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Marvel's Midnight Universe & The Top 400 Bestselling Comics Last Week
Marvel's Midnight Universe (Again) And The Top 400 Bestselling Comics Last Week
Article Summary
- Top 400 Bestselling Comics Last Week crowns Marvel’s Midnight Universe again, with Midnight Spider-Man #1 leading all sales.
- Midnight X-Men #1, Amazing Spider-Man #1001, Venom #1, Doom and DNX keep Marvel dominant across the weekly chart.
- DC breaks through with Teen Titans, Doom Patrol and Legion of Super-Heroes, but trails Marvel’s strongest launches.
- Based on POS data from 600+ comic shops, the Top 400 Bestselling Comics Last Week covers October 13 to 19.
Marvel Comics' Midnight absolutely smashed The Top 400 Bestselling Comics two weeks ago, their only published titles that week, and they still top the charts for last week, at least Midnight Spider-Man and Midnight X-Men did, followed by Amazing Spider-Man, Venom, Doom and DNX before DC Comics even gets a look in. These results from the 13th to the 19th of October are courtesy of Prana Direct Market Solutions. Here are the 400 best-selling comic books in comic book stores based on Point Of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems. You can find previous Bestseller Lists right here.
- Midnight Spider-Man #1 – Marvel – 100%
- Midnight X-Men #1 – Marvel – 93.67%
- Amazing Spider-Man #1001 – Marvel – 89.15%
- Venom #1 – Marvel – 84.91%
- Doom All-On-One #1 – Marvel – 73.24%
- DNX #3 – Marvel – 70.73%
- Teen Titans #2 – DC Comics – 70.99%
- Doom Patrol #2 – DC Comics – 71.16%
- Midnight Fantastic Four #1 – Marvel – 75.77%
- Legion Of Super-Heroes #2 – DC Comics – 68.37%
- Wolverine Paradise #1 – Marvel
- Batman Bad Seeds Streets Of Gotham #1 – DC Comics
- Transformers #37 – Image
- Infernal Hulk Vs Fantastic Four #1 – Marvel
- Batman & Robin Year One Dynamic Duos #3 – DC Comics
- X-Men #39 – Marvel
- Batman Bad Seeds Gotham Central #2 – DC Comics
- Mark Spears Graveyard Shift #1 – Keenspot Entertainment
- Barbara Gordon Breakout #6 – DC Comics
- Clayface Celebrity Dirt #4 – DC Comics
- Wade Wilson Deadpool #9 – Marvel
- Batman #14 – DC Comics
- Iron Man #10 – Marvel
- Clayface #1 – DC Comics
- Black Cat #15 – Marvel
- Amazing Spider-Man #1000 – Marvel
- Spawn 77 #2 – Image
- Teenage Mutant Ninja Turtles #23 – IDW
- Supergirl #18 – DC Comics
- Absolute Superman #24 – DC Comics
- Sonic The Hedgehog X Godzilla #3 – IDW
- Absolute Batman #24 – DC Comics
- Batman #227 – DC Comics
- Green Lantern Corps #21 – DC Comics
- Detective Comics #880 – DC Comics
- X-Men 97 Season Two #5 – Marvel
- Demon #1 – DC Comics
- Something Is Killing The Children #50 – Boom
- Generation X-23 #9 – Marvel
- Amazing Spider-Man Amazing Visions #1 – Marvel
- Karman Blade #2 – Image
- Star Wars Rogue One – Chirrut And Baze #1 – Marvel
- Lilith Blood And Burlesque #1 – Vault Comics
- Captain Britain 50Th Anniversary Special #1 – Marvel
- Nice House By The Sea #12 – DC Comics
- Gi Joe A Real American Hero #333 – Image
- Archie Vs The Terminator #1 – Dynamite
- Nova Return Of The Rings #1 – Marvel
- Ice Cream Man #1 – Image
- Jonah Hex And The Shadow Of Death #1 – DC Comics
- Regicide #3 – Image
- Chachu #3 – Image
- Meals To Astonish Avengers #1 – Marvel
