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Amazing Spider-Man #1000 And The Top 400 Bestselling Comics Last Week

Amazing Spider-Man #1000 absolutely smashed The Top 400 Bestselling Comics Last Week, but Marvel Comics did rather well all round

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Amazing Spider-Man #1000 absolutely smashed The Top 400 Bestselling Comics Last Week, check out the dollar ratios below, but Marvel Comics did rather well all round, as DC Comics were bereft of new Batman or Absolute titles… their best-selling title was last week's Absolute Batman. These results from the 29th of September to the 5th of October are courtesy of Prana Direct Market Solutions, and relatively new to Bleeding Cool, here are the 400 best-selling comic books in comic book stores for the month of June 2026 based on Point Of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems. You can find previous Bestseller Lists right here.

Amazing Spider-Man' #1000 Preview

Top 400 Sales In Comic Book Stores

  1. Amazing Spider-Man #1000 – Marvel – 100%
  2. The Amazing Venom #1 – Marvel – 18.75%
  3. DNX #2 – Marvel – 17.71%
  4. Absolute Batman #24 – DC – 17.95%
  5. Alien Vs X-Men #1 – Marvel – 17.19%
  6. X-Men #38 – Marvel – 14.27%
  7. Fantastic Four #17 – Marvel – 14.37%
  8. Poison Ivy #48 – DC – 13.35%
  9. Uncanny X-Men #36 – Marvel – 13.35%
  10. Queen In Black #5 – Marvel – 11.77%
  11. Superman Kingdom Of Zod Special #1 – DC
  12. Zatanna (2026) #6 – DC
  13. X-Men United #7 – Marvel
  14. Gambit Wanted #3 – Marvel
  15. Wonder Woman 2026 Annual Wonder War The Matriarch Special #1 – DC
  16. Geiger #25 – Image
  17. Absolute Wonder Woman #24 – DC
  18. Venom #262 – Marvel
  19. Hammerfist #2 – Image
  20. Absolute Green Arrow #5 – DC
  21. Ultimate Impact Reborn #5 – Marvel
  22. Tomb Of Apocalypse #2 – Marvel
  23. Bizarro Year None #3 – DC
  24. Bleeding Hearts #8 – DC
  25. Queen In Black Venom Unchained #3 – Marvel
  26. Godzilla Conquers The Multiverse #3 – Marvel
  27. Sorcerer Supreme #10 – Marvel
  28. Spawn #379 – Image
  29. Hellraiser Resurrections – The Return Of The Priest #1 – Boom
  30. DNX #1 – Marvel
  31. Infernal Hulk Vs Wolverine #1 – Marvel
  32. Muppets Take The Marvel Universe #1 – Marvel
  33. Conan The Barbarian #35 – Titan
  34. Hello Darkness #25 – Boom
  35. Hyde Street #13 – Image
  36. Marvel Mangaverse Web Of Destiny #1 – Marvel
  37. Predator Vs The Planet Of The Apes #3 – Marvel
  38. Absolute Flash #19 – DC
  39. Absolute Cassandra Cain The Shadows Hand #1 – DC
  40. Hello Kitty And Friends Hello World #2 – IDW
  41. White Sky #6 – Image
  42. Vampirella X Witchblade Special #1 – Dynamite
  43. Fantastic Four First Foes – Dragon Man #1 – Marvel
  44. Adventures Of Superman Book Of El #12 – DC
  45. Miles Morales Spider-Man #2 – Marvel
  46. Justice League Unlimited #23 – DC
  47. Denver #2 – Mad Cave
  48. Absolute Green Arrow #4 – DC
  49. Cimmerian Xuthal Of The Dusk #1 – Ablaze
  50. Gambit Gone #1 – Marvel
  51. Superman #42 – DC
  52. Thor #801 – Marvel
  53. Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #4 – Image
  54. Sonic The Hedgehog #90 – IDW
  55. Wolverine #28 – Marvel
  56. Terminal #3 – Image
  57. Avengers Armageddon #4 – Marvel
  58. Gastronomique #2 – Boom
  59. Batman #13 – DC
  60. Daredevil #7 – Marvel
