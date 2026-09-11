Posted in: Avengers, Batman, Boom, Comics, Dark Horse Comics, DC Comics, Dynamite, IDW, Image, Justice League, Marvel Comics, Oni Press, Spider-Man, Superman, Titan, Vault, Venom, X-Men | Tagged: , , ,

Batman, Absolute Superman & DC Next Level Lead The Top 400 Bestsellers

Batman, Absolute Superman and DC Next Level titles lead The Top 400 Bestselling Comics Chart for last week

Published
by
|
Comments

Article Summary

  • Batman #13 tops the weekly bestselling comics chart, outselling Absolute Superman #23 by nearly 50% in stores.
  • DC dominates the top five as Doom Patrol #1, Legion Of Super-Heroes #1 and Teen Titans #1 launch strong.
  • Daredevil #6 is Marvel’s top seller of the week, but it trails Batman and the biggest DC Next Level debuts.
  • The Top 400 comics list uses POS data from 600+ comic shops, spotlighting Batman, DC and Marvel market heat.

Batman #13 was the best-selling comic book in comic book stores for the week of the 1st to the 7th of September 2026, selling almost 50% more than the second comic on the chart, Absolute Superman #23. There were strong DC Next Level launches for Legion, Doom Patrol and Teen Titans, and all topping Marvel's strongest seller last week, Daredevil.

Batman, Absolute Superman & DC Next Level Lead The Top 400 Bestsellers
Batman, Absolute Superman

Courtesy of Prana Direct Market Solutions, and here are the 400 best-selling comic books in comic book stores for the week of the 1st to the 7th of September, based on Point Of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems. And with the ratio sales for the top ten. You can find previous Bestseller Lists right here, and Marketshare columns here

