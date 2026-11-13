Avengers #1 Leads The Top 400 Bestselling Comics Last Week with a little help from a blind bag or two...
Posted in: Batman, Boom, Comics, Dark Horse Comics, DC Comics, IDW, Image, Justice League, Mad Cave Studios, Marvel Comics, Oni Press, Superman, Titan | Tagged: bestseller, blind bags
Avengers #1 Leads The Top 400 Bestselling Comics Last Week
Avengers #1 Leads The Top 400 Bestselling Comics Last Week with a little help from a blind bag or two...
Article Summary
- Avengers #1 tops the Top 400 Bestselling Comics Last Week, boosted by strong demand and blind bag interest.
- DC packs the upper ranks with Absolute Superman #25, Batman #15, Absolute Catwoman #4, and Absolute Batman #25.
- Marvel claims major spots with Infernal Hulk Vs Spider-Man #1, Spider-Woman #1, and Uncanny X-Men #38.
- The Top 400 Bestselling Comics Last Week list is based on POS data from 600+ comic shops via Prana Direct Market Solutions.
Avengers #1 smashed the Top 400 Bestselling Comics last week. These results from the 3rd of November to the 10th of November are courtesy of Prana Direct Market Solutions. Here are the 400 best-selling comic books in comic book stores based on Point of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems. You can find previous Bestseller Lists right here.
- Avengers #1 – Marvel
- Absolute Superman #25 – DC
- Batman #15 – DC
- Absolute Catwoman #4 – DC
- Absolute Batman #25 – DC
- Infernal Hulk Vs Spider-Man #1 – Marvel
- Demon #2 – DC
- Dnx #4 – Marvel
- Spider-Woman #1 – Marvel
- Uncanny X-Men #38 – Marvel
- Absolute Green Lantern #20 – DC
- Friendly Neighborhood Mary Jane #1 – Marvel
- Jonah Hex And The Shadow Of Death #2 – DC
- Miles Morales Spider-Man #4 – Marvel
- Exquisite Corpses Lone Gunman #1 – Image
- Iron Man #11 – Marvel
- Absolute Wonder Woman #25 – DC
- Challenges Of Doom Doctor Strange #1 – Marvel
- Gangs Of Gotham #1 – DC
- Exquisite Corpses Fox Mask Killer #2 – Image
- Superman The Stranger #3 – DC
- Wolverine #29 – Marvel
- Punisher Showdowns Wolverine #1 – Marvel
- Mask #6 – Image
- Batgirl #25 – DC
- Hammerfist #3 – Image
- Amazing Spider-Man #1002 – Marvel
- GI Joe A Real American Hero Tomb Raider #2 – Image
- DC All In Saga Darkseid Vs The World #1 – DC
- Archie In Hell #1 – Oni
- Dungeons And Dragons #1 – Dark Horse
- Batman Bad Seeds Sunrise #1 – DC
- Midnight Spider-Man #1 – Marvel
- Daredevil #8 – Marvel
- Absolute Green Arrow #6 – DC
- Midnight X-Men #1 – Marvel
- Comics The Magazine #9 – Prana
- Halloween The Game Comic #1 – Panick
- Batman #497 – DC
- Poison Ivy #49 – DC
- Godzilla Kai-Sei Era #14 – IDW
- Mad Science Division #1 – Ignition
- X-Men #40 – Marvel
- Captain America #16 – Marvel
- Marvel Meow Strange Scales #1 – Marvel
- Alien Vs X-Men #2 – Marvel
- Punisher #9 – Marvel
- Midnight Fantastic Four #1 – Marvel
- Fantastic Four #18 – Marvel
- Minor Arcana #20 – Boom
- Ghost Rider Kushala #1 – Marvel
- Amazing Spider-Man #1000 – Marvel
