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Batman, Absolute Superman & DC Next Level Lead The Top 400 Bestsellers
Batman, Absolute Superman and DC Next Level titles lead The Top 400 Bestselling Comics Chart for last week
Article Summary
- Batman #13 tops the weekly bestselling comics chart, outselling Absolute Superman #23 by nearly 50% in stores.
- DC dominates the top five as Doom Patrol #1, Legion Of Super-Heroes #1 and Teen Titans #1 launch strong.
- Daredevil #6 is Marvel’s top seller of the week, but it trails Batman and the biggest DC Next Level debuts.
- The Top 400 comics list uses POS data from 600+ comic shops, spotlighting Batman, DC and Marvel market heat.
Batman #13 was the best-selling comic book in comic book stores for the week of the 1st to the 7th of September 2026, selling almost 50% more than the second comic on the chart, Absolute Superman #23. There were strong DC Next Level launches for Legion, Doom Patrol and Teen Titans, and all topping Marvel's strongest seller last week, Daredevil.
Courtesy of Prana Direct Market Solutions, and here are the 400 best-selling comic books in comic book stores for the week of the 1st to the 7th of September, based on Point Of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems. And with the ratio sales for the top ten. You can find previous Bestseller Lists right here, and Marketshare columns here
- Batman #13 – DC – 100%
- Absolute Superman #23 – DC – 70.42%
- Doom Patrol #1 – DC – 63.85%
- Legion Of Super-Heroes #1 – DC – 62.29%
- Teen Titans #1 – DC – 61.08%
- Daredevil #6 – Marvel – 55.29%
- Absolute Green Lantern #18 – DC – 36.08%
- Captain America #15 – Marvel 37.51%
- Batman Superman Weird Al Worlds Weirdest #1 – DC – 35.69%
- Wade Wilson Deadpool #8 – Marvel 32.86%
- Fantastic Four #16 – Marvel
- Superman The Stranger #1 – DC
- Deadman #4 – DC
- Batgirl #23 – DC
- Ben 10 #5 – Dynamite
- Crowbound #1 – Image
- Absolute Catwoman #3 – DC
- Batman Bad Seeds Sunset #1 – DC
- Absolute Wonder Woman #23 – DC
- Spider-Woman 50Th Anniversary Special #1 – Marvel
- Venom #261 – Marvel
- M.A.S.K. #4 – Image
- Marvel Zombies War Zone #1 – Marvel
- Rook Exodus #11 – Image
- Doctor Strange And Doctor Doom Triumph And Torment #1 – Marvel
- Absolute Batman #23 – DC
- Marvel Mangaverse Web Of Blood #1 – Marvel
- JSA #23 – DC
- Amazing Spider-Man #35 – Marvel
- X-Men Omega Red Dawn #1 – Marvel
- Hellraiser Resurrections – New Wounds #1 – Boom Studios
- X-Men 97 Season Two #4 – Marvel
- Black Panther Namor Doomed #1 – Marvel
- Absolute Batman 2025 Annual #1 – DC
- Supergirl Survive #4 – DC
- Absolute Green Arrow #4 – DC
- Marvel Knights The World To Come #6 – Marvel
- Escape #9 – Image
- Warbird #1 – Bad Idea
- Archie #1 – Oni Press
- She-Spawn #5 – Image
- X-Men #36 – Marvel
- Absolute Batman #1 – DC
- Batman #11 – DC
- Supernatural Wayward Special #1 – Dynamite
- Prima Apparata #1 – Ignition
- Terminal #2 – Image
