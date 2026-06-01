The Eighty-One Covers To Absolute Batman #21…. So Far
- Absolute Batman #21 already has 81 known covers so far, including 76 retailer exclusives, open-order variants and a 1:25.
- Retailer-exclusive Absolute Batman #21 variants span webstores, comic shops and con editions from major artists.
- Highlights include foil, virgin, wraparound, glow-in-the-dark and battle-damaged Absolute Batman #21 covers.
- Absolute Batman #21 arrives June 17 as Jim Gordon’s funeral, the Joker clash, and new rogues shake up Gotham.
We have managed to identify seventy-six retailer-exclusive variant covers for Absolute Batman #21 by Scott Snyder and Nick Dragotta. There are four open-order variant covers for Absolute Batman #20. And there is one 1:25 ratio variant cover. But there will still be more to come, as Jim Gordon's funeral is joined by a gathering of rogues and Jack Grimm meeting Bruce Wayne, the Absolute Joker meets the Absolute Batman, high up in the city along a stray girder… and Penguin and Two-Face establish themselves in the series… and out on the 17th of June. Two and a bit weeks…
Absolute Batman #21 Mike Meyhew Webstore Variant
Absolute Batman #21 Mike Meyhew Webstore Virgin Variant
Absolute Batman #21 Mike Meyhew Webstore Foil Virgin Variant
Absolute Batman #21 Mike Meyhew Webstore Shadow FoilVirgin Variant
- Absolute Batman #21 Mirka Andolfo Leapslair variant
- Absolute Batman #21 Mirka Andolfo Leapslair virgin variant
- Absolute Batman #21 Mirka Andolfo Leapslair foil virgin variant
Absolute Batman #21 Alex Maleev StrangeTalesToCollect Trade Dress
Absolute Batman #21 Alex Maleev StrangeTalesToCollect Virgin Foil
Absolute Batman #21 Big Time Collectibles Heroes Con Dexter Soy Wraparound Variant (2000 copies)
Absolute Batman #21 Big Time Collectibles Heroes Con Dexter Soy Wraparound Virgin Variant (850 copies)
Absolute Batman #21 Big Time Collectibles Heroes Con Dexter Soy Red Wraparound Foil Virgin Variant (850 copies)
Absolute Batman #21 Big Time Collectibles Dave Wilkins Trade (3000 copies)
Absolute Batman #21 Big Time Collectibles Dave Wilkins Virgin (1000 copies)
Absolute Batman #21 Big Time Collectibles Dave Wilkins Foil (1000 copies)
Absolute Batman #21 Big Time Collectibles Lucio Parillo Trade (3000 copies)
Absolute Batman #21 Big Time Collectibles Lucio Parillo Virgin (1000 copies)
Absolute Batman #21 Big Time Collectibles Lucio Parillo Foil (1000 copies)
Absolute Batman #21 Big Time Collectibles Heroes Con Dexter Soy Variant (2000 copies)
Absolute Batman #21 Big Time Collectibles Heroes Con Dexter Soy Virgin Variant (850 copies)
Absolute Batman #21 Big Time Collectibles Heroes Con Dexter Soy Red Foil Virgin Variant (850 copies)
Absolute Batman #21 One Stop Comic Shop Seth Mann Foil Variant
Absolute Batman #21 One Stop Comic Shop Seth Mann Variant
Absolute Batman #21 616 Comics Chris Ng Variant (3000 copies)
Absolute Batman #21 616 Comics Chris Ng Virgin Variant(3000 copies)
Absolute Batman #21 616 Comics Chris Ng Virgin Foil Variant (3000 copies)
Absolute Batman #21 AC Comics Dan Quintana Foil Virgin Variant
Absolute Batman #21 AC Comics Dan Quintana Variant
Absolute Batman #21 AC Comics Dan Quintana Virgin Variant
Absolute Batman #21 Black Saber Comics Björn Barends Foil Virgin Variant
Absolute Batman #21 Black Saber Comics Björn Barends Variant
Absolute Batman #21 Black Saber Comics Ivan Tao Foil Virgin Variant
Absolute Batman #21 Black Saber Comics Ivan Tao Variant
Absolute Batman #21 Clay Mann Webstore Gold Wraparound Foil Variant
