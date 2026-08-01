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Terminal Beats Absolute In The Top 400 Bestselling Comics Last Week

Terminal #1 smashed it in comic book stores last week, with a little help from some blind bags, beating out the two Absolute titles.

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Article Summary

  • Terminal #1 tops the Top 400 bestselling comics chart, using blind bag momentum to beat Absolute Wonder Woman and Superman.
  • Terminal leads a sales week powered by comic shop POS data from 600-plus stores tracked by Prana Direct Market Solutions.
  • Absolute Batman #22 stays in the top 20 despite releasing two weeks earlier, showing DC's Absolute line still has legs.
  • Gambit Wanted #1 opens strong at No. 5, outperforming the rest of Marvel's X-Men titles on the weekly comics chart.

Terminal #1 smashed it in comic book stores last week, with a little help from some blind bags, beating out the two Absolute titles. Notably, Absolute Batman #22, which came out two weeks earlier, was still in the top twenty. Gambit Wanted was a strong launch, beating out the other Xbooks.

Top 400 Bestselling Comics Last Week

Courtesy of Prana Direct Market Solutions, here are the 400 best-selling comic books in comic book stores from the 14th to the 20th of July 2026, based on Point Of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems. You can find previous Bestseller Lists right here.

  1. Terminal #1 – Image
  2. Absolute Wonder Woman #22 – DC Comics
  3. Absolute Superman #21 – DC Comics
  4. Teenage Mutant Ninja Turtles #20 – IDW
  5. Gambit Wanted #1 – Marvel
  6. Amazing Spider-Man #33 – Marvel
  7. Uncanny X-Men #32 – Marvel
  8. Superman #40 – DC Comics
  9. X-Men The Hellfire Murder #1 – Marvel
  10. Justice League Unlimited #21 – DC Comics
  11. Zatanna #4 – DC Comics
  12. Action Comics #1100 – DC Comics
  13. Absolute Green Arrow #3 – DC Comics
  14. Spider-Man Long Way Home #2 – Marvel
  15. Detective Comics #1111 – DC Comics
  16. Marc Spector Moon Knight #6 – Marvel
  17. Wolverine #24 – Marvel
  18. Odin #3 – Image
  19. Absolute Batman #22 – DC Comics
  20. JLA Avengers #3 – Marvel
  21. Godzilla Conquers The Multiverse #1 – Marvel
  22. Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #2 – Image
  23. Swamp Thing 1989 #4 – DC Comics
  24. Void Rivals #32 – Image
  25. Flash #35 – DC Comics
  26. Corpse Knight #4 – Image
  27. Gun Honey Doubles Down #2 – Titan Comics
  28. Something Is Killing The Children #49 – BOOM! Entertainment
  29. Green Lantern #37 – DC Comics
  30. Avengers Armageddon #2 – Marvel
  31. Dark Knights Of Steel Heir To The Sea #1 – DC Comics
  32. Superman Father Of Tomorrow #3 – DC Comics
  33. Invincible Universe Battle Beast #11 – Image
  34. Absolute Catwoman #2 – DC Comics
  35. The Peril Of The Brutal Dark An Ezra Cain Mystery #6 – DC Comics
  36. Sicko #1 – Ignition Press
  37. Dungeon Crawler Carl Special Edition #0 – Vault Comics
  38. Invincible Universe Capes #9 – Image
