CoverWatch: Magic: The Gathering's 40 Spider-Man Variant Covers in May

CoverWatch: Come gathering Magic: The Gathering Spider-Man Variant Covers in May... forty of them
This May, Marvel Comics' Spider-Man titles will feature forty Magic: The Gathering variant covers from last year's Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man card set. And now it's generating variant covers for Spider-Man-related titles, with twenty different designs, and virgin variants of both. Here are the first five covers… that makes these comci books playable, right? They'll never stay in mint condition that way…
On Sale 5/6
- AMAZING SPIDER-MAN #28 MAGIC: THE GATHERING VARIANT COVER BY ROBERTA INGRANATA – 75960621001502841
- AMAZING SPIDER-MAN #28 MAGIC: THE GATHERING VIRGIN VARIANT COVER BY ROBERTA INGRANATA – 75960621001502818
- CIVIL WAR: UNMASKED #1 MAGIC: THE GATHERING VARIANT COVER BY PAOLO RIVERA – 75960621471600151
- CIVIL WAR: UNMASKED #1 MAGIC: THE GATHERING VIRGIN VARIANT COVER BY PAOLO RIVERA – 75960621471600118
- IRON MAN #5 MAGIC: THE GATHERING VARIANT COVER BY KEVIN GLINT – 75960621491400551
- IRON MAN #5 MAGIC: THE GATHERING VIRGIN VARIANT COVER BY KEVIN GLINT – 75960621491400517
- MARC SPECTOR: MOON KNIGHT #4 MAGIC: THE GATHERING VARIANT COVER BY CHRIS BACHALO – 75960621496900431
- MARC SPECTOR: MOON KNIGHT #4 MAGIC: THE GATHERING VIRGIN VARIANT COVER BY CHRIS BACHALO – 75960621496900417
- X-MEN #29 MAGIC: THE GATHERING VARIANT COVER BY LIE SETIAWAN – 75960620920002951
- X-MEN #29 MAGIC: THE GATHERING VIRGIN VARIANT COVER BY LIE SETIAWAN – 75960620920002917
On Sale 5/13
- AMAZING SPIDER-MAN/VENOM: DEATH SPIRAL – BODY COUNT #1 MAGIC: THE GATHERING VARIANT COVER BY LUCIO PARRILLO – 75960621648200151
- AMAZING SPIDER-MAN/VENOM: DEATH SPIRAL – BODY COUNT #1 MAGIC: THE GATHERING VIRGIN VARIANT COVER BY LUCIO PARRILLO – 75960621648200118
- BLACK CAT #10 MAGIC: THE GATHERING VARIANT COVER BY ALESSANDRA PISANO – 75960621252101031
- BLACK CAT #10 MAGIC: THE GATHERING VIRGIN VARIANT COVER BY ALESSANDRA PISANO – 75960621252101016
- CAPTAIN AMERICA #11 MAGIC: THE GATHERING VARIANT COVER BY E.M. GIST – 75960621146301151
- CAPTAIN AMERICA #11 MAGIC: THE GATHERING VIRGIN VARIANT COVER BY E.M. GIST – 75960621146301117
- FANTASTIC FOUR #11 MAGIC: THE GATHERING VARIANT COVER BY JAVIER CHARRO – 75960621122701161
- FANTASTIC FOUR #11 MAGIC: THE GATHERING VIRGIN VARIANT COVER BY JAVIER CHARRO – 75960621122701117
- KNULL #5 MAGIC: THE GATHERING VARIANT COVER BY PAOLO RIVERA – 75960621388700531
- KNULL #5 MAGIC: THE GATHERING VIRGIN VARIANT COVER BY PAOLO RIVERA – 75960621388700516
- MORTAL THOR #10 MAGIC: THE GATHERING VARIANT COVER BY ZOLTAN BOROS – 75960621284201031
- MORTAL THOR #10 MAGIC: THE GATHERING VIRGIN VARIANT COVER BY ZOLTAN BOROS – 75960621284201017
- UNCANNY X-MEN #28 MAGIC: THE GATHERING VARIANT COVER BY JAVIER CHARRO – 75960620917002851
- UNCANNY X-MEN #28 MAGIC: THE GATHERING VIRGIN VARIANT COVER BY JAVIER CHARRO – 75960620917002818
On Sale 5/20
- AMAZING SPIDER-MAN #29 MAGIC: THE GATHERING VARIANT COVER BY NEREIDA – 75960620917002818
- AMAZING SPIDER-MAN #29 MAGIC: THE GATHERING VIRGIN VARIANT COVER BY NEREIDA – 75960621001502918
- PUNISHER #4 MAGIC: THE GATHERING VARIANT COVER BY XABI GAZTELUA – 75960621516400441
- PUNISHER #4 MAGIC: THE GATHERING VIRGIN VARIANT COVER BY XABI GAZTELUA – 75960621516400417
- REBORN: ULTIMATE IMPACT #1 MAGIC: THE GATHERING VARIANT COVER BY INHYUK LEE – 75960621461700118
- REBORN: ULTIMATE IMPACT #1 MAGIC: THE GATHERING VIRGIN VARIANT COVER BY INHYUK LEE – 75960621461700119
- VENOM #258 MAGIC: THE GATHERING VARIANT COVER BY DAN DOS SANTOS – 75960621330625831
- VENOM #258 MAGIC: THE GATHERING VIRGIN VARIANT COVER BY DAN DOS SANTOS – 75960621330625817
On Sale 5/27
- AMAZING SPIDER-MAN: SPIDER-VERSITY #2 MAGIC: THE GATHERING VARIANT COVER BY JUSTYNA DURA – 75960621577500231
- AMAZING SPIDER-MAN: SPIDER-VERSITY #2 MAGIC: THE GATHERING VIRGIN VARIANT COVER BY JUSTYNA DURA – 75960621577500218
- DAREDEVIL #3 MAGIC: THE GATHERING VARIANT COVER BY CARISSA SUSILO – 75960621282800341
- DAREDEVIL #3 MAGIC: THE GATHERING VIRGIN VARIANT COVER BY CARISSA SUSILO – 75960621282800317
- INFERNAL HULK #7 MAGIC: THE GATHERING VARIANT COVER BY TONI INFANTE – 75960621361000731
- INFERNAL HULK #7 MAGIC: THE GATHERING VIRGIN VARIANT COVER BY TONI INFANTE – 75960621361000717
- X-MEN #30 MAGIC: THE GATHERING VARIANT COVER BY LORDIGAN – 75960620920003000
- X-MEN #30 MAGIC: THE GATHERING VIRGIN VARIANT COVER BY LORDIGAN – 75960620920003017