  61. Spectacular Spider-Man Brand New Day #5 – Marvel
  62. Void Rivals #34 – Image
  63. Mighty Morphin Power Rangers 2026 #4 – Boom
  64. Miles Morales Spider-Man #1 – Marvel
  65. Dorc #8 – Image
  66. Punisher Vs Spider-Man #3 – Marvel
  67. Uncanny X-Men #35 – Marvel
  68. Last Driver #2 – Image
  69. Hillbilly The Treason Of Twelve-Toe Maggie #1 – Dark Horse
  70. Detective Comics #1113 – DC
  71. Absolute Batman #23 – DC
  72. Green Lantern #39 – DC
  73. X-Men #37 – Marvel
  74. Absolute Superman #23 – DC
  75. Adventure Time Halloween Special #1 – Oni
  76. Catwoman #91 – DC
  77. Transformers #36 – Image
  78. Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #2 – Marvel
  79. Flash #37 – DC
  80. Exquisite Corpses Rascal Randy #3 – Image
  81. Harley Quinn #66 – DC
  82. Final Boss #10 – Image
  83. Sunder #1 – Mad Cave
  84. Queen In Black #4 – Marvel
  85. Absolute Wonder Woman #23 – DC
  86. Fire And Ice #5 – Dynamite
  87. Absolute Catwoman #3 – DC
  88. Zatanna 2026 #6 – DC
  89. Mind Mgmt New And Improved #4 – Oni
  90. Star Trek 2026 #1 – IDW
  91. Operation Iron Coffin #3 – IDW
  92. Marc Spector Moon Knight #8 – Marvel
  93. Bad Thoughts #4 – Ignition
  94. Exquisite Corpses Fox Mask Killer #1 – Image
  95. GI Joe #26 – Image
  96. Batman & Robin Year One Dynamic Duos #2 – DC
  97. Legion Of Super-Heroes #1 – DC
  98. Spawn 77 #1 – Image
  99. Conan The Barbarian Tides Of The Tyrant King #1 – Titan
  100. Hellraiser Resurrections – Hells Council #1 – Boom
  101. Nightwing #142 – DC
  102. Money Shot The F Offs #2 – Vault
  103. Corpse Knight #6 – Image
  104. Spider-Man Long Way Home #3 – Marvel
  105. Mega Man Gear Masters #1 – Udon
  106. The Smart Division #2 – Dark Horse
  107. Badrock #3 – Image
  108. Marvel Mangaverse Ghostlocke #1 – Marvel
  109. Lobo #7 – DC
  110. Generation X-23 #8 – Marvel
  111. Money Shot The F* Offs #2 – Vault
  112. Wonder Woman #37 – DC
  113. Teenage Mutant Ninja Turtles #22 – IDW
  114. Dick Tracy #20 – Mad Cave
  115. The Beauty 2025 #9 – Ignition
  116. Daredevil #6 – Marvel
  117. Batwoman #7 – DC
  118. King Spawn #59 – Image
  119. Jeff The Land Shark Superstar #3 – Marvel
  120. Feral #26 – Image
  121. Doomquest #4 – Marvel
  122. Bishop #4 – Marvel
  123. Batman Bad Seeds Sunset #1 – DC
  124. DC X Sonic The Hedgehog Metal Legion #5 – DC
  125. Batman Superman Worlds Finest #55 – DC
  126. Deathstroke The Terminator #7 – DC
  127. Geiger #25 Cvr B Bryan Hitch And Brad Anderson – Image
  128. Gatchaman #21 – Mad Cave
  129. Queen In Black #1 – Marvel
  130. Captain America #15 – Marvel
  131. Amazing Spider-Man #35 – Marvel
  132. American Caper #11 – Dark Horse
  133. Black Tower The Raven Conspiracy #2 – DC
  134. Absolute Batman #22 – DC
  135. Fantastic Four #16 – Marvel
  136. Gun Honey Doubles Down #4 – Titan
  137. Punisher #8 – Marvel
  138. Zorros Legacy #3 – Alien
  139. Bug Wars The Coming Of The Wardoom #2 – Image
  140. Dark Knights Of Steel II #3 – DC
  141. Teen Titans #1 – DC
  142. Gunslinger Spawn #58 – Image
  143. Watchmen #1 – DC
  144. Crowbound #1 – Image
  145. Wolverine #27 – Marvel
  146. Hellraiser Resurrections – The Deep Gospel #1 – Boom
  147. Superman Father Of Tomorrow #5 – DC
  148. Invincible Universe Capes #11 – Image
  149. Do A Powerbomb Black And White #3 – Image
