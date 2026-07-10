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Batman #11 In At No 1 For The Top 400 Bestselling Comics Last Week
Batman #11 in at No 1 for The Top 400 Bestselling Comics Last Week
Article Summary
- Batman #11 claims No. 1 on the weekly Top 400 bestselling comics chart, leading DC Comics over Marvel’s biggest hits.
- Absolute Martian Manhunter #12 finishes strong at No. 2, while Amazing Spider-Man #32 lands close behind at No. 3.
- Batman and DC dominate the bestseller list with Absolute Batman, Detective Comics, Batgirl, and more ranking high.
- The weekly comics sales chart, based on POS data from 600-plus stores, highlights Batman as the market’s top draw.
Batman #11 tops the bestselling chart for last week's comics, beating out the Absolute Martian Manhunter #12 finale. With Marvel Comics finding a newfound love of swimsuit specials, only just behind Amazing Spider-Man. Looks like sex sells again…
Courtesy of Prana Direct Market Solutions, and new to Bleeding Cool, here are the 400 best-selling comic books in comic book stores for the week beginning the 30th of June to the 6th of July 2026, based on Point Of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems. You can find previous Bestseller Lists right here.
- Batman #11 – DC Comics – 100.00%
- Absolute Martian Manhunter #12 – DC Comics – 72.56%
- Amazing Spider-Man #32 – Marvel – 49.71%
- Marvel Swimsuit Special Brand New Beach Day #1 – Marvel – 43.83%
- Deadman #2 – DC Comics – 42.70%
- Absolute Green Lantern #16 – DC Comics – 39.01%
- Punisher #6 – Marvel – 35.48%
- Fantastic Four #13 – Marvel – 34.53%
- Iron Man #7 – Marvel – 32.63%
- X-Men United #5 – Marvel – 31.84%
- Absolute Batman #21 – DC Comics
- What If Secret Wars #1 – Marvel
- Mortal Thor #12 – Marvel
- Wade Wilson Deadpool #6 – Marvel
- Avengers Jla #2 – DC Comics
- Challenges Of Doom Mr Fantastic #1 – Marvel
- Absolute Wonder Woman #21 – DC Comics
- Batman Green Arrow The Question Arcadia #4 – DC Comics
- Absolute Superman #20 – DC Comics
- Poison Ivy #46 – DC Comics
- DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #3 – DC Comics
- Batgirl #21 – DC Comics
- Jsa #21 – DC Comics
- Absolute Green Arrow #2 – DC Comics
- Comics The Magazine #5 – Prana Publishers
- Supergirl Survive #2 – DC Comics
- Star Wars Rogue One – Saw Gerrera #1 – Marvel
- The Transformers The Movie 40Th Anniversary Edition #2 – Image
- Doctor Strange #8 – Marvel
- 100 Bullets The Us Of Anger #1 – DC Comics
- Spawn #377 – Image
- Ordained #3 – Bad Idea
- Ultimate Endgame #5 – Marvel
- Last Starfighter #1 – Mad Cave Studios
- Ultimate Universe Finale #1 – Marvel
- Absolute Catwoman #1 – DC Comics
- Shaolin Cowboy Staying Ailive #1 – Dark Horse
- Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #1 – Image
- Adventures Of Superman Book Of El #10 – DC Comics
- Superman #39 – DC Comics
- Power Rangers Unlimited #1 – BOOM! Entertainment
- Captain America #12 – Marvel
- She-Spawn #3 – Image
- X-Men #32 – Marvel
- Ghost Machine The Official Guidebook #4 – Image
- Zatanna 2026 #3 – DC Comics
- Absolute Batman #20 – DC Comics
- Wolverine #22 – Marvel
- Amazing Spider-Man #31 – Marvel
