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Batman #12 Was The Best-Selling Comic Last Week: Top 400 List

Batman #12 by Matt Fraction and Jorge Jimenez was The Best-Selling Comic Last Week: Top 400 List For Bleeding Cool

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Batman #12 by Matt Fraction and Jorge Jimenez was the best-selling comic book in comic book stores last week, beating out the Absolutes, Amazings, Queens and X…

Batman #12
Batman #12 by Matt Fraction and Jorge Jimenez

Courtesy of Prana Direct Market Solutions, here are the 400 best-selling comic books in comic book stores from the 4th of August to the 10th of August 2026, based on Point Of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems. You can find previous Bestseller Lists right here.

  1. Batman #12 – DC Comics
  2. Absolute Superman #22 – DC Comics
  3. Amazing Spider-Man #34 – Marvel
  4. Queen In Black #2 – Marvel
  5. Absolute Green Lantern #17 – DC Comics
  6. Uncanny X-Men #33 – Marvel
  7. Fantastic Four #15 – Marvel
  8. Ben 10 #4 – Dynamite
  9. Captain America #14 – Marvel
  10. Queen In Black #1 – Marvel
  11. Deadman #3 – DC Comics
  12. Mary Jane Face It Tiger #1 – Marvel
  13. Marc Spector Moon Knight #7 – Marvel
  14. Iron Man #8 – Marvel
  15. Mask #3 – Image
  16. Queen In Black Venom Unchained #1 – Marvel
  17. Wade Wilson Deadpool #7 – Marvel
  18. X-Men Of Apocalypse Omega #1 – Marvel
  19. What If Captain America #1 – Marvel
  20. DC X Sonic The Hedgehog Metal Legion #4 – DC Comics
  21. Batgirl #22 – DC Comics
  22. JSA #22 – DC Comics
  23. Chachu #1 – Image
  24. Supergirl Survive #3 – DC Comics
  25. Marvel Tokon First Strike #1 – Marvel
  26. Transformers The Movie 40th Anniversary Edition #3 – Image
  27. Masters Of The Universe Genesis #1 – Dark Horse
  28. Terminal #1 – Image
  29. The Smart Division #1 – Dark Horse
  30. White Sky #5 – Image
  31. Fort Psycho #1 – Oni Press
  32. Absolute Wonder Woman #22 – DC Comics
  33. Power Rangers Green #1 – BOOM! Entertainment
  34. Comics The Magazine #6 – Prana Publishers
  35. Teenage Mutant Ninja Turtles #20 – IDW
  36. Civil War Unmasked #4 – Marvel
  37. She-Spawn #4 – Image
  38. X-Men #34 – Marvel
  39. Absolute Green Arrow #3 – DC Comics
  40. Absolute Batman #22 – DC Comics
  41. Adventures Of Superman Book Of El #11 – DC Comics
  42. Amazing Spider-Man #33 – Marvel
  43. Absolute Superman #21 – DC Comics
  44. Superman Annual Year One Thousand #1 – DC Comics
  45. Mega Man X #5 – Udon Entertainment Inc
  46. Doomquest #3 – Marvel
  47. 100 Bullets The Us Of Anger #2 – DC Comics
  48. Ghost Machine The Official Guidebook #5 – Image
  49. Event Horizon Inferno #4 – IDW
  50. Detective Comics #27 – DC Comics
  51. Detective Comics 2026 Annual #1 – DC Comics
  52. Sonic The Hedgehog #88 – IDW
  53. The Horror Of Godzilla Kai-Sei Era #1 – IDW
  54. Fantastic Four 65 Years Of The Worlds Greatest Comic Covers #1 – Marvel
  55. Pinhead Facsimile Edition #1 – BOOM! Entertainment
  56. Origins Of The Hood Marvel Rivals #1 – Marvel
  57. Conan And Dragonero #4 – Titan Comics
  58. Minor Arcana #17 – BOOM! Entertainment
  59. Spectacular Spider-Man Brand New Day #3 – Marvel
  60. Death Vigil (2026) #1 – Image
  61. Justice League Knight Vision Special #1 – DC Comics
  62. Avengers Armageddon #1 – Marvel
  63. What If Spider-Man #1 – Marvel
  64. Lost Fantasy #11 – Image
  65. Gambit Wanted #1 – Marvel
  66. Predator Vs The Planet Of The Apes #1 – Marvel
  67. Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #1 – Image
  68. Dr Wily #1 – Udon Entertainment Inc
  69. Uncanny X-Men #32 – Marvel