  1. Batman #13 – DC – 100%
  2. Absolute Superman #23 – DC – 70.42%
  3. Doom Patrol #1 – DC – 63.85%
  4. Legion Of Super-Heroes #1 – DC – 62.29%
  5. Teen Titans #1 – DC – 61.08%
  6. Daredevil #6 – Marvel – 55.29%
  7. Absolute Green Lantern #18 – DC – 36.08%
  8. Captain America #15 – Marvel 37.51%
  9. Batman Superman Weird Al Worlds Weirdest #1 – DC – 35.69%
  10. Wade Wilson Deadpool #8 – Marvel 32.86%
  11. Fantastic Four #16 – Marvel
  12. Superman The Stranger #1 – DC
  13. Deadman #4 – DC
  14. Batgirl #23 – DC
  15. Ben 10 #5 – Dynamite
  16. Crowbound #1 – Image
  17. Absolute Catwoman #3 – DC
  18. Batman Bad Seeds Sunset #1 – DC
  19. Absolute Wonder Woman #23 – DC
  20. Spider-Woman 50Th Anniversary Special #1 – Marvel
  21. Venom #261 – Marvel
  22. M.A.S.K. #4 – Image
  23. Marvel Zombies War Zone #1 – Marvel
  24. Rook Exodus #11 – Image
  25. Doctor Strange And Doctor Doom Triumph And Torment #1 – Marvel
  26. Absolute Batman #23 – DC
  27. Marvel Mangaverse Web Of Blood #1 – Marvel
  28. JSA #23 – DC
  29. Amazing Spider-Man #35 – Marvel
  30. X-Men Omega Red Dawn #1 – Marvel
  31. Hellraiser Resurrections – New Wounds #1 – Boom Studios
  32. X-Men 97 Season Two #4 – Marvel
  33. Black Panther Namor Doomed #1 – Marvel
  34. Absolute Batman 2025 Annual #1 – DC
  35. Supergirl Survive #4 – DC
  36. Absolute Green Arrow #4 – DC
  37. Marvel Knights The World To Come #6 – Marvel
  38. Escape #9 – Image
  39. Warbird #1 – Bad Idea
  40. Archie #1 – Oni Press
  41. She-Spawn #5 – Image
  42. X-Men #36 – Marvel
  43. Absolute Batman #1 – DC
  44. Batman #11 – DC
  45. Supernatural Wayward Special #1 – Dynamite
  46. Prima Apparata #1 – Ignition
  47. Terminal #2 – Image
  48. Daredevil #5 – Marvel
  49. Justice League Unlimited #22 – DC
  50. Superman #41 – DC
  51. Detective Comics #1112 – DC
  52. Poison Ivy #47 – DC
  53. Tales Of Wonder #1 – Image
  54. 100 Bullets The Us Of Anger #3 – DC
  55. Batman #12 – DC
  56. Spawn Scorched #54 – Image
  57. Minor Arcana #18 – Boom Studios
  58. Black Cat #13 – Marvel
  59. Wolverine #26 – Marvel
  60. Gambit Wanted #2 – Marvel
  61. Conan And Dragonero #5 – Titan
  62. Absolute Flash #18 – DC
  63. Giant Robot Hellboy Returns #2 – Dark Horse
  64. Rom Special #1 – Image
  65. Next Level One Shot #1 – DC
  66. Sicko #2 – Ignition
  67. Hammerfist #1 – Image
  68. Zatanna (2026) #5 – DC
  69. Spawn Scorched #53 – Image
  70. Ec Cruel Kingdom 2 #1 – Oni Press
  71. Void Rivals #33 – Image
  72. Avengers JLA #4 – DC
  73. Invincible Universe Battle Beast #12 – Image
  74. Walking Dead Deluxe #144 – Image
  75. Avengers Armageddon #3 – Marvel
  76. Uncanny X-Men #34 – Marvel
  77. Red Sonja She Devil With A Sword #5 – Dynamite
  78. Tomb Of Apocalypse #1 – Marvel
  79. No Gods No Masters #1 – Boom Studios
  80. Queen In Black #1 – Marvel
  81. Dungeons And Dragons Total Party Killers #2 – Dark Horse
  82. Flash #36 – DC
  83. Spawn #378 – Image
  84. Teenage Mutant Ninja Turtles Mirage Facsimile #1 – IDW
  85. What If X-Men #1 – Marvel
  86. Godzilla Conquers The Multiverse #2 – Marvel
  87. Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #3 – Image
  88. G.I. Joe #25 – Image
  89. Absolute Superman #22 – DC
  90. Harley Quinn #65 – DC
  91. M.A.S.K. Origins #1 – Image
  92. Transformers #35 – Image
  93. Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #1 – Marvel
  94. Absolute Batman #2 – DC
  95. Royals #6 – Image
  96. Absolute Batman #22 – DC
  97. Save Now #4 – Bad Idea
  98. Green Lantern #38 – DC
  99. Thor #800 – Marvel
  100. Punisher Vs Spider-Man #2 – Marvel
  101. Dirt Beneath The Devil #2 – Mad Cave Studios
  102. Queen In Black #3 – Marvel
  103. Lobo #6 – DC
  104. Absolute Batman #16 – DC
  105. Last Driver #1 – Image
  106. Queen In Black Venom Unchained #2 – Marvel
  107. Amazing Spider-Man #34 – Marvel
  108. Nightwing #141 – DC
  109. X-Men Outback #3 – Marvel
