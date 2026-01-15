Law & Order: SVU Season 27: Our S27E10: "Fidelis ad Mortem" Preview

Law & Order: SVU S27E10 features a new case sparked by a cassette tape found in a thrift shop.
Benson and Curry team up to investigate a decades-old missing persons mystery resurfacing in NYC.
Griffin faces troubling rumors about his father as the SVU squad digs deeper into the cold case.
This episode was aired early following real-world news impacting the show's original broadcast plans.
After an epic crossover event last week, some shocking and disturbing real-world news resulted in NBC's Law & Order: SVU ditching what was set to be this week's episode and going with January 22nd's episode a week early. With that in mind, we have an official overview and image gallery for S27E10: "Fidelis ad Mortem," with a cassette tape discovered at a thrift shop leading to the reopening of a decades-old missing persons case.
Law & Order: SVU Season 27 Episode 10: "Fidelis ad Mortem" Preview
Law & Order: SVU Season 27 Episode 10: "Fidelis ad Mortem" – When Curry's son finds a disturbing cassette tape in a thrift store haul, she and Benson must investigate a decades-old missing persons case; Griffin learns a disturbing rumour about his father. Directed by Oscar Lozoya and written by Roxanne Parades.
"Fidelis Ad Mortem" Episode 27010 — Pictured: (l-r) Jay Mack as Gabe Curry, Aimé Donna Kelly as Capt. Renee Curry — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Fidelis Ad Mortem" Episode 27010 — Pictured: (l-r) Ice T as Sgt. Odafin "Fin" Tutuola, Kelli Giddish as Sgt. Amanda Rollins — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Fidelis Ad Mortem" Episode 27010 — Pictured: Jay Mack as Gabe Curry — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Fidelis Ad Mortem" Episode 27010 — Pictured: (l-r) Ethan Miguel Rivera as Oscar, Jay Mack as Gabe Curry — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Fidelis Ad Mortem" Episode 27010 — Pictured: Ice T as Sgt. Odafin "Fin" Tutuola — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Fidelis Ad Mortem" Episode 27010 — Pictured: (l-r) Ice T as Sgt. Odafin "Fin" Tutuola, Kelli Giddish as Sgt. Amanda Rollins — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Fidelis Ad Mortem" Episode 27010 — Pictured: Aimé Donna Kelly as Capt. Renee Curry — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Fidelis Ad Mortem" Episode 27010 — Pictured: Aimé Donna Kelly as Capt. Renee Curry — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Fidelis Ad Mortem" Episode 27010 — Pictured: Kelli Giddish as Sgt. Amanda Rollins — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Fidelis Ad Mortem" Episode 27010 — Pictured: (l-r) Ice T as Sgt. Odafin "Fin" Tutuola, Kelli Giddish as Sgt. Amanda Rollins — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Fidelis Ad Mortem" Episode 27010 — Pictured: Noma Dumezweni as Chief Tynan — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Fidelis Ad Mortem" Episode 27010 — Pictured: (l-r) Nick Sandow as Leo Eikmeier, Corey Cott as Det. Jake Griffin — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Fidelis Ad Mortem" Episode 27010 — Pictured: Ski Carr as Miles Gibbs — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Fidelis Ad Mortem" Episode 27010 — Pictured: (l-r) Ice T as Sgt. Odafin "Fin" Tutuola, Kelli Giddish as Sgt. Amanda Rollins — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Fidelis Ad Mortem" Episode 27010 — Pictured: (l-r) Noma Dumezweni as Chief Tynan, Corey Cott as Det. Jake Griffin — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Fidelis Ad Mortem" Episode 27010 — Pictured: Corey Cott as Det. Jake Griffin — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Fidelis Ad Mortem" Episode 27010 — Pictured: Corey Cott as Det. Jake Griffin — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Fidelis Ad Mortem" Episode 27010 — Pictured: Peter Scanavino as A.D.A Dominick "Sonny" Carisi Jr. — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Fidelis Ad Mortem" Episode 27010 — Pictured: (l-r) Peter Scanavino as A.D.A Dominick "Sonny" Carisi Jr., Mariska Hargitay as Capt. Olivia Benson, Ice T as Sgt. Odafin "Fin" Tutuola — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Fidelis Ad Mortem" Episode 27010 — Pictured: (l-r) Peter Scanavino as A.D.A Dominick "Sonny" Carisi Jr., Mariska Hargitay as Capt. Olivia Benson, Ice T as Sgt. Odafin "Fin" Tutuola — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Fidelis Ad Mortem" Episode 27010 — Pictured: Mariska Hargitay as Capt. Olivia Benson — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Fidelis Ad Mortem" Episode 27010 — Pictured: Mariska Hargitay as Capt. Olivia Benson — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Fidelis Ad Mortem" Episode 27010 — Pictured: (l-r) Peter Scanavino as A.D.A Dominick "Sonny" Carisi Jr., Ice T as Sgt. Odafin "Fin" Tutuola, Mariska Hargitay as Capt. Olivia Benson — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Fidelis Ad Mortem" Episode 27010 — Pictured: (l-r) Mariska Hargitay as Capt. Olivia Benson, Ice T as Sgt. Odafin "Fin" Tutuola — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Fidelis Ad Mortem" Episode 27010 — Pictured: (l-r) Mariska Hargitay as Capt. Olivia Benson, Ice T as Sgt. Odafin "Fin" Tutuola — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
"Fidelis Ad Mortem" Episode 27010 — Pictured: (l-r) Kelli Giddish as Sgt. Amanda Rollins, Anthony Ruiz as Frank Abadilla — (Photo by: Virginia Sherwood/NBC)
Created by Emmy Award-winning producer Dick Wolf, NBC's Law & Order: Special Victims Unit (SVU) is the longest-running primetime drama in American television history. Now in its 27th season on NBC, this hard-hitting and emotional series chronicles the lives of the Special Victims Unit of the New York City Police Department, an elite squad of detectives who investigate crimes of sexual assault, child abuse, and domestic violence.
Mariska Hargitay, Ice T, Peter Scanavino, Kelli Giddish, Kevin Kane, and Aimé Donna Kelly star. Dick Wolf, Michele Fazekas, Mariska Hargitay, Kenneth Brown, and Peter Jankowski executive produce. NBC's Law & Order: Special Victims Unit (SVU) is produced by Universal Television, a division of Universal Studio Group, in association with Wolf Entertainment.
