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Marvel's Midnight Universe & The Top 400 Bestselling Comics Last Week

Marvel's Midnight Universe and The Top 400 Bestselling Comics Last Week

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Article Summary

  • Marvel’s Midnight Universe dominates the Top 400 Bestselling Comics Last Week, sweeping the top three spots.
  • Amazing Spider-Man #1000 lands at No. 7, giving Marvel another major Top 10 hit on the weekly comics chart.
  • DC stays competitive with Batman #14, Absolute Superman #24, and Demon #1 all ranking high in the Top 400.
  • The Top 400 Bestselling Comics Last Week covers sales from October 6 to 13 using POS data from 600+ stores.

Marvel Comics' Midnight absolutely smashed The Top 400 Bestselling Comics Last Week, their only published titles that week, though Amazing Spider-Man #1000 still grabbed the number 7 spot. These results from the 6th to the 13th of October are courtesy of Prana Direct Market Solutions. Here are the 400 best-selling comic books in comic book stores based on Point Of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems. You can find previous Bestseller Lists right here.

  1. Midnight Spider-Man #1 – Marvel
  2. Midnight X-Men #1 – Marvel
  3. Midnight Fantastic Four #1 – Marvel
  4. Batman #14 – DC
  5. Absolute Superman #24 – DC
  6. Demon #1 – DC
  7. Amazing Spider-Man #1000 – Marvel
  8. Jonah Hex And The Shadow Of Death #1 – DC
  9. Something Is Killing The Children #50 – Boom
  10. Absolute Green Lantern #19 – DC
  11. Deadman #5 – DC
  12. Batgirl #24 – DC
  13. Absolute Batman #24 – DC
  14. Superman The Stranger #2 – DC
  15. Mask #5 – Image
  16. GI Joe A Real American Hero Tomb Raider #1 – Image
  17. DCs Quoth The Raven Whatever #1 – DC
  18. Batman #423 – DC
  19. Sabrina The Teenage Witch #1 – Oni
  20. Crowbound #2 – Image
  21. JSA #24 – DC
  22. Avengelyne #1 – Image
  23. Hellboy In Hell Nothing But Blood #1 – Dark Horse
  24. Absolute Wonder Woman #24 – DC
  25. The Amazing Venom #1 – Marvel
  26. Alien Vs X-Men #1 – Marvel
  27. Godzilla Kai-Sei Era #13 – IDW
  28. Comics The Magazine #8 – Prana
  29. X-Men #38 – Marvel
  30. DNX #2 – Marvel
  31. Pop Kill Big Candy #1 – Mad Cave
  32. Crow Flesh And Blood #1 – Sumerian
  33. Fantastic Four #17 – Marvel
  34. Uncanny X-Men #36 – Marvel
  35. Poison Ivy #48 – DC
  36. Supernatural Dean Winchester #1 – Dynamite
  37. Swamp Thing #1 – DC
  38. Supernatural Sam Winchester #1 – Dynamite
  39. Dinner Date #1 – Ignition
  40. Of The Earth #6 – Image
  41. Zatanna (2026) #6 – DC
  42. Absolute Green Arrow #5 – DC
  43. DNX #1 – Marvel
  44. Dungeon Crawler Carl Special Edition #0 – Vault
  45. Absolute Cassandra Cain The Shadows Hand #1 – DC
  46. X-Men United #7 – Marvel
  47. Minor Arcana #19 – Boom
  48. Conan And Dragonero #6 – Titan
  49. Ben 10 #1 – Dynamite
  50. Queen In Black #5 – Marvel
  51. Concrete Stars Over Sand #4 – Dark Horse
  52. Wonder Woman 2026 Annual Wonder War The Matriarch Special #1 – DC
  53. Superman Kingdom Of Zod Special #1 – DC
  54. Absolute Flash #19 – DC
  55. Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #19 – Image
  56. Gambit Wanted #3 – Marvel
  57. Infernal Hulk Vs Wolverine #1 – Marvel
  58. Red Sonja She Devil With A Sword #6 – Dynamite
  59. Geiger #25 – Image
  60. Heavy Metal Magazine Special Extreme Futurism #1 – Heavy Metal
