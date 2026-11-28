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Midnight & Chainkata Lead Top 400 Comics In Comic Shops Last Week
Midnight And Chainkata Lead Top 400 Bestseller Comics List In Comic Shops Last Week #comics
Here is the comic book publisher bestseller list from the direct market of comic book stores, as sold from the 17th to the 23rd of November, 2026. You can catch up on previous Bestseller Lists and Marketshare reports at these links. Marvel Comics took the lead, but only just, courtesy of taking the first four places with Amazing Spider-Man, Daredevil and X-Men, as well as Avengers #1 from last week still selling well… but without Absolute titles, all the top titles were kinda shoved together in terms of ratio to each other. There was a sliver to separate many of them. Transformers from Image Comics outsold every DC Comics title last week.
Top 400 Comic Book Sales Of The Week
- Midnight Spider-Man #2 – Marvel
- Midnight X-Men #2 – Marvel
- Midnight Fantastic Four #2 – Marvel
- Chainkata #1 – Image
- X-Orcists #1 – Marvel
- Absolute Flash #21 – DC Comics
- DNX #5 – Marvel
- Detective Comics #1115 – DC Comics
- Fantastic Four #19 – Marvel
- Marc Spector Moon Knight #10 – Marvel
- Punisher #10 – Marvel
- Lobo #9 – DC Comics
- GI Joe #28 – Image
- Wonder Woman #39 – DC Comics
- Nightwing #144 – DC Comics
- D'orc #10 – Image
- X-Men Incursions #1 – Marvel
- Deathstroke The Terminator #9 – DC Comics
- Batwoman #9 – DC Comics
- Batman Superman Worlds Finest #57 – DC Comics
- Gambit Wanted #4 – Marvel
- Punisher Vs Spider-Man #5 – Marvel
- Avengers #1 – Marvel
- Tomb Of Apocalypse #4 – Marvel
- Absolute Batman #25 – DC Comics
- If Destruction Be Our Lot #6 – Image
- New Titans #41 – DC Comics
- Superman Unlimited #19 – DC Comics
- Amazing Spider-Man #1003 – Marvel
- Brzrkr City Of Darkness #1 – BOOM! Entertainment
- Daredevil #9 – Marvel
- Catwoman #93 – DC Comics
- Batman #15 – DC Comics
- Midnight Spider-Man #1 – Marvel
- Absolute Catwoman #4 – DC Comics
- Midnight X-Men #1 – Marvel
- Transformers #38 – Image
- Absolute Superman #25 – DC Comics
- Sabrina The Teenage Witch #2 – Oni Press
- Ofiusa #3 – Image
- Absolute Green Arrow #6 – DC Comics
- X-Men #41 – Marvel
- Star Wars The Fall Of Kylo Ren #4 – Marvel
- Predator Vs Punisher #1 – Marvel
- W0Rldtr33 #22 – Image
- Detective Comics #168 – DC Comics
- End Of Life #10 – DC Comics
- Star Trek 2026 #2 – IDW
- Black Panther Namor Doomed #3 – Marvel
- Batman & Robin Year One Dynamic Duos #4 – DC Comics
- Teen Titans #3 – DC Comics
- Conan The Barbarian Tides Of The Tyrant King #3 – Titan Comics
- Hellboy In Hell Nothing But Blood #2 – Dark Horse
- Captain America #17 – Marvel
- Doom Patrol #3 – DC Comics
- Uncle Scrooge A Christmas Carol #1 – Marvel
- Legion Of Super-Heroes #3 – DC Comics
- Head Lopper (2026) #2 – Image
- Creepshow Vol 05 #3 – Image
- Absolute Wonder Woman #25 – DC Comics
- Archie Vs The Terminator #2 – Dynamite
- Muppets Take The Marvel Universe #1 – Marvel
- King Spawn #61 – Image
