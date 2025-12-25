Disney Parks Magical Christmas Day Parade 2025: Your Viewing Guide

Disney Parks Magical Christmas Day Parade airs Dec 25 at 10am ET on ABC, 11am ET on Disney+ and Hulu.
Hosted by Alfonso Ribeiro and Ginnifer Goodwin, with Maia Kealoha as parade correspondent.
Performances feature Coco Jones, Lady A, Bebe Rexha, Nicole Scherzinger, Gwen Stefani, and more.
Experience festive floats, holiday stories, and Disney magic from parks worldwide and Disney Cruise Line.
Happy holidays, folks! If you're waking up on Christmas morning wondering how and where to get your Disney fix, Bleeding Cool is here to light the way. ABC's Emmy Award-winning special Disney Parks Magical Christmas Day Parade returns this morning. Along with the parade originating from Magic Kingdom Park, viewers can look forward to show-stopping performances and uplifting stories about families and cast members from around the world. But how can you check it out? We're glad you asked, because our following viewing guide offers a rundown on when and where to watch, who's set to host and perform, and much more. In addition, we've included an image gallery offering event and behind-the-scenes looks, some very cool sneak peeks, and much more.
How Can I Watch ABC's "Disney Parks Magical Christmas Day Parade"? The holiday special airs on Christmas morning (Thursday, December 25th) at 10:00 a.m. ET/9:00 a.m. CT/5:00 a.m. MT/PT on ABC. Disney+ and Hulu viewers can watch the parade starting at 11:00 a.m. ET/8:00 a.m. PT.
Who's Hosting ABC's "Disney Parks Magical Christmas Day Parade"? Alfonso Ribeiro (Dancing with the Stars, America's Funniest Home Videos) and Ginnifer Goodwin (the voice of everyone's favorite bunny cop, Judy Hopps, in Disney's Zootopia 2) are set to host, with Maia Kealoha, who stars as Lilo in Disney's Lilo & Stitch, serving as the parade correspondent.
NICOLE SCHERZINGER
Who Made ABC's "Disney Parks Magical Christmas Day Parade" Happen? ABC's Disney Parks Magical Christmas Day Parade is produced by Disney executive and senior executive producer Sally Hopkins Conner, who brought on production company EverWonder Studio, and executive producers Michael Antinoro, Tiffany Faigus, Ashley Edens, and Alfonso Ribeiro.
Lilo and Stitch came all the way from the waves of Hawaii to wish you a very Merry Christmas 🎄✨ We can't wait to catch you at this year's #DisneyChristmasCelebration Christmas Morning at 10a et/9a ct/5a pt on ABC. Same day on Hulu and Disney+. pic.twitter.com/elT2Uhj6Pq