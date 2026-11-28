Posted in: Comics, DC Comics, Image, Justice League, Marvel Comics, Spider-Man, Venom, X-Men | Tagged: absolute, Absolute Wonder Woman, bestseller, bride of frankenstein, kelly thompson
Absolute Wonder Woman #26 On The Week's Top 10 Comics Bestseller List
Absolute Wonder Woman #26 Leads The Week's Top 10 Comics Bestseller List with the Batman 2026 Annual right behind
Article Summary
- Absolute Wonder Woman #26 tops the weekly comics bestseller list, with Batman 2026 Annual #1 close behind for DC.
- Marvel lands five titles in the Top 10, including Amazing Spider-Man #1004, Jean Grey #1, Venom #2 and X-Men.
- DC claims four spots overall, with Justice League Unlimited #25 and Zatanna #8 joining its strong chart showing.
- From Absolute Wonder Woman to Bride of Frankenstein Lives #2, Kelly Thompson writes two of the week's biggest hits.
DC Comics looks to be making a comeback after last week's Marvel Comics bestseller and marketshare dominance; Absolute Wonder Woman #26 tops the list, with the Batman Annual right behind. Marvel Comics gets five in the top ten, DC gets four, and Image gets one with the Bride of Frankenstein #2 also written by Absolute Wonder Woman's Kelly Thompson.
Top Ten Bleeding Cool Wednesday-To-Weekend Comic Book Bestseller List
|No
|Title
|Publisher
|Writer
|Artist
|Price
|Ratio
|1
|Absolute Wonder Woman #26
|DC
|Kelly Thompson
|Hayden Sherman
|4.99
|100
|2
|Batman 2026 Annual #1
|DC
|Matt Fraction
|Brian Ching, Jesse Lonergan
|5.99
|88.5
|3
|Amazing Spider-Man #1004
|Marvel
|Joe Kelly
|Francesco Manna
|4.99
|76.5
|4
|Jean Grey #1
|Marvel
|Jed Mackay
|Roge Antonio
|4.99
|69.1
|5
|Venom #2
|Marvel
|Charles Soule
|Tommaso Bianchi
|4.99
|49.7
|6
|Justice League Unlimited #25
|DC
|Mark Waid, Nicole Maines
|Dan Mora, Fico Ossio
|4.99
|49.2
|7
|Uncanny X-Men #39
|Marvel
|Gail Simone
|Juan Frigeri
|4.99
|44.8
|8
|Alien vs. X-Men #3
|Marvel
|Kieron Gillen
|Geraldo Borges
|5.99
|40.8
|9
|Zatanna #8
|DC
|Jamal Campbell
|Yasmine Putri
|3.99
|39.7
|10
|Universal Monsters: Bride of Frankenstein Lives #2
|Image
|Kelly Thompson
|Mattia De Iulis
|4.99
|33.9
The Top 10 Wednesday-To-Weekend Bestsellers is compiled by over a hundred named direct market comic stores from their sales from Wednesday to Friday, the "Wednesday Warriors". The chart is compiled from actual sales data for 120 to 150 comic book stores, provided by ComicHub, out of around 1800-2000 direct market comic book shops that provide POS services for comic book retailers worldwide, mostly in North America and the UK. These are typically what might be called mid-range stores, and we list a bunch below. Bleeding Cool Bestseller List gives the best-selling reported comic of the week, the 100.0 number, and you can see how each title performed as a percentage of that sale. These numbers are based on in-store sales, rather than publisher orders.
- 4 COLOR FANTASIES
- A COMIC SHOP
- ALTER EGO COMICS
- ANYONE COMICS
- ARKHAM COMICS & GAMES
- ARSENAL COMICS AND GAMES
- ARSENAL COMICS AND GAMES VENTURA
- ASH AVENUE COMICS
- ATOMIC CITY COMICS
- AUSTIN BOOKS & COMICS
- AW YEAH COMICS – MUNCIE
- BEYOND COMICS – FREDERICK
- BEYOND COMICS – GAITHERSBURG
- BIG BANG COMICS
- BIG BANG TOYS COMICS GAMES
- BIG PLANET COMICS
- BIG PLANET COMICS OF BETHESDA
- BLERDS UNDERGROUND
- BLUE ASH UP UP & AWAY!
- BRAVE NEW WORLDS – OLD CITY PHILADELPHIA
- BRAVE NEW WORLDS – WILLOW GROVE
- BRONZE AGE BAT CAVE
- BSI COMICS
- CAB COMICS
- CAPE AND COWL COMICS
- CAPTAIN BLUE HEN COMICS
- CARLS CACTUS COMICS
- CHAMPION COMICS AND COFFEE
- CHEVIOT UP UP & AWAY!