- Starship Godzilla Invasion X Kai-Sei Era #1 – IDW
- Absolute Green Lantern #19 – DC Comics
- 12-Foot Skeleton #1 – Ignition Press
- Star Wars The Book Of Boba Fett #3 – Marvel
- Hammer Head #1 – Mad Cave Studios
- Absolute Wonder Woman #24 – DC Comics
- Star Trek Zero Point #1 – IDW
- 100 Bullets The Us Of Anger #4 – DC Comics
- Mask #5 – Image
- Youll Never Leave This Place Alive #1 – IDW
- Seasons #12 – Image
- Fire And Ice Darkwolf #4 – Dynamite
- Magic The Gathering Untold Stories–Liliana #1 – Dark Horse
- Power Rangers Unlimited #4 – Boom
- Prima Apparata #2 – Ignition Press
- Deadman #5 – DC Comics
- Batgirl #24 – DC Comics
- Sicko #3 – Ignition Press
- Alien Vs X-Men #1 – Marvel
- Gi Joe A Real American Hero Tomb Raider #1 – Image
- Universal Monsters Frankenstein Bw Special #1 – Image
- Dnx #2 – Marvel
- Absolute Cassandra Cain The Shadows Hand #1 – DC Comics
- Dnx #1 – Marvel
- Star Trek Red Shirts–Ghost Of The 21St Century #3 – IDW
- Superman The Stranger #2 – DC Comics
- The Amazing Venom #1 – Marvel
- Sabrina The Teenage Witch #1 – Oni Press
- Uncanny X-Men #36 – Marvel
- Invincible Universe Battle Beast #1 – Image
- Absolute Green Arrow #5 – DC Comics
- Star Trek Holo-Ween II #2 – IDW
- Dungeons And Dragons Total Party Killers #3 – Dark Horse
- Fantastic Four #17 – Marvel
- Radiant Black #44 – Image
- X-Men #38 – Marvel
- Ec Cruel Kingdom #2 #2 – Oni Press
- Uncanny X-Men #159 – Marvel
- Batman #423 – DC Comics
- Absolute Flash #19 – DC Comics
- Last Driver #1 – Image
- Crowbound #2 – Image
- Jsa #24 – DC Comics
- Muppets Take The Marvel Universe #1 – Marvel
- No Gods No Masters #2 – Boom
- Spawn Curse Of Sherlee Johnson #8 – Image
- Dungeon Crawler Carl Special Edition #0 – Vault Comics
- Absolute Batman #23 – DC Comics
- Miles Morales Spider-Man #2 – Marvel
- Zatanna (2026) #6 – DC Comics
- Cassie #1 – Boom
- Poison Ivy #48 – DC Comics
- Supernatural Dean Winchester #1 – Dynamite
- Supernatural Sam Winchester #1 – Dynamite
- Batman #13 – DC Comics
- Dcs Quoth The Raven Whatever #1 – DC Comics
- Superman Kingdom Of Zod Special #1 – DC Comics
- Infernal Hulk Vs Wolverine #1 – Marvel
- Blood & Thunder #18 – Image
- Comics The Magazine #8 – Prana Publishers
- Teen Titans #1 – DC Comics
- Absolute Superman #23 – DC Comics
- X-Men United #7 – Marvel
- Star-Crossed #3 – Dark Horse
- Adventure Time Quadruple Feature #4 – Oni Press
- New History Of The Dc Universe The Dakota Incident #1 – DC Comics
- Absolute Catwoman #3 – DC Comics
- Gambit Gone #1 – Marvel
- Masters Of The Universe Legends Of Eternia Issue #3 – Tokyopop
- Batman And Robin Year One Dynamic Duos #1 – DC Comics
- Wonder Woman 2026 Annual Wonder War The Matriarch Special #1 – DC Comics
- Hello Kitty And Friends Hello World #2 – IDW
- Rom Special #1 – Image
- Legion Of Super-Heroes #1 – DC Comics
- Avengelyne #1 – Image
- Gambit Wanted #3 – Marvel
- Queen In Black #5 – Marvel
- Hellboy In Hell Nothing But Blood #1 – Dark Horse
- Swamp Thing #1 – DC Comics
- Superman #42 – DC Comics
- Spawn #379 – Image
- Justice League Unlimited #23 – DC Comics
- Thor #801 – Marvel
- Hellraiser Resurrections – The Return Of The Priest #1 – Boom
- Daredevil #7 – Marvel
- Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #19 – Image
- Doom Patrol #1 – DC Comics
