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Amazing Spider-Man #1000 And The Top 400 Bestselling Comics Last Week
Amazing Spider-Man #1000 absolutely smashed The Top 400 Bestselling Comics Last Week, but Marvel Comics did rather well all round
Amazing Spider-Man #1000 absolutely smashed The Top 400 Bestselling Comics Last Week, check out the dollar ratios below, but Marvel Comics did rather well all round, as DC Comics were bereft of new Batman or Absolute titles… their best-selling title was last week's Absolute Batman. These results from the 29th of September to the 5th of October are courtesy of Prana Direct Market Solutions, and relatively new to Bleeding Cool, here are the 400 best-selling comic books in comic book stores for the month of June 2026 based on Point Of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems. You can find previous Bestseller Lists right here.
Top 400 Sales In Comic Book Stores
- Amazing Spider-Man #1000 – Marvel – 100%
- The Amazing Venom #1 – Marvel – 18.75%
- DNX #2 – Marvel – 17.71%
- Absolute Batman #24 – DC – 17.95%
- Alien Vs X-Men #1 – Marvel – 17.19%
- X-Men #38 – Marvel – 14.27%
- Fantastic Four #17 – Marvel – 14.37%
- Poison Ivy #48 – DC – 13.35%
- Uncanny X-Men #36 – Marvel – 13.35%
- Queen In Black #5 – Marvel – 11.77%
- Superman Kingdom Of Zod Special #1 – DC
- Zatanna (2026) #6 – DC
- X-Men United #7 – Marvel
- Gambit Wanted #3 – Marvel
- Wonder Woman 2026 Annual Wonder War The Matriarch Special #1 – DC
- Geiger #25 – Image
- Absolute Wonder Woman #24 – DC
- Venom #262 – Marvel
- Hammerfist #2 – Image
- Absolute Green Arrow #5 – DC
- Ultimate Impact Reborn #5 – Marvel
- Tomb Of Apocalypse #2 – Marvel
- Bizarro Year None #3 – DC
- Bleeding Hearts #8 – DC
- Queen In Black Venom Unchained #3 – Marvel
- Godzilla Conquers The Multiverse #3 – Marvel
- Sorcerer Supreme #10 – Marvel
- Spawn #379 – Image
- Hellraiser Resurrections – The Return Of The Priest #1 – Boom
- DNX #1 – Marvel
- Infernal Hulk Vs Wolverine #1 – Marvel
- Muppets Take The Marvel Universe #1 – Marvel
- Conan The Barbarian #35 – Titan
- Hello Darkness #25 – Boom
- Hyde Street #13 – Image
- Marvel Mangaverse Web Of Destiny #1 – Marvel
- Predator Vs The Planet Of The Apes #3 – Marvel
- Absolute Flash #19 – DC
- Absolute Cassandra Cain The Shadows Hand #1 – DC
- Hello Kitty And Friends Hello World #2 – IDW
- White Sky #6 – Image
- Vampirella X Witchblade Special #1 – Dynamite
- Fantastic Four First Foes – Dragon Man #1 – Marvel
- Adventures Of Superman Book Of El #12 – DC
- Miles Morales Spider-Man #2 – Marvel
- Justice League Unlimited #23 – DC
- Denver #2 – Mad Cave
- Absolute Green Arrow #4 – DC
- Cimmerian Xuthal Of The Dusk #1 – Ablaze
- Gambit Gone #1 – Marvel
- Superman #42 – DC
- Thor #801 – Marvel
- Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #4 – Image