  70. Absolute Catwoman #2 – DC Comics
  71. Vampirella Vs Red Sonja Red City #1 – Dynamite
  72. Punisher Vs Spider-Man #1 – Marvel
  73. Mortal Thor #13 – Marvel
  74. Ultimate Impact Reborn #3 – Marvel
  75. Batman Superman Worlds Finest 2026 Annual #1 – DC Comics
  76. Red Sonja She Devil With A Sword #4 – Dynamite
  77. Batman #11 – DC Comics
  78. Queen In Black Hela #1 – Marvel
  79. Realligator #1 – Bad Idea
  80. Walking Dead Deluxe #142 – Image
  81. Avengers Armageddon #2 – Marvel
  82. Spider-Man Long Way Home #2 – Marvel
  83. Absolute Batman #21 – DC Comics
  84. Money Shot The F* Offs #1 – Vault Comics
  85. X-Men The Hellfire Murder #1 – Marvel
  86. Justice League Unlimited #21 – DC Comics
  87. Queen In Black Defenders Of Light And Dark #1 – Marvel
  88. Feral #25 – Image
  89. Royals #5 – Image
  90. Money Shot The F Offs #1 – Vault Comics
  91. Dungeon Crawler Carl Special Edition #0 – Vault Comics
  92. X-Men Outback #2 – Marvel
  93. Ben 10 #3 – Dynamite
  94. Geiger #24 – Image
  95. Sonic The Hedgehog X Godzilla #1 – IDW
  96. Tmnt Journeys #12 – IDW
  97. Absolute Batman #20 – DC Comics
  98. Bishop #2 – Marvel
  99. Daredevil #4 – Marvel
  100. Neighborhood Watch #4 – BOOM! Entertainment
  101. Superman #40 – DC Comics
  102. Ufo Robot Grendizer #1 – Titan Comics
  103. Absolute Catwoman #1 – DC Comics
  104. Action Comics #1100 – DC Comics
  105. Conan The Barbarian #33 – Titan Comics
  106. Detective Comics #1111 – DC Comics
  107. Invincible Universe Battle Beast #11 – Image
  108. Ripcord #5 – Ignition Press
  109. X-Men #33 – Marvel
  110. Gotham Academy First Year #6 – DC Comics
  111. Alias Red Band #5 – Marvel
  112. Captain America #13 – Marvel
  113. Marc Spector Moon Knight #6 – Marvel
  114. Absolute Green Arrow #2 – DC Comics
  115. Wolverine #24 – Marvel
  116. Absolute Flash #17 – DC Comics
  117. Godzilla Conquers The Multiverse #1 – Marvel
  118. Ben 10 #1 – Dynamite
  119. Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #2 – Image
  120. Fantastic Four #14 – Marvel
  121. Amazing Spider-Man #32 – Marvel
  122. Murder Drones #6 – Oni Press
  123. Void Rivals #32 – Image
  124. Rocket Raccoon Rocket Rewind #1 – Marvel
  125. Frankenstein New World–The Speed Of Darkness #4 – Dark Horse
  126. Dead Teenagers #5 – Oni Press
  127. Something Is Killing The Children #49 – BOOM! Entertainment
  128. Absolute Green Arrow #1 – DC Comics
  129. GI Joe #24 – Image
  130. Odin #3 – Image
  131. Generation X-23 #6 – Marvel
  132. Zatanna (2026) #4 – DC Comics
  133. Uncanny X-Men #31 – Marvel
  134. Nightwing #140 – DC Comics
  135. Transformers #34 – Image
  136. Absolute Wonder Woman #21 – DC Comics
  137. Absolute Martian Manhunter #12 – DC Comics
  138. Omega Book #1 – Mad Cave Studios
  139. Jeff The Land Shark Superstar #1 – Marvel
  140. Ben 10 #2 – Dynamite
  141. Amazing Spider-Man #129 – Marvel
  142. Death Vigil 2026 #1 – Image
  143. Daredevil #3 – Marvel
  144. JLA Avengers #3 – Marvel
  145. Wonder Woman #35 – DC Comics
  146. Dark Knights Of Steel II #1 – DC Comics
  147. Supernatural #9 – Dynamite
  148. Infernal Hulk #9 – Marvel
  149. Mask #2 – Image
  150. Daredevil #1 – Marvel
  151. Exquisite Corpses Rascal Randy #1 – Image
  152. Jay And Silent Bob Jays Of Future Past #1 – Marvel
  153. Lobo #5 – DC Comics
  154. DCs Hawk-Girl Summer #1 – DC Comics
  155. Flash #35 – DC Comics
  156. Accessories #1 – Panick Entertainment LLC
  157. Do A Powerbomb Black And White #1 – Image
  158. Spider-Man Long Way Home #1 – Marvel
  159. Mask – Image
  160. Swamp Thing 1989 #4 – DC Comics
  161. Deadman #2 – DC Comics
