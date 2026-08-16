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Samara Weaving Posts Herself Reading Emma Frost Comics On Instagram

Samara Weaving Posts Herself Reading Emma Frost Comics On Instagram As First Appearances Explode On eBay

Article Summary Samara Weaving’s Emma Frost Instagram reading list is stirring buzz, with Emma Frost comics seeing fresh eBay heat.

Uncanny X-Men #129, featuring Emma Frost’s first appearance, is climbing fast in raw and CGC 9.8 sales.

Emma Frost: The White Queen and other Emma Frost back issues are jumping after Samara Weaving’s comic selfie.

Mister Sinister’s first appearances in Uncanny X-Men #221 and #222 are also surging as X-Men casting fuels demand.

So apparently there's going to be a new X-Men film, though they haven't decided on its name yet. But the announcement of certain names has fuelled certain comic book sales on eBay. Adam Driver as Mister Sinister has seen his first appearances from Chris Claremont and Marc Silvestri in 1987 get a lot of investment attention, as Mister Sinister first appeared in Uncanny X-Men #221 and#222.

The announcement of Samara Weaving as Emma Frost saw Uncanny X-Men #129 which has both the first Emma Frost and Kitty Pryde from Chris Claremont and John Byrne in 1980 saw a CGC 9.8 direct sell for $2,550 and a newsstand CGC 9.8 sold for $3.950 with a raw newsstand selling for $114.

But also getting a boost were the copies of the comics that were being read in the Instagram selfie Samara Weaving took. and the panel above she posted. Most notably, the Emma Frost: The White Queen series by Amy Chu and Andrea DI Vito from last year is getting a bit of a jump all of a sudden, simply for being read by her. All five issues are raw for $58 just now. Or another picture, Emma Frost #18 raw from 2005, suddenly selling for $10, and Emma Frost: Higher Learning #2 from 2003 for $12. And watch for the Hellfire Gala trade paperback as well…

Out on the 5th of May, 2028, (maybe it will have a name by then), the Unnamed X-Men Film features Sadie Sink reprising her role as Jean Grey, Kit Connor as Scott Summers/Cyclops, Chris Abbott as Professor Charles Xavier, Samara Weaving as Emma Frost, Inde Navarrette as Rogue, Maya Boyd as Storm, and Adam Driver as Mister Sinister.

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