- Doomquest #2 – Marvel
- Event Horizon Inferno #3 – IDW
- Minor Arcana #16 – BOOM! Entertainment
- Justice League Unlimited #20 – DC Comics
- Infernal Hulk #8 – Marvel
- Absolute Green Arrow #1 – DC Comics
- Detective Comics #1110 – DC Comics
- Avengers Armageddon #1 – Marvel
- Summer Of Supergirl Special #1 – DC Comics
- Dead Acre #1 – Vault Comics
- Batman #10 – DC Comics
- The Beast Of Boriken #1 – Dark Horse
- Void Rivals #31 – Image
- X-Men Outback #1 – Marvel
- Mask #1 – Image
- Ultimate Impact Reborn #2 – Marvel
- Red Sonja She Devil With A Sword #3 – Dynamite
- Spawn Scorched #52 – Image
- Zorro #2 – Alien Books
- EC Cruel Universe 2 #12 – Oni Press
- Swamp Thing 1989 #3 – DC Comics
- Wonder Woman #34 – DC Comics
- Godzilla Kai-Sei Era #12 – IDW
- Batman #127 – DC Comics
- Absolute Flash #16 – DC Comics
- Invincible Universe Battle Beast #10 – Image
- Walking Dead Deluxe #140 – Image
- Venom #259 – Marvel
- Marvel DC Spider-Man Superman #1 – Marvel
- Uncanny X-Men #30 – Marvel
- Swamp Thing 1989 #1 – DC Comics
- The Dogsitter #1 – Ignition Press
- Spider-Man Long Way Home #1 – Marvel
- Vampirella Summer Special 2026 #1 – Dynamite
- Lobo #4 – DC Comics
- Hellboy Seed Of Destruction #1 – Dark Horse
- Flash #34 – DC Comics
- Spawn Sam And Twitch Case Files #25 – Image
- Neighborhood Watch #3 – BOOM! Entertainment
- Batman #163 – DC Comics
- Radiant Black #43 – Image
- X-Men United #4 – Marvel
- Bizarro Year None #2 – DC Comics
- Red Sonja Noir The Plunder And The Princess #1 – Dynamite
- Killer Influences #1 – IDW
- Daredevil #3 – Marvel
- Transformers #33 – Image
- Savage Dragon #280 – Image
- Adventure Time Quadruple Feature #1 – Oni Press
- Royals #4 – Image
- Absolute Batman #15 – DC Comics
- Young Hellboy Thrilling Sky Adventures #2 – Dark Horse
- Masterminds #5 – Dark Horse
- Return Living Dead Untold Tales Of Tarman #1 – American Mythology Productions
- Gi Joe #23 – Image
- The City Beneath Her Feet #3 – Dstlry
- Amazing Spider-Man Spider-Versity #3 – Marvel
- Corpse Knight #3 – Image
- Tmnt Journeys #11 – IDW
- Batwoman #4 – DC Comics
- Ripcord #4 – Ignition Press
- Spectacular Spider-Man Brand New Day #2 – Marvel
- Absolute Wonder Woman #20 – DC Comics
- Green Lantern #36 – DC Comics
- Punisher #5 – Marvel
- Conan The Barbarian #32 – Titan Comics
- Ben 10 #2 – Dynamite
- Dick Tracy #18 – Mad Cave Studios
- Frankenstein New World–The Speed Of Darkness #3 – Dark Horse
- X-Men #31 – Marvel
- Deadman #1 – DC Comics
- Absolute Martian Manhunter #11 – DC Comics
- Odin #2 – Image
- Star Wars Galaxys Edge – Echoes Of The Empire #3 – Marvel
- Jla Avengers #1 – Marvel
- Gun Honey Doubles Down #1 – Titan Comics
- Superman Father Of Tomorrow #2 – DC Comics
- Generation X-23 #5 – Marvel
- Amazing Spider-Man #30 – Marvel
- Magik And Colossus #5 – Marvel
- Deathstroke The Terminator #4 – DC Comics
- What If Thor #1 – Marvel
- Daredevil #1 – Marvel
- Starhenge Book Two A Kiss For Atticus #1 – Image
- The Twilight Zone #8 – IDW
- Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #9 – IDW
- Feral #24 – Image
- Absolute Batman #19 – DC Comics
- Invincible Universe Capes #8 – Image
- Batman #9 – DC Comics
- Moonstar #4 – Marvel
- Harley Quinn #63 – DC Comics
