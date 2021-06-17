Last Ronin, X-Men and Masters Of The Universe Top Advance Reorders

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Advance reorders time! Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors. And it is the second printing of TMNT: The Last Ronin #3 that tops the charts but the launches of a new X-Men #1 and Masters Of The Universe: Revelation also get added attention.

Last Ronin, X-Men and Masters Of The Universe Top Advance Reorders
Last Ronin, X-Men and Masters Of The Universe Top Advance Reorders

TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

Publication Price Publisher
TMNT THE LAST RONIN #3 (OF 5) 2ND PTG $8.99 IDW PUBLISHING
EXCALIBUR OMNIBUS HC VOL 02 DAVIS CVR $125.00 MARVEL COMICS
X-MEN #1 $4.99 MARVEL COMICS
MASTERS OF THE UNIVERSE REVELATION #1 (OF 4) CVR A SEJIC $3.99 DARK HORSE COMICS
WEREWOLF BY NIGHT #32 FACSIMILE EDITION (RES) $3.99 MARVEL COMICS
STRAY DOGS #1 4TH PTG $3.99 IMAGE COMICS
SKYBOUND X #1 CVR A OTTLEY (MR) $4.99 IMAGE COMICS
EXCALIBUR OMNIBUS HC VOL 02 MADUREIRA DM VAR $125.00 MARVEL COMICS
EXTREME CARNAGE ALPHA #1 $4.99 MARVEL COMICS
ORDINARY GODS #1 $3.99 IMAGE COMICS
SKYBOUND X #1 CVR D ADLARD (MR) $4.99 IMAGE COMICS
STRAY DOGS #2 3RD PTG $3.99 IMAGE COMICS
SKYBOUND X #1 CVR H 10 COPY INCV B&W ADLARD (MR) $4.99 IMAGE COMICS
STAR WARS BOUNTY HUNTERS #14 WOBH $3.99 MARVEL COMICS
SKYBOUND X #1 CVR F 10 COPY INCV B&W HARREN (MR) $4.99 IMAGE COMICS
SKYBOUND X #1 CVR G 10 COPY INCV B&W WALDEN (MR) $4.99 IMAGE COMICS
BASILISK #2 CVR A SCHARF $3.99 BOOM ENTERTAINMENT
STRAY DOGS #3 3RD PTG $3.99 IMAGE COMICS
MAMO #1 (OF 5) CVR A MILLEDGE $4.99 BOOM ENTERTAINMENT
STRAY DOGS #4 3RD PTG $3.99 IMAGE COMICS
NOTTINGHAM #1 (OF 5) 5TH PTG $3.99 MAD CAVE STUDIOS
X-MEN #1 MULLER DESIGN VAR $4.99 MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN ANNUAL #2 INFD $4.99 MARVEL COMICS
EXTREME CARNAGE ALPHA #1 YU WRPAD VAR $4.99 MARVEL COMICS
X-MEN #1 YOUNG VAR $4.99 MARVEL COMICS

TOP 25 REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

Publication Price Publisher
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 02 $64.99 IMAGE COMICS
INCREDIBLE HULK BY PETER DAVID OMNIBUS HC VOL 03 FRANK HULK $125.00 MARVEL COMICS
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03 $64.99 IMAGE COMICS
ANNIHILATION CONQUEST OMNIBUS HC LANGLEY DM VAR NEW PTG $125.00 MARVEL COMICS
BARRY WINDSOR-SMITH MONSTERS HC (MR) (C: 0-1-2) $39.99 FANTAGRAPHICS BOOKS
TMNT THE LAST RONIN #3 (OF 5) $8.99 IDW PUBLISHING
INCREDIBLE HULK BY PETER DAVID OMNIBUS HC VOL 03 FRANK TROY $125.00 MARVEL COMICS
ANNIHILATION CONQUEST OMNIBUS HC BRICLOT CVR NEW PTG $125.00 MARVEL COMICS
OFFICIAL HANDBOOK MARVEL UNIVERSE DLX ED OMNIBUS HC FRENZ DM $150.00 MARVEL COMICS
SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 (C: 0-1-2) $14.99 BOOM ENTERTAINMENT
INVINCIBLE TP VOL 01 FAMILY MATTERS (NEW PTG) $9.99 IMAGE COMICS
RED ROOM #1 $6.99 FANTAGRAPHICS BOOKS
PROX TRANSMISSIONS TP $19.99 MARVEL COMICS
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 03 (MR) (C: 0-1-2) $49.99 DARK HORSE COMICS
INVINCIBLE HC VOL 02 ULTIMATE COLL (NEW PTG) $39.99 IMAGE COMICS
NORSE MYTHOLOGY HC VOL 01 (C: 0-1-2) $29.99 DARK HORSE COMICS
SPIDER-GWEN OMNIBUS HC BRADSHAW DM VAR $125.00 MARVEL COMICS
TMNT THE LAST RONIN #1 (OF 5) 3RD PTG $8.99 IDW PUBLISHING
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 05 (MR) (C: 0-1-2) $49.99 DARK HORSE COMICS
UZUMAKI 3IN1 DLX ED HC JUNJI ITO (MR) (C: 1-0-0) $27.99 VIZ LLC
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 07 (MR) (C: 0-1-2) $49.99 DARK HORSE COMICS
FRANKENSTEIN HC JUNJI ITO STORY COLLECTION (C: 1-0-1) $22.99 VIZ LLC
INVINCIBLE TP VOL 02 EIGHT IS ENOUGH (NEW PT $9.99 IMAGE COMICS
ETERNALS COMPLETE SAGA OMNIBUS HC ROSS CVR $125.00 MARVEL COMICS
INVINCIBLE TP VOL 04 HEAD OF THE CLASS $14.99 IMAGE COMICS

 

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About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.
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