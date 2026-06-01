Posted in: Batman, Comics, DC Comics | Tagged:

The Eighty-One Covers To Absolute Batman #21…. So Far

The Eighty-One Covers to Absolute Batman #21.... So Far, with as many retailer excluisve covers as well can see....

Published
by
|
Comments

Article Summary

  • Absolute Batman #21 already has 81 known covers so far, including 76 retailer exclusives, open-order variants and a 1:25.
  • Retailer-exclusive Absolute Batman #21 variants span webstores, comic shops and con editions from major artists.
  • Highlights include foil, virgin, wraparound, glow-in-the-dark and battle-damaged Absolute Batman #21 covers.
  • Absolute Batman #21 arrives June 17 as Jim Gordon’s funeral, the Joker clash, and new rogues shake up Gotham.

We have managed to identify seventy-six retailer-exclusive variant covers for Absolute Batman #21 by Scott Snyder and Nick Dragotta. There are four open-order variant covers for Absolute Batman #20. And there is one 1:25 ratio variant cover. But there will still be more to come, as Jim Gordon's funeral is joined by a gathering of rogues and Jack Grimm meeting  Bruce Wayne, the Absolute Joker meets the Absolute Batman, high up in the city along a stray girder… and Penguin and Two-Face establish themselves in the series… and out on the 17th of June. Two and a bit weeks…

Absolute Batman #21 Mike Meyhew Webstore Variant
Absolute Batman #21 Mike Meyhew Webstore Virgin Variant
Absolute Batman #21 Mike Meyhew Webstore Foil Virgin Variant
Absolute Batman #21 Mike Meyhew Webstore Shadow FoilVirgin Variant

  • Absolute Batman #21 Mirka Andolfo Leapslair variant
  • Absolute Batman #21 Mirka Andolfo Leapslair virgin variant
  • Absolute Batman #21 Mirka Andolfo Leapslair foil virgin variant

Absolute Batman #21 Alex Maleev StrangeTalesToCollect Trade Dress
Absolute Batman #21 Alex Maleev StrangeTalesToCollect Virgin Foil

Absolute Batman #21 Big Time Collectibles Heroes Con Dexter Soy Wraparound Variant (2000 copies)
Absolute Batman #21 Big Time Collectibles Heroes Con Dexter Soy Wraparound Virgin Variant (850 copies)
Absolute Batman #21 Big Time Collectibles Heroes Con Dexter Soy Red Wraparound Foil Virgin Variant (850 copies)

Absolute Batman #21 Big Time Collectibles Dave Wilkins Trade (3000 copies)
Absolute Batman #21 Big Time Collectibles Dave Wilkins Virgin (1000 copies)
Absolute Batman #21 Big Time Collectibles Dave Wilkins Foil (1000 copies)

Absolute Batman #21 Big Time Collectibles Lucio Parillo Trade (3000 copies)
Absolute Batman #21 Big Time Collectibles Lucio Parillo Virgin (1000 copies)
Absolute Batman #21 Big Time Collectibles Lucio Parillo Foil (1000 copies)

 

Absolute Batman #21 Big Time Collectibles Heroes Con Dexter Soy Variant (2000 copies)
Absolute Batman #21 Big Time Collectibles Heroes Con Dexter Soy Virgin Variant (850 copies)
Absolute Batman #21 Big Time Collectibles Heroes Con Dexter Soy Red Foil Virgin Variant (850 copies)

 

Absolute Batman #21 One Stop Comic Shop Seth Mann Foil Variant
Absolute Batman #21 One Stop Comic Shop Seth Mann Variant

Absolute Batman #21 616 Comics Chris Ng Variant (3000 copies)
Absolute Batman #21 616 Comics Chris Ng Virgin Variant(3000 copies)
Absolute Batman #21 616 Comics Chris Ng Virgin Foil Variant (3000 copies)

Absolute Batman #21 AC Comics Dan Quintana Foil Virgin Variant
Absolute Batman #21 AC Comics Dan Quintana Variant
Absolute Batman #21 AC Comics Dan Quintana Virgin Variant

Absolute Batman #21 Black Saber Comics Björn Barends Foil Virgin Variant
Absolute Batman #21 Black Saber Comics Björn Barends Variant

Absolute Batman #21 Black Saber Comics Ivan Tao Foil Virgin Variant
Absolute Batman #21 Black Saber Comics Ivan Tao Variant

 

Absolute Batman #21 Clay Mann Webstore Gold Wraparound Foil Variant
Absolute Batman #21 Clay Mann Webstore Wraparound Foil Variant

Absolute Batman #21 Collectors Emporium Bill Sienkiewicz Foil Variant
Absolute Batman #21 Collectors Emporium Bill Sienkiewicz Variant
Absolute Batman #21 Collectors Emporium Bill Sienkiewicz Virgin Variant

