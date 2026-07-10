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Batman #11 In At No 1 For The Top 400 Bestselling Comics Last Week

Batman #11 in at No 1 for The Top 400 Bestselling Comics Last Week

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Article Summary

  • Batman #11 claims No. 1 on the weekly Top 400 bestselling comics chart, leading DC Comics over Marvel’s biggest hits.
  • Absolute Martian Manhunter #12 finishes strong at No. 2, while Amazing Spider-Man #32 lands close behind at No. 3.
  • Batman and DC dominate the bestseller list with Absolute Batman, Detective Comics, Batgirl, and more ranking high.
  • The weekly comics sales chart, based on POS data from 600-plus stores, highlights Batman as the market’s top draw.

Batman #11 tops the bestselling chart for last week's comics, beating out the Absolute Martian Manhunter #12 finale. With Marvel Comics finding a newfound love of swimsuit specials, only just behind Amazing Spider-Man. Looks like sex sells again…

Batman #11 In At No 1 The Top 400 Bestselling Comics Last Week
Batman #11 In At No 1 The Top 400 Bestselling Comics Last Week

Courtesy of Prana Direct Market Solutions, and new to Bleeding Cool, here are the 400 best-selling comic books in comic book stores for the week beginning the 30th of June to the 6th of July 2026, based on Point Of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems. You can find previous Bestseller Lists right here.

  1. Batman #11 – DC Comics – 100.00%
  2. Absolute Martian Manhunter #12 – DC Comics – 72.56%
  3. Amazing Spider-Man #32 – Marvel – 49.71%
  4. Marvel Swimsuit Special Brand New Beach Day #1 – Marvel – 43.83%
  5. Deadman #2 – DC Comics – 42.70%
  6. Absolute Green Lantern #16 – DC Comics – 39.01%
  7. Punisher #6 – Marvel – 35.48%
  8. Fantastic Four #13 – Marvel – 34.53%
  9. Iron Man #7 – Marvel – 32.63%
  10. X-Men United #5 – Marvel – 31.84%
  11. Absolute Batman #21 – DC Comics
  12. What If Secret Wars #1 – Marvel
  13. Mortal Thor #12 – Marvel
  14. Wade Wilson Deadpool #6 – Marvel
  15. Avengers Jla #2 – DC Comics
  16. Challenges Of Doom Mr Fantastic #1 – Marvel
  17. Absolute Wonder Woman #21 – DC Comics
  18. Batman Green Arrow The Question Arcadia #4 – DC Comics
  19. Absolute Superman #20 – DC Comics
  20. Poison Ivy #46 – DC Comics
  21. DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #3 – DC Comics
  22. Batgirl #21 – DC Comics
  23. Jsa #21 – DC Comics
  24. Absolute Green Arrow #2 – DC Comics
  25. Comics The Magazine #5 – Prana Publishers
  26. Supergirl Survive #2 – DC Comics
  27. Star Wars Rogue One – Saw Gerrera #1 – Marvel
  28. The Transformers The Movie 40Th Anniversary Edition #2 – Image
  29. Doctor Strange #8 – Marvel
  30. 100 Bullets The Us Of Anger #1 – DC Comics
  31. Spawn #377 – Image
  32. Ordained #3 – Bad Idea
  33. Ultimate Endgame #5 – Marvel
  34. Last Starfighter #1 – Mad Cave Studios
  35. Ultimate Universe Finale #1 – Marvel
  36. Absolute Catwoman #1 – DC Comics
  37. Shaolin Cowboy Staying Ailive #1 – Dark Horse
