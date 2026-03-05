Posted in: NBC, Peacock, TV | Tagged: the hunting party

The Hunting Party Continues Tonight: Our S02E06: "Lou Kaplan" Preview

Bex and the team hunt a serial killer targeting social media influencers in tonight's episode of NBC's The Hunting Party, S02E06 "Lou Kaplan."

Bex (Melissa Roxburgh) and the team hunt escaped serial killer "Lou Kaplan," a master manipulator who sets his sights on social media influencers in tonight's episode of NBC and co-showrunners JJ Bailey & Jake Coburn's Roxburgh, Nick Wechsler, Patrick Sabongui, Josh McKenzie, and Sara Garcia-starring The Hunting Party. Along with an official overview and image gallery, we have an episode trailer and a sneak peek at the next chapter, as well as a look back at a highlight from last week's episode – and that's all waiting for you below.

The Hunting Party Season 2 Episode 6: "Lou Kaplan" Preview

The Hunting Party Season 2 Episode 6: "Lou Kaplan" – A serial killer who targets social media influencers, Lou Kaplan resurfaces, and instead of killing influencers, he collaborates with them. The team tries to combat Lou's mastery of technology and manipulation. Directed by Marcus Stokes and written by Michael Jones-Morales & Emilio Ortega Aldrich.

This dynamic and suspenseful thrill ride of a crime procedural follows a small team of investigators led by former FBI profiler Rebecca "Bex" Henderson (Melissa Roxburgh). They've been assembled to track down and capture the most dangerous serial killers the world has ever seen, all of whom have just escaped from the Pit – a top-secret government prison that's not supposed to exist. As Bex races to catch these killers before it's too late, she discovers the one thing more twisted than the dangerous fugitives she's chasing is the prison itself that they just escaped from – because the Pit wasn't just a prison. Along with Roxburgh, the series also stars Nick Wechsler, Patrick Sabongui, Josh McKenzie, and Sara Garcia.

Series creator and co-showrunner JJ Bailey and co-showrunner Jake Coburn write and executive-produce NBC's The Hunting Party. Thor Freudenthal is the director and executive producer, and Michael Jones Morales is the writer and executive producer. Universal Television, a division of Universal Studio Group, produces the series.

Enjoyed this? Please share on social media!

Stay up-to-date and support the site by following Bleeding Cool on Google News today!