- Batman #14 – DC
- Supernatural Dean Winchester #2 – Dynamite
- Harley Quinn #67 – DC
- Shaolin Cowboy Staying Alive #4 – Dark Horse
- Zatanna (2026) #7 – DC
- Justice League Unlimited #24 – DC
- Supernatural Sam Winchester #2 – Dynamite
- Superman #43 – DC
- Universal Monsters The Bride Of Frankenstein Lives #1 – Image
- Absolute Flash #20 – DC
- Justice League The Dark Realm Special #1 – DC
- Avengers Armageddon #5 – Marvel
- Red Sonja Barbarella #1 – Dynamite
- Star Wars Rogue One – Darth Vader #1 – Marvel
- Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #20 – Image
- Absolute Batman #24 – DC
- Batman Bad Seeds Gotham General #1 – DC
- Terminal #4 – Image
- Gambit Gone #2 – Marvel
- Greatest American Hero #4 – AMP
- Thor #802 – Marvel
- Amazing Spider-Man #1001 – Marvel
- Last Starfighter #4 – Mad Cave
- Cult-De-Sac #3 – Ignition
- The Amazing Venom #2 – Marvel
- Punisher Vs Spider-Man #4 – Marvel
- Uncanny X-Men #37 – Marvel
- Walking Dead Deluxe #148 – Image
- Worlds Finest Comics #153 – DC
- Void Rivals #35 – Image
- Absolute Superman #24 – DC
- Smile Any Given Smile #2 – IDW
- Detective Comics #1114 – DC
- Teen Titans #1 – DC
- Doomquest #5 – Marvel
- Godzilla Conquers The Multiverse #4 – Marvel
- Green Lantern #40 – DC
- Nightwing #143 – DC
- Flash #38 – DC
- Demon #1 – DC
- Spawn #380 – Image
- Transformers #37 – Image
- Doom Patrol #1 – DC
- No One Escapes The Dialectic #1 – Boom
- Superman The Wedding Album 30TH Anniversary Special #1 – DC
- Mind Mgmt New And Improved #5 – Oni
- The Foundry #3 – Dark Horse
- Teen Titans #2 – DC
- GI Joe #27 – Image
- Miles Morales Spider-Man #3 – Marvel
- Venom #1 – Marvel
- Conan The Barbarian #36 – Titan
- Dnx #3 – Marvel
- Amazing Spider-Man Halloween Special #1 – Marvel
- Tales Of Wonder #3 – Image
- Blade Runner Tokyo Nexus Die With Honor #1 – Titan
- Doom Patrol #2 – DC
- Hello Kitty And Friends Hello World #3 – IDW
- Tmnt Journeys #15 – IDW
- Marc Spector Moon Knight #9 – Marvel
- Sonic The Hedgehog #91 – IDW
- Batwoman #8 – DC
- Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #3 – Marvel
- Legion Of Super-Heroes #2 – DC
- Tomb Of Apocalypse #3 – Marvel
- X-Men #39 – Marvel
- Bishop #5 – Marvel
- Jonah Hex And The Shadow Of Death #1 – DC
- Ghost Of A Ghost #2 – Dark Horse
- Predator Vs The Planet Of The Apes #4 – Marvel
- Wonder Woman #38 – DC
- DC Start Here – Nightwing Leaping Into The Light #1 – DC
- Doom All-On-One #1 – Marvel
- One Zero Zero One Saves The World #1 – Vault
- It Demands Sacrifice #1 – Bad Idea
- X-Men United #8 – Marvel
- Action Comics #1103 – DC
- Infernal Hulk Vs Fantastic Four #1 – Marvel
- Absolute Batman #23 – DC
- Sunder #2 – Mad Cave
- Batman Superman Worlds Finest #56 – DC
- Absolute Cassandra Cain The Shadows Hand #1 – DC
- Lobo #8 – DC
- Fury Of Firestorm #7 – DC
- Department Of Truth #39 – Image
- Dark Knights Of Steel ii #4 – DC
- Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #13 – IDW
- Feral #27 – Image
- Exquisite Corpses Rascal Randy #4 – Image
