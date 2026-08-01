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Terminal Beats Absolute In The Top 400 Bestselling Comics Last Week
Terminal #1 smashed it in comic book stores last week, with a little help from some blind bags, beating out the two Absolute titles.
Article Summary
- Terminal #1 tops the Top 400 bestselling comics chart, using blind bag momentum to beat Absolute Wonder Woman and Superman.
- Terminal leads a sales week powered by comic shop POS data from 600-plus stores tracked by Prana Direct Market Solutions.
- Absolute Batman #22 stays in the top 20 despite releasing two weeks earlier, showing DC's Absolute line still has legs.
- Gambit Wanted #1 opens strong at No. 5, outperforming the rest of Marvel's X-Men titles on the weekly comics chart.
Terminal #1 smashed it in comic book stores last week, with a little help from some blind bags, beating out the two Absolute titles. Notably, Absolute Batman #22, which came out two weeks earlier, was still in the top twenty. Gambit Wanted was a strong launch, beating out the other Xbooks.
Courtesy of Prana Direct Market Solutions, here are the 400 best-selling comic books in comic book stores from the 14th to the 20th of July 2026, based on Point Of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems. You can find previous Bestseller Lists right here.
- Terminal #1 – Image
- Absolute Wonder Woman #22 – DC Comics
- Absolute Superman #21 – DC Comics
- Teenage Mutant Ninja Turtles #20 – IDW
- Gambit Wanted #1 – Marvel
- Amazing Spider-Man #33 – Marvel
- Uncanny X-Men #32 – Marvel
- Superman #40 – DC Comics
- X-Men The Hellfire Murder #1 – Marvel
- Justice League Unlimited #21 – DC Comics
- Zatanna #4 – DC Comics
- Action Comics #1100 – DC Comics
- Absolute Green Arrow #3 – DC Comics
- Spider-Man Long Way Home #2 – Marvel
- Detective Comics #1111 – DC Comics
- Marc Spector Moon Knight #6 – Marvel
- Wolverine #24 – Marvel
- Odin #3 – Image
- Absolute Batman #22 – DC Comics
- JLA Avengers #3 – Marvel
- Godzilla Conquers The Multiverse #1 – Marvel
- Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #2 – Image
- Swamp Thing 1989 #4 – DC Comics
- Void Rivals #32 – Image
- Flash #35 – DC Comics
- Corpse Knight #4 – Image
- Gun Honey Doubles Down #2 – Titan Comics
- Something Is Killing The Children #49 – BOOM! Entertainment
- Green Lantern #37 – DC Comics
- Avengers Armageddon #2 – Marvel
- Dark Knights Of Steel Heir To The Sea #1 – DC Comics
- Superman Father Of Tomorrow #3 – DC Comics
- Invincible Universe Battle Beast #11 – Image
- Absolute Catwoman #2 – DC Comics
- The Peril Of The Brutal Dark An Ezra Cain Mystery #6 – DC Comics
- Sicko #1 – Ignition Press
- Dungeon Crawler Carl Special Edition #0 – Vault Comics
- Invincible Universe Capes #9 – Image
- Absolute Flash #17 – DC Comics
- Harley Quinn #64 – DC Comics
- Zatanna 2026 #4 – DC Comics
- Moonstar #5 – Marvel
- Imperial Guardians #5 – Marvel
- X-Men #33 – Marvel
- Marvel Zero 2026 #1 – Marvel
- Captain America #13 – Marvel
- Punisher Vs Spider-Man #1 – Marvel
- Captain Marvel Dark Past #4 – Marvel
- Wonder Man #5 – Marvel