  38. Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #1 – Image
  39. Adventures Of Superman Book Of El #10 – DC Comics
  40. Superman #39 – DC Comics
  41. Power Rangers Unlimited #1 – BOOM! Entertainment
  42. Captain America #12 – Marvel
  43. She-Spawn #3 – Image
  44. X-Men #32 – Marvel
  45. Ghost Machine The Official Guidebook #4 – Image
  46. Zatanna 2026 #3 – DC Comics
  47. Absolute Batman #20 – DC Comics
  48. Wolverine #22 – Marvel
  49. Amazing Spider-Man #31 – Marvel
  50. Doomquest #2 – Marvel
  51. Event Horizon Inferno #3 – IDW
  52. Minor Arcana #16 – BOOM! Entertainment
  53. Justice League Unlimited #20 – DC Comics
  54. Infernal Hulk #8 – Marvel
  55. Absolute Green Arrow #1 – DC Comics
  56. Detective Comics #1110 – DC Comics
  57. Avengers Armageddon #1 – Marvel
  58. Summer Of Supergirl Special #1 – DC Comics
  59. Dead Acre #1 – Vault Comics
  60. Batman #10 – DC Comics
  61. The Beast Of Boriken #1 – Dark Horse
  62. Void Rivals #31 – Image
  63. X-Men Outback #1 – Marvel
  64. Mask #1 – Image
  65. Ultimate Impact Reborn #2 – Marvel
  66. Red Sonja She Devil With A Sword #3 – Dynamite
  67. Spawn Scorched #52 – Image
  68. Zorro #2 – Alien Books
  69. EC Cruel Universe 2 #12 – Oni Press
  70. Swamp Thing 1989 #3 – DC Comics
  71. Wonder Woman #34 – DC Comics
  72. Godzilla Kai-Sei Era #12 – IDW
  73. Batman #127 – DC Comics
  74. Absolute Flash #16 – DC Comics
  75. Invincible Universe Battle Beast #10 – Image
  76. Walking Dead Deluxe #140 – Image
  77. Venom #259 – Marvel
  78. Marvel DC Spider-Man Superman #1 – Marvel
  79. Uncanny X-Men #30 – Marvel
  80. Swamp Thing 1989 #1 – DC Comics
  81. The Dogsitter #1 – Ignition Press
  82. Spider-Man Long Way Home #1 – Marvel
  83. Vampirella Summer Special 2026 #1 – Dynamite
  84. Lobo #4 – DC Comics
  85. Hellboy Seed Of Destruction #1 – Dark Horse
  86. Flash #34 – DC Comics
  87. Spawn Sam And Twitch Case Files #25 – Image
  88. Neighborhood Watch #3 – BOOM! Entertainment
  89. Batman #163 – DC Comics
  90. Radiant Black #43 – Image
  91. X-Men United #4 – Marvel
  92. Bizarro Year None #2 – DC Comics
  93. Red Sonja Noir The Plunder And The Princess #1 – Dynamite
  94. Killer Influences #1 – IDW
  95. Daredevil #3 – Marvel
  96. Transformers #33 – Image
  97. Savage Dragon #280 – Image
  98. Adventure Time Quadruple Feature #1 – Oni Press
  99. Royals #4 – Image
  100. Absolute Batman #15 – DC Comics
  101. Young Hellboy Thrilling Sky Adventures #2 – Dark Horse
  102. Masterminds #5 – Dark Horse
  103. Return Living Dead Untold Tales Of Tarman #1 – American Mythology Productions
  104. Gi Joe #23 – Image
  105. The City Beneath Her Feet #3 – Dstlry
  106. Amazing Spider-Man Spider-Versity #3 – Marvel
  107. Corpse Knight #3 – Image
  108. Tmnt Journeys #11 – IDW
  109. Batwoman #4 – DC Comics
  110. Ripcord #4 – Ignition Press
  111. Spectacular Spider-Man Brand New Day #2 – Marvel
  112. Absolute Wonder Woman #20 – DC Comics
  113. Green Lantern #36 – DC Comics
  114. Punisher #5 – Marvel
  115. Conan The Barbarian #32 – Titan Comics
  116. Ben 10 #2 – Dynamite
  117. Dick Tracy #18 – Mad Cave Studios
