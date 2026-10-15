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Law & Order: SVU Season 28: Here's Your S28E02: "Midway" Preview

We've got a look at what's ahead with NBC and Showrunner Michele Fazekas' Mariska Hargitay-starring Law & Order: SVU S28E02: "Midway."

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  • Law & Order: SVU Season 28 Episode 2, "Midway," centers on Curry probing a boy's disappearance at a carnival.
  • The Law & Order: SVU case uncovers ties to a past abduction, exposing buried secrets and a tragic chain of events.
  • Benson faces a tough test in "Midway" as she weighs justice against compassion when the investigation takes a turn.
  • Our Law & Order: SVU S28E02 preview also includes the official synopsis and promo for NBC's "Midway."

Welcome back to our weekly preview for NBC and Showrunner Michele Fazekas' Mariska Hargitay-starring Law & Order: SVU Season 28, as we inch closer to the milestone 600th episode. In S28E02: "Midway," Curry's (Aimé Donna Kelly) investigation into a child who went missing at a carnival may have a connection with the past – and some long-buried secrets. But when things take a "Law & Order" turn, can Benson (Hargitay) set aside her new approach to justice and offer the compassion needed? Here's a look at our updated preview:

Law &#038; Order: SVU Season 28: Here's Your S28E02: "Midway" Preview
LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT — "Midway" Episode 28002 — Pictured: Mariska Hargitay as Capt. Olivia Benson, Aimé Donna Curry as Capt. Renee Kelly — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)

Law & Order: SVU S28E02 "Midway" Preview

Law & Order: SVU Season 28 Episode 2: "Midway" – Curry answers a family's call for help when their son disappears from a carnival. The search uncovers a chilling connection to an old abduction and a tragic chain of events. Benson must balance justice with compassion when the case takes a turn. Written by Kevin Deiboldt.

 

Mariska Hargitay, Ice T, Peter Scanavino, Kelli Giddish, Kevin Kane, and Aimé Donna Kelly star. Dick Wolf, Michele Fazekas, Mariska Hargitay, Kenneth Brown, and Peter Jankowski executive produce. NBC's Law & Order: Special Victims Unit (SVU) is produced by Universal Television, a division of Universal Studio Group, in association with Wolf Entertainment.

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Ray FlookAbout Ray Flook

Serving as Television Editor since 2018, Ray began five years earlier as a contributing writer/photographer before being brought onto the core BC team in 2017.
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