  39. Absolute Flash #17 – DC Comics
  40. Harley Quinn #64 – DC Comics
  41. Zatanna 2026 #4 – DC Comics
  42. Moonstar #5 – Marvel
  43. Imperial Guardians #5 – Marvel
  44. X-Men #33 – Marvel
  45. Marvel Zero 2026 #1 – Marvel
  46. Captain America #13 – Marvel
  47. Punisher Vs Spider-Man #1 – Marvel
  48. Captain Marvel Dark Past #4 – Marvel
  49. Wonder Man #5 – Marvel
  50. Dungeons And Dragons Total Party Killers #1 – Dark Horse
  51. Lobo #5 – DC Comics
  52. Sonic The Hedgehog X Godzilla #1 – IDW
  53. Batman #11 – DC Comics
  54. Absolute Catwoman #1 – DC Comics
  55. Fantastic Four #14 – Marvel
  56. Infernal Hulk #9 – Marvel
  57. Giant Robot Hellboy Returns #1 – Dark Horse
  58. Absolute Batman #21 – DC Comics
  59. Dark Knights Of Steel II #1 – DC Comics
  60. Nightwing #140 – DC Comics
  61. Narco #5 – Image
  62. Hello Darkness #23 – BOOM! Entertainment
  63. Gi Joe #24 – Image
  64. Daredevil #4 – Marvel
  65. Gunslinger Spawn #56 – Image
  66. 2026 Street Fighter Swimsuit Special #1 – Udon Entertainment Inc
  67. Usagi Yojimbo Kaito 84 #5 – Dark Horse
  68. Black Star #1 – Titan Comics
  69. Dorc #6 – Image
  70. Absolute Martian Manhunter #12 – DC Comics
  71. King Spawn #57 – Image
  72. Star Trek Red Shirts–Ghost Of The 21St Century #1 – IDW
  73. Solomon Kane The Lion Errant #1 – Titan Comics
  74. Transformers #34 – Image
  75. Wonder Woman #35 – DC Comics
  76. Thundercats X Silverhawks Thunderhawks #4 – Dynamite
  77. Excommunicated #3 – Vault Comics
  78. Vampirella 2026 #4 – Dynamite
  79. Absolute Green Arrow #2 – DC Comics
  80. Deathstroke The Terminator #5 – DC Comics
  81. Batman Superman Worlds Finest #53 – DC Comics
  82. Mind Mgmt New & Improved #2 – Oni Press
  83. Uncanny X-Men #31 – Marvel
  84. Batwoman #5 – DC Comics
  85. Ben 10 #3 – Dynamite
  86. Bad Thoughts #2 – Ignition Press
  87. Absolute Wonder Woman #21 – DC Comics
  88. Final Boss #8 – Image
  89. Amazing Spider-Man #32 – Marvel
  90. Jeff The Land Shark Superstar #1 – Marvel
  91. Assorted Crisis Events #9 – Image
  92. Exquisite Corpses Rascal Randy #1 – Image
  93. Everyone Loves A Jewel Thief #3 – Ignition Press
  94. Absolute Green Arrow #1 – DC Comics
  95. Dog Tag #3 – Mad Cave Studios
  96. What If Jessica Jones #1 – Marvel
  97. Absolute Superman #20 – DC Comics
  98. Superman Unlimited #15 – DC Comics
  99. If Destruction Be Our Lot #3 – Image
  100. Absolute Batman #20 – DC Comics
  101. Wolverine #23 – Marvel
  102. New Titans #37 – DC Comics
  103. M.A.S.K. #2 – Image
  104. Clayface Celebrity Dirt #1 – DC Comics
  105. Amazing Spider-Man Spider-Versity #4 – Marvel
  106. Alien King Killer #4 – Marvel
  107. Catwoman #89 – DC Comics
  108. Powers 25 #11 – Dark Horse
  109. Inglorious X-Force #7 – Marvel
  110. Marvel Swimsuit Special Brand New Beach Day #1 – Marvel
  111. Avengers Jla #2 – DC Comics
  112. Barbara Gordon Breakout #3 – DC Comics
  113. Fall Of The House Of Slaughter #3 – BOOM! Entertainment
  114. Gi Joe A Real American Hero #117 – Image
  115. The Beauty 2025 #7 – Ignition Press
