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Batman #12 Was The Best-Selling Comic Last Week: Top 400 List
Batman #12 by Matt Fraction and Jorge Jimenez was The Best-Selling Comic Last Week: Top 400 List For Bleeding Cool
Batman #12 by Matt Fraction and Jorge Jimenez was the best-selling comic book in comic book stores last week, beating out the Absolutes, Amazings, Queens and X…
Courtesy of Prana Direct Market Solutions, here are the 400 best-selling comic books in comic book stores from the 4th of August to the 10th of August 2026, based on Point Of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems. You can find previous Bestseller Lists right here.
- Batman #12 – DC Comics
- Absolute Superman #22 – DC Comics
- Amazing Spider-Man #34 – Marvel
- Queen In Black #2 – Marvel
- Absolute Green Lantern #17 – DC Comics
- Uncanny X-Men #33 – Marvel
- Fantastic Four #15 – Marvel
- Ben 10 #4 – Dynamite
- Captain America #14 – Marvel
- Queen In Black #1 – Marvel
- Deadman #3 – DC Comics
- Mary Jane Face It Tiger #1 – Marvel
- Marc Spector Moon Knight #7 – Marvel
- Iron Man #8 – Marvel
- Mask #3 – Image
- Queen In Black Venom Unchained #1 – Marvel
- Wade Wilson Deadpool #7 – Marvel
- X-Men Of Apocalypse Omega #1 – Marvel
- What If Captain America #1 – Marvel
- DC X Sonic The Hedgehog Metal Legion #4 – DC Comics
- Batgirl #22 – DC Comics
- JSA #22 – DC Comics
- Chachu #1 – Image
- Supergirl Survive #3 – DC Comics
- Marvel Tokon First Strike #1 – Marvel
- Transformers The Movie 40th Anniversary Edition #3 – Image
- Masters Of The Universe Genesis #1 – Dark Horse
- Terminal #1 – Image
- The Smart Division #1 – Dark Horse
- White Sky #5 – Image
- Fort Psycho #1 – Oni Press
- Absolute Wonder Woman #22 – DC Comics
- Power Rangers Green #1 – BOOM! Entertainment
- Comics The Magazine #6 – Prana Publishers
- Teenage Mutant Ninja Turtles #20 – IDW
- Civil War Unmasked #4 – Marvel
- She-Spawn #4 – Image
- X-Men #34 – Marvel
- Absolute Green Arrow #3 – DC Comics
- Absolute Batman #22 – DC Comics
- Adventures Of Superman Book Of El #11 – DC Comics
- Amazing Spider-Man #33 – Marvel
- Absolute Superman #21 – DC Comics
- Superman Annual Year One Thousand #1 – DC Comics
- Mega Man X #5 – Udon Entertainment Inc
- Doomquest #3 – Marvel
- 100 Bullets The Us Of Anger #2 – DC Comics
- Ghost Machine The Official Guidebook #5 – Image
- Event Horizon Inferno #4 – IDW
- Detective Comics #27 – DC Comics
- Detective Comics 2026 Annual #1 – DC Comics
- Sonic The Hedgehog #88 – IDW
- The Horror Of Godzilla Kai-Sei Era #1 – IDW
- Fantastic Four 65 Years Of The Worlds Greatest Comic Covers #1 – Marvel
- Pinhead Facsimile Edition #1 – BOOM! Entertainment
- Origins Of The Hood Marvel Rivals #1 – Marvel
- Conan And Dragonero #4 – Titan Comics
- Minor Arcana #17 – BOOM! Entertainment
- Spectacular Spider-Man Brand New Day #3 – Marvel
- Death Vigil (2026) #1 – Image
- Justice League Knight Vision Special #1 – DC Comics
- Avengers Armageddon #1 – Marvel
- What If Spider-Man #1 – Marvel
- Lost Fantasy #11 – Image
- Gambit Wanted #1 – Marvel
- Predator Vs The Planet Of The Apes #1 – Marvel
- Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #1 – Image
- Dr Wily #1 – Udon Entertainment Inc
- Uncanny X-Men #32 – Marvel
- Absolute Catwoman #2 – DC Comics
- Vampirella Vs Red Sonja Red City #1 – Dynamite
- Punisher Vs Spider-Man #1 – Marvel
- Mortal Thor #13 – Marvel
- Ultimate Impact Reborn #3 – Marvel
- Batman Superman Worlds Finest 2026 Annual #1 – DC Comics
- Red Sonja She Devil With A Sword #4 – Dynamite
- Batman #11 – DC Comics
- Queen In Black Hela #1 – Marvel
- Realligator #1 – Bad Idea
- Walking Dead Deluxe #142 – Image
- Avengers Armageddon #2 – Marvel
- Spider-Man Long Way Home #2 – Marvel
- Absolute Batman #21 – DC Comics
- Money Shot The F* Offs #1 – Vault Comics
- X-Men The Hellfire Murder #1 – Marvel
- Justice League Unlimited #21 – DC Comics
- Queen In Black Defenders Of Light And Dark #1 – Marvel
- Feral #25 – Image
- Royals #5 – Image
- Money Shot The F Offs #1 – Vault Comics
- Dungeon Crawler Carl Special Edition #0 – Vault Comics
- X-Men Outback #2 – Marvel
- Ben 10 #3 – Dynamite
- Geiger #24 – Image
- Sonic The Hedgehog X Godzilla #1 – IDW
- Tmnt Journeys #12 – IDW
- Absolute Batman #20 – DC Comics
- Bishop #2 – Marvel
- Daredevil #4 – Marvel
- Neighborhood Watch #4 – BOOM! Entertainment
- Superman #40 – DC Comics
- Ufo Robot Grendizer #1 – Titan Comics
- Absolute Catwoman #1 – DC Comics
- Action Comics #1100 – DC Comics
- Conan The Barbarian #33 – Titan Comics
- Detective Comics #1111 – DC Comics
- Invincible Universe Battle Beast #11 – Image
- Ripcord #5 – Ignition Press
- X-Men #33 – Marvel
- Gotham Academy First Year #6 – DC Comics
- Alias Red Band #5 – Marvel
- Captain America #13 – Marvel
- Marc Spector Moon Knight #6 – Marvel
- Absolute Green Arrow #2 – DC Comics
- Wolverine #24 – Marvel
- Absolute Flash #17 – DC Comics
- Godzilla Conquers The Multiverse #1 – Marvel
- Ben 10 #1 – Dynamite
- Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #2 – Image
- Fantastic Four #14 – Marvel
- Amazing Spider-Man #32 – Marvel
- Murder Drones #6 – Oni Press
- Void Rivals #32 – Image
- Rocket Raccoon Rocket Rewind #1 – Marvel
- Frankenstein New World–The Speed Of Darkness #4 – Dark Horse
- Dead Teenagers #5 – Oni Press
- Something Is Killing The Children #49 – BOOM! Entertainment
- Absolute Green Arrow #1 – DC Comics
- GI Joe #24 – Image
- Odin #3 – Image
- Generation X-23 #6 – Marvel
- Zatanna (2026) #4 – DC Comics
- Uncanny X-Men #31 – Marvel
- Nightwing #140 – DC Comics
- Transformers #34 – Image
- Absolute Wonder Woman #21 – DC Comics
- Absolute Martian Manhunter #12 – DC Comics
- Omega Book #1 – Mad Cave Studios
- Jeff The Land Shark Superstar #1 – Marvel
- Ben 10 #2 – Dynamite
- Amazing Spider-Man #129 – Marvel
- Death Vigil 2026 #1 – Image
- Daredevil #3 – Marvel
- JLA Avengers #3 – Marvel
- Wonder Woman #35 – DC Comics
- Dark Knights Of Steel II #1 – DC Comics
- Supernatural #9 – Dynamite
- Infernal Hulk #9 – Marvel
- Mask #2 – Image
- Daredevil #1 – Marvel
- Exquisite Corpses Rascal Randy #1 – Image
- Jay And Silent Bob Jays Of Future Past #1 – Marvel
- Lobo #5 – DC Comics
- DCs Hawk-Girl Summer #1 – DC Comics
- Flash #35 – DC Comics
