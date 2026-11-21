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Midnight Marketshare And Top 400 Sellers In October 2026
Midnight Universe Sees Marvel Comics Take Comic Shop Marketshare And The Top 400 Sellers In October 2026
Article Summary
- Comic Shop Marketshare in October 2026 saw Marvel rebound to 38.92%, narrowly beating DC at 37.92%.
- Midnight Universe launches powered Marvel, with Midnight Spider-Man #1 and Midnight X-Men #1 leading October 2026.
- Absolute Batman #25 crashed the Marvel surge, ranking #3 and proving DC stayed fierce in the Top 400 sellers.
- October 2026 Top 400 sellers data from 600+ comic shops shows Marvel and DC dominating while others were squeezed.
October 2026 saw Marvel Comics roar back to take back the comic store marketshare they had lost in September, with the Midnight Universe, though even a month-long tally of those titles' sales still saw Absolute Batman pop its head in with the final days of the month. The battle squeezed everyone else out, however…
Comic Book Store Marketshare For October 2026
– Marvel — 38.92%
– DC — 37.92%
– Image — 11.07%
– IDW — 2.83%
– BOOM! Entertainment — 1.93%
– Dark Horse — 1.55%
– Dynamite — 1.37%
– Titan Comics — 0.68%
– Oni Press — 0.67%
– Mad Cave Studios — 0.65%
|Rank
|Title
|Percentage
|1
|Midnight Spider-Man #1
|100.00%
|2
|Midnight X-Men #1
|92.48%
|3
|Absolute Batman #25
|80.73%
|4
|Midnight Fantastic Four #1
|74.15%
|5
|Amazing Spider-Man #1000
|55.20%
|6
|Batman #14
|47.18%
|7
|Absolute Green Arrow #6
|33.22%
|8
|Absolute Wonder Woman #25
|32.08%
|9
|Absolute Superman #24
|29.31%
|10
|Demon #1
|26.29%
Comic Book Store Top 400 Sellers For October 2026
- Midnight Spider-Man #1 – Marvel
- Midnight X-Men #1 – Marvel
- Absolute Batman #25 – DC Comics
- Midnight Fantastic Four #1 – Marvel
- Amazing Spider-Man #1000 – Marvel
- Batman #14 – DC Comics
- Absolute Green Arrow #6 – DC Comics
- Absolute Wonder Woman #25 – DC Comics
- Absolute Superman #24 – DC Comics
- Demon #1 – DC Comics
- Absolute Batman #24 – DC Comics
- Amazing Spider-Man #1001 – Marvel
- Venom #1 – Marvel
- DC All In Saga Darkseid Vs The World #1 – DC Comics
- Avengers Armageddon #5 – Marvel
- Something Is Killing The Children #50 – BOOM! Entertainment
- Jonah Hex And The Shadow Of Death #1 – DC Comics
- Teen Titans #2 – DC Comics
- Doom All-On-One #1 – Marvel
- DNX #3 – Marvel
- Doom Patrol #2 – DC Comics
- Absolute Flash #20 – DC Comics
- Absolute Green Lantern #19 – DC Comics
- Transformers #37 – Image
- Batman Bad Seeds Sunrise #1 – DC Comics
- Amazing Spider-Man Halloween Special #1 – Marvel
- Legion Of Super-Heroes #2 – DC Comics
- Detective Comics #1114 – DC Comics
- Wolverine Paradise #1 – Marvel
- Daredevil #8 – Marvel
- Infernal Hulk Vs Fantastic Four #1 – Marvel
- Batman Bad Seeds Streets Of Gotham #1 – DC Comics
- Amazing Spider-Man #1002 – Marvel
- Batman & Robin Year One Dynamic Duos #3 – DC Comics