  116. Absolute Green Lantern #16 – DC Comics
  117. A Quiet Place Storm Warning #5 – IDW
  118. Spider-Man Long Way Home #1 – Marvel
  119. Avengers Armageddon #1 – Marvel
  120. Estuary A Ghost Story #4 – Oni Press
  121. Star Trek Starfleet Academy–Lost Contact #4 – IDW
  122. Skate Ali #2 – Dark Horse
  123. Mark Spears Monsters #11 – Keenspot Entertainment
  124. Murder Drones #5 – Oni Press
  125. X-Men 97 Season Two #2 – Marvel
  126. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #10 – IDW
  127. Savage Sword Of Conan #15 – Titan Comics
  128. Tarzan Beyond #2 – Alien Books
  129. American Caper #9 – Dark Horse
  130. Supergirl #15 – DC Comics
  131. Fantastic Four #13 – Marvel
  132. Banana Number One #1 – Bad Idea
  133. Amazing Spider-Man #129 – Marvel
  134. Boys #1 – Dynamite
  135. X-Men United #5 – Marvel
  136. Bloodland #5 – Ignition Press
  137. Punisher #6 – Marvel
  138. Black Cat #12 – Marvel
  139. DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #3 – DC Comics
  140. Deadman #2 – DC Comics
  141. Department Of Truth #38 – Image
  142. A Mischief Of Magpies #1 – DSTLRY
  143. Space Ghost Annual #1 – Dynamite
  144. Ultimate Universe Finale #1 – Marvel
  145. Mighty Morphin Power Rangers 2026 #2 – BOOM! Entertainment
  146. Fury Of Firestorm #4 – DC Comics
  147. Star Wars Galaxys Edge – Echoes Of The Empire #4 – Marvel
  148. Zatanna (2026) #3 – DC Comics
  149. Do A Powerbomb Black And White #1 – Image
  150. Gi Joe A Real American Hero #330 – Image
  151. X-Men #32 – Marvel
  152. Mortal Thor #12 – Marvel
  153. Ben 10 #2 – Dynamite
  154. Marvel DC Spider-Man Superman #1 – Marvel
  155. Wade Wilson Deadpool #6 – Marvel
  156. Ultimate Endgame #5 – Marvel
  157. Amazing Spider-Man #31 – Marvel
  158. Superman #39 – DC Comics
  159. Mask #1 – Image
  160. Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #1 – Image
  161. Iron Man #7 – Marvel
  162. Tigress Island #5 – Image
  163. Wolverine #22 – Marvel
  164. Sorcerer Supreme #8 – Marvel
  165. Doomquest #2 – Marvel
  166. Absolute Batman #15 – DC Comics
  167. Batman #10 – DC Comics
  168. Ben 10 #1 – Dynamite
  169. Challenges Of Doom Mr Fantastic #1 – Marvel
  170. Star Wars Shadow Of Maul #5 – Marvel
  171. Its Symbie #1 – Marvel
  172. M1 Monster Racing League #2 – Image
  173. Captain America #12 – Marvel
  174. Super Creepshow #5 – Image
  175. End Of Life #6 – DC Comics
  176. Swamp Thing 1989 #3 – DC Comics
  177. Lobo #4 – DC Comics
  178. Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #16 – Image
  179. Uncanny X-Men #30 – Marvel
  180. Amazing Spider-Man #14 – Marvel
  181. 2025 & 2026 Street Fighter And Friends Swimsuit Special #1 – Udon Entertainment Inc
  182. Batman #163 – DC Comics
  183. DC Marvel Superman Spider-Man #1 – DC Comics
  184. Infernal Hulk #8 – Marvel
  185. Super Mondo Mega Mutts #1 – Oni Press
  186. Summer Of Supergirl Special #1 – DC Comics
  187. Absolute Flash #16 – DC Comics
  188. Of The Earth #3 – Image
  189. Hidden Springs #3 – Dark Horse
  190. Badrock #1 – Image