  61. Muppets Take The Marvel Universe #1 – Marvel
  62. Only The Savage Are Left #4 – Dark Horse
  63. Walking Dead Deluxe #146 – Image
  64. Venom #262 – Marvel
  65. Batman #13 – DC
  66. Miles Morales Spider-Man #2 – Marvel
  67. Kill All Immortals III #1 – Dark Horse
  68. Star Trek Holo-Ween II #1 – IDW
  69. Justice League Unlimited #23 – DC
  70. Ultimate Impact Reborn #5 – Marvel
  71. Minotaur #3 – Ignition
  72. Bleeding Hearts #8 – DC
  73. Spawn #379 – Image
  74. Gambit Gone #1 – Marvel
  75. Tales Of Wonder #2 – Image
  76. Sorcerer Supreme #10 – Marvel
  77. Absolute Batman #23 – DC
  78. Daredevil #7 – Marvel
  79. Wolverine #28 – Marvel
  80. Thor #801 – Marvel
  81. Flux House Presents #1 – Oni
  82. Grendel Devils Crucible–Sedition #3 – Dark Horse
  83. X-Men #37 – Marvel
  84. Conan The Barbarian #35 – Titan
  85. Bizarro Year None #3 – DC
  86. Superman #42 – DC
  87. Avengers Armageddon #4 – Marvel
  88. Hello Kitty And Friends Hello World #2 – IDW
  89. Hellraiser Resurrections – The Return Of The Priest #1 – Boom
  90. Dirt Beneath The Devil #3 – Mad Cave
  91. GI Joe A Real American Hero #330 – Image
  92. Tmnt Journeys #14 – IDW
  93. Godzilla Conquers The Multiverse #3 – Marvel
  94. Uncanny X-Men #35 – Marvel
  95. Hammerfist #2 – Image
  96. Hyde Street #13 – Image
  97. Terminal #3 – Image
  98. Tomb Of Apocalypse #2 – Marvel
  99. Death Vigil (2026) #3 – Image
  100. Detective Comics #1113 – DC
  101. Queen In Black Venom Unchained #3 – Marvel
  102. Punisher Vs Spider-Man #3 – Marvel
  103. Altered States Warlords #4 – Dynamite
  104. Transformers #36 – Image
  105. Adventures Of Superman #501 – DC
  106. Witness Point #3 – Dark Horse
  107. Marc Spector Moon Knight #8 – Marvel
  108. Absolute Superman #23 – DC
  109. Marvel Mangaverse Web Of Destiny #1 – Marvel
  110. Dorc #8 – Image
  111. Lobo #7 – DC
  112. Hello Darkness #25 – Boom
  113. Void Rivals #34 – Image
  114. Predator Vs The Planet Of The Apes #3 – Marvel
  115. Exquisite Corpses Fox Mask Killer #1 – Image
  116. Miles Morales Spider-Man #1 – Marvel
  117. Spawn 77 #1 – Image
  118. GI Joe #26 – Image
  119. Vampirella X Witchblade Special #1 – Dynamite
  120. Adventure Time Halloween Special #1 – Oni
  121. Exquisite Corpses Rascal Randy #3 – Image
  122. Harley Quinn #66 – DC
  123. Teenage Mutant Ninja Turtles #22 – IDW
  124. Kingdom Of Earth #3 – Dark Horse
  125. Absolute Catwoman #3 – DC
  126. Green Lantern #39 – DC
  127. Queen In Black #4 – Marvel
  128. Flash #37 – DC
  129. Nightwing #142 – DC
  130. Absolute Wonder Woman #23 – DC
  131. Hello Kitty And Friends Hello World #1 – IDW
  132. Cimmerian Xuthal Of The Dusk #1 – Ablaze
  133. Fantastic Four First Foes – Dragon Man #1 – Marvel
  134. Legion Of Super-Heroes #1 – DC
  135. Spectacular Spider-Man Brand New Day #5 – Marvel
  136. Batman Bad Seeds Sunset #1 – DC
  137. Absolute Batman #1 – DC
  138. Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #2 – Marvel
  139. Absolute Green Lantern #18 – DC
  140. Karman Blade #1 – Image
  141. Luther Strode #1 – Image
  142. Dark Knights Of Steel II #3 – DC
  143. Spider-Man Long Way Home #3 – Marvel
  144. Punisher #8 – Marvel
  145. Doom Patrol #1 – DC
  146. Superman The Stranger #1 – DC
  147. Catwoman #91 – DC
  148. Starhenge Book Two A Kiss For Atticus #4 – Image
  149. Mega Man Gear Masters #1 – Udon
  150. Crowbound #1 – Image