  110. Corpse Knight #5 – Image
  111. Black Tower The Raven Conspiracy #1 – DC
  112. X-Men #35 – Marvel
  113. Sorcerer Supreme #9 – Marvel
  114. Hello Kitty And Friends Hello World #1 – IDW
  115. Predator Vs The Planet Of The Apes #2 – Marvel
  116. Denver #1 – Mad Cave Studios
  117. Batman & Robin Year One Dynamic Duos #1 – DC
  118. Dark Knights Of Steel II #2 – DC
  119. Batman Superman Worlds Finest #54 – DC
  120. Ben 10 #4 – Dynamite
  121. New Titans #38 – DC
  122. Conan The Barbarian #34 – Titan
  123. Absolute Batman #19 – DC
  124. Absolute Batman #20 – DC
  125. Wonder Woman #36 – DC
  126. Gun Honey Doubles Down #3 – Titan
  127. Absolute Batman #17 – DC
  128. Teenage Mutant Ninja Turtles #21 – IDW
  129. Miles Morales Spider-Man #1 – Marvel
  130. Absolute Batman #3 – DC
  131. Batwoman #6 – DC
  132. Spectacular Spider-Man Brand New Day #4 – Marvel
  133. King Spawn #58 – Image
  134. Absolute Wonder Woman #22 – DC
  135. Superman Unlimited #16 – DC
  136. Supernatural #10 – Dynamite
  137. Absolute Green Arrow #3 – DC
  138. M.A.S.K. #3 – Image
  139. Terminal #1 – Image
  140. Absolute Green Lantern #17 – DC
  141. Absolute Batman #4 – DC
  142. Absolute Batman #15 – DC
  143. Stitch #8 – Dynamite
  144. Queen In Black #2 – Marvel
  145. Do A Powerbomb Black And White #2 – Image
  146. Superman Father Of Tomorrow #4 – DC
  147. Supergirl #16 – DC
  148. DC Start Here – Batman Dark Patterns #1 – DC
  149. Infernal Hulk #10 – Marvel
  150. Absolute Batman #18 – DC
  151. Deathstroke The Terminator #6 – DC
  152. Uncanny X-Men #33 – Marvel
  153. Absolute Batman #21 – DC
  154. Fall Of The House Of Slaughter #4 – Boom Studios
  155. Absolute Catwoman #1 – DC
  156. Rogue Sun #35 – Image
  157. X-Men United #6 – Marvel
  158. Punisher #7 – Marvel
  159. Absolute Batman #13 – DC
  160. Wolverine #25 – Marvel
  161. Absolute Catwoman #2 – DC
  162. Ghost Pepper #14 – Image
  163. Action Comics #1101 – DC
  164. Zatanna 2026 #5 – DC
  165. Absolute Batman #5 – DC
  166. Ultimate Impact Reborn #4 – Marvel
  167. Barbara Gordon Breakout #4 – DC
  168. Jade Warriors #2 – Keenspot
  169. Clayface Celebrity Dirt #2 – DC
  170. Absolute Superman #21 – DC
  171. Chachu #1 – Image
  172. If Destruction Be Our Lot #4 – Image
  173. Ufo Robot Grendizer #2 – Titan
  174. Mighty Morphin Power Rangers 2026 #3 – Boom Studios
  175. DC Start Here – Batman (2011) #1 – DC
  176. Invincible Universe Capes #10 – Image
  177. Absolute Batman #9 – DC
  178. Batman #1 – DC
  179. Concrete Stars Over Sand #3 – Dark Horse
  180. Jeff The Land Shark Superstar #2 – Marvel
  181. Stuff Of Nightmares The Cat In The Coffin #1 – Boom Studios
  182. Absolute Batman #6 – DC
  183. Absolute Green Arrow #1 – DC
  184. Bug Wars The Coming Of The Wardoom #1 – Image
  185. Catwoman #90 – DC
  186. Spawn The Curse Of Sherlee Johnson #7 – Image
  187. Witchblade Vampirella #1 – Image
  188. Gunslinger Spawn #57 – Image
  189. X-Men 97 Season Two #3 – Marvel
  190. Hellraiser Facsimile Edition #1 – Boom Studios
  191. Fury Of Firestorm #5 – DC
  192. Captain America #14 – Marvel
  193. Hello Darkness #24 – Boom Studios
  194. Hello Kitty And Friends: Hello World! #1 – IDW
  195. ReDCoat #19 – Image
  196. Amazing Spider-Man #33 – Marvel
  197. Project Perseus #1 – Vault
  198. Absolute Batman #7 – DC
  199. Absolute Batman #10 – DC
  200. Absolute Batman #8 – DC
  201. Action Comics #1 – DC
  202. M.A.S.K. – Image
  203. Marvel DC Spider-Man Superman #1 – Marvel
  204. Fantastic Four #15 – Marvel
  205. Alien King Killer #5 – Marvel
  206. Iron Man #8 – Marvel
  207. Inglorious X-Force #8 – Marvel
  208. Absolute Batman #11 – DC
  209. Dorc #7 – Image
  210. X-Men #34 – Marvel
  211. Star Wars The Fall Of Kylo Ren #1 – Marvel
  212. DC Start Here – Batman White Knight #1 – DC
  213. Teenage Mutant Ninja Turtles #20 – IDW
  214. G.I. Joe A Real American Hero #331 – Image
  215. Deadman #3 – DC