- Masters Of The Universe Legends Of Eternia #4 – Tokyopop
- Batman & Robin Year One Dynamic Duos #3 – DC
- Star Wars The Book Of Boba Fett #4 – Marvel
- Legion Of Super-Heroes #1 – DC
- Dorc #9 – Image
- Absolute Wonder Woman #24 – DC
- Deathstroke The Terminator #8 – DC
- Circuits Seduction Revenge #1 – Devils Due
- Teenage Mutant Ninja Turtles #23 – IDW
- Absolute Green Lantern #19 – DC
- Black Tower The Raven Conspiracy #3 – DC
- Universal Monsters Bride Of Frankenstein Lives #1 – Image
- Wade Wilson Deadpool #9 – Marvel
- Clayface #1 – DC
- Ghost Pepper #16 – Image
- Rip Kirby #1 – Mad Cave
- Sonic The Hedgehog X Godzilla #3 – IDW
- Alien Vs X-Men #1 – Marvel
- Darkness (2025) #8 – Image
- Spawn Scorched #56 – Image
- Iron Man #10 – Marvel
- Superman Father Of Tomorrow #6 – DC
- Star Wars The Fall Of Kylo Ren #3 – Marvel
- Punisher Showdowns Black Widow #1 – Marvel
- Catwoman #92 – DC
- Aladdin #4 – Dynamite
- Something Is Killing The Children #50 – Boom
- Barbara Gordon Breakout #6 – DC
- DC Start Here – Bundles Of 25 – Poison Ivy #1 – DC
- Wolverine Paradise #1 – Marvel
- Absolute Batman #20 – DC
- ReDCoat #21 – Image
- New Titans #40 – DC
- Godzilla Revenge Of The Deadzone Kai-Sei Era #1 – IDW
- Spawn 77 #2 – Image
- Batman Bad Seeds Gotham Central #2 – DC
- Absolute Catwoman #3 – DC
- Batman Bad Seeds Streets Of Gotham #1 – DC
- Last Driver #3 – Image
- Black Panther Namor Doomed #2 – Marvel
- Superman Unlimited #18 – DC
- Hello Darkness #26 – Boom
- Mighty Morphin Power Rangers 2026 #5 – Boom
- Avengers Armageddon #4 – Marvel
- Jeff The Land Shark Superstar #4 – Marvel
- If Destruction Be Our Lot #5 – Image
- GI Joe A Real American Hero Tomb Raider #1 – Image
- Conan The Barbarian Tides Of The Tyrant King #2 – Titan
- Absolute Batman #21 – DC
- Lion King #7 – Dynamite
- Masters Of The Universe Genesis #3 – Dark Horse
- The Umbrella Academy Plan B #5 – Dark Horse
- Invincible Universe Capes #12 – Image
- Absolute Batman #1 – DC
- Star Wars Rogue One – Chirrut And Baze #1 – Marvel
- Marvel Zombies War Zone #2 – Marvel
- Dungeons And Dragons Ravenloft #2 – Dark Horse
- GI Joe A Real American Hero #333 – Image
- Ufo Robot Grendizer #4 – Titan
- Absolute Batman #22 – DC
- Batman #13 – DC
- Emperor Aquaman #22 – DC
- Clayface Celebrity Dirt #4 – DC
- DC Start Here – Bundles Of 25 – Wonder Woman #1 – DC
- Monstress #65 – Image
- Uncanny X-Men #36 – Marvel
- Absolute Green Arrow #5 – DC
- Creepshow Vol 05 #2 – Image
- Fireborn #5 – Image
- Groo The Prophecy #3 – Dark Horse
- Supergirl #18 – DC
- Escape From New York Escape From Chicago #2 – Mad Cave
- DC Start Here – Bundles Of 25 – Mister Miracle #1 – DC
- Inglorious X-Force #10 – Marvel
- X-Men Outback #5 – Marvel
- Dnx #1 – Marvel
- Nice House By The Sea #12 – DC
- Absolute Superman #23 – DC
- Bug Wars The Coming Of The Wardoom #3 – Image
- Dnx #2 – Marvel
- Six Of Us #2 – Dark Horse
- Superman The Stranger #2 – DC
- Thundercats Cheetara #2 – Dynamite
- Gunslinger Spawn #59 – Image
- Ofiusa #2 – Image
- Mark Spears Graveyard Shift #1 – Keenspot