  118. Frankenstein New World–The Speed Of Darkness #3 – Dark Horse
  119. X-Men #31 – Marvel
  120. Deadman #1 – DC Comics
  121. Absolute Martian Manhunter #11 – DC Comics
  122. Odin #2 – Image
  123. Star Wars Galaxys Edge – Echoes Of The Empire #3 – Marvel
  124. Jla Avengers #1 – Marvel
  125. Gun Honey Doubles Down #1 – Titan Comics
  126. Superman Father Of Tomorrow #2 – DC Comics
  127. Generation X-23 #5 – Marvel
  128. Amazing Spider-Man #30 – Marvel
  129. Magik And Colossus #5 – Marvel
  130. Deathstroke The Terminator #4 – DC Comics
  131. What If Thor #1 – Marvel
  132. Daredevil #1 – Marvel
  133. Starhenge Book Two A Kiss For Atticus #1 – Image
  134. The Twilight Zone #8 – IDW
  135. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #9 – IDW
  136. Feral #24 – Image
  137. Absolute Batman #19 – DC Comics
  138. Invincible Universe Capes #8 – Image
  139. Batman #9 – DC Comics
  140. Moonstar #4 – Marvel
  141. Harley Quinn #63 – DC Comics
  142. Batman Superman Worlds Finest #52 – DC Comics
  143. Justice League Dream Girls A DC Pride Event #4 – DC Comics
  144. DC Marvel Superman Spider-Man #1 – DC Comics
  145. Lobo #1 – DC Comics
  146. Jade Warriors #1 – Keenspot Entertainment
  147. Nectar #4 – Vault Comics
  148. Ben 10 #1 – Dynamite
  149. Eightball #1 – Fantagraphics
  150. Eye Collector #1 – Image
  151. Absolute Batman #18 – DC Comics
  152. White Sky #4 – Image
  153. Doomquest #1 – Marvel
  154. Wolverine #21 – Marvel
  155. Lion King #4 – Dynamite
  156. Something Is Killing The Children #48 – BOOM! Entertainment
  157. Nightwing #139 – DC Comics
  158. Barbara Gordon Breakout #2 – DC Comics
  159. Lilo And Stitch 626 #2 – Dynamite
  160. Jay And Silent Bob Jays Of Future Past #1 – Marvel
  161. Escape #8 – Image
  162. The Peril Of The Brutal Dark An Ezra Cain Mystery #5 – DC Comics
  163. New Titans #36 – DC Comics
  164. X-Men 97 Season Two #1 – Marvel
  165. Mortal Thor #11 – Marvel
  166. Mind Mgmt New And Improved #1 – Oni Press
  167. Uncanny X-Men #29 – Marvel
  168. Absolute Batman #17 – DC Comics
  169. Gunslinger Spawn #55 – Image
  170. Team America Racing Full Throttle Edition #1 – Comic Shop News
  171. Supergirl #14 – DC Comics
  172. Sorcerer Supreme #7 – Marvel
  173. Black Cat #11 – Marvel
  174. Blade Runner Tokyo Nexus To Lose Is To Win #3 – Titan Comics
  175. Absolute Batman Ark-M Special #1 – DC Comics
  176. Absolute Green Lantern #15 – DC Comics
  177. DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #2 – DC Comics
  178. Red Roots #3 – Image
  179. King Spawn #56 – Image
  180. Dead Samurai #8 – Wake Entertainment
  181. Fantastic Four #12 – Marvel
  182. Star Wars Shadow Of Maul #4 – Marvel
  183. Absolute Batman #1 – DC Comics
  184. Hab #3 – Bad Idea
  185. ReDCoat #18 – Image
  186. Inglorious X-Force #6 – Marvel
  187. Supernatural #8 – Dynamite
  188. If Destruction Be Our Lot #2 – Image
  189. She Spawn #3 – Image
  190. Dorc #5 – Image
  191. Bishop #1 – Marvel
  192. What If Uncanny X-Men #1 – Marvel
  193. Superman Unlimited #14 – DC Comics
  194. Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #15 – Image