- CLOBBERIN' COMICS
- CLOBBERIN' COMICS – SHEPHERDSVILLE
- COLLECTED COMICS & GAMES: FORT WORTH
- COLLECTED COMICS & GAMES: HALTOM CITY
- COLLECTED COMICS & GAMES: IRVING
- COMIC BOOK WORLD FLORENCE
- COMIC BOOK WORLD LOUISVILLE
- COMIC EMPORIUM
- COMIC QUEST
- COMIC REALMS
- COMICKAZE COMICS
- COMICS ADVENTURE
- COMICS CONSPIRACY
- COMICS HEAVEN AB
- COMIX CAFE
- COMIX CONNECTION – MECHANICSBURG
- COMIX CONNECTION – YORK
- COSMIC COMICS
- COSMIC MONKEY COMICS
- COY'S COMICS
- CRUSH COMICS
- CURRENT COMICS MONTEREY
- CURRENT COMICS SALINAS
- DICE & COMICS CAFE
- DNA COMICS & GAMES
- DOUBLE MIDNIGHT COMICS CONCORD
- DOUBLE MIDNIGHT COMICS MANCHESTER
- DOWNTOWN COMICS ANNEX
- DOWNTOWN COMICS IN AVON
- DOWNTOWN COMICS IN CASTLETON
- DOWNTOWN COMICS ON MARKET STREET
- DR. VOLT'S COMICS
- DRAGON'S LAIR COMICS & FANTASY – COLUMBUS
- DREAMDAZE COMICS FUN & GAMES
- ENDGAME COMICS AND COLLECTABLES
- EPIC COMICS
- E-TOWN COMICS
- EVERYONE COMICS X COLLECTIBLES
- FANTOM COMICS
- FOURCORNERS COMICS & GAMES
- FUNNY BUSINESS
- FUNNYBOOKS COMICS & STUFF
- GALACTIC GREG'S
- GEEK GEEK NERD NERD
- GREEN BRAIN COMICS
- GRYPHON GAMES AND COMICS
- GULF COAST COSMOS COMICS
- GUTTER POP COMICS
- HELLO COMICS
- HELLO COMICS DOWNTOWN
- HEROES & VILLAINS
- HEROES' BEACON COMICS & GAMES
- HEROES FOR SALE
- HORIZON COMICS AND COLLECTIBLES
- HOUSE OF HEROES COMICS
- INVISIBLE JET COMICS
- ISOTOPE
- JPM COMICS & GAMES
- K & J COMICS AND GAMES
- KEY ELEMENTS COMICS
- KINGPIN BOOKS – COMICS EXCLUSIVE WEBSITE
- KINGSTON NEXUS
- LEGACY COMICS AND CARDS INC
- LEMONJUICE MCGEE'S COMIC CAVALCADE
- MANSFIELD COMICS AND MANGA
- MAXIMUM COMICS (CENTENNIAL HILLS)
- MAXIMUM COMICS (SOUTHWEST)
- MEMORY LANE COMICS
- MIDGARD COMICS, GAMES, AND MORE
- MISSION: COMICS AND ART
- NEW DIMENSION COMICS – BUTLER
- NEW DIMENSION COMICS – CRANBERRY TWP
- NEW DIMENSION COMICS – ELLWOOD CITY
- NEW DIMENSION COMICS – OHIO VALLEY
- NEW DIMENSION COMICS – PITTSBURGH MILLS
- NEW DIMENSION COMICS – WATERFRONT
- NOSTALGIA, INK
- OILTOWN COMICS
- PAPER ASYLUM
- PERFECT STORM COMICS AND GAMES
- PERFECT STORM WEST
- PHANTOM OF THE ATTIC
- PITTSBURGH COMICS
- POP COMICS & CULTURE EMPORIUM
- PULP COMICS AND GAMES
- RAD RAPTOR COMICS
- ROBOT ZERO COMICS
- SADDLE CITY COMICS
- SAMURAI COMICS CHANDLER
- SAMURAI COMICS GLENDALE
- SAMURAI COMICS MESA
- SAMURAI COMICS PHOENIX
- SOCAL GAMES AND COMICS
- SSALEFISH COMICS – CONCORD
- SSALEFISH COMICS – GREENSBORO
- SSALEFISH COMICS – WINSTON-SALEM
- STARGAZER COMICS
- STRANGE ADVENTURES – ARIZONA
- SUPER-FLY COMICS & GAMES
- SUPERSCRIPT COMICS AND GAMES
- SURPRISE COMICS
- THE COLLECTIVE
- THE COMIC BOOK CLUBHOUSE
- THE COMIC BOOK SHOP! OF WILMINGTON, DE
- THE COMIC DUDE SHOP
- THE DANGER ROOM
- THE DRAGONS LAIR
- THE NERD STORE – UTAH
- THE NERD STORE OREM
- THE SECRET LAIR COMICS
- ULTIMATE COMICS RALEIGH
- WADE'S COMIC MADNESS
- WONDERLAND COMICS
- ZEPPELIN COMICS
- ZEPPELIN COMICS – NAPA