- Batman Superman Worlds Finest #52 – DC Comics
- Justice League Dream Girls A DC Pride Event #4 – DC Comics
- DC Marvel Superman Spider-Man #1 – DC Comics
- Lobo #1 – DC Comics
- Jade Warriors #1 – Keenspot Entertainment
- Nectar #4 – Vault Comics
- Ben 10 #1 – Dynamite
- Eightball #1 – Fantagraphics
- Eye Collector #1 – Image
- Absolute Batman #18 – DC Comics
- White Sky #4 – Image
- Doomquest #1 – Marvel
- Wolverine #21 – Marvel
- Lion King #4 – Dynamite
- Something Is Killing The Children #48 – BOOM! Entertainment
- Nightwing #139 – DC Comics
- Barbara Gordon Breakout #2 – DC Comics
- Lilo And Stitch 626 #2 – Dynamite
- Jay And Silent Bob Jays Of Future Past #1 – Marvel
- Escape #8 – Image
- The Peril Of The Brutal Dark An Ezra Cain Mystery #5 – DC Comics
- New Titans #36 – DC Comics
- X-Men 97 Season Two #1 – Marvel
- Mortal Thor #11 – Marvel
- Mind Mgmt New And Improved #1 – Oni Press
- Uncanny X-Men #29 – Marvel
- Absolute Batman #17 – DC Comics
- Gunslinger Spawn #55 – Image
- Team America Racing Full Throttle Edition #1 – Comic Shop News
- Supergirl #14 – DC Comics
- Sorcerer Supreme #7 – Marvel
- Black Cat #11 – Marvel
- Blade Runner Tokyo Nexus To Lose Is To Win #3 – Titan Comics
- Absolute Batman Ark-M Special #1 – DC Comics
- Absolute Green Lantern #15 – DC Comics
- DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #2 – DC Comics
- Red Roots #3 – Image
- King Spawn #56 – Image
- Dead Samurai #8 – Wake Entertainment
- Fantastic Four #12 – Marvel
- Star Wars Shadow Of Maul #4 – Marvel
- Absolute Batman #1 – DC Comics
- Hab #3 – Bad Idea
- ReDCoat #18 – Image
- Inglorious X-Force #6 – Marvel
- Supernatural #8 – Dynamite
- If Destruction Be Our Lot #2 – Image
- She Spawn #3 – Image
- Dorc #5 – Image
- Bishop #1 – Marvel
- What If Uncanny X-Men #1 – Marvel
- Superman Unlimited #14 – DC Comics
- Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #15 – Image
- Gatchaman Red Impulse #3 – Mad Cave Studios
- Sonic The Hedgehog #87 – IDW
- Fireborn #3 – Image
- Amazing Spider-Man #29 – Marvel
- Its Jeff Brand New Week #1 – Marvel
- The Other Half #3 – Ignition Press
- Supergirl Survive #1 – DC Comics
- Batman Gargoyle Of Gotham #4 – DC Comics
- Teenage Mutant Ninja Turtles #19 – IDW
- Fury Of Firestorm #3 – DC Comics
- Malevolent #5 – Image
- Madame Tarantula #1 – Antimatter/Hoffman International
- Narco #4 – Image
- Action Comics #1099 – DC Comics
- Superman #38 – DC Comics
- Iron Man #6 – Marvel
- Usagi Yojimbo Kaito 84 #4 – Dark Horse
- Zatanna 2026 #2 – DC Comics
- Odin #1 – Image
- Daredevil #2 – Marvel
- The Rocketeer The Island #4 – IDW
- Spawn The Curse Of Sherlee Johnson #6 – Image
- DC W.I.P. Supergirl Woman Of Tomorrow #1 – DC Comics
- Supernatural Special Castiel #1 – Dynamite
- Spectacular Spider-Man Brand New Day #1 – Marvel
- Barbara Gordon Breakout #1 – DC Comics
- Absolute Superman #19 – DC Comics
- X-Men #30 – Marvel
- Justice League Dream Girls A DC Pride Event #3 – DC Comics
- Transformers The Movie 40Th Anniversary Edition #1 – Image
- Marc Spector Moon Knight #5 – Marvel
- Ultimate Impact Reborn #1 – Marvel
- Poison Ivy #45 – DC Comics
- Absolute Batman 2025 Annual #1 – DC Comics
- Predator Bloodshed #5 – Marvel
- Thundercats X Silverhawks Thunderhawks #3 – Dynamite