  195. Gatchaman Red Impulse #3 – Mad Cave Studios
  196. Sonic The Hedgehog #87 – IDW
  197. Fireborn #3 – Image
  198. Amazing Spider-Man #29 – Marvel
  199. Its Jeff Brand New Week #1 – Marvel
  200. The Other Half #3 – Ignition Press
  201. Supergirl Survive #1 – DC Comics
  202. Batman Gargoyle Of Gotham #4 – DC Comics
  203. Teenage Mutant Ninja Turtles #19 – IDW
  204. Fury Of Firestorm #3 – DC Comics
  205. Malevolent #5 – Image
  206. Madame Tarantula #1 – Antimatter/Hoffman International
  207. Narco #4 – Image
  208. Action Comics #1099 – DC Comics
  209. Superman #38 – DC Comics
  210. Iron Man #6 – Marvel
  211. Usagi Yojimbo Kaito 84 #4 – Dark Horse
  212. Zatanna 2026 #2 – DC Comics
  213. Odin #1 – Image
  214. Daredevil #2 – Marvel
  215. The Rocketeer The Island #4 – IDW
  216. Spawn The Curse Of Sherlee Johnson #6 – Image
  217. DC W.I.P. Supergirl Woman Of Tomorrow #1 – DC Comics
  218. Supernatural Special Castiel #1 – Dynamite
  219. Spectacular Spider-Man Brand New Day #1 – Marvel
  220. Barbara Gordon Breakout #1 – DC Comics
  221. Absolute Superman #19 – DC Comics
  222. X-Men #30 – Marvel
  223. Justice League Dream Girls A DC Pride Event #3 – DC Comics
  224. Transformers The Movie 40Th Anniversary Edition #1 – Image
  225. Marc Spector Moon Knight #5 – Marvel
  226. Ultimate Impact Reborn #1 – Marvel
  227. Poison Ivy #45 – DC Comics
  228. Absolute Batman 2025 Annual #1 – DC Comics
  229. Predator Bloodshed #5 – Marvel
  230. Thundercats X Silverhawks Thunderhawks #3 – Dynamite
  231. Nights #19 – Image
  232. Faceless And The Family Maze Of The Mechanical Aliens #1 – Oni Press
  233. Lobo #3 – DC Comics
  234. Absolute Batman #16 – DC Comics
  235. Detective Comics #1109 – DC Comics
  236. Thundarr The Barbarian #5 – Dynamite
  237. Alice Forever After #4 – BOOM! Entertainment
  238. Mighty Morphin Power Rangers 2026 #1 – BOOM! Entertainment
  239. Bleeding Hearts #5 – DC Comics
  240. Absolute Flash #15 – DC Comics
  241. Catwoman #88 – DC Comics
  242. M1 Monster Racing League #1 – Image
  243. Wade Wilson Deadpool #5 – Marvel
  244. Silver Surfer #4 – Marvel
  245. Absolute Batman #14 – DC Comics
  246. Corpse Knight #2 – Image
  247. Pop Kill #1 – Mad Cave Studios
  248. Star Wars Rogue One – Jyn Erso #1 – Marvel
  249. Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures #38 – IDW
  250. Universal Monsters Creature From The Black Lagoon Lives Black And 2White SImpeacgieal – Image
  251. Ultimates #24 – Marvel
  252. Mega Man X #4 – Udon Entertainment Inc
  253. Fall Of The House Of Slaughter #2 – BOOM! Entertainment
  254. Concrete Stars Over Sand #1 – Dark Horse
  255. Absolute Batman #8 – DC Comics
  256. Transformers #32 – Image
  257. Trillion Dollar Kid #1 – Image
  258. Absolute Evil #1 – DC Comics
  259. Batman #8 – DC Comics
  260. Absolute Wonder Woman Annual 2026 #1 – DC Comics
  261. In Your Skin #3 – Image
  262. Hornsby And Halo #14 – Image
  263. Imperial Guardians #4 – Marvel
  264. Hello Darkness #22 – BOOM! Entertainment
  265. Fury Of Firestorm #1 – DC Comics
  266. DC Marvel Batman Deadpool #1 – DC Comics
