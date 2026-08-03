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Alex Ross' Timeless Variant Covers Get All Inhuman On Us

Alex Ross' Timeless Variant Covers get all Inhuman on us in September from Marvel Comics

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Alex Ross has completed a bunch more of his Timeless covers for Marvel Comics variant covers, for September, now adding a bunch of Inhumans, with Lockjaw, Karnak, Crystal, Gorgon and Attilon, as well as Hercules, Hellcat, Moondragon, Mockingbird, Black Knight, Starfox, Wonder Man and more. They will also be available as black-and-white sketch variant covers…

  • On Sale 9/2
    CAPTAIN AMERICA #15 ALEX ROSS TIMELESS VIRGIN SKETCH VARIANT COVER – 75960621146301516
    CAPTAIN AMERICA #15 ALEX ROSS TIMELESS VIRGIN VARIANT COVER – 75960621146301521
    FANTASTIC FOUR #16 ALEX ROSS TIMELESS VIRGIN SKETCH VARIANT COVER – 75960621122701616
    FANTASTIC FOUR #16 ALEX ROSS TIMELESS VIRGIN VARIANT COVER – 75960621122701621
  • On Sale 9/9
    IRON MAN #9 ALEX ROSS TIMELESS VIRGIN SKETCH VARIANT COVER – 75960621491400916
    IRON MAN #9 ALEX ROSS TIMELESS VIRGIN VARIANT COVER – 75960621491400921
    X-MEN #37 ALEX ROSS TIMELESS VIRGIN SKETCH VARIANT COVER – 75960620920003716
    X-MEN #37 ALEX ROSS TIMELESS VIRGIN VARIANT COVER – 75960620920003721
  • On Sale 9/16
    AVENGERS: ARMAGEDDON #4 ALEX ROSS TIMELESS VIRGIN SKETCH VARIANT COVER – 75960621563800416
    AVENGERS: ARMAGEDDON #4 ALEX ROSS TIMELESS VIRGIN VARIANT COVER – 75960621563800421
    JEFF THE LAND SHARK: SUPERSTAR #3 ALEX ROSS TIMELESS VIRGIN SKETCH VARIANT COVER – 75960621629100316
    JEFF THE LAND SHARK: SUPERSTAR #3 ALEX ROSS TIMELESS VIRGIN VARIANT COVER – 75960621629100321
    MARC SPECTOR: MOON KNIGHT #8 ALEX ROSS TIMELESS VIRGIN SKETCH VARIANT COVER – 75960621496900816
    MARC SPECTOR: MOON KNIGHT #8 ALEX ROSS TIMELESS VIRGIN VARIANT COVER – 75960621496900821
    UNCANNY X-MEN #35 ALEX ROSS TIMELESS VIRGIN SKETCH VARIANT COVER – 75960620917003516
    UNCANNY X-MEN #35 ALEX ROSS TIMELESS VIRGIN VARIANT COVER – 75960620917003521
  • On Sale 9/23
    SPIDER-MAN/HULK: FIRE AND BRIMSTONE #2 ALEX ROSS TIMELESS VIRGIN SKETCH VARIANT COVER – 75960621436500216
    SPIDER-MAN/HULK: FIRE AND BRIMSTONE #2 ALEX ROSS TIMELESS VIRGIN VARIANT COVER – 75960621436500221
    THOR #801 ALEX ROSS TIMELESS VIRGIN SKETCH VARIANT COVER – 75960621705280116
    THOR #801 ALEX ROSS TIMELESS VIRGIN VARIANT COVER – 75960621705280121
  • On Sale 9/30
    FANTASTIC FOUR #17 ALEX ROSS TIMELESS VIRGIN SKETCH VARIANT COVER – 75960621122701716
    FANTASTIC FOUR #17 ALEX ROSS TIMELESS VIRGIN VARIANT COVER – 75960621122701721
    X-MEN UNITED #7 ALEX ROSS TIMELESS VIRGIN SKETCH VARIANT COVER – 75960621443300716
    X-MEN UNITED #7 ALEX ROSS TIMELESS VIRGIN VARIANT COVER – 75960621443300721

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Rich JohnstonAbout Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of comic books The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne and Chase Variant. Lives in South-West London, works from The Union Club on Greek Street, shops at Gosh, Piranha and Forbidden Planet. Father of two daughters, Amazon associate, political cartoonist.
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