Posted in: Avengers, Batman, Comics, DC Comics, Marvel Comics, Spider-Man, X-Men | Tagged: absolute, absolute flash, Absolute Green Arrow, Armageddon, bestseller, captain america, Dungeon Keeper Carl, flash, green arrow, invincible, lobo
Absolute Vs Armageddon: Top 10 Wednesday-To-Weekend Comic Bestsellers
Absolute Green Arrow #3 sold twice as many copies as Avengers Armageddon #2 in the Top 10 Wednesday-To-Weekend Comic Bestseller List
Article Summary
- Absolute Green Arrow #3 tops the Wednesday-to-weekend chart, selling nearly twice as much as Avengers Armageddon #2.
- Absolute Green Arrow leads a top ten split evenly between DC and Marvel, with Image and Vault each claiming one slot.
- Captain America #13, Absolute Flash #17, and Battle Beast #11 round out a competitive week of comic bestsellers.
- Dungeon Crawler Carl Special Edition #0 returns to the bestseller list as store sales data tracks weekly comic demand.
Absolute Green Arrow #3 sold twice as many copies as Avengers Armageddon #2 this week, as a tie-in to Captain America, beating Absolute Flash. Battle Beast punches through them, and Dungeon Crawler Carl #0 returns to the charts from Vault Comics. Marvel has four in the top ten, DC has four, Image and Vault have one each. Find previous Bleeding Cool Weekly Bestseller Lists here.
Top Ten Bleeding Cool Wednesday-To-Weekend Bestseller List
|No
|Title
|Publisher
|Writer
|Artist
|Price
|Ratio
|1
|Absolute Green Arrow #3
|DC
|Pornsak Pichetshote
|Rafael Albuquerque
|4.99
|100
|2
|Avengers Armageddon #2
|Marvel
|Chip Zdarsky
|Delio Diaz
|4.99
|54.73
|3
|Invincible Universe Battle Beast #11
|Image
|Robert Kirkman
|Annalisa Leoni, Ryan Ottley
|3.99
|42.20
|4
|Captain America #13
|Marvel
|Chip Zdarsky
|Ton Lima
|4.99
|36.51
|5
|Absolute Flash #17
|DC
|Jeff Lemire
|Haining
|4.99
|36.01
|6
|Dungeon Crawler Carl Special Edition #0
|Vault
|Matt Dinniman, Tevagah
|Laurel Pursuit Studio
|9.99
|32.9
|7
|X-Men #33
|Marvel
|Jed Mackay
|Tony Daniel
|4.99
|31.16
|8
|Punisher Vs. Spider-Man #1
|Marvel
|Dan Abnett
|Matteo Della Fonte
|4.99
|30.69
|9
|Lobo #5
|DC
|Skottie Young
|Jorge Corona
|3.99
|29.54
|10
|Dark Knights of Steel II #1
|DC
|Tom Taylor
|Otto Schmidt
|4.99
|28.53
This is the Top Ten Bleeding Cool Weekly Bestseller List, as compiled by over a hundred named direct market comic stores from their sales from Wednesday to Saturday, the "Wednesday Warriors". The chart is compiled from actual sales data from 120 to 150 comic book stores provided by ComicHub, out of around 1800-2000 direct market comic book shops, which provide POS services for comic book retailers worldwide, mostly in North America and the UK. These are typically from what might be called mid-range stores, and we list a bunch below. Bleeding Cool Bestseller List gives the best-selling reported comic of the week, the 100.0 number, and you can see how each title performed as a percentage of that sale. These numbers are based on in-store sales, rather than publisher orders. Participating Bestseller List comic book stores include:
- 4 COLOR FANTASIES
- A COMIC SHOP
- ALTER EGO COMICS
- ANYONE COMICS
- ARKHAM COMICS & GAMES
- ARSENAL COMICS AND GAMES
- ARSENAL COMICS AND GAMES VENTURA
- ASH AVENUE COMICS
- ATOMIC CITY COMICS
- AUSTIN BOOKS & COMICS
- AW YEAH COMICS – MUNCIE
- BEYOND COMICS – FREDERICK
- BEYOND COMICS – GAITHERSBURG
- BIG BANG COMICS
- BIG BANG TOYS COMICS GAMES
- BIG PLANET COMICS
- BIG PLANET COMICS OF BETHESDA
- BLERDS UNDERGROUND
- BLUE ASH UP UP & AWAY!
- BRAVE NEW WORLDS – OLD CITY PHILADELPHIA
- BRAVE NEW WORLDS – WILLOW GROVE
- BRONZE AGE BAT CAVE
- BSI COMICS
- CAB COMICS
- CAPE AND COWL COMICS
- CAPTAIN BLUE HEN COMICS
- CARLS CACTUS COMICS
- CHAMPION COMICS AND COFFEE
- CHEVIOT UP UP & AWAY!