  267. Absolute Wonder Woman #19 – DC Comics
  268. Invincible Universe Battle Beast #9 – Image
  269. Of The Earth #2 – Image
  270. Captain America #11 – Marvel
  271. X-Men United #3 – Marvel
  272. Space Riders Vortex Of Darkness #4 – Black Mask Studios
  273. Batman Wonder Woman Truth #1 – DC Comics
  274. Rook Exodus #10 – Image
  275. Corpse Knight #1 – Image
  276. Gi Joe A Real American Hero #329 – Image
  277. Infernal Hulk #7 – Marvel
  278. Adventure Time Pride Special 2026 #1 – Oni Press
  279. Detective Comics #359 – DC Comics
  280. Star Trek The Last Starship #8 – IDW
  281. Spawn #376 – Image
  282. Absolute Batman #7 – DC Comics
  283. Gi Joe A Real American Hero #31 – Image
  284. Walking Dead Deluxe #139 – Image
  285. Dorc #1 – Image
  286. Ultimate Endgame #4 – Marvel
  287. Valiant Beyond Tales Of The Shadowman #7–Legacy Of Leroi #1 – Alien Books
  288. Nice House By The Sea #10 – DC Comics
  289. Dorc #4 – Image
  290. Doctor Strange #7 – Marvel
  291. Civil War Unmasked #2 – Marvel
  292. Brzrkr Light Draws Breath #1 – BOOM! Entertainment
  293. Avatar The Last Airbender–The Kyoshi Warriors #2 – Dark Horse
  294. Absolute Wonder Woman #16 – DC Comics
  295. Absolute Batman #9 – DC Comics
  296. Gotham Academy First Year #5 – DC Comics
  297. Green Lantern Corps #17 – DC Comics
  298. Muppets Noir #4 – Dynamite
  299. If Destruction Be Our Lot #1 – Image
  300. Mark Spears Monsters #0 – Keenspot Entertainment
  301. Amazing Spider-Man Venom Death Spiral – Body Count #1 – Marvel
  302. DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #1 – DC Comics
  303. Swamp Thing 1989 #2 – DC Comics
  304. Batgirl #20 – DC Comics
  305. Justice League Dream Girls A DC Pride Event #2 – DC Comics
  306. Absolute Martian Manhunter #10 – DC Comics
  307. Punisher #4 – Marvel
  308. Amazing Spider-Man #28 – Marvel
  309. Alias Red Band #4 – Marvel
  310. Captain Marvel Dark Past #3 – Marvel
  311. Seven Years In Darkness Seventy-Two Keys #1 – Midnight Factory
  312. Powers 25 #10 – Dark Horse
  313. End Of Life #5 – DC Comics
  314. Star Trek Starfleet Academy–Lost Contact #3 – IDW
  315. Punisher #3 – Marvel
  316. Alien King Killer #3 – Marvel
  317. Flash #33 – DC Comics
  318. Emperor Aquaman #18 – DC Comics
  319. Absolute Batman #2 – DC Comics
  320. Justice League Dream Girls A DC Pride Event #1 – DC Comics
  321. Absolute Batman #3 – DC Comics
  322. X-Men Of Apocalypse #4 – Marvel
  323. Batman #7 – DC Comics
  324. Absolute Batman #10 – DC Comics
  325. Event Horizon Inferno #2 – IDW
  326. Exquisite Corpses #13 – Image
  327. She-Spawn #2 – Image
  328. Cyclops #5 – Marvel
  329. Vampiress Carmilla #34 – Warrant Publishing Company
  330. Comics The Magazine #4 – Prana Publishers
  331. Absolute Batman #5 – DC Comics
  332. Mumm Ra The Ever Living #3 – Dynamite
  333. Super Creepshow #4 – Image
  334. Is Ted Ok #5 – Mad Cave Studios
  335. Fantastic Four #11 – Marvel
  336. Storm Earths Mightiest Mutant #5 – Marvel
  337. Savage Sword Of Conan Reforged #5 – Titan Comics
  338. Absolute Wonder Woman #15 – DC Comics
  339. Gi Joe #22 – Image
