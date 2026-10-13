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Law & Order: SVU S28E02 & Law & Order S26E02 Images/Overviews Released

Check out the overviews, images, and promo trailers for NBC's Law & Order: SVU S28E02: "Midway" and Law & Order S26E02: "Into the Mystic."

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Article Summary

  • Law & Order: SVU Season 28 Episode 2, "Midway," sends Curry into a missing child case tied to an old abduction.
  • Benson faces a tough moral line in SVU "Midway" as the investigation uncovers a tragic chain of events.
  • Law & Order Season 26 Episode 2, "Into the Mystic," forces Price and Walker off a murder case over conflicts.
  • Preview trailers tease major fallout ahead for Benson, while Baxter faces pressure as a key witness changes their story.

Don't worry! We're still going to have our regular updated preview later this week. But NBC was kind enough to upload the preview images and overviews for Law & Order: SVU Season 28 Episode 2: "Midway" and Law & Order Season 26 Episode 2: "Into the Mystic," so we wanted to pass those along. In addition, we've also included the promo trailers for each episode (we're curious to see what the fallout will be from Mariska Hargitay's Benson choosing to go a slightly darker route moving forward).

Law &#038; Order: SVU S28E02 &#038; Law &#038; Order S26E02 Images/Overviews Released
Image: NBCUniversal

Law & Order: SVU S28E02 & Law & Order S26E02 Previews

Law & Order: SVU Season 28 Episode 2: "Midway" – Curry answers a family's call for help when their son disappears from a carnival. The search uncovers a chilling connection to an old abduction and a tragic chain of events. Benson must balance justice with compassion when the case takes a turn. Written by Kevin Deiboldt.

Law & Order Season 26 Episode 2: "Into the Mystic" – Price and Walker are forced off a high-stakes case when their connection to a murder suspect creates a conflict of interest. Baxter faces mounting pressure when a key witness for the prosecution suddenly changes their story. Written by Rick Eid.

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Ray FlookAbout Ray Flook

Serving as Television Editor since 2018, Ray began five years earlier as a contributing writer/photographer before being brought onto the core BC team in 2017.
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