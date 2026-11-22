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Amazing Spider-Man #1003 Leads Top 400 Comics In Comic Shops Last Week
Amazing Spider-Man #1003 leads The Top 400 Comics sold in Comic Shops Last Week
Article Summary
- Top 400 Comics Sold Last Week saw Amazing Spider-Man #1003 take #1, leading a tightly packed direct market chart.
- Marvel topped comic shops last week, sweeping the top four with Amazing Spider-Man, Daredevil, Avengers, and X-Men.
- Transformers #38 was the highest-ranking non-Marvel book, outselling every DC Comics title in the weekly sales chart.
- Sales data comes from 600+ comic shops via Manage Comics and Comic Shop Assistant, covering November 10-17, 2026.
Here is the comic book publisher bestseller list from the direct market of comic book stores, as sold from the 10th to the 17th of November, 2026. You can catch up on previous Bestseller Lists and Marketshare reports at these links. Marvel Comics took the lead, but only just, courtesy of taking the first four places with Amazing Spider-Man, Daredevil and X-Men, as well as Avengers #1 from last week still selling well… but without Absolute titles, all the top titles were kinda shoved together in terms of ratio to each other. There was a sliver to separate many of them. Transformers from Image Comics outsold every DC Comics title last week.
Top 10 Comic Book Sales Of The Week, Including Ratio Percentage Comparisons
- Amazing Spider-Man #1003 – Marvel – 100.00%
- Daredevil #9 – Marvel – 89.46%
- Avengers #1 – Marvel – 83.10%
- X-Men #41 – Marvel – 74.92%
- Transformers #38 – Image – 69.84%
- Teen Titans #3 – DC Comics – 69.30%
- Doom Patrol #3 – DC Comics – 69.84%
- Predator Vs Punisher #1 – Marvel – 68.53%
- Captain America #17 – Marvel – 67.67%
- Legion Of Super-Heroes #3 – DC Comics – 65.52%
- Batman & Robin Year One Dynamic Duos #4 – DC Comics
- X-Men United #9 – Marvel
- Absolute Batman #25 – DC Comics
- Black Cat #16 – Marvel
- Fury Of Firestorm #8 – DC Comics
- Batman #15 – DC Comics
- Barbara Gordon Breakout #7 – DC Comics
- Clayface Celebrity Dirt #5 – DC Comics
- Ben 10 #6 – Dynamite
- Scott Pilgrim Ex Dawn Of Metal Scott #1 – Oni Press
- Absolute Superman #25 – DC Comics
- Wade Wilson Deadpool #10 – Marvel
- Spider-Man Long Way Home #4 – Marvel
- Action Comics #1104 – DC Comics
- Absolute Catwoman #4 – DC Comics
- The Horror Of Godzilla Kai-Sei Era #2 – IDW
- Emperor Doom #1 – Marvel
- Odin #5 – Image
- Spawn 77 #3 – Image
- Bleeding Hearts #9 – DC Comics
- Teenage Mutant Ninja Turtles #24 – IDW
- Crowbound #3 – Image
- Supergirl #19 – DC Comics
- Emperor Aquaman #23 – DC Comics
- Absolute Wonder Woman #25 – DC Comics
- Green Lantern Corps #22 – DC Comics
- Godzilla Conquers The Multiverse #5 – Marvel
- Karman Blade #3 – Image
- Sonic The Hedgehog X Godzilla #4 – IDW
- Generation X-23 #10 – Marvel
- I Saw Spawn A Twisted Christmas Tale #1 – Image
- Jeff The Land Shark Superstar #5 – Marvel
- Gi Joe A Real American Hero #334 – Image
- Escape #10 – Image
- My Little Pony Friendship Is Magic 2026 #1 – BOOM! Entertainment
- Infernal Hulk Vs Spider-Man #1 – Marvel
- Midnight X-Men #1 – Marvel
- Midnight Spider-Man #1 – Marvel
- Uncanny X-Men #38 – Marvel
- Superman #199 – DC Comics
- Demon #2 – DC Comics
- Savage Sword Of Conan #17 – Titan Comics
- Dnx #4 – Marvel
- Absolute Green Lantern #20 – DC Comics
- Regicide #4 – Image
