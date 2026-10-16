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Marvel's Midnight Universe & The Top 400 Bestselling Comics Last Week
Marvel's Midnight Universe and The Top 400 Bestselling Comics Last Week
Article Summary
- Marvel’s Midnight Universe dominates the Top 400 Bestselling Comics Last Week, sweeping the top three spots.
- Amazing Spider-Man #1000 lands at No. 7, giving Marvel another major Top 10 hit on the weekly comics chart.
- DC stays competitive with Batman #14, Absolute Superman #24, and Demon #1 all ranking high in the Top 400.
- The Top 400 Bestselling Comics Last Week covers sales from October 6 to 13 using POS data from 600+ stores.
Marvel Comics' Midnight absolutely smashed The Top 400 Bestselling Comics Last Week, their only published titles that week, though Amazing Spider-Man #1000 still grabbed the number 7 spot. These results from the 6th to the 13th of October are courtesy of Prana Direct Market Solutions. Here are the 400 best-selling comic books in comic book stores based on Point Of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems. You can find previous Bestseller Lists right here.
- Midnight Spider-Man #1 – Marvel
- Midnight X-Men #1 – Marvel
- Midnight Fantastic Four #1 – Marvel
- Batman #14 – DC
- Absolute Superman #24 – DC
- Demon #1 – DC
- Amazing Spider-Man #1000 – Marvel
- Jonah Hex And The Shadow Of Death #1 – DC
- Something Is Killing The Children #50 – Boom
- Absolute Green Lantern #19 – DC
- Deadman #5 – DC
- Batgirl #24 – DC
- Absolute Batman #24 – DC
- Superman The Stranger #2 – DC
- Mask #5 – Image
- GI Joe A Real American Hero Tomb Raider #1 – Image
- DCs Quoth The Raven Whatever #1 – DC
- Batman #423 – DC
- Sabrina The Teenage Witch #1 – Oni
- Crowbound #2 – Image
- JSA #24 – DC
- Avengelyne #1 – Image
- Hellboy In Hell Nothing But Blood #1 – Dark Horse
- Absolute Wonder Woman #24 – DC
- The Amazing Venom #1 – Marvel
- Alien Vs X-Men #1 – Marvel
- Godzilla Kai-Sei Era #13 – IDW
- Comics The Magazine #8 – Prana
- X-Men #38 – Marvel
- DNX #2 – Marvel
- Pop Kill Big Candy #1 – Mad Cave
- Crow Flesh And Blood #1 – Sumerian
- Fantastic Four #17 – Marvel
- Uncanny X-Men #36 – Marvel
- Poison Ivy #48 – DC
- Supernatural Dean Winchester #1 – Dynamite
- Swamp Thing #1 – DC
- Supernatural Sam Winchester #1 – Dynamite
- Dinner Date #1 – Ignition
- Of The Earth #6 – Image
- Zatanna (2026) #6 – DC
- Absolute Green Arrow #5 – DC
- DNX #1 – Marvel
- Dungeon Crawler Carl Special Edition #0 – Vault
- Absolute Cassandra Cain The Shadows Hand #1 – DC
- X-Men United #7 – Marvel
- Minor Arcana #19 – Boom
- Conan And Dragonero #6 – Titan
- Ben 10 #1 – Dynamite
- Queen In Black #5 – Marvel
- Concrete Stars Over Sand #4 – Dark Horse
- Wonder Woman 2026 Annual Wonder War The Matriarch Special #1 – DC
- Superman Kingdom Of Zod Special #1 – DC
- Absolute Flash #19 – DC
- Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #19 – Image
- Gambit Wanted #3 – Marvel
- Infernal Hulk Vs Wolverine #1 – Marvel
- Red Sonja She Devil With A Sword #6 – Dynamite
- Geiger #25 – Image
- Heavy Metal Magazine Special Extreme Futurism #1 – Heavy Metal
- Muppets Take The Marvel Universe #1 – Marvel
- Only The Savage Are Left #4 – Dark Horse
- Walking Dead Deluxe #146 – Image
- Venom #262 – Marvel
- Batman #13 – DC
- Miles Morales Spider-Man #2 – Marvel
- Kill All Immortals III #1 – Dark Horse
- Star Trek Holo-Ween II #1 – IDW
- Justice League Unlimited #23 – DC
- Ultimate Impact Reborn #5 – Marvel
- Minotaur #3 – Ignition
- Bleeding Hearts #8 – DC
- Spawn #379 – Image
- Gambit Gone #1 – Marvel
- Tales Of Wonder #2 – Image
- Sorcerer Supreme #10 – Marvel
- Absolute Batman #23 – DC
- Daredevil #7 – Marvel
- Wolverine #28 – Marvel
- Thor #801 – Marvel
- Flux House Presents #1 – Oni
- Grendel Devils Crucible–Sedition #3 – Dark Horse
- X-Men #37 – Marvel
- Conan The Barbarian #35 – Titan
- Bizarro Year None #3 – DC
- Superman #42 – DC
- Avengers Armageddon #4 – Marvel
- Hello Kitty And Friends Hello World #2 – IDW
- Hellraiser Resurrections – The Return Of The Priest #1 – Boom
- Dirt Beneath The Devil #3 – Mad Cave
- GI Joe A Real American Hero #330 – Image
- Tmnt Journeys #14 – IDW
- Godzilla Conquers The Multiverse #3 – Marvel
- Uncanny X-Men #35 – Marvel
- Hammerfist #2 – Image
- Hyde Street #13 – Image
- Terminal #3 – Image
- Tomb Of Apocalypse #2 – Marvel
- Death Vigil (2026) #3 – Image
- Detective Comics #1113 – DC
- Queen In Black Venom Unchained #3 – Marvel
- Punisher Vs Spider-Man #3 – Marvel
- Altered States Warlords #4 – Dynamite
- Transformers #36 – Image
- Adventures Of Superman #501 – DC
- Witness Point #3 – Dark Horse
- Marc Spector Moon Knight #8 – Marvel
- Absolute Superman #23 – DC
- Marvel Mangaverse Web Of Destiny #1 – Marvel
- Dorc #8 – Image
- Lobo #7 – DC
- Hello Darkness #25 – Boom
- Void Rivals #34 – Image
- Predator Vs The Planet Of The Apes #3 – Marvel
- Exquisite Corpses Fox Mask Killer #1 – Image
- Miles Morales Spider-Man #1 – Marvel
- Spawn 77 #1 – Image
- GI Joe #26 – Image
- Vampirella X Witchblade Special #1 – Dynamite
- Adventure Time Halloween Special #1 – Oni
- Exquisite Corpses Rascal Randy #3 – Image
- Harley Quinn #66 – DC
- Teenage Mutant Ninja Turtles #22 – IDW
- Kingdom Of Earth #3 – Dark Horse
- Absolute Catwoman #3 – DC
- Green Lantern #39 – DC
- Queen In Black #4 – Marvel
- Flash #37 – DC
- Nightwing #142 – DC
- Absolute Wonder Woman #23 – DC
- Hello Kitty And Friends Hello World #1 – IDW
- Cimmerian Xuthal Of The Dusk #1 – Ablaze
- Fantastic Four First Foes – Dragon Man #1 – Marvel
- Legion Of Super-Heroes #1 – DC
- Spectacular Spider-Man Brand New Day #5 – Marvel
- Batman Bad Seeds Sunset #1 – DC
- Absolute Batman #1 – DC
- Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #2 – Marvel
- Absolute Green Lantern #18 – DC
- Karman Blade #1 – Image