  191. Little Archie #1 – Archie Comics Publications
  192. Darkness (2025) #6 – Image
  193. Spawn #377 – Image
  194. Green Lantern Corps #18 – DC Comics
  195. Absolute Wonder Woman #20 – DC Comics
  196. Murder PoDCast #8 – Ignition Press
  197. Void Rivals #31 – Image
  198. Bleeding Hearts #6 – DC Comics
  199. Lady Mechanika The Mechanical Menagerie #3 – Image
  200. Avatar The Last Airbender–The Kyoshi Warriors #3 – Dark Horse
  201. Shaolin Cowboy Staying Ailive #1 – Dark Horse
  202. Detective Comics #1110 – DC Comics
  203. Showcase #4 – DC Comics
  204. W0Rldtr33 #21 – Image
  205. Flash Gordon Quarterly #8 – Mad Cave Studios
  206. Ec Catacomb Of Torment #13 – Oni Press
  207. Comics The Magazine #2 – Prana Publishers
  208. Justice League Unlimited #20 – DC Comics
  209. Absolute Batman #1 – DC Comics
  210. Poison Ivy #46 – DC Comics
  211. Fantastic Four First Foes – Shalla Bal #1 – Marvel
  212. Minotaur #1 – Ignition Press
  213. Rocketfellers #13 – Image
  214. Absolute Batman #19 – DC Comics
  215. Aladdin #1 – Dynamite
  216. X-Men Outback #1 – Marvel
  217. The Twilight Zone #9 – IDW
  218. Transformers #33 – Image
  219. Batgirl #21 – DC Comics
  220. Grendel Devils Crucible–Sedition #1 – Dark Horse
  221. Absolute Batman #18 – DC Comics
  222. What If Secret Wars #1 – Marvel
  223. Odin #2 – Image
  224. Silver Surfer #5 – Marvel
  225. Jla Avengers #1 – Marvel
  226. Star Wars Hyperspace Stories The Bad Batch–Rogue Agents #4 – Dark Horse
  227. Mumm-Ra The Ever Living #4 – Dynamite
  228. Star Trek The Last Starship #9 – IDW
  229. Invincible Universe Battle Beast #10 – Image
  230. Odin #1 – Image
  231. Doctor Strange #8 – Marvel
  232. Civil War Unmasked #3 – Marvel
  233. Wonder Woman #34 – DC Comics
  234. Absolute Batman Ark-M Special #1 – DC Comics
  235. Batman #9 – DC Comics
  236. Absolute Martian Manhunter #11 – DC Comics
  237. Green Lantern #36 – DC Comics
  238. Conan The Barbarian #32 – Titan Comics
  239. DC Marvel Batman Deadpool #1 – DC Comics
  240. Batman Green Arrow The Question Arcadia #4 – DC Comics
  241. Spectacular Spider-Man Brand New Day #2 – Marvel
  242. Something Is Killing The Children #48 – BOOM! Entertainment
  243. Cyberpunk 2077 Chrome #4 – Dark Horse
  244. X-Men United #4 – Marvel
  245. Gun Honey Doubles Down #1 – Titan Comics
  246. Power Rangers Unlimited #1 – BOOM! Entertainment
  247. Gi Joe #23 – Image
  248. Its Jeff Brand New Week #1 – Marvel
  249. Doomquest #1 – Marvel
  250. Ultimate Impact Reborn #2 – Marvel
  251. Star Wars Rogue One – Saw Gerrera #1 – Marvel
  252. Adventure Time (2025) #15 – Oni Press
  253. Absolute Batman #17 – DC Comics
  254. Walking Dead Deluxe #141 – Image
  255. Daredevil #3 – Marvel
  256. Emperor Aquaman #19 – DC Comics
  257. The Rocketeer Infiltrator #1 – IDW
  258. What If Uncanny X-Men #1 – Marvel
  259. Comics The Magazine #5 – Prana Publishers
  260. Conan And Dragonero #3 – Titan Comics
  261. Flash #34 – DC Comics
  262. Magic The Gathering Untold Stories–Jace #3 – Dark Horse
  263. Sleepy Hollow The Witches Of The Western Wood #3 – IDW
