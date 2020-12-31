I Breathed A Body – And Topped Advance Reorders – 31st December 2020

Posted on | by Rich Johnston | Comments
I Breathed A Body #1 by Zac Thompson and Andy MacDonald from AfterShock Comics topped the advance reorders list this week. A science fiction horror series about social media, big tech, and influencer culture, they describe it as "The Social Network meets Hellraiser. When the world's biggest influencer posts something irredeemably horrific online, the world changes in an instant. Now it's up to his social media manager, Anne Stewart, to fan the flames of outrage and create a sensationalist campaign that rewrites the rules of "banned content." Thus begins a carnival of lust, revulsion, desire, and disgust – all for viral videos." And it looks like retailers are bumping their orders big time.
I Breathed A Body - And Topped Advance Reorders - 31st December 2020
Credit: I Breathed A Body

Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors.

TOP 25 ADVANCE REORDER COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

PublicationPricePublisher
I BREATHED A BODY #1 ANDY MACDONALD CVR$4.99AFTERSHOCK COMICS
TMNT THE LAST RONIN #2 (OF 5)$8.99IDW PUBLISHING
DF STAR WARS HIGH REPUBLIC #1 CGC GRADED$77.00DYNAMIC FORCES
WOLVERINE #1 FASCIMILE ED MILLER SGN$299.99DYNAMIC FORCES
SPAWN #314 CVR C REVOLVER$2.99IMAGE COMICS
SPAWN #314 CVR A MATTINA$2.99IMAGE COMICS
SPAWN #314 CVR B CAPULLO & MCFARLANE$2.99IMAGE COMICS
NON-STOP SPIDER-MAN #1 DIE CUT VAR$4.99MARVEL COMICS
TMNT THE LAST RONIN #3 (OF 5)$8.99IDW PUBLISHING
STAR WARS HIGH REPUBLIC #2$3.99MARVEL COMICS
CULT OF DRACULA #1 (OF 6) CVR B MAER$3.99SOURCE POINT PRESS
NON-STOP SPIDER-MAN #1$4.99MARVEL COMICS
CUTTING EDGE DEVILS MIRROR #1 (OF 2) CVR A TOLIBAO (MR)$5.99TITAN COMICS
TMNT THE LAST RONIN DIRECTORS CUT #1$10.99IDW PUBLISHING
BPRD DEVIL YOU KNOW OMNIBUS HC (RES)$39.99DARK HORSE COMICS
WE LIVE #4$3.99AFTERSHOCK COMICS
STAR WARS LEGENDS OLD REPUBLIC OMNIBUS HC VOL 01 WEAVER DM V$125.00MARVEL COMICS
WOLVERINE OMNIBUS HC VOL 02 JIM LEE CVR (MR)$125.00MARVEL COMICS
SACRED SIX #6 OHTA FOC BONUS VAR$3.99DYNAMIC FORCES
WOLVERINE OMNIBUS HC VOL 02 WINDSOR SMITH DM VAR (MR)$125.00MARVEL COMICS
DF BATMAN TMNT ADVENTURES #1 HAESER REMARK SGN (C: 0-1-2)$89.99DYNAMIC FORCES
RICK & MORTY TP VOL 12$19.99ONI PRESS INC.
VAMPIRELLA DARK POWERS #2 CVR B LINSNER$3.99DYNAMIC FORCES
WOLVERINE OMNIBUS HC VOL 02 BYRNE DM VAR (MR)$125.00MARVEL COMICS
NEIL GAIMAN NORSE MYTHOLOGY #5 CVR A RUSSELL$3.99DARK HORSE COMICS

TOP 25 REORDER COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

PublicationPricePublisher
NEW MUTANTS OMNIBUS HC VOL 01 MCLEOD DM VAR$125.00MARVEL COMICS
NEW MUTANTS OMNIBUS HC VOL 01 SIENKIEWICZ COVER$125.00MARVEL COMICS
TMNT THE LAST RONIN #1 (OF 5) 2ND PTG$8.99IDW PUBLISHING
UNCANNY X-MEN OMNIBUS HC VOL 01 NEW PTG$100.00MARVEL COMICS
SILVER SURFER OMNIBUS HC VOL 01 NEW PTG$100.00MARVEL COMICS
ETERNALS COMPLETE SAGA OMNIBUS HC KIRBY DM VAR$125.00MARVEL COMICS
HELLSING DELUXE EDITION HC VOL 02 (MR) (C: 1-1-2)$49.99DARK HORSE COMICS
VENOMNIBUS HC VOL 02$125.00MARVEL COMICS
MORBIUS LIVING VAMPIRE OMNIBUS HC DM VAR$100.00MARVEL COMICS
CONAN THE BARBARIAN BY KURT BUSIEK OMNIBUS HC LINSNER DM$125.00MARVEL COMICS
WAR OF KINGS PRELUDE HC ROAD TO WAR OF KINGS OMNIBUS$125.00MARVEL COMICS
MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS DLX HC SHATTERED GRID$75.00BOOM ENTERTAINMENT
VENOMNIBUS HC VOL 03 KIETH CVR$125.00MARVEL COMICS
SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 (C: 0-1-2)$14.99BOOM ENTERTAINMENT
NEIL GAIMAN LIBRARY EDITION HC VOL 02 (C: 1-1-2)$49.99DARK HORSE COMICS
DAREDEVIL EPIC COLLECTION TP BROTHER TAKE MY HAND$39.99MARVEL COMICS
VENOM SEPARATION ANXIETY TP NEW PTG$34.99MARVEL COMICS
IMMORTAL HULK HC VOL 01$34.99MARVEL COMICS
BOYS OMNIBUS TP VOL 01 (MR)$29.99DYNAMITE
WOLVERINE EPIC COLLECTION TP SHADOW OF APOCALYPSE$39.99MARVEL COMICS
IRON MAN EPIC COLLECTION TP BY FORCE OF ARMS$39.99MARVEL COMICS
ANNIHILATION OMNIBUS HC NEW PTG$125.00MARVEL COMICS
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 03 (MR) (C: 0-1-2)$49.99DARK HORSE COMICS
WAR OF KINGS AFTERMATH REALM OF KINGS OMNIBUS HC$125.00MARVEL COMICS
DAREDEVIL OMNIBUS HC VOL 01 ROSS CVR$125.00MARVEL COMICS

 

About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.

twitter   facebook square   instagram   globe  