- Luther Strode #1 – Image
- Dark Knights Of Steel II #3 – DC
- Spider-Man Long Way Home #3 – Marvel
- Punisher #8 – Marvel
- Doom Patrol #1 – DC
- Superman The Stranger #1 – DC
- Catwoman #91 – DC
- Starhenge Book Two A Kiss For Atticus #4 – Image
- Mega Man Gear Masters #1 – Udon
- Crowbound #1 – Image
- Sonic The Hedgehog #90 – IDW
- Absolute Batman #22 – DC
- Mighty Morphin Power Rangers 2026 #4 – Boom
- Star Trek 2026 #1 – IDW
- White Sky #6 – Image
- Wonder Woman #37 – DC
- Amazing Spider-Man #35 – Marvel
- Batman Bad Seeds Gotham Central #1 – DC
- Adventures Of Superman Book Of El #12 – DC
- Last Driver #2 – Image
- Teen Titans #1 – DC
- Absolute Green Arrow #4 – DC
- Absolute Batman #21 – DC
- Star Wars The Book Of Boba Fett #2 – Marvel
- Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #4 – Image
- Batman Superman Worlds Finest #55 – DC
- Ben 10 #5 – Dynamite
- Batwoman #7 – DC
- Doomquest #4 – Marvel
- Sonic The Hedgehog X Godzilla #2 – IDW
- Daredevil #6 – Marvel
- Ufo Robot Grendizer #3 – Titan
- Wade Wilson Deadpool #8 – Marvel
- Hellraiser Resurrections – Hells Council #1 – Boom
- Hawkmoon The Mad Gods Amulet #1 – Titan
- Wolverine #27 – Marvel
- Conan The Barbarian Tides Of The Tyrant King #1 – Titan
- Gastronomique #2 – Boom
- Absolute Batman 2025 Annual #1 – DC
- Queen In Black #1 – Marvel
- Bishop #4 – Marvel
- Generation X-23 #8 – Marvel
- Bug Wars The Coming Of The Wardoom #2 – Image
- DC X Sonic The Hedgehog Metal Legion #5 – DC
- Batman & Robin Year One Dynamic Duos #2 – DC
- The Ring The Man Who Beat The Man #4 – Dark Horse
- Do A Powerbomb Black And White #3 – Image
- Batman #12 – DC
- Jeff The Land Shark Superstar #3 – Marvel
- Toxic Avenger Vs The Noxious Offender #1 – Ahoy
- Marvel Mangaverse Ghostlocke #1 – Marvel
- New Titans #39 – DC
- Star Wars The Fall Of Kylo Ren #2 – Marvel
- Black Tower The Raven Conspiracy #2 – DC
- Iron Man #9 – Marvel
- Feral #26 – Image
- Challenges Of Doom Spider-Man #1 – Marvel
- Gun Honey Doubles Down #4 – Titan
- Deathstroke The Terminator #7 – DC
- Ofiusa #1 – Image
- Creepshow Vol 05 #1 – Image
- Gunslinger Spawn #58 – Image
- Batman Superman Weird Al Worlds Weirdest #1 – DC
- Hillbilly The Treason Of Twelve-Toe Maggie #1 – Dark Horse
- Captain America #15 – Marvel
- Clayface Celebrity Dirt #3 – DC
- Marvel DC Spider-Man Superman #1 – Marvel
- X-Men Outback #4 – Marvel
- Absolute Batman #20 – DC
- Corpse Knight #6 – Image
- Fantastic Four #16 – Marvel
- RedCoat #20 – Image
- King Spawn #59 – Image
- Zatanna 2026 #6 – DC
- Escape From New York Escape From Chicago #1 – Mad Cave
- Marvel Zombies War Zone #1 – Marvel
- Absolute Batman #2 – DC
- Absolute Catwoman #1 – DC
- Hellraiser Resurrections – The Deep Gospel #1 – Boom
- Superman Unlimited #17 – DC
- Barbara Gordon Breakout #5 – DC
- Star Wars The Book Of Boba Fett #1 – Marvel
- Bad Thoughts #4 – Ignition
- Absolute Batman #19 – DC
- Savage Sword Of Conan #16 – Titan
- Action Comics #1102 – DC
