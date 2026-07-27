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Zartan & Scott Trakker In The Energon Universe October 2026 Solicits
Zartan & Scott Trakker In The Energon Universe October 2026 Solicits with Transformers, G.I. Joe, M.A.S.K. and Void Rivals
Article Summary
- Energon Universe October 2026 solicits spotlight Zartan in G.I. Joe, raising the stakes with Joe against Joe.
- M.A.S.K. #5 brings Scott Trakker into the Energon Universe as Matt Trakker fails to keep his son safe from V.E.N.O.M.
- Transformers #37 focuses on Elita Prime, while Void Rivals #35 deepens Cobra-La conflict with Darak and Solila.
- October 2026 also includes G.I. Joe: A Real American Hero, Lara Croft crossover action, and major collected editions.
G.I. JOE #27
STORY: JOSHUA WILLIAMSON
ART: TOM REILLY & LEE LOUGHRIDGE
COVER A: TOM REILLY
COVER B: MARTÍN MORAZZO & CHRIS O'HALLORAN VARIANT
COVER C: GODTAIL VARIANT
COVER D (1:25): FADIME YILDIRIM STREETWEAR VARIANT
COVER E (1:50): ALEXANDRE SHIBAO VARIANT
WHO IS ZARTAN?
In a deadly play for power, Zartan's set Joe against Joe. Is there anyone left who can stop him?
$3.99 | 32 pages | FC | T | On Sale October 21
M.A.S.K. #5
STORY: DAN WATTERS
ART: PYE PARR & PIERLUIGI CASOLINO
COVER A: PYE PARR
COVER B: KARL KERSCHL CONNECTING COVER VARIANT
COVER C: HOWARD PORTER & ROMULO FAJARDO, JR. VARIANT
COVER D (1:25): NIKOLA CIŽMEŠIJA VARIANT
COVER E (1:50): E.J. SU VARIANT
SCOTT TRAKKER—YOU ARE NOW ON THE M.A.S.K. NETWORK.
Matt Trakker thought he could keep his son safe from V.E.N.O.M. He was very wrong.
$3.99 | 32 pages | FC | T | On Sale October 7
TRANSFORMERS #37
STORY: ROBERT KIRKMAN
ART: KARL KERSCHL, MIKE SPICER
COVER A: JASON HOWARD
COVER B: DANIEL WARREN JOHNSON & MIKE SPICER VARIANT
COVER C: DAVID NAKAYAMA VARIANT
COVER D (1:25): NICK BRADSHAW & JIM CHARALAMPIDIS VARIANT
COVER E (1:50): ETHAN YOUNG VARIANT
COVER F (1:100): DAVID LAFUENTE FOIL VARIANT ($4.99)
COVER G: BLANK SKETCH VARIANT ($4.99)
THE PRICE OF BEING PRIME!
How far will Elita Prime go to win the war on Cybertron?
$3.99 | 32 pages | FC | T | On Sale October 14
VOID RIVALS #35
STORY: ROBERT KIRKMAN
ART: CONOR HUGHES & PATRICIO DELPECHE
COVER A: LORENZO DE FELICI
COVER B: CONOR HUGHES VARIANT
COVER C: CULLY HAMNER VARIANT
COVER D (1:25): PARTHA PRATIM SARKAR & DC ALONSO VARIANT
COVER E (1:50): BALÁM VARIANT
Akronus has turned against the ways of Cobra-La, embracing technology to survive the depths of space. Pythona is not happy. Darak and Solila are also in this book.
$3.99 | 32 pages | FC | T | On Sale October 28
G.I. JOE: A REAL AMERICAN HERO/TOMB RAIDER #1 (OF 5)
STORY: KYLE HIGGINS
ART/COVER A: ELENA CASAGRANDE & ALEX GUIMARÃES
COVER B: STJEPAN ŠEJIC VARIANT
COVER C: STJEPAN ŠEJIC FOIL VARIANT ($5.99)
COVER D (1:25): CHRIS MOONEYHAM VINTAGE JOE VARIANT
COVER E (1:50): LEIRIX LI VARIANT
COVER F (1:100): LORENZO TAMMETTA & MIKE SPICER FOIL VARIANT ($5.99)
COVER G: BLANK SKETCH VARIANT ($5.99)
KNOWING IS HALF THE BATTLE. RAIDING IS THE OTHER HALF!
