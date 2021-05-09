Something Is Killing The Children and Blue Flame Top Advance Reorders

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Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their advance reorders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors.

Something Is Killing The Children and Blue Flame Top Advance Reorders
Something Is Killing The Children and Blue Flame Top Advance Reorders

The orders for Something Is Killing the Children #16 dominate advance reorders – the only reason Amazing Spider-Man Omnibus tops it is because they count this by revenue. But there's a lot of other action for Spider-Man, and a big jump for Blue Flame #1 from Vault, courtesy of a few folk realising it is written by Christoper Cantwell.

TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

DESCRIPTION SRP VENDOR
AMAZING SPIDER-MAN OMNIBUS HC VOL 03 KANE DM VAR NEW PTG $125.00 MARVEL COMICS
SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN #16 CVR A DELL EDERA $3.99 BOOM ENTERTAINMENT
SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN #16 CVR B FRISON $3.99 BOOM ENTERTAINMENT
AMAZING SPIDER-MAN OMNIBUS HC VOL 03 MCKONE CVR NEW PTG $125.00 MARVEL COMICS
MILES MORALES SPIDER-MAN #26 $3.99 MARVEL COMICS
SPIDER-MAN SPIDERS SHADOW #1 (OF 5) 2ND PTG VAR $4.99 MARVEL COMICS
BLUE FLAME #1 CVR A GORHAM $3.99 VAULT COMICS
DEMON DAYS X-MEN #1 3RD PTG MOMOKO VAR $4.99 MARVEL COMICS
DEPARTMENT OF TRUTH #9 CVR C THOROGOOD (MR) $3.99 IMAGE COMICS
BLACK WIDOW #7 $3.99 MARVEL COMICS
KING IN BLACK TP $24.99 MARVEL COMICS
ALIEN #3 ADAM KUBERT VAR $3.99 MARVEL COMICS
STAR WARS DOCTOR APHRA #10 $3.99 MARVEL COMICS
MADE IN KOREA #1 (OF 6) (MR) $3.99 IMAGE COMICS
STAR WARS DARTH VADER #12 $3.99 MARVEL COMICS
TRIALS LOKI MARVEL TALES #1 $7.99 MARVEL COMICS
STAR WARS ADVENTURES WEAPON OF A JEDI #1 (OF 2) (C: 1-0-0) $5.99 IDW PUBLISHING
BLUE FLAME #1 CVR C DANIEL $3.99 VAULT COMICS
GODZILLA UNNATURAL DISASTERS TP (C: 1-1-1) $29.99 IDW PUBLISHING
BETA RAY BILL #3 (OF 5) $3.99 MARVEL COMICS
X-MEN #20 DEL MUNDO VAR $3.99 MARVEL COMICS
SHADECRAFT #3 CVR A GARBETT $3.99 IMAGE COMICS
BLACK PANTHER #25 GLEASON STORMBREAKERS VAR $5.99 MARVEL COMICS
SPAWN #318 CVR B MCFARLANE $2.99 IMAGE COMICS
HEROES REBORN YOUNG SQUADRON #1 $4.99 MARVEL COMICS

TOP 25 REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

DESCRIPTION SRP VENDOR
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 01 $64.99 IMAGE COMICS
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 07 (MR) (C: 0-1-2) $49.99 DARK HORSE COMICS
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 02 $64.99 IMAGE COMICS
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03 $64.99 IMAGE COMICS
SPIDER-MAN BY STERN OMNIBUS HC HOBGOBLIN UNMASKED DM VAR $125.00 MARVEL COMICS
EAST OF WEST THE APOCALYPSE YEAR ONE HC $49.99 IMAGE COMICS
THUNDERBOLTS OMNIBUS HC VOL 01 BAGLEY ANNUAL DM VAR $125.00 MARVEL COMICS
SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 (C: 0-1-2) $14.99 BOOM ENTERTAINMENT
INVINCIBLE HC VOL 01 ULTIMATE COLL $34.99 IMAGE COMICS
TMNT REBORN TP VOL 02 LIFE AFTER DEATH (C: 0-1-0) $19.99 IDW PUBLISHING
TMNT THE LAST RONIN #1 (OF 5) 3RD PTG $8.99 IDW PUBLISHING
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 02 (MR) (C: 1-1-2) $49.99 DARK HORSE COMICS
NORSE MYTHOLOGY HC VOL 01 (C: 0-1-2) $29.99 DARK HORSE COMICS
INVINCIBLE HC VOL 02 ULTIMATE COLL (NEW PTG) $39.99 IMAGE COMICS
CRIMINAL DLX ED HC VOL 02 (MR) $49.99 IMAGE COMICS
HOUSE OF X POWERS OF X TP $44.99 MARVEL COMICS
CRIMINAL DLX ED HC VOL 01 $49.99 IMAGE COMICS
POKEMON ADVENTURES GN BOX SET VOL 01 RED BLUE (CURR PTG) (C: $54.99 VIZ LLC
HOUSE OF X POWERS OF X HC $60.00 MARVEL COMICS
INVINCIBLE TP VOL 01 FAMILY MATTERS (NEW PTG) $9.99 IMAGE COMICS
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 06 (MR) (C: 0-1-2) $49.99 DARK HORSE COMICS
BARRY WINDSOR-SMITH MONSTERS HC (MR) (C: 0-1-2) $39.99 FANTAGRAPHICS BOOKS
SPIDER-MAN BY STERN OMNIBUS HC SPIDER-MAN HOBGOBLIN CVR $125.00 MARVEL COMICS
LOVESICKNESS JUNJI ITO STORY COLL HC (C: 0-1-1) $22.99 VIZ LLC
AVATAR LAST AIRBENDER RIFT OMNIBUS TP (C: 1-0-0) $24.99 DARK HORSE COMICS

 

About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.