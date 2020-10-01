Venom, Scumbag, Spider-Woman and Juggernaut Top Advance Reorders

Posted on | by Rich Johnston | Comments

Scumbag challenges Venom for the top Advance Reorders spot, and it is likely that Something Is Killing The Children would have been high on the list if its various covers were combined… Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors.

Venom, Scumbag, Spider-Woman and Juggernaut Top Advance Reorders
Advance Reorders: Venom, Scumbag, Spider-Woman and Juggernaut

TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

DESCRIPTIONSRPVENDOR
VENOM #29 STEGMAN VAR$3.99MARVEL COMICS
SCUMBAG #1 CVR A LAROSA & DINISIO (MR)$3.99IMAGE COMICS
SPIDER-WOMAN #5 MOMOKO VAR$4.99MARVEL COMICS
JUGGERNAUT #2 (OF 5) DX$3.99MARVEL COMICS
UNCANNY X-MEN OMNIBUS HC VOL 04 ROMITA JR DM VAR$125.00MARVEL COMICS
VENOM #29 KUDER FORTNITE VAR$3.99MARVEL COMICS
SOMETHING IS KILLING CHILDREN #11 FRISON VAR$3.99BOOM ENTERTAINMENT
THOR #7 2ND PTG KLEIN VAR$3.99MARVEL COMICS
SCUMBAG #1 CVR B ROBINSON (MR)$3.99IMAGE COMICS
SOMETHING IS KILLING CHILDREN #11 MAIN$3.99BOOM ENTERTAINMENT
AMAZING SPIDER-MAN #50.LR$3.99MARVEL COMICS
X-MEN #12 2ND PTG YU VAR EMP XOSP$3.99MARVEL COMICS
SOMETHING IS KILLING CHILDREN #11 CVR E BLANK SKETCH VAR$3.99BOOM ENTERTAINMENT
FANTASTIC FOUR #25 ALEX ROSS BLACK BOLT TIMELESS VAR EMP$5.99MARVEL COMICS
WEREWOLF BY NIGHT #1 (OF 4)$3.99MARVEL COMICS
MILES MORALES SPIDER-MAN #18 2ND PTG CARNERO VAR OUT$3.99MARVEL COMICS
FANTASTIC FOUR #25 ARTGERM VAR$5.99MARVEL COMICS
STILLWATER BY ZDARSKY & PEREZ #2 (MR)$3.99IMAGE COMICS
SPIDER-WOMAN #5 ALEX ROSS SPIDER-WOMAN TIMELESS VAR$4.99MARVEL COMICS
VENOM #29 STEGMAN SKETCH VAR$3.99MARVEL COMICS
SAVAGE DRAGON #253 CVR B BIDEN HARRIS (MR)$3.99IMAGE COMICS
X-MEN #13 XOS$3.99MARVEL COMICS
EXCALIBUR #13 XOS$3.99MARVEL COMICS
EXCALIBUR #13 ALEX ROSS NIGHTCRAWLER TIMELESS VAR XOS$3.99MARVEL COMICS
TMNT THE LAST RONIN #1 (OF 5) CVR A EASTMAN KUHN$8.99IDW PUBLISHING

TOP 25 REORDER COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

DESCRIPTIONSRPVENDOR
CRITICAL ROLE TP VOL 02 VOX MACHINA ORIGINS (RES) (C: 0-1-2)$19.99DARK HORSE COMICS
UMBRELLA ACADEMY TP VOL 03 HOTEL OBLIVION (C: 0-1-2)$19.99DARK HORSE COMICS
WATCHMEN TP NEW ED$19.99DC COMICS
WOLVERINE OMNIBUS HC VOL 01 NEW PTG$100.00MARVEL COMICS
BATMAN WHO LAUGHS HC$29.99DC COMICS
BOYS OMNIBUS TP VOL 01 (MR)$29.99DYNAMIC FORCES
LEGEND OF KORRA RUINS OF EMPIRE LIBRARY ED HC (C: 1-0-0)$39.99DARK HORSE COMICS
HOUSE OF X POWERS OF X TP$44.99MARVEL COMICS
CONAN BARBARIAN ORIG MARVEL YRS OMNIBUS HC VOL 04 DM VAR$125.00MARVEL COMICS
SLAUGHTERHOUSE FIVE ORIGINAL GN HC (C: 0-1-2)$24.99BOOM ENTERTAINMENT
THOR #7$3.99MARVEL COMICS
X OF SWORDS CREATION #1$6.99MARVEL COMICS
SHIVER HC JUNJI ITO (C: 1-0-1)$22.99VIZ LLC
SQUEE TP NEW PTG$19.95SLAVE LABOR GRAPHICS
SPECTRE THE WRATH OF THE SPECTRE OMNIBUS HC$125.00DC COMICS
RISE OF ULTRAMAN #1 (OF 5)$5.99MARVEL COMICS
COMP WITCHBLADE HC VOL 01 (MR)$49.99IMAGE COMICS
BOYS OMNIBUS TP VOL 03 (MR)$29.99DYNAMIC FORCES
BOYS OMNIBUS TP VOL 02 (MR)$29.99DYNAMIC FORCES
AMAZING SPIDER-MAN EPIC COLLECTION TP GREAT POWER$34.99MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN STRACZYNSKI OMNIBUS HC VOL 02$125.00MARVEL COMICS
TRUE LIVES FABULOUS KILLJOYS CALIFORNIA LIBRARY ED HC (C: 0-$39.99DARK HORSE COMICS
SPAWN ORIGINS TP VOL 01 (NEW PTG)$9.99IMAGE COMICS
PULP HC (MR)$16.99IMAGE COMICS
CYBERPUNK 2077 TRAUMA TEAM #1 (OF 4) (MR)$3.99DARK HORSE COMICS

DC COMICS: UCS ORDERS/REORDERS

DC is no longer a part of the Diamond stats, here are their top most 10 ordered by retailers through UCS. And yes, it's all Batman.

  1. BATMAN THREE JOKERS #1 (OF 3) CVR A JASON FABOK JOKER
  2. BATMAN #100 CVR A JORGE JIMENEZ WRAPAROUND (JOKER WAR)
  3. DARK NIGHTS DEATH METAL ROBIN KING #1 (ONE SHOT) CVR A RILEY ROSSMO
  4. BATMAN #96 CVR A GUILLEM MARCH (JOKER WAR)
  5. DARK NIGHTS DEATH METAL SPEED METAL #1 (ONE SHOT) CVR A HOWARD PORTER
  6. BATMAN THREE JOKERS #2 (OF 3) CVR A JASON FABOK JOKER
  7. BATMAN #97 CVR A GUILLEM MARCH (JOKER WAR)
  8. BATMAN #95 CVR A JORGE JIMENEZ (JOKER WAR)
  9. BATMAN #98 CVR A DAVID FINCH (JOKER WAR)
  10. BATMAN #99 CVR A JORGE JIMENEZ (JOKER WAR)

Advance Reorders

 

About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.

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