  151. Sonic The Hedgehog #90 – IDW
  152. Absolute Batman #22 – DC
  153. Mighty Morphin Power Rangers 2026 #4 – Boom
  154. Star Trek 2026 #1 – IDW
  155. White Sky #6 – Image
  156. Wonder Woman #37 – DC
  157. Amazing Spider-Man #35 – Marvel
  158. Batman Bad Seeds Gotham Central #1 – DC
  159. Adventures Of Superman Book Of El #12 – DC
  160. Last Driver #2 – Image
  161. Teen Titans #1 – DC
  162. Absolute Green Arrow #4 – DC
  163. Absolute Batman #21 – DC
  164. Star Wars The Book Of Boba Fett #2 – Marvel
  165. Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #4 – Image
  166. Batman Superman Worlds Finest #55 – DC
  167. Ben 10 #5 – Dynamite
  168. Batwoman #7 – DC
  169. Doomquest #4 – Marvel
  170. Sonic The Hedgehog X Godzilla #2 – IDW
  171. Daredevil #6 – Marvel
  172. Ufo Robot Grendizer #3 – Titan
  173. Wade Wilson Deadpool #8 – Marvel
  174. Hellraiser Resurrections – Hells Council #1 – Boom
  175. Hawkmoon The Mad Gods Amulet #1 – Titan
  176. Wolverine #27 – Marvel
  177. Conan The Barbarian Tides Of The Tyrant King #1 – Titan
  178. Gastronomique #2 – Boom
  179. Absolute Batman 2025 Annual #1 – DC
  180. Queen In Black #1 – Marvel
  181. Bishop #4 – Marvel
  182. Generation X-23 #8 – Marvel
  183. Bug Wars The Coming Of The Wardoom #2 – Image
  184. DC X Sonic The Hedgehog Metal Legion #5 – DC
  185. Batman & Robin Year One Dynamic Duos #2 – DC
  186. The Ring The Man Who Beat The Man #4 – Dark Horse
  187. Do A Powerbomb Black And White #3 – Image
  188. Batman #12 – DC
  189. Jeff The Land Shark Superstar #3 – Marvel
  190. Toxic Avenger Vs The Noxious Offender #1 – Ahoy
  191. Marvel Mangaverse Ghostlocke #1 – Marvel
  192. New Titans #39 – DC
  193. Star Wars The Fall Of Kylo Ren #2 – Marvel
  194. Black Tower The Raven Conspiracy #2 – DC
  195. Iron Man #9 – Marvel
  196. Feral #26 – Image
  197. Challenges Of Doom Spider-Man #1 – Marvel
  198. Gun Honey Doubles Down #4 – Titan
  199. Deathstroke The Terminator #7 – DC
  200. Ofiusa #1 – Image
  201. Creepshow Vol 05 #1 – Image
  202. Gunslinger Spawn #58 – Image
  203. Batman Superman Weird Al Worlds Weirdest #1 – DC
  204. Hillbilly The Treason Of Twelve-Toe Maggie #1 – Dark Horse
  205. Captain America #15 – Marvel
  206. Clayface Celebrity Dirt #3 – DC
  207. Marvel DC Spider-Man Superman #1 – Marvel
  208. X-Men Outback #4 – Marvel
  209. Absolute Batman #20 – DC
  210. Corpse Knight #6 – Image
  211. Fantastic Four #16 – Marvel
  212. RedCoat #20 – Image
  213. King Spawn #59 – Image
  214. Zatanna 2026 #6 – DC
  215. Escape From New York Escape From Chicago #1 – Mad Cave
  216. Marvel Zombies War Zone #1 – Marvel
  217. Absolute Batman #2 – DC
  218. Absolute Catwoman #1 – DC
  219. Hellraiser Resurrections – The Deep Gospel #1 – Boom
  220. Superman Unlimited #17 – DC
  221. Barbara Gordon Breakout #5 – DC
  222. Star Wars The Book Of Boba Fett #1 – Marvel
  223. Bad Thoughts #4 – Ignition
  224. Absolute Batman #19 – DC
  225. Savage Sword Of Conan #16 – Titan
  226. Action Comics #1102 – DC
  227. Deadman #4 – DC
  228. Fire And Ice #5 – Dynamite
  229. Mask #4 – Image
  230. Shaolin Cowboy Staying Alive #3 – Dark Horse
  231. Invincible Universe Capes #11 – Image
  232. Avengers Armageddon #3 – Marvel
  233. Superman Father Of Tomorrow #5 – DC
  234. Marvel Mangaverse Arcane Avengers #1 – Marvel
  235. Dick Tracy #20 – Mad Cave
  236. Absolute Batman #15 – DC
  237. X-Men #36 – Marvel