- Deadman #4 – DC
- Fire And Ice #5 – Dynamite
- Mask #4 – Image
- Shaolin Cowboy Staying Alive #3 – Dark Horse
- Invincible Universe Capes #11 – Image
- Avengers Armageddon #3 – Marvel
- Superman Father Of Tomorrow #5 – DC
- Marvel Mangaverse Arcane Avengers #1 – Marvel
- Dick Tracy #20 – Mad Cave
- Absolute Batman #15 – DC
- X-Men #36 – Marvel
- Odin #4 – Image
- Batgirl #23 – DC
- Absolute Superman #22 – DC
- Vampire Survivors #2 – Titan
- Mind Mgmt New And Improved #4 – Oni
- Grimm Fairy Tales Vol 3 #1 – Zenescope
- Terminal #2 – Image
- Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #12 – IDW
- Fury Of Firestorm #6 – DC
- Green Lantern Corps #20 – DC
- Venom #261 – Marvel
- The Rocketeer Infiltrator #3 – IDW
- Sunder #1 – Mad Cave
- Watchmen #1 – DC
- Rocketfellers #14 – Image
- DC Start Here Batman Dark Patterns #1 – DC
- Invincible Universe Battle Beast #12 – Image
- Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #1 – Marvel
- Power Rangers Green #2 – Boom
- Avengers Armageddon #2 – Marvel
- Hellraiser Resurrections – The Onanistic Ritual #1 – Boom
- Space Ghost Vs The Herculoids #1 – Dynamite
- Teenage Mutant Ninja Turtles #20 – IDW
- Absolute Wonder Woman #22 – DC
- Sonic The Hedgehog X Godzilla #1 – IDW
- Honor And Curse Eternal #7 – Mad Cave
- Spawn Scorched #55 – Image
- Inglorious X-Force #9 – Marvel
- GI Joe A Real American Hero #332 – Image
- Sonic The Hedgehog #89 – IDW
- Absolute Batman #3 – DC
- Black Cat #14 – Marvel
- Hellraiser Resurrections – New Wounds #1 – Boom
- Absolute Flash #18 – DC
- Doctor Strange #10 – Marvel
- Marvel Mangaverse Web Of Blood #1 – Marvel
- Absolute Batman #18 – DC
- V For Vendetta #1 – DC
- Supergirl #17 – DC
- Ghost Pepper #15 – Image
- Monstress #64 – Image
- X-Men 97 Season Two #4 – Marvel
- Archie #1 – Oni
- Tomb Of Apocalypse #1 – Marvel
- Daredevil #5 – Marvel
- Grimm Fairy Tales Vol 3 #2 – Zenescope
- Denver #2 – Mad Cave
- Final Boss #10 – Image
- Last Starfighter #3 – Mad Cave
- Spider-Woman 50Th Anniversary Special #1 – Marvel
- Emperor Aquaman #21 – DC
- The Horror Of Godzilla Kai-Sei Era #1 – IDW
- Batman #11 – DC
- Queen In Black Defenders Of Light And Dark #3 – Marvel
- Money Shot The F* Offs #2 – Vault
- Absolute Green Arrow #3 – DC
- Civil War Unmasked #5 – Marvel
- Avengers Armageddon #1 – Marvel
- Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures #41 – IDW
- Crimes Against Nature #1 – Image
- Rook Exodus #11 – Image
- Absolute Green Arrow #2 – DC
- Terminal #1 – Image
- Rom Special #1 – Image
- Ben 10 #4 – Dynamite
- Absolute Batman #16 – DC
- Absolute Batman #17 – DC
- Next Level One Shot #1 – DC
- Six Of Us #1 – Dark Horse
- Smile Any Given Smile #1 – IDW
- Absolute Catwoman #2 – DC
- Teenage Mutant Ninja Turtles Mirage Facsimile #1 – IDW
- Marvel Gold 76 #1 – Marvel
- Wonder Woman #72 – DC
- Hammerfist #1 – Image
- Batman #251 – DC
- Absolute Green Lantern #17 – DC
- Godzilla Conquers The Multiverse #2 – Marvel