  216. Daredevil #3 – Marvel
  217. Star Wars Galaxys Edge – Echoes Of The Empire #5 – Marvel
  218. Venom #260 – Marvel
  219. What If Runaways #1 – Marvel
  220. Daredevil #1 – Marvel
  221. M.A.S.K. #1 – Image
  222. Rook Exodus #11 Cvr D Bryan Hitch And Brad Anderson Geiger #11 – Image
  223. Exquisite Corpses Rascal Randy #2 – Image
  224. Marc Spector Moon Knight #7 – Marvel
  225. Fireborn #4 – Image
  226. Daredevil #4 – Marvel
  227. Absolute Batman #12 – DC
  228. Queen In Black Defenders Of Light And Dark #2 – Marvel
  229. Bishop #3 – Marvel
  230. Wade Wilson Deadpool #7 – Marvel
  231. Grendel Devils Crucible–Sedition #2 – Dark Horse
  232. Sonic The Hedgehog X Godzilla #1 – IDW
  233. Avengers Armageddon #1 – Marvel
  234. Avengers Armageddon #2 – Marvel
  235. Green Lantern Corps #19 – DC
  236. Absolute Batman #14 – DC
  237. Absolute Green Arrow #2 – DC
  238. Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #17 – Image
  239. Uncanny X-Men #32 – Marvel
  240. DC Start Here – Bundle Of 25 – Batman 2016 #1 – DC
  241. Thundercats X Silverhawks Thunderhawks #5 – Dynamite
  242. Minotaur #2 – Ignition
  243. Daredevil #2 – Marvel
  244. Greatest American Hero #2 – Amp Comics LLC
  245. Nice House By The Sea #11 – DC
  246. Gargoyles (2026) #1 – Dynamite
  247. Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures #40 – IDW
  248. Queen In Black Thor #1 – Marvel
  249. Lady Mechanika The Mechanical Menagerie #4 – Image
  250. Eye Collector #3 – Image
  251. Absolute Flash #17 – DC
  252. Sonic The Hedgehog #88 – IDW
  253. The Rocketeer Infiltrator #2 – IDW
  254. Bad Thoughts #3 – Ignition
  255. Ec Catacomb Of Torment #14 – Oni Press
  256. Doomquest #3 – Marvel
  257. Superman Annual Year One Thousand #1 – DC
  258. DC Marvel Superman Spider-Man #1 – DC
  259. Queen In Black Venom Unchained #1 – Marvel
  260. DC X Sonic The Hedgehog Metal Legion #4 – DC
  261. Walking Dead Deluxe #143 – Image
  262. Mind Mgmt New And Improved #3 – Oni Press
  263. Detective Comics 2026 Annual #1 – DC
  264. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #11 – IDW
  265. Amazing Spider-Man Spider-Versity #5 – Marvel
  266. Ec Shellshock #1 – Oni Press
  267. Absolute Wonder Woman #21 – DC
  268. Batman #2 – DC
  269. X-Men Of Apocalypse Omega #1 – Marvel
  270. Batgirl #22 – DC
  271. Lucky Devils #9 – Image
  272. Marc Spector Moon Knight #6 – Marvel
  273. Doctor Strange #9 – Marvel
  274. Punisher Vs Spider-Man #1 – Marvel
  275. Gastronomique #1 – Boom Studios
  276. Batman #8 – DC
  277. Generation X-23 #7 – Marvel
  278. Zatanna (2026) #4 – DC
  279. Badrock #2 – Image
  280. Godzilla Conquers The Multiverse #1 – Marvel
  281. Batman #7 – DC
  282. Action Comics #1100 – DC
  283. Star Trek The Last Starship #10 – IDW
  284. JLA Avengers #3 – Marvel
  285. Captain Marvel Dark Past #5 – Marvel
  286. The Horror Of Godzilla Kai-Sei Era #1 – IDW
  287. X-Men The Hellfire Murder #1 – Marvel
  288. Wolverine #24 – Marvel
  289. X-Men #33 – Marvel
  290. Mary Jane Face It Tiger #1 – Marvel
  291. Predator Vs The Planet Of The Apes #1 – Marvel
  292. Spider-Man Long Way Home #2 – Marvel
  293. Jeff The Land Shark Superstar #1 – Marvel
  294. Dungeon Crawler Carl Special Edition #0 – Vault
  295. Justice League Knight Vision Special #1 – DC
  296. Bleeding Hearts #7 – DC
  297. JSA #22 – DC
  298. M1 Monster Racing League #3 – Image
  299. Heavy Metal Magazine #6 – Heavy Metal
  300. Power Rangers Green #1 – Boom Studios
  301. Absolute Martian Manhunter #12 – DC
  302. Supergirl Survive #3 – DC
  303. Dark Knights Of Steel II #1 – DC
  304. Regicide #1 – Image
  305. Last Starfighter #2 – Mad Cave Studios
  306. Captain America #13 – Marvel
  307. Fort Psycho #1 – Oni Press
  308. Excommunicated #4 – Vault
  309. Absolute Superman #20 – DC
  310. Sicko #1 – Ignition
  311. Gambit Wanted #1 – Marvel
  312. Uncanny X-Men #31 – Marvel