The X Covers To Absolute Batman #21

Absolute Batman #21 Comic Inspiration Carla Cohen Variant

 

Absolute Batman #21 Darklord Collections John Giang Rose Bleed Wraparound Foil Virgin Variant
Absolute Batman #21 Darklord Collections John Giang Wraparound Variant
Absolute Batman #21 Darklord Collections John Giang Wraparound Virgin Variant

Absolute Batman #21 Darklord Collections David Mack Trade 3000 copies
Absolute Batman #21 Darklord Collections David Mack Virgin 1000 copies
Absolute Batman #21 Darklord Collections David Mack Rose Bleed Foil 1000 copies

Absolute Batman #21 Dynamic Forces Jae Lee Foil Variant
Absolute Batman #21 Dynamic Forces Jae Lee Variant
Absolute Batman #21 Dynamic Forces Jae Lee Virgin Variant

The X Covers To Absolute Batman #21

Absolute Batman #21 Felix Comic Art Nick Dragotta Black & White Wraparound Variant

Absolute Batman #21 Jams Fortress Comics Fan Expo Anaheim Rachta Lin Spot Foil Variant
Absolute Batman #21 Jams Fortress Comics Fan Expo Anaheim Rachta Lin Spot Foil Virgin Variant

 

Absolute Batman #21 Jiman Comics Mario 'Fox' Foccillo Black & White Wraparound Virgin Variant
Absolute Batman #21 Jiman Comics Mario 'Fox' Foccillo Wraparound Variant

Absolute Batman #21 Knight of Comics Santa Fung Foil Virgin Variant
Absolute Batman #21 Knight of Comics Santa Fung Variant
Absolute Batman #21 Knight of Comics Santa Fung Virgin Variant

Absolute Batman #21 Mark Brooks Webstore Flipside Spot Foil Virgin Variant
Absolute Batman #21 Mark Brooks Webstore Glow-in-the-Dark Virgin Variant
Absolute Batman #21 Mark Brooks Webstore Variant

Absolute Batman #21 The Comic Mint Marco Mastrazzo Glow-in-the-Dark Virgin Variant
Absolute Batman #21 The Comic Mint Marco Mastrazzo Virgin Varia
Absolute Batman #21 The Comic Mint Marco Mastrazzo Variant

Absolute Batman #21 Third Eye Comics Becky Cloonan Foil Virgin Variant
Absolute Batman #21 Third Eye Comics Becky Cloonan Variant

Absolute Batman #21 Unknown Comics Miguel Mercado Foil Virgin Variant
Absolute Batman #21 Unknown Comics Miguel Mercado Glows In The DarkVirgin Variant
Absolute Batman #21 Unknown Comics Miguel Mercado Variant

Absolute Batman #21 Unknown Comics Stephen Segovia Foil Virgin Variant
Absolute Batman #21 Unknown Comics Stephen Segovia Variant
Absolute Batman #21 Unknown Comics Stephen Segovia Virgin Variant

Absolute Batman #21 Unknown Comics Tyler Kirkham Two-Face Battle Damaged Foil Virgin Variant
Absolute Batman #21 Unknown Comics Tyler Kirkham Two-Face Battle Damaged Variant
Absolute Batman #21 Unknown Comics Tyler Kirkham Two-Face Battle Damaged Virgin Variant

Absolute Batman #21 Unknown Comics Tyler Kirkham Deathstroke Battle Damaged Foil Virgin Variant
Absolute Batman #21 Unknown Comics Tyler Kirkham Deathstroke Battle Damaged Variant
Absolute Batman #21 Unknown Comics Tyler Kirkham Deathstroke Battle Damaged Virgin Variant

  • Absolute Batman #21 Cover A Nick Dragotta
  • Absolute Batman #21 Cover B David Nakayama Connecting Variant
  • Absolute Batman #21 Cover C Nick Dragotta Variant
  • Absolute Batman #21 Cover D Doug Mahnke Variant
  • Absolute Batman #21 Cover E 1:25 Chris Brunner Variant

ABSOLUTE BATMAN #21
(W) Scott Snyder (A/CA) Nick Dragotta
SCARECROW'S REIGN OF TERROR CONTINUES! Friends become enemies. Enemies become friends. Final forms are revealed, and Scarecrow's reign of terror threatens to upend everything. $4.99 6/17/2026

Enjoyed this? Please share on social media!

Stay up-to-date and support the site by following Bleeding Cool on Google News today!

Rich JohnstonAbout Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of comic books The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne and Chase Variant. Lives in South-West London, works from The Union Club on Greek Street, shops at Gosh, Piranha and Forbidden Planet. Father of two daughters, Amazon associate, political cartoonist.
twitterfacebookinstagramwebsite
Comments will load 20 seconds after page. Click here to load them now.