  340. Uncanny X-Men #28 – Marvel
  341. Diablo Dawn Of Hatred #3 – Titan Comics
  342. Wonder Woman #33 – DC Comics
  343. Superman Father Of Tomorrow #1 – DC Comics
  344. Absolute Wonder Woman #1 – DC Comics
  345. Deathstroke The Terminator #3 – DC Comics
  346. Absolute Batman #4 – DC Comics
  347. Final Boss #7 – Image
  348. Punisher #1 – Marvel
  349. Daredevil (1998) #1 – Pan-Universal Galactic
  350. Darkstalkers X Street Fighter Queens Shadow #1 – Udon Entertainment Inc
  351. Catching Hell Feat Reggie Bannister #1 – American Mythology Productions
  352. He-Man And The Masters Of The Universe The Wings Of Fate #1 – Dark Horse
  353. Absolute Batman #13 – DC Comics
  354. Zatanna (2026) #1 – DC Comics
  355. White House Robot Romance #3 – Dstlry
  356. Invincible Universe Battle Beast #8 – Image
  357. Babylon Cove #2 – Mad Cave Studios
  358. Amazing Spider-Man Spider-Versity #2 – Marvel
  359. Venom #258 – Marvel
  360. Eyrie Magazine #11 – Antimatter/Hoffman International
  361. Justice League Unlimited #19 – DC Comics
  362. Absolute Wonder Woman #17 – DC Comics
  363. Green Lantern #35 – DC Comics
  364. Absolute Wonder Woman #18 – DC Comics
  365. Absolute Green Lantern #14 – DC Comics
  366. Lobo #2 – DC Comics
  367. Vampirella Armageddon #12 – Dynamite
  368. Space Ghost 2025 #12 – Dynamite
  369. Of The Earth #1 – Image
  370. She-Spawn #1 – Image
  371. Conan And Dragonero #2 – Titan Comics
  372. Superman #36 – DC Comics
  373. Batwoman #3 – DC Comics
  374. Red Sonja She Devil With A Sword #2 – Dynamite
  375. Dorc #3 – Image
  376. Wonder Man #4 – Marvel
  377. American Caper #8 – Dark Horse
  378. Absolute Batman #11 – DC Comics
  379. Bizarro Year None #1 – DC Comics
  380. Spawn Rat City #25 – Image
  381. Universal Monsters Phantom Of The Opera #4 – Image
  382. Iron Man #5 – Marvel
  383. Catacomb Of Torment #12 – Oni Press
  384. Absolute Batman #6 – DC Comics
  385. Jsa #20 – DC Comics
  386. Fury Of Firestorm #2 – DC Comics
  387. Death Fight Forever #5 – Image
  388. Godzilla Infinity Roar #5 – Marvel
  389. X-Men #29 – Marvel
  390. Sentry #4 – Marvel
  391. Amazing Spider-Man #27 – Marvel
  392. Star Wars Galaxys Edge – Echoes Of The Empire #2 – Marvel
  393. Hellboy In Love Obsidian #1 – Dark Horse
  394. Supergirl And The Legion Of Super Heroes #23 – DC Comics
  395. Archie X Army Of Darkness #5 – Dynamite
  396. Lady Mechanika The Mechanical Menagerie #2 – Image
  397. Walking Dead Deluxe #138 – Image
  398. Youngblood #100 – Image
  399. Marvel DC Deadpool Batman #1 – Marvel
  400. Captain America #10 – Marvel

The Top 400 Weekly Bestseller List From Comic Book Stores Last Week

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Rich JohnstonAbout Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of comic books The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne and Chase Variant. Lives in South-West London, works from The Union Club on Greek Street, shops at Gosh, Piranha and Forbidden Planet. Father of two daughters, Amazon associate, political cartoonist.
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