  162. Thundarr The Barbarian #6 – Dynamite
  163. Absolute Superman #20 – DC Comics
  164. Greatest American Hero #1 – Amp Comics LLC
  165. King Spawn #57 – Image
  166. Corpse Knight #4 – Image
  167. Daredevil #2 – Marvel
  168. Gunslinger Spawn #56 – Image
  169. Red Roots #4 – Image
  170. Batwoman #5 – DC Comics
  171. Ghost Pepper #13 – Image
  172. Batman Superman Worlds Finest #53 – DC Comics
  173. Blade Runner Tokyo Nexus To Lose Is To Win #4 – Titan Comics
  174. Batman #10 – DC Comics
  175. Endeavour #3 – DSTLRY
  176. Only The Savage Are Left #2 – Dark Horse
  177. The Patron #1 – Ignition Press
  178. Clayface Celebrity Dirt #1 – DC Comics
  179. Marvel Swimsuit Special Brand New Beach Day #1 – Marvel
  180. New Titans #37 – DC Comics
  181. Barbara Gordon Breakout #3 – DC Comics
  182. Concrete Stars Over Sand #2 – Dark Horse
  183. Dorc #6 – Image
  184. Gun Honey Doubles Down #2 – Titan Comics
  185. Harley Quinn #64 – DC Comics
  186. Invincible Universe Battle Beast #10 – Image
  187. The Other Half #4 – Ignition Press
  188. Dark Knights Of Steel Heir To The Sea #1 – DC Comics
  189. Gatchaman Red Impulse #4 – Mad Cave Studios
  190. Mark Spears Midknight Man #2 – Keenspot Entertainment
  191. Punisher #6 – Marvel
  192. Batman #163 – DC Comics
  193. Spectacular Spider-Man Brand New Day #2 – Marvel
  194. Supergirl #15 – DC Comics
  195. What If Jessica Jones #1 – Marvel
  196. Amazing Spider-Man #31 – Marvel
  197. DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #3 – DC Comics
  198. Deathstroke The Terminator #5 – DC Comics
  199. He-Man And The Masters Of The Universe The Wings Of Fate #2 – Dark Horse
  200. Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures #39 – IDW
  201. Wolverine #23 – Marvel
  202. Absolute Green Lantern #16 – DC Comics
  203. Amazing Spider-Man Spider-Versity #4 – Marvel
  204. Deadman #1 – DC Comics
  205. Disney Villains Gaston #5 – Dynamite
  206. Mask #1 – Image
  207. Absolute Batman #1 – DC Comics
  208. Absolute Batman #15 – DC Comics
  209. DC Marvel Superman Spider-Man #1 – DC Comics
  210. Green Lantern #37 – DC Comics
  211. Ultimate Universe Finale #1 – Marvel
  212. Doctor Who Circuit Breaker #2 – Titan Comics
  213. Poison Ivy #46 – DC Comics
  214. Invincible Universe Capes #9 – Image
  215. Fantastic Four #13 – Marvel
  216. Hellboy In Love Obsidian #2 – Dark Horse
  217. Black Cat #12 – Marvel
  218. Venom #259 – Marvel
  219. Absolute Batman Ark-M Special #1 – DC Comics
  220. Kingdom Of Earth #1 – Dark Horse
  221. Marvel DC Spider-Man Superman #1 – Marvel
  222. Doomquest #2 – Marvel
  223. Eye Collector #2 – Image
  224. Absolute Batman #19 – DC Comics
  225. Dirt Beneath The Devil #1 – Mad Cave Studios
  226. Iron Man #7 – Marvel
  227. Alien King Killer #4 – Marvel
  228. Amazing Spider-Man #14 – Marvel
  229. Catwoman #89 – DC Comics
  230. Fright Night Witching Hour #1 – American Mythology Productions
  231. Gun Honey #1 – Titan Comics
  232. Fury Of Firestorm #4 – DC Comics
  233. Giant Robot Hellboy Returns #1 – Dark Horse
  234. Mark Spears Monsters #11 – Keenspot Entertainment
  235. Masters Of The Universe Legends Of Eternia Issue #1 – Tokyopop
  236. Superman Unlimited #15 – DC Comics
  237. Challenges Of Doom Mr Fantastic #1 – Marvel
  238. Monstress #63 – Image
  239. Amazing Spider-Man #30 – Marvel
  240. Usagi Yojimbo Kaito 84 #5 – Dark Horse
  241. X-Men 97 Season Two #2 – Marvel
  242. Absolute Martian Manhunter #11 – DC Comics
  243. Ultimate Endgame #5 – Marvel
  244. Wade Wilson Deadpool #6 – Marvel
  245. Zatanna 2026 #4 – DC Comics
