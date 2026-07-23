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Avatar: Seven Havens Official Teaser Released; Debuts October 9th

Premiering on October 9th, here's an official teaser for Michael DiMartino and Bryan Konietzko's animated series, Avatar: Seven Havens.

Article Summary Avatar: Seven Havens revealed its official teaser at San Diego Comic-Con, offering the first big look at the new series.

Michael DiMartino and Bryan Konietzko confirmed Avatar: Seven Havens premieres globally on Paramount+ October 9.

The SDCC panel featured DiMartino, Konietzko, director Lauren Montgomery, and key cast members discussing the series.

Avatar: Seven Havens follows a new Avatar after Korra in a shattered world where she is feared as humanity’s destroyer.

If you were looking for more info on Michael DiMartino and Bryan Konietzko's all-new, original animated series, Avatar: Seven Havens, then San Diego Comic-Con was the place to be today. During today's panel, DiMartino and Konietzko were joined by Avatar Aang: The Last Airbender cast members Eric Nam, Dave Bautista, Román Zaragoza, Jessica Matten, and Dionne Quan, and director Lauren Montgomery. During the panel presentation, it was announced that Avatar: Seven Havens will premiere on Paramount+ globally on Friday, October 9th. In addition, an official teaser was released (which you can check out above), as well as an image gallery from the panel:

Set in the world of "Avatar: The Last Airbender," the original 26-episode, 2D-animated series centers around a young Earthbender who discovers she's the new Avatar after Korra in a world shattered by a devastating cataclysm. In this dangerous era, that title marks her as humanity's destroyer, not its savior. Hunted by both human and spirit enemies, she and her long-lost twin must uncover their mysterious origins and save the Seven Havens before civilization's last strongholds collapse.

The upcoming series is comprised of Book 1 (13 half-hour episodes) and Book 2 (13 half-hour episodes) and stars Saheli Khan as Pavi, Aishu Devan as Nisha, Akshay Khanna as Karthik, Major Curda as Jae, Sakina Jaffrey as Agam, Darren Barnet as Daemin, Dianne Doan as Zi, and Dee Bradley Baker as Geet and Ruhi. Michael Dante DiMartino and Bryan Konietzko are co-creators and executive producers for Avatar: Seven Havens. Ethan Spaulding is executive producer, and Sehaj Sethi is co-executive producer.

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