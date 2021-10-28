Once & Future & Radio Apocalypse Tops Advance Reorders

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Advance Reorders Time! Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of Advance Reorders stats from Diamond Comic Distributors. Okay, so no DC Comics and reduced Marvel Comics, but still…

Once & Future & Radio Apocalypse Tops Advance Reorders

TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

Publication Price Publishing
ONCE & FUTURE DLX LTD SLIPCASE ED HC BOOK 01 $79.99 BOOM! STUDIOS
RADIO APOCALYPSE #1 CVR A RK (RES) $3.99 VAULT COMICS
LCSD 2021 WALKING DEAD DLX #27 CVR G ADLARD FOIL VAR (NET) ( $4.99 IMAGE COMICS
ONCE & FUTURE DLX ED HC BOOK 01 (C: 0-1-2) $59.99 BOOM! STUDIOS
GUN HONEY #2 (OF 4) 2ND PTG LIM METALLIC INK (MR) $3.99 TITAN COMICS
RADIO APOCALYPSE #1 CVR B MS (RES) $3.99 VAULT COMICS
LCSD 2021 VENOM #2 JONBOY MEYERS VAR $3.99 MARVEL PRH
GUN HONEY #3 (OF 4) ANACLETO VIRGIN FOC VAR $3.99 TITAN COMICS
LCSD 2021 METALLICA 30TH ANNIVERSARY $3.99 ACME INK
ARMY OF DARKNESS 1979 #3 CVR L FOC BONUS TMNT HOMAGE HAESER $3.99 DYNAMITE
SPAWN SCORCHED #1 CVR D MCFARLANE $5.99 IMAGE COMICS
SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN SLAUGHTER PACK (BUNDLE) #1 $39.99 BOOM! STUDIOS
STAR WARS HIGH REPUBLIC ADVENTURES #10 CVR A TOLIBAO $3.99 IDW PUBLISHING
GUN HONEY #3 (OF 4) CVR A ANACLETO (MR) $3.99 TITAN COMICS
PURGATORI #2 CVR J FOC BONUS TMNT HOMAGE HAESER $3.99 DYNAMITE
RADIO APOCALYPSE #1 CVR C DANIEL 1:5 VAR $3.99 VAULT COMICS
PRIMORDIAL #3 (OF 6) CVR C SHIMIZU (MR) $3.99 IMAGE COMICS
PRIMORDIAL #3 (OF 6) CVR A SORRENTINO (MR) $3.99 IMAGE COMICS
STAR WARS CRIMSON REIGN #1 (OF 5) $4.99 MARVEL PRH
VENOM #2 $3.99 MARVEL PRH
KING SPAWN #4 CVR A ALEXANDER $2.99 IMAGE COMICS
DEVILS REIGN #1 (OF 6) $5.99 MARVEL PRH
AMAZING SPIDER-MAN #80.BEY $4.99 MARVEL PRH
SPAWN SCORCHED #1 CVR B BOOTH $5.99 IMAGE COMICS
SPAWN SCORCHED #1 CVR F SILVESTRI $5.99 IMAGE COMICS

TOP 25 REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

Publication Price Publishing
SOLO LEVELING GN VOL 01 (MR) (C: 0-1-1) $20.00 YEN PRESS
SOLO LEVELING GN VOL 02 (MR) (C: 0-1-2) $20.00 YEN PRESS
DID YOU HEAR WHAT EDDIE GEIN DONE GN (MR) (C: 0-1-0) $29.99 ALBATROSS FUNNYBOOKS
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 01 (MR) (C: 1-1-2) $49.99 DARK HORSE COMICS
SHADOWMAN CLASSIC OMNIBUS HC VOL 01 $99.99 VALIANT ENTERTAINMENT
VENGEANCE OF VAMPIRELLA #1 100 COPY QUESADA ICON INCV $3.99 DYNAMITE
SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 (C: 0-1-2) $14.99 BOOM! STUDIOS
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 04 (MR) (C: 1-1-2) $49.99 DARK HORSE COMICS
GIDEON FALLS DLX ED HC VOL 01 (MR) $49.99 IMAGE COMICS
IMMORTAL HULK #50 $9.99 MARVEL PRH
SAGA COMPENDIUM TP VOL 01 (MR) $59.99 IMAGE COMICS
CHAINSAW MAN GN VOL 07 (MR) (C: 0-1-2) $9.99 VIZ LLC
BRZRKR (BERZERKER) TP VOL 01 (MR) (C: 0-1-2) $16.99 BOOM! STUDIOS
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 02 $64.99 IMAGE COMICS
SAGA DLX ED HC VOL 01 $49.99 IMAGE COMICS
TOILET BOUND HANAKO KUN GN VOL 01 (C: 0-1-2) $13.00 YEN PRESS
SENSOR HC (MR) (C: 0-1-2) $19.99 VIZ LLC
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 05 (MR) (C: 0-1-2) $49.99 DARK HORSE COMICS
MONSTRESS TP VOL 06 $16.99 IMAGE COMICS
BERSERK TP VOL 01 BLACK SWORDSMAN (MR) $14.99 DARK HORSE COMICS
GODKILLER DLX HC BOOK 01 WALK AMONG US $39.99 BLACK MASK COMICS
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 03 (MR) (C: 0-1-2) $49.99 DARK HORSE COMICS
SCOTT PILGRIM COLOR COLLECTION TP BOX SET $89.99 ONI PRESS INC.
STRAY DOGS TP $16.99 IMAGE COMICS
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03 $64.99 IMAGE COMICS

 

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About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.
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