- Dungeons And Dragons Total Party Killers #1 – Dark Horse
- Lobo #5 – DC Comics
- Sonic The Hedgehog X Godzilla #1 – IDW
- Batman #11 – DC Comics
- Absolute Catwoman #1 – DC Comics
- Fantastic Four #14 – Marvel
- Infernal Hulk #9 – Marvel
- Giant Robot Hellboy Returns #1 – Dark Horse
- Absolute Batman #21 – DC Comics
- Dark Knights Of Steel II #1 – DC Comics
- Nightwing #140 – DC Comics
- Narco #5 – Image
- Hello Darkness #23 – BOOM! Entertainment
- Gi Joe #24 – Image
- Daredevil #4 – Marvel
- Gunslinger Spawn #56 – Image
- 2026 Street Fighter Swimsuit Special #1 – Udon Entertainment Inc
- Usagi Yojimbo Kaito 84 #5 – Dark Horse
- Black Star #1 – Titan Comics
- Dorc #6 – Image
- Absolute Martian Manhunter #12 – DC Comics
- King Spawn #57 – Image
- Star Trek Red Shirts–Ghost Of The 21St Century #1 – IDW
- Solomon Kane The Lion Errant #1 – Titan Comics
- Transformers #34 – Image
- Wonder Woman #35 – DC Comics
- Thundercats X Silverhawks Thunderhawks #4 – Dynamite
- Excommunicated #3 – Vault Comics
- Vampirella 2026 #4 – Dynamite
- Absolute Green Arrow #2 – DC Comics
- Deathstroke The Terminator #5 – DC Comics
- Batman Superman Worlds Finest #53 – DC Comics
- Mind Mgmt New & Improved #2 – Oni Press
- Uncanny X-Men #31 – Marvel
- Batwoman #5 – DC Comics
- Ben 10 #3 – Dynamite
- Bad Thoughts #2 – Ignition Press
- Absolute Wonder Woman #21 – DC Comics
- Final Boss #8 – Image
- Amazing Spider-Man #32 – Marvel
- Jeff The Land Shark Superstar #1 – Marvel
- Assorted Crisis Events #9 – Image
- Exquisite Corpses Rascal Randy #1 – Image
- Everyone Loves A Jewel Thief #3 – Ignition Press
- Absolute Green Arrow #1 – DC Comics
- Dog Tag #3 – Mad Cave Studios
- What If Jessica Jones #1 – Marvel
- Absolute Superman #20 – DC Comics
- Superman Unlimited #15 – DC Comics
- If Destruction Be Our Lot #3 – Image
- Absolute Batman #20 – DC Comics
- Wolverine #23 – Marvel
- New Titans #37 – DC Comics
- M.A.S.K. #2 – Image
- Clayface Celebrity Dirt #1 – DC Comics
- Amazing Spider-Man Spider-Versity #4 – Marvel
- Alien King Killer #4 – Marvel
- Catwoman #89 – DC Comics
- Powers 25 #11 – Dark Horse
- Inglorious X-Force #7 – Marvel
- Marvel Swimsuit Special Brand New Beach Day #1 – Marvel
- Avengers Jla #2 – DC Comics
- Barbara Gordon Breakout #3 – DC Comics
- Fall Of The House Of Slaughter #3 – BOOM! Entertainment
- Gi Joe A Real American Hero #117 – Image
- The Beauty 2025 #7 – Ignition Press
- Absolute Green Lantern #16 – DC Comics
- A Quiet Place Storm Warning #5 – IDW
- Spider-Man Long Way Home #1 – Marvel
- Avengers Armageddon #1 – Marvel
- Estuary A Ghost Story #4 – Oni Press
- Star Trek Starfleet Academy–Lost Contact #4 – IDW
- Skate Ali #2 – Dark Horse
- Mark Spears Monsters #11 – Keenspot Entertainment
- Murder Drones #5 – Oni Press
- X-Men 97 Season Two #2 – Marvel
- Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #10 – IDW
- Savage Sword Of Conan #15 – Titan Comics
- Tarzan Beyond #2 – Alien Books
- American Caper #9 – Dark Horse
- Supergirl #15 – DC Comics
- Fantastic Four #13 – Marvel
- Banana Number One #1 – Bad Idea
- Amazing Spider-Man #129 – Marvel
- Boys #1 – Dynamite
- X-Men United #5 – Marvel
- Bloodland #5 – Ignition Press
- Punisher #6 – Marvel
- Black Cat #12 – Marvel
- DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #3 – DC Comics
- Deadman #2 – DC Comics
- Department Of Truth #38 – Image
- A Mischief Of Magpies #1 – DSTLRY
- Space Ghost Annual #1 – Dynamite
- Ultimate Universe Finale #1 – Marvel
- Mighty Morphin Power Rangers 2026 #2 – BOOM! Entertainment
- Fury Of Firestorm #4 – DC Comics
- Star Wars Galaxys Edge – Echoes Of The Empire #4 – Marvel
- Zatanna (2026) #3 – DC Comics
- Do A Powerbomb Black And White #1 – Image
- Gi Joe A Real American Hero #330 – Image
- X-Men #32 – Marvel
- Mortal Thor #12 – Marvel
- Ben 10 #2 – Dynamite
- Marvel DC Spider-Man Superman #1 – Marvel
- Wade Wilson Deadpool #6 – Marvel
- Ultimate Endgame #5 – Marvel
- Amazing Spider-Man #31 – Marvel
- Superman #39 – DC Comics
- Mask #1 – Image
- Universal Monsters Blood Of The Wolf Man #1 – Image
- Iron Man #7 – Marvel
- Tigress Island #5 – Image
- Wolverine #22 – Marvel
- Sorcerer Supreme #8 – Marvel
- Doomquest #2 – Marvel
- Absolute Batman #15 – DC Comics
- Batman #10 – DC Comics
- Ben 10 #1 – Dynamite
- Challenges Of Doom Mr Fantastic #1 – Marvel
- Star Wars Shadow Of Maul #5 – Marvel
- Its Symbie #1 – Marvel
- M1 Monster Racing League #2 – Image
- Captain America #12 – Marvel
- Super Creepshow #5 – Image
- End Of Life #6 – DC Comics
- Swamp Thing 1989 #3 – DC Comics
- Lobo #4 – DC Comics
- Deadly Tales Of The Gunslinger Spawn #16 – Image
- Uncanny X-Men #30 – Marvel
- Amazing Spider-Man #14 – Marvel
- 2025 & 2026 Street Fighter And Friends Swimsuit Special #1 – Udon Entertainment Inc
- Batman #163 – DC Comics
- DC Marvel Superman Spider-Man #1 – DC Comics
- Infernal Hulk #8 – Marvel
- Super Mondo Mega Mutts #1 – Oni Press
- Summer Of Supergirl Special #1 – DC Comics
- Absolute Flash #16 – DC Comics
- Of The Earth #3 – Image
- Hidden Springs #3 – Dark Horse
- Badrock #1 – Image
- Little Archie #1 – Archie Comics Publications
- Darkness (2025) #6 – Image
- Spawn #377 – Image
- Green Lantern Corps #18 – DC Comics
- Absolute Wonder Woman #20 – DC Comics
- Murder PoDCast #8 – Ignition Press
- Void Rivals #31 – Image
- Bleeding Hearts #6 – DC Comics
- Lady Mechanika The Mechanical Menagerie #3 – Image
- Avatar The Last Airbender–The Kyoshi Warriors #3 – Dark Horse
- Shaolin Cowboy Staying Ailive #1 – Dark Horse
- Detective Comics #1110 – DC Comics
- Showcase #4 – DC Comics
- W0Rldtr33 #21 – Image
- Flash Gordon Quarterly #8 – Mad Cave Studios
- Ec Catacomb Of Torment #13 – Oni Press
- Comics The Magazine #2 – Prana Publishers
- Justice League Unlimited #20 – DC Comics
- Absolute Batman #1 – DC Comics
- Poison Ivy #46 – DC Comics
- Fantastic Four First Foes – Shalla Bal #1 – Marvel
- Minotaur #1 – Ignition Press
- Rocketfellers #13 – Image
- Absolute Batman #19 – DC Comics
- Aladdin #1 – Dynamite
- X-Men Outback #1 – Marvel
- The Twilight Zone #9 – IDW
- Transformers #33 – Image
- Batgirl #21 – DC Comics
- Grendel Devils Crucible–Sedition #1 – Dark Horse
- Absolute Batman #18 – DC Comics
- What If Secret Wars #1 – Marvel
- Odin #2 – Image
- Silver Surfer #5 – Marvel
- Jla Avengers #1 – Marvel
- Star Wars Hyperspace Stories The Bad Batch–Rogue Agents #4 – Dark Horse
- Mumm-Ra The Ever Living #4 – Dynamite
