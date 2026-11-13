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Avengers #1 Leads The Top 400 Bestselling Comics Last Week

Avengers #1 Leads The Top 400 Bestselling Comics Last Week with a little help from a blind bag or two...

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Article Summary

  • Avengers #1 tops the Top 400 Bestselling Comics Last Week, boosted by strong demand and blind bag interest.
  • DC packs the upper ranks with Absolute Superman #25, Batman #15, Absolute Catwoman #4, and Absolute Batman #25.
  • Marvel claims major spots with Infernal Hulk Vs Spider-Man #1, Spider-Woman #1, and Uncanny X-Men #38.
  • The Top 400 Bestselling Comics Last Week list is based on POS data from 600+ comic shops via Prana Direct Market Solutions.

Avengers #1 smashed the Top 400 Bestselling Comics last week. These results from the 3rd of November to the 10th of November are courtesy of Prana Direct Market Solutions. Here are the 400 best-selling comic books in comic book stores based on Point of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems. You can find previous Bestseller Lists right here.

Official: Marvel Adds Miracleman To The Avengers For 2026

  1. Avengers #1 – Marvel
  2. Absolute Superman #25 – DC
  3. Batman #15 – DC
  4. Absolute Catwoman #4 – DC
  5. Absolute Batman #25 – DC
  6. Infernal Hulk Vs Spider-Man #1 – Marvel
  7. Demon #2 – DC
  8. Dnx #4 – Marvel
  9. Spider-Woman #1 – Marvel
  10. Uncanny X-Men #38 – Marvel
  11. Absolute Green Lantern #20 – DC
  12. Friendly Neighborhood Mary Jane #1 – Marvel
  13. Jonah Hex And The Shadow Of Death #2 – DC
  14. Miles Morales Spider-Man #4 – Marvel
  15. Exquisite Corpses Lone Gunman #1 – Image
  16. Iron Man #11 – Marvel
  17. Absolute Wonder Woman #25 – DC
  18. Challenges Of Doom Doctor Strange #1 – Marvel
  19. Gangs Of Gotham #1 – DC
  20. Exquisite Corpses Fox Mask Killer #2 – Image
  21. Superman The Stranger #3 – DC
  22. Wolverine #29 – Marvel
  23. Punisher Showdowns Wolverine #1 – Marvel
  24. Mask #6 – Image
  25. Batgirl #25 – DC
  26. Hammerfist #3 – Image
  27. Amazing Spider-Man #1002 – Marvel
  28. GI Joe A Real American Hero Tomb Raider #2 – Image
  29. DC All In Saga Darkseid Vs The World #1 – DC
  30. Archie In Hell #1 – Oni
  31. Dungeons And Dragons #1 – Dark Horse
  32. Batman Bad Seeds Sunrise #1 – DC
  33. Midnight Spider-Man #1 – Marvel
  34. Daredevil #8 – Marvel
  35. Absolute Green Arrow #6 – DC
  36. Midnight X-Men #1 – Marvel
  37. Comics The Magazine #9 – Prana
  38. Halloween The Game Comic #1 – Panick
  39. Batman #497 – DC
  40. Poison Ivy #49 – DC
  41. Godzilla Kai-Sei Era #14 – IDW
  42. Mad Science Division #1 – Ignition
  43. X-Men #40 – Marvel
  44. Captain America #16 – Marvel
  45. Marvel Meow Strange Scales #1 – Marvel
  46. Alien Vs X-Men #2 – Marvel
  47. Punisher #9 – Marvel
  48. Midnight Fantastic Four #1 – Marvel
  49. Fantastic Four #18 – Marvel
  50. Minor Arcana #20 – Boom
  51. Ghost Rider Kushala #1 – Marvel
  52. Amazing Spider-Man #1000 – Marvel
  53. Batman #14 – DC
  54. Supernatural Dean Winchester #2 – Dynamite
  55. Harley Quinn #67 – DC
  56. Shaolin Cowboy Staying Alive #4 – Dark Horse
  57. Zatanna (2026) #7 – DC
  58. Justice League Unlimited #24 – DC
  59. Supernatural Sam Winchester #2 – Dynamite
  60. Superman #43 – DC
  61. Universal Monsters The Bride Of Frankenstein Lives #1 – Image