- X-Men #39 – Marvel
- Alien Vs X-Men #1 – Marvel
- Uncanny X-Men #37 – Marvel
- Nightwing #143 – DC Comics
- Absolute Wonder Woman #24 – DC Comics
- The Amazing Venom #1 – Marvel
- Deadman #5 – DC Comics
- DNX #2 – Marvel
- Batman Bad Seeds Gotham Central #2 – DC Comics
- Batgirl #24 – DC Comics
- Justice League The Dark Realm Special #1 – DC Comics
- Batwoman #8 – DC Comics
- Wade Wilson Deadpool #9 – Marvel
- Clayface #1 – DC Comics
- Doomquest #5 – Marvel
- X-Men #38 – Marvel
- Barbara Gordon Breakout #6 – DC Comics
- Mark Spears Graveyard Shift #1 – Keenspot Entertainment
- Miles Morales Spider-Man #3 – Marvel
- Uncanny X-Men #36 – Marvel
- Mask #5 – Image
- Clayface Celebrity Dirt #4 – DC Comics
- Fantastic Four #17 – Marvel
- G.I. Joe A Real American Hero Tomb Raider #1 – Image
- Marc Spector Moon Knight #9 – Marvel
- Superman The Stranger #2 – DC Comics
- Fury Of Firestorm #7 – DC Comics
- Captain America #16 – Marvel
- X-Men #40 – Marvel
- Lobo #8 – DC Comics
- Dorc #9 – Image
- G.I. Joe #27 – Image
- Iron Man #10 – Marvel
- Wonder Woman #38 – DC Comics
- Poison Ivy #48 – DC Comics
- It Demands Sacrifice #1 – Bad Idea
- Action Comics #1103 – DC Comics
- Fantastic Four #18 – Marvel
- Justice League Unlimited #24 – DC Comics
- Last Driver #3 – Image
- Sabrina The Teenage Witch #1 – Oni Press
- Spawn 77 #2 – Image
- Black Cat #15 – Marvel
- Deathstroke The Terminator #8 – DC Comics
- Superman #43 – DC Comics
- X-Men United #8 – Marvel
- Alien Vs X-Men #2 – Marvel
- Batman Bad Seeds Gotham General #1 – DC Comics
- DNX #1 – Marvel
- Absolute Green Arrow #5 – DC Comics
- Catwoman #92 – DC Comics
- Zatanna (2026) #7 – DC Comics
- Batman #423 – DC Comics
- Absolute Cassandra Cain The Shadows Hand #1 – DC Comics
- DCs Quoth The Raven Whatever #1 – DC Comics
- Zatanna (2026) #6 – DC Comics
- Batman Superman Worlds Finest #56 – DC Comics
- Teenage Mutant Ninja Turtles #23 – IDW
- Poison Ivy #49 – DC Comics
- Punisher #9 – Marvel
- Crowbound #2 – Image
- Dark Knights Of Steel Ii #4 – DC Comics
- Queen In Black #5 – Marvel
- Superman Kingdom Of Zod Special #1 – DC Comics
- JSA #24 – DC Comics
- Sonic The Hedgehog X Godzilla #3 – IDW
- Terminal #4 – Image
- Exquisite Corpses Rascal Randy #4 – Image
- Gambit Wanted #3 – Marvel
- X-Men United #7 – Marvel
- Supergirl #18 – DC Comics
- Wonder Woman 2026 Annual Wonder War The Matriarch Special #1 – DC Comics
- If Destruction Be Our Lot #5 – Image
- Absolute Flash #19 – DC Comics
- Universal Monsters The Bride Of Frankenstein Lives #1 – Image
- New Titans #40 – DC Comics
- Star Wars Rogue One – Darth Vader #1 – Marvel
- Infernal Hulk Vs Wolverine #1 – Marvel
- The Amazing Venom #2 – Marvel
- Muppets Take The Marvel Universe #1 – Marvel
- Punisher Showdowns Black Widow #1 – Marvel
- X-Men 97 Season Two #5 – Marvel
- Thor #802 – Marvel
- Bizarro Year None #3 – DC Comics
- Superman Unlimited #18 – DC Comics
- Green Lantern Corps #21 – DC Comics
- Geiger #25 – Image
