolute Martian Manhunter #11 – DC Comics
- Starhenge Book Two A Kiss For Atticus #2 – Image
- Badrock #1 – Image
- Flash Gordon #19 – Mad Cave Studios
- What If Secret Wars #1 – Marvel
- Gun Honey Doubles Down #2 – Titan Comics
- Laugh #166 – Archie Comics Publications
- Hello Darkness #23 – BOOM! Entertainment
- Vampyrates #1 – BOOM! Entertainment
- Only The Savage Are Left #2 – Dark Horse
- Summer Of Supergirl Special #1 – DC Comics
- Batman Superman Worlds Finest #53 – DC Comics
- Absolute Batman Ark-M Special #1 – DC Comics
- Green Lantern #49 – DC Comics
- The Patron #1 – Ignition Press
- Death Vigil (2026) #1 – Image
- Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #1 – Image
- Fantastic Four #13 – Marvel
- Infernal Hulk #8 – Marvel
- X-Men #32 – Marvel
- Star Wars Galaxys Edge – Echoes Of The Empire #4 – Marvel
- Banana Number One #1 – Bad Idea
- Mighty Morphin Power Rangers 2026 #1 – BOOM! Entertainment
- Something Is Killing The Children #48 – BOOM! Entertainment
- Absolute Batman #16 – DC Comics
- Catwoman #89 – DC Comics
- Absolute Catwoman #3 – DC Comics
- If Destruction Be Our Lot #3 – Image
- Transformers The Movie 40Th Anniversary Edition #2 – Image
- Star Wars Shadow Of Maul #5 – Marvel
- Fantastic Four First Foes – Shalla Bal #1 – Marvel
- X-Men 97 Season Two #2 – Marvel
- Its Symbie #1 – Marvel
- X-Men United #5 – Marvel
- He-Man And The Masters Of The Universe The Wings Of Fate #2 – Dark Horse
- Dungeons And Dragons Total Party Killers #1 – Dark Horse
- Absolute Green Lantern #16 – DC Comics
- DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #1 – DC Comics
- Sicko #1 – Ignition Press
- Corpse Knight #4 – Image
- X-Men Outback #1 – Marvel
- X-Men 97 Season Two #1 – Marvel
- Challenges Of Doom Mr Fantastic #1 – Marvel
- It's Jeff Brand New Week #1 – Marvel
- Venom #259 – Marvel
- Deathstroke The Terminator #4 – DC Comics
- Monstress #63 – Image
- Royals #5 – Image
- Mortal Thor #12 – Marvel
- Ultimate Endgame #5 – Marvel
- Silver Surfer #4 – Marvel