- Daredevil #5 – Marvel
- Justice League Unlimited #22 – DC
- Superman #41 – DC
- Detective Comics #1112 – DC
- Poison Ivy #47 – DC
- Tales Of Wonder #1 – Image
- 100 Bullets The Us Of Anger #3 – DC
- Batman #12 – DC
- Spawn Scorched #54 – Image
- Minor Arcana #18 – Boom Studios
- Black Cat #13 – Marvel
- Wolverine #26 – Marvel
- Gambit Wanted #2 – Marvel
- Conan And Dragonero #5 – Titan
- Absolute Flash #18 – DC
- Giant Robot Hellboy Returns #2 – Dark Horse
- Rom Special #1 – Image
- Next Level One Shot #1 – DC
- Sicko #2 – Ignition
- Hammerfist #1 – Image
- Zatanna (2026) #5 – DC
- Spawn Scorched #53 – Image
- Ec Cruel Kingdom 2 #1 – Oni Press
- Void Rivals #33 – Image
- Avengers JLA #4 – DC
- Invincible Universe Battle Beast #12 – Image
- Walking Dead Deluxe #144 – Image
- Avengers Armageddon #3 – Marvel
- Uncanny X-Men #34 – Marvel
- Red Sonja She Devil With A Sword #5 – Dynamite
- Tomb Of Apocalypse #1 – Marvel
- No Gods No Masters #1 – Boom Studios
- Queen In Black #1 – Marvel
- Dungeons And Dragons Total Party Killers #2 – Dark Horse
- Flash #36 – DC
- Spawn #378 – Image
- Teenage Mutant Ninja Turtles Mirage Facsimile #1 – IDW
- What If X-Men #1 – Marvel
- Godzilla Conquers The Multiverse #2 – Marvel
- Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #3 – Image
- G.I. Joe #25 – Image
- Absolute Superman #22 – DC
- Harley Quinn #65 – DC
- M.A.S.K. Origins #1 – Image
- Transformers #35 – Image
- Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #1 – Marvel
- Absolute Batman #2 – DC
- Royals #6 – Image
- Absolute Batman #22 – DC
- Save Now #4 – Bad Idea
- Green Lantern #38 – DC
- Thor #800 – Marvel
- Punisher Vs Spider-Man #2 – Marvel
- Dirt Beneath The Devil #2 – Mad Cave Studios
- Queen In Black #3 – Marvel
- Lobo #6 – DC
- Absolute Batman #16 – DC
- Last Driver #1 – Image
- Queen In Black Venom Unchained #2 – Marvel
- Amazing Spider-Man #34 – Marvel
- Nightwing #141 – DC
- X-Men Outback #3 – Marvel
- Corpse Knight #5 – Image
- Black Tower The Raven Conspiracy #1 – DC
- X-Men #35 – Marvel
- Sorcerer Supreme #9 – Marvel
- Hello Kitty And Friends Hello World #1 – IDW
- Predator Vs The Planet Of The Apes #2 – Marvel
- Denver #1 – Mad Cave Studios
- Batman & Robin Year One Dynamic Duos #1 – DC
- Dark Knights Of Steel II #2 – DC
- Batman Superman Worlds Finest #54 – DC
- Ben 10 #4 – Dynamite
- New Titans #38 – DC
- Conan The Barbarian #34 – Titan
- Absolute Batman #19 – DC
- Absolute Batman #20 – DC
- Wonder Woman #36 – DC
- Gun Honey Doubles Down #3 – Titan
- Absolute Batman #17 – DC
- Teenage Mutant Ninja Turtles #21 – IDW
- Miles Morales Spider-Man #1 – Marvel
- Absolute Batman #3 – DC
- Batwoman #6 – DC
- Spectacular Spider-Man Brand New Day #4 – Marvel
- King Spawn #58 – Image
- Absolute Wonder Woman #22 – DC
- Superman Unlimited #16 – DC
- Supernatural #10 – Dynamite
- Absolute Green Arrow #3 – DC
- M.A.S.K. #3 – Image
- Terminal #1 – Image
- Absolute Green Lantern #17 – DC