- Supergirl #18 – DC Comics
- Amazing Spider-Man #1002 – Marvel
- Chachu #4 – Image
- Absolute Green Arrow #6 – DC Comics
- DC All In Saga Darkseid Vs The World #1 – DC Comics
- Friendly Neighborhood Mary Jane #1 – Marvel
- Midnight Fantastic Four #1 – Marvel
- Spider-Woman #1 – Marvel
- Avengelyne #2 – Image
- Star Wars The Book Of Boba Fett #5 – Marvel
- Conan & Dragonero #7 – Titan Comics
- Miles Morales Spider-Man #4 – Marvel
- Amazing Spider-Man #1000 – Marvel
- Starship Godzilla Invasion X Kai-Sei Era #2 – IDW
- Jonah Hex And The Shadow Of Death #2 – DC Comics
- Batman Bad Seeds Sunrise #1 – DC Comics
- Exquisite Corpses Lone Gunman #1 – Image
- Penthouse Comics (2027) #1 – Penthouse Comics
- Daredevil #8 – Marvel
- Wolverine #29 – Marvel
- Mask #6 – Image
- The Further Adventures Of Indiana Jones #1 – Marvel
- Iron Man #11 – Marvel
- Power Rangers Unlimited #5 – BOOM! Entertainment
- Batman #14 – DC Comics
- Fire And Ice Darkwolf #5 – Dynamite
- Punisher Showdowns Wolverine #1 – Marvel
- Exquisite Corpses Fox Mask Killer #2 – Image
- Crow Flesh And Blood #2 – Sumerian Comics
- Red Sonja She Devil With A Sword #7 – Dynamite
- Challenges Of Doom Doctor Strange #1 – Marvel
- Star Trek Red Shirts–Ghost Of The 21st Century #4 – IDW
- Absolute Batman #24 – DC Comics
- He-Man And The Masters Of The Universe #7 – Dark Horse
- Gastronomique #3 – BOOM! Entertainment
- Gangs Of Gotham #1 – DC Comics
- Last Driver #1 – Image
- Pop Kill Big Candy #2 – Mad Cave Studios
- Hillbilly The Treason Of Twelve-Toe Maggie #2 – Dark Horse
- X-Men #40 – Marvel
- Fantastic Four #18 – Marvel
- Amazing Spider-Man #1001 – Marvel
- Bad Thoughts #5 – Ignition Press
- Captain America #16 – Marvel
- Poison Ivy #49 – DC Comics
- Teen Titans #2 – DC Comics
- Teen Titans #1 – DC Comics
- Superman The Stranger #3 – DC Comics
- Alien Vs X-Men #2 – Marvel
- Absolute Flash #20 – DC Comics
- Justice League The Dark Realm Special #1 – DC Comics
- Batgirl #25 – DC Comics
- Universal Monsters The Bride Of Frankenstein Lives #1 – Image
- Gi Joe A Real American Hero Tomb Raider #2 – Image
- Justice League Unlimited #24 – DC Comics
- Superman #43 – DC Comics
- EC Artists From The Abyss Charlie Adlard #1 – Oni Press
- Uncanny X-Men #37 – Marvel
- Minor Threats The Cleaner #1 – Dark Horse
- Universal Monsters Frankenstein B&W Special #2 – Image
- Speed Racer #11 – Mad Cave Studios
- Punisher #9 – Marvel
- Archie In Hell #1 – Oni Press
- Vampire The Masquerade Wake In Hate #1 – Titan Comics
- Detective Comics #1114 – DC Comics
- The Amazing Venom #2 – Marvel
- Godzilla Kai-Sei Era #14 – IDW
- Penthouse Comics 2027 #1 – Penthouse Comics
- Absolute Superman #24 – DC Comics
- Void Rivals #35 – Image
- Death Vigil (2026) #4 – Image
- Doom Patrol #2 – DC Comics
- No Gods No Masters #3 – BOOM! Entertainment
- Hammerfist #3 – Image
- Avengers Armageddon #5 – Marvel
- Dirt Beneath The Devil #4 – Mad Cave Studios
- Halloween The Game Comic #1 – Panick Entertainment
- Star Wars Rogue One – Darth Vader #1 – Marvel
- Doom Patrol #1 – DC Comics
- Demon #1 – DC Comics
- Transformers #37 – Image
- Terminal #4 – Image
- Thor #802 – Marvel
- Gambit Gone #2 – Marvel
- Spawn #380 – Image
- American Caper #12 – Dark Horse
- Legion Of Super-Heroes #2 – DC Comics
- Sonic The Hedgehog #91 – IDW
- Comics The Magazine #9 – Prana Publishers
- Blood & Thunder #19 – Image
- Nightwing #143 – DC Comics
- Doom All-On-One #1 – Marvel
- Amazing Spider-Man Halloween Special #1 – Marvel