  150. Batman Bad Seeds Gotham Central #1 – DC
  151. Sonic The Hedgehog X Godzilla #2 – IDW
  152. Star Wars The Book Of Boba Fett #2 – Marvel
  153. Avengers Armageddon #3 – Marvel
  154. Absolute Green Lantern #18 – DC
  155. Challenges Of Doom Spider-Man #1 – Marvel
  156. Iron Man #9 – Marvel
  157. Skate Ali #4 – Dark Horse
  158. Absolute Batman #1 – DC
  159. Hello Kitty And Friends Hello World #1 – IDW
  160. Deathstroke The Terminator #6 – DC
  161. Superman Unlimited #17 – DC
  162. Fireborn #4 – Image
  163. Doom Patrol #1 – DC
  164. Escape From New York Escape From Chicago #1 – Mad Cave
  165. Batman & Robin Year One Dynamic Duos #1 – DC
  166. New Titans #39 – DC
  167. Ben 10 #5 – Dynamite
  168. Super Mondo Mega Mutts #3 – Oni
  169. Supergirl #17 – DC
  170. Spawn Scorched #55 – Image
  171. Absolute Batman #20 – DC
  172. Power Rangers Green #2 – Boom
  173. Crimes Against Nature #1 – Image
  174. Space Ghost Vs The Herculoids #1 – Dynamite
  175. Ghost Pepper #15 – Image
  176. Six Of Us #1 – Dark Horse
  177. Barbara Gordon Breakout #5 – DC
  178. Star Wars The Fall Of Kylo Ren #2 – Marvel
  179. Shaolin Cowboy Staying Alive #3 – Dark Horse
  180. Batman Superman Weird Al Worlds Weirdest #1 – DC
  181. The Rocketeer Infiltrator #3 – IDW
  182. Action Comics #1102 – DC
  183. V For Vendetta #1 – DC
  184. Daredevil #5 – Marvel
  185. Savage Sword Of Conan #16 – Titan
  186. Wade Wilson Deadpool #8 – Marvel
  187. Black Cat #14 – Marvel
  188. Smile Any Given Smile #1 – IDW
  189. M1 Monster Racing League #4 – Image
  190. Queen In Black Defenders Of Light And Dark #3 – Marvel
  191. Hellraiser Resurrections – The Onanistic Ritual #1 – Boom
  192. Absolute Catwoman #1 – DC
  193. Fury Of Firestorm #6 – DC
  194. Odin #4 – Image
  195. Batman #12 – DC
  196. Creepshow Vol 05 #1 – Image
  197. RedCoat #20 – Image
  198. Ofiusa #1 – Image
  199. Absolute Green Arrow #3 – DC
  200. Superman The Stranger #1 – DC
  201. Absolute Batman #21 – DC
  202. X-Men Outback #4 – Marvel
  203. Avengers Armageddon #2 – Marvel
  204. Street Fighter Masters Juri #1 – Udon
  205. Terminal #1 – Image
  206. Hammerfist #1 – Image
  207. Invincible Universe Battle Beast #11 – Image
  208. Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #1 – Marvel
  209. Dungeons And Dragons Ravenloft #1 – Dark Horse
  210. Absolute Catwoman #2 – DC
  211. Tomb Of Apocalypse #1 – Marvel
  212. Last Starfighter #3 – Mad Cave
  213. Torpedo 1972 #6 – Ablaze
  214. Clayface Celebrity Dirt #3 – DC
  215. Batgirl #23 – DC
  216. Wonder Woman #72 – DC
  217. Sonic The Hedgehog #89 – IDW
  218. Fort Psycho #2 – Oni
  219. Absolute Superman #22 – DC
  220. DC Wip Watchmen #1 – DC
  221. Absolute Batman 2025 Annual #1 – DC
  222. GI Joe A Real American Hero #332 – Image
  223. Torpedo 1972 #5 – Ablaze
  224. Greatest American Hero #3 – AMP
  225. Batman #11 – DC
  226. Deadman #4 – DC
  227. Venom #261 – Marvel
  228. Regicide #2 – Image
  229. Star Wars The Book Of Boba Fett #1 – Marvel
  230. Marvel DC Spider-Man Superman #1 – Marvel
  231. Captain America #14 – Marvel
  232. Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures #41 – IDW
  233. That Texas Blood Hell Comes To Allison Ranch #1 – Image
  234. X-Men #36 – Marvel
  235. Inglorious X-Force #9 – Marvel
  236. Marvel Mangaverse Arcane Avengers #1 – Marvel
