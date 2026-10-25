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Marvel's Midnight Universe & The Top 400 Bestselling Comics Last Week

Marvel's Midnight Universe (Again) And The Top 400 Bestselling Comics Last Week

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  • Top 400 Bestselling Comics Last Week crowns Marvel’s Midnight Universe again, with Midnight Spider-Man #1 leading all sales.
  • Midnight X-Men #1, Amazing Spider-Man #1001, Venom #1, Doom and DNX keep Marvel dominant across the weekly chart.
  • DC breaks through with Teen Titans, Doom Patrol and Legion of Super-Heroes, but trails Marvel’s strongest launches.
  • Based on POS data from 600+ comic shops, the Top 400 Bestselling Comics Last Week covers October 13 to 19.

Marvel Comics' Midnight absolutely smashed The Top 400 Bestselling Comics two weeks ago, their only published titles that week, and they still top the charts for last week, at least Midnight Spider-Man and Midnight X-Men did, followed by Amazing Spider-Man, Venom, Doom and DNX before DC Comics even gets a look in. These results from the 13th to the 19th of October are courtesy of Prana Direct Market Solutions. Here are the 400 best-selling comic books in comic book stores based on Point Of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems. You can find previous Bestseller Lists right here.

  1. Midnight Spider-Man #1 – Marvel – 100%
  2. Midnight X-Men #1 – Marvel – 93.67%
  3. Amazing Spider-Man #1001 – Marvel – 89.15%
  4. Venom #1 – Marvel – 84.91%
  5. Doom All-On-One #1 – Marvel – 73.24%
  6. DNX #3 – Marvel – 70.73%
  7. Teen Titans #2 – DC Comics – 70.99%
  8. Doom Patrol #2 – DC Comics – 71.16%
  9. Midnight Fantastic Four #1 – Marvel – 75.77%
  10. Legion Of Super-Heroes #2 – DC Comics – 68.37%
  11. Wolverine Paradise #1 – Marvel
  12. Batman Bad Seeds Streets Of Gotham #1 – DC Comics
  13. Transformers #37 – Image
  14. Infernal Hulk Vs Fantastic Four #1 – Marvel
  15. Batman & Robin Year One Dynamic Duos #3 – DC Comics
  16. X-Men #39 – Marvel
  17. Batman Bad Seeds Gotham Central #2 – DC Comics
  18. Mark Spears Graveyard Shift #1 – Keenspot Entertainment
  19. Barbara Gordon Breakout #6 – DC Comics
  20. Clayface Celebrity Dirt #4 – DC Comics
  21. Wade Wilson Deadpool #9 – Marvel
  22. Batman #14 – DC Comics
  23. Iron Man #10 – Marvel
  24. Clayface #1 – DC Comics
  25. Black Cat #15 – Marvel
  26. Amazing Spider-Man #1000 – Marvel
  27. Spawn 77 #2 – Image
  28. Teenage Mutant Ninja Turtles #23 – IDW
  29. Supergirl #18 – DC Comics
  30. Absolute Superman #24 – DC Comics
  31. Sonic The Hedgehog X Godzilla #3 – IDW
  32. Absolute Batman #24 – DC Comics
  33. Batman #227 – DC Comics
  34. Green Lantern Corps #21 – DC Comics
  35. Detective Comics #880 – DC Comics
  36. X-Men 97 Season Two #5 – Marvel
  37. Demon #1 – DC Comics
  38. Something Is Killing The Children #50 – Boom
  39. Generation X-23 #9 – Marvel
  40. Amazing Spider-Man Amazing Visions #1 – Marvel
  41. Karman Blade #2 – Image
  42. Star Wars Rogue One – Chirrut And Baze #1 – Marvel
