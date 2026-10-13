Law & Order: SVU Season 28 Episode 2, "Midway," sends Curry into a missing child case tied to an old abduction.
Benson faces a tough moral line in SVU "Midway" as the investigation uncovers a tragic chain of events.
Law & Order Season 26 Episode 2, "Into the Mystic," forces Price and Walker off a murder case over conflicts.
Preview trailers tease major fallout ahead for Benson, while Baxter faces pressure as a key witness changes their story.
Don't worry! We're still going to have our regular updated preview later this week. But NBC was kind enough to upload the preview images and overviews for Law & Order: SVU Season 28 Episode 2: "Midway" and Law & Order Season 26 Episode 2: "Into the Mystic," so we wanted to pass those along. In addition, we've also included the promo trailers for each episode (we're curious to see what the fallout will be from Mariska Hargitay's Benson choosing to go a slightly darker route moving forward).
Law & Order: SVU S28E02 & Law & Order S26E02 Previews
Law & Order: SVU Season 28 Episode 2: "Midway" – Curry answers a family's call for help when their son disappears from a carnival. The search uncovers a chilling connection to an old abduction and a tragic chain of events. Benson must balance justice with compassion when the case takes a turn. Written by Kevin Deiboldt.
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Mariska Hargitay as Capt. Olivia Benson, Aimé Donna Curry as Capt. Renee Kelly — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Mariska Hargitay as Capt. Olivia Benson — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Anthony Goes as Thomas Brooks — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: (l-r) Aimé Donna Kelly as Capt. Renee Curry, Abby Mueller as Helene Brooks — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Abby Mueller as Helene Brooks — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Mariska Hargitay as Capt. Olivia Benson, Abby Mueller as Helene Brooks — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Corey Cott as Det. Jake Griffin, Kelli Giddish as Sgt. Amanda Rollins, Kevin Kane as Det. Terry Bruno, Mariska Hargitay as Capt. Olivia Benson — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Kevin Kane as Det. Terry Bruno, Kelli Giddish as Sgt. Amanda Rollins, Corey Cott as Det. Jake Griffin, Aimé Donna Kelly as Capt. Renee Curry — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: JD Scalzo as Chet Esposito — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Corey Cott as Det. Jake Griffin — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Peter Scanavino as A.D.A Dominick “Sonny” Carisi Jr. — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Tony Goldwyn as D.A. Nicholas Baxter — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Mariska Hargitay as Capt. Olivia Benson, Aimé Donna Kelly as Capt. Renee Curry — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Corey Cott as Det. Jake Griffin, Mariska Hargitay as Capt. Olivia Benson, Aimé Donna Kelly as Capt. Renee Curry — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: (l-r) Tony Goldwyn as D.A. Nicholas Baxter, Peter Scanavino as A.D.A Dominick “Sonny” Carisi Jr. — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: (l-r) Tony Goldwyn as D.A. Nicholas Baxter, Peter Scanavino as A.D.A Dominick “Sonny” Carisi Jr. — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Stella Marcus as Mary — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Kevin Kane as Det. Terry Bruno — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Aimé Donna Kelly as Capt. Renee Curry — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Corey Cott as Det. Jake Griffin — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: (l-r) Aimé Donna Kelly as Capt. Renee Curry, Corey Cott as Det. Jake Griffin — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: (l-r) Stella Marcus as Mary, Kevin Kane as Det. Terry Bruno, Kelli Giddish as Sgt. Amanda Rollins– (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Anthony Goes as Thomas Brooks. Mariska Hargitay as Capt. Olivia Benson, Aimé Donna Kelly as Capt. Renee Curry, Abby Mueller as Helene Brooks — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Renata Friedman as M.E. Horowitz — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Aimé Donna Kelly as Capt. Renee Curry — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
Law & Order Season 26 Episode 2: "Into the Mystic" – Price and Walker are forced off a high-stakes case when their connection to a murder suspect creates a conflict of interest. Baxter faces mounting pressure when a key witness for the prosecution suddenly changes their story. Written by Rick Eid.
"Into The Mystic” Episode 26002 — Pictured: Odelya Halevi as A.D.A. Samantha Maroun — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Into The Mystic” Episode 26002 — Pictured: David Ajala as Det. Theo Walker — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Into The Mystic” Episode 26002 — Pictured: Tony Goldwyn as D.A. Nicholas Baxter — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Into The Mystic” Episode 26002 — Pictured: (l-r) Ryan Eggold as Matt Riley, David Ajala as Det. Theo Walker — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Into The Mystic” Episode 26002 — Pictured: James Badge Dale as Det. Rob Calvin — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Into The Mystic” Episode 26002 — Pictured: Raphael Sbarge as Attorney Brian Lee — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Into The Mystic” Episode 26002 — Pictured: (l-r) Tony Goldwyn as D.A. Nicholas Baxter, James Badge Dale as Det. Rob Calvin — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Into The Mystic” Episode 26002 — Pictured: Hugh Dancy as A.D.A. Nolan Price — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Into The Mystic” Episode 26002 — Pictured: Connie Shi as Violet Yee — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Into The Mystic” Episode 26002 — Pictured: James Badge Dale as Det. Rob Calvin — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Into The Mystic” Episode 26002 — Pictured: Maurna Tierney as Lt. Jessica Brady — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)