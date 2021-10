Once & Future & Radio Apocalypse Tops Advance Reorders

Advance Reorders Time! Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of Advance Reorders stats from Diamond Comic Distributors. Okay, so no DC Comics and reduced Marvel Comics, but still…

TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

Publication Price Publishing ONCE & FUTURE DLX LTD SLIPCASE ED HC BOOK 01 $79.99 BOOM! STUDIOS RADIO APOCALYPSE #1 CVR A RK (RES) $3.99 VAULT COMICS LCSD 2021 WALKING DEAD DLX #27 CVR G ADLARD FOIL VAR (NET) ( $4.99 IMAGE COMICS ONCE & FUTURE DLX ED HC BOOK 01 (C: 0-1-2) $59.99 BOOM! STUDIOS GUN HONEY #2 (OF 4) 2ND PTG LIM METALLIC INK (MR) $3.99 TITAN COMICS RADIO APOCALYPSE #1 CVR B MS (RES) $3.99 VAULT COMICS LCSD 2021 VENOM #2 JONBOY MEYERS VAR $3.99 MARVEL PRH GUN HONEY #3 (OF 4) ANACLETO VIRGIN FOC VAR $3.99 TITAN COMICS LCSD 2021 METALLICA 30TH ANNIVERSARY $3.99 ACME INK ARMY OF DARKNESS 1979 #3 CVR L FOC BONUS TMNT HOMAGE HAESER $3.99 DYNAMITE SPAWN SCORCHED #1 CVR D MCFARLANE $5.99 IMAGE COMICS SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN SLAUGHTER PACK (BUNDLE) #1 $39.99 BOOM! STUDIOS STAR WARS HIGH REPUBLIC ADVENTURES #10 CVR A TOLIBAO $3.99 IDW PUBLISHING GUN HONEY #3 (OF 4) CVR A ANACLETO (MR) $3.99 TITAN COMICS PURGATORI #2 CVR J FOC BONUS TMNT HOMAGE HAESER $3.99 DYNAMITE RADIO APOCALYPSE #1 CVR C DANIEL 1:5 VAR $3.99 VAULT COMICS PRIMORDIAL #3 (OF 6) CVR C SHIMIZU (MR) $3.99 IMAGE COMICS PRIMORDIAL #3 (OF 6) CVR A SORRENTINO (MR) $3.99 IMAGE COMICS STAR WARS CRIMSON REIGN #1 (OF 5) $4.99 MARVEL PRH VENOM #2 $3.99 MARVEL PRH KING SPAWN #4 CVR A ALEXANDER $2.99 IMAGE COMICS DEVILS REIGN #1 (OF 6) $5.99 MARVEL PRH AMAZING SPIDER-MAN #80.BEY $4.99 MARVEL PRH SPAWN SCORCHED #1 CVR B BOOTH $5.99 IMAGE COMICS SPAWN SCORCHED #1 CVR F SILVESTRI $5.99 IMAGE COMICS

TOP 25 REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

Publication Price Publishing SOLO LEVELING GN VOL 01 (MR) (C: 0-1-1) $20.00 YEN PRESS SOLO LEVELING GN VOL 02 (MR) (C: 0-1-2) $20.00 YEN PRESS DID YOU HEAR WHAT EDDIE GEIN DONE GN (MR) (C: 0-1-0) $29.99 ALBATROSS FUNNYBOOKS BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 01 (MR) (C: 1-1-2) $49.99 DARK HORSE COMICS SHADOWMAN CLASSIC OMNIBUS HC VOL 01 $99.99 VALIANT ENTERTAINMENT VENGEANCE OF VAMPIRELLA #1 100 COPY QUESADA ICON INCV $3.99 DYNAMITE SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 (C: 0-1-2) $14.99 BOOM! STUDIOS BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 04 (MR) (C: 1-1-2) $49.99 DARK HORSE COMICS GIDEON FALLS DLX ED HC VOL 01 (MR) $49.99 IMAGE COMICS IMMORTAL HULK #50 $9.99 MARVEL PRH SAGA COMPENDIUM TP VOL 01 (MR) $59.99 IMAGE COMICS CHAINSAW MAN GN VOL 07 (MR) (C: 0-1-2) $9.99 VIZ LLC BRZRKR (BERZERKER) TP VOL 01 (MR) (C: 0-1-2) $16.99 BOOM! STUDIOS INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 02 $64.99 IMAGE COMICS SAGA DLX ED HC VOL 01 $49.99 IMAGE COMICS TOILET BOUND HANAKO KUN GN VOL 01 (C: 0-1-2) $13.00 YEN PRESS SENSOR HC (MR) (C: 0-1-2) $19.99 VIZ LLC BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 05 (MR) (C: 0-1-2) $49.99 DARK HORSE COMICS MONSTRESS TP VOL 06 $16.99 IMAGE COMICS BERSERK TP VOL 01 BLACK SWORDSMAN (MR) $14.99 DARK HORSE COMICS GODKILLER DLX HC BOOK 01 WALK AMONG US $39.99 BLACK MASK COMICS BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 03 (MR) (C: 0-1-2) $49.99 DARK HORSE COMICS SCOTT PILGRIM COLOR COLLECTION TP BOX SET $89.99 ONI PRESS INC. STRAY DOGS TP $16.99 IMAGE COMICS INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03 $64.99 IMAGE COMICS