- Absolute Batman #4 – DC
- Absolute Batman #15 – DC
- Stitch #8 – Dynamite
- Queen In Black #2 – Marvel
- Do A Powerbomb Black And White #2 – Image
- Superman Father Of Tomorrow #4 – DC
- Supergirl #16 – DC
- DC Start Here – Batman Dark Patterns #1 – DC
- Infernal Hulk #10 – Marvel
- Absolute Batman #18 – DC
- Deathstroke The Terminator #6 – DC
- Uncanny X-Men #33 – Marvel
- Absolute Batman #21 – DC
- Fall Of The House Of Slaughter #4 – Boom Studios
- Absolute Catwoman #1 – DC
- Rogue Sun #35 – Image
- X-Men United #6 – Marvel
- Punisher #7 – Marvel
- Absolute Batman #13 – DC
- Wolverine #25 – Marvel
- Absolute Catwoman #2 – DC
- Ghost Pepper #14 – Image
- Action Comics #1101 – DC
- Zatanna 2026 #5 – DC
- Absolute Batman #5 – DC
- Ultimate Impact Reborn #4 – Marvel
- Barbara Gordon Breakout #4 – DC
- Jade Warriors #2 – Keenspot
- Clayface Celebrity Dirt #2 – DC
- Absolute Superman #21 – DC
- Chachu #1 – Image
- If Destruction Be Our Lot #4 – Image
- Ufo Robot Grendizer #2 – Titan
- Mighty Morphin Power Rangers 2026 #3 – Boom Studios
- DC Start Here – Batman (2011) #1 – DC
- Invincible Universe Capes #10 – Image
- Absolute Batman #9 – DC
- Batman #1 – DC
- Concrete Stars Over Sand #3 – Dark Horse
- Jeff The Land Shark Superstar #2 – Marvel
- Stuff Of Nightmares The Cat In The Coffin #1 – Boom Studios
- Absolute Batman #6 – DC
- Absolute Green Arrow #1 – DC
- Bug Wars The Coming Of The Wardoom #1 – Image
- Catwoman #90 – DC
- Spawn The Curse Of Sherlee Johnson #7 – Image
- Witchblade Vampirella #1 – Image
- Gunslinger Spawn #57 – Image
- X-Men 97 Season Two #3 – Marvel
- Hellraiser Facsimile Edition #1 – Boom Studios
- Fury Of Firestorm #5 – DC
- Captain America #14 – Marvel
- Hello Darkness #24 – Boom Studios
- Hello Kitty And Friends: Hello World! #1 – IDW
- ReDCoat #19 – Image
- Amazing Spider-Man #33 – Marvel
- Project Perseus #1 – Vault
- Absolute Batman #7 – DC
- Absolute Batman #10 – DC
- Absolute Batman #8 – DC
- Action Comics #1 – DC
- M.A.S.K. – Image
- Marvel DC Spider-Man Superman #1 – Marvel
- Fantastic Four #15 – Marvel
- Alien King Killer #5 – Marvel
- Iron Man #8 – Marvel
- Inglorious X-Force #8 – Marvel
- Absolute Batman #11 – DC
- Dorc #7 – Image
- X-Men #34 – Marvel
- Star Wars The Fall Of Kylo Ren #1 – Marvel
- DC Start Here – Batman White Knight #1 – DC
- Teenage Mutant Ninja Turtles #20 – IDW
- G.I. Joe A Real American Hero #331 – Image
- Deadman #3 – DC
- Daredevil #3 – Marvel
- Star Wars Galaxys Edge – Echoes Of The Empire #5 – Marvel
- Venom #260 – Marvel
- What If Runaways #1 – Marvel
- Daredevil #1 – Marvel
- M.A.S.K. #1 – Image
- Rook Exodus #11 Cvr D Bryan Hitch And Brad Anderson Geiger #11 – Image
- Exquisite Corpses Rascal Randy #2 – Image
- Marc Spector Moon Knight #7 – Marvel
- Fireborn #4 – Image
- Daredevil #4 – Marvel
- Absolute Batman #12 – DC
- Queen In Black Defenders Of Light And Dark #2 – Marvel
- Bishop #3 – Marvel
