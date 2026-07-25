Posted in: Avengers, Comics, DC Comics, IDW, Image, Marvel Comics, Spider-Man, Superman, X-Men | Tagged: absolute, Absolute Superman, Absolute Wonder Woman, bestseller, gambit, terminal, tmnt, zatanna
Terminal #1 Is No.1 In Top 10 Wednesday-To-Weekend Comic Bestsellers
Terminal #1 was the best selling comic this week so far, beating Absolute Wonder Woman by 50%. But props for Gambit, Turtles and Zatanna.,..
Article Summary
- Terminal #1 tops the Wednesday-to-weekend comic bestseller list, beating Absolute Wonder Woman by roughly 50%.
- Terminal #1 gets a major launch boost from blind bags and the star-powered team of Robert Kirkman, Joe Casey and Andy Kubert.
- Gambit Wanted #1 debuts strong for Chris Claremont, outselling Uncanny X-Men and X-Men: The Hellfire Murder #1.
- DC and Marvel split four spots each in the Top 10, while TMNT #20/300 and Zatanna #4 post standout sales.
What can outsell Absolute Wonder Woman aside from Absolute Batman? Turns out it's the launch of Terminal #1 with blind bags, Robert Kirkman, Joe Casey and Andy Kubert. And even then, only by 50%… Teenage Mutant Ninja Turtles was also strong with its green bags and 300th issue. And a strong start for Chris Claremont returning to Gambit and outselling Uncanny X-Men and the Hellfire Murder special. To be fair, it was a good week for Gambit all around. Zatanna remains insanely strong, and Jamal Campbell deserves that Eisner. Notably, while Absolute Superman and Superman made it in, the more press-focused Superman special Action Comics #1100 did not. DC gets four, Marvel gets four, Image and IDW get one apiece. Find previous Bleeding Cool Weekly Bestseller Lists here.
Top Ten Bleeding Cool Wednesday-To-Weekend Bestseller List
|No
|Title
|Publisher
|Writer
|Artist
|Price
|Ratio
|1
|Terminal #1
|Image
|Joe Casey, Robert Kirkman
|Andy Kubert
|4.99
|100
|2
|Absolute Wonder Woman #22
|DC
|Kelly Thompson
|Dillon Snook
|4.99
|73.5
|3
|Teenage Mutant Ninja Turtles #20/300
|IDW
|Various
|Various
|6.99
|67.1
|4
|Absolute Superman #21
|DC
|Jason Aaron
|Rafa Sandoval
|4.99
|62.1
|5
|Gambit Wanted #1
|Marvel
|Chris Claremont
|Robert Gill
|4.99
|50.4
|6
|Amazing Spider-Man #33
|Marvel
|Joe Kelly
|Ed McGuinness
|4.99
|44.4
|7
|Zatanna #4
|DC
|Jamal Campbell
|Edwin Galmon
|3.99
|39.4
|8
|Uncanny X-Men #32
|Marvel
|Gail Simone
|Roge Antonio
|4.99
|34.0
|9
|Superman #40
|DC
|Joshua Williamson
|Dan Mora
|4.99
|31.9
|10
|X-Men The Hellfire Murder #1
|Marvel
|Saladin Ahmed
|Tony Daniel
|7.99
|29.5
This is the Top Ten Bleeding Cool Weekly Bestseller List, as compiled by over a hundred named direct market comic stores from their sales from Wednesday to Saturday, the "Wednesday Warriors". The chart is compiled from actual sales data from 120 to 150 comic book stores provided by ComicHub, out of around 1800-2000 direct market comic book shops, which provide POS services for comic book retailers worldwide, mostly in North America and the UK. These are typically from what might be called mid-range stores, and we list a bunch below. Bleeding Cool Bestseller List gives the best-selling reported comic of the week, the 100.0 number, and you can see how each title performed as a percentage of that sale. These numbers are based on in-store sales, rather than publisher orders. Participating Bestseller List comic book stores include:
- 4 COLOR FANTASIES
- A COMIC SHOP
- ALTER EGO COMICS
- ANYONE COMICS
- ARKHAM COMICS & GAMES
- ARSENAL COMICS AND GAMES
- ARSENAL COMICS AND GAMES VENTURA
- ASH AVENUE COMICS
- ATOMIC CITY COMICS
- AUSTIN BOOKS & COMICS
- AW YEAH COMICS – MUNCIE
- BEYOND COMICS – FREDERICK
- BEYOND COMICS – GAITHERSBURG
- BIG BANG COMICS
- BIG BANG TOYS COMICS GAMES
- BIG PLANET COMICS
- BIG PLANET COMICS OF BETHESDA
- BLERDS UNDERGROUND
- BLUE ASH UP UP & AWAY!
- BRAVE NEW WORLDS – OLD CITY PHILADELPHIA
- BRAVE NEW WORLDS – WILLOW GROVE
- BRONZE AGE BAT CAVE
- BSI COMICS
- CAB COMICS
- CAPE AND COWL COMICS
- CAPTAIN BLUE HEN COMICS
- CARLS CACTUS COMICS
- CHAMPION COMICS AND COFFEE
- CHEVIOT UP UP & AWAY!