  43. Lilith Blood And Burlesque #1 – Vault Comics
  44. Captain Britain 50Th Anniversary Special #1 – Marvel
  45. Nice House By The Sea #12 – DC Comics
  46. Gi Joe A Real American Hero #333 – Image
  47. Archie Vs The Terminator #1 – Dynamite
  48. Nova Return Of The Rings #1 – Marvel
  49. Ice Cream Man #1 – Image
  50. Jonah Hex And The Shadow Of Death #1 – DC Comics
  51. Regicide #3 – Image
  52. Chachu #3 – Image
  53. Meals To Astonish Avengers #1 – Marvel
  54. Starship Godzilla Invasion X Kai-Sei Era #1 – IDW
  55. Absolute Green Lantern #19 – DC Comics
  56. 12-Foot Skeleton #1 – Ignition Press
  57. Star Wars The Book Of Boba Fett #3 – Marvel
  58. Hammer Head #1 – Mad Cave Studios
  59. Absolute Wonder Woman #24 – DC Comics
  60. Star Trek Zero Point #1 – IDW
  61. 100 Bullets The Us Of Anger #4 – DC Comics
  62. Mask #5 – Image
  63. Youll Never Leave This Place Alive #1 – IDW
  64. Seasons #12 – Image
  65. Fire And Ice Darkwolf #4 – Dynamite
  66. Magic The Gathering Untold Stories–Liliana #1 – Dark Horse
  67. Power Rangers Unlimited #4 – Boom
  68. Prima Apparata #2 – Ignition Press
  69. Deadman #5 – DC Comics
  70. Batgirl #24 – DC Comics
  71. Sicko #3 – Ignition Press
  72. Alien Vs X-Men #1 – Marvel
  73. Gi Joe A Real American Hero Tomb Raider #1 – Image
  74. Universal Monsters Frankenstein Bw Special #1 – Image
  75. Dnx #2 – Marvel
  76. Absolute Cassandra Cain The Shadows Hand #1 – DC Comics
  77. Dnx #1 – Marvel
  78. Star Trek Red Shirts–Ghost Of The 21St Century #3 – IDW
  79. Superman The Stranger #2 – DC Comics
  80. The Amazing Venom #1 – Marvel
  81. Sabrina The Teenage Witch #1 – Oni Press
  82. Uncanny X-Men #36 – Marvel
  83. Invincible Universe Battle Beast #1 – Image
  84. Absolute Green Arrow #5 – DC Comics
  85. Star Trek Holo-Ween II #2 – IDW
  86. Dungeons And Dragons Total Party Killers #3 – Dark Horse
  87. Fantastic Four #17 – Marvel
  88. Radiant Black #44 – Image
  89. X-Men #38 – Marvel
  90. Ec Cruel Kingdom #2 #2 – Oni Press
  91. Uncanny X-Men #159 – Marvel
  92. Batman #423 – DC Comics
  93. Absolute Flash #19 – DC Comics
  94. Last Driver #1 – Image
  95. Crowbound #2 – Image
  96. Jsa #24 – DC Comics
  97. Muppets Take The Marvel Universe #1 – Marvel
  98. No Gods No Masters #2 – Boom
  99. Spawn Curse Of Sherlee Johnson #8 – Image
  100. Dungeon Crawler Carl Special Edition #0 – Vault Comics
  101. Absolute Batman #23 – DC Comics
  102. Miles Morales Spider-Man #2 – Marvel
  103. Zatanna (2026) #6 – DC Comics
  104. Cassie #1 – Boom
  105. Poison Ivy #48 – DC Comics
  106. Supernatural Dean Winchester #1 – Dynamite
  107. Supernatural Sam Winchester #1 – Dynamite
  108. Batman #13 – DC Comics
  109. Dcs Quoth The Raven Whatever #1 – DC Comics
  110. Superman Kingdom Of Zod Special #1 – DC Comics
  111. Infernal Hulk Vs Wolverine #1 – Marvel
  112. Blood & Thunder #18 – Image
  113. Comics The Magazine #8 – Prana Publishers
  114. Teen Titans #1 – DC Comics
  115. Absolute Superman #23 – DC Comics
  116. X-Men United #7 – Marvel
  117. Star-Crossed #3 – Dark Horse
  118. Adventure Time Quadruple Feature #4 – Oni Press