- Mega Man Gear Masters #2 – Udon Entertainment Inc
- Midnight Fantastic Four #1 – Marvel
- Ben 10 #6 – Dynamite
- Space Ghost Vs The Herculoids #3 – Dynamite
- Gunslinger Spawn #60 – Image
- 100 Bullets The Us Of Anger #5 – DC Comics
- My Little Pony Friendship Is Magic 2026 #1 – BOOM! Entertainment
- X-Men United #9 – Marvel
- The Amazing Venom #2 – Marvel
- Scott Pilgrim Ex Dawn Of Metal Scott #1 – Oni Press
- Viking Moon #5 – Image
- Wade Wilson Deadpool #10 – Marvel
- Spider-Man Long Way Home #4 – Marvel
- The Horror Of Godzilla Kai-Sei Era #2 – IDW
- Black Cat #16 – Marvel
- Spawn 77 #3 – Image
- Dinner Date #2 – Ignition Press
- Witchblade #27 – Image
- Demon #2 – DC Comics
- Power Rangers Green #4 – BOOM! Entertainment
- Barbara Gordon Breakout #7 – DC Comics
- Uncanny X-Men #38 – Marvel
- Fury Of Firestorm #8 – DC Comics
- Egg Hunt #1 – Mad Cave Studios
- Canto The Clockwork Chronicles #1 – Dark Horse
- Teenage Mutant Ninja Turtles #24 – IDW
- Vampirella Paradise #1 – Dynamite
- Amazing Spider-Man #1000 – Marvel
- Walking Dead Deluxe #149 – Image
- A Quiet Place Rising Tides #1 – IDW
- A Mischief Of Magpies #3 – DSTLRY
- Infernal Hulk Vs Spider-Man #1 – Marvel
- Spider-Woman #1 – Marvel
- Eye Collector #6 – Image
- Halloween The Game Comic #1 – Panick Entertainment
- Action Comics #1104 – DC Comics
- Odin #5 – Image
- Dnx #4 – Marvel
- Clayface Celebrity Dirt #5 – DC Comics
- Sonic The Hedgehog X Godzilla #4 – IDW
- Marvel Spotlight #32 – Marvel
- Hornsby & Halo #17 – Image
- Amazing Spider-Man #1002 – Marvel
- DC All In Saga Darkseid Vs The World #1 – DC Comics
- Supergirl #19 – DC Comics
- Minotaur #4 – Ignition Press
- Grendel Devils Crucible–Sedition #4 – Dark Horse
- Absolute Green Lantern #20 – DC Comics
- Batman Bad Seeds Sunrise #1 – DC Comics
- Thundercats Cheetara #3 – Dynamite
- Emperor Doom #1 – Marvel
- Godzilla Conquers The Multiverse #5 – Marvel
- I Saw Spawn A Twisted Christmas Tale #1 – Image
- Hammer Head #2 – Mad Cave Studios
- Bleeding Hearts #9 – DC Comics
- Miles Morales Spider-Man #4 – Marvel
- Inanna The Name She Lost #1 – Vault Comics
- Crowbound #3 – Image
- Daredevil #8 – Marvel
- 247 Comics Presents Spotlight #1 – 247 Comics
- The Smart Division #3 – Dark Horse
- Challenges Of Doom Doctor Strange #1 – Marvel
- Absolute Batman #24 – DC Comics
- Green Lantern Corps #22 – DC Comics
- Jonah Hex And The Shadow Of Death #2 – DC Comics
- Exquisite Corpses Lone Gunman #1 – Image
- Savage Sword Of Conan #17 – Titan Comics
- Friendly Neighborhood Mary Jane #1 – Marvel
- Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #3 – Marvel
- Karman Blade #3 – Image
- Archie In Hell #1 – Oni Press
- Jeff The Land Shark Superstar #5 – Marvel
- Did You Hear About Mimi Green #4 – Dark Horse
- Mask #6 – Image
- Iron Man #11 – Marvel
- Emperor Aquaman #23 – DC Comics
- Batgirl #25 – DC Comics
- Gi Joe A Real American Hero #334 – Image
- Generation X-23 #10 – Marvel
- Forged #15 – Image
- Batman #14 – DC Comics
- Wolverine #29 – Marvel
- Zorros Legacy #4 – Alien Books
- X-Men #40 – Marvel
- Stitch #9 – Dynamite
- The Amazing Venom #1 – Marvel
