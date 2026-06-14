Posted in: Avengers, Batman, Comics, DC Comics, Dynamite, Image, Marvel Comics | Tagged: absolute, Absolute Catwoman, Armageddon, Ben 10, bestseller list, daredevil, transformers
Absolute Catwoman Beats Armageddon In Top Ten Weekly Bestseller List
Absolute Catwoman beats Armageddon and M.A.S.K. in the Bleeding Cool Top Ten Weekly Bestseller List
Article Summary
- Absolute Catwoman #1 tops the weekly bestseller list, beating Avengers Armageddon #1 and Image launch M.A.S.K. #1.
- Marvel leads the Top Ten with five entries, while DC lands two, Image two, and Dynamite scores one with Ben 10.
- Daredevil #3, Ben 10 #2, and Transformers #33 show strong momentum as repeat sellers alongside the biggest debuts.
- The Bleeding Cool Weekly Bestseller List tracks real in-store sales from 120 to 150 comic shops via ComicHub data.
Three big launches this past week: Absolute Catwoman tops Avengers: Armageddon and M.A.S.K. in their respective weeks. But a strong tide lifts all ships. Daredevil is still doing very well, as is Ben 10, while Transformers remains an industry hit. DC has two in the top ten, Marvel has five, Image has two, and Dynamite has one. Find previous Bleeding Cool Weekly Bestseller Lists here.
Top Ten Bleeding Cool Weekly Bestseller List
|No
|Title
|Publisher
|Writer
|Artist
|Price
|Ratio
|1
|Absolute Catwoman #1
|DC
|Che Grayson, Scott Snyder
|Bengal
|4.99
|100
|2
|Avengers Armageddon #1
|Marvel
|Chip Zdarsky
|Delio Diaz
|5.99
|74.5
|3
|M.A.S.K. #1
|Image
|Dan Watters
|Pye Parr
|4.99
|55.0
|4
|Daredevil #3
|Marvel
|Stephanie Phillips
|Lee Garbett
|4.99
|43.8
|5
|Ben 10 #2
|Dynamite
|Joe Casey
|Robert Carey
|4.99
|25.1
|6
|Transformers #33
|Image
|Robert Kirkman
|Jason Howard, Mike Spicer
|3.99
|24.7
|7
|Jay & Silent Bob: Jays of Future Past #1
|Marvel
|Kevin Smith
|Giuseppe Camuncoli
|5.99
|24.6
|8
|Black Cat #11
|Marvel
|G. Willow Wilson
|Andres Genolet
|4.99
|23.8
|9
|Barbara Gordon: Breakout #2
|DC
|Mariko Tamaki
|Amancay Nahuelpan
|3.99
|21.6
|10
|X-Men #31
|Marvel
|Jed Mackay
|Tony Daniel
|4.99
|17.4
This is the Top Ten Bleeding Cool Weekly Bestseller List, as compiled by over a hundred named direct market comic stores from their sales from Wednesday to Saturday, the "Wednesday Warriors". The chart is compiled from actual sales data from 120 to 150 comic book stores provided by ComicHub, out of around 1800-2000 direct market comic book shops, which provide POS services for comic book retailers worldwide, mostly in North America and the UK. These are typically from what might be called mid-range stores, and we list a bunch below. Bleeding Cool Bestseller List gives the best-selling reported comic of the week, the 100.0 number, and you can see how each title performed as a percentage of that sale. These numbers are based on in-store sales, rather than publisher orders. Participating Bestseller List comic book stores include:
- 4 COLOR FANTASIES
- A COMIC SHOP
- ALTER EGO COMICS
- ANYONE COMICS
- ARKHAM COMICS & GAMES
- ARSENAL COMICS AND GAMES
- ARSENAL COMICS AND GAMES VENTURA
- ASH AVENUE COMICS
- ATOMIC CITY COMICS
- AUSTIN BOOKS & COMICS
- AW YEAH COMICS – MUNCIE
- BEYOND COMICS – FREDERICK
- BEYOND COMICS – GAITHERSBURG
- BIG BANG COMICS
- BIG BANG TOYS COMICS GAMES
- BIG PLANET COMICS
- BIG PLANET COMICS OF BETHESDA
- BLERDS UNDERGROUND
- BLUE ASH UP UP & AWAY!
- BRAVE NEW WORLDS – OLD CITY PHILADELPHIA
- BRAVE NEW WORLDS – WILLOW GROVE
- BRONZE AGE BAT CAVE
- BSI COMICS
- CAB COMICS
- CAPE AND COWL COMICS
- CAPTAIN BLUE HEN COMICS
- CARLS CACTUS COMICS
- CHAMPION COMICS AND COFFEE
- CHEVIOT UP UP & AWAY!