- Nice House By The Sea #12 – DC Comics
- Avengeyne #1 – Image
- Miles Morales Spider-Man #2 – Marvel
- Gambit Gone #2 – Marvel
- Batman #227 – DC Comics
- Karman Blade #2 – Image
- Detective Comics #880 – DC Comics
- Absolute Batman #23 – DC Comics
- Generation X-23 #9 – Marvel
- Amazing Spider-Man Amazing Visions #1 – Marvel
- Hellboy In Hell Nothing But Blood #1 – Dark Horse
- Harley Quinn #67 – DC Comics
- Venom #262 – Marvel
- ReDCoat #21 – Image
- Dungeon Crawler Carl Special Edition #0 – Vault Comics
- Marvel Zombies War Zone #2 – Marvel
- Comics The Magazine #8 – Prana Publishers
- Batman #13 – DC Comics
- G.I. Joe A Real American Hero #333 – Image
- Star Wars Rogue One – Chirrut And Baze #1 – Marvel
- Inglorious X-Force #10 – Marvel
- Spawn #379 – Image
- Punisher Vs Spider-Man #4 – Marvel
- Green Lantern #40 – DC Comics
- Supernatural Dean Winchester #1 – Dynamite
- Emperor Aquaman #22 – DC Comics
- Godzilla Kai-Sei Era #13 – IDW
- Hellraiser Resurrections – The Return Of The Priest #1 – BOOM! Entertainment
- Lilith Blood And Burlesque #1 – Vault Comics
- Flash #38 – DC Comics
- Ultimate Impact Reborn #5 – Marvel
- Hello Kitty And Friends Hello World #2 – IDW
- Void Rivals #35 – Image
- Supernatural Sam Winchester #1 – Dynamite
- X-Men Outback #5 – Marvel
- Justice League Unlimited #23 – DC Comics
- Jeff The Land Shark Superstar #4 – Marvel
- Gambit Gone #1 – Marvel
- Captain Britain 50Th Anniversary Special #1 – Marvel
- Nova Return Of The Rings #1 – Marvel
- Conan The Barbarian #35 – Titan Comics
- Avengers Armageddon #4 – Marvel
- Godzilla Conquers The Multiverse #3 – Marvel
- Archie Vs The Terminator #1 – Dynamite
- Daredevil #7 – Marvel
- Universal Monsters Bride Of Frankenstein Lives #1 – Image
- Superman The Wedding Album 30Th Anniversary Special #1 – DC Comics
- Sorcerer Supreme #10 – Marvel
- Kill All Immortals Iii #1 – Dark Horse
- Bug Wars The Coming Of The Wardoom #3 – Image
- Tomb Of Apocalypse #2 – Marvel
- Hammerfist #2 – Image
- Ice Cream Man #1 – Image
- Crow Flesh And Blood #1 – Sumerian Comics
- Superman #42 – DC Comics
- Swamp Thing #1 – DC Comics
- Thor #801 – Marvel
- Bleeding Hearts #8 – DC Comics
- Six Of Us #2 – Dark Horse
- Wolverine #28 – Marvel
- Star Wars The Fall Of Kylo Ren #3 – Marvel
- Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #3 – Marvel
- Tomb Of Apocalypse #3 – Marvel
- Uncanny X-Men #35 – Marvel
- Last Driver #2 – Image
- Pop Kill Big Candy #1 – Mad Cave Studios
- Dinner Date #1 – Ignition Press
- Absolute Catwoman #3 – DC Comics
- Absolute Superman #23 – DC Comics
- Ofusa #2 – Image
- Hello Halloween #2 – BOOM! Entertainment
- Queen In Black Venom Unchained #3 – Marvel
- Spawn #380 – Image
- Godzilla Conquers The Multiverse #4 – Marvel
- Miles Morales Spider-Man #1 – Marvel
- X-Men #37 – Marvel
- Punisher Vs Spider-Man #3 – Marvel
- Ben 10 #1 – Dynamite
- Predator Vs The Planet Of The Apes #3 – Marvel
- Starship Godzilla Invasion X Kai-Sei Era #1 – IDW
- Of The Earth #6 – Image