  62. Absolute Flash #20 – DC
  63. Justice League The Dark Realm Special #1 – DC
  64. Avengers Armageddon #5 – Marvel
  65. Red Sonja Barbarella #1 – Dynamite
  66. Star Wars Rogue One – Darth Vader #1 – Marvel
  67. Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #20 – Image
  68. Absolute Batman #24 – DC
  69. Batman Bad Seeds Gotham General #1 – DC
  70. Terminal #4 – Image
  71. Gambit Gone #2 – Marvel
  72. Greatest American Hero #4 – AMP
  73. Thor #802 – Marvel
  74. Amazing Spider-Man #1001 – Marvel
  75. Last Starfighter #4 – Mad Cave
  76. Cult-De-Sac #3 – Ignition
  77. The Amazing Venom #2 – Marvel
  78. Punisher Vs Spider-Man #4 – Marvel
  79. Uncanny X-Men #37 – Marvel
  80. Walking Dead Deluxe #148 – Image
  81. Worlds Finest Comics #153 – DC
  82. Void Rivals #35 – Image
  83. Absolute Superman #24 – DC
  84. Smile Any Given Smile #2 – IDW
  85. Detective Comics #1114 – DC
  86. Teen Titans #1 – DC
  87. Doomquest #5 – Marvel
  88. Godzilla Conquers The Multiverse #4 – Marvel
  89. Green Lantern #40 – DC
  90. Nightwing #143 – DC
  91. Flash #38 – DC
  92. Demon #1 – DC
  93. Spawn #380 – Image
  94. Transformers #37 – Image
  95. Doom Patrol #1 – DC
  96. No One Escapes The Dialectic #1 – Boom
  97. Superman The Wedding Album 30TH Anniversary Special #1 – DC
  98. Mind Mgmt New And Improved #5 – Oni
  99. The Foundry #3 – Dark Horse
  100. Teen Titans #2 – DC
  101. GI Joe #27 – Image
  102. Miles Morales Spider-Man #3 – Marvel
  103. Venom #1 – Marvel
  104. Conan The Barbarian #36 – Titan
  105. Dnx #3 – Marvel
  106. Amazing Spider-Man Halloween Special #1 – Marvel
  107. Tales Of Wonder #3 – Image
  108. Blade Runner Tokyo Nexus Die With Honor #1 – Titan
  109. Doom Patrol #2 – DC
  110. Hello Kitty And Friends Hello World #3 – IDW
  111. Tmnt Journeys #15 – IDW
  112. Marc Spector Moon Knight #9 – Marvel
  113. Sonic The Hedgehog #91 – IDW
  114. Batwoman #8 – DC
  115. Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #3 – Marvel
  116. Legion Of Super-Heroes #2 – DC
  117. Tomb Of Apocalypse #3 – Marvel
  118. X-Men #39 – Marvel
  119. Bishop #5 – Marvel
  120. Jonah Hex And The Shadow Of Death #1 – DC
  121. Ghost Of A Ghost #2 – Dark Horse
  122. Predator Vs The Planet Of The Apes #4 – Marvel
  123. Wonder Woman #38 – DC
  124. DC Start Here – Nightwing Leaping Into The Light #1 – DC
  125. Doom All-On-One #1 – Marvel
  126. One Zero Zero One Saves The World #1 – Vault
  127. It Demands Sacrifice #1 – Bad Idea
  128. X-Men United #8 – Marvel
  129. Action Comics #1103 – DC
  130. Infernal Hulk Vs Fantastic Four #1 – Marvel
  131. Absolute Batman #23 – DC
  132. Sunder #2 – Mad Cave
  133. Batman Superman Worlds Finest #56 – DC
  134. Absolute Cassandra Cain The Shadows Hand #1 – DC
  135. Lobo #8 – DC
  136. Fury Of Firestorm #7 – DC
  137. Department Of Truth #39 – Image
  138. Dark Knights Of Steel ii #4 – DC
  139. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #13 – IDW
  140. Feral #27 – Image
  141. Exquisite Corpses Rascal Randy #4 – Image
  142. Masters Of The Universe Legends Of Eternia #4 – Tokyopop
  143. Batman & Robin Year One Dynamic Duos #3 – DC
  144. Star Wars The Book Of Boba Fett #4 – Marvel
  145. Legion Of Super-Heroes #1 – DC
  146. Dorc #9 – Image
  147. Absolute Wonder Woman #24 – DC
  148. Deathstroke The Terminator #8 – DC
  149. Circuits Seduction Revenge #1 – Devils Due
  150. Teenage Mutant Ninja Turtles #23 – IDW