- Sonic The Hedgehog #90 – IDW
- Wolverine #28 – Marvel
- Terminal #3 – Image
- Avengers Armageddon #4 – Marvel
- Gastronomique #2 – Boom
- Batman #13 – DC
- Daredevil #7 – Marvel
- Spectacular Spider-Man Brand New Day #5 – Marvel
- Void Rivals #34 – Image
- Mighty Morphin Power Rangers 2026 #4 – Boom
- Miles Morales Spider-Man #1 – Marvel
- Dorc #8 – Image
- Punisher Vs Spider-Man #3 – Marvel
- Uncanny X-Men #35 – Marvel
- Last Driver #2 – Image
- Hillbilly The Treason Of Twelve-Toe Maggie #1 – Dark Horse
- Detective Comics #1113 – DC
- Absolute Batman #23 – DC
- Green Lantern #39 – DC
- X-Men #37 – Marvel
- Absolute Superman #23 – DC
- Adventure Time Halloween Special #1 – Oni
- Catwoman #91 – DC
- Transformers #36 – Image
- Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #2 – Marvel
- Flash #37 – DC
- Exquisite Corpses Rascal Randy #3 – Image
- Harley Quinn #66 – DC
- Final Boss #10 – Image
- Sunder #1 – Mad Cave
- Queen In Black #4 – Marvel
- Absolute Wonder Woman #23 – DC
- Fire And Ice #5 – Dynamite
- Absolute Catwoman #3 – DC
- Zatanna 2026 #6 – DC
- Mind Mgmt New And Improved #4 – Oni
- Star Trek 2026 #1 – IDW
- Operation Iron Coffin #3 – IDW
- Marc Spector Moon Knight #8 – Marvel
- Bad Thoughts #4 – Ignition
- Exquisite Corpses Fox Mask Killer #1 – Image
- GI Joe #26 – Image
- Batman & Robin Year One Dynamic Duos #2 – DC
- Legion Of Super-Heroes #1 – DC
- Spawn 77 #1 – Image
- Conan The Barbarian Tides Of The Tyrant King #1 – Titan
- Hellraiser Resurrections – Hells Council #1 – Boom
- Nightwing #142 – DC
- Money Shot The F Offs #2 – Vault
- Corpse Knight #6 – Image
- Spider-Man Long Way Home #3 – Marvel
- Mega Man Gear Masters #1 – Udon
- The Smart Division #2 – Dark Horse
- Badrock #3 – Image
- Marvel Mangaverse Ghostlocke #1 – Marvel
- Lobo #7 – DC
- Generation X-23 #8 – Marvel
- Money Shot The F* Offs #2 – Vault
- Wonder Woman #37 – DC
- Teenage Mutant Ninja Turtles #22 – IDW
- Dick Tracy #20 – Mad Cave
- The Beauty 2025 #9 – Ignition
- Daredevil #6 – Marvel
- Batwoman #7 – DC
- King Spawn #59 – Image
- Jeff The Land Shark Superstar #3 – Marvel
- Feral #26 – Image
- Doomquest #4 – Marvel
- Bishop #4 – Marvel
- Batman Bad Seeds Sunset #1 – DC
- DC X Sonic The Hedgehog Metal Legion #5 – DC
- Batman Superman Worlds Finest #55 – DC
- Deathstroke The Terminator #7 – DC
- Geiger #25 Cvr B Bryan Hitch And Brad Anderson – Image
- Gatchaman #21 – Mad Cave
- Queen In Black #1 – Marvel
- Captain America #15 – Marvel
- Amazing Spider-Man #35 – Marvel
- American Caper #11 – Dark Horse
- Black Tower The Raven Conspiracy #2 – DC
- Absolute Batman #22 – DC
- Fantastic Four #16 – Marvel
- Gun Honey Doubles Down #4 – Titan
- Punisher #8 – Marvel
- Zorros Legacy #3 – Alien
- Bug Wars The Coming Of The Wardoom #2 – Image
- Dark Knights Of Steel II #3 – DC
- Teen Titans #1 – DC
- Gunslinger Spawn #58 – Image