- Chachu #3 – Image
- The Twilight Zone #11 – IDW
- Conan The Barbarian Tides Of The Tyrant King #2 – Titan Comics
- Minor Arcana #19 – BOOM! Entertainment
- Street Fighter Masters Cammy Vs Chun Li #1 – Udon Entertainment Inc
- Terminal #3 – Image
- Sonic The Hedgehog #90 – IDW
- Void Rivals #34 – Image
- Regicide #3 – Image
- Hello Darkness #25 – BOOM! Entertainment
- Detective Comics #1113 – DC Comics
- Vampirella X Witchblade Special #1 – Dynamite
- Conan And Dragonero #6 – Titan Comics
- Dorc #8 – Image
- Transformers #36 – Image
- Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #19 – Image
- Hyde Street #13 – Image
- Star Trek Zero Point #1 – IDW
- Arrivals #1 – Dark Horse
- Creepshow Vol 05 #2 – Image
- Meals To Astonish Avengers #1 – Marvel
- Bishop #5 – Marvel
- Spider-Man Hulk Fire And Brimstone #2 – Marvel
- Star Wars The Book Of Boba Fett #3 – Marvel
- 12-Foot Skeleton #1 – Ignition Press
- Marc Spector Moon Knight #8 – Marvel
- King Spawn #60 – Image
- Black Tower The Raven Conspiracy #3 – DC Comics
- Absolute Wonder Woman #23 – DC Comics
- Conan The Barbarian #36 – Titan Comics
- Only The Savage Are Left #4 – Dark Horse
- Teen Titans #1 – DC Comics
- Spawn 77 #1 – Image
- Hello Kitty And Friends Hello World #1 – IDW
- Absolute Batman #1 – DC Comics
- Absolute Batman #22 – DC Comics
- Legion Of Super-Heroes #1 – DC Comics
- End Of Life #9 – DC Comics
- Concrete Stars Over Sand #4 – Dark Horse
- Marvel Mangaverse Web Of Destiny #1 – Marvel
- Cyberpunk 2077 Jayks Case #1 – Dark Horse
- Heavy Metal Magazine Special Extreme Futurism #1 – Heavy Metal
- Gunslinger Spawn #59 – Image
- Hammer Head #1 – Mad Cave Studios
- Superman Father Of Tomorrow #6 – DC Comics
- Detective Comics #298 – DC Comics
- G.I. Joe #26 – Image
- Space Ghost Vs The Herculoids #2 – Dynamite
- Invincible Universe Battle Beast #1 – Image
- Exquisite Corpses Fox Mask Killer #1 – Image
- Spectacular Spider-Man Brand New Day #5 – Marvel
- Absolute Green Arrow #4 – DC Comics
- 100 Bullets The Us Of Anger #4 – DC Comics
- Magic The Gathering Untold Stories–Liliana #1 – Dark Horse
- Die Loaded #10 – Image
- Star Trek Holo-Ween Ii #1 – IDW
- Cimmerian Xuthal Of The Dusk #1 – Ablaze Publishing
- Fantastic Four First Foes – Dragon Man #1 – Marvel
- Thundercats (2026) #1 – Dynamite
- Predator Vs The Planet Of The Apes #4 – Marvel
- Absolute Batman #20 – DC Comics
- Harley Quinn #66 – DC Comics
- Queen In Black #4 – Marvel
- Doom Patrol #1 – DC Comics
- Black Panther Namor Doomed #2 – Marvel
- You'll Never Leave This Place Alive #1 – IDW
- Batman Bad Seeds Sunset #1 – DC Comics
- Walking Dead Deluxe #146 – Image
- Iron Man Racing Towards Doom #1 – Marvel
- Star Trek 2026 #1 – IDW
- Hello Kitty And Friends Hello World #3 – IDW
- Flash #37 – DC Comics
- Invincible Universe Capes #12 – Image
- Seasons #12 – Image
- Power Rangers Unlimited #4 – BOOM! Entertainment
- Nightwing #142 – DC Comics
- Teenage Mutant Ninja Turtles #22 – IDW
