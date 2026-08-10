Neal Adams' Absolute Batman and the fate of Bruce Wayne in DC Comics Big Books June 2027 Solicits
Posted in: Batman, Comics, DC Comics, Justice League, Solicits, Superman | Tagged: Alan Moore, big books, Daniel Warren Johnson, omnibus
Absolute Superman By Alan Moore in DC Comics Big Books For April 2027
Absolute Superman by Alan Moore in DC Comics Big Books solicits and solicitations for April 2027
Article Summary
- Absolute Superman by Alan Moore headlines DC Comics April 2027 big books with a new Absolute Edition release.
- April 2027 also brings Wonder Woman: Dead Earth Absolute Edition and Batman by Chip Zdarsky Omnibus Vol. 2.
- Superman fans also get President Luthor Compendium, Up, Up, and Away, and Superman vs. Brainiac in print.
- DC rounds out April 2027 with Catwoman Compact, Deathstroke and Teen Titans omnibuses, and DC Finest volumes.
DC Comics has been dropping Big Books solicits for 2027. Here's a look at a few months by month, with April 2027 bringing us another Batman by Chip Zdarsky Omnibus Vol. 2, Catwoman: When in Rome: DC Compact Comics Edition going Compact, Superman: President Luthor Compendium getting a Compendium, and Superman by Alan Moore and Wonder Woman: Dead Earth from Daniel Warren Johnson getting their Absolute Edition, as well as other Omnibuses going back into print.
- Absolute Batman: Deluxe Edition Vol. 1
Scott Snyder, Nick Dragotta
Hardcover $49.99 424 pages Apr 27, 2027
- Batman by Chip Zdarsky Omnibus Vol. 2
Chip Zdarsky, Jorge Jimenez, Giuseppe Camuncoli, Michele Bandini, Various
Hardcover $125 1000 pages Apr 27, 2027
- Catwoman: When in Rome: DC Compact Comics Edition
Jeph Loeb, Tim Sale
Trade Paperback $9.99 152 pages Apr 27, 2027
- DC Finest: Metamorpho: How to Make a Super-Hero
Dan Jurgens, Mike W. Barr, Mike Norton, Jim Aparo
Trade Paperback $39.99 512 pages Apr 27, 2027
- House of Secrets: The Bronze Age Omnibus Vol. 2 (2027 Edition)
Hardcover $125 872 pages Apr 27, 2027
- Plastic Man No More!
Christopher Cantwell, Alex Lins
Trade Paperback $17.99 152 pages Apr 27, 2027
- Robin: Year One Deluxe Edition (2027 Edition)
Chuck Dixon, Scott Beatty
Hardcover $34.99 216 pages Apr 27, 2027
- Superman: President Luthor Compendium
Jeph Loeb, Joe Kelly, Ed McGuinness, Kano
Trade Paperback $59.99 1016 pages Apr 27, 2027
- Batman: Gothic (2027 Edition)
Grant Morrison, Klaus Janson
Trade Paperback $17.99 144 pages Apr 20, 2027
- DC Finest: Hitman: A Rage in Arkham
Garth Ennis, John McCrea
Trade Paperback $39.99 584 pages Apr 20, 2027
- DC Goes Ape! (2027 Edition)
Trade Paperback $17.99 168 pages Apr 20, 2027
- Deathstroke: The Terminator by Marv Wolfman Omnibus Vol. 2
Marv Wolfman, Steve Erwin, Sergio Cariello, Octavio Cariello
Hardcover $125 1008 pages Apr 20, 2027
- New Teen Titans Omnibus Vol. 4 (2027 Edition)
Marv Wolfman, George Perez
Hardcover $100 800 pages Apr 20, 2027
- Superman by Alan Moore: Absolute Edition
Alan Moore, Various
Hardcover $100 280 pages Apr 20, 2027
- Superman: Up, Up, and Away (2027 Edition)
Geoff Johns, Kurt Busiek, Pete Woods, Renato Guedes, Terry Dodson
Trade Paperback $14.99 192 pages Apr 20, 2027
- Bleeding Hearts Vol. 2: Deadbeats
Deniz Camp, Stipan Morian
Trade Paperback $17.99 168 pages Apr 20, 2027
- Absolute Wonder Woman Vol. 4: Heretic
Kelly Thompson, Hayden Sherman
Hardcover $29.99 184 pages Apr 13, 2027
- Absolute Wonder Woman Vol. 4: Heretic
Kelly Thompson, Hayden Sherman
Trade Paperback $19.99 184 pages Apr 13, 2027
- Batman by Doug Moench Omnibus Vol. 1
Doug Moench, Don Newton, Gene Colan
Hardcover $125 912 pages Apr 13, 2027
- Black Canary and Zatanna: Bloodspell (2027 Edition)
Paul Dini, Joe Quinones
Trade Paperback $17.99 144 pages Apr 13, 2027
- Harley Quinn by Amanda Conner & Jimmy Palmiotti Omnibus Vol. 2 (2027 Edition)
Amanda Conner, Jimmy Palmiotti, Chad Hardin
Hardcover $100 864 pages Apr 13, 2027
- John Constantine, Hellblazer: Dangerous Habits: DC Compact Comics Edition
Garth Ennis, William Simpson, Steve Dillon, Mike Hoffman
Trade Paperback $9.99 160 pages Apr 13, 2027
- End of Life Vol. 2
Kyle Starks, Steve Pugh
Trade Paperback $17.99 168 pages Apr 13, 2027
- Batman and the Mad Monk (2027 Edition)
Matt Wagner, Matt Wagner
Trade Paperback $17.99 144 pages Apr 6, 2027
- Clayface: Celebrity Dirt
Jude Ellison S. Doyle, Fran Galan
Trade Paperback $17.99 144 pages Apr 6, 2027
- DC Finest: Batman: A Lonely Place of Dying
Marv Wolfman, Alan Grant, Pat Broderick, Jim Aparo, Norm Breyfogle
Trade Paperback $39.99 664 pages Apr 6, 2027
- Superman vs. Brainiac (2027 Edition)
Various, Various
Trade Paperback $19.99 186 pages Apr 6, 2027
- Wonder Woman: Dead Earth: Absolute Edition
Daniel Warren Johnson, Daniel Warren Johnson
Hardcover $100 288 pages Apr 6, 2027
- Supergirl by Peter David Omnibus Vol. 1
Trade Paperback Apr 6, 2027
- Tom Strong Omnibus Vol. 1
Trade Paperback Apr 6, 2027
- Green Lantern: Destiny
Trade Paperback Apr 6, 2027
- The Manifestations of Bobby Park
Trade Paperback Apr 6, 2027
- Wonder Woman Vol. 6: The Wonder War Act II
Trade Paperback Apr 27, 2027
- Absolute Batman: The Covers
Hardcover Apr 27, 2027
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