Posted in: Comics, Image | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Witchblade To Team-Up With Thirty Image Comics Titles In September

Witchblade to Team-Up with thirty Image Comics titles in September 2026

Published
by
|
Comments

Article Summary

  • Image Comics launches 30 Witchblade Team-Up variant covers across September 2026 titles ahead of Witchblade #25.
  • Witchblade crosses into Image series including Geiger, Monstress, Spawn, Radiant Black, The Darkness and more.
  • The September Witchblade Team-Up program spans new issues, returning favorites and major Image Comics launches.
  • Witchblade #25 and The Darkness #8 feature connecting covers, anchoring the month-long Image Comics event.

Image Comics is running thirty variant covers with a "Witchblade Team-Up" theme across Image Comics titles in September, ahead of the upcoming Witchblade #25. With Witchblade appearing and teaming up with the characters of Royals, Tales of Wonder, Blood & Thunder, Death Vigil, Geiger, Starhenge, The Darkness, Die: Loaded, Exquisite Corpses, Kaya, Monstress, Regicide, Something Epic, Badrock, Bug Wars, Capes, Crimes Against Nature, The Department of Truth, D'Orc, The Eye Collector, Feral, Ghost Pepper, M1, Radiant Black, Yumi: 00EX, Final Boss, Hammerfist, Hyde Street and Spawn

  1. Royals #6 Cover G Witchblade Team-Up by Jacob Perez
  2. Tales of Wonder #1 Cover H Witchblade Team-Up by Steve Skroce & Neeraj Menon
  3. Blood & Thunder #17 Cover E Witchblade Team-Up by Ej Su & Dee Cunniffe
  4. Death Vigil (2026) #2 Cover B Witchblade Team-Up by Stjepan Sejic
  5. Geiger #25 Cover F Witchblade Team-Up by Gary Frank & Brad Anderson
  6. Starhenge Book Two: A Kiss for Atticus #3 Cover G Witchblade Team-Up by Liam Sharp
  7. Witchblade (2024) #25 Cover C Connecting Witchblade Team-Up by Pat Boutin & Steve Firchow
  8. The Darkness (2025) #8 Cover C Connecting Witchblade Team-Up by Pat Boutin & Steve Firchow
  9. Die: Loaded #9 Cover C Witchblade Team-Up by Caspar Wijngaard
  10. Exquisite Corpses: Fox Mask Killer #1 Cover I Witchblade Team-Up by Michael Walsh
  11. Kaya #37 Cover C Witchblade Team-Up by Wes Craig
  12. Monstress #64 Cover B Witchblade Team-Up by Sana Takeda
  13. Regicide #2 Cover E Witchblade Team-Up by Akila Gabriel
  14. Something Epic #15 Cover D Witchblade Team-Up by Szymon Kudrański
  15. Badrock #3 Cover E Witchblade Team-Up by Rob Liefeld
  16. Bug Wars: The Coming of The Wardoom #2 Cover C Witchblade Team-Up by Justin Mason
  17. Invincible Universe: Capes #11 Cover F Witchblade Team-Up by Mark Englert
  18. Crimes Against Nature #1 Cover E Witchblade Team-Up by Gavin Smith
  19. The Department of Truth #39 Cover D Witchblade Team-Up by Letizia Cadonici
  20. D'Orc #8 Cover C Witchblade Team-Up by Brett Bean
  21. The Eye Collector #4 Cover C Witchblade Team-Up by GMB Chomichuk
  22. Feral #26 Cover D Witchblade Team-Up by Trish Forstner & Tim Seeley
  23. Ghost Pepper #15 Cover F Witchblade Team-Up by Ludo Lullabi
  24. M1: Monster Racing League #4 Cover B Witchblade Team-Up by Jae Lee
  25. Radiant Black #44 Cover C Witchblade Team-Up by Marcelo Costa
  26. Yumi: 00EX #2 Cover C Witchblade Team-Up by Chris Bachalo
  27. Final Boss #10 Cover D Witchblade Team-Up by Tyler Kirkham
  28. Hammerfist #2 Cover C Witchblade Team-Up by Brett Parson
  29. Hyde Street #13 Cover E Witchblade Team-Up by Ivan Reis & Danny Miki
  30. Spawn #379 Cover C Witchblade Team-Up by Brett Booth

Enjoyed this? Please share on social media!

Stay up-to-date and support the site by following Bleeding Cool on Google News today!

Rich JohnstonAbout Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of comic books The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne and Chase Variant. Lives in South-West London, works from The Union Club on Greek Street, shops at Gosh, Piranha and Forbidden Planet. Father of two daughters, Amazon associate, political cartoonist.
twitterfacebookinstagramwebsite
Comments will load 20 seconds after page. Click here to load them now.