- Venom #262 – Marvel
- Mad Magazine #602 – DC Comics
- Absolute Batman #22 – DC Comics
- Miles Morales Spider-Man #1 – Marvel
- Absolute Wonder Woman #23 – DC Comics
- Godzilla Kai-Sei Era #13 – IDW
- Wolverine #28 – Marvel
- Marc Spector Moon Knight #8 – Marvel
- Coffin Girls #1 – Midnight Factory
- Absolute Batman #20 – DC Comics
- Uncanny X-Men #35 – Marvel
- Ultimate Impact Reborn #5 – Marvel
- Conan The Barbarian #35 – Titan Comics
- Detective Comics #1113 – DC Comics
- Avengers Armageddon #4 – Marvel
- Absolute Batman #1 – DC Comics
- Talespin #3 – Dynamite
- Spawn 77 #1 – Image
- Ben 10 #1 – Dynamite
- Geiger #25 – Image
- Void Rivals #34 – Image
- Absolute Green Arrow #4 – DC Comics
- Sonic The Hedgehog #90 – IDW
- Dinner Date #1 – Ignition Press
- X-Men #37 – Marvel
- Sorcerer Supreme #10 – Marvel
- Disney Tim Burton's The Nightmare Before Christmas All Hail The Pumpkin King Issue – Tokyopop
- Transformers #36 – Image
- Minor Arcana #19 – Boom
- Karman Blade #1 – Image
- Gi Joe #26 – Image
- Star Trek Holo-Ween II #1 – IDW
- Batman Bad Seeds Sunset #1 – DC Comics
- Punisher Vs Spider-Man #3 – Marvel
- Crow Flesh And Blood #1 – Sumerian Comics
- Lion King #6 – Dynamite
- Absolute Batman #21 – DC Comics
- Nightwing #142 – DC Comics
- Disney The Haunted Mansion Issue #1 – Tokyopop
- Absolute Green Lantern #18 – DC Comics
- Godzilla Conquers The Multiverse #3 – Marvel
- Tomb Of Apocalypse #2 – Marvel
- Batman And Robin Year One Dynamic Duos #3 – DC Comics
- Hello Kitty And Friends Hello World #1 – IDW
- Hammerfist #2 – Image
- Absolute Catwoman #1 – DC Comics
- Dc Start Here – Bundles Of 25 – Dceased #1 – DC Comics
- Teenage Mutant Ninja Turtles #22 – IDW
- Terminal #3 – Image
- Conan And Dragonero #6 – Titan Comics
- DC Start Here – Bundles Of 25 – Dc Vs Vampires #1 – DC Comics
- Batman & Robin Year One Dynamic Duos #2 – DC Comics
- Eclipse #1 – Image
- Dorc #8 – Image
- Heavy Metal Magazine Special Extreme Futurism #1 – Heavy Metal
- Punisher #8 – Marvel
- Watson V Holmes #2 – Iron Age Comics
- DC Start Here – Bundles Of 25 – Dark Nights Metal #1 – DC Comics
- Concrete Stars Over Sand #4 – Dark Horse
- Exquisite Corpses Fox Mask Killer #1 – Image
- Amazing Spider-Man #35 – Marvel
- Harley Quinn #66 – DC Comics
- Star Trek 2026 #1 – IDW
- Of The Earth #6 – Image
- King Spawn #59 – Image
- Absolute Batman 2025 Annual #1 – DC Comics
- Spawn The Curse Of Sherlee Johnson #8 – Image
- Vampirella X Witchblade Special #1 – Dynamite
- Gunslinger Spawn #58 – Image
- Predator Vs The Planet Of The Apes #3 – Marvel
- Spectacular Spider-Man Brand New Day #5 – Marvel
- Bizarro Year None #3 – DC Comics
- Batman Bad Seeds Gotham Central #1 – DC Comics
- Daredevil #6 – Marvel
- Hellraiser Resurrections – Hells Council #1 – Boom
- DC Start Here Dark Knights Of Steel #1 – DC Comics
- Absolute Batman #19 – DC Comics
- Sonic The Hedgehog X Godzilla #2 – IDW
- Bleeding Hearts #8 – DC Comics
- Queen In Black #1 – Marvel
- Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #2 – Marvel
- Superman The Stranger #1 – DC Comics
- Flash #37 – DC Comics
- Walking Dead Deluxe #146 – Image
- Last Driver #2 – Image
- Exquisite Corpses Rascal Randy #3 – Image
- Omega Book #3 – Mad Cave Studios
- Escape From New York Escape From Chicago #1 – Mad Cave Studios