- Watchmen #1 – DC
- Crowbound #1 – Image
- Wolverine #27 – Marvel
- Hellraiser Resurrections – The Deep Gospel #1 – Boom
- Superman Father Of Tomorrow #5 – DC
- Invincible Universe Capes #11 – Image
- Do A Powerbomb Black And White #3 – Image
- Batman Bad Seeds Gotham Central #1 – DC
- Sonic The Hedgehog X Godzilla #2 – IDW
- Star Wars The Book Of Boba Fett #2 – Marvel
- Avengers Armageddon #3 – Marvel
- Absolute Green Lantern #18 – DC
- Challenges Of Doom Spider-Man #1 – Marvel
- Iron Man #9 – Marvel
- Skate Ali #4 – Dark Horse
- Absolute Batman #1 – DC
- Hello Kitty And Friends Hello World #1 – IDW
- Deathstroke The Terminator #6 – DC
- Superman Unlimited #17 – DC
- Fireborn #4 – Image
- Doom Patrol #1 – DC
- Escape From New York Escape From Chicago #1 – Mad Cave
- Batman & Robin Year One Dynamic Duos #1 – DC
- New Titans #39 – DC
- Ben 10 #5 – Dynamite
- Super Mondo Mega Mutts #3 – Oni
- Supergirl #17 – DC
- Spawn Scorched #55 – Image
- Absolute Batman #20 – DC
- Power Rangers Green #2 – Boom
- Crimes Against Nature #1 – Image
- Space Ghost Vs The Herculoids #1 – Dynamite
- Ghost Pepper #15 – Image
- Six Of Us #1 – Dark Horse
- Barbara Gordon Breakout #5 – DC
- Star Wars The Fall Of Kylo Ren #2 – Marvel
- Shaolin Cowboy Staying Alive #3 – Dark Horse
- Batman Superman Weird Al Worlds Weirdest #1 – DC
- The Rocketeer Infiltrator #3 – IDW
- Action Comics #1102 – DC
- V For Vendetta #1 – DC
- Daredevil #5 – Marvel
- Savage Sword Of Conan #16 – Titan
- Wade Wilson Deadpool #8 – Marvel
- Black Cat #14 – Marvel
- Smile Any Given Smile #1 – IDW
- M1 Monster Racing League #4 – Image
- Queen In Black Defenders Of Light And Dark #3 – Marvel
- Hellraiser Resurrections – The Onanistic Ritual #1 – Boom
- Absolute Catwoman #1 – DC
- Fury Of Firestorm #6 – DC
- Odin #4 – Image
- Batman #12 – DC
- Creepshow Vol 05 #1 – Image
- RedCoat #20 – Image
- Ofiusa #1 – Image
- Absolute Green Arrow #3 – DC
- Superman The Stranger #1 – DC
- Absolute Batman #21 – DC
- X-Men Outback #4 – Marvel
- Avengers Armageddon #2 – Marvel
- Street Fighter Masters Juri #1 – Udon
- Terminal #1 – Image
- Hammerfist #1 – Image
- Invincible Universe Battle Beast #11 – Image
- Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #1 – Marvel
- Dungeons And Dragons Ravenloft #1 – Dark Horse
- Absolute Catwoman #2 – DC
- Tomb Of Apocalypse #1 – Marvel
- Last Starfighter #3 – Mad Cave
- Torpedo 1972 #6 – Ablaze
- Clayface Celebrity Dirt #3 – DC
- Batgirl #23 – DC
- Wonder Woman #72 – DC
- Sonic The Hedgehog #89 – IDW
- Fort Psycho #2 – Oni
- Absolute Superman #22 – DC
- DC Wip Watchmen #1 – DC
- Absolute Batman 2025 Annual #1 – DC
- GI Joe A Real American Hero #332 – Image
- Torpedo 1972 #5 – Ablaze
- Greatest American Hero #3 – AMP
- Batman #11 – DC
- Deadman #4 – DC
- Venom #261 – Marvel
- Regicide #2 – Image
- Star Wars The Book Of Boba Fett #1 – Marvel