- CLOBBERIN' COMICS
- CLOBBERIN' COMICS – SHEPHERDSVILLE
- COLLECTED COMICS & GAMES: FORT WORTH
- COLLECTED COMICS & GAMES: HALTOM CITY
- COLLECTED COMICS & GAMES: IRVING
- COMIC BOOK WORLD FLORENCE
- COMIC BOOK WORLD LOUISVILLE
- COMIC EMPORIUM
- COMIC QUEST
- COMIC REALMS
- COMICKAZE COMICS
- COMICS ADVENTURE
- COMICS CONSPIRACY
- COMICS HEAVEN AB
- COMIX CAFE
- COMIX CONNECTION – MECHANICSBURG
- COMIX CONNECTION – YORK
- COSMIC COMICS
- COSMIC MONKEY COMICS
- COY'S COMICS
- CRUSH COMICS
- CURRENT COMICS MONTEREY
- CURRENT COMICS SALINAS
- DICE & COMICS CAFE
- DNA COMICS & GAMES
- DOUBLE MIDNIGHT COMICS CONCORD
- DOUBLE MIDNIGHT COMICS MANCHESTER
- DOWNTOWN COMICS ANNEX
- DOWNTOWN COMICS IN AVON
- DOWNTOWN COMICS IN CASTLETON
- DOWNTOWN COMICS ON MARKET STREET
- DR. VOLT'S COMICS
- DRAGON'S LAIR COMICS & FANTASY – COLUMBUS
- DREAMDAZE COMICS FUN & GAMES
- ENDGAME COMICS AND COLLECTABLES
- EPIC COMICS
- E-TOWN COMICS
- EVERYONE COMICS X COLLECTIBLES
- FANTOM COMICS
- FOURCORNERS COMICS & GAMES
- FUNNY BUSINESS
- FUNNYBOOKS COMICS & STUFF
- GALACTIC GREG'S
- GEEK GEEK NERD NERD
- GREEN BRAIN COMICS
- GRYPHON GAMES AND COMICS
- GULF COAST COSMOS COMICS
- GUTTER POP COMICS
- HELLO COMICS
- HELLO COMICS DOWNTOWN
- HEROES & VILLAINS
- HEROES' BEACON COMICS & GAMES
- HEROES FOR SALE
- HORIZON COMICS AND COLLECTIBLES
- HOUSE OF HEROES COMICS
- INVISIBLE JET COMICS
- ISOTOPE
- JPM COMICS & GAMES
- K & J COMICS AND GAMES
- KEY ELEMENTS COMICS
- KINGPIN BOOKS – COMICS EXCLUSIVE WEBSITE
- KINGSTON NEXUS
- LEGACY COMICS AND CARDS INC
- LEMONJUICE MCGEE'S COMIC CAVALCADE
- MANSFIELD COMICS AND MANGA
- MAXIMUM COMICS (CENTENNIAL HILLS)
- MAXIMUM COMICS (SOUTHWEST)
- MEMORY LANE COMICS
- MIDGARD COMICS, GAMES, AND MORE
- MISSION: COMICS AND ART
- NEW DIMENSION COMICS – BUTLER
- NEW DIMENSION COMICS – CRANBERRY TWP
- NEW DIMENSION COMICS – ELLWOOD CITY
- NEW DIMENSION COMICS – OHIO VALLEY
- NEW DIMENSION COMICS – PITTSBURGH MILLS
- NEW DIMENSION COMICS – WATERFRONT
- NOSTALGIA, INK
- OILTOWN COMICS
- PAPER ASYLUM
- PERFECT STORM COMICS AND GAMES
- PERFECT STORM WEST
- PHANTOM OF THE ATTIC
- PITTSBURGH COMICS
- POP COMICS & CULTURE EMPORIUM
- PULP COMICS AND GAMES
- RAD RAPTOR COMICS
- ROBOT ZERO COMICS
- SADDLE CITY COMICS
- SAMURAI COMICS CHANDLER
- SAMURAI COMICS GLENDALE
- SAMURAI COMICS MESA
- SAMURAI COMICS PHOENIX
- SOCAL GAMES AND COMICS
- SSALEFISH COMICS – CONCORD
- SSALEFISH COMICS – GREENSBORO
- SSALEFISH COMICS – WINSTON-SALEM
- STARGAZER COMICS
- STRANGE ADVENTURES – ARIZONA
- SUPER-FLY COMICS & GAMES
- SUPERSCRIPT COMICS AND GAMES
- SURPRISE COMICS
- THE COLLECTIVE
- THE COMIC BOOK CLUBHOUSE
- THE COMIC BOOK SHOP! OF WILMINGTON, DE
- THE COMIC DUDE SHOP
- THE DANGER ROOM
- THE DRAGONS LAIR
- THE NERD STORE – UTAH
- THE NERD STORE OREM
- THE SECRET LAIR COMICS
- ULTIMATE COMICS RALEIGH
- WADE'S COMIC MADNESS
- WONDERLAND COMICS
- ZEPPELIN COMICS
- ZEPPELIN COMICS – NAPA