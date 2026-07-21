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Tomorrow, San Diego Comic-Con Begins, Here's How It Looks Right Now…

San Diego gallery with Hulu, Silo, Ignition, Rick & Morty, Lanterns, Wolverine, Percy Jackson, Rookie, American Horror Story and more...

Article Summary San Diego Comic-Con begins tomorrow, and downtown setup across the Gaslamp and convention center is quickly taking shape.

Tonight’s roundup tracks major SDCC builds including Hulu Animayhem, Silo, Ignition Press, Rick and Morty, and Lanterns.

The latest San Diego Comic-Con look also spots Wolverine, Percy Jackson, The Rookie, Star Trek, Funko, and Adult Swim.

SDCC 2026 runs Wednesday through Sunday with Preview Night on July 22, as roughly 135,000 attendees are expected.

And so it begins… or rather it will. Yesterday, Elizabeth Naiman took a walk around the setup of downtown San Diego, the Gaslamp District, as it was setting up. Earlier today, Doc Ray also took in the sights for Bleeding Cool. Now Isabelle Carty is here to give us an even bigger gallery of photos, with an early evening look as everything starts to slot into place… from the San Diego Convention Center, via Hulu Animayhem, Silo, Ignition Press Pavilion, Peanuts, Futurama, Rick And Morty, Lanterns, Yaga, Doctor Who, Simpsons, Stuart Fails To Save The Universe, Walking Dead, King Of The Hill, Wolverine, Percy Jackson, The Rookie, Funko POP, Star Trek, Nintendo Switch, Adult Swim, Abbott Elementary, Avatar, Avengers, Vampire Lestat, American Horror Story, and more…

San Diego Comic-Con 2026 runs from this Wednesday to Sunday at the San Diego Convention Center, with Preview Night on July 22. It expects around 135,000 attendees for the world's most impactful pop culture gathering. Bleeding Cool will be running around all over it.

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