- Queen In Black #3 – Marvel
- Avengers JLA #4 – DC
- Witchblade #25 – Image
- M1 Monster Racing League #4 – Image
- Operation Iron Coffin #3 – IDW
- GI Joe A Real American Hero #110 – Image
- American Caper #11 – Dark Horse
- Transformers #35 – Image
- Land Of Never #4 – Mad Cave
- Detective Comics #1112 – DC
- Do A Powerbomb Black And White #2 – Image
- DC Marvel Superman Spider-Man #1 – DC
- Midnight X-Men #1 – Marvel
- Uncanny X-Men #34 – Marvel
- Void Rivals #33 – Image
- Jeff The Land Shark Superstar #2 – Marvel
- Gambit Wanted #2 – Marvel
- Black Panther Namor Doomed #1 – Marvel
- Street Fighter Masters Juri #1 – Udon
- Die Loaded #9 – Image
- Power Rangers Unlimited #3 – Boom
- Absolute Batman #5 – DC
- Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #18 – Image
- Teenage Mutant Ninja Turtles #21 – IDW
- Regicide #2 – Image
- Doctor Strange And Doctor Doom Triumph And Torment #1 – Marvel
- Absolute Batman #4 – DC
- Ec Catacomb Of Torment #15 – Oni
- DC Marvel Batman Deadpool #1 – DC
- Ghost Of A Ghost #1 – Dark Horse
- Vampirella (2026) #6 – Dynamite
- Clayface Celebrity Dirt #1 – DC
- DC Start Here Batman (2011) #1 – DC
- Badrock #3 – Image
- Gargoyles (2026) #2 – Dynamite
- Disney Tim Burtons The Nightmare Before Christmas All Hail The Pumpkin King #3 – Tokyopop
- X-Men Omega Red Dawn #1 – Marvel
- Grimm Fairy Tales Vol 3 #3 – Zenescope
- Zatanna 2026 #5 – DC
- Black Cat #13 – Marvel
- Absolute Batman #8 – DC
- A Mischief Of Magpies #2 – Dstlry
- Viking Moon #4 – Image
- Star Wars The Fall Of Kylo Ren #1 – Marvel
- Absolute Superman #21 – DC
- Solomon Kane The Lion Errant #3 – Titan
- What If X-Men #1 – Marvel
- JSA #23 – DC
- Event Horizon Inferno #5 – IDW
- Absolute Batman #6 – DC
- Amazing Spider-Man #34 – Marvel
- Lost Fantasy #12 – Image
- Challenges Of Doom Mr Fantastic #1 – Marvel
- The Foundry #2 – Dark Horse
- Marvel Mangaverse Iron Knight #1 – Marvel
- Poison Ivy #47 – DC
- The Beauty 2025 #9 – Ignition
- Last Driver #1 – Image
- Ben 10 #2 – Dynamite
- Lobo #6 – DC
- Walking Dead Deluxe #145 – Image
- Fort Psycho #2 – Oni
- Absolute Martian Manhunter #12 – DC
- DC Start Here – Batman White Knight #1 – DC
- Jeff The Land Shark Superstar #1 – Marvel
- Dungeons And Dragons Ravenloft #1 – Dark Horse
- Thor #800 – Marvel
- Mask Origins #1 – Image
- Superman #41 – DC
- Stuff Of Nightmares The Cat In The Coffin #1 – Boom
- Masters Of The Universe Legends Of Eternia Issue #2 – Tokyopop
- Star Trek The Last Starship #11 – IDW
- Absolute Batman #13 – DC
- Fall Of The House Of Slaughter #4 – Boom
- Absolute Green Arrow #1 – DC
- Masters Of The Universe Genesis #2 – Dark Horse
- Marc Spector Moon Knight #7 – Marvel
- Predator Vs The Planet Of The Apes #2 – Marvel
- Absolute Batman #14 – DC
- Spawn #378 – Image
- Batman #1 – DC
- Something Is Killing The Children #49 – Boom
- Gatchaman #21 – Mad Cave
- Uncanny X-Men #32 – Marvel
- That Texas Blood Hell Comes To Allison Ranch #1 – Image