- Green Lantern #39 – DC Comics
- Hyde Street #13 – Image
- Doomquest #4 – Marvel
- Only The Savage Are Left #4 – Dark Horse
- Absolute Batman #15 – DC Comics
- Batwoman #7 – DC Comics
- Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #4 – Image
- Queen In Black #4 – Marvel
- Queen In Black Venom Unchained #3 – Marvel
- Hellraiser Resurrections – New Wounds #1 – Boom
- Star Wars The Book Of Boba Fett #2 – Marvel
- Spider-Man Long Way Home #3 – Marvel
- Marvel DC Spider-Man Superman #1 – Marvel
- Accessories #3 – Panick Entertainment Llc
- Batman #12 – DC Comics
- Crowbound #1 – Image
- Mega Man Gear Masters #1 – Udon Entertainment Inc
- Adventures Of Superman Book Of El #12 – DC Comics
- Red Sonja She Devil With A Sword #6 – Dynamite
- Cimmerian Xuthal Of The Dusk #1 – Ablaze Publishing
- Hellraiser Resurrections – The Deep Gospel #1 – Boom
- Mighty Morphin Power Rangers 2026 #4 – Boom
- Absolute Catwoman #2 – DC Comics
- Harley Quinn #65 – DC Comics
- Marvel Mangaverse Web Of Destiny #1 – Marvel
- Absolute Green Arrow #1 – DC Comics
- Batman Superman Worlds Finest #55 – DC Comics
- Lobo #7 – DC Comics
- The Future Is ****** #18 – REKCAH Comics
- Adventure Time Halloween Special #1 – Oni Press
- Hello Darkness #25 – Boom
- Catwoman #91 – DC Comics
- Absolute Batman #2 – DC Comics
- Absolute Superman #21 – DC Comics
- Absolute Superman #22 – DC Comics
- White Sky #6 – Image
- Wolverine #27 – Marvel
- Grendel Devils Crucible–Sedition #3 – Dark Horse
- Absolute Batman #17 – DC Comics
- Clayface Celebrity Dirt #3 – DC Comics
- Tmnt Journeys #14 – IDW
- Action Comics #1102 – DC Comics
- Wonder Woman #37 – DC Comics
- Ben 10 #5 – Dynamite
- Marvel Mangaverse Ghostlocke #1 – Marvel
- Jeff The Land Shark Superstar #3 – Marvel
- Conan The Barbarian Tides Of The Tyrant King #1 – Titan Comics
- Feral #26 – Image
- Hellraiser Resurrections – The Onanistic Ritual #1 – Boom
- Kill All Immortals III #1 – Dark Horse
- Absolute Green Arrow #3 – DC Comics
- Black Tower The Raven Conspiracy #2 – DC Comics
- Gi Joe A Real American Hero #332 – Image
- Pop Kill Big Candy #1 – Mad Cave Studios
- Captain America #15 – Marvel
- Fantastic Four First Foes – Dragon Man #1 – Marvel
- New Titans #39 – DC Comics
- Minotaur #3 – Ignition Press
- Do A Powerbomb Black And White #3 – Image
- Dirt Beneath The Devil #3 – Mad Cave Studios
- Generation X-23 #8 – Marvel
- Horror Comics Dead Mans Party #1 – Antarctic Press
- Jynx And Stitches The Great Revenge #1 – Zenescope Entertainment
- Dc X Sonic The Hedgehog Metal Legion #5 – DC Comics
- Fire And Ice #5 – Dynamite
- Wade Wilson Deadpool #8 – Marvel
- Vamp Deluxe #1 – Mythos Comics
- Absolute Wonder Woman #22 – DC Comics
- Deadman #4 – DC Comics
- Fury Of Firestorm #6 – DC Comics
- Wonder Woman #72 – DC Comics
- Club Nephilim #2 – Devils Due
- Regicide #2 – Image
- Bishop #4 – Marvel
- Savage Sword Of Conan #16 – Titan Comics
- Absolute Batman #6 – DC Comics
- Absolute Batman #7 – DC Comics
- Superman Unlimited #17 – DC Comics
- Tales Of Wonder #2 – Image
- Star Wars The Book Of Boba Fett #1 – Marvel
- Star Wars The Fall Of Kylo Ren #2 – Marvel
- Challenges Of Doom Spider-Man #1 – Marvel
- Fantastic Four #16 – Marvel
- Gastronomique #2 – Boom
- Absolute Batman #18 – DC Comics
