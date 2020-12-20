Crossover, Daredevil, Star Wars: High Republic Top Advance Reorders

Posted on | by Rich Johnston | Comments

Advance reorders time – Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors.

Crossover, Daredevil, Star Wars: High Republic Top Advance Reorders
Crossover, Daredevil, Star Wars: High Republic Top Advance Reorders

Todd McFarlane's cover to Crossover bumped that comic – but other covers show it wasn't just that. The events of Daredevil #25 saw a lot more retailers bring that back into stock. And the advance sellout of Star Wars: High Republic #1 was caused by lists like this. With King In Black to follow..

TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

PublicationPricePublisher
CROSSOVER #3 CVR B MCFARLANE$3.99IMAGE COMICS
DAREDEVIL #25 2ND PTG VAR$3.99MARVEL COMICS
STAR WARS HIGH REPUBLIC #1$3.99MARVEL COMICS
STAR WARS HIGH REPUBLIC #1 HANS VAR$3.99MARVEL COMICS
CROSSOVER #3 CVR A SHAW$3.99IMAGE COMICS
VENOM #32 BROWN MARVEL VS ALIEN VAR KIB$3.99MARVEL COMICS
KING IN BLACK GWENOM VS CARNAGE #1 (OF 3)$3.99MARVEL COMICS
KING IN BLACK #3 (OF 5)$4.99MARVEL COMICS
STAR WARS HIGH REPUBLIC #1 ANANDITO VAR$3.99MARVEL COMICS
SYMBIOTE SPIDER-MAN MARVEL TALES #1$7.99MARVEL COMICS
KING IN BLACK GWENOM VS CARNAGE #1 (OF 3) RYAN BROWN VAR$3.99MARVEL COMICS
SPACE BASTARDS #1 CVR B FOC ROBERTSON (MR)$5.99HUMANOIDS INC
DEPARTMENT OF TRUTH #1 3RD PTG (MR)$3.99IMAGE COMICS
SYMBIOTE SPIDER-MAN KING IN BLACK #1 (OF 5) 2ND PTG VAR$4.99MARVEL COMICS
CROSSOVER #3 CVR D 10 COPY INCV SHAW VIRGIN$3.99IMAGE COMICS
JIM LEES X-MEN ARTIST ED HC (NET) (C: 0-1-1)$150IDW PUBLISHING
KING IN BLACK RETURN OF VALKYRIES #1 (OF 4) ARTGERM VAR$3.99MARVEL COMICS
STAR WARS HIGH REPUBLIC #1 BLANCHE KENNY CONCEPT VAR$3.99MARVEL COMICS
HAHA #1 (OF 6) CVR C BLANK CVR (MR)$3.99IMAGE COMICS
VENOMNIBUS HC VOL 01 BAGLEY CVR NEW PTG$125MARVEL COMICS
VENOMNIBUS HC VOL 01 WILDMAN DM VAR NEW PTG$125MARVEL COMICS
DAREDEVIL #25 2ND PTG RATIO DESIGN VAR$3.99MARVEL COMICS
DEPARTMENT OF TRUTH #2 2ND PTG (MR)$3.99IMAGE COMICS
KING IN BLACK PLANET OF SYMBIOTES #1 (OF 3)$3.99MARVEL COMICS
STAR WARS DARTH VADER #7 2ND PTG VAR$3.99MARVEL COMICS

TOP 25 REORDER COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

PublicationPricePublisher
SENSATIONAL SHE-HULK BY BYRNE OMNIBUS HC DM VAR$125MARVEL COMICS
TMNT THE LAST RONIN #1 (OF 5) 2ND PTG$8.99IDW PUBLISHING
MORBIUS LIVING VAMPIRE OMNIBUS HC DM VAR$100MARVEL COMICS
CRIMINAL DLX ED HC VOL 03 (MR)$49.99IMAGE COMICS
CONAN THE BARBARIAN BY KURT BUSIEK OMNIBUS HC LINSNER DM VAR$125MARVEL COMICS
ETERNALS COMPLETE SAGA OMNIBUS HC KIRBY DM VAR$125MARVEL COMICS
HELLSING DELUXE EDITION HC VOL 02 (MR) (C: 1-1-2)$49.99DARK HORSE COMICS
BOYS OMNIBUS TP VOL 02 (MR)$29.99DYNAMIC FORCES
KING IN BLACK #1 (OF 5)$5.99MARVEL COMICS
ETERNALS COMPLETE SAGA OMNIBUS HC ROSS CVR$125MARVEL COMICS
BOYS OMNIBUS TP VOL 01 (MR)$29.99DYNAMIC FORCES
CONAN THE BARBARIAN BY KURT BUSIEK OMNIBUS HC$125MARVEL COMICS
AVATAR LAST AIRBENDER PROMISE LIBRARY ED HC (C: 1-0-0)$39.99DARK HORSE COMICS
BLACK WIDOW #4$3.99MARVEL COMICS
DAREDEVIL EPIC COLLECTION TP LAST RITES$39.99MARVEL COMICS
UMBRELLA ACADEMY TP VOL 01 APOCALYPSE SUITE$17.99DARK HORSE COMICS
BOYS OMNIBUS TP VOL 04 (MR)$29.99DYNAMIC FORCES
SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 02 (C: 0-1-2)$14.99BOOM ENTERTAINMENT
HOUSE OF X POWERS OF X TP$44.99MARVEL COMICS
GUARDIANS OF GALAXY BY BENDIS OMNIBUS HC VOL 01$125MARVEL COMICS
SPIDER-MAN MILES MORALES OMNIBUS HC$100MARVEL COMICS
DAREDEVIL #25$3.99MARVEL COMICS
CIVIL WAR HC MCNIVEN CVR NEW PTG$34.99MARVEL COMICS
KING IN BLACK #1 (OF 5) STEGMAN DARKNESS REIGNS VAR$5.99MARVEL COMICS
KING IN BLACK #1 (OF 5) MOMOKO VAR$5.99MARVEL COMICS

 

About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.

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