- Wade Wilson Deadpool #7 – Marvel
- Grendel Devils Crucible–Sedition #2 – Dark Horse
- Sonic The Hedgehog X Godzilla #1 – IDW
- Avengers Armageddon #1 – Marvel
- Avengers Armageddon #2 – Marvel
- Green Lantern Corps #19 – DC
- Absolute Batman #14 – DC
- Absolute Green Arrow #2 – DC
- Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #17 – Image
- Uncanny X-Men #32 – Marvel
- DC Start Here – Bundle Of 25 – Batman 2016 #1 – DC
- Thundercats X Silverhawks Thunderhawks #5 – Dynamite
- Minotaur #2 – Ignition
- Daredevil #2 – Marvel
- Greatest American Hero #2 – Amp Comics LLC
- Nice House By The Sea #11 – DC
- Gargoyles (2026) #1 – Dynamite
- Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures #40 – IDW
- Queen In Black Thor #1 – Marvel
- Lady Mechanika The Mechanical Menagerie #4 – Image
- Eye Collector #3 – Image
- Absolute Flash #17 – DC
- Sonic The Hedgehog #88 – IDW
- The Rocketeer Infiltrator #2 – IDW
- Bad Thoughts #3 – Ignition
- Ec Catacomb Of Torment #14 – Oni Press
- Doomquest #3 – Marvel
- Superman Annual Year One Thousand #1 – DC
- DC Marvel Superman Spider-Man #1 – DC
- Queen In Black Venom Unchained #1 – Marvel
- DC X Sonic The Hedgehog Metal Legion #4 – DC
- Walking Dead Deluxe #143 – Image
- Mind Mgmt New And Improved #3 – Oni Press
- Detective Comics 2026 Annual #1 – DC
- Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #11 – IDW
- Amazing Spider-Man Spider-Versity #5 – Marvel
- Ec Shellshock #1 – Oni Press
- Absolute Wonder Woman #21 – DC
- Batman #2 – DC
- X-Men Of Apocalypse Omega #1 – Marvel
- Batgirl #22 – DC
- Lucky Devils #9 – Image
- Marc Spector Moon Knight #6 – Marvel
- Doctor Strange #9 – Marvel
- Punisher Vs Spider-Man #1 – Marvel
- Gastronomique #1 – Boom Studios
- Batman #8 – DC
- Generation X-23 #7 – Marvel
- Zatanna (2026) #4 – DC
- Badrock #2 – Image
- Godzilla Conquers The Multiverse #1 – Marvel
- Batman #7 – DC
- Action Comics #1100 – DC
- Star Trek The Last Starship #10 – IDW
- JLA Avengers #3 – Marvel
- Captain Marvel Dark Past #5 – Marvel
- The Horror Of Godzilla Kai-Sei Era #1 – IDW
- X-Men The Hellfire Murder #1 – Marvel
- Wolverine #24 – Marvel
- X-Men #33 – Marvel
- Mary Jane Face It Tiger #1 – Marvel
- Predator Vs The Planet Of The Apes #1 – Marvel
- Spider-Man Long Way Home #2 – Marvel
- Jeff The Land Shark Superstar #1 – Marvel
- Dungeon Crawler Carl Special Edition #0 – Vault
- Justice League Knight Vision Special #1 – DC
- Bleeding Hearts #7 – DC
- JSA #22 – DC
- M1 Monster Racing League #3 – Image
- Heavy Metal Magazine #6 – Heavy Metal
- Power Rangers Green #1 – Boom Studios
- Absolute Martian Manhunter #12 – DC
- Supergirl Survive #3 – DC
- Dark Knights Of Steel II #1 – DC
- Regicide #1 – Image
- Last Starfighter #2 – Mad Cave Studios
- Captain America #13 – Marvel
- Fort Psycho #1 – Oni Press
- Excommunicated #4 – Vault
- Absolute Superman #20 – DC
- Sicko #1 – Ignition
- Gambit Wanted #1 – Marvel
- Uncanny X-Men #31 – Marvel