- Tales Of The Teenage Mutant Ninja Turtles Coastal Chaos #3 – IDW
- Fantastic Four #18 – Marvel
- Kingdom Of Earth #4 – Dark Horse
- Amazing Spider-Man #1001 – Marvel
- Agony Of Stars #1 – Red 5 Comics
- Escape #10 – Image
- Punisher Showdowns Wolverine #1 – Marvel
- Absolute Flash #20 – DC Comics
- Exquisite Corpses Fox Mask Killer #2 – Image
- Alien Vs X-Men #2 – Marvel
- Detective Comics #1114 – DC Comics
- Star Wars The Book Of Boba Fett #5 – Marvel
- Dnx #3 – Marvel
- Dungeons And Dragons #1 – Dark Horse
- Starship Godzilla Invasion X Kai-Sei Era #2 – IDW
- Yumi 00Ex #4 – Image
- Teen Titans #1 – DC Comics
- Superman #199 – DC Comics
- Something Epic #17 – Image
- Captain America #16 – Marvel
- Poison Ivy #49 – DC Comics
- Spawn #380 – Image
- Chachu #4 – Image
- Justice League The Dark Realm Special #1 – DC Comics
- Mercy Sparx Heavens Devil #1 – Devil's Due
- Regicide #4 – Image
- Punisher #9 – Marvel
- Penthouse Comics (2027) #1 – Penthouse Comics
- Black Star #5 – Titan Comics
- Zatanna (2026) #7 – DC Comics
- Conan & Dragonero #7 – Titan Comics
- Transformers #37 – Image
- Dnx #1 – Marvel
- Gangs Of Gotham #1 – DC Comics
- Star Trek Red Shirts–Ghost Of The 21St Century #4 – IDW
- Uncanny X-Men #37 – Marvel
- Superman #43 – DC Comics
- Void Rivals #35 – Image
- Gi Joe A Real American Hero Tomb Raider #2 – Image
- Feral #27 – Image
- Hammerfist #3 – Image
- Avengers Armageddon #5 – Marvel
- Supergirl #18 – DC Comics
- Gambit Gone #2 – Marvel
- Nsfwest #2 – Iron Age Comics
- Doom Patrol #2 – DC Comics
- Marc Spector Moon Knight #9 – Marvel
- Doom Patrol #1 – DC Comics
- Demon #1 – DC Comics
- Justice League Unlimited #24 – DC Comics
- Harley Quinn #67 – DC Comics
- Absolute Batman #23 – DC Comics
- Teen Titans #2 – DC Comics
- Superman The Stranger #3 – DC Comics
- Godzilla Kai-Sei Era #14 – IDW
- Terminal #4 – Image
- Universal Monsters The Bride Of Frankenstein Lives #1 – Image
- Star Wars Rogue One – Darth Vader #1 – Marvel
- Batman #497 – DC Comics
- Thor #802 – Marvel
- It Demands Sacrifice #1 – Bad Idea
- Jade Warriors #3 – Keenspot Entertainment
- Marvel Meow Strange Scales #1 – Marvel
- Amazing Spider-Man Halloween Special #1 – Marvel
- Conan The Barbarian #36 – Titan Comics
- Lobo #8 – DC Comics
- Absolute Superman #24 – DC Comics
- Power Rangers Unlimited #5 – BOOM! Entertainment
- The Big Shakedown #2 – Dark Horse
- Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #20 – Image
- Tomb Of Apocalypse #2 – Marvel
- He-Man And The Masters Of The Universe #7 – Dark Horse
- Green Lantern #40 – DC Comics
- Hello Kitty And Friends Hello World #3 – IDW
- Gi Joe #27 – Image
- Batman Bad Seeds Gotham General #1 – DC Comics
- Nightwing #143 – DC Comics
- Spawn 77 #2 – Image
- Dnx #2 – Marvel
- Murder Hobo #3 – Midnight Factory
- Crow Flesh And Blood #2 – Sumerian Comics
- Sabrina The Teenage Witch #1 – Oni Press
- Absolute Batman #20 – DC Comics
- Supernatural Dean Winchester #2 – Dynamite
- Walking Dead Deluxe #148 – Image
- Venom #1 – Marvel
- Jonah Hex And The Shadow Of Death #1 – DC Comics
- Wonder Woman #38 – DC Comics
- Aveugelyne #2 – Image