  119. New History Of The Dc Universe The Dakota Incident #1 – DC Comics
  120. Absolute Catwoman #3 – DC Comics
  121. Gambit Gone #1 – Marvel
  122. Masters Of The Universe Legends Of Eternia Issue #3 – Tokyopop
  123. Batman And Robin Year One Dynamic Duos #1 – DC Comics
  124. Wonder Woman 2026 Annual Wonder War The Matriarch Special #1 – DC Comics
  125. Hello Kitty And Friends Hello World #2 – IDW
  126. Rom Special #1 – Image
  127. Legion Of Super-Heroes #1 – DC Comics
  128. Avengelyne #1 – Image
  129. Gambit Wanted #3 – Marvel
  130. Queen In Black #5 – Marvel
  131. Hellboy In Hell Nothing But Blood #1 – Dark Horse
  132. Swamp Thing #1 – DC Comics
  133. Superman #42 – DC Comics
  134. Spawn #379 – Image
  135. Justice League Unlimited #23 – DC Comics
  136. Thor #801 – Marvel
  137. Hellraiser Resurrections – The Return Of The Priest #1 – Boom
  138. Daredevil #7 – Marvel
  139. Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #19 – Image
  140. Doom Patrol #1 – DC Comics
  141. Venom #262 – Marvel
  142. Mad Magazine #602 – DC Comics
  143. Absolute Batman #22 – DC Comics
  144. Miles Morales Spider-Man #1 – Marvel
  145. Absolute Wonder Woman #23 – DC Comics
  146. Godzilla Kai-Sei Era #13 – IDW
  147. Wolverine #28 – Marvel
  148. Marc Spector Moon Knight #8 – Marvel
  149. Coffin Girls #1 – Midnight Factory
  150. Absolute Batman #20 – DC Comics
  151. Uncanny X-Men #35 – Marvel
  152. Ultimate Impact Reborn #5 – Marvel
  153. Conan The Barbarian #35 – Titan Comics
  154. Detective Comics #1113 – DC Comics
  155. Avengers Armageddon #4 – Marvel
  156. Absolute Batman #1 – DC Comics
  157. Talespin #3 – Dynamite
  158. Spawn 77 #1 – Image
  159. Ben 10 #1 – Dynamite
  160. Geiger #25 – Image
  161. Void Rivals #34 – Image
  162. Absolute Green Arrow #4 – DC Comics
  163. Sonic The Hedgehog #90 – IDW
  164. Dinner Date #1 – Ignition Press
  165. X-Men #37 – Marvel
  166. Sorcerer Supreme #10 – Marvel
  167. Disney Tim Burton's The Nightmare Before Christmas All Hail The Pumpkin King Issue – Tokyopop
  168. Transformers #36 – Image
  169. Minor Arcana #19 – Boom
  170. Karman Blade #1 – Image
  171. Gi Joe #26 – Image
  172. Star Trek Holo-Ween II #1 – IDW
  173. Batman Bad Seeds Sunset #1 – DC Comics
  174. Punisher Vs Spider-Man #3 – Marvel
  175. Crow Flesh And Blood #1 – Sumerian Comics
  176. Lion King #6 – Dynamite
  177. Absolute Batman #21 – DC Comics
  178. Nightwing #142 – DC Comics
  179. Disney The Haunted Mansion Issue #1 – Tokyopop
  180. Absolute Green Lantern #18 – DC Comics
  181. Godzilla Conquers The Multiverse #3 – Marvel
  182. Tomb Of Apocalypse #2 – Marvel
  183. Batman And Robin Year One Dynamic Duos #3 – DC Comics
  184. Hello Kitty And Friends Hello World #1 – IDW
  185. Hammerfist #2 – Image
  186. Absolute Catwoman #1 – DC Comics
  187. Dc Start Here – Bundles Of 25 – Dceased #1 – DC Comics
  188. Teenage Mutant Ninja Turtles #22 – IDW
  189. Terminal #3 – Image
  190. Conan And Dragonero #6 – Titan Comics
  191. DC Start Here – Bundles Of 25 – Dc Vs Vampires #1 – DC Comics
  192. Batman & Robin Year One Dynamic Duos #2 – DC Comics
  193. Eclipse #1 – Image