  264. Daredevil #1 – Marvel
  265. Spectacular Spider-Man Brand New Day #1 – Marvel
  266. Jsa #21 – DC Comics
  267. DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #1 – DC Comics
  268. Smile For The Camera #5 – IDW
  269. Die Loaded #7 – Image
  270. Venom #259 – Marvel
  271. Kaijus And Cowboys #1 – Cambrian Comics
  272. Transformers The Movie 40Th Anniversary Edition #2 – Image
  273. Invincible Universe Battle Beast #9 – Image
  274. Disney Tim Burtons The Nightmare Before Christmas All Hail The Pumpkin King Issue – Tokyopop
  275. Kingdom Of Earth #1 – Dark Horse
  276. Bizarro Year None #2 – DC Comics
  277. Corpse Knight #3 – Image
  278. Spawn #376 – Image
  279. X-Men 97 Season Two #1 – Marvel
  280. Star Wars Galaxys Edge – Echoes Of The Empire #3 – Marvel
  281. Vampyrates #1 – BOOM! Entertainment
  282. DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #2 – DC Comics
  283. Batman #156 – DC Comics
  284. Dispatched #1 – Ignition Press
  285. Arcadia #6 – Ignition Press
  286. X-Men #31 – Marvel
  287. Bishop #1 – Marvel
  288. Absolute Green Lantern #15 – DC Comics
  289. Zatanna (2026) #2 – DC Comics
  290. Amazing Spider-Man #30 – Marvel
  291. Wolverine #21 – Marvel
  292. Olympus Saga Megalith #0 – Bad Idea
  293. Green Lantern #49 – DC Comics
  294. Supergirl Survive #2 – DC Comics
  295. Thundercats X Silverhawks #4 – Dynamite
  296. If Destruction Be Our Lot #2 – Image
  297. Marc Spector Moon Knight #5 – Marvel
  298. Skate Ali #1 – Dark Horse
  299. Barbara Gordon Breakout #2 – DC Comics
  300. Action Comics #1099 – DC Comics
  301. Teenage Mutant Ninja Turtles #19 – IDW
  302. Invincible Universe Capes #8 – Image
  303. N.S.F.West #1 – Iron Age Comics
  304. Deadman #1 – DC Comics
  305. Deathstroke The Terminator #4 – DC Comics
  306. Fire And Ice Darkwolf #1 – Dynamite
  307. Amazing Spider-Man Spider-Versity #3 – Marvel
  308. Harley Quinn #63 – DC Comics
  309. Absolute Batman #16 – DC Comics
  310. Disney Villains Ursula #5 – Dynamite
  311. Something Epic #13 – Image
  312. Last Starfighter #1 – Mad Cave Studios
  313. What If Thor #1 – Marvel
  314. Adventure Time Quadruple Feature #1 – Oni Press
  315. Watson V Holmes #1 – Iron Age Comics
  316. Absolute Wonder Woman #15 – DC Comics
  317. Absolute Wonder Woman #19 – DC Comics
  318. Superman Father Of Tomorrow #2 – DC Comics
  319. New Titans #36 – DC Comics
  320. Nightwing #139 – DC Comics
  321. Absolute Wonder Woman #18 – DC Comics
  322. Jay And Silent Bob Jays Of Future Past #1 – Marvel
  323. Uncanny X-Men #29 – Marvel
  324. Punisher #5 – Marvel
  325. Ordained #3 – Bad Idea
  326. Absolute Superman #19 – DC Comics
  327. Adventures Of Superman Book Of El #10 – DC Comics
  328. Batman Superman Worlds Finest #52 – DC Comics
  329. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #9 – IDW
  330. If Destruction Be Our Lot #1 – Image
  331. Terrorbytes #8 – Mad Cave Studios
  332. Mortal Thor #11 – Marvel
  333. Nice House By The Sea #10 – DC Comics
  334. Absolute Batman #14 – DC Comics
  335. Zatanna 2026 #1 – DC Comics