- Zatanna (2026) #7 – DC Comics
- Kaya #37 – Image
- Gj Joe #27 – Image
- Marvel Meow Strange Scales #1 – Marvel
- Batman Bad Seeds Gotham General #1 – DC Comics
- Harley Quinn #67 – DC Comics
- Punisher Vs Spider-Man #4 – Marvel
- Dungeons And Dragons #1 – Dark Horse
- The Beauty 2025 #10 – Ignition Press
- Badrock #4 – Image
- The Smart Division #3 – Dark Horse
- Batman & Robin Year One Dynamic Duos #3 – DC Comics
- Supernatural Dean Winchester #2 – Dynamite
- Godzilla Conquers The Multiverse #4 – Marvel
- Supernatural Sam Winchester #2 – Dynamite
- Doomquest #5 – Marvel
- Absolute Wonder Woman #24 – DC Comics
- Talespin #4 – Dynamite
- Action Comics #1103 – DC Comics
- Dark Knights Of Steel II #4 – DC Comics
- Skate Ali #5 – Dark Horse
- Infernal Hulk Vs Fantastic Four #1 – Marvel
- Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #20 – Image
- Sonic The Hedgehog X Godzilla #3 – IDW
- Dnx #3 – Marvel
- Batman #497 – DC Comics
- Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #3 – Marvel
- Disney Tim Burtons The Nightmare Before Christmas All Hail Th #5 – Tokyopop
- Wonder Woman #38 – DC Comics
- Absolute Batman #1 – DC Comics
- Marc Spector Moon Knight #9 – Marvel
- Tomb Of Apocalypse #3 – Marvel
- Absolute Cassandra Cain The Shadows Hand #1 – DC Comics
- Conan The Barbarian #36 – Titan Comics
- Batman Superman Worlds Finest #56 – DC Comics
- Green Lantern #40 – DC Comics
- Venom #1 – Marvel
- Legion Of Super-Heroes #1 – DC Comics
- Batwoman #8 – DC Comics
- Hello Kitty And Friends Hello World #3 – IDW
- X-Men #39 – Marvel
- Jonah Hex And The Shadow Of Death #1 – DC Comics
- Lobo #8 – DC Comics
- Wolverine Paradise #1 – Marvel
- Superman The Wedding Album 30Th Anniversary Special #1 – DC Comics
- Flash #38 – DC Comics
- Clayface #1 – DC Comics
- Department Of Truth #39 – Image
- Gunslinger Spawn #59 – Image
- Miles Morales Spider-Man #3 – Marvel
- Batman #13 – DC Comics
- DnX #1 – Marvel
- Minor Arcana #20 – BOOM! Entertainment
- Shaolin Cowboy Staying Alive #4 – Dark Horse
- Dorc #9 – Image
- Batman And Robin Year One Dynamic Duos #4 – DC Comics
- Exquisite Corpses Rascal Randy #4 – Image
- Ghost Rider Kushala #1 – Marvel
- Walking Dead Deluxe #148 – Image
- Wade Wilson Deadpool #9 – Marvel
- Avengelyne #1 – Image
- X-Men United #8 – Marvel
- Predator Vs The Planet Of The Apes #4 – Marvel
- Alien Vs X-Men #1 – Marvel
- Fury Of Firestorm #7 – DC Comics
- Absolute Batman #20 – DC Comics
- Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #13 – IDW
- Feral #27 – Image
- Something Is Killing The Children #50 – BOOM! Entertainment
- Absolute Batman #23 – DC Comics
- Absolute Green Arrow #5 – DC Comics
- Mad Science Division #1 – Ignition Press
- Avengers Armageddon #4 – Marvel
- Jeff The Land Shark Superstar #4 – Marvel
- DC Start Here – Nightwing Leaping Into The Light #1 – DC Comics
- Teenage Mutant Ninja Turtles #23 – IDW
- Last Driver #3 – Image
- The Amazing Venom #1 – Marvel
- Disney The Haunted Mansion Issue #2 – Tokyopop
- Catwoman #92 – DC Comics
- Spawn 77 #2 – Image
- Crowbound #2 – Image
- Toxic Avenger Vs The Noxious Offender #2 – Ahoy
- Godzilla Revenge Of The Deadzone Kai-Sei Era #1 – IDW
- Punisher Showdowns Black Widow #1 – Marvel
- Immortal Coil #1 – Third Contact Comics
- Mighty Morphin Power Rangers 2026 #5 – BOOM! Entertainment
- Universal Monsters Bride Of Frankenstein Lives #1 – Image
- Last Starfighter #4 – Mad Cave Studios
- Bishop #5 – Marvel