  194. Dorc #8 – Image
  195. Heavy Metal Magazine Special Extreme Futurism #1 – Heavy Metal
  196. Punisher #8 – Marvel
  197. Watson V Holmes #2 – Iron Age Comics
  198. DC Start Here – Bundles Of 25 – Dark Nights Metal #1 – DC Comics
  199. Concrete Stars Over Sand #4 – Dark Horse
  200. Exquisite Corpses Fox Mask Killer #1 – Image
  201. Amazing Spider-Man #35 – Marvel
  202. Harley Quinn #66 – DC Comics
  203. Star Trek 2026 #1 – IDW
  204. Of The Earth #6 – Image
  205. King Spawn #59 – Image
  206. Absolute Batman 2025 Annual #1 – DC Comics
  207. Spawn The Curse Of Sherlee Johnson #8 – Image
  208. Vampirella X Witchblade Special #1 – Dynamite
  209. Gunslinger Spawn #58 – Image
  210. Predator Vs The Planet Of The Apes #3 – Marvel
  211. Spectacular Spider-Man Brand New Day #5 – Marvel
  212. Bizarro Year None #3 – DC Comics
  213. Batman Bad Seeds Gotham Central #1 – DC Comics
  214. Daredevil #6 – Marvel
  215. Hellraiser Resurrections – Hells Council #1 – Boom
  216. DC Start Here Dark Knights Of Steel #1 – DC Comics
  217. Absolute Batman #19 – DC Comics
  218. Sonic The Hedgehog X Godzilla #2 – IDW
  219. Bleeding Hearts #8 – DC Comics
  220. Queen In Black #1 – Marvel
  221. Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #2 – Marvel
  222. Superman The Stranger #1 – DC Comics
  223. Flash #37 – DC Comics
  224. Walking Dead Deluxe #146 – Image
  225. Last Driver #2 – Image
  226. Exquisite Corpses Rascal Randy #3 – Image
  227. Omega Book #3 – Mad Cave Studios
  228. Escape From New York Escape From Chicago #1 – Mad Cave Studios
  229. Green Lantern #39 – DC Comics
  230. Hyde Street #13 – Image
  231. Doomquest #4 – Marvel
  232. Only The Savage Are Left #4 – Dark Horse
  233. Absolute Batman #15 – DC Comics
  234. Batwoman #7 – DC Comics
  235. Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #4 – Image
  236. Queen In Black #4 – Marvel
  237. Queen In Black Venom Unchained #3 – Marvel
  238. Hellraiser Resurrections – New Wounds #1 – Boom
  239. Star Wars The Book Of Boba Fett #2 – Marvel
  240. Spider-Man Long Way Home #3 – Marvel
  241. Marvel DC Spider-Man Superman #1 – Marvel
  242. Accessories #3 – Panick Entertainment Llc
  243. Batman #12 – DC Comics
  244. Crowbound #1 – Image
  245. Mega Man Gear Masters #1 – Udon Entertainment Inc
  246. Adventures Of Superman Book Of El #12 – DC Comics
  247. Red Sonja She Devil With A Sword #6 – Dynamite
  248. Cimmerian Xuthal Of The Dusk #1 – Ablaze Publishing
  249. Hellraiser Resurrections – The Deep Gospel #1 – Boom
  250. Mighty Morphin Power Rangers 2026 #4 – Boom
  251. Absolute Catwoman #2 – DC Comics
  252. Harley Quinn #65 – DC Comics
  253. Marvel Mangaverse Web Of Destiny #1 – Marvel
  254. Absolute Green Arrow #1 – DC Comics
  255. Batman Superman Worlds Finest #55 – DC Comics
  256. Lobo #7 – DC Comics
  257. The Future Is ****** #18 – REKCAH Comics
  258. Adventure Time Halloween Special #1 – Oni Press
  259. Hello Darkness #25 – Boom
  260. Catwoman #91 – DC Comics
  261. Absolute Batman #2 – DC Comics
  262. Absolute Superman #21 – DC Comics
  263. Absolute Superman #22 – DC Comics