- Nights #19 – Image
- Faceless And The Family Maze Of The Mechanical Aliens #1 – Oni Press
- Lobo #3 – DC Comics
- Absolute Batman #16 – DC Comics
- Detective Comics #1109 – DC Comics
- Thundarr The Barbarian #5 – Dynamite
- Alice Forever After #4 – BOOM! Entertainment
- Mighty Morphin Power Rangers 2026 #1 – BOOM! Entertainment
- Bleeding Hearts #5 – DC Comics
- Absolute Flash #15 – DC Comics
- Catwoman #88 – DC Comics
- M1 Monster Racing League #1 – Image
- Wade Wilson Deadpool #5 – Marvel
- Silver Surfer #4 – Marvel
- Absolute Batman #14 – DC Comics
- Corpse Knight #2 – Image
- Pop Kill #1 – Mad Cave Studios
- Star Wars Rogue One – Jyn Erso #1 – Marvel
- Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures #38 – IDW
- Universal Monsters Creature From The Black Lagoon Lives Black And 2White SImpeacgieal – Image
- Ultimates #24 – Marvel
- Mega Man X #4 – Udon Entertainment Inc
- Fall Of The House Of Slaughter #2 – BOOM! Entertainment
- Concrete Stars Over Sand #1 – Dark Horse
- Absolute Batman #8 – DC Comics
- Transformers #32 – Image
- Trillion Dollar Kid #1 – Image
- Absolute Evil #1 – DC Comics
- Batman #8 – DC Comics
- Absolute Wonder Woman Annual 2026 #1 – DC Comics
- In Your Skin #3 – Image
- Hornsby And Halo #14 – Image
- Imperial Guardians #4 – Marvel
- Hello Darkness #22 – BOOM! Entertainment
- Fury Of Firestorm #1 – DC Comics
- DC Marvel Batman Deadpool #1 – DC Comics
- Absolute Wonder Woman #19 – DC Comics
- Invincible Universe Battle Beast #9 – Image
- Of The Earth #2 – Image
- Captain America #11 – Marvel
- X-Men United #3 – Marvel
- Space Riders Vortex Of Darkness #4 – Black Mask Studios
- Batman Wonder Woman Truth #1 – DC Comics
- Rook Exodus #10 – Image
- Corpse Knight #1 – Image
- Gi Joe A Real American Hero #329 – Image
- Infernal Hulk #7 – Marvel
- Adventure Time Pride Special 2026 #1 – Oni Press
- Detective Comics #359 – DC Comics
- Star Trek The Last Starship #8 – IDW
- Spawn #376 – Image
- Absolute Batman #7 – DC Comics
- Gi Joe A Real American Hero #31 – Image
- Walking Dead Deluxe #139 – Image
- Dorc #1 – Image
- Ultimate Endgame #4 – Marvel
- Valiant Beyond Tales Of The Shadowman #7–Legacy Of Leroi #1 – Alien Books
- Nice House By The Sea #10 – DC Comics
- Dorc #4 – Image
- Doctor Strange #7 – Marvel
- Civil War Unmasked #2 – Marvel
- Brzrkr Light Draws Breath #1 – BOOM! Entertainment
- Avatar The Last Airbender–The Kyoshi Warriors #2 – Dark Horse
- Absolute Wonder Woman #16 – DC Comics
- Absolute Batman #9 – DC Comics
- Gotham Academy First Year #5 – DC Comics
- Green Lantern Corps #17 – DC Comics
- Muppets Noir #4 – Dynamite
- If Destruction Be Our Lot #1 – Image
- Mark Spears Monsters #0 – Keenspot Entertainment
- Amazing Spider-Man Venom Death Spiral – Body Count #1 – Marvel
- DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #1 – DC Comics
- Swamp Thing 1989 #2 – DC Comics
- Batgirl #20 – DC Comics
- Justice League Dream Girls A DC Pride Event #2 – DC Comics
- Absolute Martian Manhunter #10 – DC Comics
- Punisher #4 – Marvel
- Amazing Spider-Man #28 – Marvel
- Alias Red Band #4 – Marvel
- Captain Marvel Dark Past #3 – Marvel
- Seven Years In Darkness Seventy-Two Keys #1 – Midnight Factory
- Powers 25 #10 – Dark Horse