- Marvel DC Spider-Man Superman #1 – Marvel
- Captain America #14 – Marvel
- Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures #41 – IDW
- That Texas Blood Hell Comes To Allison Ranch #1 – Image
- X-Men #36 – Marvel
- Inglorious X-Force #9 – Marvel
- Marvel Mangaverse Arcane Avengers #1 – Marvel
- Ec Catacomb Of Torment #15 – Oni
- Hellraiser Resurrections – New Wounds #1 – Boom
- Avengers JLA #4 – DC
- Terminal #2 – Image
- Invincible Universe Battle Beast #12 – Image
- Absolute Batman #19 – DC
- Poison Ivy #47 – DC
- Rocketfellers #14 – Image
- Absolute Wonder Woman #22 – DC
- Absolute Flash #18 – DC
- Superman #141 – DC
- Last Driver #1 – Image
- Amazing Spider-Man #34 – Marvel
- X-Men 97 Season Two #4 – Marvel
- Ghost Of A Ghost #1 – Dark Horse
- Green Lantern Corps #20 – DC
- Absolute Batman #3 – DC
- Dispatched #3 – Ignition
- Superman #41 – DC
- Rook Exodus #11 – Image
- Die Loaded #9 – Image
- Solomon Kane The Lion Errant #3 – Titan
- Absolute Green Arrow #1 – DC
- Thundercats Cheetara #1 – Dynamite
- Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #12 – IDW
- Gambit Wanted #2 – Marvel
- DC Start Here- Batman (2011) #1 – DC
- A Mischief Of Magpies #2 – DSTLRY
- Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #18 – Image
- Transformers #35 – Image
- Witchblade #25 – Image
- Marvel Zombies War Zone #1 – Marvel
- Marvel Mangaverse Web Of Blood #1 – Marvel
- Captain America #12 – Marvel
- Uncanny X-Men #34 – Marvel
- Warbird #1 – Bad Idea
- Power Rangers Unlimited #3 – Boom
- Absolute Batman #2 – DC
- Zatanna (2026) #5 – DC
- Detective Comics #1112 – DC
- Absolute Batman #15 – DC
- Teenage Mutant Ninja Turtles Mirage Facsimile #1 – IDW
- Karman Blade #1 – Image
- Doctor Strange And Doctor Doom Triumph And Torment #1 – Marvel
- Avengers Armageddon #1 – Marvel
- Doctor Strange #10 – Marvel
- Teenage Mutant Ninja Turtles #20 – IDW
- Mask #4 – Image
- Monstress #64 – Image
- Godzilla Conquers The Multiverse #2 – Marvel
- Wolverine #26 – Marvel
- X-Men Omega Red Dawn #1 – Marvel
- Absolute Batman #9 – DC
- DC Marvel Batman Deadpool #1 – DC
- Vampirella (2026) #6 – Dynamite
- Gargoyles (2026) #2 – Dynamite
- Red Roots #5 – Image
- Eye Collector #4 – Image
- Lost Fantasy #12 – Image
- Midnight X-Men #1 – Marvel
- Infernal Hulk #10 – Marvel
- Masters Of The Universe Genesis #2 – Dark Horse
- DC Start Here – Batman 2016 #1 – DC
- Absolute Batman #16 – DC
- Supernatural Wayward Special #1 – Dynamite
- Event Horizon Inferno #5 – IDW
- Chachu #2 – Image
- Queen In Black #3 – Marvel
- JSA #23 – DC
- Absolute Green Arrow #2 – DC
- DC Start Here – Batman Dark Patterns #1 – DC
- Absolute Batman #4 – DC
- Teenage Mutant Ninja Turtles #21 – IDW
- Star Trek The Last Starship #11 – IDW
- Void Rivals #33 – Image
- Midnight Spider-Man #1 – Marvel
- Dungeon Crawler Carl Special Edition #0 – Vault