  264. White Sky #6 – Image
  265. Wolverine #27 – Marvel
  266. Grendel Devils Crucible–Sedition #3 – Dark Horse
  267. Absolute Batman #17 – DC Comics
  268. Clayface Celebrity Dirt #3 – DC Comics
  269. Tmnt Journeys #14 – IDW
  270. Action Comics #1102 – DC Comics
  271. Wonder Woman #37 – DC Comics
  272. Ben 10 #5 – Dynamite
  273. Marvel Mangaverse Ghostlocke #1 – Marvel
  274. Jeff The Land Shark Superstar #3 – Marvel
  275. Conan The Barbarian Tides Of The Tyrant King #1 – Titan Comics
  276. Feral #26 – Image
  277. Hellraiser Resurrections – The Onanistic Ritual #1 – Boom
  278. Kill All Immortals III #1 – Dark Horse
  279. Absolute Green Arrow #3 – DC Comics
  280. Black Tower The Raven Conspiracy #2 – DC Comics
  281. Gi Joe A Real American Hero #332 – Image
  282. Pop Kill Big Candy #1 – Mad Cave Studios
  283. Captain America #15 – Marvel
  284. Fantastic Four First Foes – Dragon Man #1 – Marvel
  285. New Titans #39 – DC Comics
  286. Minotaur #3 – Ignition Press
  287. Do A Powerbomb Black And White #3 – Image
  288. Dirt Beneath The Devil #3 – Mad Cave Studios
  289. Generation X-23 #8 – Marvel
  290. Horror Comics Dead Mans Party #1 – Antarctic Press
  291. Jynx And Stitches The Great Revenge #1 – Zenescope Entertainment
  292. Dc X Sonic The Hedgehog Metal Legion #5 – DC Comics
  293. Fire And Ice #5 – Dynamite
  294. Wade Wilson Deadpool #8 – Marvel
  295. Vamp Deluxe #1 – Mythos Comics
  296. Absolute Wonder Woman #22 – DC Comics
  297. Deadman #4 – DC Comics
  298. Fury Of Firestorm #6 – DC Comics
  299. Wonder Woman #72 – DC Comics
  300. Club Nephilim #2 – Devils Due
  301. Regicide #2 – Image
  302. Bishop #4 – Marvel
  303. Savage Sword Of Conan #16 – Titan Comics
  304. Absolute Batman #6 – DC Comics
  305. Absolute Batman #7 – DC Comics
  306. Superman Unlimited #17 – DC Comics
  307. Tales Of Wonder #2 – Image
  308. Star Wars The Book Of Boba Fett #1 – Marvel
  309. Star Wars The Fall Of Kylo Ren #2 – Marvel
  310. Challenges Of Doom Spider-Man #1 – Marvel
  311. Fantastic Four #16 – Marvel
  312. Gastronomique #2 – Boom
  313. Absolute Batman #18 – DC Comics
  314. Absolute Batman #3 – DC Comics
  315. Dc Marvel Superman Spider-Man #1 – DC Comics
  316. Absolute Flash #18 – DC Comics
  317. Absolute Batman #14 – DC Comics
  318. Sonic The Hedgehog X Godzilla #1 – IDW
  319. Green Lantern Corps #20 – DC Comics
  320. Batman #1 – DC Comics
  321. Absolute Batman #4 – DC Comics
  322. Absolute Batman #16 – DC Comics
  323. Hammerfist #1 – Image
  324. X-Men Outback #4 – Marvel
  325. Daredevil #5 – Marvel
  326. Avengers Armageddon #3 – Marvel
  327. Adventures Of Superman #501 – DC Comics
  328. Altered States Warlords #4 – Dynamite
  329. Corpse Knight #6 – Image
  330. X-Men #36 – Marvel
  331. Power Rangers Green #2 – Boom
  332. Dark Knights Of Steel II #3 – DC Comics
  333. Absolute Batman #13 – DC Comics
  334. Absolute Batman #9 – DC Comics
  335. Sonic The Hedgehog #89 – IDW
  336. That Texas Blood Hell Comes To Allison Ranch #1 – Image
  337. Luther Strode #1 – Image
  338. Bludwire #4 – Mad Cave Studios
  339. Uncanny X-Men #34 – Marvel
