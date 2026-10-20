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I've Found 125 Absolute Batman #25 Variant Covers… So Far

I've Found 125 Absolute Batman #25 Variant Covers... So Far. How many more can you find out there???

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Article Summary

  • Absolute Batman #25 already has 125 variant covers tracked, including 12 open-order editions and 113 retailer exclusives.
  • Retailer-exclusive Absolute Batman #25 variants span major stores, webshops, conventions and artist-specific foil, virgin and B&W editions.
  • The roundup catalogs covers by artists and retailers, from Mark Brooks and J. Scott Campbell to Unknown Comics and PCB Hobby.
  • Absolute Batman #25 arrives October 28, 2026, with more variants still surfacing ahead of release through Lunar and other distributors.

The Absolute Batman #25 retailer-exclusive covers are being revealed ahead of publication at the end of October. Here are the 125 covers so far, 12 open order and 113 retailer-exclusive covers I have found so far… any more out there?

Absolute Batman #25 Exclusive Retailer Variant Covers... So Far

  • Absolute Batman #25 John Giang Big Time Collectibles

Absolute Batman #25 Exclusive Retailer Variant Covers... So Far

  • Absolute Batman #25 Kwanchanart Michele Bandini
  • Absolute Batman #25 Dexter Soy Comic Sketch Art
  • Absolute Batman #25 Unknown Comics Tyler Kirkham Trade, Virgin, Foil

Absolute Batman #25 Exclusive Retailer Variant Covers... So Far

  • Absolute Batman #25 Dan Quintana MyComicMania
  • Absolute Batman #25 616 Comics Francesco Tomaselli (Foil Virgin, Variant, Virgin)
  • Absolute Batman #25 Beast Coast Comics / Strange Tales to Collect Webstore Bill Sienkiewicz (Foil, Virgin)
  • Absolute Batman #25 Big Alpaca Comics Mike Choi (Variant, Virgin)
  • Absolute Batman #25 Big Time Collectibles Martin Simmonds Trade, Foil Virgin / Sketch Virgin
  • Absolute Batman #25 Collector Cave / ComicXposure Felix Leon (Variant, Virgin)
  • Absolute Batman #25 Comic Inspiration Kaare Andrews (foil, virgin)
  • Absolute Batman #25 ComicTom101 / Big Clutch / Rupp's Comics Joe Benitez (color splash virgin, foil virgin, variant)
  • Absolute Batman #25 Dark Lord Collections David Mack (foil virgin, variant, virgin)
  • Absolute Batman #25 Dark Lord Collections Ivan Tao (foil virgin, variant, virgin)
  • Absolute Batman #25 East Side Comics / The Comic Mint / 7Ate9Comics / KRS Comics Sean Galloway Foil Virgin
  • Absolute Batman #25 Essential Sequential / PCB Hobby Eric Canete (B&W color splash / variant versions)
  • Absolute Batman #25 Felix Comic Art Ian Bertram Black & White Foil Virgin / Black & White

 

  • Absolute Batman #25 Nick Dragotta Black & White Foil / Black & White
  • Absolute Batman #25 Forbidden Planet Lee Garbett (foil virgin, variant)
  • Absolute Batman #25 Jams Fortress Comics LA Comic Con 2026 Rachta Lin (foil, foil virgin)
  • Absolute Batman #25 Knight of Comics Santa Fung (variant, virgin)
  • Absolute Batman #25 KRS Comics / East Side Comics Ben Oliver (variant, virgin)
  • Absolute Batman #25 LBS Collectibles Marco Mastrazzo (foil virgin, variant, virgin)
  • Absolute Batman #25 Mark Brooks webstore Scott Snyder / Jock variants (Demon Fire foil virgin, Green foil virgin, Pencil virgin, Rose foil virgin, Silver foil virgin, and related trade/variant editions)
  • Absolute Batman #25 One Stop Comic Shop Seth Mann 3-D / 3D foil
  • Absolute Batman #25 PCB Hobby NYCC 2026 Jim Steranko (B&W virgin, variant)
  • Absolute Batman #25 PCB Hobby Sajad Shah (B&W virgin, variant)
  • Absolute Batman #25 Pop Culture / Hive / Knight of Comics / Big Dex NYCC 2026 Guillem March (B&W ink virgin, variant)
  • Absolute Batman #25 SBL Collectibles Damion Scott (foil, virgin)
  • Absolute Batman #25 Skottie Young webstore (foil virgin, variant)
  • Absolute Batman #25 Sweet Deevs / Variant Supply webstore Mirka Andolfo (foil, virgin)
  • Absolute Batman #25 Clay Mann/The Mann Boyz Webstore Trade, Foil
  • Absolute Batman #25 Unknown Comics Tony S. Daniel (B&W virgin, variant, virgin) —
  • Absolute Batman #25 Mark Brooks Webstore
  • Absolute Batman #25 Mark Brooks Webstore Colour
  • Absolute Batman #25 Yellow Bird/Radioactive Comics Dave Johnson, Trade, Virgin
  • Absolute Batman #25 Ryan Benjamin Indie Collectors Emporium Trade 3000 copies
  • Absolute Batman #25 Ryan Benjamin Indie Collectors Emporium Virgin 1000 copies
  • Absolute Batman #25 Ryan Benjamin Indie Collectors Emporium Black & White 1000 copies
  • Absolute Batman #25 Carla Cohen 616 Comics Trade, Virgin, Colour
  • Absolute Batman #25 Infinity6comics Travis Mercer Color Splash Virgin, Foil
  • Absolute Batman #25 J. Scott Campbell Webstore Catwoman Connecting
  • Absolute Batman #25 J. Scott Campbell Webstore Batman Connecting
  • Absolute Batman #25 J. Scott Campbell Webstore Joker Connecting
  • Absolute Batman #25 Leaps Lair Mark Texeira Foil Virgin, Trade
  • Absolute Batman #25 Stanley 'Artgerm' Lau Webstore Foil Virgin, Trade,Virgin
  • Absolute Batman #25 Third Eye Comics Sanford Greene Foil Virgin,Trade
  • Absolute Batman #25 Unknown Comics Stephen Segovia Batman Foil Virgin, Trade, Virgin

Absolute Batman #25

  • Absolute Batman #25 Unknown Comics Stephen Segovia Black & White Virgin
  • Absolute Batman #25 Unknown Comics Stephen Segovia Joker Foil Virgin, Trade, Virgin
  • Absolute Batman #25 ComicXposure Marco Mastrazzo Trade, Virgin, Foil
  • Absolute Batman #25 Capes And Cowl Comics Maria the Wolf & Mike Spicer Colour, B&W

Absolute Batman #25 Exclusive Retailer Variant Covers... So Far

  • Absolute Batman #25 Unknown Comics Don Aguillo Trade. Virgin, Foil

And there are more coming, clearly… here are the versions everyone can get through Lunar, Universal and Diamond UK Distributors.

Absolute Batman #25

ABSOLUTE BATMAN #25
(W) Scott Snyder (A/CA) Nick Dragotta
ABSOLUTE BATMAN CELEBRATES 25 ISSUES! All the villains. All the heroes. All the stakes. What's left…of Absolute Batman? $5.99/$6.99 10/28/2026

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Rich JohnstonAbout Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of comic books The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne and Chase Variant. Lives in South-West London, works from The Union Club on Greek Street, shops at Gosh, Piranha and Forbidden Planet. Father of two daughters, Amazon associate, political cartoonist.
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