- Absolute Batman #21 – DC Comics
- Superman Unlimited #18 – DC Comics
- Absolute Green Lantern #19 – DC Comics
- Absolute Batman 2025 Annual #1 – DC Comics
- Deathstroke The Terminator #8 – DC Comics
- Karman Blade #2 – Image
- Ghost Pepper #16 – Image
- Blade Runner Tokyo Nexus Die With Honor #1 – Titan Comics
- The Foundry #3 – Dark Horse
- Absolute Catwoman #3 – DC Comics
- Absolute Wonder Woman #23 – DC Comics
- The Umbrella Academy Plan B #5 – Dark Horse
- Spawn Scorched #56 – Image
- Uncanny X-Men #36 – Marvel
- Greatest American Hero #4 – AMP Comics LLC
- Absolute Catwoman #1 – DC Comics
- Absolute Flash #19 – DC Comics
- Crowbound #1 – Image
- Inglorious X-Force #10 – Marvel
- Hello Darkness #26 – BOOM! Entertainment
- Clayface Celebrity Dirt #4 – DC Comics
- New Titans #40 – DC Comics
- Black Tower The Raven Conspiracy #3 – DC Comics
- Last Driver #2 – Image
- Daredevil #7 – Marvel
- Batman Bad Seeds Streets Of Gotham #1 – DC Comics
- Fantastic Four #17 – Marvel
- Queen In Black #1 – Marvel
- Superman The Stranger #2 – DC Comics
- Nice House By The Sea #12 – DC Comics
- Worlds Finest Comics #153 – DC Comics
- Starship Godzilla Invasion X Kai-Sei Era #1 – IDW
- Tmnt Journeys #15 – IDW
- King Spawn #60 – Image
- X-Men Outback #5 – Marvel
- Star Wars The Fall Of Kylo Ren #3 – Marvel
- Miles Morales Spider-Man #1 – Marvel
- Dead Samurai #6 – Wake Entertainment
- Poison Ivy #48 – DC Comics
- Emperor Aquaman #22 – DC Comics
- If Destruction Be Our Lot #5 – Image
- Infernal Hulk Vs Wolverine #1 – Marvel
- Dnx #2 – Marvel
- Black Cat #15 – Marvel
- Star Wars The Book Of Boba Fett #4 – Marvel
- Batman & Robin Year One Dynamic Duos #2 – DC Comics
- Absolute Batman #22 – DC Comics
- Hello Kitty And Friends Hello World #1 – IDW
- Cult-De-Sac #3 – Ignition Press
- Future Is ******* #19 – REKCAH Comics
- Absolute Batman #19 – DC Comics
- Invincible Universe Capes #12 – Image
- Absolute Catwoman #2 – DC Comics
- Superman Father Of Tomorrow #6 – DC Comics
- Hello Kitty And Friends Hello World #2 – IDW
- Mind Mgmt New And Improved #5 – Oni Press
- Deadman #5 – DC Comics
- Godzilla Kai-Sei Era #13 – IDW
- Tales Of Wonder #3 – Image
- Iron Man #10 – Marvel
- Marvel Zombies War Zone #2 – Marvel
- X-Men #38 – Marvel
- It Demands Sacrifice #1 – Bad Idea
- Magic The Gathering Untold Stories–Liliana #1 – Dark Horse
- Absolute Batman #15 – DC Comics
- Batman Bad Seeds Gotham Central #2 – DC Comics
- Absolute Superman #23 – DC Comics
- Batman #12 – DC Comics
- ReDCoat #21 – Image
- Ofiusa #2 – Image
- Geiger #25 – Image
- Detective Comics #880 – DC Comics
- Darkness (2025) #8 – Image
- Miles Morales Spider-Man #2 – Marvel
- Black Panther Namor Doomed #2 – Marvel
- Gambit Gone #1 – Marvel
- Sabrina The Teenage Witch #1 – Oni Press
- Conan The Barbarian Tides Of The Tyrant King #2 – Titan Comics
- Dungeon Crawler Carl Special Edition #0 – Vault Comics
- Arrivals #1 – Dark Horse
- Superman Kingdom Of Zod Special #1 – DC Comics
- Red Sonja Barbarella #1 – Dynamite
- Smile Any Given Smile #2 – IDW
- Gi Joe A Real American Hero Tomb Raider #1 – Image
- Captain America #15 – Marvel
- DC Start Here – Poison Ivy #1 – DC Comics
- Detective Comics #1113 – DC Comics
- Bug Wars The Coming Of The Wardoom #3 – Image
- Mask #5 – Image
- Mark Spears Graveyard Shift #1 – Keenspot Entertainment
- Vampire Survivors #3 – Titan Comics
- Pancho Villa Monster Hunter #3 – AMP Comics LLC
- Hello Halloween #2 – BOOM! Entertainment