- Valhallaw #1 – Ablaze
- The Foundry #2 – Dark Horse
- Absolute Batman #18 – DC
- Absolute Batman #10 – DC
- Absolute Batman #8 – DC
- Batman #251 – DC
- Absolute Batman #13 – DC
- The Dogsitter #3 – Ignition
- Shudder Magazine #31 – Massive
- Masters Of The Universe Legends Of Eternia Issue #2 – Tokyopop
- Justice League Unlimited #22 – DC
- Emperor Aquaman #21 – DC
- Next Level One Shot #1 – DC
- Spawn #378 – Image
- Hab #4 – Bad Idea
- Absolute Batman #11 – DC
- Sleepy Hollow The Witches Of The Western Wood #5 – IDW
- Rom Special #1 – Image
- Marvel Mangaverse Iron Knight #1 – Marvel
- Marvel Gold 76 #1 – Marvel
- Thor #800 – Marvel
- Absolute Batman #14 – DC
- Flash #36 – DC
- Jeff The Land Shark Superstar #2 – Marvel
- Midnight Fantastic Four #1 – Marvel
- Absolute Batman #17 – DC
- Absolute Batman #12 – DC
- Absolute Batman #7 – DC
- Sonic The Hedgehog X Godzilla #1 – IDW
- The Horror Of Godzilla Kai-Sei Era #1 – IDW
- Spawn Scorched #54 – Image
- Mister Nemo #3 – Mad Cave
- Queen In Black #2 – Marvel
- Civil War Unmasked #5 – Marvel
- Money Shot The F Offs #1 – Vault
- Stuff Of Nightmares The Cat In The Coffin #1 – Boom
- Absolute Batman #5 – DC
- DC Start Here – Batman White Knight #1 – DC
- The Other Half #5 – Ignition
- Cult-De-Sac #2 – Ignition
- She-Spawn #5 – Image
- GI Joe A Real American Hero #110 – Image
- Captain America #13 – Marvel
- Predator Vs The Planet Of The Apes #2 – Marvel
- Archie #1 – Oni
- Disney Tim Burtons The Nightmare Before Christmas All Hail Th #3 – Tokyopop
- Batman #14 – DC
- Absolute Batman #6 – DC
- DC Wip Batman The Dark Knight Returns #1 – DC
- End Of Life #8 – DC
- Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #3 – Image
- Invincible Universe Battle Beast #10 – Image
- Daredevil #4 – Marvel
- Jeff The Land Shark Superstar #1 – Marvel
- Spider-Woman 50Th Anniversary Special #1 – Marvel
- Batman #10 – DC
- Forged #13 – Image
- Viking Moon #4 – Image
- Yumi 00Ex #2 – Image
- GI Joe #25 – Image
- Spawn Scorched #53 – Image
- Black Panther Namor Doomed #1 – Marvel
- Ultimate Impact Reborn #4 – Marvel
- Punisher Vs Spider-Man #2 – Marvel
- Clayface Celebrity Dirt #1 – DC
- Exquisite Corpses Rascal Randy #2 – Image
- Denver #1 – Mad Cave
- Daredevil #1 – Marvel
- X-Men #35 – Marvel
- 2000 AD #2500 – Rebellion
- Comics The Magazine #7 – Prana
- Black Star #3 – Titan
- Dead Acre #3 – Vault
- Minor Arcana #18 – Boom
- Absolute Superman #21 – DC
- Black Tower The Raven Conspiracy #1 – DC
- Absolute Wonder Woman #21 – DC
- Ben 10 #4 – Dynamite
- The Other Half #4 – Ignition
- Adventure Time Quadruple Feature #3 – Oni
- Giant Robot Hellboy Returns #2 – Dark Horse
- Clayface Celebrity Dirt #2 – DC
- Supernatural #10 – Dynamite
- Do A Powerbomb Black And White #2 – Image
- X-Men #34 – Marvel
- Black Cat #13 – Marvel
- X-Men United #6 – Marvel