G.I. JOE and LARA CROFT meet for THE FIRST TIME EVER in an all-new limited series from superstars KYLE HIGGINS (RADIANT BLACK) and ELENA CASAGRANDE (Black Widow) that reveals the classified connection between these pop culture icons.
Lara Croft has explored some of the most dangerous locations on Earth, but nothing as treacherous as Cobra Island.
For this adventure, she'll need the help of her old acquaintance, Shipwreck, and several squads of Joes to mount a dangerous expedition into the heart of the island to recover a treasure that's been hidden there for decades. One that Destro and Baroness will do anything to get their hands on first…
$4.99 | 32 pages | FC | T | On Sale October 7
G.I. JOE: A REAL AMERICAN HERO #333
STORY: LARRY HAMA
ART: PAUL PELLETIER, TONY KORDOS & FRANCESCO SEGALA
COVER A: LEE WEEKS & MIKE SPICER
COVER B: LEE WEEKS B&W VARIANT
COVER C: NIMIT MALAVIA SECRET DOSSIER VARIANT
BEACH HEAD AND HELIX STORM THE TERROR DROME!
Plus, the man known as Snake-Eyes is unleashed like never before. Neither friend nor foe is safe…
$3.99 | 32 pages | FC | T | On Sale October 14
G.I. JOE: A REAL AMERICAN HERO DELUXE EDITION, BOOK 2 HC
STORY: LARRY HAMA
ART: CHRIS MOONEYHAM, PAUL PELLETIER, ANDREW KRAHNKE, TONY KORDOS & FRANCESCO SEGALA
COVER A: BRAD WALKER & LAURA MARTIN
COVER B: DIRECT MARKET EXCLUSIVE BRAD WALKER & LAURA MARTIN
SERPENTOR VS COBRA!
Cobra Commander sets his deadly trap in Springfield, targeting Serpentor's mutated army and endangering countless lives. As chaos erupts, Snake-Eyes, Scarlett, and a covert team of Joes rush to save Springfield, but will there be anything left to save?
Legendary series writer LARRY HAMA is joined by series artists CHRIS MOONEYHAM (Nightwing), PAUL PELLETIER (Fantastic Four), and ANDREW KRAHNKE (BLOODRIK) to continue one of the longest running titles in comics history, now collected in a stunning deluxe hardcover!
Collects G.I. JOE: A REAL AMERICAN HERO #311-320
$49.99 | 232 pages | FC | T | On Sale February 10
THE TRANSFORMERS UK COMPENDIUM, BOOK 2 TP
STORY: SIMON FURMAN, RALPH MACCHIO, DAN ABNETT & MORE
ART: GEOFF SENIOR, DAN REED, ANDREW WILDMAN, STAZ JOHNSON & MORE
COVER A: JORGE CORONA & MIKE SPICER
COVER B: DIRECT MARKET EXCLUSIVE JEFF ANDERSON
THE MUST-READ COLLECTION FOR EVERY TRANSFORMERS FAN!
In the year 2009, a time rift threatens both Cybertron and Earth. Now, Rodmius and Autobots must travel back in time to prevent it from swallowing their future! Can they prevail? Or will threats from their past doom them to fail?
Collected in compendium format for the first time ever, these iconic TRANSFORMERS UK stories are perfect for fans new and old.
Collects THE TRANSFORMERS UK #146-153, 160-161, 164-173, 180-189, 198-205, 213-289, STORIES FROM THE TRANSFORMERS UK ANNUALS 1989, 1990, 1991, & 1992, and THE TRANSFORMERS GENERATION 2 UK #1-2
$64.99 | 1064 pages | FC | T | On Sale October 14