  237. Ec Catacomb Of Torment #15 – Oni
  238. Hellraiser Resurrections – New Wounds #1 – Boom
  239. Avengers JLA #4 – DC
  240. Terminal #2 – Image
  241. Invincible Universe Battle Beast #12 – Image
  242. Absolute Batman #19 – DC
  243. Poison Ivy #47 – DC
  244. Rocketfellers #14 – Image
  245. Absolute Wonder Woman #22 – DC
  246. Absolute Flash #18 – DC
  247. Superman #141 – DC
  248. Last Driver #1 – Image
  249. Amazing Spider-Man #34 – Marvel
  250. X-Men 97 Season Two #4 – Marvel
  251. Ghost Of A Ghost #1 – Dark Horse
  252. Green Lantern Corps #20 – DC
  253. Absolute Batman #3 – DC
  254. Dispatched #3 – Ignition
  255. Superman #41 – DC
  256. Rook Exodus #11 – Image
  257. Die Loaded #9 – Image
  258. Solomon Kane The Lion Errant #3 – Titan
  259. Absolute Green Arrow #1 – DC
  260. Thundercats Cheetara #1 – Dynamite
  261. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #12 – IDW
  262. Gambit Wanted #2 – Marvel
  263. DC Start Here- Batman (2011) #1 – DC
  264. A Mischief Of Magpies #2 – DSTLRY
  265. Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #18 – Image
  266. Transformers #35 – Image
  267. Witchblade #25 – Image
  268. Marvel Zombies War Zone #1 – Marvel
  269. Marvel Mangaverse Web Of Blood #1 – Marvel
  270. Captain America #12 – Marvel
  271. Uncanny X-Men #34 – Marvel
  272. Warbird #1 – Bad Idea
  273. Power Rangers Unlimited #3 – Boom
  274. Absolute Batman #2 – DC
  275. Zatanna (2026) #5 – DC
  276. Detective Comics #1112 – DC
  277. Absolute Batman #15 – DC
  278. Teenage Mutant Ninja Turtles Mirage Facsimile #1 – IDW
  279. Karman Blade #1 – Image
  280. Doctor Strange And Doctor Doom Triumph And Torment #1 – Marvel
  281. Avengers Armageddon #1 – Marvel
  282. Doctor Strange #10 – Marvel
  283. Teenage Mutant Ninja Turtles #20 – IDW
  284. Mask #4 – Image
  285. Monstress #64 – Image
  286. Godzilla Conquers The Multiverse #2 – Marvel
  287. Wolverine #26 – Marvel
  288. X-Men Omega Red Dawn #1 – Marvel
  289. Absolute Batman #9 – DC
  290. DC Marvel Batman Deadpool #1 – DC
  291. Vampirella (2026) #6 – Dynamite
  292. Gargoyles (2026) #2 – Dynamite
  293. Red Roots #5 – Image
  294. Eye Collector #4 – Image
  295. Lost Fantasy #12 – Image
  296. Midnight X-Men #1 – Marvel
  297. Infernal Hulk #10 – Marvel
  298. Masters Of The Universe Genesis #2 – Dark Horse
  299. DC Start Here – Batman 2016 #1 – DC
  300. Absolute Batman #16 – DC
  301. Supernatural Wayward Special #1 – Dynamite
  302. Event Horizon Inferno #5 – IDW
  303. Chachu #2 – Image
  304. Queen In Black #3 – Marvel
  305. JSA #23 – DC
  306. Absolute Green Arrow #2 – DC
  307. DC Start Here – Batman Dark Patterns #1 – DC
  308. Absolute Batman #4 – DC
  309. Teenage Mutant Ninja Turtles #21 – IDW
  310. Star Trek The Last Starship #11 – IDW
  311. Void Rivals #33 – Image
  312. Midnight Spider-Man #1 – Marvel
  313. Dungeon Crawler Carl Special Edition #0 – Vault
  314. Valhallaw #1 – Ablaze
  315. The Foundry #2 – Dark Horse
  316. Absolute Batman #18 – DC
  317. Absolute Batman #10 – DC
  318. Absolute Batman #8 – DC
  319. Batman #251 – DC
  320. Absolute Batman #13 – DC
  321. The Dogsitter #3 – Ignition
  322. Shudder Magazine #31 – Massive
  323. Masters Of The Universe Legends Of Eternia Issue #2 – Tokyopop
  324. Justice League Unlimited #22 – DC
