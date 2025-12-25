Posted in: ABC, Current News, TV | Tagged: ,

Disney Parks Magical Christmas Day Parade 2025: Your Viewing Guide

Here's our viewing guide to what you need to know to check out the Disney Parks Magical Christmas Day Parade on ABC, Disney+, and Hulu.

Happy holidays, folks! If you're waking up on Christmas morning wondering how and where to get your Disney fix, Bleeding Cool is here to light the way. ABC's Emmy Award-winning special Disney Parks Magical Christmas Day Parade returns this morning. Along with the parade originating from Magic Kingdom Park, viewers can look forward to show-stopping performances and uplifting stories about families and cast members from around the world. But how can you check it out? We're glad you asked, because our following viewing guide offers a rundown on when and where to watch, who's set to host and perform, and much more. In addition, we've included an image gallery offering event and behind-the-scenes looks, some very cool sneak peeks, and much more.

Disney Parks Magical Christmas Day Parade
Image: ABC Entertainment

How Can I Watch ABC's "Disney Parks Magical Christmas Day Parade"? The holiday special airs on Christmas morning (Thursday, December 25th) at 10:00 a.m. ET/9:00 a.m. CT/5:00 a.m. MT/PT on ABC. Disney+ and Hulu viewers can watch the parade starting at 11:00 a.m. ET/8:00 a.m. PT.

Who's Hosting ABC's "Disney Parks Magical Christmas Day Parade"? Alfonso Ribeiro (Dancing with the Stars, America's Funniest Home Videos) and Ginnifer Goodwin (the voice of everyone's favorite bunny cop, Judy Hopps, in Disney's Zootopia 2) are set to host, with Maia Kealoha, who stars as Lilo in Disney's Lilo & Stitch, serving as the parade correspondent.

Who's Set to Perform During ABC's "Disney Parks Magical Christmas Day Parade"? Viewers can look forward to the following performances during the parade (which includes highlights from Walt Disney World Resort in Florida, Disneyland Resort in California, Disney Cruise Line, and Aulani, a Disney Resort & Spa in Ko'Olina, Hawai'i):

Coco Jones — "This Christmas"

Lady A — "Winter Wonderland"

Mariah the Scientist — "Please Come Home For Christmas"

Bebe Rexha — "Last Christmas"

Nicole Scherzinger — "Christmas (Baby Please Come Home)"

Gwen Stefani — "White Christmas"

Iam Tongi — "The Christmas Song"

Who Made ABC's "Disney Parks Magical Christmas Day Parade" Happen? ABC's Disney Parks Magical Christmas Day Parade is produced by Disney executive and senior executive producer Sally Hopkins Conner, who brought on production company EverWonder Studio, and executive producers Michael Antinoro, Tiffany Faigus, Ashley Edens, and Alfonso Ribeiro.