- Doomquest #5 – Marvel
- Miles Morales Spider-Man #3 – Marvel
- Gastronomique #3 – BOOM! Entertainment
- Legion Of Super-Heroes #1 – DC Comics
- Supernatural Sam Winchester #2 – Dynamite
- The Further Adventures Of Indiana Jones #1 – Marvel
- Infernal Hulk Vs Fantastic Four #1 – Marvel
- Punisher Vs Spider-Man #4 – Marvel
- Absolute Wonder Woman #24 – DC Comics
- Sonic The Hedgehog #91 – IDW
- X-Men #39 – Marvel
- Wolverine Paradise #1 – Marvel
- Fire And Ice Darkwolf #5 – Dynamite
- Last Driver #1 – Image
- Godzilla Conquers The Multiverse #4 – Marvel
- Doom All-On-One #1 – Marvel
- Superman The Wedding Album 30Th Anniversary Special #1 – DC Comics
- Absolute Batman #21 – DC Comics
- Absolute Batman #1 – DC Comics
- Teenage Mutant Ninja Turtles #23 – IDW
- Marvel DC Spider-Man Superman #1 – Marvel
- Archie #2 – Oni Press
- Comics The Magazine #9 – Prana Publishers
- Batman Superman Worlds Finest #56 – DC Comics
- Dorc #9 – Image
- Legion Of Super-Heroes #2 – DC Comics
- Worlds Finest Comics #153 – DC Comics
- Wade Wilson Deadpool #9 – Marvel
- Archie Vs The Terminator #1 – Dynamite
- Spawn Scorched #56 – Image
- Dark Knights Of Steel II #4 – DC Comics
- Absolute Batman 2025 Annual #1 – DC Comics
- Red Sonja She Devil With A Sword #7 – Dynamite
- Spawn #379 – Image
- Absolute Batman #22 – DC Comics
- Absolute Cassandra Cain The Shadows Hand #1 – DC Comics
- Fury Of Firestorm #7 – DC Comics
- Sonic The Hedgehog X Godzilla #3 – IDW
- Last Driver #3 – Image
- Shaolin Cowboy Staying Alive #4 – Dark Horse
- Tomb Of Apocalypse #3 – Marvel
- Batwoman #8 – DC Comics
- X-Men United #8 – Marvel
- Universal Monsters Bride Of Frankenstein Lives #1 – Image
- Lazarus Order #4 – Mad Cave Studios
- X-Men #38 – Marvel
- Vampire The Masquerade Wake In Hate #1 – Titan Comics
- Flash #38 – DC Comics
- Batman And Robin Year One Dynamic Duos #3 – DC Comics
- Action Comics #1103 – DC Comics
- King Spawn #60 – Image
- Hillbilly The Treason Of Twelve-Toe Maggie #2 – Dark Horse
- Deathstroke The Terminator #8 – DC Comics
- Last Driver #2 – Image
- Star Wars The Fall Of Kylo Ren #3 – Marvel
- Predator Vs The Planet Of The Apes #4 – Marvel
- Uncanny X-Men #36 – Marvel
- Jeff The Land Shark Superstar #4 – Marvel
- American Caper #12 – Dark Horse
- Absolute Catwoman #1 – DC Comics
- Godzilla Revenge Of The Deadzone Kai-Sei Era #1 – IDW
- Alien Vs X-Men #1 – Marvel
- Gambit Wanted #3 – Marvel
- Lilith Blood And Burlesque #1 – Vault Comics
- Gunslinger Spawn #59 – Image
- Black Panther Namor Doomed #2 – Marvel
- Ec Artists From The Abyss Charlie Adlard #1 – Oni Press
- Something Is Killing The Children #50 – BOOM! Entertainment
- Absolute Catwoman #3 – DC Comics
- Star Trek 2026 #1 – IDW
- If Destruction Be Our Lot #5 – Image
- Absolute Green Arrow #5 – DC Comics
- Absolute Batman #19 – DC Comics
- New Titans #40 – DC Comics
- Blood & Thunder #19 – Image
- Hellraiser Resurrections – The Return Of The Priest #1 – BOOM! Entertainment
- Invincible Universe Capes #12 – Image
- Speed Racer #11 – Mad Cave Studios
- Pop Kill Big Candy #2 – Mad Cave Studios
- Marvel Zombies War Zone #2 – Marvel