  340. Absolute Batman Ark-M Special #1 – DC Comics
  341. Fury Of Firestorm #7 – DC Comics
  342. Bug Wars The Coming Of The Wardoom #2 – Image
  343. Superman #41 – DC Comics
  344. Batman & Robin Year One Dynamic Duos #1 – DC Comics
  345. Zatanna (2026) #5 – DC Comics
  346. Absolute Green Arrow #2 – DC Comics
  347. Iron Man #9 – Marvel
  348. Batman #11 – DC Comics
  349. Barbara Gordon Breakout #5 – DC Comics
  350. Dc Marvel Batman Deadpool #1 – DC Comics
  351. Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures #41 – IDW
  352. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #12 – IDW
  353. Prima Apparata #1 – Ignition Press
  354. Avengers Armageddon #1 – Marvel
  355. Flux House Presents #1 – Oni Press
  356. Batman #163 – DC Comics
  357. Absolute Batman #5 – DC Comics
  358. Supergirl #17 – DC Comics
  359. Absolute Superman #20 – DC Comics
  360. Absolute Batman #8 – DC Comics
  361. Creepshow Vol 05 #1 – Image
  362. Marvel Zombies War Zone #1 – Marvel
  363. Amazing Spider-Man #34 – Marvel
  364. Project Perseus #2 – Vault Comics
  365. Something Is Killing The Children #49 – Boom
  366. Fall Of The House Of Slaughter #4 – Boom
  367. Shaolin Cowboy Staying Ailive #3 – Dark Horse
  368. Witness Point #3 – Dark Horse
  369. Hillbilly The Treason Of Twelve-Toe Maggie #1 – Dark Horse
  370. Batgirl #23 – DC Comics
  371. Dc Start Here – Bundle Of 25 – Batman Dark Patterns #1 – DC Comics
  372. The Horror Of Godzilla Kai-Sei Era #1 – IDW
  373. Smile Any Given Smile #1 – IDW
  374. Teenage Mutant Ninja Turtles Mirage Facsimile #1 – IDW
  375. Avengers Armageddon #2 – Marvel
  376. Wolverine #26 – Marvel
  377. No Gods No Masters #1 – Boom
  378. Stuff Of Nightmares The Cat In The Coffin #1 – Boom
  379. Six Of Us #1 – Dark Horse
  380. Deathstroke The Terminator #7 – DC Comics
  381. Absolute Batman #12 – DC Comics
  382. Nightwing #141 – DC Comics
  383. Clayface Celebrity Dirt #1 – DC Comics
  384. Batman #251 – DC Comics
  385. V For Vendetta #1 – DC Comics
  386. DC Start Here – Bundle Of 25 – Batman 2011 #1 – DC Comics
  387. Space Ghost Vs The Herculoids #1 – Dynamite
  388. Teenage Mutant Ninja Turtles #21 – IDW
  389. Invincible Universe Capes #11 – Image
  390. Spawn Scorched #55 – Image
  391. Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #1 – Marvel
  392. Venom #261 – Marvel
  393. Dungeons And Dragons Ravenloft #1 – Dark Horse
  394. Watchmen #1 – DC Comics
  395. Superman #141 – DC Comics
  396. Gi Joe A Real American Hero #330 – Image
  397. Invincible Universe Battle Beast #12 – Image
  398. Sorcerer Supreme #9 – Marvel
  399. Jeff The Land Shark Superstar #2 – Marvel
  400. Money Shot The F* Offs #2 – Vault Comics

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Rich JohnstonAbout Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of comic books The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne and Chase Variant. Lives in South-West London, works from The Union Club on Greek Street, shops at Gosh, Piranha and Forbidden Planet. Father of two daughters, Amazon associate, political cartoonist.
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