- CLOBBERIN' COMICS
- CLOBBERIN' COMICS – SHEPHERDSVILLE
- COLLECTED COMICS & GAMES: FORT WORTH
- COLLECTED COMICS & GAMES: HALTOM CITY
- COLLECTED COMICS & GAMES: IRVING
- COMIC BOOK WORLD FLORENCE
- COMIC BOOK WORLD LOUISVILLE
- COMIC EMPORIUM
- COMIC QUEST
- COMIC REALMS
- COMICKAZE COMICS
- COMICS ADVENTURE
- COMICS CONSPIRACY
- COMICS HEAVEN AB
- COMIX CAFE
- COMIX CONNECTION – MECHANICSBURG
- COMIX CONNECTION – YORK
- COSMIC COMICS
- COSMIC MONKEY COMICS
- COY'S COMICS
- CRUSH COMICS
- CURRENT COMICS MONTEREY
- CURRENT COMICS SALINAS
- DICE & COMICS CAFE
- DNA COMICS & GAMES
- DOUBLE MIDNIGHT COMICS CONCORD
- DOUBLE MIDNIGHT COMICS MANCHESTER
- DOWNTOWN COMICS ANNEX
- DOWNTOWN COMICS IN AVON
- DOWNTOWN COMICS IN CASTLETON
- DOWNTOWN COMICS ON MARKET STREET
- DR. VOLT'S COMICS
- DRAGON'S LAIR COMICS & FANTASY – COLUMBUS
- DREAMDAZE COMICS FUN & GAMES
- ENDGAME COMICS AND COLLECTABLES
- EPIC COMICS
- E-TOWN COMICS
- EVERYONE COMICS X COLLECTIBLES
- FANTOM COMICS
- FOURCORNERS COMICS & GAMES
- FUNNY BUSINESS
- FUNNYBOOKS COMICS & STUFF
- GALACTIC GREG'S
- GEEK GEEK NERD NERD
- GREEN BRAIN COMICS
- GRYPHON GAMES AND COMICS
- GULF COAST COSMOS COMICS
- GUTTER POP COMICS
- HELLO COMICS
- HELLO COMICS DOWNTOWN
- HEROES & VILLAINS
- HEROES' BEACON COMICS & GAMES
- HEROES FOR SALE
- HORIZON COMICS AND COLLECTIBLES
- HOUSE OF HEROES COMICS
- INVISIBLE JET COMICS
- ISOTOPE
- JPM COMICS & GAMES
- K & J COMICS AND GAMES
- KEY ELEMENTS COMICS
- KINGPIN BOOKS – COMICS EXCLUSIVE WEBSITE
- KINGSTON NEXUS
- LEGACY COMICS AND CARDS INC
- LEMONJUICE MCGEE'S COMIC CAVALCADE
- MANSFIELD COMICS AND MANGA
- MAXIMUM COMICS (CENTENNIAL HILLS)
- MAXIMUM COMICS (SOUTHWEST)
- MEMORY LANE COMICS
- MIDGARD COMICS, GAMES, AND MORE
- MISSION: COMICS AND ART
- NEW DIMENSION COMICS – BUTLER
- NEW DIMENSION COMICS – CRANBERRY TWP
- NEW DIMENSION COMICS – ELLWOOD CITY
- NEW DIMENSION COMICS – OHIO VALLEY
- NEW DIMENSION COMICS – PITTSBURGH MILLS
- NEW DIMENSION COMICS – WATERFRONT
- NOSTALGIA, INK
- OILTOWN COMICS
- PAPER ASYLUM
- PERFECT STORM COMICS AND GAMES
- PERFECT STORM WEST
- PHANTOM OF THE ATTIC
- PITTSBURGH COMICS
- POP COMICS & CULTURE EMPORIUM
- PULP COMICS AND GAMES
- RAD RAPTOR COMICS
- ROBOT ZERO COMICS
- SADDLE CITY COMICS
- SAMURAI COMICS CHANDLER
- SAMURAI COMICS GLENDALE
- SAMURAI COMICS MESA
- SAMURAI COMICS PHOENIX
- SOCAL GAMES AND COMICS
- SSALEFISH COMICS – CONCORD
- SSALEFISH COMICS – GREENSBORO
- SSALEFISH COMICS – WINSTON-SALEM
- STARGAZER COMICS
- STRANGE ADVENTURES – ARIZONA
- SUPER-FLY COMICS & GAMES
- SUPERSCRIPT COMICS AND GAMES
- SURPRISE COMICS
- THE COLLECTIVE
- THE COMIC BOOK CLUBHOUSE
- THE COMIC BOOK SHOP! OF WILMINGTON, DE
- THE COMIC DUDE SHOP
- THE DANGER ROOM
- THE DRAGONS LAIR
- THE NERD STORE – UTAH
- THE NERD STORE OREM
- THE SECRET LAIR COMICS
- ULTIMATE COMICS RALEIGH
- WADE'S COMIC MADNESS
- WONDERLAND COMICS
- ZEPPELIN COMICS
- ZEPPELIN COMICS – NAPA