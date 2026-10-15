Law & Order: SVU Season 28: Here's Your S28E02: "Midway" Preview

Law & Order: SVU Season 28 Episode 2, "Midway," centers on Curry probing a boy's disappearance at a carnival.
The Law & Order: SVU case uncovers ties to a past abduction, exposing buried secrets and a tragic chain of events.
Benson faces a tough test in "Midway" as she weighs justice against compassion when the investigation takes a turn.
Our Law & Order: SVU S28E02 preview also includes the official synopsis and promo for NBC's "Midway."
Welcome back to our weekly preview for NBC and Showrunner Michele Fazekas' Mariska Hargitay-starring Law & Order: SVU Season 28, as we inch closer to the milestone 600th episode. In S28E02: "Midway," Curry's (Aimé Donna Kelly) investigation into a child who went missing at a carnival may have a connection with the past – and some long-buried secrets. But when things take a "Law & Order" turn, can Benson (Hargitay) set aside her new approach to justice and offer the compassion needed? Here's a look at our updated preview:
Law & Order: SVU S28E02 "Midway" Preview
Law & Order: SVU Season 28 Episode 2: "Midway" – Curry answers a family's call for help when their son disappears from a carnival. The search uncovers a chilling connection to an old abduction and a tragic chain of events. Benson must balance justice with compassion when the case takes a turn. Written by Kevin Deiboldt.
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Mariska Hargitay as Capt. Olivia Benson, Aimé Donna Curry as Capt. Renee Kelly — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Mariska Hargitay as Capt. Olivia Benson — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Anthony Goes as Thomas Brooks — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: (l-r) Aimé Donna Kelly as Capt. Renee Curry, Abby Mueller as Helene Brooks — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Abby Mueller as Helene Brooks — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Mariska Hargitay as Capt. Olivia Benson, Abby Mueller as Helene Brooks — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Corey Cott as Det. Jake Griffin, Kelli Giddish as Sgt. Amanda Rollins, Kevin Kane as Det. Terry Bruno, Mariska Hargitay as Capt. Olivia Benson — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Kevin Kane as Det. Terry Bruno, Kelli Giddish as Sgt. Amanda Rollins, Corey Cott as Det. Jake Griffin, Aimé Donna Kelly as Capt. Renee Curry — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: JD Scalzo as Chet Esposito — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Corey Cott as Det. Jake Griffin — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Peter Scanavino as A.D.A Dominick “Sonny” Carisi Jr. — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Tony Goldwyn as D.A. Nicholas Baxter — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Mariska Hargitay as Capt. Olivia Benson, Aimé Donna Kelly as Capt. Renee Curry — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Corey Cott as Det. Jake Griffin, Mariska Hargitay as Capt. Olivia Benson, Aimé Donna Kelly as Capt. Renee Curry — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: (l-r) Tony Goldwyn as D.A. Nicholas Baxter, Peter Scanavino as A.D.A Dominick “Sonny” Carisi Jr. — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: (l-r) Tony Goldwyn as D.A. Nicholas Baxter, Peter Scanavino as A.D.A Dominick “Sonny” Carisi Jr. — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Stella Marcus as Mary — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Kevin Kane as Det. Terry Bruno — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Aimé Donna Kelly as Capt. Renee Curry — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Corey Cott as Det. Jake Griffin — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: (l-r) Aimé Donna Kelly as Capt. Renee Curry, Corey Cott as Det. Jake Griffin — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: (l-r) Stella Marcus as Mary, Kevin Kane as Det. Terry Bruno, Kelli Giddish as Sgt. Amanda Rollins– (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Anthony Goes as Thomas Brooks. Mariska Hargitay as Capt. Olivia Benson, Aimé Donna Kelly as Capt. Renee Curry, Abby Mueller as Helene Brooks — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Renata Friedman as M.E. Horowitz — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Midway" Episode 28002 — Pictured: Aimé Donna Kelly as Capt. Renee Curry — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
Mariska Hargitay, Ice T, Peter Scanavino, Kelli Giddish, Kevin Kane, and Aimé Donna Kelly star. Dick Wolf, Michele Fazekas, Mariska Hargitay, Kenneth Brown, and Peter Jankowski executive produce. NBC's Law & Order: Special Victims Unit (SVU) is produced by Universal Television, a division of Universal Studio Group, in association with Wolf Entertainment.