- Fantastic Four #17 – Marvel
- Avengers Armageddon #4 – Marvel
- Conan The Barbarian Tides Of The Tyrant King #2 – Titan Comics
- DC Start Here – Nightwing Leaping Into The Light #1 – DC Comics
- Superman Unlimited #18 – DC Comics
- Batman #13 – DC Comics
- Dinner Date #1 – Ignition Press
- Mad Science Division #1 – Ignition Press
- Badrock #4 – Image
- Iron Man #10 – Marvel
- Minor Arcana #20 – BOOM! Entertainment
- Minor Threats The Cleaner #1 – Dark Horse
- Absolute Green Lantern #19 – DC Comics
- Catwoman #92 – DC Comics
- Red Sonja Barbarella #1 – Dynamite
- Ofusa #2 – Image
- Karman Blade #2 – Image
- Bishop #5 – Marvel
- Mighty Morphin Power Rangers 2026 #5 – BOOM! Entertainment
- Clayface #1 – DC Comics
- Batman Bad Seeds Streets Of Gotham #1 – DC Comics
- Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #13 – IDW
- Universal Monsters Frankenstein Bw Special #2 – Image
- Avengelyne #1 – Image
- Spawn 77 #1 – Image
- Ghost Rider Kushala #1 – Marvel
- Black Cat #15 – Marvel
- No Gods No Masters #3 – BOOM! Entertainment
- Deadman #5 – DC Comics
- Starship Godzilla Invasion X Kai-Sei Era #1 – IDW
- Hello Kitty And Friends Hello World #2 – IDW
- Dirt Beneath The Devil #4 – Mad Cave Studios
- Star Wars Rogue One – Chirrut And Baze #1 – Marvel
- Punisher Showdowns Black Widow #1 – Marvel
- Dungeon Crawler Carl Special Edition #0 – Vault Comics
- Absolute Catwoman #2 – DC Comics
- Absolute Green Arrow #4 – DC Comics
- Absolute Superman #23 – DC Comics
- Harley Quinn #1 – DC Comics
- The Rocketeer Infiltrator #4 – IDW
- Monstress #65 – Image
- Escape From New York Escape From Chicago #2 – Mad Cave Studios
- Queen In Black #1 – Marvel
- Amazing Spider-Man #36 – Marvel
- X-Men #37 – Marvel
- Miles Morales Spider-Man #2 – Marvel
- Hello Darkness #26 – BOOM! Entertainment
- Superman Father Of Tomorrow #6 – DC Comics
- Poison Ivy #48 – DC Comics
- Ghost Pepper #16 – Image
- Mask #5 – Image
- Hammer Head #1 – Mad Cave Studios
- Blade Runner Tokyo Nexus Die With Honor #1 – Titan Comics
- Disney Tim Burton's The Nightmare Before Christmas All Hail Th #5 – Tokyopop
- Hellraiser Resurrections – Hells Council #1 – BOOM! Entertainment
- Arrivals #1 – Dark Horse
- Absolute Batman #15 – DC Comics
- Nice House By The Sea #12 – DC Comics
- Detective Comics #1113 – DC Comics
- Absolute Batman #18 – DC Comics
- Absolute Wonder Woman #23 – DC Comics
- Hello Kitty And Friends Hello World #1 – IDW
- Exquisite Corpses Fox Mask Killer #1 – Image
- Death Vigil (2026) #4 – Image
- Kaya #37 – Image
- Ofusa #1 – Image
- X-Men United #7 – Marvel
- Project Perseus #3 – Vault Comics
- Hellboy In Hell Nothing But Blood #1 – Dark Horse
- Absolute Batman #11 – DC Comics
- Watchmen #2 – DC Comics
- Absolute Batman #17 – DC Comics
- Ben 10 #5 – Dynamite
- Star Trek The Last Starship #12 – IDW
- Sonic The Hedgehog X Godzilla #1 – IDW
- The Beauty 2025 #10 – Ignition Press
- Gi Joe A Real American Hero Tomb Raider #1 – Image
- Darkness (2025) #8 – Image
- Miles Morales Spider-Man #1 – Marvel
- Star Wars The Book Of Boba Fett #4 – Marvel
- X-Men 97 Season Two #5 – Marvel
- Gambit Gone #1 – Marvel