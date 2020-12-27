Last Robin, High Republic, Elektra Daredevil Top Advance Reorders

Posted on | by Rich Johnston | Comments

Advance reorders time – Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors.

Last Robin, High Republic, Elektra Daredevil Top Advance Reorders
Last Robin, High Republic, Elektra Daredevil Top Advance Reorders

And this week it was the reprints of TMNT: The Last Ronin, Star Wars: The High Republic as well as the last run of deluxe hardcover volumes for East of West. But a little Elektra Daredevil also goes a long way.

TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

PublicationPricepointPublisher
TMNT THE LAST RONIN #1 (OF 5) 3RD PTG$8.99IDW PUBLISHING
STAR WARS HIGH REPUBLIC #1 2ND PTG VAR$3.99MARVEL COMICS
DAREDEVIL #26 CHECCHETTO ELEKTRA VAR KIB$3.99MARVEL COMICS
EAST OF WEST THE APOCALYPSE YEAR TWO HC (NEW PTG) (JAN170824$49.99IMAGE COMICS
EAST OF WEST THE APOCALYPSE YEAR THREE HC (NEW PTG) (O/A) (M$49.99IMAGE COMICS
EAST OF WEST THE APOCALYPSE YEAR ONE HC (NEW PTG) (MAY150491$49.99IMAGE COMICS
DAREDEVIL #26 KIB$3.99MARVEL COMICS
CROSSOVER #2 2ND PTG$3.99IMAGE COMICS
WOLVERINE #9 SILVA MARVEL VS ALIEN VAR$3.99MARVEL COMICS
MARVEL ACTION ORIGINS #1 (OF 5) CVR B LANNA SOUVANNY$4.99IDW PUBLISHING
WOLVERINE #9$3.99MARVEL COMICS
TMNT THE LAST RONIN #2 (OF 5)$8.99IDW PUBLISHING
SILK OUT OF THE SPIDER-VERSE TP VOL 01$34.99MARVEL COMICS
GODZILLA HISTORYS GREATEST MONSTER TP NEW PTG (C: 0-1-0)$29.99IDW PUBLISHING
DAREDEVIL #26 RAHZZAH MARVEL VS ALIEN VAR KIB$3.99MARVEL COMICS
INCREDIBLE HULK BY PETER DAVID OMNIBUS HC VOL 03 FRANK TROY$125.00MARVEL COMICS
STAR WARS BOUNTY HUNTERS #9$3.99MARVEL COMICS
TMNT ONGOING #113 CVR A SOPHIE CAMPBELL$3.99IDW PUBLISHING
TMNT BEST OF LEONARDO$5.99IDW PUBLISHING
STRANGE ACADEMY #7$3.99MARVEL COMICS
DEADPOOL #10 KIB$4.99MARVEL COMICS
MORBIUS EPIC COLLECTION TP LIVING VAMPIRE$39.99MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN #58$3.99MARVEL COMICS
SPIDER-MAN TP BLOODLINE CHIP KIDD DM VAR$17.99MARVEL COMICS
BLACK PANTHER EPIC COLL TP REVENGE OF BLACK PANTHER NEW PTG$39.99MARVEL COMICS

TOP 25 REORDER COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

PublicationsPricepointPublisher
TMNT THE LAST RONIN #1 (OF 5) 2ND PTG$8.99IDW PUBLISHING
BOYS OMNIBUS TP VOL 01 (MR)$29.99DYNAMITE
ETERNALS COMPLETE SAGA OMNIBUS HC ROSS CVR$125.00MARVEL COMICS
ETERNALS COMPLETE SAGA OMNIBUS HC KIRBY DM VAR$125.00MARVEL COMICS
SENSATIONAL SHE-HULK BY BYRNE OMNIBUS HC DM VAR$125.00MARVEL COMICS
AVATAR LAST AIRBENDER PROMISE LIBRARY ED HC (C: 1-0-0)$39.99DARK HORSE COMICS
BOYS OMNIBUS TP VOL 02 (MR)$29.99DYNAMITE
RECKLESS HC (MR)$24.99IMAGE COMICS
UMBRELLA ACADEMY TP VOL 01 APOCALYPSE SUITE$17.99DARK HORSE COMICS
MORBIUS LIVING VAMPIRE OMNIBUS HC DM VAR$100.00MARVEL COMICS
SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 02 (C: 0-1-2)$14.99BOOM ENTERTAINMENT
BOYS OMNIBUS TP VOL 03 (MR)$29.99DYNAMITE
UNCANNY X-MEN OMNIBUS HC VOL 01 WATSON DM VAR NEW PTG$100.00MARVEL COMICS
DAREDEVIL OMNIBUS HC VOL 01 ROSS CVR$125.00MARVEL COMICS
KING IN BLACK #1 (OF 5)$5.99MARVEL COMICS
CRIMINAL DLX ED HC VOL 03 (MR)$49.99IMAGE COMICS
UMBRELLA ACADEMY TP VOL 02 DALLAS$17.99DARK HORSE COMICS
INCREDIBLE HULK EPIC COLLECTION TP GOING GRAY$39.99MARVEL COMICS
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 01 (MR) (C: 1-1-2)$49.99DARK HORSE COMICS
HOUSE OF X POWERS OF X HC$60.00MARVEL COMICS
CRITICAL ROLE VOX MACHINA ORIGINS LIBRARY ED HC VOL 01$39.99DARK HORSE COMICS
UNCANNY X-MEN OMNIBUS HC VOL 01 NEW PTG$100.00MARVEL COMICS
DAREDEVIL EPIC COLLECTION TP LAST RITES$39.99MARVEL COMICS
ICE CREAM MAN TP VOL 01 RAINBOW SPRINKLES$16.99IMAGE COMICS
NO LONGER HUMAN HC JUNJI ITO (MR) (C: 1-0-1)$34.99VIZ LLC

 

About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.

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