- End Of Life #5 – DC Comics
- Star Trek Starfleet Academy–Lost Contact #3 – IDW
- Punisher #3 – Marvel
- Alien King Killer #3 – Marvel
- Flash #33 – DC Comics
- Emperor Aquaman #18 – DC Comics
- Absolute Batman #2 – DC Comics
- Justice League Dream Girls A DC Pride Event #1 – DC Comics
- Absolute Batman #3 – DC Comics
- X-Men Of Apocalypse #4 – Marvel
- Batman #7 – DC Comics
- Absolute Batman #10 – DC Comics
- Event Horizon Inferno #2 – IDW
- Exquisite Corpses #13 – Image
- She-Spawn #2 – Image
- Cyclops #5 – Marvel
- Vampiress Carmilla #34 – Warrant Publishing Company
- Comics The Magazine #4 – Prana Publishers
- Absolute Batman #5 – DC Comics
- Mumm Ra The Ever Living #3 – Dynamite
- Super Creepshow #4 – Image
- Is Ted Ok #5 – Mad Cave Studios
- Fantastic Four #11 – Marvel
- Storm Earths Mightiest Mutant #5 – Marvel
- Savage Sword Of Conan Reforged #5 – Titan Comics
- Absolute Wonder Woman #15 – DC Comics
- Gi Joe #22 – Image
- Uncanny X-Men #28 – Marvel
- Diablo Dawn Of Hatred #3 – Titan Comics
- Wonder Woman #33 – DC Comics
- Superman Father Of Tomorrow #1 – DC Comics
- Absolute Wonder Woman #1 – DC Comics
- Deathstroke The Terminator #3 – DC Comics
- Absolute Batman #4 – DC Comics
- Final Boss #7 – Image
- Punisher #1 – Marvel
- Daredevil (1998) #1 – Pan-Universal Galactic
- Darkstalkers X Street Fighter Queens Shadow #1 – Udon Entertainment Inc
- Catching Hell Feat Reggie Bannister #1 – American Mythology Productions
- He-Man And The Masters Of The Universe The Wings Of Fate #1 – Dark Horse
- Absolute Batman #13 – DC Comics
- Zatanna (2026) #1 – DC Comics
- White House Robot Romance #3 – Dstlry
- Invincible Universe Battle Beast #8 – Image
- Babylon Cove #2 – Mad Cave Studios
- Amazing Spider-Man Spider-Versity #2 – Marvel
- Venom #258 – Marvel
- Eyrie Magazine #11 – Antimatter/Hoffman International
- Justice League Unlimited #19 – DC Comics
- Absolute Wonder Woman #17 – DC Comics
- Green Lantern #35 – DC Comics
- Absolute Wonder Woman #18 – DC Comics
- Absolute Green Lantern #14 – DC Comics
- Lobo #2 – DC Comics
- Vampirella Armageddon #12 – Dynamite
- Space Ghost 2025 #12 – Dynamite
- Of The Earth #1 – Image
- She-Spawn #1 – Image
- Conan And Dragonero #2 – Titan Comics
- Superman #36 – DC Comics
- Batwoman #3 – DC Comics
- Red Sonja She Devil With A Sword #2 – Dynamite
- Dorc #3 – Image
- Wonder Man #4 – Marvel
- American Caper #8 – Dark Horse
- Absolute Batman #11 – DC Comics
- Bizarro Year None #1 – DC Comics
- Spawn Rat City #25 – Image
- Universal Monsters Phantom Of The Opera #4 – Image
- Iron Man #5 – Marvel
- Catacomb Of Torment #12 – Oni Press
- Absolute Batman #6 – DC Comics
- Jsa #20 – DC Comics
- Fury Of Firestorm #2 – DC Comics
- Death Fight Forever #5 – Image
- Godzilla Infinity Roar #5 – Marvel
- X-Men #29 – Marvel
- Sentry #4 – Marvel
- Amazing Spider-Man #27 – Marvel
- Star Wars Galaxys Edge – Echoes Of The Empire #2 – Marvel
- Hellboy In Love Obsidian #1 – Dark Horse
- Supergirl And The Legion Of Super Heroes #23 – DC Comics
- Archie X Army Of Darkness #5 – Dynamite
- Lady Mechanika The Mechanical Menagerie #2 – Image
- Walking Dead Deluxe #138 – Image
- Youngblood #100 – Image
- Marvel DC Deadpool Batman #1 – Marvel
- Captain America #10 – Marvel