  151. Absolute Green Lantern #19 – DC
  152. Black Tower The Raven Conspiracy #3 – DC
  153. Universal Monsters Bride Of Frankenstein Lives #1 – Image
  154. Wade Wilson Deadpool #9 – Marvel
  155. Clayface #1 – DC
  156. Ghost Pepper #16 – Image
  157. Rip Kirby #1 – Mad Cave
  158. Sonic The Hedgehog X Godzilla #3 – IDW
  159. Alien Vs X-Men #1 – Marvel
  160. Darkness (2025) #8 – Image
  161. Spawn Scorched #56 – Image
  162. Iron Man #10 – Marvel
  163. Superman Father Of Tomorrow #6 – DC
  164. Star Wars The Fall Of Kylo Ren #3 – Marvel
  165. Punisher Showdowns Black Widow #1 – Marvel
  166. Catwoman #92 – DC
  167. Aladdin #4 – Dynamite
  168. Something Is Killing The Children #50 – Boom
  169. Barbara Gordon Breakout #6 – DC
  170. DC Start Here – Bundles Of 25 – Poison Ivy #1 – DC
  171. Wolverine Paradise #1 – Marvel
  172. Absolute Batman #20 – DC
  173. ReDCoat #21 – Image
  174. New Titans #40 – DC
  175. Godzilla Revenge Of The Deadzone Kai-Sei Era #1 – IDW
  176. Spawn 77 #2 – Image
  177. Batman Bad Seeds Gotham Central #2 – DC
  178. Absolute Catwoman #3 – DC
  179. Batman Bad Seeds Streets Of Gotham #1 – DC
  180. Last Driver #3 – Image
  181. Black Panther Namor Doomed #2 – Marvel
  182. Superman Unlimited #18 – DC
  183. Hello Darkness #26 – Boom
  184. Mighty Morphin Power Rangers 2026 #5 – Boom
  185. Avengers Armageddon #4 – Marvel
  186. Jeff The Land Shark Superstar #4 – Marvel
  187. If Destruction Be Our Lot #5 – Image
  188. GI Joe A Real American Hero Tomb Raider #1 – Image
  189. Conan The Barbarian Tides Of The Tyrant King #2 – Titan
  190. Absolute Batman #21 – DC
  191. Lion King #7 – Dynamite
  192. Masters Of The Universe Genesis #3 – Dark Horse
  193. The Umbrella Academy Plan B #5 – Dark Horse
  194. Invincible Universe Capes #12 – Image
  195. Absolute Batman #1 – DC
  196. Star Wars Rogue One – Chirrut And Baze #1 – Marvel
  197. Marvel Zombies War Zone #2 – Marvel
  198. Dungeons And Dragons Ravenloft #2 – Dark Horse
  199. GI Joe A Real American Hero #333 – Image
  200. Ufo Robot Grendizer #4 – Titan
  201. Absolute Batman #22 – DC
  202. Batman #13 – DC
  203. Emperor Aquaman #22 – DC
  204. Clayface Celebrity Dirt #4 – DC
  205. DC Start Here – Bundles Of 25 – Wonder Woman #1 – DC
  206. Monstress #65 – Image
  207. Uncanny X-Men #36 – Marvel
  208. Absolute Green Arrow #5 – DC
  209. Creepshow Vol 05 #2 – Image
  210. Fireborn #5 – Image
  211. Groo The Prophecy #3 – Dark Horse
  212. Supergirl #18 – DC
  213. Escape From New York Escape From Chicago #2 – Mad Cave
  214. DC Start Here – Bundles Of 25 – Mister Miracle #1 – DC
  215. Inglorious X-Force #10 – Marvel
  216. X-Men Outback #5 – Marvel
  217. Dnx #1 – Marvel
  218. Nice House By The Sea #12 – DC
  219. Absolute Superman #23 – DC
  220. Bug Wars The Coming Of The Wardoom #3 – Image
  221. Dnx #2 – Marvel
  222. Six Of Us #2 – Dark Horse
  223. Superman The Stranger #2 – DC
  224. Thundercats Cheetara #2 – Dynamite
  225. Gunslinger Spawn #59 – Image
  226. Ofiusa #2 – Image
  227. Mark Spears Graveyard Shift #1 – Keenspot
  228. Archie #2 – Oni
  229. Hello Kitty And Friends Hello World #1 – IDW
  230. King Spawn #60 – Image
  231. Muppets Take The Marvel Universe #1 – Marvel
  232. Poison Ivy #48 – DC
  233. The Rocketeer Infiltrator #4 – IDW
  234. Exquisite Corpses Fox Mask Killer #1 – Image
  235. Batgirl #24 – DC
  236. Absolute Catwoman #1 – DC
  237. Infernal Hulk Vs Wolverine #1 – Marvel
