Youngblood Covers The Walking Dead, Die, Geiger, Spawn & Power Fantasy
A new Youngblood #1 by Rob Liefeld is published in November. And across Image Comics, thirty titles will transform into versions of Youngblood for variant comic book covers across the line, as well as 27 retailer-exclusive variants. "This has been the most humbling experience for me as a creator and the most exciting experience for me as a fan," said Liefeld. "To see epic, legendary talents such as Gary Frank, Ivan Reis, Bryan Hitch, Dave Finch and way more than I can possibly name, depict Youngblood across all these incredible Image titles, is as thrilling as you could imagine. My thanks to Eric Stephenson and all the outstanding creators who stepped up to create these electric images. Youngblood has never looked so good!" Eric Stephenson, Chief Creative Officer and Publisher at Image Comics, added: "Since the moment we first revealed that Youngblood was coming back, there's been a surge of excitement among everyone at Image, so bringing everyone together to do a series of team-up variants seemed like a great way to ramp that up even more. Rob's character designs are second-to-none, and that really shows in how awesome all these different interpretations have turned out!"
On sale Wednesday, November 5:
- The Walking Dead Deluxe #124 Cover D Youngblood Team-Up art by David Finch
- The Walking Dead Deluxe #124 Cover E Youngblood Team-Up B&W Virgin art by David Finch
- Assorted Crisis Events #6 Cover C Youngblood Team-Up art by Eric Zawadzki
- Assorted Crisis Events #6 Cover D Youngblood Team-Up B&W Virgin art By Eric Zawadzki
On sale Wednesday, November 12:
- Author Immortal #2 Cover C Youngblood Team-Up art by Morgan Beem
- Artificial #3 Team-Up art by Maria Llovet
- Colossal Kaya (one shot) Cover B Youngblood Team-Up art by Wes Craig
- Blood & Thunder #7 Cover G Youngblood Team-Up art by E.J. Su
- Geiger #19 Cover E Youngblood Team-Up art by Gary Frank
- Geiger #19 Cover F Youngblood B&W Virgin Team-Up art by Gary Frank
- Spawn #370 Cover C Youngblood Team-Up art by Brett Booth
- Spawn #370 Cover D Youngblood B&W Virgin Team-Up art by Brett Booth
- Rogue Sun #31 Cover D Youngblood Team-Up art by Daniel Bayliss
- Rogue Sun #31 Cover E Youngblood B&W Virgin Team-Up art by Daniel Bayliss
- Die Loaded #1 Cover C Youngblood Team-Up art by Stephanie Hans
- The Power Fantasy #13 Cover C Youngblood Team-Up art by Caspar Wijngaard
On sale Wednesday, November 19:
- Final Boss #1 Cover I Youngblood Team-Up art by Tyler Kirkham
- Final Boss #1 Cover J Youngblood B&W Virgin Team-Up art by Tyler Kirkham
- Lucky Devils #6 Cover C Youngblood Team-Up art by Ryan Browne
- Lucky Devils #6 Cover D Youngblood B&W Virgin Team-Up art by Ryan Browne
- No Man's Land #3 Cover D Youngblood Team-Up art by Szymon Kudranski
- Lost Fantasy #5 Cover I Youngblood Team-Up art by Maxi Dallo
- Lost Fantasy #5 Cover J Youngblood B&W Virgin Team-Up art by Maxi Dallo
- Hector Plasm: Hunt The Bigfoot #2 Cover E Youngblood Team-Up art by Derek Hunter
- Capes #1 Cover G Youngblood Team-Up art by Mark Englert
- Lazarus Fallen #6 Cover B Youngblood Team-Up art by Chloe Brailsford
- Ghost Pepper #5 Cover F Youngblood Team-Up art by Ludo Lullabi
- Viking Moon #2 Cover E Youngblood Team-Up art by Mirko Colak
- Viking Moon #2 Cover F Youngblood B&W Virgin Team-Up art by Mirko Colak
On sale Wednesday, November 26:
- Feral #18 Cover D Youngblood Team-Up art by Tony Fleecs & Trish Forstner
- Feral #18 Cover E Youngblood B&W Virgin Team-Up art by Tony Fleecs & Trish Forstner
- I, Tyrant #5 CoverD Youngblood Team-Up art by Godfarr
- I, Tyrant #5 Cover F Youngblood Cover B Team-Up art by Ryan Gajda
- Redcoat #16 Cover D Youngblood Team-Up art by Bryan Hitch
- Redcoat #16 Cover E Youngblood B&W Virgin Team-Up art by Bryan Hitch
- Hyde Street #10 Cover E Youngblood Team-Up art by Ivan Reis
- Hyde Street #10 Cover F Youngblood B&W Virgin Team-Up art by Ivan Reis
- Radiant Black #39 Cover D Youngblood Team-Up art by Daniel Bayliss
- Radiant Black #39 Cover E Youngblood B&W Virgin Team-Up art by Daniel Bayliss
On sale Wednesday, December 3:
- Inferno Girl Red: Book Two #1 Cover D Youngblood Team-Up art by Daniel Bayliss
- Inferno Girl Red: Book Two #1 Cover D Youngblood B&W Virgin Team-Up art by Daniel Bayliss
On sale Wednesday, December 10:
- I Hate Fairyland #46 Cover D Youngblood Team-Up art by Skottie Young
- I Hate Fairyland #46 Cover E Youngblood B&W Virgin Team-Up art by Skottie Young
- Free Planet #7 Cover D Youngblood Team-Up art by Jed Dougherty
- Free Planet #7 Cover E Youngblood B&W Virgin Team-Up art by Jed Dougherty
- Sleep #7 Cover C Youngblood Team-Up art by Zander Cannon
On sale Wednesday, December 17:
- Wrestle Heist #1 Cover D Youngblood Team-Up art by Kyle Starks