  336. Event Horizon Inferno #3 – IDW
  337. M1 Monster Racing League #1 – Image
  338. Spawn Scorched #52 – Image
  339. Absolute Wonder Woman #17 – DC Comics
  340. Swamp Thing 1989 #2 – DC Comics
  341. 100 Bullets The Us Of Anger #1 – DC Comics
  342. Lobo #1 – DC Comics
  343. Absolute Batman #12 – DC Comics
  344. White Boat #3 – DSTLRY
  345. Supernatural #8 – Dynamite
  346. Godzilla Kai-Sei Era #12 – IDW
  347. Gunslinger Spawn #55 – Image
  348. Seasons #11 – Image
  349. Marvel DC Deadpool Batman #1 – Marvel
  350. Fear Of Death A Rachel Rising Story #1 – Abstract Studios
  351. Fall Of The House Of Slaughter #2 – BOOM! Entertainment
  352. Minor Arcana #16 – BOOM! Entertainment
  353. Absolute Wonder Woman Annual 2026 #1 – DC Comics
  354. Witchblade #23 – Image
  355. Fantastic Four #12 – Marvel
  356. Star-Crossed #1 – Dark Horse
  357. Batwoman #4 – DC Comics
  358. White Sky #4 – Image
  359. King Spawn #56 – Image
  360. Youngblood #100 – Image
  361. Ghost Machine The Official Guidebook #4 – Image
  362. Invincible Universe Battle Beast #8 – Image
  363. Generation X-23 #5 – Marvel
  364. Fury Of Firestorm #1 – DC Comics
  365. Absolute Batman 2025 Annual #1 – DC Comics
  366. Absolute Flash #15 – DC Comics
  367. Eye Collector #1 – Image
  368. Invincible Universe Battle Beast #7 – Image
  369. Dorc #5 – Image
  370. Dingoliath #1 – Bad Idea
  371. Absolute Superman #16 – DC Comics
  372. Absolute Wonder Woman #16 – DC Comics
  373. Absolute Superman #17 – DC Comics
  374. Superman Unlimited #14 – DC Comics
  375. Escape #8 – Image
  376. Speed Racer #10 – Mad Cave Studios
  377. Black Cat #11 – Marvel
  378. Batman #8 – DC Comics
  379. Barbara Gordon Breakout #1 – DC Comics
  380. Absolute Superman #18 – DC Comics
  381. Absolute Martian Manhunter #10 – DC Comics
  382. The Dogsitter #1 – Ignition Press
  383. Dorc #4 – Image
  384. Spawn The Curse Of Sherlee Johnson #6 – Image
  385. Savage Dragon #280 – Image
  386. Silver Surfer #4 – Marvel
  387. Hellboy In Love Obsidian #1 – Dark Horse
  388. Detective Comics #1109 – DC Comics
  389. Justice League Dream Girls A DC Pride Event #4 – DC Comics
  390. Swamp Thing 1989 #1 – DC Comics
  391. Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures #38 – IDW
  392. Invincible Universe Battle Beast #1 – Image
  393. Junk Punch #2 – Mad Cave Studios
  394. Daredevil #2 – Marvel
  395. Alien King Killer #3 – Marvel
  396. Godzilla Infinity Roar #5 – Marvel
  397. Amazing Spider-Man #546 – Marvel
  398. Magik And Colossus #5 – Marvel
  399. Amazing Spider-Man #29 – Marvel
  400. Batman Wonder Woman Truth #1 – DC Comics

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Rich JohnstonAbout Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of comic books The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne and Chase Variant. Lives in South-West London, works from The Union Club on Greek Street, shops at Gosh, Piranha and Forbidden Planet. Father of two daughters, Amazon associate, political cartoonist.
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