- Accessories #1 – Panick Entertainment LLC
- Do A Powerbomb Black And White #1 – Image
- Spider-Man Long Way Home #1 – Marvel
- Mask – Image
- Swamp Thing 1989 #4 – DC Comics
- Deadman #2 – DC Comics
- Thundarr The Barbarian #6 – Dynamite
- Absolute Superman #20 – DC Comics
- Greatest American Hero #1 – Amp Comics LLC
- King Spawn #57 – Image
- Corpse Knight #4 – Image
- Daredevil #2 – Marvel
- Gunslinger Spawn #56 – Image
- Red Roots #4 – Image
- Batwoman #5 – DC Comics
- Ghost Pepper #13 – Image
- Batman Superman Worlds Finest #53 – DC Comics
- Blade Runner Tokyo Nexus To Lose Is To Win #4 – Titan Comics
- Batman #10 – DC Comics
- Endeavour #3 – DSTLRY
- Only The Savage Are Left #2 – Dark Horse
- The Patron #1 – Ignition Press
- Clayface Celebrity Dirt #1 – DC Comics
- Marvel Swimsuit Special Brand New Beach Day #1 – Marvel
- New Titans #37 – DC Comics
- Barbara Gordon Breakout #3 – DC Comics
- Concrete Stars Over Sand #2 – Dark Horse
- Dorc #6 – Image
- Gun Honey Doubles Down #2 – Titan Comics
- Harley Quinn #64 – DC Comics
- Invincible Universe Battle Beast #10 – Image
- The Other Half #4 – Ignition Press
- Dark Knights Of Steel Heir To The Sea #1 – DC Comics
- Gatchaman Red Impulse #4 – Mad Cave Studios
- Mark Spears Midknight Man #2 – Keenspot Entertainment
- Punisher #6 – Marvel
- Batman #163 – DC Comics
- Spectacular Spider-Man Brand New Day #2 – Marvel
- Supergirl #15 – DC Comics
- What If Jessica Jones #1 – Marvel
- Amazing Spider-Man #31 – Marvel
- DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #3 – DC Comics
- Deathstroke The Terminator #5 – DC Comics
- He-Man And The Masters Of The Universe The Wings Of Fate #2 – Dark Horse
- Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures #39 – IDW
- Wolverine #23 – Marvel
- Absolute Green Lantern #16 – DC Comics
- Amazing Spider-Man Spider-Versity #4 – Marvel
- Deadman #1 – DC Comics
- Disney Villains Gaston #5 – Dynamite
- Mask #1 – Image
- Absolute Batman #1 – DC Comics
- Absolute Batman #15 – DC Comics
- DC Marvel Superman Spider-Man #1 – DC Comics
- Green Lantern #37 – DC Comics
- Ultimate Universe Finale #1 – Marvel
- Doctor Who Circuit Breaker #2 – Titan Comics
- Poison Ivy #46 – DC Comics
- Invincible Universe Capes #9 – Image
- Fantastic Four #13 – Marvel
- Hellboy In Love Obsidian #2 – Dark Horse
- Black Cat #12 – Marvel
- Venom #259 – Marvel
- Absolute Batman Ark-M Special #1 – DC Comics
- Kingdom Of Earth #1 – Dark Horse
- Marvel DC Spider-Man Superman #1 – Marvel
- Doomquest #2 – Marvel
- Eye Collector #2 – Image
- Absolute Batman #19 – DC Comics
- Dirt Beneath The Devil #1 – Mad Cave Studios
- Iron Man #7 – Marvel
- Alien King Killer #4 – Marvel
- Amazing Spider-Man #14 – Marvel
- Catwoman #89 – DC Comics
- Fright Night Witching Hour #1 – American Mythology Productions
- Gun Honey #1 – Titan Comics
- Fury Of Firestorm #4 – DC Comics
- Giant Robot Hellboy Returns #1 – Dark Horse
- Mark Spears Monsters #11 – Keenspot Entertainment
- Masters Of The Universe Legends Of Eternia Issue #1 – Tokyopop
- Superman Unlimited #15 – DC Comics
- Challenges Of Doom Mr Fantastic #1 – Marvel
- Monstress #63 – Image