  238. Odin #4 – Image
  239. Batgirl #23 – DC
  240. Absolute Superman #22 – DC
  241. Vampire Survivors #2 – Titan
  242. Mind Mgmt New And Improved #4 – Oni
  243. Grimm Fairy Tales Vol 3 #1 – Zenescope
  244. Terminal #2 – Image
  245. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #12 – IDW
  246. Fury Of Firestorm #6 – DC
  247. Green Lantern Corps #20 – DC
  248. Venom #261 – Marvel
  249. The Rocketeer Infiltrator #3 – IDW
  250. Sunder #1 – Mad Cave
  251. Watchmen #1 – DC
  252. Rocketfellers #14 – Image
  253. DC Start Here Batman Dark Patterns #1 – DC
  254. Invincible Universe Battle Beast #12 – Image
  255. Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #1 – Marvel
  256. Power Rangers Green #2 – Boom
  257. Avengers Armageddon #2 – Marvel
  258. Hellraiser Resurrections – The Onanistic Ritual #1 – Boom
  259. Space Ghost Vs The Herculoids #1 – Dynamite
  260. Teenage Mutant Ninja Turtles #20 – IDW
  261. Absolute Wonder Woman #22 – DC
  262. Sonic The Hedgehog X Godzilla #1 – IDW
  263. Honor And Curse Eternal #7 – Mad Cave
  264. Spawn Scorched #55 – Image
  265. Inglorious X-Force #9 – Marvel
  266. GI Joe A Real American Hero #332 – Image
  267. Sonic The Hedgehog #89 – IDW
  268. Absolute Batman #3 – DC
  269. Black Cat #14 – Marvel
  270. Hellraiser Resurrections – New Wounds #1 – Boom
  271. Absolute Flash #18 – DC
  272. Doctor Strange #10 – Marvel
  273. Marvel Mangaverse Web Of Blood #1 – Marvel
  274. Absolute Batman #18 – DC
  275. V For Vendetta #1 – DC
  276. Supergirl #17 – DC
  277. Ghost Pepper #15 – Image
  278. Monstress #64 – Image
  279. X-Men 97 Season Two #4 – Marvel
  280. Archie #1 – Oni
  281. Tomb Of Apocalypse #1 – Marvel
  282. Daredevil #5 – Marvel
  283. Grimm Fairy Tales Vol 3 #2 – Zenescope
  284. Denver #2 – Mad Cave
  285. Final Boss #10 – Image
  286. Last Starfighter #3 – Mad Cave
  287. Spider-Woman 50Th Anniversary Special #1 – Marvel
  288. Emperor Aquaman #21 – DC
  289. The Horror Of Godzilla Kai-Sei Era #1 – IDW
  290. Batman #11 – DC
  291. Queen In Black Defenders Of Light And Dark #3 – Marvel
  292. Money Shot The F* Offs #2 – Vault
  293. Absolute Green Arrow #3 – DC
  294. Civil War Unmasked #5 – Marvel
  295. Avengers Armageddon #1 – Marvel
  296. Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures #41 – IDW
  297. Crimes Against Nature #1 – Image
  298. Rook Exodus #11 – Image
  299. Absolute Green Arrow #2 – DC
  300. Terminal #1 – Image
  301. Rom Special #1 – Image
  302. Ben 10 #4 – Dynamite
  303. Absolute Batman #16 – DC
  304. Absolute Batman #17 – DC
  305. Next Level One Shot #1 – DC
  306. Six Of Us #1 – Dark Horse
  307. Smile Any Given Smile #1 – IDW
  308. Absolute Catwoman #2 – DC
  309. Teenage Mutant Ninja Turtles Mirage Facsimile #1 – IDW
  310. Marvel Gold 76 #1 – Marvel
  311. Wonder Woman #72 – DC
  312. Hammerfist #1 – Image
  313. Batman #251 – DC
  314. Absolute Green Lantern #17 – DC
  315. Godzilla Conquers The Multiverse #2 – Marvel
  316. Queen In Black #3 – Marvel
  317. Avengers JLA #4 – DC
  318. Witchblade #25 – Image
  319. M1 Monster Racing League #4 – Image
  320. Operation Iron Coffin #3 – IDW
  321. GI Joe A Real American Hero #110 – Image
  322. American Caper #11 – Dark Horse
  323. Transformers #35 – Image
  324. Land Of Never #4 – Mad Cave
  325. Detective Comics #1112 – DC
  326. Do A Powerbomb Black And White #2 – Image