  246. Hello Darkness #23 – BOOM! Entertainment
  247. Inglorious X-Force #7 – Marvel
  248. Savage Sword Of Conan #15 – Titan Comics
  249. Sorcerer Supreme #8 – Marvel
  250. Spectacular Spider-Man Brand New Day #1 – Marvel
  251. Star Wars Galaxy's Edge – Echoes Of The Empire #4 – Marvel
  252. Batman #9 – DC Comics
  253. In Your Skin #4 – Image
  254. Sicko #1 – Ignition Press
  255. The Transformers The Movie 40Th Anniversary Edition #2 – Image
  256. X-Men United #5 – Marvel
  257. Banana Number One #1 – Bad Idea
  258. Doomquest #1 – Marvel
  259. Dungeons And Dragons Total Party Killers #1 – Dark Horse
  260. Fall Of The House Of Slaughter #3 – BOOM! Entertainment
  261. Its Symbie #1 – Marvel
  262. Absolute Wonder Woman #20 – DC Comics
  263. Alice Forever After #5 – BOOM! Entertainment
  264. Star Wars Shadow Of Maul #5 – Marvel
  265. X-Men Outback #1 – Marvel
  266. Zatanna 2026 #3 – DC Comics
  267. Assorted Crisis Events #9 – Image
  268. Avengers JLA #2 – DC Comics
  269. Captain Marvel Dark Past #4 – Marvel
  270. GI Joe A Real American Hero #330 – Image
  271. Moonstar #5 – Marvel
  272. Supergirl Survive #2 – DC Comics
  273. Absolute Flash #16 – DC Comics
  274. If Destruction Be Our Lot #3 – Image
  275. Invincible Universe Battle Beast #9 – Image
  276. Mighty Morphin Power Rangers 2026 #2 – BOOM! Entertainment
  277. Savage Dragon #280 – Image
  278. Bludwire #2 – Mad Cave Studios
  279. Captain America #12 – Marvel
  280. DC Marvel Batman Deadpool #1 – DC Comics
  281. Space Ghost Annual #1 – Dynamite
  282. Star Trek Red Shirts–Ghost Of The 21St Century #1 – IDW
  283. X-Men #32 – Marvel
  284. Absolute Batman #18 – DC Comics
  285. DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #2 – DC Comics
  286. Imperial Guardians #5 – Marvel
  287. Spawn #377 – Image
  288. Superman #39 – DC Comics
  289. Superman Father Of Tomorrow #3 – DC Comics
  290. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #10 – IDW
  291. DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #1 – DC Comics
  292. Vampirella (2026) #4 – Dynamite
  293. Absolute Batman 2025 Annual #1 – DC Comics
  294. Barbara Gordon Breakout #2 – DC Comics
  295. Black Star #1 – Titan Comics
  296. Devils Due Presents Lovebunny And Mr Hell #1 – Devil's Due
  297. Solomon Kane The Lion Errant #1 – Titan Comics
  298. The Peril Of The Brutal Dark: An Ezra Cain Mystery #6 – DC Comics
  299. Absolute Batman #17 – DC Comics
  300. GI Joe #12 – Image
  301. JSA #21 – DC Comics
  302. Showcase #4 – DC Comics
  303. Thundercats X Silverhawks Thunderhawks #4 – Dynamite
  304. Tigress Island #5 – Image
  305. Wonder Man #5 – Marvel
  306. 100 Bullets The Us Of Anger #1 – DC Comics
  307. 2026 Shantae Swimsuit Special #1 – Udon Entertainment Inc
  308. Aladdin #1 – Dynamite
  309. Black Cat #11 – Marvel
  310. Detective Comics #1110 – DC Comics
  311. Mortal Thor #12 – Marvel
  312. Odin #1 – Image
  313. Teenage Mutant Ninja Turtles #19 – IDW
  314. Transformers #33 – Image
  315. Ultimate Impact Reborn #2 – Marvel
  316. Void Rivals #31 – Image
  317. Absolute Batman #14 – DC Comics
  318. Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #16 – Image
  319. Is Ted Ok #6 – Mad Cave Studios
  320. Nosferatu Nightmares #1 – American Mythology Productions
  321. What If Secret Wars #1 – Marvel
  322. Batman Superman Worlds Finest #52 – DC Comics
  323. Bleeding Hearts #6 – DC Comics
  324. Invincible Universe Battle Beast #8 – Image
  325. Minotaur #1 – Ignition Press
  326. Super Creepshow #5 – Image
  327. Uncanny X-Men #30 – Marvel
  328. X-Men 97 Season Two #1 – Marvel