- CLOBBERIN' COMICS
- CLOBBERIN' COMICS – SHEPHERDSVILLE
- COLLECTED COMICS & GAMES: FORT WORTH
- COLLECTED COMICS & GAMES: HALTOM CITY
- COLLECTED COMICS & GAMES: IRVING
- COMIC BOOK WORLD FLORENCE
- COMIC BOOK WORLD LOUISVILLE
- COMIC EMPORIUM
- COMIC QUEST
- COMIC REALMS
- COMICKAZE COMICS
- COMICS ADVENTURE
- COMICS CONSPIRACY
- COMICS HEAVEN AB
- COMIX CAFE
- COMIX CONNECTION – MECHANICSBURG
- COMIX CONNECTION – YORK
- COSMIC COMICS
- COSMIC MONKEY COMICS
- COY'S COMICS
- CRUSH COMICS
- CURRENT COMICS MONTEREY
- CURRENT COMICS SALINAS
- DICE & COMICS CAFE
- DNA COMICS & GAMES
- DOUBLE MIDNIGHT COMICS CONCORD
- DOUBLE MIDNIGHT COMICS MANCHESTER
- DOWNTOWN COMICS ANNEX
- DOWNTOWN COMICS IN AVON
- DOWNTOWN COMICS IN CASTLETON
- DOWNTOWN COMICS ON MARKET STREET
- DR. VOLT'S COMICS
- DRAGON'S LAIR COMICS & FANTASY – COLUMBUS
- DREAMDAZE COMICS FUN & GAMES
- ENDGAME COMICS AND COLLECTABLES
- EPIC COMICS
- E-TOWN COMICS
- EVERYONE COMICS X COLLECTIBLES
- FANTOM COMICS
- FOURCORNERS COMICS & GAMES
- FUNNY BUSINESS
- FUNNYBOOKS COMICS & STUFF
- GALACTIC GREG'S
- GEEK GEEK NERD NERD
- GREEN BRAIN COMICS
- GRYPHON GAMES AND COMICS
- GULF COAST COSMOS COMICS
- GUTTER POP COMICS
- HELLO COMICS
- HELLO COMICS DOWNTOWN
- HEROES & VILLAINS
- HEROES' BEACON COMICS & GAMES
- HEROES FOR SALE
- HORIZON COMICS AND COLLECTIBLES
- HOUSE OF HEROES COMICS
- INVISIBLE JET COMICS
- ISOTOPE
- JPM COMICS & GAMES
- K & J COMICS AND GAMES
- KEY ELEMENTS COMICS
- KINGPIN BOOKS – COMICS EXCLUSIVE WEBSITE
- KINGSTON NEXUS
- LEGACY COMICS AND CARDS INC
- LEMONJUICE MCGEE'S COMIC CAVALCADE
- MANSFIELD COMICS AND MANGA
- MAXIMUM COMICS (CENTENNIAL HILLS)
- MAXIMUM COMICS (SOUTHWEST)
- MEMORY LANE COMICS
- MIDGARD COMICS, GAMES, AND MORE
- MISSION: COMICS AND ART
- NEW DIMENSION COMICS – BUTLER
- NEW DIMENSION COMICS – CRANBERRY TWP
- NEW DIMENSION COMICS – ELLWOOD CITY
- NEW DIMENSION COMICS – OHIO VALLEY
- NEW DIMENSION COMICS – PITTSBURGH MILLS
- NEW DIMENSION COMICS – WATERFRONT
- NOSTALGIA, INK
- OILTOWN COMICS
- PAPER ASYLUM
- PERFECT STORM COMICS AND GAMES
- PERFECT STORM WEST
- PHANTOM OF THE ATTIC
- PITTSBURGH COMICS
- POP COMICS & CULTURE EMPORIUM
- PULP COMICS AND GAMES
- RAD RAPTOR COMICS
- ROBOT ZERO COMICS
- SADDLE CITY COMICS
- SAMURAI COMICS CHANDLER
- SAMURAI COMICS GLENDALE
- SAMURAI COMICS MESA
- SAMURAI COMICS PHOENIX
- SOCAL GAMES AND COMICS
- SSALEFISH COMICS – CONCORD
- SSALEFISH COMICS – GREENSBORO
- SSALEFISH COMICS – WINSTON-SALEM
- STARGAZER COMICS
- STRANGE ADVENTURES – ARIZONA
- SUPER-FLY COMICS & GAMES
- SUPERSCRIPT COMICS AND GAMES
- SURPRISE COMICS
- THE COLLECTIVE
- THE COMIC BOOK CLUBHOUSE
- THE COMIC BOOK SHOP! OF WILMINGTON, DE
- THE COMIC DUDE SHOP
- THE DANGER ROOM
- THE DRAGONS LAIR
- THE NERD STORE – UTAH
- THE NERD STORE OREM
- THE SECRET LAIR COMICS
- ULTIMATE COMICS RALEIGH
- WADE'S COMIC MADNESS
- WONDERLAND COMICS
- ZEPPELIN COMICS
- ZEPPELIN COMICS – NAPA