- Queen In Black Hela #1 – Marvel
- Adventure Time 2025 #16 – Oni Press
- Detective Comics #1111 – DC
- Ben 10 #3 – Dynamite
- Invincible Universe Battle Beast #11 – Image
- What If Spider-Man #1 – Marvel
- Mortal Thor #13 – Marvel
- Black Star #2 – Titan
- Absolute Batman Ark-M Special #1 – DC
- End Of Life #7 – DC
- Ben 10 #2 – Dynamite
- Naughty Bits #1 – Fantagraphics
- The Twilight Zone #10 – IDW
- Feral #25 – Image
- Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #2 – Image
- Walking Dead Deluxe #142 – Image
- Bludwire #3 – Mad Cave Studios
- Its Symbie #1 – Marvel
- Superman #40 – DC
- Batman #6 – DC
- Die Loaded #8 – Image
- G.I. Joe A Real American Hero #109 – Image
- Transformers #34 – Image
- Spectacular Spider-Man Brand New Day #3 – Marvel
- Amazing Spider-Man #32 – Marvel
- X-Men Outback #2 – Marvel
- Conan The Barbarian #33 – Titan
- Kingdom Of Earth #2 – Dark Horse
- Shaolin Cowboy Staying Ailive #2 – Dark Horse
- Emperor Aquaman #20 – DC
- DC Marvel Batman Deadpool #1 – DC
- Ben 10 #1 – Dynamite
- Exquisite Corpses Rascal Randy #1 – Image
- Queen In Black Defenders Of Light And Dark #1 – Marvel
- Street Fighter Masters Ken #1 – Udon
- Power Rangers Unlimited #2 – Boom Studios
- Batman Superman Worlds Finest 2026 Annual #1 – DC
- Justice League Unlimited #21 – DC
- Operation Iron Coffin #2 – IDW
- Something Is Killing The Children #49 – Boom Studios
- Star-Crossed #2 – Dark Horse
- DC Connect #76 – DC
- Absolute Green Lantern #16 – DC
- Absolute Martian Manhunter #11 – DC
- Talespin #1 – Dynamite
- Void Rivals #32 – Image
- Transformers The Movie 40Th Anniversary Edition #3 – Image
- Marvel Tokon First Strike #1 – Marvel
- What If Captain America #1 – Marvel
- Punisher #6 – Marvel
- Batman #10 – DC
- Vampirella Vs Red Sonja Red City #1 – Dynamite
- Star Trek Starfleet Academy–Lost Contact #5 – IDW
- G.I. Joe A Real American Hero #330 – Image
- Darkness #7 – Image
- If Destruction Be Our Lot #3 – Image
- Dog Tag #4 – Mad Cave Studios
- Silver Surfer #6 – Marvel
- Flash #35 – DC
- Absolute Wonder Woman #20 – DC
- Avengers JLA #2 – DC
- Deadman #2 – DC
- Aladdin #2 – Dynamite
- Event Horizon Inferno #4 – IDW
- Odin #3 – Image
- She Spawn #4 – Image
- If Destruction Be Our Lot #1 – Image
- Pimp Killer #2 – Keenspot
- Challenges Of Doom Mr Fantastic #1 – Marvel
- Bishop #2 – Marvel
- Amazing Spider-Man #100 – Marvel
- Powers 25 #12 – Dark Horse
- Wonder Woman #35 – DC
- Adventure Comics #247 – DC
- The Beauty 2025 #8 – Ignition
- Bloodland #6 – Ignition
- Doomquest #1 – Marvel
- Solomon Kane The Lion Errant #2 – Titan
- Minor Arcana #17 – Boom Studios
- Vampyrates #2 – Boom Studios
- He-Man And The Masters Of The Universe #6 – Dark Horse
- Swamp Thing 1989 #4 – DC
- Detective Comics #27 – DC
- Vampirella 2026 #5 – Dynamite
- Gunslinger Spawn #56 – Image
- Dirt Beneath The Devil #1 – Mad Cave Studios
- X-Men Outback #1 – Marvel
- Alias Red Band #5 – Marvel