  329. X-Men United #4 – Marvel
  330. 2026 Street Fighter Swimsuit Special #1 – Udon Entertainment Inc
  331. Absolute Batman #8 – DC Comics
  332. Amazing Spider-Man #29 – Marvel
  333. Amazing Spider-Man Venom Death Spiral – Body Count #1 – Marvel
  334. Batgirl #21 – DC Comics
  335. Dan Parsons Safiya Mummy #1 – American Mythology Productions
  336. Murder Drones #5 – Oni Press
  337. Savage Dragon #281 – Image
  338. Universal Monsters Phantom Of The Opera #1 – Image
  339. Wolverine #22 – Marvel
  340. Adventure Time Quadruple Feature #1 – Oni Press
  341. Amazing Spider-Man Spider-Versity #3 – Marvel
  342. Department Of Truth #38 – Image
  343. Fantastic Four First Foes – Shalla Bal #1 – Marvel
  344. Punisher #5 – Marvel
  345. Absolute Wonder Woman #15 – DC Comics
  346. Amazing Spider-Man #546 – Marvel
  347. Civil War Unmasked #3 – Marvel
  348. Event Horizon Inferno #3 – IDW
  349. Gatchaman #20 – Mad Cave Studios
  350. Harley Quinn #63 – DC Comics
  351. Last Starfighter #1 – Mad Cave Studios
  352. M1 Monster Racing League #2 – Image
  353. Red Sonja Noir The Plunder And The Princess #1 – Dynamite
  354. What If Thor #1 – Marvel
  355. Absolute Batman #3 – DC Comics
  356. Absolute Martian Manhunter #10 – DC Comics
  357. Absolute Wonder Woman #19 – DC Comics
  358. Absolute Wonder Woman #16 – DC Comics
  359. Baby Garfield #4 – BOOM! Entertainment
  360. Batwoman #4 – DC Comics
  361. Dead By Daylight The Hillbilly #4 – Titan Comics
  362. Defiant The Story Of Robert Smalls #4 – Absolute Comics Group
  363. Galactic #2 – DSTLRY
  364. Infernal Hulk #8 – Marvel
  365. JLA Avengers #1 – Marvel
  366. Justice League Unlimited #20 – DC Comics
  367. Lady Mechanika The Mechanical Menagerie #3 – Image
  368. Lobo #4 – DC Comics
  369. Abattoir Six #4 – Iron Age Comics
  370. Absolute Batman #16 – DC Comics
  371. Absolute Wonder Woman #18 – DC Comics
  372. Babylon Cove #3 – Mad Cave Studios
  373. Darkness (2025) #6 – Image
  374. Lobo #1 – DC Comics
  375. Nightwing #139 – DC Comics
  376. Pooh Bear Adventures Tiggers The Only One #1 – Keenspot Entertainment
  377. Shudder #30 – Warrant Publishing Company
  378. Vampirella Summer Special 2026 #1 – Dynamite
  379. Vampyrates #1 – BOOM! Entertainment
  380. Wonder Woman #34 – DC Comics
  381. Absolute Batman #7 – DC Comics
  382. Barbara Gordon Breakout #1 – DC Comics
  383. Conan And Dragonero #3 – Titan Comics
  384. Corpse Knight #3 – Image
  385. Star Trek The Last Starship #9 – IDW
  386. Supernatural Special Castiel #1 – Dynamite
  387. Absolute Green Lantern #15 – DC Comics
  388. Amazing Spider-Man #28 – Marvel
  389. Doctor Strange #8 – Marvel
  390. Dorc #5 – Image
  391. Fantastic Four #12 – Marvel
  392. Fear Of Death A Rachel Rising Story #1 – Abstract Studios
  393. GI Joe #18 – Image
  394. Marvel Zero 2026 #1 – Marvel
  395. Punchline And The Vaude-Villains Vs Violante #1 – Hero Tomorrow Comics
  396. Shaolin Cowboy Staying A.I.Live #1 – Dark Horse
  397. Sonic The Hedgehog #87 – IDW
  398. Summer Of Supergirl Special #1 – DC Comics
  399. Supergirl Survive #1 – DC Comics
  400. Transformers The Movie 40Th Anniversary Edition #1 – Image

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Rich JohnstonAbout Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of comic books The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne and Chase Variant. Lives in South-West London, works from The Union Club on Greek Street, shops at Gosh, Piranha and Forbidden Planet. Father of two daughters, Amazon associate, political cartoonist.
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