- Star Trek The Last Starship #9 – IDW
- Invincible Universe Battle Beast #10 – Image
- Odin #1 – Image
- Doctor Strange #8 – Marvel
- Civil War Unmasked #3 – Marvel
- Wonder Woman #34 – DC Comics
- Absolute Batman Ark-M Special #1 – DC Comics
- Batman #9 – DC Comics
- Absolute Martian Manhunter #11 – DC Comics
- Green Lantern #36 – DC Comics
- Conan The Barbarian #32 – Titan Comics
- DC Marvel Batman Deadpool #1 – DC Comics
- Batman Green Arrow The Question Arcadia #4 – DC Comics
- Spectacular Spider-Man Brand New Day #2 – Marvel
- Something Is Killing The Children #48 – BOOM! Entertainment
- Cyberpunk 2077 Chrome #4 – Dark Horse
- X-Men United #4 – Marvel
- Gun Honey Doubles Down #1 – Titan Comics
- Power Rangers Unlimited #1 – BOOM! Entertainment
- Gi Joe #23 – Image
- Its Jeff Brand New Week #1 – Marvel
- Doomquest #1 – Marvel
- Ultimate Impact Reborn #2 – Marvel
- Star Wars Rogue One – Saw Gerrera #1 – Marvel
- Adventure Time (2025) #15 – Oni Press
- Absolute Batman #17 – DC Comics
- Walking Dead Deluxe #141 – Image
- Daredevil #3 – Marvel
- Emperor Aquaman #19 – DC Comics
- The Rocketeer Infiltrator #1 – IDW
- What If Uncanny X-Men #1 – Marvel
- Comics The Magazine #5 – Prana Publishers
- Conan And Dragonero #3 – Titan Comics
- Flash #34 – DC Comics
- Magic The Gathering Untold Stories–Jace #3 – Dark Horse
- Sleepy Hollow The Witches Of The Western Wood #3 – IDW
- Daredevil #1 – Marvel
- Spectacular Spider-Man Brand New Day #1 – Marvel
- Jsa #21 – DC Comics
- DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #1 – DC Comics
- Smile For The Camera #5 – IDW
- Die Loaded #7 – Image
- Venom #259 – Marvel
- Kaijus And Cowboys #1 – Cambrian Comics
- Transformers The Movie 40Th Anniversary Edition #2 – Image
- Invincible Universe Battle Beast #9 – Image
- Disney Tim Burtons The Nightmare Before Christmas All Hail The Pumpkin King Issue – Tokyopop
- Kingdom Of Earth #1 – Dark Horse
- Bizarro Year None #2 – DC Comics
- Corpse Knight #3 – Image
- Spawn #376 – Image
- X-Men 97 Season Two #1 – Marvel
- Star Wars Galaxys Edge – Echoes Of The Empire #3 – Marvel
- Vampyrates #1 – BOOM! Entertainment
- DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #2 – DC Comics
- Batman #156 – DC Comics
- Dispatched #1 – Ignition Press
- Arcadia #6 – Ignition Press
- X-Men #31 – Marvel
- Bishop #1 – Marvel
- Absolute Green Lantern #15 – DC Comics
- Zatanna (2026) #2 – DC Comics
- Amazing Spider-Man #30 – Marvel
- Wolverine #21 – Marvel
- Olympus Saga Megalith #0 – Bad Idea
- Green Lantern #49 – DC Comics
- Supergirl Survive #2 – DC Comics
- Thundercats X Silverhawks #4 – Dynamite
- If Destruction Be Our Lot #2 – Image
- Marc Spector Moon Knight #5 – Marvel
- Skate Ali #1 – Dark Horse
- Barbara Gordon Breakout #2 – DC Comics
- Action Comics #1099 – DC Comics
- Teenage Mutant Ninja Turtles #19 – IDW
- Invincible Universe Capes #8 – Image
- N.S.F.West #1 – Iron Age Comics
- Deadman #1 – DC Comics
- Deathstroke The Terminator #4 – DC Comics
- Fire And Ice Darkwolf #1 – Dynamite
- Amazing Spider-Man Spider-Versity #3 – Marvel
- Harley Quinn #63 – DC Comics
- Absolute Batman #16 – DC Comics
- Disney Villains Ursula #5 – Dynamite
- Something Epic #13 – Image