  327. DC Marvel Superman Spider-Man #1 – DC
  328. Midnight X-Men #1 – Marvel
  329. Uncanny X-Men #34 – Marvel
  330. Void Rivals #33 – Image
  331. Jeff The Land Shark Superstar #2 – Marvel
  332. Gambit Wanted #2 – Marvel
  333. Black Panther Namor Doomed #1 – Marvel
  334. Street Fighter Masters Juri #1 – Udon
  335. Die Loaded #9 – Image
  336. Power Rangers Unlimited #3 – Boom
  337. Absolute Batman #5 – DC
  338. Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #18 – Image
  339. Teenage Mutant Ninja Turtles #21 – IDW
  340. Regicide #2 – Image
  341. Doctor Strange And Doctor Doom Triumph And Torment #1 – Marvel
  342. Absolute Batman #4 – DC
  343. Ec Catacomb Of Torment #15 – Oni
  344. DC Marvel Batman Deadpool #1 – DC
  345. Ghost Of A Ghost #1 – Dark Horse
  346. Vampirella (2026) #6 – Dynamite
  347. Clayface Celebrity Dirt #1 – DC
  348. DC Start Here Batman (2011) #1 – DC
  349. Badrock #3 – Image
  350. Gargoyles (2026) #2 – Dynamite
  351. Disney Tim Burtons The Nightmare Before Christmas All Hail The Pumpkin King #3 – Tokyopop
  352. X-Men Omega Red Dawn #1 – Marvel
  353. Grimm Fairy Tales Vol 3 #3 – Zenescope
  354. Zatanna 2026 #5 – DC
  355. Black Cat #13 – Marvel
  356. Absolute Batman #8 – DC
  357. A Mischief Of Magpies #2 – Dstlry
  358. Viking Moon #4 – Image
  359. Star Wars The Fall Of Kylo Ren #1 – Marvel
  360. Absolute Superman #21 – DC
  361. Solomon Kane The Lion Errant #3 – Titan
  362. What If X-Men #1 – Marvel
  363. JSA #23 – DC
  364. Event Horizon Inferno #5 – IDW
  365. Absolute Batman #6 – DC
  366. Amazing Spider-Man #34 – Marvel
  367. Lost Fantasy #12 – Image
  368. Challenges Of Doom Mr Fantastic #1 – Marvel
  369. The Foundry #2 – Dark Horse
  370. Marvel Mangaverse Iron Knight #1 – Marvel
  371. Poison Ivy #47 – DC
  372. The Beauty 2025 #9 – Ignition
  373. Last Driver #1 – Image
  374. Ben 10 #2 – Dynamite
  375. Lobo #6 – DC
  376. Walking Dead Deluxe #145 – Image
  377. Fort Psycho #2 – Oni
  378. Absolute Martian Manhunter #12 – DC
  379. DC Start Here – Batman White Knight #1 – DC
  380. Jeff The Land Shark Superstar #1 – Marvel
  381. Dungeons And Dragons Ravenloft #1 – Dark Horse
  382. Thor #800 – Marvel
  383. Mask Origins #1 – Image
  384. Superman #41 – DC
  385. Stuff Of Nightmares The Cat In The Coffin #1 – Boom
  386. Masters Of The Universe Legends Of Eternia Issue #2 – Tokyopop
  387. Star Trek The Last Starship #11 – IDW
  388. Absolute Batman #13 – DC
  389. Fall Of The House Of Slaughter #4 – Boom
  390. Absolute Green Arrow #1 – DC
  391. Masters Of The Universe Genesis #2 – Dark Horse
  392. Marc Spector Moon Knight #7 – Marvel
  393. Predator Vs The Planet Of The Apes #2 – Marvel
  394. Absolute Batman #14 – DC
  395. Spawn #378 – Image
  396. Batman #1 – DC
  397. Something Is Killing The Children #49 – Boom
  398. Gatchaman #21 – Mad Cave
  399. Uncanny X-Men #32 – Marvel
  400. That Texas Blood Hell Comes To Allison Ranch #1 – Image

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Rich JohnstonAbout Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of comic books The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne and Chase Variant. Lives in South-West London, works from The Union Club on Greek Street, shops at Gosh, Piranha and Forbidden Planet. Father of two daughters, Amazon associate, political cartoonist.
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