  325. Emperor Aquaman #21 – DC
  326. Next Level One Shot #1 – DC
  327. Spawn #378 – Image
  328. Hab #4 – Bad Idea
  329. Absolute Batman #11 – DC
  330. Sleepy Hollow The Witches Of The Western Wood #5 – IDW
  331. Rom Special #1 – Image
  332. Marvel Mangaverse Iron Knight #1 – Marvel
  333. Marvel Gold 76 #1 – Marvel
  334. Thor #800 – Marvel
  335. Absolute Batman #14 – DC
  336. Flash #36 – DC
  337. Jeff The Land Shark Superstar #2 – Marvel
  338. Midnight Fantastic Four #1 – Marvel
  339. Absolute Batman #17 – DC
  340. Absolute Batman #12 – DC
  341. Absolute Batman #7 – DC
  342. Sonic The Hedgehog X Godzilla #1 – IDW
  343. The Horror Of Godzilla Kai-Sei Era #1 – IDW
  344. Spawn Scorched #54 – Image
  345. Mister Nemo #3 – Mad Cave
  346. Queen In Black #2 – Marvel
  347. Civil War Unmasked #5 – Marvel
  348. Money Shot The F Offs #1 – Vault
  349. Stuff Of Nightmares The Cat In The Coffin #1 – Boom
  350. Absolute Batman #5 – DC
  351. DC Start Here – Batman White Knight #1 – DC
  352. The Other Half #5 – Ignition
  353. Cult-De-Sac #2 – Ignition
  354. She-Spawn #5 – Image
  355. GI Joe A Real American Hero #110 – Image
  356. Captain America #13 – Marvel
  357. Predator Vs The Planet Of The Apes #2 – Marvel
  358. Archie #1 – Oni
  359. Disney Tim Burtons The Nightmare Before Christmas All Hail Th #3 – Tokyopop
  360. Batman #14 – DC
  361. Absolute Batman #6 – DC
  362. DC Wip Batman The Dark Knight Returns #1 – DC
  363. End Of Life #8 – DC
  364. Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #3 – Image
  365. Invincible Universe Battle Beast #10 – Image
  366. Daredevil #4 – Marvel
  367. Jeff The Land Shark Superstar #1 – Marvel
  368. Spider-Woman 50Th Anniversary Special #1 – Marvel
  369. Batman #10 – DC
  370. Forged #13 – Image
  371. Viking Moon #4 – Image
  372. Yumi 00Ex #2 – Image
  373. GI Joe #25 – Image
  374. Spawn Scorched #53 – Image
  375. Black Panther Namor Doomed #1 – Marvel
  376. Ultimate Impact Reborn #4 – Marvel
  377. Punisher Vs Spider-Man #2 – Marvel
  378. Clayface Celebrity Dirt #1 – DC
  379. Exquisite Corpses Rascal Randy #2 – Image
  380. Denver #1 – Mad Cave
  381. Daredevil #1 – Marvel
  382. X-Men #35 – Marvel
  383. 2000 AD #2500 – Rebellion
  384. Comics The Magazine #7 – Prana
  385. Black Star #3 – Titan
  386. Dead Acre #3 – Vault
  387. Minor Arcana #18 – Boom
  388. Absolute Superman #21 – DC
  389. Black Tower The Raven Conspiracy #1 – DC
  390. Absolute Wonder Woman #21 – DC
  391. Ben 10 #4 – Dynamite
  392. The Other Half #4 – Ignition
  393. Adventure Time Quadruple Feature #3 – Oni
  394. Giant Robot Hellboy Returns #2 – Dark Horse
  395. Clayface Celebrity Dirt #2 – DC
  396. Supernatural #10 – Dynamite
  397. Do A Powerbomb Black And White #2 – Image
  398. X-Men #34 – Marvel
  399. Black Cat #13 – Marvel
  400. X-Men United #6 – Marvel

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Rich JohnstonAbout Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of comic books The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne and Chase Variant. Lives in South-West London, works from The Union Club on Greek Street, shops at Gosh, Piranha and Forbidden Planet. Father of two daughters, Amazon associate, political cartoonist.
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