  238. The Amazing Venom #1 – Marvel
  239. Hawkmoon The Mad Gods Amulet #2 – Titan
  240. Arrivals #1 – Dark Horse
  241. Absolute Catwoman #2 – DC
  242. Omega Book #4 – Mad Cave
  243. Fantastic Four #17 – Marvel
  244. Black Cat #15 – Marvel
  245. Absolute Batman #15 – DC
  246. Absolute Batman #19 – DC
  247. Watchmen #2 – DC
  248. Supernatural Dean Winchester #1 – Dynamite
  249. Karman Blade #2 – Image
  250. Star Wars The Book Of Boba Fett #3 – Marvel
  251. Denver #3 – Mad Cave
  252. Miles Morales Spider-Man #2 – Marvel
  253. Hello Halloween #2 – Boom
  254. Cyberpunk 2077 Jayks Case #1 – Dark Horse
  255. Star Trek Holo-Ween Ii #4 – IDW
  256. Die Loaded #10 – Image
  257. Avengers (2026) #1 – Marvel
  258. Hello Kitty And Friends Hello World #2 – IDW
  259. Daredevil #7 – Marvel
  260. Solomon Kane The Lion Errant #4 – Titan
  261. Absolute Flash #19 – DC
  262. Harley Quinn #1 – DC
  263. Witchblade #26 – Image
  264. Lost Fantasy #13 – Image
  265. Satanic Panic #1 – Mad Cave
  266. Dungeon Crawler Carl Special Edition #0 – Vault
  267. Power Rangers Green #3 – Boom
  268. Absolute Batman #17 – DC
  269. Batman #227 – DC
  270. Starship Godzilla Invasion X Kai-Sei Era #1 – IDW
  271. Avengers Armageddon #3 – Marvel
  272. Absolute Green Arrow #4 – DC
  273. Green Lantern Corps #21 – DC
  274. Absolute Batman 2025 Annual #1 – DC
  275. Supernatural Sam Winchester #1 – Dynamite
  276. The Twilight Zone #11 – IDW
  277. Last Driver #2 – Image
  278. Mirka Andolfos Sweet Paprika Black White And Pink Halloween #1 – Image
  279. Fort Psycho #3 – Oni
  280. Lilith Blood And Burlesque #1 – Vault
  281. Zatanna (2026) #6 – DC
  282. Star Trek Zero Point #1 – IDW
  283. Dispatched #4 – Ignition
  284. That Texas Blood Hell Comes To Allison Ranch #2 – Image
  285. Honor And Curse Eternal #8 – Mad Cave
  286. Uncanny X-Men #35 – Marvel
  287. X-Men #38 – Marvel
  288. Amazing Spider-Man #36 – Marvel
  289. Sabrina The Teenage Witch #1 – Oni
  290. Detective Comics #298 – DC
  291. Crimes Against Nature #2 – Image
  292. Daredevil #6 – Marvel
  293. Deadman #5 – DC
  294. Avengelyne #1 – Image
  295. Hammerfist #2 – Image
  296. Mask #5 – Image
  297. Vampiress Carmilla Magazine #36 – Warrant
  298. No One Escapes The Dialectic #1 – Boom
  299. Zatanna 2026 #7 – DC
  300. Absolute Wonder Woman #23 – DC
  301. Crowbound #2 – Image
  302. Amazing Spider-Man Amazing Visions #1 – Marvel
  303. Thundercats 2026 #1 – Dynamite
  304. Walking Dead Deluxe #147 – Image
  305. Challenges Of Doom Spider-Man #1 – Marvel
  306. Savage Sword Of Conan Reforged #7 – Titan
  307. Superman Kingdom Of Zod Special #1 – DC
  308. Batman Bad Seeds Sunset #1 – DC
  309. Star Trek 2026 #1 – IDW
  310. Spawn #379 – Image
  311. He-Man And The Masters Of The Universe The Wings Of Fate #4 – Dark Horse
  312. Absolute Batman #18 – DC
  313. Ben 10 #5 – Dynamite
  314. Gambit Gone #1 – Marvel
  315. Wolverine #28 – Marvel
  316. Generation X-23 #9 – Marvel
  317. Street Fighter Masters Cammy Vs Chun Li #1 – Udon
  318. Space Ghost Vs The Herculoids #2 – Dynamite
  319. Gargoyles (2026) #3 – Dynamite
  320. Iron Man Racing Towards Doom #1 – Marvel
  321. X-Men 97 Season Two #5 – Marvel
  322. Hellraiser Resurrections – The Deep Gospel #1 – Boom
  323. Magic The Gathering Untold Stories–Liliana #1 – Dark Horse
  324. Arcadia #9 – Ignition
  325. Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #19 – Image