  313. Queen In Black Hela #1 – Marvel
  314. Adventure Time 2025 #16 – Oni Press
  315. Detective Comics #1111 – DC
  316. Ben 10 #3 – Dynamite
  317. Invincible Universe Battle Beast #11 – Image
  318. What If Spider-Man #1 – Marvel
  319. Mortal Thor #13 – Marvel
  320. Black Star #2 – Titan
  321. Absolute Batman Ark-M Special #1 – DC
  322. End Of Life #7 – DC
  323. Ben 10 #2 – Dynamite
  324. Naughty Bits #1 – Fantagraphics
  325. The Twilight Zone #10 – IDW
  326. Feral #25 – Image
  327. Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #2 – Image
  328. Walking Dead Deluxe #142 – Image
  329. Bludwire #3 – Mad Cave Studios
  330. Its Symbie #1 – Marvel
  331. Superman #40 – DC
  332. Batman #6 – DC
  333. Die Loaded #8 – Image
  334. G.I. Joe A Real American Hero #109 – Image
  335. Transformers #34 – Image
  336. Spectacular Spider-Man Brand New Day #3 – Marvel
  337. Amazing Spider-Man #32 – Marvel
  338. X-Men Outback #2 – Marvel
  339. Conan The Barbarian #33 – Titan
  340. Kingdom Of Earth #2 – Dark Horse
  341. Shaolin Cowboy Staying Ailive #2 – Dark Horse
  342. Emperor Aquaman #20 – DC
  343. DC Marvel Batman Deadpool #1 – DC
  344. Ben 10 #1 – Dynamite
  345. Exquisite Corpses Rascal Randy #1 – Image
  346. Queen In Black Defenders Of Light And Dark #1 – Marvel
  347. Street Fighter Masters Ken #1 – Udon
  348. Power Rangers Unlimited #2 – Boom Studios
  349. Batman Superman Worlds Finest 2026 Annual #1 – DC
  350. Justice League Unlimited #21 – DC
  351. Operation Iron Coffin #2 – IDW
  352. Something Is Killing The Children #49 – Boom Studios
  353. Star-Crossed #2 – Dark Horse
  354. DC Connect #76 – DC
  355. Absolute Green Lantern #16 – DC
  356. Absolute Martian Manhunter #11 – DC
  357. Talespin #1 – Dynamite
  358. Void Rivals #32 – Image
  359. Transformers The Movie 40Th Anniversary Edition #3 – Image
  360. Marvel Tokon First Strike #1 – Marvel
  361. What If Captain America #1 – Marvel
  362. Punisher #6 – Marvel
  363. Batman #10 – DC
  364. Vampirella Vs Red Sonja Red City #1 – Dynamite
  365. Star Trek Starfleet Academy–Lost Contact #5 – IDW
  366. G.I. Joe A Real American Hero #330 – Image
  367. Darkness #7 – Image
  368. If Destruction Be Our Lot #3 – Image
  369. Dog Tag #4 – Mad Cave Studios
  370. Silver Surfer #6 – Marvel
  371. Flash #35 – DC
  372. Absolute Wonder Woman #20 – DC
  373. Avengers JLA #2 – DC
  374. Deadman #2 – DC
  375. Aladdin #2 – Dynamite
  376. Event Horizon Inferno #4 – IDW
  377. Odin #3 – Image
  378. She Spawn #4 – Image
  379. If Destruction Be Our Lot #1 – Image
  380. Pimp Killer #2 – Keenspot
  381. Challenges Of Doom Mr Fantastic #1 – Marvel
  382. Bishop #2 – Marvel
  383. Amazing Spider-Man #100 – Marvel
  384. Powers 25 #12 – Dark Horse
  385. Wonder Woman #35 – DC
  386. Adventure Comics #247 – DC
  387. The Beauty 2025 #8 – Ignition
  388. Bloodland #6 – Ignition
  389. Doomquest #1 – Marvel
  390. Solomon Kane The Lion Errant #2 – Titan
  391. Minor Arcana #17 – Boom Studios
  392. Vampyrates #2 – Boom Studios
  393. He-Man And The Masters Of The Universe #6 – Dark Horse
  394. Swamp Thing 1989 #4 – DC
  395. Detective Comics #27 – DC
  396. Vampirella 2026 #5 – Dynamite
  397. Gunslinger Spawn #56 – Image
  398. Dirt Beneath The Devil #1 – Mad Cave Studios
  399. X-Men Outback #1 – Marvel
  400. Alias Red Band #5 – Marvel

Enjoyed this? Please share on social media!

Stay up-to-date and support the site by following Bleeding Cool on Google News today!

Rich JohnstonAbout Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of comic books The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne and Chase Variant. Lives in South-West London, works from The Union Club on Greek Street, shops at Gosh, Piranha and Forbidden Planet. Father of two daughters, Amazon associate, political cartoonist.
twitterfacebookinstagramwebsite
Comments will load 20 seconds after page. Click here to load them now.