- Archie #2 – Oni
- Hello Kitty And Friends Hello World #1 – IDW
- King Spawn #60 – Image
- Muppets Take The Marvel Universe #1 – Marvel
- Poison Ivy #48 – DC
- The Rocketeer Infiltrator #4 – IDW
- Exquisite Corpses Fox Mask Killer #1 – Image
- Batgirl #24 – DC
- Absolute Catwoman #1 – DC
- Infernal Hulk Vs Wolverine #1 – Marvel
- The Amazing Venom #1 – Marvel
- Hawkmoon The Mad Gods Amulet #2 – Titan
- Arrivals #1 – Dark Horse
- Absolute Catwoman #2 – DC
- Omega Book #4 – Mad Cave
- Fantastic Four #17 – Marvel
- Black Cat #15 – Marvel
- Absolute Batman #15 – DC
- Absolute Batman #19 – DC
- Watchmen #2 – DC
- Supernatural Dean Winchester #1 – Dynamite
- Karman Blade #2 – Image
- Star Wars The Book Of Boba Fett #3 – Marvel
- Denver #3 – Mad Cave
- Miles Morales Spider-Man #2 – Marvel
- Hello Halloween #2 – Boom
- Cyberpunk 2077 Jayks Case #1 – Dark Horse
- Star Trek Holo-Ween Ii #4 – IDW
- Die Loaded #10 – Image
- Avengers (2026) #1 – Marvel
- Hello Kitty And Friends Hello World #2 – IDW
- Daredevil #7 – Marvel
- Solomon Kane The Lion Errant #4 – Titan
- Absolute Flash #19 – DC
- Harley Quinn #1 – DC
- Witchblade #26 – Image
- Lost Fantasy #13 – Image
- Satanic Panic #1 – Mad Cave
- Dungeon Crawler Carl Special Edition #0 – Vault
- Power Rangers Green #3 – Boom
- Absolute Batman #17 – DC
- Batman #227 – DC
- Starship Godzilla Invasion X Kai-Sei Era #1 – IDW
- Avengers Armageddon #3 – Marvel
- Absolute Green Arrow #4 – DC
- Green Lantern Corps #21 – DC
- Absolute Batman 2025 Annual #1 – DC
- Supernatural Sam Winchester #1 – Dynamite
- The Twilight Zone #11 – IDW
- Last Driver #2 – Image
- Mirka Andolfos Sweet Paprika Black White And Pink Halloween #1 – Image
- Fort Psycho #3 – Oni
- Lilith Blood And Burlesque #1 – Vault
- Zatanna (2026) #6 – DC
- Star Trek Zero Point #1 – IDW
- Dispatched #4 – Ignition
- That Texas Blood Hell Comes To Allison Ranch #2 – Image
- Honor And Curse Eternal #8 – Mad Cave
- Uncanny X-Men #35 – Marvel
- X-Men #38 – Marvel
- Amazing Spider-Man #36 – Marvel
- Sabrina The Teenage Witch #1 – Oni
- Detective Comics #298 – DC
- Crimes Against Nature #2 – Image
- Daredevil #6 – Marvel
- Deadman #5 – DC
- Avengelyne #1 – Image
- Hammerfist #2 – Image
- Mask #5 – Image
- Vampiress Carmilla Magazine #36 – Warrant
- No One Escapes The Dialectic #1 – Boom
- Zatanna 2026 #7 – DC
- Absolute Wonder Woman #23 – DC
- Crowbound #2 – Image
- Amazing Spider-Man Amazing Visions #1 – Marvel
- Thundercats 2026 #1 – Dynamite
- Walking Dead Deluxe #147 – Image
- Challenges Of Doom Spider-Man #1 – Marvel
- Savage Sword Of Conan Reforged #7 – Titan
- Superman Kingdom Of Zod Special #1 – DC
- Batman Bad Seeds Sunset #1 – DC
- Star Trek 2026 #1 – IDW
- Spawn #379 – Image
- He-Man And The Masters Of The Universe The Wings Of Fate #4 – Dark Horse
- Absolute Batman #18 – DC
- Ben 10 #5 – Dynamite
- Gambit Gone #1 – Marvel
- Wolverine #28 – Marvel
- Generation X-23 #9 – Marvel
- Street Fighter Masters Cammy Vs Chun Li #1 – Udon
- Space Ghost Vs The Herculoids #2 – Dynamite