  326. Miles Morales Spider-Man #1 – Marvel
  327. Absolute Batman #16 – DC
  328. Absolute Superman #22 – DC
  329. Thor #801 – Marvel
  330. Meals To Astonish Avengers #1 – Marvel
  331. Queen In Black #1 – Marvel
  332. Hellraiser Resurrections – Hells Council #1 – Boom
  333. Hellboy In Hell Nothing But Blood #1 – Dark Horse
  334. Batman #12 – DC
  335. Star Trek The Last Starship #12 – IDW
  336. Chachu #3 – Image
  337. Spawn 77 #1 – Image
  338. Avengers Armageddon #2 – Marvel
  339. Star Wars The Book Of Boba Fett #1 – Marvel
  340. X-Men United #7 – Marvel
  341. Conan And Dragonero #6 – Titan
  342. Young Hellboy Thrilling Sky Adventures #4 – Dark Horse
  343. Absolute Batman #9 – DC
  344. Jsa #24 – DC
  345. Justice League Dark Realm Special #1 – DC
  346. DCs Quoth The Raven Whatever #1 – DC
  347. Archie Vs The Terminator #1 – Dynamite
  348. Final Boss #11 – Image
  349. Transformers #36 – Image
  350. Invincible Universe Battle Beast #12 – Image
  351. Sunder #1 – Mad Cave
  352. X-Men #37 – Marvel
  353. Captain America #15 – Marvel
  354. Avengers Armageddon #1 – Marvel
  355. Comics The Magazine #8 – Prana
  356. Dead Acre #4 – Vault
  357. Hellraiser Resurrections – New Wounds #1 – Boom
  358. The Beast Of Boriken #3 – Dark Horse
  359. Absolute Batman #2 – DC
  360. Detective Comics #880 – DC
  361. Batman #423 – DC
  362. Tales Of The Teenage Mutant Ninja Turtles Coastal Chaos #2 – IDW
  363. Crowbound #1 – Image
  364. Land Of Never #5 – Mad Cave
  365. Star Wars The Fall Of Kylo Ren #2 – Marvel
  366. Nova Return Of The Rings #1 – Marvel
  367. Gambit Wanted #3 – Marvel
  368. Hellraiser Resurrections – The Return Of The Priest #1 – Boom
  369. Star Wars The High Republic Adventures–Pathfinders #6 – Dark Horse
  370. Harley Quinn #66 – DC
  371. Batman & Robin Year One Dynamic Duos #2 – DC
  372. Wonder Woman 2026 Annual Wonder War The Matriarch Spec #1 – DC
  373. Pathfinder Vampirella Blade Of Darkness #1 – Dynamite
  374. M1 Monster Racing League #5 – Image
  375. Last Driver #1 – Image
  376. Invincible Universe Battle Beast #1 – Image
  377. Geiger #25 – Image
  378. Last Starfighter Beta #1 – Mad Cave
  379. Daredevil #5 – Marvel
  380. Spectacular Spider-Man Brand New Day #5 – Marvel
  381. Justice League Unlimited #23 – DC
  382. DC Connect #78 – DC
  383. Absolute Green Arrow #1 – DC
  384. Superman The Stranger #1 – DC
  385. Godzilla Kai-Sei Era #13 – IDW
  386. The Folk Of Dooney Hollow #2 – Ignition
  387. Dorc #8 – Image
  388. Ice Cream Man #1 – Image
  389. Gatchaman #22 – Mad Cave
  390. Queen In Black Venom Unchained #3 – Marvel
  391. Queen In Black #5 – Marvel
  392. Absolute Batman #4 – DC
  393. DC Start Here – Bundles Of 25 – Dceased #1 – DC
  394. Sonic The Hedgehog #90 – IDW
  395. Sonic The Hedgehog X Godzilla #1 – IDW
  396. Innards #5 – Ignition
  397. Conan The Barbarian #35 – Titan
  398. Vampirella (2026) #7 – Dynamite
  399. Star Wars The Book Of Boba Fett #2 – Marvel
  400. Predator Vs The Planet Of The Apes #3 – Marvel

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Rich JohnstonAbout Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of comic books The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne and Chase Variant. Lives in South-West London, works from The Union Club on Greek Street, shops at Gosh, Piranha and Forbidden Planet. Father of two daughters, Amazon associate, political cartoonist.
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