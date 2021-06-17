Last Ronin, X-Men and Masters Of The Universe Top Advance Reorders
Comments
Advance reorders time! Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors. And it is the second printing of TMNT: The Last Ronin #3 that tops the charts but the launches of a new X-Men #1 and Masters Of The Universe: Revelation also get added attention.
TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS
|Publication
|Price
|Publisher
|TMNT THE LAST RONIN #3 (OF 5) 2ND PTG
|$8.99
|IDW PUBLISHING
|EXCALIBUR OMNIBUS HC VOL 02 DAVIS CVR
|$125.00
|MARVEL COMICS
|X-MEN #1
|$4.99
|MARVEL COMICS
|MASTERS OF THE UNIVERSE REVELATION #1 (OF 4) CVR A SEJIC
|$3.99
|DARK HORSE COMICS
|WEREWOLF BY NIGHT #32 FACSIMILE EDITION (RES)
|$3.99
|MARVEL COMICS
|STRAY DOGS #1 4TH PTG
|$3.99
|IMAGE COMICS
|SKYBOUND X #1 CVR A OTTLEY (MR)
|$4.99
|IMAGE COMICS
|EXCALIBUR OMNIBUS HC VOL 02 MADUREIRA DM VAR
|$125.00
|MARVEL COMICS
|EXTREME CARNAGE ALPHA #1
|$4.99
|MARVEL COMICS
|ORDINARY GODS #1
|$3.99
|IMAGE COMICS
|SKYBOUND X #1 CVR D ADLARD (MR)
|$4.99
|IMAGE COMICS
|STRAY DOGS #2 3RD PTG
|$3.99
|IMAGE COMICS
|SKYBOUND X #1 CVR H 10 COPY INCV B&W ADLARD (MR)
|$4.99
|IMAGE COMICS
|STAR WARS BOUNTY HUNTERS #14 WOBH
|$3.99
|MARVEL COMICS
|SKYBOUND X #1 CVR F 10 COPY INCV B&W HARREN (MR)
|$4.99
|IMAGE COMICS
|SKYBOUND X #1 CVR G 10 COPY INCV B&W WALDEN (MR)
|$4.99
|IMAGE COMICS
|BASILISK #2 CVR A SCHARF
|$3.99
|BOOM ENTERTAINMENT
|STRAY DOGS #3 3RD PTG
|$3.99
|IMAGE COMICS
|MAMO #1 (OF 5) CVR A MILLEDGE
|$4.99
|BOOM ENTERTAINMENT
|STRAY DOGS #4 3RD PTG
|$3.99
|IMAGE COMICS
|NOTTINGHAM #1 (OF 5) 5TH PTG
|$3.99
|MAD CAVE STUDIOS
|X-MEN #1 MULLER DESIGN VAR
|$4.99
|MARVEL COMICS
|AMAZING SPIDER-MAN ANNUAL #2 INFD
|$4.99
|MARVEL COMICS
|EXTREME CARNAGE ALPHA #1 YU WRPAD VAR
|$4.99
|MARVEL COMICS
|X-MEN #1 YOUNG VAR
|$4.99
|MARVEL COMICS
TOP 25 REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS
|Publication
|Price
|Publisher
|INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 02
|$64.99
|IMAGE COMICS
|INCREDIBLE HULK BY PETER DAVID OMNIBUS HC VOL 03 FRANK HULK
|$125.00
|MARVEL COMICS
|INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03
|$64.99
|IMAGE COMICS
|ANNIHILATION CONQUEST OMNIBUS HC LANGLEY DM VAR NEW PTG
|$125.00
|MARVEL COMICS
|BARRY WINDSOR-SMITH MONSTERS HC (MR) (C: 0-1-2)
|$39.99
|FANTAGRAPHICS BOOKS
|TMNT THE LAST RONIN #3 (OF 5)
|$8.99
|IDW PUBLISHING
|INCREDIBLE HULK BY PETER DAVID OMNIBUS HC VOL 03 FRANK TROY
|$125.00
|MARVEL COMICS
|ANNIHILATION CONQUEST OMNIBUS HC BRICLOT CVR NEW PTG
|$125.00
|MARVEL COMICS
|OFFICIAL HANDBOOK MARVEL UNIVERSE DLX ED OMNIBUS HC FRENZ DM
|$150.00
|MARVEL COMICS
|SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 (C: 0-1-2)
|$14.99
|BOOM ENTERTAINMENT
|INVINCIBLE TP VOL 01 FAMILY MATTERS (NEW PTG)
|$9.99
|IMAGE COMICS
|RED ROOM #1
|$6.99
|FANTAGRAPHICS BOOKS
|PROX TRANSMISSIONS TP
|$19.99
|MARVEL COMICS
|BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 03 (MR) (C: 0-1-2)
|$49.99
|DARK HORSE COMICS
|INVINCIBLE HC VOL 02 ULTIMATE COLL (NEW PTG)
|$39.99
|IMAGE COMICS
|NORSE MYTHOLOGY HC VOL 01 (C: 0-1-2)
|$29.99
|DARK HORSE COMICS
|SPIDER-GWEN OMNIBUS HC BRADSHAW DM VAR
|$125.00
|MARVEL COMICS
|TMNT THE LAST RONIN #1 (OF 5) 3RD PTG
|$8.99
|IDW PUBLISHING
|BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 05 (MR) (C: 0-1-2)
|$49.99
|DARK HORSE COMICS
|UZUMAKI 3IN1 DLX ED HC JUNJI ITO (MR) (C: 1-0-0)
|$27.99
|VIZ LLC
|BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 07 (MR) (C: 0-1-2)
|$49.99
|DARK HORSE COMICS
|FRANKENSTEIN HC JUNJI ITO STORY COLLECTION (C: 1-0-1)
|$22.99
|VIZ LLC
|INVINCIBLE TP VOL 02 EIGHT IS ENOUGH (NEW PT
|$9.99
|IMAGE COMICS
|ETERNALS COMPLETE SAGA OMNIBUS HC ROSS CVR
|$125.00
|MARVEL COMICS
|INVINCIBLE TP VOL 04 HEAD OF THE CLASS
|$14.99
|IMAGE COMICS