- Exquisite Corpses Rascal Randy #3 – Image
- Lobo #7 – DC Comics
- Department Of Truth #39 – Image
- Universal Monsters Frankenstein Bw Special #1 – Image
- White Sky #6 – Image
- Adventure Time Halloween Special #1 – Oni Press
- M1 Monster Racing League #5 – Image
- Punisher #8 – Marvel
- Absolute Batman 2025 Annual #1 – DC Comics
- Adventures Of Superman Book Of El #12 – DC Comics
- Green Lantern #39 – DC Comics
- Last Driver #1 – Image
- Red Sonja She Devil With A Sword #6 – Dynamite
- Spider-Man Long Way Home #3 – Marvel
- Captain America #15 – Marvel
- Fire And Ice Darkwolf #4 – Dynamite
- Daredevil #6 – Marvel
- Absolute Batman #21 – DC Comics
- Star Trek Red Shirts–Ghost Of The 21St Century #3 – IDW
- Sicko #3 – Ignition Press
- Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #4 – Image
- Amazing Spider-Man #35 – Marvel
- Feral #27 – Image
- Mighty Morphin Power Rangers 2026 #4 – BOOM! Entertainment
- Prima Apparata #2 – Ignition Press
- Godzilla Revenge Of The Deadzone Kai-Sei Era #1 – IDW
- DC X Sonic The Hedgehog Metal Legion #5 – DC Comics
- Mega Man Gear Masters #1 – Udon Entertainment Inc
- Sonic The Hedgehog #91 – IDW
- Hellraiser Resurrections – Hells Council #1 – BOOM! Entertainment
- Denver #3 – Mad Cave Studios
- Star Trek The Last Starship #12 – IDW
- Star Trek Holo-Ween Ii #2 – IDW
- Witchblade #26 – Image
- Absolute Green Lantern #18 – DC Comics
- Sonic The Hedgehog X Godzilla #2 – IDW
- Catwoman #91 – DC Comics
- Wonder Woman #37 – DC Comics
- Power Rangers Green #3 – BOOM! Entertainment
- Absolute Catwoman #1 – DC Comics
- Dark Knights Of Steel Ii #3 – DC Comics
- Karman Blade #1 – Image
- Queen In Black #1 – Marvel
- Batwoman #7 – DC Comics
- Doomquest #4 – Marvel
- Spawn The Curse Of Sherlee Johnson #8 – Image
- Walking Dead Deluxe #147 – Image
- Jeff The Land Shark Superstar #3 – Marvel
- Batman & Robin Year One Dynamic Duos #2 – DC Comics
- Batman Bad Seeds Gotham Central #1 – DC Comics
- Minotaur #3 – Ignition Press
- Gastronomique #2 – BOOM! Entertainment
- Dungeons And Dragons Total Party Killers #3 – Dark Horse
- Crowbound #1 – Image
- Feral #26 – Image
- Fireborn #5 – Image
- Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #13 – IDW
- Batman Superman Worlds Finest #55 – DC Comics
- He-Man And The Masters Of The Universe The Wings Of Fate #4 – Dark Horse
- Hello Darkness #26 – BOOM! Entertainment
- Savage Sword Of Conan Reforged #7 – Titan Comics
- The Umbrella Academy Plan B #5 – Dark Horse
- Tales Of Wonder #2 – Image
- Escape From New York Escape From Chicago #2 – Mad Cave Studios
- Ec Cruel Kingdom #2 – Oni Press
- Star Trek Holo-Ween Ii #3 – IDW
- Star Wars The Book Of Boba Fett #2 – Marvel
- Star Wars The Book Of Boba Fett #4 – Marvel
- Radiant Black #44 – Image
- Ghost Pepper #16 – Image
- Absolute Batman #19 – DC Comics
- Absolute Batman #15 – DC Comics
- Denver #2 – Mad Cave Studios
- King Spawn #59 – Image
- Grendel Devils Crucible–Sedition #3 – Dark Horse