- Amazing Spider-Man #30 – Marvel
- Usagi Yojimbo Kaito 84 #5 – Dark Horse
- X-Men 97 Season Two #2 – Marvel
- Absolute Martian Manhunter #11 – DC Comics
- Ultimate Endgame #5 – Marvel
- Wade Wilson Deadpool #6 – Marvel
- Zatanna 2026 #4 – DC Comics
- Hello Darkness #23 – BOOM! Entertainment
- Inglorious X-Force #7 – Marvel
- Savage Sword Of Conan #15 – Titan Comics
- Sorcerer Supreme #8 – Marvel
- Spectacular Spider-Man Brand New Day #1 – Marvel
- Star Wars Galaxy's Edge – Echoes Of The Empire #4 – Marvel
- Batman #9 – DC Comics
- In Your Skin #4 – Image
- Sicko #1 – Ignition Press
- The Transformers The Movie 40Th Anniversary Edition #2 – Image
- X-Men United #5 – Marvel
- Banana Number One #1 – Bad Idea
- Doomquest #1 – Marvel
- Dungeons And Dragons Total Party Killers #1 – Dark Horse
- Fall Of The House Of Slaughter #3 – BOOM! Entertainment
- Its Symbie #1 – Marvel
- Absolute Wonder Woman #20 – DC Comics
- Alice Forever After #5 – BOOM! Entertainment
- Star Wars Shadow Of Maul #5 – Marvel
- X-Men Outback #1 – Marvel
- Zatanna 2026 #3 – DC Comics
- Assorted Crisis Events #9 – Image
- Avengers JLA #2 – DC Comics
- Captain Marvel Dark Past #4 – Marvel
- GI Joe A Real American Hero #330 – Image
- Moonstar #5 – Marvel
- Supergirl Survive #2 – DC Comics
- Absolute Flash #16 – DC Comics
- If Destruction Be Our Lot #3 – Image
- Invincible Universe Battle Beast #9 – Image
- Mighty Morphin Power Rangers 2026 #2 – BOOM! Entertainment
- Savage Dragon #280 – Image
- Bludwire #2 – Mad Cave Studios
- Captain America #12 – Marvel
- DC Marvel Batman Deadpool #1 – DC Comics
- Space Ghost Annual #1 – Dynamite
- Star Trek Red Shirts–Ghost Of The 21St Century #1 – IDW
- X-Men #32 – Marvel
- Absolute Batman #18 – DC Comics
- DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #2 – DC Comics
- Imperial Guardians #5 – Marvel
- Spawn #377 – Image
- Superman #39 – DC Comics
- Superman Father Of Tomorrow #3 – DC Comics
- Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #10 – IDW
- DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #1 – DC Comics
- Vampirella (2026) #4 – Dynamite
- Absolute Batman 2025 Annual #1 – DC Comics
- Barbara Gordon Breakout #2 – DC Comics
- Black Star #1 – Titan Comics
- Devils Due Presents Lovebunny And Mr Hell #1 – Devil's Due
- Solomon Kane The Lion Errant #1 – Titan Comics
- The Peril Of The Brutal Dark: An Ezra Cain Mystery #6 – DC Comics
- Absolute Batman #17 – DC Comics
- GI Joe #12 – Image
- JSA #21 – DC Comics
- Showcase #4 – DC Comics
- Thundercats X Silverhawks Thunderhawks #4 – Dynamite
- Tigress Island #5 – Image
- Wonder Man #5 – Marvel
- 100 Bullets The Us Of Anger #1 – DC Comics
- 2026 Shantae Swimsuit Special #1 – Udon Entertainment Inc
- Aladdin #1 – Dynamite
- Black Cat #11 – Marvel
- Detective Comics #1110 – DC Comics
- Mortal Thor #12 – Marvel
- Odin #1 – Image
- Teenage Mutant Ninja Turtles #19 – IDW
- Transformers #33 – Image
- Ultimate Impact Reborn #2 – Marvel
- Void Rivals #31 – Image
- Absolute Batman #14 – DC Comics
- Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #16 – Image
- Is Ted Ok #6 – Mad Cave Studios