- Last Starfighter #1 – Mad Cave Studios
- What If Thor #1 – Marvel
- Adventure Time Quadruple Feature #1 – Oni Press
- Watson V Holmes #1 – Iron Age Comics
- Absolute Wonder Woman #15 – DC Comics
- Absolute Wonder Woman #19 – DC Comics
- Superman Father Of Tomorrow #2 – DC Comics
- New Titans #36 – DC Comics
- Nightwing #139 – DC Comics
- Absolute Wonder Woman #18 – DC Comics
- Jay And Silent Bob Jays Of Future Past #1 – Marvel
- Uncanny X-Men #29 – Marvel
- Punisher #5 – Marvel
- Ordained #3 – Bad Idea
- Absolute Superman #19 – DC Comics
- Adventures Of Superman Book Of El #10 – DC Comics
- Batman Superman Worlds Finest #52 – DC Comics
- Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #9 – IDW
- If Destruction Be Our Lot #1 – Image
- Terrorbytes #8 – Mad Cave Studios
- Mortal Thor #11 – Marvel
- Nice House By The Sea #10 – DC Comics
- Absolute Batman #14 – DC Comics
- Zatanna 2026 #1 – DC Comics
- Event Horizon Inferno #3 – IDW
- M1 Monster Racing League #1 – Image
- Spawn Scorched #52 – Image
- Absolute Wonder Woman #17 – DC Comics
- Swamp Thing 1989 #2 – DC Comics
- 100 Bullets The Us Of Anger #1 – DC Comics
- Lobo #1 – DC Comics
- Absolute Batman #12 – DC Comics
- White Boat #3 – DSTLRY
- Supernatural #8 – Dynamite
- Godzilla Kai-Sei Era #12 – IDW
- Gunslinger Spawn #55 – Image
- Seasons #11 – Image
- Marvel DC Deadpool Batman #1 – Marvel
- Fear Of Death A Rachel Rising Story #1 – Abstract Studios
- Fall Of The House Of Slaughter #2 – BOOM! Entertainment
- Minor Arcana #16 – BOOM! Entertainment
- Absolute Wonder Woman Annual 2026 #1 – DC Comics
- Witchblade #23 – Image
- Fantastic Four #12 – Marvel
- Star-Crossed #1 – Dark Horse
- Batwoman #4 – DC Comics
- White Sky #4 – Image
- King Spawn #56 – Image
- Youngblood #100 – Image
- Ghost Machine The Official Guidebook #4 – Image
- Invincible Universe Battle Beast #8 – Image
- Generation X-23 #5 – Marvel
- Fury Of Firestorm #1 – DC Comics
- Absolute Batman 2025 Annual #1 – DC Comics
- Absolute Flash #15 – DC Comics
- Eye Collector #1 – Image
- Invincible Universe Battle Beast #7 – Image
- Dorc #5 – Image
- Dingoliath #1 – Bad Idea
- Absolute Superman #16 – DC Comics
- Absolute Wonder Woman #16 – DC Comics
- Absolute Superman #17 – DC Comics
- Superman Unlimited #14 – DC Comics
- Escape #8 – Image
- Speed Racer #10 – Mad Cave Studios
- Black Cat #11 – Marvel
- Batman #8 – DC Comics
- Barbara Gordon Breakout #1 – DC Comics
- Absolute Superman #18 – DC Comics
- Absolute Martian Manhunter #10 – DC Comics
- The Dogsitter #1 – Ignition Press
- Dorc #4 – Image
- Spawn The Curse Of Sherlee Johnson #6 – Image
- Savage Dragon #280 – Image
- Silver Surfer #4 – Marvel
- Hellboy In Love Obsidian #1 – Dark Horse
- Detective Comics #1109 – DC Comics
- Justice League Dream Girls A DC Pride Event #4 – DC Comics
- Swamp Thing 1989 #1 – DC Comics
- Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures #38 – IDW
- Invincible Universe Battle Beast #1 – Image
- Junk Punch #2 – Mad Cave Studios
- Daredevil #2 – Marvel
- Alien King Killer #3 – Marvel
- Godzilla Infinity Roar #5 – Marvel
- Amazing Spider-Man #546 – Marvel
- Magik And Colossus #5 – Marvel
- Amazing Spider-Man #29 – Marvel
- Batman Wonder Woman Truth #1 – DC Comics