- Absolute Batman #3 – DC Comics
- Dc Marvel Superman Spider-Man #1 – DC Comics
- Absolute Flash #18 – DC Comics
- Absolute Batman #14 – DC Comics
- Sonic The Hedgehog X Godzilla #1 – IDW
- Green Lantern Corps #20 – DC Comics
- Batman #1 – DC Comics
- Absolute Batman #4 – DC Comics
- Absolute Batman #16 – DC Comics
- Hammerfist #1 – Image
- X-Men Outback #4 – Marvel
- Daredevil #5 – Marvel
- Avengers Armageddon #3 – Marvel
- Adventures Of Superman #501 – DC Comics
- Altered States Warlords #4 – Dynamite
- Corpse Knight #6 – Image
- X-Men #36 – Marvel
- Power Rangers Green #2 – Boom
- Dark Knights Of Steel II #3 – DC Comics
- Absolute Batman #13 – DC Comics
- Absolute Batman #9 – DC Comics
- Sonic The Hedgehog #89 – IDW
- That Texas Blood Hell Comes To Allison Ranch #1 – Image
- Luther Strode #1 – Image
- Bludwire #4 – Mad Cave Studios
- Uncanny X-Men #34 – Marvel
- Absolute Batman Ark-M Special #1 – DC Comics
- Fury Of Firestorm #7 – DC Comics
- Bug Wars The Coming Of The Wardoom #2 – Image
- Superman #41 – DC Comics
- Batman & Robin Year One Dynamic Duos #1 – DC Comics
- Zatanna (2026) #5 – DC Comics
- Absolute Green Arrow #2 – DC Comics
- Iron Man #9 – Marvel
- Batman #11 – DC Comics
- Barbara Gordon Breakout #5 – DC Comics
- Dc Marvel Batman Deadpool #1 – DC Comics
- Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures #41 – IDW
- Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #12 – IDW
- Prima Apparata #1 – Ignition Press
- Avengers Armageddon #1 – Marvel
- Flux House Presents #1 – Oni Press
- Batman #163 – DC Comics
- Absolute Batman #5 – DC Comics
- Supergirl #17 – DC Comics
- Absolute Superman #20 – DC Comics
- Absolute Batman #8 – DC Comics
- Creepshow Vol 05 #1 – Image
- Marvel Zombies War Zone #1 – Marvel
- Amazing Spider-Man #34 – Marvel
- Project Perseus #2 – Vault Comics
- Something Is Killing The Children #49 – Boom
- Fall Of The House Of Slaughter #4 – Boom
- Shaolin Cowboy Staying Ailive #3 – Dark Horse
- Witness Point #3 – Dark Horse
- Hillbilly The Treason Of Twelve-Toe Maggie #1 – Dark Horse
- Batgirl #23 – DC Comics
- Dc Start Here – Bundle Of 25 – Batman Dark Patterns #1 – DC Comics
- The Horror Of Godzilla Kai-Sei Era #1 – IDW
- Smile Any Given Smile #1 – IDW
- Teenage Mutant Ninja Turtles Mirage Facsimile #1 – IDW
- Avengers Armageddon #2 – Marvel
- Wolverine #26 – Marvel
- No Gods No Masters #1 – Boom
- Stuff Of Nightmares The Cat In The Coffin #1 – Boom
- Six Of Us #1 – Dark Horse
- Deathstroke The Terminator #7 – DC Comics
- Absolute Batman #12 – DC Comics
- Nightwing #141 – DC Comics
- Clayface Celebrity Dirt #1 – DC Comics
- Batman #251 – DC Comics
- V For Vendetta #1 – DC Comics
- DC Start Here – Bundle Of 25 – Batman 2011 #1 – DC Comics
- Space Ghost Vs The Herculoids #1 – Dynamite
- Teenage Mutant Ninja Turtles #21 – IDW
- Invincible Universe Capes #11 – Image
- Spawn Scorched #55 – Image
- Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #1 – Marvel
- Venom #261 – Marvel
- Dungeons And Dragons Ravenloft #1 – Dark Horse
- Watchmen #1 – DC Comics
- Superman #141 – DC Comics
- Gi Joe A Real American Hero #330 – Image
- Invincible Universe Battle Beast #12 – Image
- Sorcerer Supreme #9 – Marvel
- Jeff The Land Shark Superstar #2 – Marvel
- Money Shot The F* Offs #2 – Vault Comics