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Absolute Superman By Alan Moore in DC Comics Big Books For April 2027

Absolute Superman by Alan Moore in DC Comics Big Books solicits and solicitations for April 2027

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Article Summary

  • Absolute Superman by Alan Moore headlines DC Comics April 2027 big books with a new Absolute Edition release.
  • April 2027 also brings Wonder Woman: Dead Earth Absolute Edition and Batman by Chip Zdarsky Omnibus Vol. 2.
  • Superman fans also get President Luthor Compendium, Up, Up, and Away, and Superman vs. Brainiac in print.
  • DC rounds out April 2027 with Catwoman Compact, Deathstroke and Teen Titans omnibuses, and DC Finest volumes.

DC Comics has been dropping Big Books solicits for 2027. Here's a look at a few months by month, with April 2027 bringing us another Batman by Chip Zdarsky Omnibus Vol. 2, Catwoman: When in Rome: DC Compact Comics Edition going Compact, Superman: President Luthor Compendium getting a Compendium, and Superman by Alan Moore and Wonder Woman: Dead Earth from Daniel Warren Johnson getting their Absolute Edition, as well as other Omnibuses going back into print.

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Rich JohnstonAbout Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of comic books The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne and Chase Variant. Lives in South-West London, works from The Union Club on Greek Street, shops at Gosh, Piranha and Forbidden Planet. Father of two daughters, Amazon associate, political cartoonist.
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