- Cyberpunk 2077 Jayks Case #1 – Dark Horse
- Sonic The Hedgehog X Godzilla #2 – IDW
- Exquisite Corpses Fox Mask Killer #1 – Image
- Die Loaded #10 – Image
- Queen In Black #5 – Marvel
- Star Wars Rogue One – Chirrut And Baze #1 – Marvel
- Power Rangers Unlimited #4 – BOOM! Entertainment
- Absolute Batman #18 – DC Comics
- Thundercats (2026) #1 – Dynamite
- Creepshow Vol 05 #2 – Image
- That Texas Blood Hell Comes To Allison Ranch #2 – Image
- Uncanny X-Men #35 – Marvel
- Iron Man Racing Towards Doom #1 – Marvel
- Daredevil #6 – Marvel
- Spider-Man Long Way Home #3 – Marvel
- Street Fighter Masters Cammy Vs Chun Li #1 – Udon Entertainment Inc
- Lilith Blood And Burlesque #1 – Vault Comics
- Valiant Beyond Bloodshot #6–Man Made Hell #3 – Alien Books
- Masters Of The Universe Genesis #3 – Dark Horse
- Absolute Batman #17 – DC Comics
- Harley Quinn #1 – DC Comics
- Barbara Gordon Breakout #6 – DC Comics
- Superman #42 – DC Comics
- DC Start Here – Mister Miracle #1 – DC Comics
- Circuits Seduction Revenge #1 – Devils Due
- Archie Vs The Terminator #1 – Dynamite
- Walking Dead Deluxe #147 – Image
- Gi Joe A Real American Hero #333 – Image
- Fireborn #5 – Image
- Victoria Jaguar #1 – Mad Cave Studios
- Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #2 – Marvel
- X-Men 97 Season Two #5 – Marvel
- X-Men United #7 – Marvel
- Masters Of The Universe Legends Of Eternia Issue #4 – Tokyopop
- Jynx And Stitches The Great Revenge #2 – Zenescope Entertainment
- Justice League Unlimited #23 – DC Comics
- Absolute Batman #2 – DC Comics
- Zatanna 2026 #7 – DC Comics
- Vampirella X Witchblade Special #1 – Dynamite
- Gargoyles 2026 #3 – Dynamite
- Space Ghost Vs The Herculoids #2 – Dynamite
- Ben 10 #1 – Dynamite
- Transformers #36 – Image
- Lost Fantasy #13 – Image
- Avengers Armageddon #2 – Marvel
- No One Escapes The Dialectic #1 – BOOM! Entertainment
- Ghost Of A Ghost #2 – Dark Horse
- Clayface Celebrity Dirt #3 – DC Comics
- Absolute Batman #9 – DC Comics
- Monstress #65 – Image
- Karman Blade #1 – Image
- X-Men #37 – Marvel
- Power Rangers Green #3 – BOOM! Entertainment
- Hellboy In Hell Nothing But Blood #1 – Dark Horse
- Zatanna 2026 #6 – DC Comics
- Green Lantern Corps #21 – DC Comics
- Wonder Woman 2026 Annual Wonder War The Matriarch Spec #1 – DC Comics
- Absolute Green Arrow #4 – DC Comics
- Batman #423 – DC Comics
- Detective Comics #298 – DC Comics
- Lion King #7 – Dynamite
- Ben 10 #5 – Dynamite
- Star Trek Holo-Ween II #4 – IDW
- Star Trek The Last Starship #12 – IDW
- Sonic The Hedgehog X Godzilla #1 – IDW
- Hammerfist #1 – Image
- Denver #3 – Mad Cave Studios
- Amazing Spider-Man #35 – Marvel
- Terminal #1 – Image
This is all based on Point-of-Sale data from 600+ stores across the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems, provided by Prana Direct Market Solutions. The Prana DM data set provides access to a week's sales data from comic book stores, Monday to Sunday, and is published on Bleeding Cool the following Friday. It draws from over 600 comic book stores, out of the estimated 1800 to 2000 shops that currently order through the direct market. Bleeding Cool neither receives nor hands out payment for this data; it's about bringing the information together in one place and then sharing it out. If you have any ideas or suggestions, or would like to contribute additional data, please let me know at richjohnston@gmail.com. Although Rob Liefeld believes this is all A.I. or something like that, I think.