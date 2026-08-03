Posted in: Comics, Image | Tagged: badrock, Blood & Thunder, Bug Wars, capes, coverwatch, Crimes Against Nature, D'Orc, Death Vigil, Die Loaded, Exquisite Corpses, feral, Final Boss, geiger, Ghost Pepper, Hammerfist, Hyde Street, Kaya, M1, Monstress, radiant black, Regicide, royals, Something Epic, spawn, Starhenge, Tales of Wonder, The Darkness, The Department of Truth, The Eye Collector, witchblade, Yumi: 00EX
Witchblade To Team-Up With Thirty Image Comics Titles In September
Witchblade to Team-Up with thirty Image Comics titles in September 2026
Article Summary
- Image Comics launches 30 Witchblade Team-Up variant covers across September 2026 titles ahead of Witchblade #25.
- Witchblade crosses into Image series including Geiger, Monstress, Spawn, Radiant Black, The Darkness and more.
- The September Witchblade Team-Up program spans new issues, returning favorites and major Image Comics launches.
- Witchblade #25 and The Darkness #8 feature connecting covers, anchoring the month-long Image Comics event.
Image Comics is running thirty variant covers with a "Witchblade Team-Up" theme across Image Comics titles in September, ahead of the upcoming Witchblade #25. With Witchblade appearing and teaming up with the characters of Royals, Tales of Wonder, Blood & Thunder, Death Vigil, Geiger, Starhenge, The Darkness, Die: Loaded, Exquisite Corpses, Kaya, Monstress, Regicide, Something Epic, Badrock, Bug Wars, Capes, Crimes Against Nature, The Department of Truth, D'Orc, The Eye Collector, Feral, Ghost Pepper, M1, Radiant Black, Yumi: 00EX, Final Boss, Hammerfist, Hyde Street and Spawn…
- Royals #6 Cover G Witchblade Team-Up by Jacob Perez
- Tales of Wonder #1 Cover H Witchblade Team-Up by Steve Skroce & Neeraj Menon
- Blood & Thunder #17 Cover E Witchblade Team-Up by Ej Su & Dee Cunniffe
- Death Vigil (2026) #2 Cover B Witchblade Team-Up by Stjepan Sejic
- Geiger #25 Cover F Witchblade Team-Up by Gary Frank & Brad Anderson
- Starhenge Book Two: A Kiss for Atticus #3 Cover G Witchblade Team-Up by Liam Sharp
- Witchblade (2024) #25 Cover C Connecting Witchblade Team-Up by Pat Boutin & Steve Firchow
- The Darkness (2025) #8 Cover C Connecting Witchblade Team-Up by Pat Boutin & Steve Firchow
- Die: Loaded #9 Cover C Witchblade Team-Up by Caspar Wijngaard
- Exquisite Corpses: Fox Mask Killer #1 Cover I Witchblade Team-Up by Michael Walsh
- Kaya #37 Cover C Witchblade Team-Up by Wes Craig
- Monstress #64 Cover B Witchblade Team-Up by Sana Takeda
- Regicide #2 Cover E Witchblade Team-Up by Akila Gabriel
- Something Epic #15 Cover D Witchblade Team-Up by Szymon Kudrański
- Badrock #3 Cover E Witchblade Team-Up by Rob Liefeld
- Bug Wars: The Coming of The Wardoom #2 Cover C Witchblade Team-Up by Justin Mason
- Invincible Universe: Capes #11 Cover F Witchblade Team-Up by Mark Englert
- Crimes Against Nature #1 Cover E Witchblade Team-Up by Gavin Smith
- The Department of Truth #39 Cover D Witchblade Team-Up by Letizia Cadonici
- D'Orc #8 Cover C Witchblade Team-Up by Brett Bean
- The Eye Collector #4 Cover C Witchblade Team-Up by GMB Chomichuk
- Feral #26 Cover D Witchblade Team-Up by Trish Forstner & Tim Seeley
- Ghost Pepper #15 Cover F Witchblade Team-Up by Ludo Lullabi
- M1: Monster Racing League #4 Cover B Witchblade Team-Up by Jae Lee
- Radiant Black #44 Cover C Witchblade Team-Up by Marcelo Costa
- Yumi: 00EX #2 Cover C Witchblade Team-Up by Chris Bachalo
- Final Boss #10 Cover D Witchblade Team-Up by Tyler Kirkham
- Hammerfist #2 Cover C Witchblade Team-Up by Brett Parson
- Hyde Street #13 Cover E Witchblade Team-Up by Ivan Reis & Danny Miki
- Spawn #379 Cover C Witchblade Team-Up by Brett Booth