- Gargoyles (2026) #3 – Dynamite
- Iron Man Racing Towards Doom #1 – Marvel
- X-Men 97 Season Two #5 – Marvel
- Hellraiser Resurrections – The Deep Gospel #1 – Boom
- Magic The Gathering Untold Stories–Liliana #1 – Dark Horse
- Arcadia #9 – Ignition
- Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #19 – Image
- Miles Morales Spider-Man #1 – Marvel
- Absolute Batman #16 – DC
- Absolute Superman #22 – DC
- Thor #801 – Marvel
- Meals To Astonish Avengers #1 – Marvel
- Queen In Black #1 – Marvel
- Hellraiser Resurrections – Hells Council #1 – Boom
- Hellboy In Hell Nothing But Blood #1 – Dark Horse
- Batman #12 – DC
- Star Trek The Last Starship #12 – IDW
- Chachu #3 – Image
- Spawn 77 #1 – Image
- Avengers Armageddon #2 – Marvel
- Star Wars The Book Of Boba Fett #1 – Marvel
- X-Men United #7 – Marvel
- Conan And Dragonero #6 – Titan
- Young Hellboy Thrilling Sky Adventures #4 – Dark Horse
- Absolute Batman #9 – DC
- Jsa #24 – DC
- Justice League Dark Realm Special #1 – DC
- DCs Quoth The Raven Whatever #1 – DC
- Archie Vs The Terminator #1 – Dynamite
- Final Boss #11 – Image
- Transformers #36 – Image
- Invincible Universe Battle Beast #12 – Image
- Sunder #1 – Mad Cave
- X-Men #37 – Marvel
- Captain America #15 – Marvel
- Avengers Armageddon #1 – Marvel
- Comics The Magazine #8 – Prana
- Dead Acre #4 – Vault
- Hellraiser Resurrections – New Wounds #1 – Boom
- The Beast Of Boriken #3 – Dark Horse
- Absolute Batman #2 – DC
- Detective Comics #880 – DC
- Batman #423 – DC
- Tales Of The Teenage Mutant Ninja Turtles Coastal Chaos #2 – IDW
- Crowbound #1 – Image
- Land Of Never #5 – Mad Cave
- Star Wars The Fall Of Kylo Ren #2 – Marvel
- Nova Return Of The Rings #1 – Marvel
- Gambit Wanted #3 – Marvel
- Hellraiser Resurrections – The Return Of The Priest #1 – Boom
- Star Wars The High Republic Adventures–Pathfinders #6 – Dark Horse
- Harley Quinn #66 – DC
- Batman & Robin Year One Dynamic Duos #2 – DC
- Wonder Woman 2026 Annual Wonder War The Matriarch Spec #1 – DC
- Pathfinder Vampirella Blade Of Darkness #1 – Dynamite
- M1 Monster Racing League #5 – Image
- Last Driver #1 – Image
- Invincible Universe Battle Beast #1 – Image
- Geiger #25 – Image
- Last Starfighter Beta #1 – Mad Cave
- Daredevil #5 – Marvel
- Spectacular Spider-Man Brand New Day #5 – Marvel
- Justice League Unlimited #23 – DC
- DC Connect #78 – DC
- Absolute Green Arrow #1 – DC
- Superman The Stranger #1 – DC
- Godzilla Kai-Sei Era #13 – IDW
- The Folk Of Dooney Hollow #2 – Ignition
- Dorc #8 – Image
- Ice Cream Man #1 – Image
- Gatchaman #22 – Mad Cave
- Queen In Black Venom Unchained #3 – Marvel
- Queen In Black #5 – Marvel
- Absolute Batman #4 – DC
- DC Start Here – Bundles Of 25 – Dceased #1 – DC
- Sonic The Hedgehog #90 – IDW
- Sonic The Hedgehog X Godzilla #1 – IDW
- Innards #5 – Ignition
- Conan The Barbarian #35 – Titan
- Vampirella (2026) #7 – Dynamite
- Star Wars The Book Of Boba Fett #2 – Marvel
- Predator Vs The Planet Of The Apes #3 – Marvel
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