- Conan The Barbarian Tides Of The Tyrant King #1 – Titan Comics
- Gunslinger Spawn #58 – Image
- Eye Collector #5 – Image
- The Rocketeer Infiltrator #4 – IDW
- Challenges Of Doom Spider-Man #1 – Marvel
- Uncanny X-Men #159 – Marvel
- Lost Fantasy #13 – Image
- Spawn Scorched #56 – Image
- Rom Special #1 – Image
- Ben 10 #5 – Dynamite
- Fire And Ice #5 – Dynamite
- Mirka Andolfos Sweet Paprika Black White And Pink Halloween Specia #1 – Image
- Hellraiser Resurrections – The Deep Gospel #1 – BOOM! Entertainment
- Fort Psycho #3 – Oni Press
- Avengers Armageddon #3 – Marvel
- G.I. Joe A Real American Hero #330 – Image
- Batman #12 – DC Comics
- The Smart Division #2 – Dark Horse
- Tmnt Journeys #14 – IDW
- Wolverine #27 – Marvel
- Wade Wilson Deadpool #8 – Marvel
- Generation X-23 #8 – Marvel
- Superman The Stranger #1 – DC Comics
- Flux House Presents #1 – Oni Press
- Gargoyles (2026) #3 – Dynamite
- Hillbilly The Treason Of Twelve-Toe Maggie #1 – Dark Horse
- Star Wars The Fall Of Kylo Ren #2 – Marvel
- Corpse Knight #6 – Image
- Masters Of The Universe Genesis #3 – Dark Horse
- Deathstroke The Terminator #7 – DC Comics
- Fantastic Four #16 – Marvel
- Absolute Green Arrow #1 – DC Comics
- Satanic Panic #1 – Mad Cave Studios
- Dirt Beneath The Devil #3 – Mad Cave Studios
- Escape From New York Escape From Chicago #1 – Mad Cave Studios
- No Gods No Masters #2 – BOOM! Entertainment
- Bug Wars The Coming Of The Wardoom #2 – Image
- New Titans #39 – DC Comics
- Do A Powerbomb Black And White #3 – Image
- Bishop #4 – Marvel
- Absolute Batman #2 – DC Comics
- Ofiusa #1 – Image
- Watchmen #2 – DC Comics
- Harley Quinn #1 – DC Comics
- Marvel Mangaverse Ghostlocke #1 – Marvel
- Archie #2 – Oni Press
This is all based on Point Of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems, thanks to Prana Direct Market Solutions. The Prana DM data set provides access to a week's sales data from comic book stores from Monday to Sunday and is published on Bleeding Cool the following Friday. It draws from over 600 comic book stores, out of the estimated 1800-2000 that currently order through the direct market. Bleeding Cool neither receives our hands-out payment for this data; it's about bringing the information together in one place and then sharing it out. And if Lunar, PRH, Universal, Philbo or Diamond UK, or even Marvel, DC, Image, Dynamite, Dark Horse, would be interested in sharing their data, in a way that I guarantee never to declare it to competitors, but combine it to create a Direct Market Orders chart that reflects the whole market like Diamond used to, I would be down with that as well. We have made a start with Image Comics and their Monthly Top Ten charts, too. But for now, for right now, this is where we are. I will always strive to do better to serve Bleeding Cool readers, whether comic store owners or comic shop customers. And if you have any ideas or suggestions, or would like to contribute additional data, please let me know at richjohnston@gmail.com.