Absolute Batman #21 Clay Mann Webstore Wraparound Foil Variant
Absolute Batman #21 Collectors Emporium Bill Sienkiewicz Foil Variant
Absolute Batman #21 Collectors Emporium Bill Sienkiewicz Variant
Absolute Batman #21 Collectors Emporium Bill Sienkiewicz Virgin Variant
Absolute Batman #21 Comic Inspiration Carla Cohen Variant
Absolute Batman #21 Darklord Collections John Giang Rose Bleed Wraparound Foil Virgin Variant
Absolute Batman #21 Darklord Collections John Giang Wraparound Variant
Absolute Batman #21 Darklord Collections John Giang Wraparound Virgin Variant
Absolute Batman #21 Darklord Collections David Mack Trade 3000 copies
Absolute Batman #21 Darklord Collections David Mack Virgin 1000 copies
Absolute Batman #21 Darklord Collections David Mack Rose Bleed Foil 1000 copies
Absolute Batman #21 Dynamic Forces Jae Lee Foil Variant
Absolute Batman #21 Dynamic Forces Jae Lee Variant
Absolute Batman #21 Dynamic Forces Jae Lee Virgin Variant
Absolute Batman #21 Felix Comic Art Nick Dragotta Black & White Wraparound Variant
Absolute Batman #21 Jams Fortress Comics Fan Expo Anaheim Rachta Lin Spot Foil Variant
Absolute Batman #21 Jams Fortress Comics Fan Expo Anaheim Rachta Lin Spot Foil Virgin Variant
Absolute Batman #21 Jiman Comics Mario 'Fox' Foccillo Black & White Wraparound Virgin Variant
Absolute Batman #21 Jiman Comics Mario 'Fox' Foccillo Wraparound Variant
Absolute Batman #21 Knight of Comics Santa Fung Foil Virgin Variant
Absolute Batman #21 Knight of Comics Santa Fung Variant
Absolute Batman #21 Knight of Comics Santa Fung Virgin Variant
Absolute Batman #21 Mark Brooks Webstore Flipside Spot Foil Virgin Variant
Absolute Batman #21 Mark Brooks Webstore Glow-in-the-Dark Virgin Variant
Absolute Batman #21 Mark Brooks Webstore Variant
Absolute Batman #21 The Comic Mint Marco Mastrazzo Glow-in-the-Dark Virgin Variant
Absolute Batman #21 The Comic Mint Marco Mastrazzo Virgin Varia
Absolute Batman #21 The Comic Mint Marco Mastrazzo Variant
Absolute Batman #21 Third Eye Comics Becky Cloonan Foil Virgin Variant
Absolute Batman #21 Third Eye Comics Becky Cloonan Variant
Absolute Batman #21 Unknown Comics Miguel Mercado Foil Virgin Variant
Absolute Batman #21 Unknown Comics Miguel Mercado Glows In The DarkVirgin Variant
Absolute Batman #21 Unknown Comics Miguel Mercado Variant
Absolute Batman #21 Unknown Comics Stephen Segovia Foil Virgin Variant
Absolute Batman #21 Unknown Comics Stephen Segovia Variant
Absolute Batman #21 Unknown Comics Stephen Segovia Virgin Variant
Absolute Batman #21 Unknown Comics Tyler Kirkham Two-Face Battle Damaged Foil Virgin Variant
Absolute Batman #21 Unknown Comics Tyler Kirkham Two-Face Battle Damaged Variant
Absolute Batman #21 Unknown Comics Tyler Kirkham Two-Face Battle Damaged Virgin Variant
Absolute Batman #21 Unknown Comics Tyler Kirkham Deathstroke Battle Damaged Foil Virgin Variant
Absolute Batman #21 Unknown Comics Tyler Kirkham Deathstroke Battle Damaged Variant
Absolute Batman #21 Unknown Comics Tyler Kirkham Deathstroke Battle Damaged Virgin Variant
- Absolute Batman #21 Cover A Nick Dragotta
- Absolute Batman #21 Cover B David Nakayama Connecting Variant
- Absolute Batman #21 Cover C Nick Dragotta Variant
- Absolute Batman #21 Cover D Doug Mahnke Variant
- Absolute Batman #21 Cover E 1:25 Chris Brunner Variant
ABSOLUTE BATMAN #21
(W) Scott Snyder (A/CA) Nick Dragotta
SCARECROW'S REIGN OF TERROR CONTINUES! Friends become enemies. Enemies become friends. Final forms are revealed, and Scarecrow's reign of terror threatens to upend everything. $4.99 6/17/2026