- Nosferatu Nightmares #1 – American Mythology Productions
- What If Secret Wars #1 – Marvel
- Batman Superman Worlds Finest #52 – DC Comics
- Bleeding Hearts #6 – DC Comics
- Invincible Universe Battle Beast #8 – Image
- Minotaur #1 – Ignition Press
- Super Creepshow #5 – Image
- Uncanny X-Men #30 – Marvel
- X-Men 97 Season Two #1 – Marvel
- X-Men United #4 – Marvel
- 2026 Street Fighter Swimsuit Special #1 – Udon Entertainment Inc
- Absolute Batman #8 – DC Comics
- Amazing Spider-Man #29 – Marvel
- Amazing Spider-Man Venom Death Spiral – Body Count #1 – Marvel
- Batgirl #21 – DC Comics
- Dan Parsons Safiya Mummy #1 – American Mythology Productions
- Murder Drones #5 – Oni Press
- Savage Dragon #281 – Image
- Universal Monsters Phantom Of The Opera #1 – Image
- Wolverine #22 – Marvel
- Adventure Time Quadruple Feature #1 – Oni Press
- Amazing Spider-Man Spider-Versity #3 – Marvel
- Department Of Truth #38 – Image
- Fantastic Four First Foes – Shalla Bal #1 – Marvel
- Punisher #5 – Marvel
- Absolute Wonder Woman #15 – DC Comics
- Amazing Spider-Man #546 – Marvel
- Civil War Unmasked #3 – Marvel
- Event Horizon Inferno #3 – IDW
- Gatchaman #20 – Mad Cave Studios
- Harley Quinn #63 – DC Comics
- Last Starfighter #1 – Mad Cave Studios
- M1 Monster Racing League #2 – Image
- Red Sonja Noir The Plunder And The Princess #1 – Dynamite
- What If Thor #1 – Marvel
- Absolute Batman #3 – DC Comics
- Absolute Martian Manhunter #10 – DC Comics
- Absolute Wonder Woman #19 – DC Comics
- Absolute Wonder Woman #16 – DC Comics
- Baby Garfield #4 – BOOM! Entertainment
- Batwoman #4 – DC Comics
- Dead By Daylight The Hillbilly #4 – Titan Comics
- Defiant The Story Of Robert Smalls #4 – Absolute Comics Group
- Galactic #2 – DSTLRY
- Infernal Hulk #8 – Marvel
- JLA Avengers #1 – Marvel
- Justice League Unlimited #20 – DC Comics
- Lady Mechanika The Mechanical Menagerie #3 – Image
- Lobo #4 – DC Comics
- Abattoir Six #4 – Iron Age Comics
- Absolute Batman #16 – DC Comics
- Absolute Wonder Woman #18 – DC Comics
- Babylon Cove #3 – Mad Cave Studios
- Darkness (2025) #6 – Image
- Lobo #1 – DC Comics
- Nightwing #139 – DC Comics
- Pooh Bear Adventures Tiggers The Only One #1 – Keenspot Entertainment
- Shudder #30 – Warrant Publishing Company
- Vampirella Summer Special 2026 #1 – Dynamite
- Vampyrates #1 – BOOM! Entertainment
- Wonder Woman #34 – DC Comics
- Absolute Batman #7 – DC Comics
- Barbara Gordon Breakout #1 – DC Comics
- Conan And Dragonero #3 – Titan Comics
- Corpse Knight #3 – Image
- Star Trek The Last Starship #9 – IDW
- Supernatural Special Castiel #1 – Dynamite
- Absolute Green Lantern #15 – DC Comics
- Amazing Spider-Man #28 – Marvel
- Doctor Strange #8 – Marvel
- Dorc #5 – Image
- Fantastic Four #12 – Marvel
- Fear Of Death A Rachel Rising Story #1 – Abstract Studios
- GI Joe #18 – Image
- Marvel Zero 2026 #1 – Marvel
- Punchline And The Vaude-Villains Vs Violante #1 – Hero Tomorrow Comics
- Shaolin Cowboy Staying A.I.Live #1 – Dark Horse
- Sonic The Hedgehog #87 – IDW
- Summer Of Supergirl Special #1 – DC Comics
- Supergirl Survive #1 – DC Comics
- Transformers The Movie 40Th Anniversary Edition #1 – Image